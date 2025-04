Beste Free SWOT Analyse Sjablonen voor Excel

Ben je gestrest over het nemen van een cruciale beslissing? Een eenvoudige SWOT-analyse kan u helpen weloverwogen beslissingen te nemen op basis van harde feiten en logica door de sleutelaspecten te schetsen: sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor uw bedrijf.

Met deze tool kun je beginnen met een leeg canvas of een Microsoft Excel SWOT Analyse sjabloon openen om een voorsprong te krijgen.

Maar hoeveel sjablonen en tools zijn er beschikbaar? Hoe vind je de beste SWOT Analyse? Wij hebben een oplossing!

In deze gids verkennen we de beste SWOT-analysesjabloon die Excel te bieden heeft en kijken we naar alternatieve opties voor een effectieve SWOT-analyse in elke situatie of branche.

**Wat maakt een goed sjabloon voor SWOT-analyse?

A SWOT-analyse is een strategisch kader om de cruciale factoren te identificeren die van invloed zijn op uw business of project. De SWOT-matrix omvat:

**Sterke punten: interne factoren die uw business een concurrentievoordeel geven

Zwakke punten: Interne en externe elementen die verbetering behoeven of uw succes in de weg staan

Kansen: Markttrends of externe factoren die u helpen uw bedrijf te laten groeien

Markttrends of externe factoren die u helpen uw bedrijf te laten groeien Bedreigingen: Externe factoren of potentiële bedreigingen die een risico kunnen vormen voor uw strategie

Een SWOT-raamwerk moet de volgende functies hebben:

Een duidelijke structuur: Duidelijke secties om u te helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Duidelijke secties om u te helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen Aanpasbaar: Bewerkbare secties en instructietekst om het sjabloon aan te passen aan uw specifieke eisen

Bewerkbare secties en instructietekst om het sjabloon aan te passen aan uw specifieke eisen Visuele aantrekkingskracht: Het moet uw analyse aantrekkelijker en begrijpelijker maken

Het moet uw analyse aantrekkelijker en begrijpelijker maken Functies voor samenwerking: De mogelijkheid om in realtime samen te werken met teamleden, zodat zij waardevolle inzichten kunnen leveren voor een gedetailleerde analyse

Top 7 SWOT-analysesjablonen Excel

Als je net begint met strategische planning of op zoek bent naar gratis sjablonen voor SWOT-analyses, biedt Excel verschillende betrouwbare opties om je op weg te helpen.

Hieronder bekijken we een lijst met de beste gratis Sjabloon voor SWOT-analyse opties om u te helpen de juiste fit te vinden.

1. Excel SWOT-analysesjabloon door Vertex42

via Vertex42 De SWOT-analyse sjabloon door Vertex42 is een uitstekende keuze voor diegenen die een uitgebreidere analyse met extra diepgang nodig hebben.

Met zijn gestructureerde ontwerp helpt de sjabloon je dieper in elke categorie te duiken, waardoor een gedetailleerd onderzoek van interne en externe factoren wordt aangemoedigd.

Elke sectie bevat ruimte voor aantekeningen, actiepunten en prioritering, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor elke sessie voor strategische planning.

⭐ Waarom je dit geweldig zult vinden

Bevat diepgaande secties voor aantekeningen, prioriteiten en strategische inzichten

Flexibele layout die tegemoet komt aan specifieke business behoeften

Stimuleert een gestructureerde aanpak voor het verzamelen van informatie voor elk SWOT-element

ideaal voor: Business die op zoek is naar een meer strategische benadering van SWOT-analyse. Het visuele format helpt u om potentiële gebieden voor verbetering en innovatie te identificeren.

2. Excel SWOT-analyse sjabloon van Stakeholdermap.com

via Belangenoverzicht.nl Als u een eenvoudig format nodig hebt om uw SWOT-analyse te voltooien, dan is het SWOT-analyse sjabloon van Stakeholdermap.com is een perfecte keuze.

