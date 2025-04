Free Career Path Templates in Excel om professionele groei te plannen

Heb je ooit het gevoel gehad dat je met je carrière in een kringetje ronddraait? Je weet dat je vooruit wilt en dat je carrièreaspiraties borrelen, maar het kan ontmoedigend aanvoelen om de volgende stappen uit te stippelen.

Veel professionals delen deze worsteling en zitten gevangen tussen ambitie en onzekerheid.

Excel sjablonen voor loopbaantrajecten kunnen je hierbij helpen. Met deze tools kun je je doelen opsplitsen in uitvoerbare stappen, waardoor je pad naar vooruitgang veel gemakkelijker te bewandelen is.

In deze blog hebben we een lijst samengesteld met gratis sjablonen voor loopbaantrajecten in Excel. We gaan ook in op alternatieve sjablonen van ClickUp . Laten we beginnen! 💪

What Makes a Good Career Path Excel Template?

Een goed Excel sjabloon voor loopbaantrajecten is een strategisch hulpmiddel voor individuen en organisaties om loopbaanontwikkeling in kaart te brengen en te visualiseren.

Hier zijn een paar functies waar je op moet letten. 👇

Aanpassingsopties: Het moet mogelijk zijn om secties aan te passen aan individuele ambities en de specifieke behoeften van uw professionele veld

Het moet mogelijk zijn om secties aan te passen aan individuele ambities en de specifieke behoeften van uw professionele veld Een duidelijke structuur: Een duidelijke structuur is essentieel om mijlpalen vast te stellen en voortgang bij te houden. Het is ook het beste als het sjabloon visuele elementen heeft zoals grafieken, tijdlijnen en secties met kleurcodes om de leesbaarheid te verbeteren

Een duidelijke structuur is essentieel om mijlpalen vast te stellen en voortgang bij te houden. Het is ook het beste als het sjabloon visuele elementen heeft zoals grafieken, tijdlijnen en secties met kleurcodes om de leesbaarheid te verbeteren Uitgebreide content: Het sjabloon moet potentiële carrièrepaden schetsen, met nadruk op opties voorverticaal en lateraal stappen. Het zou ook secties moeten bevatten om noodzakelijke vaardigheden en kwalificaties te identificeren

Het sjabloon moet potentiële carrièrepaden schetsen, met nadruk op opties voorverticaal en lateraal stappen. Het zou ook secties moeten bevatten om noodzakelijke vaardigheden en kwalificaties te identificeren Schaalbaarheid en flexibiliteit: Het is van sleutel belang om zowel korte- als langetermijndoelen te realiseren en het ontwerp moet regelmatige herzieningen bevorderen met een intuïtieve, eenvoudig te navigeren interface

Sjablonen voor carrièrepaden in Excel

Sjablonen voor carrièrepaden in Excel maken het eenvoudig om je groei in kaart te brengen en duidelijke, haalbare doelen te stellen. Met Microsoft Excel kun je eenvoudig je loopbaanontwikkeling plannen terwijl alles toegankelijk en aanpasbaar blijft.

Hier zijn enkele geweldige sjablonen die je kunt bekijken. 👀

1. Carrière Stappenplan Sjabloon van Sjabloon.net

Via: Sjabloon.net Het Carrière Stappenplan Sjabloon van Template.net helpt je om je professionele reis duidelijk en doelgericht in kaart te brengen. Het biedt een goed afgeronde layout om mijlpalen en specifieke vaardigheden te schetsen die je moet bereiken korte versus lange termijn doelen .

Dit aanpasbare sjabloon biedt een strategische weergave met tijdlijnen en uitvoerbare stappen om je te helpen je groei bij te houden. Er is ook ruimte voor zelfevaluatie en reflectie, zodat je wordt aangemoedigd om na te denken over je sterke punten, verbeterpunten en groeimogelijkheden.

🔗 Ideaal voor: Professionals die duidelijke mijlpalen willen instellen en de vaardigheden willen identificeren die nodig zijn om langetermijndoelen voor hun carrière te bereiken.

