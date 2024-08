Hoe werknemers hun eigendom laten nemen op het werk

Heb je wel eens een project overgedragen aan een lid van je team, om er vervolgens achter te komen dat hij of zij de bal heeft laten vallen? Of dat ze bij je terugkwamen met alle redenen waarom ze de klus niet Klaar konden krijgen? Het is gemakkelijk om gefrustreerd te raken in zo'n situatie en je team te gaan micromanagen, omdat je denkt dat ze geen eigendom hebben over hun werk.

Eigenaarschap nemen op het werk betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk en verantwoordelijk zijn. Werknemers die eigenaarschap tonen, zijn proactief, oplossingsgericht en gaan net een stapje verder. **Het is goed voor het bedrijf, het motiveert werknemers, versnelt hun carrière en zorgt voor persoonlijke groei.

Je teamleden zijn ook in staat om eigendom te nemen op het werk. Maar dan moet u hun eigendomsmentaliteit wel koesteren en hen de nodige hulpmiddelen en middelen ter beschikking stellen.

Dus, hoe stimuleer je eigendom onder je werknemers? Hier zijn effectieve strategieën om de eigendomsmentaliteit in uw team te cultiveren.

Wat betekent het om eigenaarschap te nemen op het werk?

Eigenaarschap nemen op het werk betekent verantwoordelijkheid nemen. Het betekent niet wachten tot iemand anders de dag redt, maar doorgaan en het zelf doen.

Laten we het begrijpelijker maken met een voorbeeld:

Vandaag moet er een presentatie worden gegeven voor een belangrijke werknemer en er doet zich op het laatste moment een probleem voor met de presentatie. Er zijn twee projectleiders, Emily en Mike. Emily merkt het probleem op, informeert haar team, lost het probleem op en werkt extra uren om ervoor te zorgen dat alles perfect is.

Mike ziet hetzelfde probleem, maar besluit dat het niet zijn verantwoordelijkheid is om het op te lossen en gaat ervan uit dat iemand anders dat wel zal doen.

Wie van de twee zou je verantwoordelijker vinden? Emily duidelijk, omdat zij eigendom en verantwoordelijkheid neemt.

Enkele van de belangrijkste kenmerken **van een werknemer die eigendom neemt op het werk zijn:

Proactief: Neemt initiatief om problemen te identificeren en op te lossen en problemen onmiddellijk aan te pakken

Neemt initiatief om problemen te identificeren en op te lossen en problemen onmiddellijk aan te pakken Accountable : Neemt verantwoordelijkheid voor het succes en falen van hun projecten en de algemene doelen van de organisatie

: Neemt verantwoordelijkheid voor het succes en falen van hun projecten en de algemene doelen van de organisatie Resourceful : Komt met creatieve oplossingen, heeft probleemoplossende vaardigheden en maakt optimaal gebruik van beschikbare middelen

: Komt met creatieve oplossingen, heeft probleemoplossende vaardigheden en maakt optimaal gebruik van beschikbare middelen Gewijd : Toont toewijding voor het bereiken van de doelen van de organisatie door net dat beetje extra te doen

: Toont toewijding voor het bereiken van de doelen van de organisatie door net dat beetje extra te doen Gericht op verbetering:Vraagt voortdurend feedback en zoekt naar manieren om prestaties en productiviteit te verbeteren

Hoewel dit enkele van de belangrijkste kenmerken zijn van een accountable mentaliteit, moet je aantekenen dat toerekenbaarheid altijd hand in hand gaat met autoriteit. Dit betekent dat als je een medewerker verantwoordelijk houdt voor het opleveren van een project op een specifieke datum, je hem of haar ook de autoriteit moet geven om middelen toe te wijzen en andere stappen te nemen die nodig zijn voor de oplevering.

Bevoegdheid geeft individuen de macht om beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren, terwijl verantwoording ervoor zorgt dat ze verantwoordelijk zijn voor de resultaten van die beslissingen.

Voordelen van het nemen van eigen verantwoordelijkheid op het werk

Het samenstellen van een team van werknemers die in staat zijn om eigendom op het werk te nemen, kan u op vele manieren ten goede komen.

