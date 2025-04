Top 10 Audit Management Software voor gestroomlijnde interne audits

Wanneer het auditcomité updates wil, is het gemakkelijk om overweldigd te raken door de pogingen om alles onder controle te houden.

Maar er is iets dat je werk gemakkelijker kan maken. Enter audit management software!

Deze tools helpen je om projecten efficiënter te abonneren, uit te voeren en te controleren door veel handmatige taken te automatiseren die de boel vaak vertragen. Of je nu werkt aan een intern auditrapport, een jaarlijkse audit, het bijhouden van compliance of het beheren van audit checklists, de software houdt alles georganiseerd op één plek en zorgt ervoor dat je compliant en veilig bent.

Met interne audit management software kun je audits plannen en uitvoeren, taken toewijzen, bevindingen documenteren en gedetailleerde auditrapporten genereren.

Het is alsof je een extra teamlid hebt dat nooit een deadline mist en elk detail dubbel voor je controleert. In dit artikel hebben mijn team en ik een lijst gemaakt van de top 10 audit management software voor je interne audits, samen met hun beste functies, limieten en prijsinformatie.

60-seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van de top 10 audit management software om je audits te verbeteren en tijd te besparen:

ClickUp: Het beste voor aanpasbare auditworkflows en het bijhouden van taken SafetyCulture (iAuditor): Het beste voor inspectiebeheer en real-time rapportage SAP: Beste voor grootschalige integratie en risicobeheer TeamMate: Het beste voor aanpassingen en betrokkenheid van belanghebbenden Pentana van Ideagen: Het beste voor onbeperkte audits en flexibele werkstromen MetricStream: Het beste voor AI-gebaseerde inzichten en op risico gebaseerde audits AuditBoard: Het beste voor gezamenlijk risicomanagement en efficiëntiewinst Workiva: Beste voor geïntegreerde financiële rapportage en real-time samenwerking AuditBond van Diligent: Beste voor schaalbare workflows en geïntegreerde analyses Onspring: Beste voor no-code GRC automatisering en flexibiliteit

Wat u moet zoeken in auditbeheersoftware

In de loop der jaren heb ik veel audit management software gebruikt om te ontdekken wat voor mij het beste werkt.

De beste software voor interne audits heeft meestal de volgende functies:

Kaderanalyse en in kaart brengen : Een goede audit management software moet in staat zijn om regelgevende kaders te analyseren en overlappende vereisten in kaart te brengen.

: Een goede audit management software moet in staat zijn om regelgevende kaders te analyseren en overlappende vereisten in kaart te brengen. Gegevensanalyse voor analyse van hiaten : Uw huidige controles voldoen waarschijnlijk niet aan elke nalevingsvereiste. In dat geval moet uw interne auditsoftware een kloofanalyse uitvoeren om tekortkomingen aan het licht te brengen en suggesties te doen over waar u beter moet worden

: Uw huidige controles voldoen waarschijnlijk niet aan elke nalevingsvereiste. In dat geval moet uw interne auditsoftware een kloofanalyse uitvoeren om tekortkomingen aan het licht te brengen en suggesties te doen over waar u beter moet worden Werk voor herstel bijhouden : Zodra u weet waar u tekortschiet, moet de software uw verbeteringsinspanningen bijhouden. Of u nu controles repareert of nieuw beleid implementeert, het zal u helpen voortgang te zien en die "Ben ik iets vergeten?" paniek te voorkomen

: Zodra u weet waar u tekortschiet, moet de software uw verbeteringsinspanningen bijhouden. Of u nu controles repareert of nieuw beleid implementeert, het zal u helpen voortgang te zien en die "Ben ik iets vergeten?" paniek te voorkomen Stappen naar belanghebbenden voor bewijs : Handmatig op zoek gaan naar auditbewijs? Nee, dank je! De juiste auditsoftware moet verzoeken in één systeem afhandelen en alles georganiseerd houden zodat je niet hoeft te zoeken in verloren e-mails of vergeten chatberichten

: Handmatig op zoek gaan naar auditbewijs? Nee, dank je! De juiste auditsoftware moet verzoeken in één systeem afhandelen en alles georganiseerd houden zodat je niet hoeft te zoeken in verloren e-mails of vergeten chatberichten Samenwerking met het auditteam : Wanneer je auditteam verspreid is over verschillende tijdzones, is communicatie de sleutel. Uw audit management software moet een veilig platform bieden voor samenwerking, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft zonder eindeloze e-mailketens

: Wanneer je auditteam verspreid is over verschillende tijdzones, is communicatie de sleutel. Uw audit management software moet een veilig platform bieden voor samenwerking, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft zonder eindeloze e-mailketens Taaktoewijzing, waarschuwingen en escalatie: Deadlines onthouden is moeilijk - vooral wanneer het auditseizoen begint. Uw software moet taken toewijzen, zachte (of niet-zo-zachte) herinneringen sturen en achterstallige taken escaleren

Ook lezen: ClickUp bewijst dat het klaar is voor de onderneming met ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019 certificeringen

De 10 beste auditbeheersoftware

Nu we hebben besproken wat je moet zoeken in interne auditsoftware, hebben mijn team bij ClickUp en ik een lijst samengesteld van de tools die echt indruk op ons hebben gemaakt met hun functies.

