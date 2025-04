Todoist vs. Apple Herinneringen: Welke tool is beter?

Iedereen heeft een fotografisch geheugen; sommigen hebben alleen de film niet.

Steven Wright, komiek, acteur en schrijver

Als je op zoek bent naar een film om je te helpen je drukke schema te onthouden, dan is de juiste herinnering app kan het verschil maken. Dit geldt vooral als je een herinneringen app nodig hebt voor Taakbeheer.

Twee populaire herinneringen zijn Todoist en Apple Reminders. Beide beloven je te helpen je takenlijsten te beheren en je productiviteit een boost te geven.

In dit artikel vergelijken we hun functies, prijzen en waarde om je te helpen bepalen welke app het beste past bij jouw behoeften.

Wat is Todoist?

Todoist is software voor taakbeheer ontworpen om individuen en Teams te helpen bij het organiseren van meerdere Taken en projecten. Het is toegankelijk op apparaten zoals telefoons, tablets en computers.

Todoist staat bekend om zijn duidelijke interface, robuuste functies en sleepbewegingen en is bedoeld voor mensen die een flexibele maar eenvoudige manier nodig hebben om alles te beheren, van dagelijkse taken tot doelen op de lange termijn.

Het belangrijkste doel is om gebruikers te helpen bij het beheren van hun to-do lijsten, het effectief prioriteren van werk en uiteindelijk meer te doen in minder tijd.

Todoist functies

Todoist heeft functies om je te helpen tijd en taken te beheren, samen te werken en georganiseerd te blijven, hoe complex je lijst met taken ook is.

1. Taken organiseren en prioriteren

via Todoist Je kunt het bijhouden van productiviteit leuker maken met de functie 'Karma'. Je verdient punten voor het voltooien van taken en verliest punten voor het uitstellen ervan, wat een leuk spelelement toevoegt aan je takenbeheerroutine. Nooit meer uren verliezen aan tijdblindheid -je ziet precies wat je bereikt in de tijd die je aan je werk hebt besteed.

via Todoist U kunt gemakkelijk delen projecten en taken met anderen door ze uit te nodigen, verantwoordelijkheden toe te wijzen en opmerkingen achter te laten. Deze functie voor samenwerking is handig voor instellingen met teams of voor het coördineren van huishoudelijke taken.

5. Integratie met andere platforms

via Todoist Todoist integreert met meer dan 60 apps, waaronder Google Agenda, Slack en Trello, zodat je je werkstromen kunt vereenvoudigen en alles vanaf één plek kunt beheren.

Prijzen Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Business: $8/gebruiker per maand

Wat is Apple Herinneringen?

Apple Reminders is een eenvoudig, ingebouwd hulpmiddel voor het beheren van Taken voor gebruikers binnen het Apple ecosysteem. Het helpt gebruikers van Apple apparaten om lijsten te maken, herinneringen in te stellen en taken te organiseren op al hun Apple apparaten. Het synchroniseert naadloos tussen iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

Het doel is om gebruikers een eenvoudige manier te bieden om hun dagelijkse taken te beheren, waarbij gebruik wordt gemaakt van het vertrouwde ontwerp van Apple.

Functies van Apple Herinneringen

Hoewel Apple Herinneringen een eenvoudiger Todoist alternatief het heeft verschillende nuttige functies die het effectief maken voor gebruikers binnen het Apple ecosysteem.

1. iCloud synchroniseren

via Apple Met Apple kun je op locatie gebaseerde herinneringen instellen, wat betekent dat je een notificatie ontvangt wanneer je op een specifieke plaats aankomt of vertrekt. Je kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen om pasta op te halen bij de kruidenier.

3. Siri-integratie

via Apple Apple Herinneringen integreert soepel met Siri, de digitale assistent van Apple, zodat je Taken kunt toevoegen via spraakopdrachten. Zeg gewoon: 'Hé Siri, herinner me eraan dat ik Jane morgen om 14.00 uur moet bellen' of 'Voeg "vluchten boeken" toe aan mijn lijst met vakantieabonnementen' en Klaar is Kees.

Als zo'n lijst niet bestaat, vraagt Siri of je hem wilt maken. Antwoord gewoon met 'Ja' om te bevestigen.

