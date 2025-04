10 Beste Microsoft Project Viewer Software voor 2025

Toen ik begon als projectmanager, zag ik al snel dat Microsoft Project weliswaar krachtig is, maar dat de hoge kosten en complexe licenties voor veel mensen een uitdaging vormden.

Navigeren door volumelicenties was overweldigend - zou mijn team alle functies gebruiken of betaalden we alleen voor extra's? Bovendien maakten ongeautoriseerde bestandswijzigingen het moeilijk om controle te houden.

Ik had een eenvoudigere oplossing nodig, dus keek ik naar Microsoft Project Viewer om mijn team te helpen projectgegevens te bekijken en te delen zonder het gedoe met licenties.

In dit artikel deel ik mijn top 10 van de beste Microsoft Project Viewer software en hun beste functies en limieten, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wat moet je zoeken in Microsoft Project Viewer Software?

Alle Microsoft Project viewers geven toegang tot projectbestanden, maar sommige bieden extra functies, waardoor ze echte Microsoft Project alternatieven . Deze toegevoegde mogelijkheden kunnen de samenwerking tussen teams en het delen van informatie sterk verbeteren.

Hier zijn enkele functies die projectmanagers zeker moeten hebben:

MPP-bestanden openen: Zorg voor compatibiliteit met verschillende bestandsformaten (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) voor voltooide toegang tot het project

Zorg voor compatibiliteit met verschillende bestandsformaten (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) voor voltooide toegang tot het project Projectbestanden delen: Zoek naar opties om MPP-bestanden te exporteren als Excel of CSV voor eenvoudig delen met niet-Microsoft Project gebruikers

Zoek naar opties om MPP-bestanden te exporteren als Excel of CSV voor eenvoudig delen met niet-Microsoft Project gebruikers Projectbestanden afdrukken: Zorg ervoor dat u met de viewer gemakkelijk afdrukken kunt maken van de papieren kopieën die u nodig hebt voor vergaderingen

Zorg ervoor dat u met de viewer gemakkelijk afdrukken kunt maken van de papieren kopieën die u nodig hebt voor vergaderingen Besturingssystemen ondersteunen: Controleer of de viewer compatibel is met uw besturingssysteem, Windows, Mac of Linux

Controleer of de viewer compatibel is met uw besturingssysteem, Windows, Mac of Linux Grafieken en rapporten weergeven: Controleer of essentiële projectvisuals zoals Gantt grafieken en rapporten over de toewijzing van resources beschikbaar zijn

Controleer of essentiële projectvisuals zoals Gantt grafieken en rapporten over de toewijzing van resources beschikbaar zijn Toegang tot aangepaste weergaven: Controleer of het aangepaste weergaven kan openen die zijn gemaakt in Microsoft Project voor een nauwkeurige weergave van gegevens

Controleer of het aangepaste weergaven kan openen die zijn gemaakt in Microsoft Project voor een nauwkeurige weergave van gegevens Bestanden exporteren: Zoek naar de mogelijkheid om bestanden te exporteren naar Microsoft Project of Excel voor eenvoudige updates

Zoek naar de mogelijkheid om bestanden te exporteren naar Microsoft Project of Excel voor eenvoudige updates Behandel grote bestanden: Let op eventuele beperkingen voor de grootte van bestanden die de toegang tot grotere projecten kunnen beperken

Let op eventuele beperkingen voor de grootte van bestanden die de toegang tot grotere projecten kunnen beperken Integreer met cloudservices: Controleer de compatibiliteit met SharePoint, Google Drive en OneDrive

Controleer de compatibiliteit met SharePoint, Google Drive en OneDrive Ondersteun specifieke versies: Controleer of het programma compatibel is met de versies van Microsoft Project die u gebruikt

De 10 beste Microsoft Project Viewer Software

Hier zijn mijn top 10 Microsoft Project viewer software opties waarmee je Microsoft project abonnementen in detail kunt weergeven en delen: 👇🏼

Hoewel het niet specifiek is ontworpen als een MS Project viewer, ClickUp Software voor projectmanagement is een veelzijdig platform dat het overwegen waard is bij het beheren van uw projecten.

Ik koos ClickUp als mijn topkeuze omdat het integratiemogelijkheden combineert met samenwerkingstools, waardoor het de beste is tool voor projectmanagement .

