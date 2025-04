Top Free RACI Grafiek Sjablonen voor Excel [+5 Alternatieven]

Werken aan projecten met meerdere belanghebbenden is geen gemakkelijke Taak. Tussen het afhandelen van projectresultaten, tijdlijnen en andere variabelen is het gemakkelijk om de focus op rollen en verantwoordelijkheden te verliezen.

Gelukkig komen hier de RACI grafieken om de hoek kijken als hulpmiddelen. Ze implementeren het RACI-model - Verantwoordelijk, Accountable, Geraadpleegd en Geïnformeerd - om precies aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is en om een soepeler samenwerking te bevorderen.

Of je nu aan een klein project werkt of met een groot team, het gebruik van sjablonen voor RACI-diagrammen in Excel maakt het bijhouden van taken en het stimuleren van efficiëntie eenvoudiger.

Laten we eens kijken naar een aantal gratis sjablonen voor RACI-diagrammen die helpen bij het beheren van belanghebbenden, het plannen van resources, het afleggen van verantwoording aan teams en nog veel meer.

Wat maakt een goed sjabloon voor een RACI-diagram?

Het primaire doel van RACI grafieken is om rollen te definiëren en het project bij te houden. Daarom zou een ideaal sjabloon voor een RACI-diagram de volgende onderdelen moeten bevatten:

Duidelijkheid van rollen : Het mag geen onduidelijkheid laten bestaan over wie verantwoordelijk, aansprakelijk, geraadpleegd en geïnformeerd is voor elke Taak om het project op koers te houdenverantwoordelijkheid van teams Realtime updates : Het moet snelle wijzigingen en updates mogelijk maken en weergeven om aan te sluiten bij veranderende rollen van het team en taken van het project

: Het mag geen onduidelijkheid laten bestaan over wie verantwoordelijk, aansprakelijk, geraadpleegd en geïnformeerd is voor elke Taak om het project op koers te houdenverantwoordelijkheid van teams Visualisatie : Het moet een schone, gemakkelijk te begrijpen layout hebben, zodat belanghebbenden hun rollen en verantwoordelijkheden in één oogopslag kunnen begrijpen

: Het moet een schone, gemakkelijk te begrijpen layout hebben, zodat belanghebbenden hun rollen en verantwoordelijkheden in één oogopslag kunnen begrijpen Compatibiliteit : Het moet soepel integreren met andere tools voor projectmanagement,resourceplanningplanningbeheer, enz.

: Het moet soepel integreren met andere tools voor projectmanagement,resourceplanningplanningbeheer, enz. Aanpassing : Het moet aanpasbaar zijn aan verschillende industrieën, projecten, groottes van teams, structuren en rollen

: Het moet aanpasbaar zijn aan verschillende industrieën, projecten, groottes van teams, structuren en rollen Flexibele schaalbaarheid: Het moet de veranderende samenstelling van teams kunnen bijhouden, over meerdere afdelingen kunnen schalen en ruimte bieden voor extra Taken en deelnemers

7 sjablonen voor RACI-diagrammen beschikbaar voor Microsoft Excel

Gezien de aard van het RACI-diagram in tabelvorm is het gebruik van Excel (of Google Spreadsheets) voor de layout van rijen en kolommen een effectief hulpmiddel voor wie net begint.

Om je hierbij te helpen, zijn hier zeven gratis Sjablonen RACI-matrix voor Excel:

1. Excel RACI-matrix sjabloon door ProjectManager

via Projectmanager Dit RACI sjabloon zonder franje van ProjectManager vereenvoudigt projectmanagement door een duidelijk en georganiseerd raamwerk te bieden om teamleden welomschreven rollen en verantwoordelijkheden .

Dit gratis sjabloon voor de RACI-matrix bevat vooraf ingevulde kolommen om je op weg te helpen, en de kleurcodering helpt je snel rollen te identificeren. Pas de waarden aan om te optimaliseren beheer van belanghebbenden en ieders rol in het project communiceren.