4. Subtaken en aantekeningen

via Apple Je kunt subtaken maken binnen je taken en aantekeningen toevoegen, waardoor het gemakkelijker wordt om grote taken op te splitsen in kleinere, uitvoerbare stappen en indien nodig context toe te voegen.

5. Samenwerken met delen van familie

via Apple Met de functie Delen met familie van de app kun je het volgende delen lijsten Nog te doen met familieleden en huishoudelijke taken of gebeurtenissen coördineren.

Prijzen van Apple Herinneringen

Free met Apple account voor iOS- en Mac-apparaten

Todoist vs. Apple Herinneringen: Vergelijking van functies

Zowel Todoist als Apple Herinneringen bieden functies om je te helpen taken te beheren en georganiseerd te blijven. Maar hoe doen ze het ten opzichte van elkaar?

Hier is een snelle vergelijking van hun functies:

Hier is een prijsvergelijking van beide tools:

Hier volgt een prijsvergelijking van beide tools Free abonnement: heeft een limiet van vijf persoonlijke projecten. Bevat basisfuncties zoals flexibele lay-outs, drie gefilterde weergaven en integratie met e-mail, kalender, enzovoort. Volledige functionaliteit gratis inbegrepen Pro-abonnement Geavanceerde functies zoals UI-assistentie, maximaal 300 projecten voor persoonlijk projectmanagement, herinneringen voor taken, 150 gefilterde weergaven en onbeperkte activiteitsgeschiedenis NA Business-abonnementen Functies voor teambeheer zijn onder andere gedeelde werkruimten, 500 projecten, gedetailleerde logboeken voor teamactiviteiten, gedeelde sjablonen, centrale teamadministratie en teamrollen en -toestemmingen NA

Laten we nu de functies in detail vergelijken en kijken welke de beste is:

1. Taakbeheer en organisatie

Todoist blinkt uit op dit gebied en biedt geavanceerde functies zoals hiërarchieën in projecten, subprojecten en prioriteiten met kleurcodes. Apple Herinneringen houdt het eenvoudiger, met lijsten en subtaken, maar mist de granulaire hulpmiddelen voor projectorganisatie die Todoist biedt.

Winnaar: Todoist

2. Gebruiksgemak en interface

Apple Herinneringen profiteert van het feit dat het deel uitmaakt van het Apple ecosysteem, met een naadloze interface en een ontwerp dat past bij de gebruiksvriendelijke benadering van Apple. Todoist heeft weliswaar veel functies, maar kan complexer aanvoelen, vooral voor nieuwe gebruikers.

🏆 Winnaar: Apple Herinneringen

3. Compatibiliteit met meerdere platforms

Of je nu Windows, Android of zelfs Linux gebruikt, Todoist is beschikbaar en werkt naadloos op alle platforms. Apple Herinneringen daarentegen is alleen beschikbaar op Apple apparaten.

Winnaar: Todoist

Todoist vs. Apple Herinneringen: Op Reddit

Zowel Todoist als Apple Reminders hebben toegewijde fans op Reddit. Apple Herinneringen lijkt populair te zijn vanwege het gebruiksgemak, terwijl Todoist het wint van nauwkeuriger Taakbeheer.

Ik gebruik Apple Herinneringen voor dingen die ik nog dezelfde dag doe (zoals eraan denken dat ik mijn maaltijden haal als ik in de auto stap). Todoist voor al het andere. Lbstanford _Zelfde. Vooral als je aan het rijden bent en je denkt aan iets wat je Nog te doen hebt. Het is zo makkelijk om het gewoon naar Siri te roepen. En ik heb ook de Reminders widget prominent op mijn telefoon staan, zodat de herinnering later niet wordt begraven of vergeten. Als het die dag niet gedaan hoeft te worden, voeg ik het toe aan Todoist en wis ik de herinnering Wbmw3w Hoewel veel gebruikers de voorkeur geven aan de op locatie gebaseerde functie van Apple Herinneringen, hebben sommige gebruikers moeite met de gebruikersinterface. Todoist heeft de neiging om veel meer liefde te krijgen voor zijn Taak management UX.