ClickUp-taaken

Met ClickUp-taak kunt u complexe projecten opdelen in beheersbare Taken en ze afstemmen op uw werkstroom. Voeg aangepaste velden toe, koppel afhankelijke taken en categoriseer ze volgens taaksoort om ervoor te zorgen dat alles georganiseerd is zoals u het nodig hebt.

Deze aanpassing gaat verder dan alleen het weergeven van bestanden en zorgt voor actief projectmanagement.

Visualiseer werk in meerdere Lijsten om cross-functionele taken te beheren en Sprint te plannen met ClickUp Taken

Integraties in ClickUp

Als gebruiker van ClickUp vind ik het geweldig hoe ClickUp integraties , met meer dan 1000 tools, maakt het importeren en exporteren van gegevens moeiteloos.

Of je nu taken invoert vanuit Asana, Trello of Jira, of synchroniseert met Google Drive, Slack en HubSpot, ClickUp-taak houdt alles gestroomlijnd en toegankelijk op één plaats.

Verenig uw tools met ClickUp integraties en beheer al uw projecten vanaf één enkel platform

Gantt grafieken zijn geweldig voor het bijhouden van tijdlijnen, terwijl Kanban-borden perfect zijn voor het visualiseren van de werkstroom en het beheren van de prioriteiten van Taken.

ClickUp weergaven

Met veel projectweergaven van Microsoft kun je voornamelijk .mpp-bestanden weergeven, ClickUp Weergaven gaan verder dan dat. U kunt uw projecten actief beheren met aanpasbare weergaven zoals Gantt grafieken en Kanban-borden.

Blijf op koers met de weergave van het kritieke pad in ClickUp Gantt en zorg ervoor dat uw projecten elke mijlpaal halen

De ClickUp sjabloon voor projectmanagement maakt plannen gemakkelijk met een vooraf gebouwde ruimte die het werk organiseert in mappen voor projectfasen.

Dit is wat het u kan helpen bereiken:

Bronnen visualiseren en bijhouden: Krijg een duidelijk overzicht van projectmiddelen

Krijg een duidelijk overzicht van projectmiddelen Taken beheren en prioriteren: Taken toewijzen en prioriteren met meerdere weergaven van de werkstroom

Taken toewijzen en prioriteren met meerdere weergaven van de werkstroom Naadloze samenwerking: Synchroniseer moeiteloos met belanghebbenden en uw team

Deze gratis sjabloon heeft een flexibele Lijst en Kanban-achtige bordweergaven voor het direct bijhouden van de voortgang, samen met zes aangepaste statussen voor taken om aan te geven of items in uitvoering, open, of voltooid zijn.

In vergelijking met conventionele Microsoft Project viewer software biedt dit ClickUp- sjabloon een meer interactieve aanpak, zodat u taken kunt beheren en kunt samenwerken met uw team, in plaats van alleen gegevens te bekijken.

Sjabloonarchief: Ontdek ons bereik van sjablonen voor projectmanagement voor elke behoefte, van agile werkstromen tot marketingstrategieën.

De beste functies van ClickUp

Toegang beheren: Stel toestemming in en bepaal wie uw projecten mag weergeven of bewerken door koppelingen te maken voor lijsten of documenten die gedeeld kunnen worden

Stel toestemming in en bepaal wie uw projecten mag weergeven of bewerken door koppelingen te maken voor lijsten of documenten die gedeeld kunnen worden Informatie centraliseren: Organiseer uw werk op een gestructureerde manier in ruimtes, projecten, lijsten, taken en subtaken. U kunt ook aangepaste velden toevoegen voor meer gedetailleerde bijhouden en organisatie

Organiseer uw werk op een gestructureerde manier in ruimtes, projecten, lijsten, taken en subtaken. U kunt ook aangepaste velden toevoegen voor meer gedetailleerde bijhouden en organisatie Tijdregistratie: Optimaliseer uw projectmanagement workflow door gebruik te maken vantijdsregistratie en rapportage functies, die een gedetailleerd inzicht geven in de duur van taken en de toewijzing van middelen

Optimaliseer uw projectmanagement workflow door gebruik te maken vantijdsregistratie en rapportage functies, die een gedetailleerd inzicht geven in de duur van taken en de toewijzing van middelen Samenwerken met uw team: Gebruik opmerkingen, chats en @mentions om verbinding te houden en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit gedurende de hele levenscyclus van het project

