React Native vs Flutter - welk framework is geschikt voor jou

Een derde van de mobiele ontwikkelaars gebruikt platformoverschrijdende ontwikkelingsframeworks om apps te bouwen.

React Native en Flutter hebben zich ontpopt als titanen die ontwikkelaars de kracht geven om, zoals React Native het zegt, "eenmaal schrijven, overal draaien."

De stijging in de populariteit van deze frameworks is duidelijk te zien in Google Trends zoekopdrachten, die een gestage toename in rente laten zien.

via Google Trends Of u nu een doorgewinterde ontwikkelaar bent, een oprichter van een technische startup of een software-ingenieur die op zoek is naar React alternatieven deze React Native vs Flutter vergelijking zal je helpen het perfecte framework te kiezen voor je volgende mobiele app project.

Wat is Flutter? Flutter, ontwikkeld door de techgigant Google, deed in 2017 zijn intrede in de wereld van mobiele ontwikkeling. Het is een open-source UI software dev kit waarmee je native apps kunt maken voor mobiel (iOS en Android), web en desktop vanuit één codebase. Als je de statistieken van React Native versus Flutter vergelijkt, zul je zien dat Flutter de afgelopen jaren de keuze is geweest voor veel app-ontwikkelaars. In 2023, 46% van de softwareontwikkelaars kozen Flutter als hun favoriete framework voor het bouwen van mobiele apps.

via Statista Flutter gebruikt Dart programmeertaal ondersteunt zowel ahead-of-time (AOT) compilatie voor snel opstarten als just-in-time (JIT) compilatie voor ontwikkeling, wat een soepele ontwikkelervaring en uitstekende runtime prestaties oplevert.

Flutter functies

Hier is een overzicht van de sleutel Flutter functies gericht op het stroomlijnen van ontwikkeling en het verbeteren van app prestaties:

Hot reload

Met de functie Hot Reload van Flutter kunnen ontwikkelaars hun wijzigingen in code onmiddellijk terugzien in de app zonder dat eerder werk verloren gaat.

Vooraf ontworpen widgets

Flutter biedt een rijke set van aanpasbare widgets om gebruikersinterfaces te bouwen. In tegenstelling tot native besturingselementen, zijn deze widgets gebouwd in Flutter, wat zorgt voor consistente platform functies.

Of je nu eenvoudige componenten nodig hebt zoals knoppen en schuifregelaars of meer ingewikkelde zoals datumkiezers en navigatielades, de widget bibliotheek van Flutter heeft opties voor alles.

Platform-specifieke styling

Terwijl Flutter perfect is voor een consistente look van je app op verschillende platforms, biedt het ook de flexibiliteit om platform-specifieke ontwerpelementen te integreren voor native apps.

Voor iOS-applicaties biedt Flutter een uitgebreide suite van Cupertino widgets. Deze widgets zijn zorgvuldig gemaakt om aan te sluiten bij Apple's richtlijnen voor menselijke interfaces het resultaat is apps die echt aanvoelen als onderdeel van het iOS ecosysteem.

Op het Android front introduceert Flutter Material Design widgets. Geworteld in Google's ontwerpprincipes, belichamen deze widgets een moderne, schone, intuïtieve visuele taal om Android gebruikers een natuurlijke en consistente ervaring te bieden.

Ontwikkelaars kunnen Cupertino en Material Design-widgets naadloos combineren binnen één applicatie. Deze flexibiliteit stelt hen in staat om echt adaptieve apps te maken die de sterke punten van beide platforms benutten.

Flutter wordt geleverd met een pakket prestatie- en debuggingtools genaamd Flutter DevTools. De sleutel functies zijn onder andere:

Widget Inspector voor het onderzoeken van de widgetstructuur in real-time

voor het onderzoeken van de widgetstructuur in real-time Performance Overlay voor het analyseren van prestatiecijfers

voor het analyseren van prestatiecijfers Memory Profiler voor het optimaliseren van geheugengebruik

voor het optimaliseren van geheugengebruik Console voor gecentraliseerde foutopsporingsinformatie

De Flutter DevTools suite is direct toegankelijk vanuit de Flutter ontwikkelomgeving. Het biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden en stelt ontwikkelaars in staat om hoogwaardige Flutter apps te maken.

