Gratis must-have Google Documenten enquête sjablonen

Niet elke enquête heeft een ingewikkelde tool nodig. Als je meer tijd besteedt aan het instellen van enquêtes dan aan het verzamelen van feedback, zijn de sjablonen voor enquêtes in Google Documenten de perfecte oplossing.

Deze sjablonen houden uw enquêtes eenvoudig, of u nu een eigenaar van een klein bedrijf bent dat snel inzicht in klanten wil krijgen, een docent die zijn studenten ondervraagt of iemand die onderzoeksgegevens verzamelt.

Hieronder hebben we de beste gratis Google Documenten enquêtesjablonen verzameld om u op weg te helpen. Maar als u meer structuur nodig hebt, zoals het bijhouden van reacties in de loop van de tijd of het efficiënter organiseren van beoordelingen, hebben we ook enkele sjablonen met veel functies en geavanceerde sjablonen als alternatief toegevoegd.

Als u Google Documenten gebruikt, laten we dan eerst begrijpen hoe u de beste sjabloon voor uw behoeften kiest.

Wat maakt een goed Google Documenten enquêtesjabloon?

Een effectief sjabloon voor een enquête in Google Documenten is duidelijk, aantrekkelijk en afgestemd op uw behoeften. Hier zijn de sleutel functies die u moet zoeken:

Aanpasbaar ontwerp: Kies een sjabloon waarin u eenvoudig lay-outs, tekst en kleuren kunt aanpassen aan het doel van uw enquête

Variëteit aan vraagtypen: Zoek naar een sjabloon die verschillende vraagformaten ondersteunt - meerkeuzevragen, korte antwoorden en beoordelingsschalen - om een bereik aan reacties vast te leggen

Duidelijke richtlijnen: Kies voor een sjabloon met aangepaste instructies om respondenten te begeleiden bij het doel van de enquête en het invullen ervan

Logische werkstroom: Kies een sjabloon waarin de vragen in een verstandige bestelling zijn gerangschikt, zodat respondenten betrokken blijven en de enquête gemakkelijker kunnen voltooien

Mobielvriendelijk format: Kies een sjabloon dat gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken is op mobiele apparaten, zodat respondenten overal vandaan kunnen deelnemen

💡 Pro Tip: Probeer Google formulieren sjablonen als alternatief voor het maken van enquêtes met de tools van Google Werkruimte. Google Formulieren bieden geautomatiseerde bijhouden van reacties en eenvoudige integratie met Google Spreadsheets voor efficiënte gegevensanalyse.

Gratis Google Documenten Enquête Sjablonen

Hoewel Google Documenten geen ingebouwde formulieren heeft, is het eenvoudig om er een te maken. Als u tijd wilt besparen bij de installatie, bieden externe platforms effectieve sjablonen voor vragenlijsten die je kunt aanpassen in Google Documenten (en andere online tools). Je kunt ze zelfs downloaden om offline te bewerken in Word.

Deze sjablonen zijn veelzijdig, zodat je online enquêtes kunt houden of ze kunt afdrukken voor persoonlijk onderzoek.

Bekijk hieronder de beste gratis opties.

1. Google Documenten enquêtesjabloon van TEMPLATE.NET

via SJABLOON.NET De Google Documenten Enquête Sjabloon van TEMPLATE.NET voelt aan als een vriendelijk praatje. Het is een eenvoudige vragenlijst van één pagina die is ontworpen om snel de voorkeuren en ervaringen van uw deelnemers te peilen.

Het sjabloon heeft een ingebouwde tabel met verschillende formaten vragen, waaronder meerkeuzevragen, beoordelingsschalen en antwoorden op Likert-schalen ('Zeer waarschijnlijk' tot 'Zeer onwaarschijnlijk') om de voorkeuren van gebruikers te peilen.

Het flexibele sjabloon kan worden aangepast aan uw specifieke branche of gebruikssituatie. De template kan ook worden gedownload in PDF format.

Ideaal voor: Lokale bedrijven die op zoek zijn naar snelle feedback over de klantervaring

2. Blanco enquête sjabloon van TEMPLATE.NET

via SJABLOON.NET De Blanco enquête sjabloon van TEMPLATE.NET is een vragenlijst van één pagina die gemakkelijk kan worden aangepast aan uw unieke behoeften. Het heeft handige plaatsaanduidingen om personalisatie snel bij te houden.

De bestaande vragen geven u inzicht in hoe deelnemers omgaan met uw product. U vindt open vragen die uitnodigen tot gedetailleerde feedback, frequentie query's om in gewoonten en betrokkenheid te graven, en beoordelingen op de schaal om tevredenheid en de kans op herhalingsaankopen te meten.

Ideaal voor: Startups die feedback van klanten willen verzamelen over nieuwe productlanceringen

3. Vragenlijst rekruteringsevaluatie by TEMPLATE.NET

via SJABLOON.NET De Vragenlijst voor enquête over wervingsevaluatie door sjabloon.net geeft u een duidelijke weergave van hoe kandidaten uw wervingsproces ervaren. Deze gedetailleerde enquête van zeven pagina's combineert kwantitatieve (schalen, beoordelingen, ja/nee) en kwalitatieve (open vragen) vragen om u te helpen het grote geheel te zien.