2. Carrière Stappenplan Overzicht Sjabloon van Template.net

Via: Template.net Het Carrière Stappenplan Overzicht sjabloon van Template.net biedt een gestructureerd, gemakkelijk te volgen overzicht van je professionele pad. De uitgebreide layout helpt je om elke fase van je carrière abonnement duidelijk en georganiseerd te visualiseren.

Het sjabloon is flexibel ontworpen en past zich aan je specifieke loopbaan en branche aan. Je vindt speciale secties om je carrièredoelen te definiëren, de vaardigheden en ervaringen aan te geven die nodig zijn om ze te bereiken en een tijdlijn op te stellen voor elke mijlpaal.

Ideaal voor: Professionals die een gestructureerd, aanpasbaar overzicht willen om elke fase in hun carrière te visualiseren en te plannen.

🔍 Weet je dat? Rondom 65% van de kinderen die nu naar de basisschool gaan, zullen uiteindelijk werken in banen die nu nog niet bestaan. Het in kaart brengen van carrières wordt steeds flexibeler omdat nieuwe industrieën en rollen snel opkomen. Dit dynamische landschap vereist dat professionals flexibel en proactief blijven in hun carrièreplanning.

3. Sjabloon voor trainingsbehoeften van werknemers by Whatfix

Via: Watfix Het sjabloon voor de beoordeling van opleidingsbehoeften van Whatfix is een praktisch hulpmiddel voor het identificeren van de vaardigheden en groeimogelijkheden die essentieel zijn voor loopbaanontwikkeling.

Het heeft een uitgebreid kader met veel beoordelingsniveaus, waaronder organisatorische, operationele en individuele aspiraties.

Deze sjabloon biedt een gelaagd perspectief en stimuleert gegevensgestuurde carrière- en transitie planning beslissingen . Het bevat ook hulpmiddelen voor het bijhouden van de voortgang na de implementatie, met behulp van feedbackenquêtes en prestatiebeoordelingen om de ontwikkeling te beoordelen en toekomstige stappen in de groei te verfijnen.

🔗 Ideaal voor: Organisaties of professionals die hiaten in hun vaardigheden willen vaststellen en prioriteit willen geven aan target training voor loopbaanontwikkeling.

4. Sjabloon Vaardighedenmatrix by Agility6

Via: Behendigheid6 Het sjabloon Skills Matrix van Agility6 is een eenvoudig, effectief hulpmiddel om professionals te begeleiden bij het plannen van carrièregroei en de ontwikkeling van vaardigheden. Het geeft een overzicht van de vaardigheden die nodig zijn om de doelen van uw carrière te bereiken en laat u specifieke competenties in kaart brengen die relevant zijn voor uw huidige rol of toekomstige ambities.

Je kunt het in elke fase van je carrière gebruiken, vooral tijdens een carrièreverandering vanwege de gestructureerde maar flexibele manier om een professionele reis te visualiseren. Het geeft je ook onmiddellijk inzicht in de ontwikkelingsgebieden die je groei vorm zullen geven.

🔗 Ideaal voor: Professionals in elke fase van hun carrière die een duidelijk overzicht nodig hebben van de vereiste competenties voor hun rol.

5. Kader voor loopbaanontwikkeling sjabloon van AIHR

Via: AIHR Dit sjabloon voor loopbaanontwikkeling is gebaseerd op het LEARN-kader voor loopbaanontwikkeling van AIHR en biedt twee flexibele sporen: het spoor van de individuele bijdrager en het spoor van de manager.

Met deze aanpak wordt het veel gemakkelijker om je vaardigheden te ontwikkelen en je groei bij te houden. Je carrière starten op een niveau dat aansluit bij de specifieke vereisten van de rol wordt ook haalbaarder.

Bovendien zorgt de flexibiliteit om de cursus af te stemmen op je persoonlijke rente, sterke punten en verbeterpunten voor een persoonlijke ervaring.