Dit sjabloon elimineert onnodige complexiteit en richt zich op wat echt belangrijk is: strategische analyse.

De layout is simpel en minimalistisch, met aparte secties voor eenvoudige categorisatie en visualisatie van informatie zonder afleiding.

⭐ Waarom je het geweldig zult vinden

Secties met kleurcodering om snel aan de slag te gaan

Wijzig de content met behulp van aanpasbare velden en categorieën voor uw specifieke behoeften

Gemakkelijk af te drukken en te delen met leden van het team of belanghebbenden voor vergaderingen

ideaal voor: Kleine bedrijven, starters of individuele gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om hun eerste SWOT-analyse uit te voeren. De strakke layout is perfect om mee te beginnen en de analyse gefocust te houden.

3. Excel SWOT-analyse sjabloon concurrent door coëfficiënt

via Coëfficiënt De Sjabloon voor SWOT-analyse van de concurrent is ideaal voor bedrijven die een concurrentievoordeel willen.

Dankzij de strakke layout kunt u zich richten op de strategie in plaats van op het format, waardoor u waardevolle tijd bespaart terwijl u sleutelinzichten verkrijgt.

⭐ Waarom u het geweldig zult vinden

Vergelijk uw sterke en zwakke punten met die van concurrenten

Specifieke gegevenspunten toevoegen die uniek zijn voor uw branche

Grafieken gebruiken om de positie van de concurrentie te visualiseren en kansen te identificeren

📍Ideaal voor: Business die behoefte hebben aan een diepgaande sjabloon voor SWOT-analyse van concurrenten . Het is vooral nuttig voor bedrijven in sterk concurrerende industrieën die zich willen onderscheiden.

4. Excel Bottom-Up SWOT-analyse sjabloon door Coëfficiënt

via Coëfficiënt De Bottom-up SWOT-analyse sjabloon door coëfficiënt biedt een gedetailleerde uitsplitsing te beginnen met individuele factoren voordat een uitgebreid overzicht wordt opgebouwd. Deze aanpak is uitstekend voor het verzamelen van gedetailleerde inzichten om strategieën te formuleren op basis van gedetailleerde gegevens.

Dit sjabloon voor marketing SWOT-analyse benadrukt de kleine details om sterke en zwakke punten te identificeren. Het is ideaal om diep te duiken in specifieke bedrijfsgebieden die grondig moeten worden onderzocht.

⭐ Waarom je het geweldig zult vinden

Duik in specifieke factoren om op te bouwen naar de algemene analyse met instructieve tekst en begeleiding

Categorieën aanpassen of informatie aanpassen aan uw specifieke zakelijke behoeften

ideaal voor: Creatieve teams en projectmanagers die een cultuur van innovatie willen ontwikkelen. Dit SWOT-sjabloon voor bedrijfsplanning helpt u nieuwe ideeën te genereren om kansen voor verbetering te identificeren.

5. Excel Top Down SWOT-analyse sjabloon door Coëfficiënt

via Coëfficiënt De Top-down SWOT-analyse sjabloon door coëfficiënt is ontworpen voor diegenen die de voorkeur geven aan een benadering op hoog niveau. Het begint met het grote plaatje en splitst elke categorie op in meer specifieke details.

De focus van het sjabloon op overkoepelende strategieën helpt u om brede kansen en bedreigingen aan te wijzen en de besluitvorming te stroomlijnen. Het is perfect voor het afstemmen van bedrijfsdoelen op uitvoerbare strategieën.

