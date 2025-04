Free Fishbone Diagram Sjablonen voor Word

Ben je het zat om steeds weer hetzelfde probleem aan te pakken? Een sjabloon voor visgraatdiagrammen in Word kan de oplossing zijn.

Dit visuele hulpmiddel helpt je om alle mogelijke oorzaken achter een probleem in kaart te brengen in één eenvoudige layout, waardoor het perfect is om direct in Microsoft Word te brainstormen over oplossingen. ✨

Of je nu een projectmanager bent of deel uitmaakt van een team dat problemen oplost, sjablonen voor visgraatdiagrammen ondersteunen alles van kwaliteitsbeheer tot procesverbeteringen.

Hieronder hebben we een aantal van de beste gratis Word-opties voor je op een rijtje gezet.

Maar laten we eerst eens kijken wat de sleutel is tot het kiezen van een Word sjabloon.

Wat maakt een goed visgraatdiagram sjabloon voor Word?

Een goed visgraatdiagram sjabloon gaat verder dan alleen het in kaart brengen van de oorzaken. Hier zijn de sleutel functies waar je naar moet zoeken:

Klaarheid: Kies een sjabloon dat de 'kop' van de vis labelt met de belangrijkste probleemstelling en oorzaken organiseert langs de 'ruggengraat' in duidelijke categorieën, zodat het gemakkelijk is om in één oogopslag problemen te identificeren

Aanpassing: Zoek een visgraatsjabloon waarmee u categorieën kunt toevoegen of verwijderen en de layout kunt aanpassen aan uw specifieke probleem

Gebruikersvriendelijk ontwerp: Zoek een eenvoudig ontwerp waar u en uw team meteen mee aan de slag kunnen zonder dat u veel hoeft te leren

Afdrukbaar format: Kies een Word sjabloon dat goed afdrukt en duidelijk blijft, vooral als u van plan bent om uw bevindingen uit te delen tijdens vergaderingen

Instructies of voorbeelden: Overweeg een sjabloon met handige tips of voorbeelden, zodat u gemakkelijker aan de slag kunt

Compatibiliteit: Kies een sjabloon dat probleemloos werkt met uw versie van Word en andere tools die u mogelijk gebruikt

💡Pro Tip: Visgraatdiagram sjablonen bouwen in Excel kan efficiënter zijn dan in Word. Met de flexibele layout en interactieve tools van Excel kun je categorieën aanpassen en visuals opmaken, waardoor het de betere Microsoft tool is voor het actief oplossen van problemen.

Gratis visgraatdiagram sjablonen voor Word

Microsoft Word maakt zelf geen visgraatdiagrammen, maar er zijn veel sjablonen te vinden die compatibel zijn met Word software voor stroomdiagrammen . Deze sjablonen maken het gestructureerd oplossen van problemen gemakkelijker in Word.

Bekijk onze beste gratis sjablonen voor visgraatdiagrammen in Word om aan de slag te gaan.

1. Word sjabloon voor analyse van de oorzaak door ProjectManager

via Projectmanager De Word sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak door ProjectManager maakt gebruik van een visgraatdiagram (visskelet) om vast te stellen wat de oorzaak is van het ontsporen van een proces. Het is het perfecte startpunt voor uw algehele kwaliteitsmanagement.

Het vooraf gedefinieerde sjabloon is ingesteld voor het analyseren van een brugproject dat moeite heeft om de deadlines te halen. Het organiseert mogelijke oorzaken in vier sleutelgebieden: je team, materialen, methoden en apparatuur. Onder elke categorie kunt u gedetailleerde oorzaken opgeven.

In het voorbeeld van het team kun je onvoldoende training, gebrek aan motivatie of onvoldoende salaris aantekenen.

Best geschikt voor: Projectmanagers die gemiste deadlines analyseren in kleinschalige softwareontwikkelingsprojecten.

2. Six Sigma Word Visgraatdiagram Sjabloon door TemplateLAB

via TemplateLABSix Sigma en DMAIC sjablonen zijn ontworpen om bedrijfsprocessen te verbeteren door middel van een stapsgewijze aanpak: ddefiniëren, mmeten, analyseren, iverbeteren en ccontroleren.