Deze tools gaan verder dan de basis en bieden functies die interne audits minder zenuwslopend maken. Laten we eens rondkijken.

1. ClickUp (het beste voor aanpasbare auditworkflows en het bijhouden van taken) ClickUp is de alles-app voor werk die ervoor zorgt dat uw auditproces perfect is met een hoofdletter P.

Onze reis begint met de ClickUp Interne Audit Checklist Sjabloon ontworpen om u te helpen bij elke auditfase.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-276.png ClickUp's Interne Audit Checklist sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-110661833&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U kunt gemakkelijk inzichten bijhouden, complianceprocessen beheren en herhaalbare workflows creëren die u tijd besparen bij toekomstige audits. Van het organiseren van auditgegevens tot het samenwerken met belanghebbenden, deze CheckUp checklist vereenvoudigt het hele proces.

Zodra u uw checklist hebt vastgesteld, helpen de functies voor taakbeheer van ClickUp u om de actiepunten afzonderlijk te voltooien.

ClickUp-taakbeheer ClickUp Taakbeheer is hier een game-changer (en ook een enorme reden waarom ClickUp de audit management tool van mijn team is) - het toewijzen van audit taken, het instellen van deadlines en het bijhouden van de voortgang is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Verder, ClickUp Automatiseringen helpt u het repetitieve werk te vermijden door follow-ups en herinneringen te automatiseren. Het kan achterstallige taken escaleren, zodat uw team verantwoordelijk blijft.

Blijf het proces van de nalevingscontrole bij met ClickUp Reminders

Hebt u een plaats nodig om al die documenten en auditrapporten op te slaan?

ClickUp Docs ClickUp Documenten stelt u in staat om auditbewijs, nalevingsbeleid en interne auditrapporten te organiseren en te delen op één veilige locatie. U kunt ook revisies van documenten bijhouden met versie bijhouden, zodat elke wijziging wordt geregistreerd.

creëer een gecentraliseerde opslagplaats voor uw interne bewijsmateriaal _met ClickUp Docs

Ook samenwerken is eenvoudig, of u nu werkt met een auditteam in verschillende tijdzones of coördineert met externe belanghebbenden.

ClickUp chatten

De real-time functie van het platform om te chatten, ClickUp chatten laat je naadloos communiceren met je team. U kunt nu bestanden bijvoegen en updates en feedback delen zonder tussen verschillende apps te hoeven chatten.

vereenvoudig communicatie met nalevingsauditors en stroomlijn je auditproces_

ClickUp Whiteboards

Als u een visuele weergave van uw audit abonnement nodig heeft, De Whiteboards van ClickUp stellen u in staat om samen strategieën in kaart te brengen en bieden een weergave van het grote geheel.

creëer een uitgebreid risicobeperkend abonnement met ClickUp Whiteboards_

ClickUp Dashboards

Eindelijk, voor wie onmiddellijk inzicht wil, ClickUp Dashboards biedt realtime analyses, waarmee u sleutelgegevens zoals voortgang van audits, openstaande taken en status van naleving kunt bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-460.png ClickUp Dashboard /%img/

volg de voortgang van uw compliance-audits op meerdere gebieden met ClickUp Dashboards_

Als u zich nog steeds zorgen maakt over het missen van bepaalde Taken, kan de ClickUp sjabloon voor bedrijfscontroles transformeert het platform in een efficiënte tool voor nalevingsbeheer voor controletaken.

ClickUp beste functies

Taakbeheer : Moeiteloos taken aanmaken, toewijzen en bijhouden. U kunt zelfs terugkerende taken instellen voor regelmatige controles en automatische herinneringen krijgen wanneer deadlines naderen

: Moeiteloos taken aanmaken, toewijzen en bijhouden. U kunt zelfs terugkerende taken instellen voor regelmatige controles en automatische herinneringen krijgen wanneer deadlines naderen Document opslagruimte : Bewaar alle auditgerelateerde documenten, rapporten en bewijsstukken op één plek met ClickUp Docs. Bovendien zorgt de versiebeheer functie voor een duidelijk auditspoor

: Bewaar alle auditgerelateerde documenten, rapporten en bewijsstukken op één plek met ClickUp Docs. Bovendien zorgt de versiebeheer functie voor een duidelijk auditspoor Automatisering : Automatiseer audit workflows zoals het toewijzen van Taken en opvolging herinneringen, het verminderen van handmatige taken en het soepel laten verlopen van het proces