⭐ Waarom je dit geweldig zult vinden

Wordt geleverd met een kant-en-klare SWOT-structuur

Ideaal voor strategische discussies waarbij u zich moet richten op het grote geheel voordat u in specifieke details duikt

Helpt bij het identificeren van belangrijke kansen en bedreigingen voor weloverwogen besluitvorming

ideaal voor: Leidinggevenden, afdelingshoofden en projectmanagers die een langetermijnstrategie willen ontwikkelen. Dit gratis sjabloon voor een SWOT-analyse helpt u de interne en externe factoren te identificeren die de toekomst van uw bedrijf vorm zullen geven.

via DMAICTools.nl De Excel SWOT-analyse sjabloon door DMAICTools.com is een klassiek, gebruiksvriendelijk sjabloon dat het SWOT-analyseproces stroomlijnt. Gebouwd voor eenvoud, is het een uitstekende keuze voor diegenen die op zoek zijn naar een snelle maar uitgebreide analyse.

Het beste deel is dat dit bewerkbare SWOT-analysesjabloon inclusief instructietekst en is voorzien van SWOT-analyse voorbeelden om u te helpen deze te gebruiken.

⭐ Waarom je het leuk zult vinden

Gebruikt diagrammen en kleuren codes om sleutel informatie te markeren

Geeft aanwijzingen en voorbeelden van tekst om u te helpen begrijpen welke informatie u in elke categorie moet invoeren

ideaal voor: Business die een grondige en gedetailleerde analyse willen uitvoeren analyse van prestatieverschillen . Dit sjabloon helpt u om sleutelgebieden voor verbetering te identificeren en uitvoerbare abonnementen te ontwikkelen op basis van uw brancheanalyse.

Deze sjabloon downloaden

💡 Pro Tip: Wil je een meer afgeronde analyse? Gebruik onze 10 gratis sjablonen voor sectoranalyses om de concurrentie bij te houden om een weergave van uw branche te krijgen en te begrijpen hoe uw concurrenten werken. 📊

7. Excel SWOT-analysesjabloon van Top Excel Sjablonen

via Top Excel sjablonen De Excel SWOT-analysesjabloon door Top Excel Sjablonen biedt een visueel aantrekkelijk en goed georganiseerd format voor het uitvoeren van een SWOT-analyse. Het heeft een strak en professioneel ontwerp dat gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is.

Dit sjabloon is ontworpen voor snelle besluitvorming en is door zijn visuele aantrekkingskracht geschikt voor formele zakelijke presentaties en rapportages.

⭐ Waarom je het leuk zult vinden

Bevat richtlijnen om u te helpen bij het identificeren van sleutel factoren in elke SWOT-categorie

Gebruik marktgerichte secties om markttrends en concurrenten te identificeren

Eenvoudig te navigeren, dus geschikt voor teams van elk niveau

ideaal voor: Dit sjabloon is perfect voor individuen die snel en gemakkelijk een persoonlijke SWOT-analyse willen uitvoeren. Het is ook perfect voor brainstormsessies, het genereren van ideeën en het presenteren aan belanghebbenden.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor SWOT-analyse

Excel heeft verschillende Sjablonen voor SWOT-analyse die je zullen helpen om de klus te klaren, zijn er een aantal beperkingen. De belangrijkste problemen waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je een SWOT-analyse doet in Microsoft Excel zijn:

Geen functies voor samenwerking: Excel is niet ontworpen voor samenwerking in realtime, waardoor het moeilijk is voor teams om samen aan de analyse te werken. Teams moeten op dezelfde locatie zijn om te brainstormen met behulp van de SWOT-matrix

Excel is niet ontworpen voor samenwerking in realtime, waardoor het moeilijk is voor teams om samen aan de analyse te werken. Teams moeten op dezelfde locatie zijn om te brainstormen met behulp van de SWOT-matrix Beperkte mogelijkheden voor gegevensvisualisatie: De basisfuncties van Excel voor grafieken en grafieken zijn mogelijk niet voldoende om visueel aantrekkelijke en informatieve presentaties voor uw SWOT-analyse te maken

De basisfuncties van Excel voor grafieken en grafieken zijn mogelijk niet voldoende om visueel aantrekkelijke en informatieve presentaties voor uw SWOT-analyse te maken Moeilijkheden met delen en versiebeheer: Het delen en bijhouden van wijzigingen in Excel-bestanden is een uitdaging, vooral voor grote teams. Het bijhouden van de updates in de eenvoudige spreadsheet vereist vaak handmatige tussenkomst, wat leidt tot fouten of hiaten

Hoewel Microsoft Excel uitstekend geschikt is als sjabloon voor een SWOT-analyse, zijn deze beperkingen niet ideaal voor de meeste moderne organisaties die werken in een externe en gedistribueerde installatie.