📌 Waarom je het leuk zult vinden

Vereenvoudigt samenwerking door duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

Instelling is sneller dankzij vooraf ingevulde kolommen en vooraf geconfigureerde kleurcodering

Integreert met de ProjectManager software voor real-time samenwerking

Ideale gebruikssituaties

Geschikt voor grotere projectteams of projecten met meerdere belanghebbenden verspreid over afdelingen

Ondersteunt teams die overstappen van handmatige Excel-sheets naar cloudgebaseerde projectmanagementplatforms zoals ProjectManager

2. Excel RACI Matrix Sjabloon by ExcelDownloads

via Excel downloaden De gratis RACI matrix sjabloon van ExcelDownloads heeft een eenvoudig maar aanpasbaar ontwerp.

De grootste kracht ligt in de flexibiliteit, met aanpasbare velden waarmee u het kunt configureren volgens de specifieke behoeften van uw projecten Taken of leden van uw team.

Of je nu een klein project beheert of een groot projectteam, het visuele karakter van het resultaat RACI matrix biedt een duidelijke uitsplitsing van verantwoordelijkheden.

📌 Waarom je het leuk zult vinden

Biedt een intuïtief kader voor snel begrip van rollen en verantwoordelijkheden binnen een project

Verduidelijkt rollen met kleurcodering voor elke categorie van de RACI matrix

Geeft zichtbaarheid door hiaten in de verantwoordelijke rollen van teamleden te markeren

Ideale gebruikssituaties

Het meest geschikt voor kleine of middelgrote teams die werken in een agile omgeving waar het visueel bijhouden van rollen cruciaal is om het project op schema te houden

Werkt goed voor toepassingen in verschillende bedrijfstakken

Dit sjabloon downloaden

3. Excel RACI grafiek sjabloon van Stakeholdermap.com

via Belangenoverzicht.nl Deze RACI matrix sjabloon van Stakeholder.com is ontworpen voor het beheren van interne en externe belanghebbenden voor projectmanagement in de Excel-omgeving.

Het minimalistische ontwerp van de RACI-matrix maakt het intuïtiever en gebruiksvriendelijker, zodat u zich kunt concentreren op snelle planning . Tegelijkertijd brengt het functies aan voor het effectief in kaart brengen van rollen en verantwoordelijkheden in verschillende projectfasen.

📌 Waarom u het geweldig zult vinden

Ondersteunt het in kaart brengen van belanghebbenden voor projecten met meerdere leden van het team en clients

Maakt snelle identificatie van RACI-toewijzingen mogelijk - verantwoordelijk, verantwoordelijk, geraadpleegd en geïnformeerd - in een minimale layout

Ondersteunt projectmanagement in Excel via native integratie

Ideale gebruikssituaties

Perfect voor projecten of industrieën met een hoge betrokkenheid van belanghebbenden, zoals gebeurtenissen, webontwikkeling, enz., waar projectmanagers gefocust moeten blijven op het inlossen van verwachtingen

Dit sjabloon downloaden

4. Excel RACI Matrix Sjabloon by Vertex42

via Vertex42 Als je op zoek bent naar een sjabloon voor een RACI-matrix dat een gepolijste esthetiek combineert met diepgaande functies, dan eindigt je zoektocht hier.

Deze zeer flexibele en aanpasbare sjabloon van Vertex42 is ideaal voor complexe projecten die een precieze en ondubbelzinnige toewijzing van RACI-rollen vereisen. Gebruik deze sjabloon voor RACI-grafieken voor rapportages voor de client, zodat ze inzicht krijgen in de rollen en verantwoordelijkheden van het project.