Deze omvatten:

Snellere besluitvorming en innovatie: Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk handelen besluitvaardiger en innovatiever. Werknemers nemen het initiatief zonder te wachten op aanwijzingen of goedkeuring, waardoor hun algemene prestaties verbeteren

Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk handelen besluitvaardiger en innovatiever. Werknemers nemen het initiatief zonder te wachten op aanwijzingen of goedkeuring, waardoor hun algemene prestaties verbeteren Verbetering van het moreel en de betrokkenheid van werknemers: Als werknemers zich verantwoordelijk voelen voor de bedrijfsresultaten en een aandeel hebben in het succes van het project, worden ze productiever en enthousiaster

Als werknemers zich verantwoordelijk voelen voor de bedrijfsresultaten en een aandeel hebben in het succes van het project, worden ze productiever en enthousiaster Betere werving en behoud van personeel: De huidige werknemers zullen eerder blijven en toekomstige werknemers worden waarschijnlijk aangetrokken tot een bedrijf dat hun bijdragen waardeert en mogelijkheden biedt voor eigendom

Manieren om eigendom op het werk aan te moedigen

We weten waarom eigendom nemen op het werk essentieel is. Laten we nu eens kijken naar tien manieren waarop je deze mentaliteit kunt aanmoedigen en ondersteunen in het beste belang van beide partijen.

1. Stel duidelijke doelen en targets vast

Uw werknemers moeten weten aan welke doelen ze werken. Moedig hen aan om duidelijke, meetbare doelen te stellen die overeenkomen met de doelstellingen van het bedrijf. Dit helpt hen te begrijpen hoe hun inspanningen bijdragen aan het algehele succes en geeft hen richting en een gevoel van doelgerichtheid.

Laten we een voorbeeld nemen van een werknemer die een

sjabloon voor de instelling van doelen

om een doel te stellen om de efficiëntie van een project met 20% te verbeteren. Met dit duidelijke doel voor ogen controleren ze regelmatig hun voortgang en passen ze zich aan om op schema te blijven en het target te halen.

ClickUp Goals helpen om de focus van elk lid van de afdeling te houden op wat echt belangrijk is, wat cruciaal is wanneer het nieuwe product wordt gelanceerd.

Darya Krakovyak, communicatiemanager, HYPERVSN

2. Een feedbackcultuur bevorderen

Bevorder een cultuur waarin werknemers actief op zoek gaan naar constructieve feedback van collega's en supervisors. Deze aanpak helpt hen inzicht te krijgen in hun sterke punten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, en stimuleert voortdurende persoonlijke en professionele groei.

Door naar deze feedback te handelen, laat je ook zien dat een werknemer zich toewijdt aan het verbeteren van zijn prestaties.

Een voorbeeld: een marketingspecialist voltooide een grote campagne en vroeg feedback aan zijn manager en team. Ze ontdekten dat de timing van content releases verbeterd kon worden. Op basis van deze feedback zijn ze overgestapt op een datagestuurde aanpak voor het plannen van toekomstige content.

3. Effectief communiceren

Communiceer de visies en doelen van het bedrijf aan de werknemers en zorg ervoor dat ze begrijpen wat hun bijdrage is aan het bereiken ervan. Dit helpt hen te begrijpen hoe hun rol direct van invloed is op het succes van de organisatie.

Effectieve communicatie zorgt er ook voor dat iedereen op één lijn zit en op de hoogte is van mogelijke problemen, waardoor een gezamenlijke aanpak van probleemoplossing en projectmanagement mogelijk wordt.

De CEO deelt bijvoorbeeld de visie van het bedrijf om nieuwe markten te betreden en legt uit hoe de doelen van elke afdeling deze visie ondersteunen. Het marketing team wordt specifiek geïnformeerd over zijn cruciale rol in target campagnes.

4. Prestaties erkennen en belonen

Van tijd tot tijd werknemers erkennen en belonen voor hun bijdrage is cruciaal om hen zich gezien te laten voelen. Het verhoogt het moreel van werknemers en creëert een positievere werkomgeving.

Bijvoorbeeld, nadat een lid van het team consistent uitzonderlijke resultaten heeft geleverd en toewijding heeft getoond, prijst de manager hun werk publiekelijk tijdens een vergadering van het team en biedt hen een kans om een high-profile project te leiden.

Deze erkenning motiveert het individu en stelt een positief voorbeeld voor anderen, waardoor een cultuur van uitmuntendheid en betrokkenheid in het hele team wordt aangemoedigd.

Maak actie items en wijs ze toe aan team leden met ClickUp Assign Comments

5. Taken en autoriteit delegeren

Wijs taken en projecten toe aan medewerkers en geef ze de bevoegdheid om hun verantwoordelijkheden te definiëren en te beheren. Deze aanpak vergroot hun toewijzing aan het bereiken van doelen en stelt ze in staat om eigendom te nemen van het succes van de taak.