U kunt snel de tevredenheid meten over verschillende aspecten van het wervingsproces en uw wervingsaanpak verfijnen om de ervaring van de kandidaat te verbeteren.

Ideaal voor: HR Teams in kleine organisaties die hun wervingsproces willen evalueren

4. Sjabloon voor enquête naar verwachtingen van restaurantklanten by TEMPLATE.NET

Een intuïtieve manier instellen voor belanghebbenden om informatie te delen met behulp van de ClickUp Formulierweergave

Hieronder hebben we onze top gratis sjablonen voor enquêtes verzameld die perfect zijn voor beginners.

1. ClickUp Product Feedback Enquête Resultaten Sjabloon

ClickUp Product Feedback Enquête Sjabloon

Software voor productfeedback kan uw sleutel zijn tot het maken van geïnformeerde productupdates.

De ClickUp Product Feedback Enquête Resultaten Sjabloon verzamelt rechtstreeks inzichten van uw klanten over hoe het met uw producten gaat.

Het formulier van de sjabloon bevat vragen over alles van prijs en tevredenheid over kwaliteit tot bruikbaarheid en klantenservice. Dropdown-opties, emoji-beoordelingen en kleurgecodeerde keuzes maken het voor klanten visueel aantrekkelijk en gemakkelijk om in te vullen.

Alle reacties worden verzameld in de lijstweergave 'Verzonden' zodat je ondersteuningsteam ze in detail kan bekijken. De lijstweergave 'Productbeoordelingen' sorteert vervolgens alle beoordelingen per product, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de prestaties van elk product. Er is zelfs een formule ingebouwd om de gemiddelde score voor elk product te berekenen.

Voor een snel overzicht fungeert het bord 'Algehele tevredenheid' als dashboard, waarbij gebieden die extra aandacht nodig hebben worden gemarkeerd op basis van lagere beoordelingen.

Met ClickUp Brein met ClickUp's AI-assistent kunt u snel open feedback analyseren om pijnpunten te identificeren en functie-updates te prioriteren.

⚡️Ideal voor: Productmanagers die gedetailleerde klantinzichten willen verzamelen over een nieuwe softwarefunctie

2. ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

ClickUp's sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

De ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek plaatst uw werknemers in het middelpunt van feedbackoefeningen op de werkplek en helpt u te begrijpen wat echt belangrijk is voor uw team. Met anonieme deelname kunnen ze hun gedachten vrij delen.

Het ingebouwde formulier bevat uitgebreide vragen voor medewerkerstevredenheidsonderzoek die alles omvatten van roltevredenheid tot werk in teamverband, balans tussen werk en privé en bedrijfscultuur. U vindt vervolgkeuzemogelijkheden voor het selecteren van teams en rollen, plus leuke emoji-beoordelingen en kleurgecodeerde schalen om het formulier gemakkelijk te beantwoorden.

Een opvallende functie is het tabblad 'Verbatims' van het sjabloon, dat een lijst met antwoorden op open vragen bevat, zodat je een beter beeld krijgt van het sentiment onder medewerkers.

⚡️Ideal voor: HR-managers in bedrijven die op afstand werken en die het moreel van teams willen verbeteren

3. ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon

ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon

Met een speciale Wiki-pagina, de ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon helpt u feedback van werknemers om te zetten in uitvoerbare verbeteringen.

Deze centrale hub heeft drie belangrijke functies. Begin met het onderdeel 'Overzicht', waar je de bedrijfsprestatiecijfers en teamdynamiek kunt schetsen.

In het 'Analyse' gedeelte kunt u een tabel maken om het actieplan van uw enquête te visualiseren. Definieer problemen (bijv. laag moreel in specifieke teams), identificeer de hoofdoorzaken (bijv. onvoldoende middelen) en wijs verbeterpunten aan (bijv. meer carrièremogelijkheden bieden).

U kunt uitdagingen ook categoriseren met behulp van de 4M1E-classificatie (Mens, Machine, Materiaal, Methode, Omgeving). Bovendien kunt u metrics en eigenaars toewijzen en target deadlines instellen.

Tot slot kunt u uw algemene abonnement samenvatten in het gedeelte 'Status en aanbevelingen', samen met op maat gemaakte suggesties en het volgende toevoegen evaluatievragen voor managers om afstemming tussen teamleiders te garanderen.

⚡️Ideal voor: HR-managers in kleine tot middelgrote organisaties die de communicatie tussen teams willen verbeteren

Lees meer: Effectieve feedbackvoorbeelden voor werknemers om objectieve input te geven en het moreel op te krikken

4. ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek

ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek

De ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek verzamelt en analyseert feedback van clients om gebieden voor verbetering van uw producten of diensten te identificeren.

De kern is een deelbaar enquête formulier. U vindt velden voor het taggen van ondersteunende medewerkers en emoji-beoordelingen voor klanten om de behulpzaamheid, duidelijkheid en oplossingskwaliteit van de medewerkers te beoordelen. Een handige ja/nee vraag bovenaan vertelt je of het probleem is opgelost.

