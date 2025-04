10 sjablonen voor het bijhouden van bestellingen om het beheer van uw zendingen te vereenvoudigen

Bestellingen bijhouden is een uitdaging, vooral als je te maken hebt met meerdere leveranciers. Binnenkomende zendingen bijhouden, bestellingen op tijd leveren, voorraadniveaus beheren en al het andere maakt het proces complex en foutgevoelig.

Het resultaat? Ernstige gevolgen voor uw bedrijf, werknemers en klanten. 😥

Hoe kunt u het beheer van bestellingen vereenvoudigen? Met een superhandig hulpmiddel - een sjabloon voor het bijhouden van bestellingen!

Sjablonen voor het bijhouden van bestellingen zijn als betrouwbare dashboards die u in één oogopslag alle informatie over bestellingen geven die u nodig hebt. Om u te helpen de beste sjablonen voor het bijhouden van bestellingen te vinden, hebben we een lijst met de tien beste sjablonen samengesteld. Blijf bij ons tot het einde om het sjabloon te vinden dat u nodig hebt!

Wat is een sjabloon voor het bijhouden van bestellingen?

Een sjabloon voor het bijhouden van bestellingen is een krachtig hulpmiddel om georganiseerd te blijven bij het beheren van bulkbestellingen. Zie het als een master checklist die je helpt met het bijhouden van sleutelgegevens zoals bestellingen, productbeschrijvingen, statussen van verzendingen en leveringsdata - alles op één plek.

Het sjabloon fungeert als een centrale hub waar je de status van bestellingen in realtime kunt bijhouden, zodat je weet wat er met elke bestelling gebeurt.

Een sjabloon voor het bijhouden van bestellingen kan je helpen:

Details van bestellingen bijhouden : Beheer productnamen, hoeveelheden, bestellingnummers en klantgegevens op één plaats

: Beheer productnamen, hoeveelheden, bestellingnummers en klantgegevens op één plaats De status van de verzending in de gaten houden : Blijf op de hoogte of een bestelling in behandeling is, verzonden of afgeleverd is

: Blijf op de hoogte of een bestelling in behandeling is, verzonden of afgeleverd is Blijf op de hoogte van deadlines : Houd de geschatte leverdatums en eventuele vertragingen bij

: Houd de geschatte leverdatums en eventuele vertragingen bij Signaleer problemen in een vroeg stadium: Lokaliseer vertragingen of verschillen in bestellingen voordat het grotere problemen worden

Met alles op één plek georganiseerd, kunt u fouten verminderen, de communicatie verbeteren en tijdige leveringen garanderen.

Wat maakt een goed sjabloon voor het bijhouden van bestellingen?

Een goed sjabloon voor het bijhouden van bestellingen is eenvoudig, duidelijk en aanpasbaar aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Het moet vooral aan uw eisen voldoen op een manier die uw bedrijf efficiënter maakt.

Wanneer u sjablonen voor het bijhouden van bestellingen maakt, raden wij u aan te kijken naar deze top 5 factoren:

Duidelijkheid : Het sjabloon moet informatie presenteren in een duidelijke, gemakkelijk te begrijpen layout, met secties voor elk detail, zoals informatie over de klant, status van de bestelling en verzenddatum

: Het sjabloon moet informatie presenteren in een duidelijke, gemakkelijk te begrijpen layout, met secties voor elk detail, zoals informatie over de klant, status van de bestelling en verzenddatum Aanpasbaarheid: Kies een sjabloon dat kan worden aangepast op basis van uw producttypen, diensten of fulfillmentprocessen

Kies een sjabloon dat kan worden aangepast op basis van uw producttypen, diensten of fulfillmentprocessen Eenvoud: De beste sjablonen voor het bijhouden van bestellingen zijn eenvoudig te navigeren, zodat teams snel toegang hebben tot orderinformatie en deze kunnen bijwerken

De beste sjablonen voor het bijhouden van bestellingen zijn eenvoudig te navigeren, zodat teams snel toegang hebben tot orderinformatie en deze kunnen bijwerken Integratie : Een goed sjabloon werkt naadloos samen met andere tools die u gebruikt, zoalssoftware voor orderbeheer en betalingssystemen