Todoist biedt mij een betere en snellere Taakbeheerervaring. Ik gebruik Todoist voor werk (daar worden meer taken aangemaakt en voltooid) en Herinneringen voor taken thuis Ik heb geprobeerd om volledig over te schakelen op Herinneringen, maar ik merkte dat het te lang duurde om mijn taken te beheren, dus heb ik mijn werktaken weer teruggeschakeld, maar ik heb mijn thuistaken erin gehouden omdat ik het nog steeds prettig vond dat ik een betere integratie had met Siri, kalender en notificaties. Brokensparrow12 Ontmoet ClickUp-Het beste alternatief voor Todoist vs Apple Herinneringen

Todoist en Apple Herinneringen zijn uitstekende hulpmiddelen, ClickUp is een sterk alternatief voor gebruikers die het beste van twee werelden willen.

Onze productiviteit is wereldwijd aanzienlijk toegenomen sinds we ClickUp hebben geïmplementeerd. We hebben momenteel meer dan 50 gebruikers verspreid over 5 continenten die samenwerken aan zeer gedetailleerde projecten. Hierdoor hebben we de levertijd van projecten aanzienlijk kunnen verkorten Jack Kosakowski , Chief Executive Officer (divisie VS) bij Creation Agency

Met geavanceerde mogelijkheden voor taakbeheer en een breed bereik aan aanpassingsopties voor de werkstroom, heeft ClickUp voor elk wat wils - van solo-gebruikers tot teams.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Herinneringen

Bijlagen, datums en terugkerende schema's opnemen in ClickUp Herinneringen

De functie Herinneringen van ClickUp is geavanceerder dan Todoist en Apple Herinneringen. Herinneringen in ClickUp zijn niet standaard-je kunt ze direct omzetten in ClickUp-taak voltooid met toegewezen personen, deadlines, prioriteiten, subtaken en bijlagen. Deze naadloze verbinding zorgt ervoor dat herinneringen bruikbaar blijven en afgestemd zijn op uw bredere projecten.

Met Todoist kun je herinneringen omzetten in taken, maar het mist dezelfde mate van integratie met een uitgebreid projectmanagementsysteem.

Naast eenvoudige tijdsgebaseerde herinneringen kunt u met ClickUp ook herinneringen triggeren op basis van statuswijzigingen, afhankelijkheid of aangepaste voorwaarden. Dit niveau van automatisering is ongeëvenaard in Todoist of Apple Reminders.

💡Korte tips om het meeste uit ClickUp Reminders te halen:

Maak een herinnering van een opmerking in een Taak of Notificatie. Deze herinneringen voor gesprekken zijn een geweldige manier om te weten wanneer u moet opvolgen

Voltooide herinneringen afvinken, snoozen, opnieuw inplannen of herinneringen aan teamleden delegeren op één plek

Terugkerende herinneringen aanmaken voor taken die dagelijks, wekelijks, maandelijks of met aangepaste frequentie worden herhaald

Controleer het dagelijkse overzicht van ClickUp-taak om op de hoogte te blijven van voltooide taken, deadlines en de stand van zaken van projecten

Delegeer snel herinneringen aan uw team vanuit uw ClickUp startpagina of door een herinnering aan hun profiel toe te voegen

Ook lezen: Urenregistratie om je team bij de les te houden

ClickUp's One Up #2: ClickUp-taak checklists

Vereenvoudig to-dos met de functies voor slepen en neerzetten en nesten in ClickUp-taak-checklists

De aanpasbare ClickUp-taak Checklists zijn perfect om complexe Taken op te splitsen in beheersbare stappen en voortgang van taken bijhouden in real-time.

Dit is hoe u ClickUp-taak Checklists kunt gebruiken:

Checklistitems nestelen om hiërarchische structuren te creëren

om hiërarchische structuren te creëren Taken statussen aanpassen om de voortgang nauwkeuriger bij te houden

aanpassen om de voortgang nauwkeuriger bij te houden Voeg meerdere checklists toe aan een enkele taak voor gedetailleerde uitsplitsingen

meerdere checklists toe aan een enkele taak voor gedetailleerde uitsplitsingen Individuele checklistitems toewijzen aan teamleden voor effectieve delegatie

aan teamleden voor effectieve delegatie Integreer* checklists met andere hulpprogramma's ensjablonen voor checklists en automatiseer status updates

Personaliseer checklists met Aangepaste velden in ClickUp ### ClickUp's One Up #3: ClickUp kalenderweergave

Visualiseer werk, herschik taken en beheer project tijdlijnen met de aanpasbare ClickUp kalenderweergave ClickUp's kalenderweergave helpt u bij het visualiseren van uw taken op een tijdlijn, waardoor u meer controle hebt over deadlines en planning.