: Automatiseer audit workflows zoals het toewijzen van Taken en opvolging herinneringen, het verminderen van handmatige taken en het soepel laten verlopen van het proces Whiteboards : Breng uw auditworkflows visueel in kaart en werk in realtime samen met uw team met behulp van de Whiteboards van ClickUp - perfect om te brainstormen en strategieën te verfijnen

: Breng uw auditworkflows visueel in kaart en werk in realtime samen met uw team met behulp van de Whiteboards van ClickUp - perfect om te brainstormen en strategieën te verfijnen Rapportage en dashboards : Krijg realtime inzicht in de voortgang van uw audit met aanpasbare dashboards, waarmee u in één oogopslag KPI's, achterstallige taken en status van naleving kunt volgen

: Krijg realtime inzicht in de voortgang van uw audit met aanpasbare dashboards, waarmee u in één oogopslag KPI's, achterstallige taken en status van naleving kunt volgen Samenwerkingstools: Communiceer rechtstreeks met uw team in ClickUp met behulp van de functie Chatten, deel bestanden en houd iedereen op de hoogte zonder tussen apps te hoeven schakelen

ClickUp limieten

Leercurve : ClickUp's uitgebreide functies kunnen tijd kosten om onder de knie te krijgen

: ClickUp's uitgebreide functies kunnen tijd kosten om onder de knie te krijgen Mobiele functies: De mobiele app van ClickUp is handig, maar reageert soms minder goed dan de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wist u dat? De wereldwijde markt voor auditmanagementsoftware zal naar verwachting een recordaantal van 1.000 miljoen euro bereiken $2.987 miljoen tegen 2029 . Het enorme nummer is niet verrassend, gezien hoe cruciaal audits zijn voor financiële afdelingen.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Beste voor inspectiebeheer en real-time rapportage)

via SAP Als uw organisatie diep geworteld is in het SAP-ecosysteem, is SAP Audit Management wellicht uw oplossing voor auditprocessen.

SAP (Systems, Applications, and Products) is een ecosysteem dat verwijst naar het netwerk van SAP-gerelateerde producten, diensten, partners en klanten die samenwerken.

Door de focus op integratie werkt deze tool eenvoudig samen met SAP Risk Management en SAP Process Control applicaties. Ik vind het prettig dat het taken als documentatie, het aanmaken van auditrapporten en het organiseren van elektronische werkdocumenten vereenvoudigt.

SAP Audit Management is echter misschien niet geschikt voor kleinere bedrijven of bedrijven die niet-SAP ERP-systemen gebruiken. En hoewel het uitgebreide aanpassingen biedt, is er een leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met SAP's uitgebreide bereik aan functies.

SAP beste functies

Integratie met SAP ecosysteem : Integreert naadloos met SAP Risk Management en Process Control, waardoor een uniforme auditoplossing ontstaat voor organisaties die al SAP tools gebruiken

: Integreert naadloos met SAP Risk Management en Process Control, waardoor een uniforme auditoplossing ontstaat voor organisaties die al SAP tools gebruiken Mobiele mogelijkheden : Stelt auditors in staat documentatie vast te leggen en auditrapportages te maken met behulp van mobiele apparaten met een intuïtieve drag-and-drop interface

: Stelt auditors in staat documentatie vast te leggen en auditrapportages te maken met behulp van mobiele apparaten met een intuïtieve drag-and-drop interface Audit planning en resource management : Stroomlijnt audit planning, toewijzing van middelen en planning om het gebruik van personeel te optimaliseren

: Stroomlijnt audit planning, toewijzing van middelen en planning om het gebruik van personeel te optimaliseren Geautomatiseerde rapportage : Genereert snel auditresultaten met gestandaardiseerde sjablonen en vermindert het aantal terugkerende bevindingen door problemen automatisch bij te houden

: Genereert snel auditresultaten met gestandaardiseerde sjablonen en vermindert het aantal terugkerende bevindingen door problemen automatisch bij te houden Realtime risicobeoordeling: Biedt realtime auditanalyses, waardoor auditors waardevolle problemen kunnen kiezen en meer inzicht krijgen in risico's

SAP limieten

Beperkt bruikbaar voor niet-SAP systemen : Hoewel uitstekend voor gebruikers van SAP, zijn er mogelijk extra tools nodig voor bedrijven die andere ERP-systemen gebruiken

: Hoewel uitstekend voor gebruikers van SAP, zijn er mogelijk extra tools nodig voor bedrijven die andere ERP-systemen gebruiken Duur voor kleinere organisaties : Vanwege de uitgebreide functies kunnen de kosten te hoog zijn voor het MKB, waardoor het beter geschikt is voor grotere ondernemingen