Alternatieve SWOT-analysesjablonen Excel

Bij het gebruik van een SWOT-analysesjabloon in Microsoft Excel of een PowerPoint-presentatie is het doel om een uitgebreid business-abonnement te maken waarin de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van de organisatie naar voren komen.

Maar hoe zorg je ervoor dat de inzichten die je aan het licht brengt niet in de war raken?

Dit is waar ClickUp , een alles-in-één tool voor projectmanagement, komt in beeld.

Met ClickUp kunt u het beste SWOT-analysesjabloon vinden om op maat te maken en bij te werken voor uw Business-abonnement en SWOT-taken direct vanuit uw brainstormsessies lanceren.

Door strategie te integreren met projectmanagement, zet het platform uw strategie om in een actieplan dat klaar is om vanaf het begin resultaten op te leveren.

Hier zijn enkele van onze sterk aanbevolen sjablonen voor SWOT-analyses

1. ClickUp Persoonlijke SWOT-analyse sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Personal-SWOT-Analysis-Template.jpg ClickUp Persoonlijk SWOT-analyse sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-32j5zud&afdeling=persoonlijk-use&\_gl=1*11qkgjx*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor persoonlijke SWOT-analyse is vooral nuttig voor persoonlijke ontwikkeling, carrière abonnementen en zelfevaluatie.

Door uw gedachten visueel te organiseren, kunt u uw professionele groei beoordelen en goed geïnformeerde beslissingen nemen over uw toekomst.

⭐ Waarom je het leuk zult vinden:

Identificeer en analyseer uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen met duidelijk gedefinieerde secties en aanwijzingen

Bereik uw persoonlijke doelen, of het nu voor uw carrièreplanning of zelfreflectie is

Taken en aantekeningen direct in ClickUp toevoegen voor holistisch bijhouden van persoonlijke groei-initiatieven

📍Ideaal voor: Individuen die hun persoonlijke groei, carrièreontwikkeling of zelfbewustzijn willen verbeteren. Of u nu een student, professional of iemand die streeft naar zelfverbetering bent, deze SWOT-analysesjabloon evalueert effectief uw ware potentieel.

2. ClickUp SOAR-analyse sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-SOAR-Analysis-Template.png ClickUp SOAR-analysesjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6327790&department=pmo&\_gl=1*h5l6wk*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

SOAR-analyse gebruikt een iets andere aanpak dan SWOT-analyse om interne factoren en externe kansen te identificeren. SOAR focust op aspiraties en resultaten en helpt u bij een positieve benadering van strategische abonnementen.

Implementeer de ClickUp SOAR-analysesjabloon om een vooruitdenkende aanpak te stimuleren en zinvolle verandering teweeg te brengen. Het bevat secties die je helpen bij het verzamelen van informatie en het maken van een actie abonnement op basis van deze inzichten.

⭐ Waarom je het leuk zult vinden:

Gesegmenteerde secties voor elk element van de SOAR-analyse voor een grondige verkenning van elk gebied

Focus op ambities helpt om de analyse af te stemmen op strategische doelen en de langetermijnvisie

Stimuleer teamparticipatie door specifieke Taken aan verschillende leden toe te wijzen

Koppel relevante taken en projecten aan ambities en resultaten voor een naadloze uitvoering van de strategie

📍Ideaal voor: Teams en organisaties die op zoek zijn naar bruikbare strategieën die aansluiten bij hun ambities.