📌 Waarom je het leuk zult vinden

Maakt uitgebreide aanpassingen van projecttaken, rollen en verantwoordelijkheden mogelijk

Biedt duidelijke, gestructureerde RACI rollen voor grote teams

Behoudt de voortgang van projecttaken en verantwoordelijkheid op individueel niveau met gedetailleerde uitsplitsingen van rollen

🎯 Ideale gebruikssituaties

Ideaal voor zakelijke projectmanagers die een professioneel sjabloon voor RACI-grafieken nodig hebben voor intern bijhouden en rapportage aan clients

Dit sjabloon downloaden

5. Verantwoordelijkheidsopdracht Matrix Opdracht door TeamGantt

via TeamGantt Gebruik dit gratis RACI sjabloon van TeamGantt om middelen effectief te beheren. Het sjabloon werkt goed met het TeamGantt-platform en biedt een tweeledig mechanisme voor effectief projectmanagement dat het toewijzen van rollen combineert met het bijhouden van de tijd met behulp van een Ganttgrafiek.

De RACI matrix heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp waarmee je moeiteloos meerdere Taken kunt beheren terwijl je ervoor zorgt dat iedereen zijn rollen en verantwoordelijkheden kent en binnen een bepaalde periode kan handelen.

📌 Waarom je dit geweldig zult vinden

Zorgt ervoor dat elk lid van het team gefocust blijft en op tijd doelen bereikt

Combineert tijdsregistratie meteigendom nemen op het werk om grote projecten te vereenvoudigen

Integreert het in kaart brengen van verantwoordelijkheden in tijdlijnen van Gantt-diagrammen in projectfasen

🎯 Ideale gebruikssituaties

Het meest geschikt voor leden van teams die werken met krappe deadlines en resources

Typische gebruikssituaties zijn onder andere gebeurtenismanagement, bouwprojecten, productontwikkeling, enz

6. Excel RACI matrix sjabloon van HubSpot

via HubSpot HubSpot's gratis RACI sjabloon is ontworpen voor cross-functionele samenwerking tussen heterogene team leden. Om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit, heeft de RACI grafiek een schone, intuïtieve interface met een eenvoudige drop-down functie om de rollen van de manager of het team te verduidelijken.

Dergelijke functies maken het voor projectmanagers gemakkelijker om zich snel aan te passen aan dynamische voorwaarden.

📌 Waarom je het geweldig zult vinden

Verduidelijkt RACI rollen en verantwoordelijkheden in een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke interface

Schaalt mee met variërende voorwaarden van teams of projecten

Integreert naadloos met bestaande HubSpot tools

🎯 Ideale gebruikssituaties

Ideaal voor het voorbereiden van eenabonnement voor bedrijfsactiviteiten zoals verkoop en marketing

Ook geschikt voor het stroomlijnen van cross-functionele samenwerking tussen afdelingen en het snel opschalen van startups voor het succesvol voltooien van projecten

7. Excel RACI sjabloon door RACI grafieken

via RACI grafieken Dit sjabloon voor een RACI-model zonder franje van RACI Charts verduidelijkt rollen en verantwoordelijkheden binnen een project. Het eenvoudige, makkelijk te lezen ontwerp is perfect voor iedereen - of je nu een ervaren projectmanager bent of net begint met een RACI-diagram.

De grootste kracht ligt in de flexibiliteit, omdat je de RACI grafiek kunt aanpassen aan de complexiteit van het project en het aantal betrokken belanghebbenden, naast andere variabelen.

📌 Waarom je het geweldig zult vinden

Snel en eenvoudig aan te passen aan de vereisten en complexiteit van een project

Biedt flexibiliteit in het toewijzen van rollen aan elk team lid en verhoogt de verantwoordelijkheid

Biedt een intuïtief, gebruikersvriendelijk ontwerp voor eenvoudig gebruik en snelle installatie

🎯 Ideale gebruikssituaties

Het meest geschikt voor starters en kleinere teams die een flexibel en gebruiksvriendelijk RACI sjabloon nodig hebben om de verantwoordelijkheden van interne en externe belanghebbenden te beheren

Werkt ook goed voor het ontwikkelen van vaardigheden en het vertrouwd raken met het RACI-model

Beperkingen van het gebruik van Excel voor RACI grafieken

Hoewel er geen gebrek is aan opties bij het vinden van een sjabloon voor RACI grafieken, heeft Excel bepaalde beperkingen die het gebruik ervan belemmeren.