: Een goed sjabloon werkt naadloos samen met andere tools die u gebruikt, zoalssoftware voor orderbeheer en betalingssystemen Visuele hulpmiddelen: Het toevoegen van visuele duidelijkheid aan uw sjabloon door middel van kleurcodering of statusindicatoren kan uw team helpen prioriteiten te stellen

10 sjablonen voor het bijhouden van bestellingen om orderbeheer te stroomlijnen

1. ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-22.png ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205346443&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Efficiënte productlevering vormt de kern van een uitzonderlijke klantenservice en het begint allemaal met effectief orderbeheer. De ClickUp Formulier voor productbestellingen sjabloon is ontworpen om het bestelbeheerproces te stroomlijnen, zodat bedrijven een gebruiksvriendelijke tool hebben om bestellingen van begin tot eind bij te houden en te beheren.

U kunt deze sjabloon gebruiken om de status van elke bestelling in realtime weer te geven, of deze nu wordt ingepakt, onderweg is of wordt bezorgd. Bovendien kun je dit sjabloon gebruiken om eenvoudig klantgegevens te verzamelen via een formulier voor een soepele levering van producten.

Dit is een van de beste sjablonen voor formulieren voor bestellingen voor bedrijven die bulkorders verwerken door een gestructureerde methode te bieden om bestellingen en leveringen bij te houden. Door dit sjabloon voor bestelformulieren in uw werkstroom te integreren, kunt u:

Activiteiten stroomlijnen door het bijhouden van bestellingen te automatiseren

De verzendlogistiek optimaliseren voor snellere, betrouwbaardere leveringen

De klantervaring verbeteren door realtime zichtbaarheid te bieden in de status van hun bestellingen

Ideaal voor: Business die bestellingen in bulk verwerken

2. ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-22.png ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden https://app.clickup.com/signup?template=t-110494721&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Worstelt u met grote voorraden en meerdere leveranciers? ClickUp's sjabloon voor bestellingen en voorraden is voor u.

Het helpt u bij het standaardiseren van het inkoopproces om bestelhoeveelheden, prijzen en leveringen bij te houden. Je kunt het sjabloon ook gebruiken om de beschikbare voorraad in realtime bij te houden via de tabelweergave. Zo kun je tijdig bestellingen plaatsen en verstoringen van de toeleveringsketen voorkomen.

Een ander briljant gebruik van deze sjabloon is leveranciersbeheer. Je kunt een lijst bijhouden van alle leveranciers, hun prijzen, tijdlijnen voor leveringen en betalingsvoorwaarden om de communicatie te stroomlijnen.

Door dit te integreren sjabloon voor inkooporders in uw werkstroom, kunt u:

Eenvoudig een inkoopordersysteem opzetten

Het bestelproces van begin tot eind stroomlijnen

Inkoopkosten bewaken

Ideaal voor: Organisaties die producten bestellen bij meerdere leveranciers

3. ClickUp Bedrijf Swag Bestellingen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-19.png ClickUp Company Swag Bestellingen Sjabloon https://clickup.com/templates/company-swag-orders-t-6489920 Dit sjabloon downloaden /cta/

Stuff We All Get (Swag) items werken geweldig voor merkpromotie en het opbouwen van langdurige relaties met werknemers en klanten. Je kunt spullen zoals T-shirts, waterflessen, draagtassen of notitieblokken met het logo van je bedrijf weggeven op conferenties, beurzen of vergaderingen met klanten.

Maar het aanschaffen van Swag items kan een heel gedoe zijn. Verkopers vinden, zorgen voor aangepast materiaal, kosten beheren en de inventaris bijhouden - er komt heel wat kijken achter de schermen. De ClickUp sjabloon voor bestellingen van bedrijfsartikelen maakt bestellingen van swag moeiteloos.

U kunt het sjabloon gebruiken om een swag budget in te stellen en een systeem te creëren voor het bestellen en bijhouden van de swag inventaris. Het helpt je bij het centraliseren van informatie zoals productgegevens, hoeveelheden, tijdlijnen voor leveringen en contacten met leveranciers, waardoor de kans op fouten afneemt.