: Vanwege de uitgebreide functies kunnen de kosten te hoog zijn voor het MKB, waardoor het beter geschikt is voor grotere ondernemingen Leercurve: Hoewel de gebruikersinterface intuïtief is, kan het beheersen van het volledige bereik van functies, vooral voor nieuwe gebruikers, tijd kosten

SAP prijzen

Aangepaste prijzen

SAP beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (60+ beoordelingen)

: 4.2/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (310+ beoordelingen)

Ook lezen: Het beoordelingsproces van documentatie optimaliseren

4. TeamMate (het beste voor aanpassingen en betrokkenheid van belanghebbenden)

via TeamMate Ik vond het fijn dat TeamMate's aanpasbare workflows en integraties het mogelijk maken om gebruikt te worden in een breed bereik van industrieën. Bovendien biedt TeamMate+ Audit een end-to-end oplossing voor het beheren van interne audits, inclusief risicobeoordelingen, audit planning, uitvoering en het bijhouden van problemen, allemaal vanuit één platform.

TeamMate beste functies

Aanpasbare werkstromen : Configureer auditworkflows, sjablonen en dashboards om te voldoen aan de unieke behoeften van uw organisatie en pas ze aan naarmate uw team zich ontwikkelt

: Configureer auditworkflows, sjablonen en dashboards om te voldoen aan de unieke behoeften van uw organisatie en pas ze aan naarmate uw team zich ontwikkelt Betrokkenheid van belanghebbenden : Maak auditrapporten die visueel en beknopt zijn en op maat gemaakt om belanghebbenden te betrekken voor een grotere impact van de audit

: Maak auditrapporten die visueel en beknopt zijn en op maat gemaakt om belanghebbenden te betrekken voor een grotere impact van de audit Gegevensgestuurde inzichten : Gebruik data analytics tools om 100% dekkingstesten uit te voeren en verborgen risico's te identificeren met geavanceerde Computer Aided Audit Tools (CAAT's)

: Gebruik data analytics tools om 100% dekkingstesten uit te voeren en verborgen risico's te identificeren met geavanceerde Computer Aided Audit Tools (CAAT's) Gecombineerde zekerheid : Risicobeoordelingen en controletests uitvoeren in één applicatie, waarbij informatie op hoog niveau gedeeld wordt tussen teams met behoud van onafhankelijkheid

: Risicobeoordelingen en controletests uitvoeren in één applicatie, waarbij informatie op hoog niveau gedeeld wordt tussen teams met behoud van onafhankelijkheid Integratie met MS Office en SAP: Naadloze integratie met populaire tools om gegevens te beheren, rapportages te genereren en een soepele samenwerking te garanderen

TeamMate limieten

Beperkte kant-en-klare rapportages : Hoewel het platform zeer aanpasbaar is, zijn de geïntegreerde rapporten enigszins beperkt in het aantal beschikbare velden, waardoor gebruikers tijd moeten besteden aan het maken van hun eigen rapporten

: Hoewel het platform zeer aanpasbaar is, zijn de geïntegreerde rapporten enigszins beperkt in het aantal beschikbare velden, waardoor gebruikers tijd moeten besteden aan het maken van hun eigen rapporten Trage klantenservice : Gebruikers hebben lange reactietijden gerapporteerd voor ondersteuningsproblemen, wat de implementatie of probleemoplossing kan vertragen

: Gebruikers hebben lange reactietijden gerapporteerd voor ondersteuningsproblemen, wat de implementatie of probleemoplossing kan vertragen Missen functies van TeamMate AM: Sommige functies van het oudere TeamMate AM-platform zijn nog niet geïntegreerd in TeamMate+, waardoor gebruikers die er al lang gebruik van maken gefrustreerd raken

TeamMate prijzen

Aangepaste prijzen

TeamMate Audit Solutions beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (220+ beoordelingen)

: 4.2/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

Ook lezen: Hoe maak je een werkstroom voor digitaal activabeheer?

5. Pentana van Ideagen (het beste voor onbeperkte audits en flexibele workflows)

via Pentana Of u nu handmatige processen of verouderde software vervangt, Pentana by Ideagen biedt een onbeperkt auditsysteem zonder verborgen kosten.

Een van de opvallende functies van Ideagen is de mogelijkheid om de structuur van uw organisatie te spiegelen, waardoor het navigeren door uw universum van locaties, processen en entiteiten eenvoudig wordt.

Het is echter de moeite waard om aan te stippen dat verschillende gebruikers problemen hebben aangetekend met de bruikbaarheid van de dashboard rapportages, waarbij ze verwarring aangaven over de manier waarop rapportages worden getagd. Daarnaast is het gebrek aan notificaties in de dashboardrapporten een veelgehoorde klacht van gebruikers.