Flutter prijzen

Flutter is een gratis, open-source platform.

Wat is React Native?

React Native, ontstaan uit de innovatieve geesten van Meta, heeft sinds de publieke release in 2015 een revolutie teweeggebracht in de ontwikkeling van mobiele apps. React Native is een open-source framework voor mobiele applicaties waarmee je native mobiele apps kunt bouwen met JavaScript en de React-bibliotheek.

Een van de sleutels tot de kracht van React Native is de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande React-expertise van ontwikkelaars. Door JavaScript code te vertalen naar native componenten kunnen webontwikkelingsvaardigheden naadloos worden toegepast op het aanmaken van mobiele apps. Dit minimaliseert de leercurve, maakt nieuwe programmeertalen overbodig en versnelt de ontwikkeling.

React Native functies

De volgende krachtige functies maken React Native tot een topkeuze onder ontwikkelaars wereldwijd:

Live en Hot Reloading

React Native biedt Live en Hot Reloading, waardoor de workflow van ontwikkelaars aanzienlijk wordt verbeterd.

Zoals de naam al zegt, wordt bij Live Reloading de hele applicatie direct vernieuwd wanneer je bronbestanden wijzigt. Hierdoor kunnen ontwikkelaars snel de impact van hun wijzigingen op het hele platform zien

de hele applicatie direct vernieuwd wanneer je bronbestanden wijzigt. Hierdoor kunnen ontwikkelaars snel de impact van hun wijzigingen op het hele platform zien Daarentegen gebruikt Hot Reloading een meer gerichte aanpak om de benodigde rekenkracht voor het bijwerken van de applicatie te minimaliseren. In plaats van de hele app bij te werken, werkt Hot Reloading alleen de componenten bij die direct worden beïnvloed door de wijzigingen in de code

Zowel Live als Hot Reloading versnellen het ontwikkelingsproces aanzienlijk, zodat ontwikkelaars de resultaten van hun wijzigingen bijna onmiddellijk kunnen zien.

Brugconcept

React Native app-ontwikkeling maakt gebruik van een 'brug' om te communiceren tussen JavaScript en het native platform. Dankzij deze brug kan React Native native API's en modules aanroepen, waardoor platformspecifieke functies zoals de camera of GPS toegankelijk worden vanuit JavaScript code.

plugin van derden ondersteunen

Een van de sterkste verkoopargumenten van React Native is het uitgebreide ecosysteem van plugins van derden. Deze plugins kunnen eenvoudig in je project worden geïntegreerd, zodat je complexe functies kunt toevoegen zonder ze vanaf nul op te bouwen.

Of je nu betalingsverwerking, integratie van sociale media of analyse wilt toevoegen, er is waarschijnlijk een plugin beschikbaar.

React Native prijzen

React Native is een gratis, open-source platform.

Flutter vs. React Native: Functies vergeleken

Nu we Flutter en React Native afzonderlijk hebben verkend, laten we ze functie per functie vergelijken. Deze uitsplitsing van Flutter vs React Native zal je helpen om de sterke punten en potentiële limieten van elk framework te begrijpen, zodat je het juiste framework kunt kiezen voor jouw project.

Snelle momentopname

Hier is een tabel die de verschillen tussen Flutter en React Native samenvat op basis van de besproken functies.