💡 Pro Tip: Als u de voorkeur geeft aan een meer praktische aanpak, volg dan onze uitgebreide gids over SOAR-analyse om zwakke punten aan te pakken en strategische doelen te bereiken. 📝

3. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Template.png ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-193317120&department=marketing&\_gl=1\*16hlp67\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Je kunt de SWOT-matrix het beste gebruiken om je concurrenten te evalueren en deze inzichten te gebruiken voor strategische abonnementen. De ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse hiermee kunt u precies dit doen, zodat u uw belangrijkste concurrenten kunt analyseren en markttrends kunt begrijpen.

Gebruik deze SWOT-analysesjabloon als een hulpmiddel voor concurrentieanalyse om de sterke en zwakke punten van uw concurrenten te begrijpen en deze inzichten te implementeren.

⭐ Waarom je het leuk zult vinden:

Gedetailleerde secties voor het analyseren van de strategieën en marktpositie van elke concurrent

Zet uw SWOT-analyse om in visuele inzichten in huidige markttrends

Metrics en criteria aanpassen aan uw branche en specifieke concurrentiesituatie

Deel inzichten en werk samen met teamleden in real-time

📍Ideaal voor: Marketingteams, businessanalisten en leidinggevenden die inzicht willen krijgen in de concurrerende industrie en willen voortbouwen op de sterke punten van hun bedrijf.

4. ClickUp Prijsanalyse sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Pricing-Template.png ClickUp Prijsanalyse sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205380018&department=marketing&\_gl=1*17btmud*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een sleutelaspect van SWOT-analyse is het analyseren van de sterke punten van het bedrijf in vergelijking met de markt bij het bepalen van de prijs van uw producten of diensten.

De ClickUp sjabloon voor prijsanalyse van concurrenten is ideaal voor diegenen die een diepgaande SWOT-analyse willen doen van de producten, prijzen en verkoopstrategieën van hun concurrenten om zich te onderscheiden.

Met deze SWOT-sjabloon kunnen bedrijven prijsstructuren, kortingen en waarde voorstellen evalueren om een productdifferentiatie die interne en externe factoren omvat.

⭐ Waarom je het leuk zult vinden:

Uitgebreide secties voor het detailleren van prijsniveaus en unieke verkoopvoorstellen van concurrenten

Zet uw prijsvergelijkingen om in visuele grafieken en grafieken om trends te identificeren en potentiële uitdagingen aan te pakken

Pas het sjabloon aan om u te richten op specifieke prijselementen die relevant zijn voor uw branche of niche

Werk samen met teamleden om prijsstrategieën gezamenlijk te verfijnen

📍Ideaal voor: Prijsanalisten, productmanagers, bedrijfsstrategen of iedereen in de organisatie die inzicht moet krijgen in het concurrerende prijslandschap en concurrerende prijsstrategieën moet ontwikkelen.

Verbeter uw SWOT-analyse met ClickUp

Het begrijpen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) van uw bedrijf is de eerste stap naar het bereiken van uw strategische doelen. Hoewel de SWOT-analyse helpt bij het plannen van uw bedrijf, is het belangrijk hoe goed u deze strategieën integreert.

Een Excel sjabloon biedt een basiskader om je op weg te helpen, maar het mist geavanceerde functies en samenwerkingsmogelijkheden.

ClickUp is een uitstekende keuze om uw SWOT-analyse naadloos te integreren in bruikbaar projectmanagement. Met de aanpasbare sjablonen en samenwerkingstools kunt u uw komende bedrijfsdoelstelling opstellen of een gedetailleerde concurrentieanalyse .

Klaar om uw SWOT-analyse naar een hoger niveau te tillen? Probeer ClickUp gratis uit vandaag nog uit en ervaar de kracht van een allesomvattende oplossing voor projectmanagement.