Gebruik opmerkingen, chats en @mentions om verbinding te houden en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit gedurende de hele levenscyclus van het project Houd de voortgang bij: Houd iedereen op de hoogte, ook externe belanghebbenden, met aanpasbare ClickUp Dashboards die realtime voortgang laten zien op de belangrijkste projectgegevens om inzicht te krijgen in gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

De collectieve doelstellingen van uw team afstemmen op en bijhouden met gebundelde doelen in ClickUp Dashboards

Gebruik AI-kennismanager: Krijg onmiddellijk toegang tot antwoorden over Taken, documenten en leden van uw team via ClickUp Brein waardoor het niet meer nodig is om meerdere informatiebronnen door te spitten

Gebruik ClickUp AI om projectmanagement te stroomlijnen door taken te automatiseren, inzichten te genereren en content te creëren

ClickUp limieten

Er kan een steile leercurve zijn door de uitgebreide functies van ClickUp voor projectmanagement

De mobiele app is nog in ontwikkeling en evenaart nog niet de prestaties en functionaliteit van de web versie

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Het voelde meteen alsof ClickUp al onze problemen kon oplossen en out-of-the-box oplossingen kon creëren die ons voordeel zouden opleveren op manieren die ik me niet eens had kunnen voorstellen._

Dayana Mileva, Account Director (Pontica Solutions)

Bonustip: Wilt u uw projecten beter bijhouden? Onze collectie van voorbeelden van project dashboards helpen je intuïtieve visualisaties te ontwerpen die je werkstroom transformeren en de effectiviteit van je team vergroten.

2. Project Plan 365 (het beste voor Microsoft Project-compatibiliteit op elk apparaat)

Via: Project 365 Project Plan 365, ontwikkeld door Housatonic Software, is een hulpmiddel voor projectmanagement dat compatibel is met Microsoft Project (.mpp)-bestanden.

Je kunt Microsoft Project-bestanden direct openen en bewerken zonder te importeren of exporteren, waardoor de samenwerking soepel en probleemloos verloopt.

Deze tool biedt een naadloze planning en samenwerking, vooral voor gebruikers die bekend zijn met Microsoft Projects. Of je nu traditionele projecten beheert of moderne Agile-methodologieën gebruikt, deze tool maakt het gemakkelijk om de voortgang bij te houden en alles georganiseerd te houden.

De beste functies van Project Plan 365

Toegang tot je projecten op elk apparaat-PC, Mac, iOS, of Android

Verbinding maken met alle belangrijke cloudservices zoals Google Drive, Dropbox, OneDrive en SharePoint, zodat je gegevens altijd toegankelijk en veilig zijn

Bereken kosten, deadlines en kritieke paden met de geavanceerde planner

Verbluffende Gantt grafieken en visuele rapporten maken om de voortgang van projecten bij te houden

De limieten van Project Plan 365

Je kunt af en toe last hebben van crashes bij het werken met complexe grafieken

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de synchronisatie met Dropbox

Prijzen voor Project Plan 365

Standaard: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Business: $16/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en beoordelingen van Project Plan 365

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Pro tip: Plan regelmatige updates binnen de viewer software om belanghebbenden van het project op de hoogte te houden van voortgang en wijzigingen. Dit kan miscommunicatie voorkomen en iedereen op één lijn houden.

3. MOOS Project Viewer (De beste voor een lichte weergave van Microsoft Project-bestanden)

Via: MOOS project bekijken MOOS Project Viewer is een gebruikersgebaseerde licentiesoftware die draait op elk Java-platform, inclusief Windows, Mac OS X en Linux. Het is een kosteneffectieve oplossing voor projectmanagers en belanghebbenden, waardoor het een flexibele optie is voor gebruikers op meerdere systemen.

Hoewel het niet is ontwikkeld door Microsoft®, is deze Microsoft Project viewer ontworpen om je alle weergavemogelijkheden te geven die je nodig hebt om je projecten efficiënt te beheren.