Functies Flutter React Native Prestaties: compileert naar native ARM-code; vloeiende animaties met Skia-engine; beter voor complexe apps; gebruikt een JavaScript-bridge, wat de prestaties in complexe apps beïnvloedt; geoptimaliseerd met native modules Ontwikkelingssnelheid Hot reload, rijke widgets, gemakkelijker voor degenen die bekend zijn met OOP (object georiënteerd programmeren) Hot reload, maakt gebruik van JavaScript kennis, uitgebreide bibliotheken Gebruikersinterface Rijke aanpasbare widgets; consistent uiterlijk op verschillende platformen Inheemse UI-componenten; platform-specifiek uiterlijk; vereist meer inspanning voor consistentie Taal en leercurve Gebruikt Dart, steilere leercurve voor niet-Dart ontwikkelaars Gebruikt JavaScript, gemakkelijker voor teams met React ervaring Gemeenschap en ecosysteem Snel groeiend met officiële pakketten van Google Een volwassen ecosysteem met veel bibliotheken en een grote gemeenschap Platformondersteuning Ondersteunt iOS, Android, web en desktop vanuit één codebase Voornamelijk iOS en Android; web/desktop via bibliotheken van derden Testen en debuggen Uitgebreid test framework; krachtige debug-gereedschappen Ondersteunt testen via JavaScript frameworks; debuggen is complex

Laten we nu eens dieper ingaan op de sleutel overeenkomsten en verschillen.

Prestaties

Beide frameworks bieden unieke mogelijkheden op het gebied van prestaties. Dit is hoe ze zich vergelijken.

Flutter:

Compileert naar native ARM code, wat resulteert in bijna native prestaties

Gebruikt de Skia grafische engine, wat zorgt voor vloeiende animaties en rendering

Biedt over het algemeen betere prestaties voor complexe apps met veel animaties

React Native:

Gebruikt een JavaScript-bridge om te communiceren met native componenten, wat de prestaties van complexe apps kan beïnvloeden

Prestaties kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van native modules en bibliotheken van derden

Blinkt uit in apps met een eenvoudigere gebruikersinterface en minder complexe animaties

Winnaar: flutter

Hoewel beide apps uitstekende prestaties leveren, heeft Flutter door de compilatie naar native code een licht voordeel, vooral voor grafisch intensieve toepassingen.

Ontwikkelingssnelheid

Ontwikkelingssnelheid is belangrijk; elk framework biedt tools om het proces te verbeteren. Laten we het eens van dichterbij bekijken.

Flutter:

De functie Hot Reload maakt snelle iteraties mogelijk

Een rijke set vooraf ontworpen widgets versnelt de UI-ontwikkeling

De Dart-taal heeft een kortere leercurve voor ontwikkelaars die bekend zijn met objectgeoriënteerd programmeren

React Native:

Biedt ook Hot Reloading voor snelle cycli van ontwikkeling

Maakt gebruik van bestaande kennis van JavaScript en React, waardoor webontwikkelaars gemakkelijker kunnen overstappen

Een groot ecosysteem van bibliotheken van derden kan de ontwikkeling versnellen

Winnaar: Tie

Beide frameworks bieden uitstekende hulpmiddelen voor snelle ontwikkeling. De keuze hier hangt vaak af van de vaardigheden van je team en de algehele technische stapel .

Gebruikersinterface

Laten we eens kijken hoe Flutter en React Native UI-ontwerp benaderen, een onderdeel dat doorslaggevend is bij de ontwikkeling van apps.

Flutter:

Biedt een rijke set aanpasbare widgets voor het bouwen van UI's

Zorgt standaard voor een consistent uiterlijk op verschillende platforms

Biedt platformspecifieke stylingopties (Material Design voor Android en Cupertino voor iOS)

React Native:

Gebruikt native UI-componenten, standaard resulterend in een platform-specifiek uiterlijk en gevoel

Vereist extra inspanning om consistentie tussen platforms te behouden

Biedt een meer "native" gevoel uit de doos

Winnaar: Afhankelijk van vereisten

Kies Flutter voor consistente cross-platform UI's en React Native voor een meer platform-native look en feel.

Taal en leercurve

bekendheid met de taal speelt een grote rol bij het gebruiksgemak. Hier volgt een overzicht van de leercurve voor elk framework.

Flutter:

Gebruikt Dart, een taal die is geoptimaliseerd voor UI-ontwikkeling, maar die minder wijdverbreid is dan JavaScript

Steilere leercurve voor ontwikkelaars die niet bekend zijn met Dart

React Native:

Gebruikt JavaScript, een van de populairste programmeertalen

Eenvoudigere toepassing voor teams met React- of JavaScript-ervaring

Winnaar: React Native

De bekendheid met JavaScript geeft React Native een voorsprong in de adoptie en de leercurve.