Een manager wijst bijvoorbeeld een project voor de ontwikkeling van een nieuw product toe aan een senior lid van het team en geeft hem of haar de volledige bevoegdheid over het ontwerp, de budgettering en de selectie van leveranciers.

Dit bevordert

opkomend leiderschap

en toewijding aan het succes van het project.

6. Stimuleer initiatief en innovatie

Managers kunnen de betrokkenheid en toewijding van werknemers vergroten door hen aan te moedigen om nieuwe ideeën voor te stellen en eigendom te nemen van hun resultaten.

Deze aanpak zorgt ervoor dat werknemers zich meer betrokken voelen en positioneert hen om verantwoordelijkheid te nemen en projectresultaten vorm te geven.

Als werknemers bijvoorbeeld een hiaat in de huidige werkstroom identificeren, moeten ze worden aangemoedigd om een oplossing voor te stellen en het voortouw te nemen bij de implementatie ervan voor een verbetering van de werkstroom

beheer van werklast

.

7. Mentorschap en ondersteuning door collega's bevorderen

Bevorder mentorschapsprogramma's waarbij ervaren werknemers nieuwe werknemers begeleiden en ondersteunen om

team empowerment aan te moedigen.

Door ervaren personeel te koppelen aan nieuw personeel kunnen managers en HR een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid opbouwen.

Daarnaast stimuleert het een positieve teamomgeving waarin ervaren medewerkers eigendom en verantwoordelijkheid nemen voor de doelen van het team en nieuwe medewerkers ondersteunen om hetzelfde te doen.

Een voorbeeld: een senior ontwikkelaar, Sarah, begeleidt een nieuwe medewerker, Alex, door hem regelmatig feedback te geven en hem aan te moedigen om project Taken te leiden. Deze aanpak versnelt de ontwikkeling van Alex en versterkt het leiderschap van Sarah, waardoor een cultuur van samenwerking en gedeeld eigendom ontstaat.

8. Betrek werknemers bij de instelling van doelen

Betrek werknemers in de beginfase van de instelling van doelen. Als hun inbreng wordt meegenomen, zijn werknemers meer betrokken bij het bereiken van deze doelen en nemen ze proactieve stappen om uitdagingen aan te pakken en resultaten te stimuleren.

Als het team bijvoorbeeld de taak heeft om de klanttevredenheid te verbeteren, kunnen medewerkers specifieke initiatieven voorstellen, zoals het verbeteren van ondersteunende diensten of het herontwerpen van feedbackprocessen voor klanten.

9. Professionele ontwikkeling stimuleren

Het aanmoedigen van een cultuur van voortdurende verbetering en ontwikkeling is ook cruciaal voor het versterken van het gevoel van eigendom van werknemers. Werknemers die de kans krijgen om hun technische vaardigheden te ontwikkelen, zijn eerder geneigd om extra verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Bovendien laat een investering in de groei van de werknemers zien dat het bedrijf zich inzet voor hun algehele groei, wat een positieve cultuur bevordert.

Een voorbeeld: een werknemer die projectleider wil worden, krijgt toegang tot geavanceerde trainingssessies en mentoring van een senior projectmanager.

10. Vermijd micromanagement

**Integendeel, door het team te vertrouwen in de dagelijkse beslissingen kan het team innoveren en eigendom nemen voor het succes van het project.

Hier volgt een voorbeeld: De leider bepaalt dat het team binnen drie maanden een prototype moet afleveren, maar laat hen zelf de beste aanpak en hulpmiddelen bepalen.

ClickUp gebruiken om een mentaliteit van eigendom te cultiveren

We weten wat u denkt - deze maatregelen vergen veel werk. Wat als er een tool zou zijn om deze initiatieven te beheren en het voor u eenvoudiger te maken om een mentaliteit van eigendom te cultiveren? ClickUp , een project en software voor taakbeheer biedt veel functies om werknemers aan te moedigen eigendom te nemen en projecten te volgen.

ClickUp heeft de zichtbaarheid van werk voor alle leden van het team sterk verbeterd en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van verantwoordelijkheden vergroot.

Marc Bonney, Hoofd Betrokkenheid en Business Innovatie, LiveBetter Community Services

1. ClickUp Doelen

ClickUp Doelen

hiermee kunt u duidelijke, meetbare doelen voor het team instellen en deze meteen aan het begin van het project organiseren.