MOOS Project Viewer beste functies

Open Microsoft® Project-bestanden in verschillende formaten (.mpp, .mpt, .xml) en versies van 2000 tot 2019, waardoor u flexibel toegang hebt tot projectgegevens in verschillende versies

Elke weergave van een project direct afdrukken, zodat u gemakkelijk rapporten kunt delen of papieren kopieën kunt bewaren als naslagwerk

Automatisch laden van projecten en subprojecten voor meer gestroomlijnd projectmanagement

Taken filteren voor een betere focus, zodat u specifieke taken of fasen van uw project kunt markeren

MOOS Project Viewer beperkingen

Het gebrek aan geavanceerde functies maakt het minder geschikt voor complexe projecten

Deze software is sterk afhankelijk van integratie met andere software

Prijzen van MOOS Project Viewer

Normaal: $25/licentie

$25/licentie Upgrade: 12,50/licentie

12,50/licentie Verlenging: $7,50/licentie

MOOS Project Viewer beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

4. Steelray Project Viewer (Beste voor geavanceerde MS Project weergave en rapportage)

Via: Steelray Project Viewer Steelray Viewer werd gelanceerd in 2000 en is een betaalbare Microsoft Project-viewer, ideaal voor leden van teams die alleen projectbestanden hoeven weer te geven.

Het is perfect voor diegenen die niet de volledige functionaliteit nodig hebben, maar toch toegang willen tot de sleutel projectdetails.

U kunt gemakkelijk Taken, middelen of datums vinden en abonnementen van projecten op schaal afdrukken. Hoewel Steelray een on-premises oplossing is, wat betekent dat je het moet downloaden naar je computer, maken de eenvoud en kosteneffectiviteit het een geweldige optie voor diegenen die een betrouwbare projectviewer nodig hebben.

De beste functies van Steelray Project Viewer

Toegang tot projectweergave op ondernemingsniveau voor industrieën met grote projectplanningen, zoals lucht- en ruimtevaart en bouw

Open Microsoft Project-bestanden van versies 1998 tot 2019, evenals Oracle Primavera P6.XER-bestanden, voor naadloze compatibiliteit

Navigeer met één klik door projectdetails en bekijk met gemak taken, resources of sleuteldata

Project abonnementen moeiteloos bekijken en schalen met verbeterde afdrukopties. Controleer de grootte en oriëntatie van de pagina's en andere afdrukdetails voor een efficiëntere uitvoer

Steelray Project Viewer beperkingen

Steelray richt zich alleen op gebruikers die MPP-bestanden willen weergeven

Het ondersteunt nieuwere formats of functies mogelijk niet volledig

Prijzen van Steelray Project Viewer

Viewer voor Microsoft project: $20/jaar per gebruiker

$20/jaar per gebruiker Ultieme editie: $35/jaar per gebruiker

$35/jaar per gebruiker Viewer voor Primavera: $20/jaar per gebruiker

Steelray Project Viewer beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

wist u dat? Veel Microsoft Project Viewer tools bieden nu cloud integratie, waardoor teams overal toegang hebben tot projectbestanden en er op afstand aan kunnen werken.

5. Seavus Project Viewer (De beste voor veilige weergave van projecten met volledige MS Project-functionaliteit)

Via: Seavus Project Viewer Seavus Project Viewer is een handig hulpmiddel voor het openen en weergeven van MS Project-bestanden. Het biedt een eenvoudige en betaalbare manier voor uw organisatie om naadloos toegang te krijgen tot projectgegevens.

Deze viewer voor Microsoft Project biedt een interface die lijkt op die van Microsoft Project, waardoor het voor gebruikers gemakkelijk is om te navigeren en projectmanagement abonnementen te beheren.

Ik vind het prettig dat het meer dan 27 weergaven biedt, aanpasbaar is voor verschillende projectrollen en Gantt grafieken, kritieke pad schema's en projectmanagement weergaven bevat, waardoor het een goede weergave is op instapniveau software voor taakbeheer .

De beste functies van Seavus

Deel projectgegevens veilig zonder ze extern op te slaan, zodat de privacy en gegevensbescherming worden gewaarborgd

Gebruik het in uw eigen taal met meertalige ondersteuning, beschikbaar in 11 verschillende talen zoals Engels, Duits, Japans en meer

Integreer met Skype for Business en verbeter uwproject communicatie abonnement voor directe teamcommunicatie binnen de projectviewer

Gedetailleerde projectrapportages over voortgang, kosten en taakupdates, waardoor u een duidelijk inzicht krijgt in de gezondheid van het project

Seavus limieten

Seavus Project Viewer is beperkt tot de weergave van MPP-bestanden en u kunt geen bestanden maken of bewerken

De mate van integratie met andere veelgebruiktetools voor projectmanagement kan beperkt zijn

Seavus prijzen

Eenmalige licentie: $30 per licentie (particulier)

$30 per licentie (particulier) Gelijktijdige licentie: $89 per licentie (individueel)

$89 per licentie (individueel) Bedrijf: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise Unlimited: Aangepaste prijzen

Seavus beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

6. GanttProject (Beste voor open-source grafieken aanmaken en beheren)

Via: GanttProject Ik ben een grote fan van open-source oplossingen, dus ik gebruik GanttProject graag. Dit veelzijdige hulpmiddel voor projectmanagement maakt het bouwen en beheren van projecten eenvoudig en efficiënt.