🔗 Ideaal voor: Individuen en managers die flexibele trajecten willen voor het bijhouden van vaardigheden en voortgang in hun carrière.

🧠 Leuk weetje: Personen die geboren zijn in de laatste jaren van de babyboom (1957-64) hadden een gemiddelde van 12.7 banen van 18 tot 56 jaar, waarvan bijna de helft (ongeveer 5,6) tijdens hun late tienerjaren en vroege twintigerjaren. Dit wijst op de dynamische aard van vroege loopbaanervaringen, waarbij exploratie en aanpassingsvermogen van cruciaal belang zijn.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor loopbaantrajecten

Natuurlijk kan Excel een handig hulpmiddel zijn, maar het heeft zijn uitdagingen als het gaat om het in kaart brengen van carrièrepaden. Van beperkte aanpassingen tot een gebrek aan interactieve functies, het schiet vaak tekort voor lange termijn abonnementen.

Laten we eens kijken waarom alleen op Excel vertrouwen misschien niet de beste keuze is voor loopbaanontwikkeling:

Foutengevoelig: In Excel is het gemakkelijk om per ongeluk gegevens of formules te wijzigen, waardoor je hele abonnement in de war kan raken. Zonder robuuste functies om fouten te controleren, kunnen kleine fouten onopgemerkt blijven en gaten in je loopbaanstrategie veroorzaken

In Excel is het gemakkelijk om per ongeluk gegevens of formules te wijzigen, waardoor je hele abonnement in de war kan raken. Zonder robuuste functies om fouten te controleren, kunnen kleine fouten onopgemerkt blijven en gaten in je loopbaanstrategie veroorzaken Schaalbaarheidsproblemen: Naarmate je doelen voor je carrière evolueren, kan het zijn dat de limieten voor rijen en verwerkingskracht van Excel je tegenhouden. Voor complexere abonnementen, zoals het bijhouden van vaardigheden in meerdere rollen of projecten, kan het trager worden en moeilijk te beheren

Naarmate je doelen voor je carrière evolueren, kan het zijn dat de limieten voor rijen en verwerkingskracht van Excel je tegenhouden. Voor complexere abonnementen, zoals het bijhouden van vaardigheden in meerdere rollen of projecten, kan het trager worden en moeilijk te beheren Beperkte samenwerking: Loopbaanplanning is vaak gebaat bij input vanloopbaanmentoren of managers. Excel is echter niet gebouwd voor real-time samenwerking, waardoor het moeilijk kan zijn om iedereen op dezelfde pagina te houden en je voortgang bij te houden

Loopbaanplanning is vaak gebaat bij input vanloopbaanmentoren of managers. Excel is echter niet gebouwd voor real-time samenwerking, waardoor het moeilijk kan zijn om iedereen op dezelfde pagina te houden en je voortgang bij te houden Gebrek aan geavanceerde functies: Excel doet het prima met de basis, maar het mist tools voor geavanceerde inzichten, zoals het bijhouden van prestatietrends of het automatiseren van doelen voor vaardigheidsontwikkeling

Alternatieve sjablonen voor loopbaantrajecten

Als je op zoek bent naar een effectiever alternatief voor Excel, ClickUp sjablonen zijn het overwegen waard. Deze sjablonen bieden een gestructureerde en aanpasbare aanpak voor het abonneren op uw carrièrepad, waarbij real-time samenwerking en naadloze updates mogelijk zijn.

Met ClickUp kunt u eenvoudig uw voortgang bijhouden, inzichten delen met uw team en uw strategie aanpassen op één gecentraliseerd platform.

Laten we eens een kijkje nemen! 💁

1. ClickUp Carrièrepad sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-329.png ClickUp's Carrièrepad sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het visualiseren en bijhouden van de voortgang van uw carrière binnen een organisatie.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180&department=hr-recruiting&_gl=1*edkl34*\_gcl_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Carrièrepad sjabloon biedt een uitgebreid kader voor het beheren van professionele groei binnen teams. Het onderscheidt zich door de mogelijkheid om individuele carrièrepaden te visualiseren en de voortgang naar doelen bij te houden.