Alle verzamelde feedback werktstromen naar verschillende weergaven. De lijstweergave 'Respondent' toont alle reacties van klanten en categoriseert ze op basis van de vraag of hun problemen zijn gesloten. Ondertussen biedt de bordweergave een momentopname van de beoordelingen van de kennis voor een snel overzicht van de kwaliteit van de feedback.

U kunt ClickUp chatten om realtime discussies met uw ondersteuningsteam op gang te brengen over feedbacktrends. Dit opent de deur voor onmiddellijke brainstorming over hoe u eventuele problemen van klanten kunt aanpakken.

Het beste deel? Met chatten kun je elk bericht met één klik omzetten in een traceerbare, uitvoerbare Taak. Het brengt je werk en gesprekken op één platform, waardoor follow-ups een fluitje van een cent worden!

⚡️Ideal voor: Teams van klantenservice die hiaten in de kwaliteit van hun servicereacties willen identificeren

5. ClickUp Formulier sjabloon

ClickUp's formulier sjabloon

De ClickUp Formulier sjabloon is een veelzijdig enquêtehulpmiddel voor al uw behoeften op het gebied van gegevensverzameling.

Het sjabloon heeft een deelbaar registratieformulier met aangepaste, inleidende vragen waarop u kunt voortbouwen. Je target publiek kan ook rechtstreeks bestanden uploaden vanaf hun apparaten of cloud opslagruimte (zoals Google Drive), waardoor het gemakkelijk is om documenten zoals ID foto's te verzamelen.

De lijstweergave 'Samenvatting' toont verzamelde gegevens georganiseerd en met kleur gecodeerd per fase, en de bordweergave 'Fasen' geeft een momentopname van waar elk item zich bevindt in het beoordelingsproces. Elke kaart met taken bevat sleutelgegevens, zodat je niet tussen tabbladen hoeft te schakelen voor informatie.

⚡️Ideal voor: Onderzoeksteams die de registratie van deelnemers aan onderzoeken willen organiseren

6. ClickUp feedback formulier sjabloon

ClickUp's feedback formulier sjabloon

Een algemene versie van de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek, de Sjabloon voor ClickUp feedbackformulier helpt u feedback te verzamelen van eindgebruikers, leveranciers of leden van uw team.

Het ingebouwde formulier is ingesteld voor service providers, maar u kunt dit eenvoudig aanpassen sjabloon voor feedbackformulier om aan uw behoeften te voldoen. Kleurgecodeerde dropdowns voor servicegebieden en ondersteunende medewerkers maken het categoriseren eenvoudig. Clients kunnen hun algemene ervaring beoordelen met behulp van een beoordelingssysteem met sterren en er is een veld met lange tekst waarin ze suggesties kunnen doen.

Met de lijstweergave 'Servicebeoordeling' kunt u feedback groeperen per servicetype en klantniveaus toewijzen om follow-ups prioriteit te geven op basis van belang of betrokkenheid.

In de lijstweergave 'Beoordeling provider' wordt de feedback gegroepeerd per teamlid, zodat je medewerkers kunt identificeren die extra training nodig hebben.

In de weergave 'Algemene aanbevelingen' ten slotte wordt de feedback geordend op basis van de aanbevelingen van de client, waarbij de feedback wordt gesorteerd van de hoogste naar de laagste beoordeling. Met deze installatie kun je overwinningen vieren met je team of ze coachen tijdens hun volgende één-op-één vergadering.

⚡️Ideal voor: Onderwijsinstellingen die feedback van studenten willen verzamelen over de effectiviteit van cursussen

Met uw enquêtes in ClickUp kunt u de gegevensverzameling centraliseren en de resultaten binnen uw projectmanagement ecosysteem visualiseren. U kunt reacties gemakkelijk filteren, taggen en categoriseren, waardoor het eenvoudiger wordt om gegevens te analyseren.

De bovenstaande sjablonen voor ClickUp-enquêtes kunnen rechtstreeks in uw bredere workflows worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijker wordt om inzichten rechtstreeks in gerelateerde projecten op te nemen en erop te reageren.

Zet enquêtereacties om in inzichten met ClickUp

Google-documenten enquêtesjablonen zijn geweldig voor licht onderzoek, maar als uw enquêtes meer kracht nodig hebben - zoals interactieve vragen of realtime bijhouden - biedt ClickUp een stap voorwaarts.

Of u nu feedback van klanten wilt verzamelen, medewerkers wilt betrekken of studenten wilt beoordelen, er zijn sjablonen die voor elk doel geschikt zijn.

Deze sjablonen laten feedback zich niet opstapelen, maar zetten deze om in taken die u kunt prioriteren, toewijzen en beheren. De gegevens worden automatisch georganiseerd in lijsten en dashboards, zodat u alles in één platform kunt schakelen en analyseren.

De intelligente automatiseringen en integraties vereenvoudigen de follow-ups en de samenwerking tussen teams nog verder.

En het beste deel? Deze sjablonen zijn helemaal gratis. 💸

Meld je gratis aan bij ClickUp en verander de manier waarop je feedback verzamelt en erop reageert.