De Six Sigma Word Visgraatdiagram Sjabloon door TemplateLAB maakt het eenvoudig om deze principes toe te passen.

Dit sjabloon voor Ishikawa diagrammen helpt je om oorzaken visueel te rangschikken op basis van hun impact. Je kunt de grootste oorzaken bij de kop van de vis plaatsen en de kleinere bij de staart. Deze layout helpt u om oorzaken tegelijkertijd te definiëren, meten en analyseren.

Een populaire manier om oorzaken te categoriseren is met behulp van het klassieke 'zes M's'-raamwerk: Methode, Mens, Machine, Materiaal, Moeder Natuur en Meting. Er is ook ruimte voorzien om suboorzaken op te sommen.

Best geschikt voor: Lokale productieteams die de hoofdoorzaken van defecten in productieruns identificeren.

3. 5 Whys Word Visgraatdiagram Sjabloon door TemplateLAB

via TemplateLAB De 5 Whys Word Visgraatdiagram Sjabloon door TemplateLAB helpt je om tot de kern van problemen door te dringen door je voortdurend af te vragen 'Waarom'.

Nadat je de eerste laag van 'botten' in je diagram hebt ingevuld, ga je verder met het onderzoeken van de redenen achter deze problemen, waarbij je lagen afpelt totdat je het kernprobleem hebt ontdekt.

Dit iteratieve vraagproces van 5 waarom sjablonen voor oorzakenanalyse verheldert symptomen en hoofdoorzaken. Het helpt je zelfs om aannames te identificeren die je oordeel kunnen clouden.

Best geschikt voor: Teams van klantenservice die terugkerende klachten over trage reactietijden aanpakken.

4. Word Visgraatdiagram Sjabloon door Improvement Academy

via Academie voor verbetering De Word Visgraatdiagram Sjabloon door Improvement Academy is een flexibel hulpmiddel dat u kunt gebruiken als visgraat layout om uitdagingen aan te pakken of als stroomdiagram om processen in kaart te brengen. Het is een geweldige aanvulling op je stapel van hulpmiddelen voor mindmaps .

In het midden van het sjabloon schetst u uw probleem of de doelstelling van uw project. Van daaruit kunt u belangrijke koppen toevoegen die de oorzaken van het probleem of de stappen in uw proces weergeven.

Het sjabloon is ingesteld op een 4M1E-classificatie, maar u kunt zoveel koppen en subkoppen toevoegen als u nodig hebt.

Best for: Elk team dat zijn werkstromen wil verbeteren.

5. Word Visgraatdiagram Sjabloon van EdrawMind

via EdrawMind De Word Visgraatdiagram sjabloon door EdrawMind kunnen direct in de virtuele ruimte van het platform worden gemaakt.

Begin met het selecteren van een sjabloon uit de galerij van EdrawMind. Je kunt er een kiezen met een skeletstructuur om op voort te bouwen of de installatie overslaan door de outline-modus van het sjabloon te gebruiken. Voer je gegevens in, klik op 'Mindmap' en zie hoe het verandert in een visgraatdiagram.

U kunt gemakkelijk onderwerpen en subonderwerpen toevoegen of verwijderen met de werkbalk van de visgraat en het ontwerp aanpassen met thema's, kleuren en lettertypen. Het sjabloon laat je ook callouts en zwevende onderwerpen maken en bevat een sectie voor een algemene samenvatting.

Zodra je diagram klaar is, kun je het exporteren als een Word-bestand, zodat je het gemakkelijk kunt opnemen in een rapport of document.

Best for: Planners van gebeurtenissen die logistieke problemen oplossen bij gemeenschappelijke gebeurtenissen, zoals problemen met de coördinatie van leveranciers.