Dit sjabloon helpt je te zien waar je nu staat en waar je naar toe wilt, waardoor het gemakkelijker wordt om de ondersteuning en middelen te identificeren die je onderweg nodig hebt.

Bovendien zijn er twee weergaveopties, Start Here en Whiteboard. De weergave Start Here dient als een eerste stappenplan, waarin de belangrijkste stappen worden beschreven om je carrièredoelen te bereiken, terwijl de weergave Whiteboard een visuele weergave biedt van je tijdlijnen en mijlpalen.

Het sjabloon legt de nadruk op het bijhouden van prestaties en feedbackmechanismen, die van vitaal belang zijn voor betrokkenheid en abonnement.

Ideaal voor: Het in kaart brengen van individuele loopbaantrajecten binnen een organisatie, met weergaven voor het bijhouden van elke mijlpaal.

2. ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-33.jpeg ClickUp's Employee Development Plan Template is ontworpen om u te helpen de groei en ontwikkeling van uw werknemers bij te houden.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205427166&department=hr-recruiting&_gl=1\*8pfyqg\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan voor werknemers maakt het maken van personeelsontwikkelingsplannen efficiënt en effectief. Het is een uitstekende manier om te focussen op individuele doelen en tegelijkertijd de voortgang te controleren aan de hand van meetbare doelstellingen.

Je begint met het beoordelen van je huidige vaardigheden en kennis, wat helpt bij het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Vervolgens stelt u duidelijke en meetbare doelen voor elk individu om hen richting en motivatie te geven. Het sjabloon helpt je bij het bepalen van de middelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken, zoals trainingsmateriaal of mentorschap.

De sjabloon vraagt u ook om regelmatig de voortgang te controleren en waar nodig aanpassingen te doen. Bovendien moedigt het sjabloon je aan om prestaties te vieren, wat het moreel verhoogt en je team motiveert om door te gaan met hun groei.

🔗 Ideaal voor: Het maken van gestructureerde ontwikkelingsplannen die de voortgang bewaken aan de hand van meetbare doelstellingen.

🧠 Leuk weetje: Loopbaanbegeleiding begon in het begin van de 20e eeuw toen de eerste begeleiders mensen hielpen hun vaardigheden te koppelen aan mogelijke banen. Frank Parsons, die vaak de vader van de loopbaanbegeleiding wordt genoemd, hielp als pionier bij het creëren van gestructureerde loopbaantrajecten.

3. ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-38.png ClickUp's sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan is ontworpen om u te helpen georganiseerd en gemotiveerd te blijven op uw persoonlijke ontwikkelingsreis.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239413&department=other&_gl=1\*aso6ci*\_gcl_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan is een uitstekend hulpmiddel om u te begeleiden op uw reis naar het bereiken van uw persoonlijke en professionele doelen. U begint met het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, zodat u realistische verwachtingen kunt instellen die zijn afgestemd op uw unieke situatie.

Het bevordert verantwoording door specifieke doelen en uitvoerbare stappen in te stellen, zodat u gemotiveerd blijft tijdens uw voortgang.

Daarnaast biedt het sjabloon ruimte om je minimale dagelijkse targets bij te houden, na te denken over je tevredenheid met je voortgang en je overwinningen en prestaties aan te tonen. Deze mate van detail helpt je om je groei te visualiseren, trends te ontdekken en gebieden te identificeren die aandacht nodig hebben.

🔗 Ideaal voor: Instelling en bijhouden van persoonlijke en professionele doelen met gedetailleerde kenmerken om groei te visualiseren.

4. ClickUp prestatieverslag sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-68.png ClickUp's sjabloon voor prestatieverslagen is ontworpen om u te helpen de prestaties en voortgang van uw team bij te houden.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105868&department=pmo&_gl=1\*die87i\*gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor prestatieverslag verbetert het proces van het bijhouden van voortgang en het bereiken van uw doelen. Het helpt u te zien hoe goed uw team presteert en helpt u KPI's in realtime te bewaken.