Gemeenschap en ecosysteem

Een sterke gemeenschap en een sterk ecosysteem kunnen de ontwikkeling vergemakkelijken en versnellen. Laten we eens kijken hoe elk framework hier presteert.

Flutter:

Snel groeiende gemeenschap en ecosysteem

Een rijke set officiële pakketten en tools van Google

React Native:

Volwassen ecosysteem met een groot aantal bibliotheken en tools van derden

Grote, gevestigde gemeenschap door langere aanwezigheid op de markt

Winnaar: React Native

Hoewel Flutter zijn achterstand snel inloopt, heeft React Native nog steeds een voorsprong dankzij het volwassen ecosysteem. Daarom zie je meer React Nativeapps overal.

Platformondersteuning

Cross-platform ondersteuning kan voor veel projecten een doorslaggevende factor zijn. Laten we eens kijken hoe goed elk framework apparaten ondersteunt.

Flutter:

Ondersteunt iOS, Android, web en desktop (Windows, macOS, Linux) vanuit één codebase

Opkomende ondersteuning voor ingesloten apparaten

React Native:

Richt zich voornamelijk op iOS en Android

Ondersteuning voor web en desktop beschikbaar via bibliotheken van derden

Winnaar: flutter

Flutter's officiële ondersteuning voor een breder bereik van platforms geeft het hier een voorsprong.

Testen en debuggen

Efficiënte tools voor testen en debuggen zijn essentieel voor het behoud van de kwaliteit van code. Dit is hoe Flutter en React Native zich op dit gebied vergelijken.

Flutter:

Uitgebreid testraamwerk inclusief unit-, widget- en integratietests

Flutter DevTools biedt krachtige debugging- en prestatieprofileringsmogelijkheden

React Native:

Ondersteunt unit- en integratietesten via JavaScript-testframeworks

Debuggen kan complexer zijn vanwege de JavaScript-bridge

Winnaar: flutter

Het geïntegreerde testraamwerk van Flutter en DevTools bieden een uitgebreidere oplossing.

Zoals je kunt zien, hebben zowel Flutter als React Native hun sterke punten, en de "beste" keuze hangt vaak af van je specifieke projectvereisten, de expertise van je team en je doelen op lange termijn.

Ongeacht het framework dat je gebruikt, zou je tools moeten onderzoeken om je ontwikkelproces te verbeteren. Veel ontwikkelaars vinden dat AI codeertools en assistenten kunnen de productiviteit bij de ontwikkeling van Flutter en React Native aanzienlijk verhogen.

Laten we, als aanvulling op onze technische vergelijking, eens kijken wat de ontwikkelaarsgemeenschap op Reddit te zeggen heeft over deze frameworks.

Flutter vs. React Native op Reddit

Het vergelijken van lijsten met functies en prestatiecijfers geeft ons niet het complete beeld bij het kiezen tussen Flutter en React Native. Ervaringen uit de praktijk van ontwikkelaars kunnen inzichten van onschatbare waarde opleveren.

Speuren op Reddit onthult dat elk framework zijn voorstanders heeft.

De Flutter-fanbase

Op Reddit heeft Flutter een grote aanhang gekregen, met veel ontwikkelaars die de prestaties en het gebruiksgemak prijzen.

Een Redditor in r/FlutterDev becommentarieerd:

via Reddit

De React Native fanbase

React Native heeft ook trouwe ondersteuners op Reddit, vooral onder webontwikkelaars die de evolutie in de loop der tijd waarderen.

Een ontwikkelaar in r/reactnatief verklaard:

via Reddit

De onderste regel van Reddit

Hoewel de meningen op Reddit verdeeld zijn, komen er een paar gemeenschappelijke thema's naar voren:

Zowel Flutter als React Native hebben sterke, ondersteunende gemeenschappen Gebruikers prijzen Flutter vaak voor zijn prestaties en UI-mogelijkheden React Native wordt gewaardeerd om zijn bekendheid bij webontwikkelaars en zijn volwassen ecosysteem De keuze wordt vaak bepaald door de expertise van het team en de specifieke eisen van het project

Een interessante trend in deze discussies op Reddit is de focus op productiviteit van ontwikkelaars. Ongeacht het gekozen framework zijn ontwikkelaars altijd op zoek naar tools en technieken om hun workflow te verbeteren.