Beperkingen van het gebruik van Word voor visgraatdiagram sjablonen

Gebruikt u Word sjablonen voor uw visgraatdiagram? Denk aan de uitdagingen:

Basisgereedschappen voor diagrammen: Word heeft geen speciale gereedschappen voor diagrammen, dus het handmatig maken en aanpassen van vormen, lijnen en tekst kan tijdrovend zijn

Word heeft geen speciale gereedschappen voor diagrammen, dus het handmatig maken en aanpassen van vormen, lijnen en tekst kan tijdrovend zijn Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Het wijzigen van layouts of het opmaken van kleurenschema's in Word is onhandig en minder intuïtief

Het wijzigen van layouts of het opmaken van kleurenschema's in Word is onhandig en minder intuïtief Alleen handmatige updates: Elke update is handmatig, met het risico op verouderde informatie en problemen met het bijhouden van versies

Elke update is handmatig, met het risico op verouderde informatie en problemen met het bijhouden van versies Beperkte samenwerking in realtime: Zonder live bewerking is gelijktijdig teamwerk een uitdaging, vooral voor teams op afstand

Zonder live bewerking is gelijktijdig teamwerk een uitdaging, vooral voor teams op afstand Beperkte ontwerpmogelijkheden: De beperkte ontwerpmogelijkheden van Word maken het moeilijk om de visuele impact of precisie te bereiken die nodig is voor een gedetailleerde analyse van de hoofdoorzaak

De beperkte ontwerpmogelijkheden van Word maken het moeilijk om de visuele impact of precisie te bereiken die nodig is voor een gedetailleerde analyse van de hoofdoorzaak Geen integratie van taken: Vervolgtaken kunnen niet gekoppeld worden aan (of bijgehouden worden vanuit) hoofdoorzaken direct in Word, dus je hebt aparte tools nodig voor het beheren van de volgende stappen

Als de beperkingen van Word uw probleemoplossingsproces vertragen, overweeg dan een veelzijdiger (maar toch eenvoudig) sjabloon voor visgraatdiagrammen met extra functies.

Alternatief Visgraatdiagram Word Sjablonen

In projectmanagement zijn grafieken je beste vrienden tijdens de verkennende onderzoeksfase. Maar gewoon oorzaken en gevolgen noteren in een diagram is niet genoeg; je hebt een manier nodig om die inzichten om te zetten in bruikbare Taken.

Dat is waar ClickUp komt binnen.

ClickUp is een dynamisch platform voor projectmanagement dat uw werkstromen soepel laat verlopen. Het biedt functies zoals geautomatiseerd Taakbeheer, geavanceerde integraties en zelfs een AI-schrijftool, allemaal binnen uw werkruimte.

En visgraatdiagram sjablonen zijn een van de vele dingen waar ClickUp in uitblinkt. 😉

Deze sjablonen met veel functies helpen u om de onderliggende factoren achter de uitdagingen van een project te onderzoeken en uw bevindingen te ordenen in intuïtieve lijsten en borden binnen één enkel venster. Dit maakt het gemakkelijker om te beslissen over de volgende stappen voor verbetering.

Bekijk hieronder onze selectie van gratis sjablonen voor visgraatdiagrammen.

1. ClickUp Visgraatdiagram Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-248.png ClickUp's visgraatdiagram sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-193359616&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Interactieve sjablonen voor whiteboards zijn ideaal om ideeën te brainstormen in elke fase van een project, en de ClickUp Visgraatdiagram sjabloon maakt dit proces nog samenhangender.

De Whiteboard weergave van het sjabloon is ontworpen voor teamwerk en bevat een visgraat lay-out met kleurcodering. Gebruik het voor sprint planning, vergaderingen voor kwaliteitscontrole, groepsdiscussies, en nog veel meer. Je kunt zelfs bestanden insluiten van Google Werkruimte, Figma en andere tools voor extra context.

De visgraat heeft functies zoals '4M1E', maar je kunt ze aanpassen aan je specifieke analyse. Elk diagram heeft een central issue box, belangrijke factoren, subcategorieën, en een legenda voor eenvoudige navigatie.

Bovendien kunt u overschakelen van de Whiteboard-weergave naar lijsten of Kanban-borden voor een intuïtieve weergave van hoofdoorzaken en actiepunten.

Best for: Projectteams die een visueel hulpmiddel nodig hebben om meerdere hoofdoorzaken van een specifiek probleem te identificeren.

2. ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-54.png ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak https://app.clickup.com/signup?template=t-216177975&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het doel van elke robuuste software voor oorzakenanalyse is proactief problemen oplossen. ClickUp's sjabloon voor een Analyse van de Onderliggende Oorzaak helpt u om elk probleem in een project tot op de bodem uit te zoeken voordat het escaleert.