Of je nu Windows, macOS of Linux gebruikt, GanttProject is snel in te stellen en helpt je met gemak Taken en middelen te organiseren.

De broncode is uitgebracht onder de GPL3-licentie en kan worden gedownload, gewijzigd en opnieuw gedistribueerd. Deze flexibiliteit maakt het een kosteneffectieve keuze voor kleine en middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar de beste Microsoft Project viewer.

GanttProject beste functies

Begin direct met het maken van projecten zonder ingewikkelde installatieprocedure

Taken opsplitsen, resources toewijzen en moeiteloos Gantt grafieken bouwen

Exporteer project bestanden naar Microsoft Project format, of werk met CSV en Excel bestanden. Je kunt ook PDF en PNG rapporten maken

Houd de voortgang bij en vergelijk deze direct met baselines om afwijkingen te identificeren

GanttProject limieten

Deze tool is niet ideaal voor complexe analyses

De interface voelt oud aan en is wat onhandig in gebruik

GanttProject prijzen

Free

Vrijwillige bijdragen vanaf $5

GanttProject beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

7. MPP Viewer (Beste voor eenvoudige en snelle weergave van MPP-bestanden)

Via: Sourceforge Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om MS Project-bestanden te openen, is MPP Viewer een goede keuze. Met deze eenvoudige viewer kunt u MPP-bestanden naadloos openen, exporteren en afdrukken.

Het is compatibel met verschillende versies van Microsoft Project, waaronder 2016, 2007, 2003 en 2000. Bovendien biedt het een gebruiksvriendelijke interface waarmee je gemakkelijk door je projectgegevens kunt navigeren.

MPP Viewer 4.0 vereist .NET Framework 4.6.2 om soepel te kunnen werken. Als je Windows XP gebruikt, heb je MPP Viewer 1.0 nodig, die .NET 4.5 ondersteunt.

MPP Viewer beste functies

Weergave van je projectstructuur met een duidelijke, hiërarchische layout om relaties tussen taken gemakkelijk te begrijpen

Werken aan verschillendeprojectdocumentatie bestanden tegelijk, waardoor taken naadloos kunnen worden vergeleken en beheerd

Taken filteren op status: Voltooid, onvolledig of vandaag nog te voltooien

Blijf deadlines voor door taken die te laat zijn automatisch te markeren

MPP Viewer limieten

U kunt geen projectbestanden uit 2007 openen en zonder foutlogboek zijn de mogelijkheden om problemen op te lossen zeer beperkt

Prijzen vanMPP Viewer

Free te gebruiken omdat het een open-source platform is

MPP Viewer beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Project Reader (Beste voor kosteneffectieve weergave van MS Project-bestanden)

Via: Project lezer Project Reader zorgt ervoor dat u de hulpmiddelen hebt om projecten effectief te beheren, vooral wanneer u te maken hebt met grote hoeveelheden gegevens.

Je kunt meerdere projecten openen met verschillende Microsoft Project bestandstypen, waaronder MPP-bestand, MPT, XML en zelfs bestanden van versies die teruggaan tot 1998.

Deze lichtgewicht viewer bootst de ervaring van het gebruik van MS Project na en biedt essentiële functies zoals Ganttgrafieken, Taakgebruik, Bijhouden Gantt en Resource Management voor zowel Windows- als Mac-gebruikers.