Je kunt het ook gebruiken om trends te analyseren met intuïtieve visualisaties en om geautomatiseerde rapporten te maken om tijd te besparen op handmatige invoer van gegevens en op de hoogte te blijven van je werk. Het sjabloon vergelijkt je vooruitgang met vastgestelde doelen en creëert een gevoel van verantwoordelijkheid en motivatie.

Of u nu uw stappenplan deelt met een mentor of werkt aan teamontwikkeling projecten kun je realtime feedback en inzichten krijgen, waardoor je gemotiveerd blijft en op één lijn blijft met je carrièredoelen.

Ideaal voor: Het bijhouden van teamprestaties, het bewaken van KPI's en het maken van gevisualiseerde, geautomatiseerde rapportages.

5. ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-36.png ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken is ontworpen om u te helpen bij het evalueren van de prestaties van werknemers en het beheren van beoordelingen.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&_gl=1\*1p5aksz\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek stroomlijnt uw prestatiebeoordelingsproces en integreert essentiële projectmanagement tools in de beoordelingsstructuur.

Een opvallende functie is de 360° evaluatiemogelijkheid, waarmee u feedback kunt verzamelen van meerdere bronnen, waaronder collega's en supervisors, voor een goed afgeronde beoordeling van uw bijdragen aan een project of organisatie.

Bovendien kun je naadloos bijhouden waar elke evaluatie staat en gedetailleerde kenmerken vastleggen om beoordelingen nauwkeurig te categoriseren.

Ideaal voor: Een uitgebreide 360° feedbackervaring met aanpasbare bijhouden voor elke stap van het evaluatieproces.

Weet je dat? De snelst groeiende beroepen met de hoogste verwachte procentuele verandering van de werkgelegenheid zijn technici voor het onderhoud van windturbines en installateurs van fotovoltaïsche zonne-energie, met een geschatte groei van respectievelijk 60% en 48%.

6. ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-400.png ClickUp's 30-60-90 Day Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het inwerkproces van nieuwe werknemers.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182104475&department=hr-recruiting&_gl=1\*3vp6t3\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon biedt een gestructureerde manier om doelen en mijlpalen in kaart te brengen voor de eerste drie maanden in een nieuwe rol. Dit sjabloon splitst elke maand op in duidelijke, uitvoerbare taken en helpt nieuwe werknemers in nieuwe rollen om gefocust en georganiseerd te blijven tijdens hun voortgang.

Elk deel - 30, 60 en 90 dagen - biedt aanpasbare gebieden om de belangrijkste doelen, statistieken en leerdoelen te schetsen, zodat het gemakkelijk wordt om de prestaties in de loop van de tijd bij te houden. Met dit abonnement kunt u onmiddellijke prioriteiten stellen, verantwoordelijkheden geleidelijk aan uitbreiden en de voortgang evalueren om in lijn te blijven met de doelen van de organisatie.

Vanaf de eerste dag word je aangemoedigd om aantekeningen over de voortgang te maken en de sleutelgedragingen, vaardigheden en competenties te herkennen die essentieel zijn om in elke positie succesvol te zijn. Het is een geweldige manier om successieplanning te starten .

🔗 Ideaal voor: Het structureren van initiële doelen over een periode van drie maanden, met een duidelijk stappenplan voor onboarding of nieuwe rollen.

Grafiek uw professionele cursus moeiteloos met ClickUp

Met deze sjablonen voor loopbaantrajecten in Excel kunt u de leiding nemen over uw professionele groei.

Of u nu kortetermijndoelen in kaart wilt brengen of langetermijnambities voor ogen hebt, deze tools bieden een gestructureerde manier om uw reis te visualiseren.

Vergeet niet dat een abonnement nog maar het begin is!

Om ervoor te zorgen dat uw pad duidelijk en bruikbaar blijft, kan de integratie van ClickUp sjablonen in uw routine zorgen voor de perfecte balans tussen organisatie en efficiëntie. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog! ✅