Het sjabloon op intermediair niveau heeft een 'Lijst van problemen', waar u taken kunt groeperen op basis van problemen (zowel bestaande als inkomende). Het bevat aangepaste velden om het waarom achter elk probleem uit te leggen en biedt kleurcodering om aan te geven of een systeemwijziging nodig is. U kunt ook het verantwoordelijke team taggen en winnende oplossingen documenteren.

De 'Prioriteitenlijst' sorteert uw taken op urgentie, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is, en het 'Behoefte aan actie'-bord markeert urgente taken, zodat u snel kunt zien wat onmiddellijke aandacht vereist.

Best for: Kwaliteitsborgingsteams die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om complexe problemen te onderzoeken en op te lossen.

3. ClickUp IT sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-55.png ClickUp IT sjabloon voor analyse van de oorzaak https://app.clickup.com/signup?template=t-200542296&department=it Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een gespecialiseerde versie van het sjabloon voor oorzakenanalyse, de ClickUp IT sjabloon voor analyse van hoofdoorzaken is een beginnersvriendelijke optie voor technische teams.

Het proces begint wanneer gebruikers het 'Website Issue Form' invullen om hun probleem te documenteren. Zodra het probleem is ingediend, verschijnt het in de 'Problemen' lijstweergave, gesorteerd op de datum waarop het probleem zich voordeed.

U kunt rollen toewijzen zoals analysator, codeur en beoordelaar om de 'Waarom-waarom-analyse' uit te voeren Bij deze methode wordt meerdere keren 'waarom' gevraagd - meestal twee tot vijf keer - om tot de kern van het probleem door te dringen. Vervolgens kun je de bijdragende factoren categoriseren met behulp van kleurgecodeerde vervolgkeuzelijsten, de voorgestelde oplossing noteren, je abonnement organiseren en nog veel meer.

Om u te helpen op koers te blijven, geven automatische voortgangsindicatoren aan hoe dicht u bij de oplossing van het probleem bent. U kunt zelfs automatisering van de werkstroom instellen om een soepele voortgang te garanderen zonder voortdurend toezicht.

Best geschikt voor: IT ondersteuningsteams die technische problemen binnen systemen diagnosticeren en oplossen.

4. ClickUp Oorzaak en Gevolg Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-527.png ClickUp oorzaak en gevolg whiteboard sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322570&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp oorzaak en gevolg whiteboard sjabloon is een visueel hulpmiddel voor u en uw team om problemen te identificeren en samen oplossingen te bedenken. Deze sjabloon voor gevorderden is rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte geïntegreerd.

Om te beginnen, moet u het probleem dat u wilt aanpakken aantekenen in het sjabloon op het whiteboard. Vervolgens brainstormt u en vult u de vertakkingen in met oorzaken op hoog niveau en specifieke factoren in dit oorzaak-gevolg diagram. U kunt uw gedachten organiseren in een ClickUp Document eerst of gebruik data stroom diagrammen voor extra duidelijkheid.

Gebruik voor een meer omvattende en gedocumenteerde aanpak van brainstormen ClickUp chatten . De leden van het team kunnen in hun eigen tempo bijdragen in een speciaal kanaal, eerdere berichten bekijken voor de context en later teruggaan naar het gesprek, zodat er geen inzichten verloren gaan.

Als je eenmaal een lijst met mogelijke oorzaken hebt, geef dan prioriteit aan de oorzaken die het meest waarschijnlijk de oorzaak van het probleem zijn. Zet vervolgens alles over naar de ingebouwde lijst- of bordweergave, wijs ze toe aan teams, en bewaak de voortgang om deadlines te halen.

Best for: Productteams die oorzaak-en-gevolgrelaties onderzoeken voor beslissingen over productontwerp.

5. ClickUp 5 waaroms sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-650.png ClickUp's 5 waarheden sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319650&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De beginnersvriendelijke ClickUp 5 waaroms sjabloon heeft een interactieve Whiteboard weergave ontworpen om problemen snel te onderzoeken.

Dit sjabloon is uw brainstorming canvas met hiërarchisch geordende vakken in kleur om u en uw team te helpen alle mogelijke subproblemen achter een probleem te identificeren. Blijf vragen 'waarom?' om van het ene naar het andere vakje te gaan totdat u de hoofdoorzaak hebt gevonden.