Het combineert de beste elementen van de functies van Todoist en de eenvoud van Apple Reminders met krachtige kalenderintegraties.

Dit is wat je met deze functie kunt doen:

Taken weergeven per dag, week of maand voor een uitgebreid overzicht van aankomende taken en gebeurtenissen

Taken eenvoudig slepen en neerzetten om ze direct in de kalender te verzetten. Deze functie is vloeiender en intuïtiever dan de aanpassingen voor deadlines in Todoist en de beperkte planningsinterface van Apple Herinneringen

Bekijk meerdere lijsten met taken, projecten of ruimtes in dezelfde kalender voor meer zichtbaarheid en meer projectmanagement

Afhankelijkheid van taken bekijken en mijlpalen instellen, wat een laag verfijning in projectmanagement toevoegt waar Todoist en Apple Reminders niet aan kunnen tippen

Todoist biedt enige synchronisatie met agenda's (zoals met Google Agenda), maar ClickUp biedt diepere integratie met externe agenda's en maakt synchronisatie in twee richtingen mogelijk, waardoor je op alle platforms realtime updates krijgt.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Notificaties en ClickUp Automatiseringen ClickUp Meldingen zorgen ervoor dat u in realtime op de hoogte blijft zonder overweldigd te worden.

Trigger waarschuwingen voor elke activiteit binnen ClickUp door ClickUp Meldingen aan te passen

U kunt waarschuwingen aanpassen op basis van updates van taken, deadlines en opmerkingen op verschillende apparaten, zodat teams op één lijn blijven en snel kunnen reageren. Deze functie is geweldig voor projectwijzigingen bijhouden of bijgewerkt blijven terwijl je wacht tot een checklist voor een taak is voltooid.

Bovendien, ClickUp Automatiseringen ' mogelijkheden verbeteren het taakbeheer door u repetitieve taken uit handen te nemen.

Stroomlijn workflows, pak routinetaken aan, beheer project handoffs en meer met 100+ ClickUp-taak automatiseringen

U kunt bijvoorbeeld herinneringen, toewijzingen van taken of statusupdates automatiseren. Wanneer de deadline van een taak nadert, stuurt ClickUp automatisch notificaties of wordt de taak naar de volgende fase verplaatst. Dit is vooral handig in complexe werkstromen met meerdere afhankelijkheid.

In tegenstelling tot de eenvoudige herinneringen van Todoist of de eenvoudige tijd- of locatie-triggers van Apple Reminders, zijn de automatiseringen van ClickUp in hoge mate aanpasbaar, waardoor uw taakbeheer slimmer en efficiënter wordt.

Dankzij deze functies kunt u zich concentreren op belangrijk werk terwijl ClickUp de logistiek op de achtergrond afhandelt.

De juiste apps voor productiviteit kiezen

De keuze tussen Todoist en Apple Herinneringen hangt uiteindelijk af van je specifieke behoeften. Als je een Apple gebruiker bent die op zoek is naar een eenvoudige, intuïtieve taakmanager binnen het Apple ecosysteem, dan is Apple Reminders misschien genoeg om je op het juiste spoor te houden.

Als je echter een robuustere tool nodig hebt die flexibiliteit, krachtige functies en meer controle over complexe projecten biedt, dan springt Todoist eruit.

Maar als je op zoek bent naar een combinatie van beide tools - iets dat eenvoud combineert met uitgebreide functies - dan is ClickUp met gemak het beste alternatief. Met functies zoals gedetailleerde checklists voor taken, veelzijdige kalender organisatie met aangepaste notificaties en automatisering biedt ClickUp ongeëvenaarde ondersteuning om de productiviteit te verhogen.

Of u nu persoonlijke taken beheert of projecten in teamverband uitvoert, ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werk zo goed mogelijk te doen.

Probeer ClickUp vandaag uit!