Pentana by Ideagen beste functies

Onbeperkte audits : Voltooid zoveel audits als nodig per jaar zonder extra kosten, biedt flexibiliteit om aan te passen aan veranderende risico's

: Voltooid zoveel audits als nodig per jaar zonder extra kosten, biedt flexibiliteit om aan te passen aan veranderende risico's Flexibele werkstromen : Volg elk audit framework met stap-voor-stap workflows, inclusief ondersteuning voor agile Sprints en IIA standaarden

: Volg elk audit framework met stap-voor-stap workflows, inclusief ondersteuning voor agile Sprints en IIA standaarden Spiegelt uw organisatie : Gemakkelijk navigeren door een systeem dat in kaart brengt wat uw hiërarchie is van locaties, processen en entiteiten voor een betere dekking van controles

: Gemakkelijk navigeren door een systeem dat in kaart brengt wat uw hiërarchie is van locaties, processen en entiteiten voor een betere dekking van controles Geünificeerde risico-respons : Integratie met Ideagen Risk Management verenigt audit- en risicorapportage en zorgt voor uitgebreid toezicht

: Integratie met Ideagen Risk Management verenigt audit- en risicorapportage en zorgt voor uitgebreid toezicht Boeiende rapportages: Presenteer snelle, gedetailleerde rapporten en dashboards die de aandacht trekken van belanghebbenden, waardoor auditgegevens gemakkelijk te begrijpen zijn

Pentana by Ideagen limieten

Bruikbaarheid van dashboard rapporten : Gebruikers vonden de tagging van rapporten door audit data in plaats van audit abonnementen verwarrend en inefficiënt

: Gebruikers vonden de tagging van rapporten door audit data in plaats van audit abonnementen verwarrend en inefficiënt Geen notificaties : Het ontbreken van waarschuwingsnotificaties in de dashboard rapportages maakt het moeilijker voor gebruikers om op de hoogte te blijven van belangrijke veranderingen

: Het ontbreken van waarschuwingsnotificaties in de dashboard rapportages maakt het moeilijker voor gebruikers om op de hoogte te blijven van belangrijke veranderingen Algemene gebruikerservaring: Sommige gebruikers hebben gemeld ontevreden te zijn over de algehele functionaliteit en gebruikerservaring van de functie dashboard rapportage

Pentana by Ideagen prijzen

Aangepaste prijzen

Pentana by Ideagen beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (70+ beoordelingen)

: 4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. MetricStream (het beste voor AI-gebaseerde inzichten en risicogebaseerde audits)

via MetricStream De interne auditsoftware van MetricStream onderscheidt zich door een risicogebaseerde aanpak van interne audits die is afgestemd op de doelen van de organisatie en de multidimensionale risico's. Een van de opvallende functies van MetricStream is het AI-ondersteunde probleembeheer, dat gebruik maakt van machine learning om snel problemen bij audits te identificeren en aanbevelingen te doen voor actieplannen.

Daarnaast biedt het een gecentraliseerd platform voor het beheer van verschillende Governance, Risk en Compliance (GRC) activiteiten.

Hoewel MetricStream uitblinkt in het bieden van bevredigende risicomanagement- en audittools, kunnen de steile leercurve en de aanpassingsuitdagingen het werk voor nieuwe gebruikers tot een uitdaging maken. Bovendien vonden sommige gebruikers de functies voor rapportage beperkt, vooral bij het genereren van specifieke of ad-hocrapporten.

MetricStream beste functies

AI-gestuurd probleembeheer : Maakt gebruik van machine learning om problemen met audits te identificeren, classificeren en aanbevelingen te doen voor abonnementen, waardoor het oplossingsproces wordt versneld

: Maakt gebruik van machine learning om problemen met audits te identificeren, classificeren en aanbevelingen te doen voor abonnementen, waardoor het oplossingsproces wordt versneld Gecentraliseerd audituniversum : Definieer en onderhoud auditeerbare entiteiten, beheer relaties tussen data-elementen en update auditbibliotheken naarmate uw business zich ontwikkelt

: Definieer en onderhoud auditeerbare entiteiten, beheer relaties tussen data-elementen en update auditbibliotheken naarmate uw business zich ontwikkelt Risk-based audit planning : Voer risicobeoordelingen uit met behulp van een gecentraliseerd risicoraamwerk om uw abonnementen te optimaliseren en u te richten op gebieden met een hoog risico

: Voer risicobeoordelingen uit met behulp van een gecentraliseerd risicoraamwerk om uw abonnementen te optimaliseren en u te richten op gebieden met een hoog risico Tijdregistratie en resourcebeheer : Gebruik Gantt grafieken en tijdsregistratie rapporten om middelen toe te wijzen en audit schema's in real-time efficiënt bij te houden

