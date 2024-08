ClickUp bewijst bedrijfsklaarheid met ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019 certificeringen

ClickUp investeert vroeg in veilige architectuur gebouwd om wereldwijde klantenbasis te ondersteunen

SAN DIEGO, 13 oktober 2022 ----------------------------------------------- ClickUp , het productiviteitsplatform dat werk op één plaats samenbrengt, kondigde vandaag aan dat het ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019 certificeringen heeft behaald. Deze certificeringen tonen ClickUp's voortdurende toewijding aan veiligheid, privacy, kwaliteit en vertrouwen voor klanten over de hele wereld.

"Het doel van ClickUp is om het primaire platform te zijn waarop werk wordt gedaan. Om een systeem van record te zijn, is het absoluut essentieel om een vertrouwde en veilige basis te hebben," zegt Shailesh Kumar, SVP of Engineering bij ClickUp. "Deze certificeringen geven aan dat we ver voorlopen op veel van onze collega's in het nemen van stappen om klantgegevens te beschermen en gemoedsrust te bieden aan belanghebbenden in elke organisatie, groot of klein."

De International Organization for Standardization (ISO) is een onafhankelijk, niet-gouvernementeel, internationaal orgaan dat normen ontwikkelt om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van producten, diensten en systemen te garanderen. Er zijn meer dan een dozijn normen in de ISO/IEC 27000-familie . Met behulp van deze standaarden kunnen allerlei organisaties de veiligheid van bedrijfsmiddelen beheren, zoals financiële informatie, intellectueel eigendom, personeelsgegevens of informatie die aan derden is toevertrouwd.

ISO 27001:2013 wordt beschouwd als de hoogste norm voor veiligheid met betrekking tot klantgegevens en vereist dat een derde partij validatie levert om volledige naleving aan te tonen. Na een uitgebreid auditproces door Schellman & Company LLC., bevestigen de ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019 certificeringen dat ClickUp voldoet aan de hoogste internationale normen voor veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en vertrouwen. Deze certificering geeft ook aan dat ClickUp is toegewezen aan voortdurende verbetering van de veiligheid van zijn informatie.

"Bij ClickUp kiezen we voor een proactieve benadering van beveiliging", zegt Ryan Brander, directeur beveiliging bij ClickUp. "In het afgelopen jaar heeft ClickUp de grootte van het beveiligingsteam verviervoudigd, vijf beveiligingscertificeringen behaald, onze concurrenten gepasseerd op openbare scoremetrics voor beveiliging en een bug bounty-programma gelanceerd, allemaal terwijl ClickUp klanten op de eerste plaats zet door meer dan zeshonderd zakelijke klanten te ondersteunen."

Veiligheid is een hoeksteen van ClickUp's bedrijfsstrategie en toewijzing aan klanten. De vandaag aangekondigde ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019 certificeringen maken deel uit van ClickUp's robuuste strategie op het gebied van veiligheid. Deze nieuwe certificeringen vullen ClickUp's SOC 2 Type 2-certificering, PCI DSS-certificering, GDPR-compliance, CCPA/CPRA-compliance, LGPD-compliance en HIPAA-compliance aan en bouwen erop voort.

Meer informatie over ClickUp's veiligheidsprogramma vindt u op de website hier .

Over ClickUp

ClickUp is 's werelds enige alles-in-één platform voor productiviteit dat zich aanpast aan de manier waarop mensen willen werken. Het vervangt alle individuele werkplek productiviteitsmiddelen met één uniform platform dat projectmanagement, samenwerking tussen documenten, whiteboards, spreadsheets en doelen omvat. ClickUp, opgericht in 2017 en gevestigd in San Diego, is op een missie om de wereld productiever te maken. Als een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven ter wereld heeft ClickUp al meer dan 800.000 teams en miljoenen gebruikers geholpen productiever te leven en elke week minstens één dag te besparen. Ga voor meer informatie naar www.clickup.com .