Een Redditor deelde bijvoorbeeld het volgende:

Of je nu Flutter of React Native gebruikt, het hebben van de juiste tools kan een enorm verschil maken. Ik heb gemerkt dat bepaalde Chrome extensies hebben echt mijn productiviteit verhoogd, vooral bij het debuggen of testen van responsieve ontwerpen.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat veel ontwikkelaars op Reddit het belang benadrukken van het gebruik van de juiste ontwikkeltools. Sommigen vermelden ook het gebruik van projectmanagement tools om hun werk te helpen organiseren, of ze nu Flutter of React Native gebruiken.

Ook lezen: Een dag in het leven van een softwareontwikkelaar

Vergadering ClickUp-Het hulpmiddel voor ontwikkelaars

Als je mobiele apps ontwikkelt met Flutter of React Native, heb je een eersteklas tool voor projectmanagement nodig om je workflow soepeler te laten verlopen en je productiviteit te verhogen. Dit is waar ClickUp komt in het spel en biedt een allesomvattende oplossing die het spel verandert voor teams die software ontwikkelen .

We gebruiken ClickUp om onze softwareontwikkelingsprojecten intern bij te houden; het bijhouden van meerdere projecten en teams maakt alles eenvoudiger voor mij; dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het afhandelen van mijn scrum- en moderne agile-projecten. Abraham Rojas , Delivery Team Manager bij Pattern

Beheer uw ontwikkelingsproject met gemak met de productiviteitssuite van ClickUp ClickUp's platform voor projectmanagement voor softwareteams pakt de unieke uitdagingen van ontwikkelteams aan met zijn innovatieve functies:

Flexibele weergaven van projecten : Of u nu de voorkeur geeft aan Kanban-borden, Gantt grafieken, eenvoudige lijsten, of gedetailleerde tabellen, u kunt uw project visualiseren op een manier die zinvol is voor uw team met behulp van Aangepaste weergaven van ClickUp Code integratie : ClickUp integreert met populaire ontwikkeltools, waarondercode editors. De Instance ClickUp GitHub integratie kun je taken direct koppelen aan toewijzingen van code, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden en codebeoordelingen te beheren

: Of u nu de voorkeur geeft aan Kanban-borden, Gantt grafieken, eenvoudige lijsten, of gedetailleerde tabellen, u kunt uw project visualiseren op een manier die zinvol is voor uw team met behulp van Aangepaste weergaven van ClickUp

Beheer GitHub rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte met de ClickUp-GitHub-integratie

Aanpasbare werkstromen : Elk ontwikkelingsteam heeft zijn eigen unieke processen. Met ClickUp kunt u aangepaste statussen, velden en automatiseringen voor taken maken die passen bij de specifieke werkstroom van uw team

: Elk ontwikkelingsteam heeft zijn eigen unieke processen. Met ClickUp kunt u aangepaste statussen, velden en automatiseringen voor taken maken die passen bij de specifieke werkstroom van uw team Tijdregistratie: ClickUp's ingebouwde tijdsregistratie voor projecten helpt u bij te houden hoe lang taken duren, zodat u beter kunt inschatten hoeveel middelen u nodig hebt voor uw huidige en toekomstige projecten

Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en geef rapporten weer met ClickUp's Time Tracking

Documentatie: ClickUp Documenten hiermee kunt u projectdocumentatie maken en opslaan naast uw taken, zodat belangrijke informatie altijd gemakkelijk toegankelijk is voor het hele team

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor softwareontwikkelingsplannen

ClickUp in actie: Ontwikkeling van mobiele apps

Laten we eens kijken hoe ClickUp uw workflows voor de ontwikkeling van mobiele apps kan ondersteunen, ongeacht of u Flutter of React Native gebruikt:

Sprint planning: Gebruik ClickUp Sprint om uw Sprints effectief te plannen en te beheren. U kunt de functie gebruiken om taken gemakkelijk te prioriteren, story points toe te wijzen en de voortgang gedurende de sprint bij te houden

Doorloop uw projecten met behulp van ClickUp's alles-in-één Sprint functie

Bijhouden van bugs: Maak een speciale ruimte voor het bijhouden van bugs. Met Aangepaste velden in ClickUp kunt u details toevoegen voor elke bug, inclusief de ernst ervan, de stappen om de bug te reproduceren en de betrokken versies van apps, waardoor het voor uw team gemakkelijker wordt om problemen op te lossen Ontwikkeling van functies: Gebruik ClickUp's hiërarchie in projecten om uw projecten in de juiste Ruimtes en Mappen te organiseren. U kunt dan complexe projecten met meerdere stappen opdelen in beheersbare ClickUp-taak en subtaken. Het helpt bij het bijhouden van de voortgang op zowel macro- als microniveau

Organiseer uw projecten beter met ClickUp's Project Hiërarchie

Codebeoordelingen: Integreer ClickUp met GitHub om uw code review proces te versterken. U kunt pull-aanvragen koppelen aan taken, zodat u niets mist Releasebeheer: Gebruik Weergave van de tijdlijn van ClickUp om uw releaseschema te plannen en te visualiseren. Dit helpt bij het coördineren van verschillende aspecten van uw project, van ontwikkeling tot marketing, zodat u op tijd kunt leveren

Ook lezen: 15 Beste tools voor softwareontwikkeling De ClickUp App Ontwikkelings Plan Sjabloon vereenvoudigt het ontwikkelingsproces van uw mobiele app nog verder. Deze sjabloon voor softwareontwikkeling helpt je bij het plannen en bijhouden van elke fase van de ontwikkelingscyclus van je app.

ClickUp's sjabloon voor een app ontwikkelingsplan

De belangrijkste functies van het sjabloon:

Aangepaste statussen : Volg de voortgang van taken met statussen als Voltooid, In uitvoering, In de wacht en Nog te doen

: Volg de voortgang van taken met statussen als Voltooid, In uitvoering, In de wacht en Nog te doen Aangepaste velden : Voeg attributen toe zoals Projectfase en Nog te doen om de voortgang eenvoudig te visualiseren

: Voeg attributen toe zoals Projectfase en Nog te doen om de voortgang eenvoudig te visualiseren Meervoudige weergaven : Toegang tot vijf verschillende weergaven, waaronder het App Development Plan, Add a Task Form, Status View, Project Schedule, en de Aan de slag gids

: Toegang tot vijf verschillende weergaven, waaronder het App Development Plan, Add a Task Form, Status View, Project Schedule, en de Aan de slag gids Hulpmiddelen voor projectmanagement: Gebruik Gantt grafieken,geautomatiseerde werkstromenen tijdsregistratie om de deliverables bij te houden

💡Pro Tip: Voor teams die hun crossplatform ontwikkelingsworkflow verder willen optimaliseren, kun je het volgende integreren AI-tools voor ontwikkelaars naast ClickUp om de productiviteit te verhogen.

Probeer ClickUp voor Software Projectmanagement

Of je nu de volgende grote mobiele app bouwt met de aanpasbare widgets van Flutter of de JavaScript-gestuurde flexibiliteit van React Native, ClickUp biedt de tools om je project effectief te beheren.

Beide frameworks blinken uit in platformonafhankelijke ontwikkeling, maar hun sterke punten - de prestaties en visuele consistentie van Flutter versus de bekendheid en het bredere ecosysteem van React Native - vereisen gestroomlijnd projectmanagement om je visie tot leven te brengen.

Door je projectmanagement, code-integratie en samenwerking tussen teams te centraliseren in één platform, kun je je meer richten op wat belangrijk is: het creëren van geweldige mobiele ervaringen voor je gebruikers. Probeer ClickUp vandaag uit!