: Gebruik Gantt grafieken en tijdsregistratie rapporten om middelen toe te wijzen en audit schema's in real-time efficiënt bij te houden Uitgebreide rapportage: Genereer aanpasbare auditrapporten met real-time toegang tot auditgegevens, status bijhouden en intuïtieve dashboards

MetricStream limieten

Steile leercurve : De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en vereist vaak uitgebreide training en inwerken

: De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en vereist vaak uitgebreide training en inwerken Uitdagingen bij het aanpassen : Hoewel het zeer configureerbaar is, kan het implementeren van aangepaste workflows en rapportages technisch veeleisend zijn en externe ondersteuning vereisen

: Hoewel het zeer configureerbaar is, kan het implementeren van aangepaste workflows en rapportages technisch veeleisend zijn en externe ondersteuning vereisen Beperkingen van de rapportage: Het genereren van ad-hoc of specifieke rapportages kan omslachtig zijn en vereist extra inspanning om de benodigde gegevens te extraheren en te formatteren

Prijzen MetricStream

Aangepaste prijzen

MetricStream beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: 10 beste GRC-tools (Governance, Risk en Compliance) in 2024

7. AuditBoard (de beste voor gezamenlijk risicobeheer en efficiëntiewinst)

via AuditBoard AuditBoard verbindt audit- en risicoteams met belanghebbenden, gegevens en processen om meer risico's aan het licht te brengen en te beheren. Met de nadruk op een "verbonden risico" benadering, integreert AuditBoard's platform naadloos audit, compliance en risico activiteiten.

Echter, sommige gebruikers hebben hun frustratie geuit over het ontbreken van een on-premise optie en incidentele onderbrekingen veroorzaakt door functie-upgrades.

AuditBoard beste functies

Samenwerken aan risicobeheer : Teams, belanghebbenden en gegevens over audit, risico en compliance naadloos met elkaar verbinden voor een alomvattende aanpak van risicobeheer

: Teams, belanghebbenden en gegevens over audit, risico en compliance naadloos met elkaar verbinden voor een alomvattende aanpak van risicobeheer Efficiëntiewinst : Klanten rapporteren een ROI van 281% over drie jaar dankzij geautomatiseerde workflows, aanpasbare modules en speciaal ontwikkelde tools die de audit- en nalevingsprocessen vereenvoudigen

: Klanten rapporteren een ROI van 281% over drie jaar dankzij geautomatiseerde workflows, aanpasbare modules en speciaal ontwikkelde tools die de audit- en nalevingsprocessen vereenvoudigen Gebruiksvriendelijke interface : Het schone en intuïtieve ontwerp van het platform maakt het gebruikers gemakkelijk om te navigeren en velden aan te passen, wat zorgt voor een soepele gebruikerservaring

: Het schone en intuïtieve ontwerp van het platform maakt het gebruikers gemakkelijk om te navigeren en velden aan te passen, wat zorgt voor een soepele gebruikerservaring Integratie met SOX en risico management modules : AuditBoard integreert audit en SOX zekerheid, zorgen voor een efficiënte, risico-gebaseerde auditing in verschillende afdelingen

: AuditBoard integreert audit en SOX zekerheid, zorgen voor een efficiënte, risico-gebaseerde auditing in verschillende afdelingen Klantenondersteuning: Zeer geprezen voor responsieve en behulpzame klantenservice, ervoor te zorgen dat teams de waarde van het platform te maximaliseren

AuditBoard limieten

Geen on-premise optie : AuditBoard is alleen cloud-gebaseerd, wat een nadeel kan zijn voor organisaties die on-premise oplossingen nodig hebben

: AuditBoard is alleen cloud-gebaseerd, wat een nadeel kan zijn voor organisaties die on-premise oplossingen nodig hebben Storingen bij functie-upgrades : Sommige gebruikers hebben kleine verstoringen gerapporteerd tijdens functie upgrades, hoewel deze problemen over het algemeen snel worden opgelost

: Sommige gebruikers hebben kleine verstoringen gerapporteerd tijdens functie upgrades, hoewel deze problemen over het algemeen snel worden opgelost Verlies van initiële functie bij bepaalde upgrades: Gebruikers hebben aangetekend dat de invoering van nieuwe modules zoals Risk Oversight aanvankelijk leidde tot enig verlies van functionaliteit, hoewel er na verloop van tijd verbeteringen zijn aangebracht

AuditBoard prijzen

Aangepaste prijzen

AuditBoard beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.010+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.010+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (310+ beoordelingen)

Ook lezen: SOX compliance checklist: De ultieme gids

8. Workiva (het beste voor geïntegreerde financiële rapportage en samenwerking in realtime)

via Workiva Workiva is een cloudgebaseerd platform dat audit, risico, ESG en financiële rapportage onder één digitaal dak verbindt. Ik denk dat het vermogen om gegevens uit verschillende databronnen te integreren en geautomatiseerde workflows aan te bieden het op deze lijst plaatst.