Met dit sjabloon kunt u:

Bestellingen van swag inventaris centraliseren

Inventaratietekorten voorkomen

Zorg voor kwaliteitscontrole en consistente branding bij alle gebeurtenissen en campagnes

Ideaal voor: Marketing- en reclamebureaus, start-ups, non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen

4. ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-20.png ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer en het bijhouden van bestellingen https://app.clickup.com/signup?template=t-127208817&department=other Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer vereenvoudigt het bijhouden en beheren van voorraden. Door alle voorraadgegevens te centraliseren, kunt u de voorraadniveaus in realtime controleren. Dit voorkomt stockouts en zorgt ervoor dat u aan de vraag van de klant kunt voldoen zonder vertragingen of onderbrekingen in de service.

Dit sjabloon is vooral handig voor detailhandel en e-commerce. Het maakt een snelle beoordeling van de voorraadbehoeften en tijdige nabestellingen mogelijk.

Bovendien geeft het sjabloon duidelijk zicht op de huidige status van de voorraad:

Verbetert de samenwerking voor bestellingen en het bijwerken van voorraadbestanden

Stroomlijnt het inkoopproces

Optimaliseert de toeleveringsketen door interacties met leveranciers te beheren

Maakt nauwkeurige voorraadadministratie mogelijk

Bovendien verlaagt het sjabloon de kosten die gepaard gaan met te grote voorraden, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor duurzame groei.

Ideaal voor: Winkels, productiebedrijven, e-commercebedrijven en horecabedrijven

💡Pro Tip: U kunt dit sjabloon koppelen met software voor operationeel beheer om de samenwerking te verbeteren, fouten te verminderen en effectief aan de eisen van de klant te voldoen.

5. ClickUp Inventarisatie Rapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-19.png ClickUp Inventarisrapport en sjabloon voor het bijhouden van bestellingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105648&department=other Dit sjabloon downloaden /cta/

Stel u voor dat u een promotiecampagne voorbereidt. Maar je krijgt op het laatste moment te horen dat je best verkopende product bijna op voorraad is. Nu moet je de campagne uitstellen totdat je voldoende voorraad hebt.

De ClickUp sjabloon voor inventarisrapportage helpt u dergelijke Instances te vermijden. Het stelt bedrijven in staat om hun voorraadstatus in realtime bij te houden en geïnformeerde beslissingen over de toeleveringsketen te nemen. Het sjabloon maakt het ook gemakkelijker om een efficiënt bestelproces in te stellen door te anticiperen op de vraag en bestellingen vooraf te plaatsen.

Met dit sjabloon kunt u:

Een nauwkeurige voorraadadministratie bijhouden

Het bestelproces optimaliseren

Geïnformeerde beslissingen nemen over de toeleveringsketen

Ideaal voor: Winkels, groothandelaren, farmaceutische en medische toeleveringsbedrijven

💡Pro Tip: Download en integreer dit sjabloon met inkoop software om uw voorraadinzichten af te stemmen op inkoopstrategieën. Het zal u helpen betere leveranciersvoorwaarden te bedingen en inkoopworkflows te stroomlijnen.

6. ClickUp leveringslogboek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-16.png ClickUp leveringslogboek en sjabloon voor het bijhouden van bestellingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5340090&department=other Dit sjabloon downloaden /cta/

Hebt u vaak last van fouten of vertragingen bij leveringen aan klanten? De ClickUp leveringslogboek sjabloon kan u helpen! Het centraliseert alle kritieke informatie met betrekking tot uw bestellingen, inclusief bestelnummers, klantnamen, bestelgegevens, leveringsschema's, verzendadressen en bijhouden van nummers - allemaal op één handige locatie.

Met alles overzichtelijk bij de hand kunt u elke levering eenvoudig controleren en beheren, zodat u op tijd kunt leveren en fouten tot een minimum kunt beperken

Met dit sjabloon kunt u:

Leveringen organiseren op datum, tijd en route

Tijdlijnen van leveringen bijhouden

Snel toegang krijgen tot belangrijke informatie over leveringen

Klanten op de hoogte houden van de status van hun bestellingen

Ideaal voor: Kruidenierswinkels, bedrijven die gebeurtenissen beheren en groothandelsdistributeurs

7. Sjabloon voor bestelling door Jotform

via Jotform De sjabloon JotForm Order Tracker is een waardevol hulpmiddel voor het stroomlijnen van het beheer van bestellingen in verschillende sectoren. Of u nu een online winkel, restaurant of servicebedrijf beheert, deze sjabloon vereenvoudigt het orderbeheer door de naam van de klant, het telefoonnummer, het afleveradres, de e-mail, het gekochte item en de status van de bestelling te centraliseren.