Stel meetbare doelen met ClickUp Goals en synchroniseer werknemers- en organisatiedoelen

Werknemers kunnen hun persoonlijke en organisatiedoelen synchroniseren om beter te begrijpen hoe hun inspanningen bijdragen aan het succes van het bedrijf. Bovendien kunnen werknemers met ClickUp's functies voor het bijhouden van doelen hun voortgang in realtime volgen

Door mijlpalen in te stellen en de voltooiing bij te houden, blijven werknemers betrokken en gemotiveerd. Ze kunnen zien wat ze hebben bereikt en op welke punten ze zich kunnen verbeteren, waardoor ze zich meer betrokken en gemotiveerd voelen

team verantwoordelijkheid

.

2. ClickUp-taak

ClickUp-taak

beheert eigendom van werknemers door duidelijkheid, structuur en verantwoordelijkheid te bieden.

Taken toewijzen en voortgang bijhouden in ClickUp om teamleden te ondersteunen bij het nemen van eigendom op het werk

Zodra de algemene doelen zijn ingesteld, kunt u taken toewijzen aan teamleden met gedetailleerde beschrijvingen en deadlines. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat werknemers begrijpen wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat er van hen wordt verwacht, wat het gevoel van eigendom over hun werk bevordert.

Je kunt ook de vele

ClickUp weergaven

om statusupdates en voltooiingspercentages te onderzoeken om de totale projectbijdrage van werknemers te meten.

Groepeer en volg taken op status, prioriteit en meer op het Kanban-bord van ClickUp

Om betrokkenheid en eigendom aan te moedigen, communiceert u rechtstreeks binnen de Taak, deelt u ideeën en updates, werkt u samen aan projecten en lost u problemen op.

3. ClickUp Weergave chatten

Weergave ClickUp chatten

vereenvoudigt de communicatie door alles onder één dak te brengen. Dit helpt werknemers om op de hoogte en betrokken te blijven.

Communiceer in realtime en verbeter de transparantie van projecten met de ClickUp Chat-weergave

De weergave Chat biedt ook een forum voor real-time updates en brainstormsessies. Dit zorgt ervoor dat werknemers kunnen bijdragen, eigendom van Taken kunnen nemen en een samenwerkingsomgeving kunnen creëren waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het succes van het project.

Tot slot worden in de weergave van chatten alle projectgerelateerde gesprekken opgeslagen om de transparantie te vergroten. Dit helpt werknemers de context van hun opdrachten te begrijpen en te zien hoe hun werk past in de bredere doelen van het project.

4. ClickUp RACI planningsjabloon

Wilt u een alles-in-één oplossing maken waarin u de rollen, verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheden van elk lid kunt noteren? Het RACI-raamwerk (Responsible, Accountable, Consulted en Informed) is een projectmanagementtechniek om iedereen verantwoordelijk te houden voor zijn of haar Taak.

De

ClickUp RACI planningssjabloon

, een combinatie van werkbeheer en

sjablonen voor capaciteitsplanning

, is alles wat u nodig hebt.

Organiseer, verdeel en wijs verantwoordelijkheden toe met het ClickUp RACI-planningssjabloon

Met dit sjabloon kunt u:

Ervoor zorgen dat werknemers hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden kennen om een gevoel van eigendom te creëren

kennen om een gevoel van eigendom te creëren In kaart brengen van rollen en verantwoordelijkheden om verwarring en overlappingen te voorkomen

Overleg en communicatie met betrekking tot Taken bijhouden, zodat relevante informatie wordt gedeeld en begrepen

met betrekking tot Taken bijhouden, zodat relevante informatie wordt gedeeld en begrepen Moedig medewerkers aan om de status van Taken bij te houden en te zien welke invloed hun werk heeft op de voortgang van het project

Ook lezen:

RACI Verantwoordelijk vs. Accountable

Een cultuur van eigendom creëren met ClickUp

Het creëren van een cultuur van eigendom op het werk is cruciaal voor het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers, het verbeteren van prestaties en het bereiken van de doelen van de organisatie. Door werknemers duidelijke rollen, doelen en feedback te geven en door erkenning en ondersteuning te bieden, kunnen leiders een gevoel van verantwoordelijkheid en toewijding bij hen creëren

zelfsturende teams

.

ClickUp helpt u om het nemen van eigendom effectief te stimuleren met project bijhouden Door ClickUp in uw werkstroom te integreren, kunt u processen stroomlijnen en een cultuur versterken waarin het nemen van eigendom een natuurlijk onderdeel wordt van de dagelijkse routine van uw team.

Aanmelden voor ClickUp

en verwelkom een meer eigendom-inclusieve werkcultuur in uw bedrijf!