Met duizenden kant-en-klare sjablonen, automatisering voor controletaken en de mogelijkheid om samen te werken tussen afdelingen, is Workiva ideaal voor organisaties die complexe audits moeten beheren.

Hoewel Workiva uitgebreide functies biedt, hebben sommige gebruikers hun bezorgdheid geuit over problemen met de prestaties, waaronder vertragingen en trage uploadsnelheden.

Workiva beste functies

Realtime samenwerking : Plan, test en rapporteer audit werk in een enkel platform, elimineer heen-en-weer e-mails en verspreide desktop bestanden

: Plan, test en rapporteer audit werk in een enkel platform, elimineer heen-en-weer e-mails en verspreide desktop bestanden Analyse : Toegang tot volledige populatiesets met krachtige gegevensanalyse, zodat auditors uitzonderingen kunnen identificeren en hun processen snel kunnen stroomlijnen

: Toegang tot volledige populatiesets met krachtige gegevensanalyse, zodat auditors uitzonderingen kunnen identificeren en hun processen snel kunnen stroomlijnen Automatisering van werkstromen : Automatisering van bewijsverzameling, risicobeoordelingen en taken op het gebied van rapportage om tijd te besparen en u te richten op werk dat waarde toevoegt

: Automatisering van bewijsverzameling, risicobeoordelingen en taken op het gebied van rapportage om tijd te besparen en u te richten op werk dat waarde toevoegt Geïntegreerde financiële rapportage : Verbind audit, ESG en financiële rapportage voor meer transparantie en minder handmatig werk

: Verbind audit, ESG en financiële rapportage voor meer transparantie en minder handmatig werk Gebruiksvriendelijke interface: Het intuïtieve ontwerp maakt het eenvoudig voor auditors om samen te werken, documenten te delen en real-time rapportages te genereren

Workiva limieten

Problemen met de prestaties : Sommige gebruikers hebben trage uploadsnelheden en haperingen bij het schakelen tussen pagina's gerapporteerd, vooral op het NextGen platform

: Sommige gebruikers hebben trage uploadsnelheden en haperingen bij het schakelen tussen pagina's gerapporteerd, vooral op het NextGen platform Hoge kosten : De abonnementskosten van Workiva zijn hoger in vergelijking met andere audit management software, wat een nadeel kan zijn voor kleinere organisaties

: De abonnementskosten van Workiva zijn hoger in vergelijking met andere audit management software, wat een nadeel kan zijn voor kleinere organisaties Steep leercurve: Het platform vereist meer training vanwege de uitgebreide functies, wat overweldigend kan zijn voor nieuwe gebruikers

Workiva prijzen

Aangepaste prijzen

Workiva beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.170+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

9. AuditBond by Diligent (Beste voor schaalbare werkstromen en geïntegreerde analyses)

via AuditBond Ik heb AuditBond van Diligent geprobeerd en de focus op efficiëntie komt duidelijk naar voren in de gestandaardiseerde sjablonen, herbruikbare risicomatrices en functies voor automatisering. Bovendien is het gebouwd om mee te schalen met uw organisatie.

Met de ingebouwde best practices, realtime dashboards en analysefuncties van AuditBond kan uw team tijdig inzichten leveren die strategische veranderingen stimuleren. Er is echter wel een leercurve bij het gebruik van deze tool, vooral voor teams die niet bekend zijn met geavanceerde functies voor analyse.

AuditBond by Diligent beste functies

Schaalbare werkstromen : Automatiseer en standaardiseer audit workflows, van abonnement tot rapportage, met herbruikbare sjablonen, risico matrices en project roll-forwards

: Automatiseer en standaardiseer audit workflows, van abonnement tot rapportage, met herbruikbare sjablonen, risico matrices en project roll-forwards Geïntegreerde analyses : Analyseer 100% van uw gegevens met ingebouwde connectoren naar platforms zoals SAP, Oracle en Concur, voor volledige zichtbaarheid in operationele controles en compliance

: Analyseer 100% van uw gegevens met ingebouwde connectoren naar platforms zoals SAP, Oracle en Concur, voor volledige zichtbaarheid in operationele controles en compliance Realtime dashboards : Houd de status van audits, bevindingen en herstelinspanningen bij in gepersonaliseerde dashboards, die realtime inzichten bieden voor strategische besluitvorming

: Houd de status van audits, bevindingen en herstelinspanningen bij in gepersonaliseerde dashboards, die realtime inzichten bieden voor strategische besluitvorming Samenwerking en rapportage : Verbeter de transparantie en samenwerking met ingebouwde e-mails, herinneringen en one-click rapportages om belanghebbenden op de hoogte te houden