Er zijn ook extra secties voor aantekeningen van klanten of verzoeken voor efficiënte klantlevering en goedkeuringen van bestellingen. Bovendien kunt u dit sjabloon delen met uw team, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Ideaal voor: E-commerce winkels en online winkels

Lees meer: 10 Beste Jotform Alternatieven & Concurrenten in 2024

8. Sjabloon voor online bestellingen van Canva

via Canva De Canva Online Order Tracker Sjabloon is een aanpasbare sjabloon die bedrijven helpt bij het beheren van online bestellingen. Met de gebruiksvriendelijke interface kun je alle bestellingen volgen - van plaatsing tot levering - en essentiële details bijhouden, zoals klantgegevens, status van de betaling en updates van de verzending.

Het beste is dat je deze sjabloon kunt bewerken om verschillende ontwerpelementen toe te voegen, zoals een merklogo, achtergrondafbeeldingen, enzovoort. Dit sjabloon biedt echter geen realtime updates en je moet de gegevens nog handmatig invoeren.

Ideaal voor: Bedrijven die creatieve diensten aanbieden, zoals marketing- en reclamebureaus en bedrijven die gebeurtenissen plannen

9. Basis Inventaris Sjabloon by Sjabloon.net

via Sjabloon.net Het basisinventarisatie sjabloon van Template.net is een van de nuttigste sjablonen voor inventarisatie voor kleine bedrijven. Het biedt een eenvoudige oplossing voor het bijhouden van voorraadniveaus en het organiseren van productgegevens.

Of je nu een kleine winkel of een lokaal restaurant runt, met dit sjabloon kun je nauwkeurige voorraadgegevens bijhouden en de bevoorradingsketen optimaliseren.

Met deze sjabloon kunt u:

De beschikbare voorraad controleren

Te grote voorraden voorkomen

Inzicht krijgen in voorraadbewegingen

Voorraadprocessen stroomlijnen

Bovendien kunt u het sjabloon integreren met uw tools voor productbeheer om Taken te vereenvoudigen en middelen effectief te beheren.

Ideaal voor: Kleine bedrijven met beperkte middelen, zoals boetiekjes of lokale restaurants

Lees meer: 11 Beste productbeheertools

10. Sjabloon voor werkorders van FMX

via FMX Het sjabloon voor werkorders van FMX verzamelt al je bestellingen op één plaats. Je kunt klantgegevens, probleemgegevens, status van de aanvraag, vereist werk en bijbehorende kosten bijhouden. Het biedt uitgebreid bijhouden en beheren van bestellingen in elke fase van het proces.

Met het sjabloon voor werkorders kun je:

Een duidelijk overzicht krijgen van de status van elke bestelling

Zorgen voor een snelle serviceverlening

Waardevol inzicht krijgen in eerder werk met historische logboeken

Geïnformeerde beslissingen nemen

Over het geheel genomen kunt u met dit sjabloon alle bestellingen onder één dak afhandelen, zodat u geen enkel belangrijk detail van een bestelling mist.

Ideaal voor: Productiebedrijven, IT-dienstverleners en wagenparkbeheerders

Geen vertragingen meer bij de levering met ClickUp's sjablonen voor het bijhouden van bestellingen

Elk van deze sjablonen biedt unieke functies voor specifieke aspecten van het bijhouden van bestellingen en voorraadbeheer. Houd bij het kiezen van een sjabloon rekening met factoren zoals duidelijkheid, aanpasbaarheid, eenvoud, integratiemogelijkheden en visuele hulpmiddelen.

Door de juiste sjabloon voor het bijhouden van bestellingen voor uw bedrijf te implementeren, kunt u de nauwkeurigheid van de orderverwerking verbeteren, de communicatie met en tevredenheid van klanten verbeteren en het voorraadbeheer optimaliseren. Neem dus de tijd om deze sjablonen te evalueren en de sjabloon te selecteren die het beste past bij de vereisten van uw bedrijf.

Als u echter goed uitgerust wilt zijn om de complexiteit van orderbeheer aan te kunnen, probeer dan zeker de sjablonen voor het bijhouden van bestellingen van ClickUp. Meld u nu aan bij ClickUp ! Het is gratis! 🏃‍➡️