Hier volgt een overzicht:

Geen real-time samenwerking: Tenzij je Google Spreadsheets of Microsoft 365 gebruikt, heeft Excel geen mogelijkheden voor real-time samenwerking. Dat maakt het moeilijker om rollen en verantwoordelijkheden gelijktijdig bij te werken, wat resulteert in vertragingen, verwarring en problemen met versiebeheer

Tenzij je Google Spreadsheets of Microsoft 365 gebruikt, heeft Excel geen mogelijkheden voor real-time samenwerking. Dat maakt het moeilijker om rollen en verantwoordelijkheden gelijktijdig bij te werken, wat resulteert in vertragingen, verwarring en problemen met versiebeheer Beperkte visualisatiemogelijkheden: Excel is geweldig voor het organiseren van gegevens en het kleuren van cellen. Maar dat is het wel zo'n beetje. Je krijgt niet de geavanceerde visualisatiefuncties die je zou krijgen bij sommige software voor projectmanagement. Deze ondoorzichtigheid maakt het voor belanghebbenden moeilijker om de projectstructuur in één oogopslag te begrijpen

Excel is geweldig voor het organiseren van gegevens en het kleuren van cellen. Maar dat is het wel zo'n beetje. Je krijgt niet de geavanceerde visualisatiefuncties die je zou krijgen bij sommige software voor projectmanagement. Deze ondoorzichtigheid maakt het voor belanghebbenden moeilijker om de projectstructuur in één oogopslag te begrijpen Handmatige updates vereist: Excel heeft weinig tot geen functies voor automatisering. Je moet alle rollen en verantwoordelijkheden handmatig bijwerken. Dit verhoogt de risico's van een project, vooral wanneer het cruciaal is om de verantwoordelijk vs. accountable onderscheid te maken

vereist: Excel heeft weinig tot geen functies voor automatisering. Je moet alle rollen en verantwoordelijkheden handmatig bijwerken. Dit verhoogt de risico's van een project, vooral wanneer het cruciaal is om de verantwoordelijk vs. accountable onderscheid te maken Beperkte schaalbaarheid: Je RACI grafiek moet meegroeien met je project en team. Voor Excel is deze groei echter een uitdaging omdat de spreadsheets moeilijker te navigeren en omslachtig worden

Alternatieve sjablonen voor RACI-diagrammen

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Excel niet de beste keuze is voor je RACI matrix, tenzij je zeer basale vereisten hebt. Een projectmanager zou op zoek moeten gaan naar niet-Excel ACI alternatieven die op de lange termijn uitstekende resultaten zullen opleveren.

Ga naar ClickUp .

Het platform is een suite voor productiviteit met alle functies waarmee je taken kunt toewijzen, een verantwoordelijk teamlid kunt aanwijzen, transparantie kunt behouden via tweewegcommunicatie en nog veel meer.

Het is zeer veelzijdig, dus je kunt het platform omvormen tot je eigen RACI matrix! Hier is een selectie van sjablonen om je op weg te helpen.

1. ClickUp RACI-matrix sjabloon

ClickUp RACI-matrix sjabloon grafiek excel

De ClickUp matrix voor verantwoordelijkheidstoewijzing sjabloon deconstrueert het beheer van taken in kleinere, beheersbare subtaken.

Met deze uitsplitsing kunnen projectmanagers duidelijke verantwoordelijkheid toewijzen voor alle elementen met gecontroleerde granulariteit. De RACI matrix helpt bij het behouden van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zonder overlappingen of gemiste opdrachten.