De beste functies van Project Reader

Maak aantekeningen over taken, sorteer tabellen en exporteer gegevens naar Excel voor eenvoudig delen en analyseren

Keuze uit verschillende talen-Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits en Frans waardoor het toegankelijk is voor een breder publiek

Snel gegevens vinden binnen grote projecten met de zoekfunctie, waardoor u waardevolle tijd bespaart

Pas uw weergave aan door te kiezen uit bestaande tabellen of door uw eigen tabellen te maken

De beperkingen van Project Reader

Gebrek aan flexibiliteit bij het sluiten van bestanden op het opgeslagen niveau en het heropenen op het hoogste niveau

Beperkte opties voor bestandsbeheer kunnen de werkstroom van gebruikers verstoren

Prijzen van projectlezers

Standaard: $29 (licentie voor één werkstation)

$29 (licentie voor één werkstation) Standaard: $92 (gelijktijdige licentie)

$92 (gelijktijdige licentie) Professioneel: $40 (licentie voor één werkstation)

$40 (licentie voor één werkstation) Professioneel: $115 (gelijktijdige licentie)

Beoordelingen en beoordelingen van Project Reader

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

9. Smartsheet (Beste voor gezamenlijk werkbeheer en automatisering)

Via: schetsblad_ Smartsheet combineert de vertrouwdheid van spreadsheets met functies van tools voor projectsamenwerking en projectmanagement, waardoor het een praktisch alternatief is voor traditionele Microsoft Project-viewers, inclusief Microsoft Project Server.

Om een .mpp-bestand met succes te importeren, moet u beperkingen zoals 'moet eindigen op' verwijderen en ervoor zorgen dat alle kolommen zijn uitgebreid. Deze stappen helpen haperingen tijdens het importeren te voorkomen.

De beste functies van Smartsheet

Integreer naadloos met verschillende apps, waaronder apps van Microsoft en Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box en Tableau

Gebruik de AI van Smartsheet om formules of tekst automatisch in te vullen in uw spreadsheetcellen, zodat u uw invoer kunt stroomlijnen en minder fouten maakt

Deel bestanden, stel waarschuwingen in en maak conversatie threads om je team verbonden te houden en te verbeterenteam communicatie Exporteer gegevens uit Gantt grafieken eenvoudig terug naar spreadsheets, zodat u uw projectinformatie snel kunt analyseren en manipuleren



Beperkingen van Smartsheet

Per bestand is slechts één spreadsheet toegestaan

Er is een limiet aan de hoeveelheid gegevens die u in rijen en kolommen kunt opslaan

Prijzen voor Smartsheets

Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Business: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (15.000+ beoordelingen)

4.4/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.200+ beoordelingen)

10. Project Viewer 365 (Beste voor cross-platform weergave van MS Project-bestanden)

Via: Project 365 bekijken Project Viewer 365 is een handig hulpmiddel voor het openen, lezen en delen van MS Project-bestanden. Of je nu deel uitmaakt van een klein team of samenwerkt met externe partners, deze MS Project-viewer vereenvoudigt het proces en biedt snelle toegang tot projectdetails zonder de complexiteit van volledige projectmanagementsoftware.

Het werkt perfect met MS Project versies van 2021 tot 2010. Bovendien is de Office 365-achtige interface gebruiksvriendelijk, waardoor het voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is.

De beste functies van Project Viewer 365 zijn

Gebruik de gratis versie om uw projecten zonder kosten weer te geven, waardoor het een geweldige keuze is voor teams die alleen de details van taken willen zien

Krijg naadloos toegang tot je .mpp-bestanden op Windows, Mac en mobiele apparaten, zodat je overal kunt werken

Gemakkelijk verbinding maken met Google Drive, OneDrive, Dropbox en SharePoint voor moeiteloos bestandsbeheer en delen van bestanden

De beperkingen van Project Viewer 365

De gratis versie kan de toegang tot geavanceerde functies beperken

Deze tool is niet ontworpen voor bewerking of het maken van projectbestanden

Prijzen voor Project Viewer 365

Permanente licentie: Vanaf $29,99/gebruiker

Project Viewer 365 beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Combineer Project Viewers met ClickUp voor betere organisatie

Het kiezen van de juiste Microsoft Project viewer software kan uw projectmanagement aanzienlijk verbeteren. Het biedt een kosteneffectieve oplossing om projectbestanden weer te geven en te delen zonder de complexiteit van volledige licenties.

Elk van de tien MS Project viewer tools die we hebben behandeld heeft unieke functies, van naadloze samenwerking tot robuuste rapportage.

Maar als je meer wilt dan alleen een MS Project viewer, is ClickUp de duidelijke winnaar. Met zijn intuïtieve taakbeheer en aanpasbare weergaven, zoals Gantt grafieken en Kanban-borden, kunt u met ClickUp uw werkstroom perfect afstemmen op uw behoeften. Aanmelden bij ClickUp en upgrade vandaag nog uw ervaring met projectmanagement!