U kunt het volgende gebruiken ClickUp Brein om automatisch inzichten en patronen uit teamdiscussies te halen, waardoor handmatige documentatie tot een minimum wordt beperkt. Deze AI-tool categoriseert uw input duidelijk, waardoor uw analyse van de hoofdoorzaak een boost krijgt.

Nadat je de antwoorden op het Whiteboard hebt verzameld, analyseer je ze op patronen. Als meerdere antwoorden dezelfde oorzaak naar voren brengen, heb je waarschijnlijk de potentiële wegblokkade geïdentificeerd.

Best for: Multifunctionele teams die op zoek zijn naar een snelle manier om de oorzaken van projectvertragingen te achterhalen zonder uitgebreide analyse.

6. ClickUp's dagelijks actieplan sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-57.png ClickUp sjabloon voor actieplan voor prestatieverbetering https://app.clickup.com/signup?template=t-205427035&department=personal-use&_gl=1\*h3yncj\*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MzE2NjUxMzUuRUFJYUlRb2JDaE1JNnVELXA0dmVpUU1WcDZSbUFoMWk3QUJsRUFBWUFTQUFFZ0s0bF9EX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp dagelijks actieplan sjabloon is een beginnersvriendelijk hulpmiddel dat u helpt bij het identificeren van en handelen naar oplossingen voor prestatie-uitdagingen, net als een visgraatdiagram dat hoofdoorzaken organiseert.

Dit sjabloon gaat echter verder door elke hoofdoorzaak op te splitsen in specifieke items, zodat u geen enkel detail over het hoofd ziet bij het verbeteren.

Begin met het invullen van de details van de prestatieverbeteringstaak in de 'Lijstweergave' van de sjabloon. Vervolgens ziet u in de 'Stappen voor actie' al uw taken en subtaken gerangschikt op deadline, waardoor het eenvoudiger wordt om actiepunten bij te houden. Aangepaste velden helpen u bij het toewijzen van verantwoordelijkheden, het categoriseren van de complexiteit van taken en het bewaken van sleuteldata terwijl u opmerkingen en beoordelingen documenteert.

Je kunt ook overschakelen naar de weergave 'Doelenbord' om je taken weer te geven als kaarten en georganiseerd per afdeling.

Best geschikt voor: Managers die de prestaties van hun medewerkers willen verbeteren met behulp van inzichten uit eerdere evaluaties.

7.ClickUp Project Terugblik Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-61.png ClickUp Project Terugblik Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200564357&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Project Retrospective Sjabloon verzamelt inzichten in de prestaties van het project, benadrukt successen, gebieden die verbetering behoeven en uitvoerbare stappen voor toekomstige abonnementen.

Begin met het delen van het intuïtieve Agenda Formulier met uw team zodat zij hun weergaven kunnen delen. Selecteer de retrospectieve categorie (zoals 'wat ging goed', 'geleerde lessen' of 'alternatieve oplossingen') en tag het relevante team.

De 'Activiteitenlijst' organiseert de feedback per projectgebied en het 'Retrospectiekbord' groepeert inzichten per retrospectieve categorie en biedt een overzicht op hoog niveau van hits, missers en groeigebieden.

Best for: Agile teams die projecten beoordelen na voltooiing om te leren van successen en mislukkingen voor toekomstige iteraties.

Verhoog de efficiëntie met ClickUp's sjablonen voor visgraatdiagrammen

Hoewel Word werkt voor eenvoudigere analyses, schiet het tekort bij het maken van dynamische visgraatdiagrammen. De ervaring is intuïtiever in ClickUp.

U bent niet beperkt tot statische vormen of handmatige formattering, want ClickUp's whiteboard visgraat diagram sjablonen geven u drag-and-drop tools, aangepaste vormen en real-time samenwerkings functies om efficiënter te brainstormen en ideeën te organiseren.

Met ClickUp worden visgraatdiagrammen interactieve, bruikbare onderdelen van uw werkstroom. En het beste deel? Deze sjablonen zijn gratis. 💰 Gratis aanmelden op ClickUp en begin uw brainstorms om te zetten in acties, allemaal op één plek.