: Verbeter de transparantie en samenwerking met ingebouwde e-mails, herinneringen en one-click rapportages om belanghebbenden op de hoogte te houden Probleembeheer: Consolideer problemen bij audits en automatiseer follow-ups, herinneringen en notificaties om een tijdige oplossing te garanderen

AuditBond by Diligent limieten

Steile leercurve : Sommige gebruikers hebben een leercurve aangetekend bij het implementeren van meer geavanceerde functies, zoals analytics en machine learning

: Sommige gebruikers hebben een leercurve aangetekend bij het implementeren van meer geavanceerde functies, zoals analytics en machine learning Mobiele en offline beperkingen: Hoewel het mobiele apps en offline functies biedt, hebben sommige gebruikers problemen ondervonden bij het uitvoeren van veldwerk in gebieden met een slechte verbinding

AuditBond by Diligent prijzen

Aangepaste prijzen

AuditBond by Diligent beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (130+ beoordelingen)

: 4.3/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Ook lezen: Checklist GDPR-naleving: Stappen en tools om privacy van gegevens te overwinnen

10. Onspring (de beste voor GRC automatisering en flexibiliteit zonder code)

via Onspring Niet-coders! Dit audit management systeem kan je aanspreken. Onspring is een cloudgebaseerd GRC-platform (Governance, Risk en Compliance) dat bedrijven in staat stelt om spreadsheets en handmatige processen achter zich te laten.

Dankzij de no-code omgeving van Onspring kunnen niet-technische gebruikers applicaties, records en workflows creëren door middel van drag-and-drop configuraties, waardoor er geen ontwikkelingsmiddelen nodig zijn.

Onspring onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide ondersteuning, hoewel sommige gebruikers aantekenen dat de leercurve steil kan zijn en dat het minder functies heeft dan de vorige tools in de lijst.

Onspring beste functies

Beheer zonder code : Maak eenvoudig applicaties, workflows en rapportages zonder technische expertise of ontwikkelaars nodig te hebben

: Maak eenvoudig applicaties, workflows en rapportages zonder technische expertise of ontwikkelaars nodig te hebben Realtime rapportage : Automatisering van gegevenscentralisatie, analyse en real-time rapportage voor betere besluitvorming in uw GRC-programma's

: Automatisering van gegevenscentralisatie, analyse en real-time rapportage voor betere besluitvorming in uw GRC-programma's Uitgebreide GRC-suite : Van risico- ennalevingsbeheer tot audits en toezicht op leveranciers, Onspring dekt alle governancebehoeften in één platform

: Van risico- ennalevingsbeheer tot audits en toezicht op leveranciers, Onspring dekt alle governancebehoeften in één platform Naadloze integratie : Verbind Onspring met bestaande systemen, zodat er één enkele bron van waarheid is voor ondernemingsbrede inspanningen op het gebied van risico's en compliance

: Verbind Onspring met bestaande systemen, zodat er één enkele bron van waarheid is voor ondernemingsbrede inspanningen op het gebied van risico's en compliance Gefiatteerd voor FedRAMP: Onspring GovCloud biedt een veilig, compliant platform voor federale instanties om hun GRC-behoeften te beheren

Onspring limieten

Leercurve : Voor nieuwe gebruikers kan het moeilijk zijn om het platform te configureren voor individuele behoeften en sommige gebruikers hebben problemen met het ontwikkelen van rapporten

: Voor nieuwe gebruikers kan het moeilijk zijn om het platform te configureren voor individuele behoeften en sommige gebruikers hebben problemen met het ontwikkelen van rapporten Basisfuncties: De standaardsoftware kan in het begin basaal aanvoelen en vereist verdere aanpassing om te voldoen aan specifieke zakelijke behoeften

Onspring prijzen

Aangepaste prijzen

Onspring beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (60+ beoordelingen)

: 4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

Ook lezen: Hoe u zich kunt voorbereiden op en slagen voor uw IT-nalevingsaudit

Audit's a Wrap-ClickUp maakt uw leven gemakkelijker

Zoals de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan ooit zei: "Bij audits vertrouwen we, maar verifiëren we."

Om tijd te besparen, kunt u nu uw auditproces op een hoger niveau brengen met ClickUp.

Geloof me, wanneer het tijd is voor een audit, helpen functies zoals aanpasbare workflows, tijdsregistratie, opslagruimte voor documenten en automatisering je ervoor te zorgen dat alles op één plek staat en je volledig voldoet aan alle relevante voorschriften en best practices.

Win tijd terug en verminder de stress van audits - dit is je kans om niet weer een weekend voor je laptopscherm door te brengen. Gratis aanmelden bij ClickUp vandaag nog!