📌 Waarom je het leuk zult vinden

Visualiseert de verantwoordelijkheid voor taken door deze duidelijk te definiëren voor verschillende afdelingen en leden van het team

Vermijdt redundantie door slechts één verantwoordelijke per taak aan te wijzen

Verbetert de efficiëntie van teams door een dynamische toewijzing van resources en het in evenwicht brengen van de werklast

Helpt bijhouden van voortgang door een overzicht van wie wat doet

🎯 Ideale gebruikssituaties

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven waar de projectleiding een eenvoudig hulpmiddel nodig heeft om de werkzaamheden soepel te laten verlopen en zichtbaarheid te krijgen in de verantwoordelijkheden voor Taken

6. ClickUp sjabloon voor taakverantwoordelijkheid

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss13-1.png ClickUp Functieverantwoordelijkheid SOP Sjabloon raci grafiek excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3031728&department=operations& 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx 01krbiqx MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw. Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Pas de ClickUp sjabloon voor taakverantwoordelijkheid om standaard werkprocedures op te stellen voor het documenteren van functieverantwoordelijkheden.

Managers kunnen het gebruiken om feedback te geven over de basisverwachtingen, taken en deliverables van alle functietitels. Door deze waarden expliciet te communiceren, begrijpen werknemers meteen wat er van hen wordt verwacht.

📌 Waarom je het leuk zult vinden

Duidelijke richtlijnen voor elke rol, zodat er minder behoefte is aan voortdurende verduidelijking

Standaardiseert functieverantwoordelijkheden in teams om consistentie te behouden

Versterkt training encapaciteitsopbouw initiatieven voor nieuwe en bestaande werknemers

Wordt gemakkelijk bijgewerkt wanneer werknemers van rol en titel veranderen

🎯 Ideale gebruikssituaties

Het meest geschikt voor HR-afdelingen en teamleiders die functieverantwoordelijkheden moeten standaardiseren

Dit RACI sjabloon is handig bij het inwerken van nieuwe medewerkers of om intern talent te helpen bij het inwerken in nieuwe rollen

7. ClickUp Rolgebaseerde toegangscontrole matrix sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss14-2.png ClickUp Rolgebaseerde toegangscontrolematrix sjabloon voor grafiek excel https://app.clickup.com/signup?template=t-205447760&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Rolgebaseerde matrix voor toegangscontrole sjabloon helpt op rollen gebaseerde toegang te beheren binnen een project, organisatie of externe bronnen.

De RACI-matrix maakt het makkelijker voor projectmanagers om toestemming toe te wijzen en te controleren op basis van de rollen van belanghebbenden. De technische leider zou bijvoorbeeld meer informatie hebben dan een pas aangeworven SDE.

📌 Waarom je het leuk zult vinden

Handhaaft de veiligheid tijdens het hele project door de toegangsniveaus efficiënt te beheren

Zorgt ervoor dat alleen bevoegd personeel bepaalde Taken kan weergeven of bewerken

Verbetert de transparantie door duidelijk te maken wat elke persoon wel (en niet) kan doen

Houdt toegangsinformatie up-to-date en maakt aanpassingen bij veranderende rollen

🎯 Ideale gebruikssituaties

Perfect voor grotere organisaties of teams

Gebruik het in gevallen waarin u rolgebaseerde toegang streng moet controleren, zoals bij web- of app-ontwikkeling

Supercharge uw projecttaken met ClickUp-taak

Het maken van een RACI matrix verbetert de verantwoording en samenwerking van teams aanzienlijk.

Het bereidt uw team voor om te experimenteren met meer actiegerichte besluitvormingstools, zoals de DACI-raamwerk (een afkorting voor 'Driver, Approver, Contributor, Informed'), dat meer duidelijkheid verschaft over de rollen.

Of je nu RACI of DACI gebruikt, één ding is duidelijk: de keuze van de juiste tool beïnvloedt de effectiviteit van het framework. Als je niet wilt vastzitten aan de limieten van Excel, is ClickUp een uitstekend alternatief met verschillende sjablonen om je op weg te helpen.

Aanmelden bij ClickUp en bereid u voor om uw vaardigheden op het gebied van projectmanagement naar een hoger niveau te tillen!