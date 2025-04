Top 10 CRM voor verenigingen om efficiëntie en samenwerking te verbeteren

De hartslag van elke vereniging zijn de leden.

Maar om die Pulse sterk te houden, is meer nodig dan goede bedoelingen. Je moet bewust lidmaatschappen bijhouden, de inning van contributie automatiseren en gebeurtenissen en webinars abonneren terwijl je trouw blijft aan het doel van je organisatie.

Ik heb veel tijd besteed aan het testen van CRM-systemen (Customer Relationship Management) en het laatste wat je wilt is een CRM-systeem dat tegen je werkt in plaats van voor je. Je moet al je gegevens - zoals retentiestrategieën, verkoopkansen en marketingcampagnes - op één centrale locatie kunnen opslaan en analyseren.

het goede nieuws?

Veel CRM-softwareopties zijn speciaal ontworpen om de unieke uitdagingen aan te gaan waarmee u wordt geconfronteerd bij het beheren van relaties met klanten.

Deze blogpost beschrijft de tools die echt werken. Laten we er eens in duiken.

Wat moet je zoeken in CRM voor verenigingen?

Niet alle CRM-systemen zijn gelijk. Als je een tool wilt die je echt helpt om je werk goed te doen, heb je iets nodig dat voldoet aan de unieke behoeften van het runnen van een vereniging.

Maar waar moet je naar zoeken?

Aanpassingsopties: Uw CRM-softwareoplossing moet u in staat stellen velden, werkstromen en rapportages aan te passen aan de unieke structuur van uw vereniging en deze aan te passen als uw vereniging groeit of van focus verandert

Uw CRM-softwareoplossing moet u in staat stellen velden, werkstromen en rapportages aan te passen aan de unieke structuur van uw vereniging en deze aan te passen als uw vereniging groeit of van focus verandert Ledenbeheer: Kies een tool waarmee u gedetailleerde profielen van leden kunt beheren, inclusief contactgegevens, status van lidmaatschap, contributies, deelname aan gebeurtenissen en andere voorkeuren

Kies een tool waarmee u gedetailleerde profielen van leden kunt beheren, inclusief contactgegevens, status van lidmaatschap, contributies, deelname aan gebeurtenissen en andere voorkeuren Mobiele toegankelijkheid: Het CRM-systeem van uw keuze moet een mobielvriendelijke interface of app hebben, zodat u onderweg toegang hebt tot lidgegevens, records kunt bijwerken of vragen kunt beantwoorden

Het CRM-systeem van uw keuze moet een mobielvriendelijke interface of app hebben, zodat u onderweg toegang hebt tot lidgegevens, records kunt bijwerken of vragen kunt beantwoorden Rapportage en analyses: Selecteer een platform met robuuste rapportagemogelijkheden, zodat u inzicht krijgt in trends in ledenaantallen, aanwezigheid bij gebeurtenissen, financiële gezondheid en meer

Selecteer een platform met robuuste rapportagemogelijkheden, zodat u inzicht krijgt in trends in ledenaantallen, aanwezigheid bij gebeurtenissen, financiële gezondheid en meer Integratie met andere tools: Uw CRM moet naadloos integreren met uw bestaande technologie, zoals uw website, boekhoudsoftware en betalingsverwerkingssystemen

Uw CRM moet naadloos integreren met uw bestaande technologie, zoals uw website, boekhoudsoftware en betalingsverwerkingssystemen Integratie van evenementenbeheer: De meeste verenigingen organiseren gebeurtenissen zoals conferenties, webinars en trainingen. Kies voor een CRM-tool waarmee u registraties kunt afhandelen, deelname van deelnemers kunt bijhouden en follow-ups na evenementen kunt beheren

De 10 beste CRM voor verenigingen

1. ClickUp (Beste alles-in-één CRM-systeem voor projectmanagement)

Effectief relaties met leden opbouwen en onderhouden ClickUp CRM

ClickUp is geen doorsnee CRM; het is een krachtpatser op het gebied van projectmanagement die u de flexibiliteit biedt om workflows te bouwen die voldoen aan de vereisten van uw vereniging.

Met ClickUp CRM kunt u moeiteloos relaties tussen leden en leadpijplijnen visualiseren. Ik gebruik de meer dan 10 weergaveopties, zoals het Kanban-bord en de tabelweergave, om alles te beheren, van potentiële leden tot verlengingen. Ik kan snel zien waar elk account staat zonder door meerdere spreadsheets of tools te hoeven spitten. Alles wat ik nodig heb, staat op één plek.

ClickUp laat u silo's elimineren en snelle communicatie via e-mail integratie. Projectupdates versturen, potentiële leden opvolgen en zelfs samenwerken met uw team wordt eenvoudig via één hub.

Bovendien zijn de prestatie dashboards van ClickUp CRM nuttig bij het analyseren van de betrokkenheid en tevredenheid van de leden.

De meer dan 50 widgets voor dashboards helpen u trends te visualiseren en KPI's voor verschillende afdelingen te controleren. U kunt deze inzichten gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over waar u uw inspanningen op moet richten om de impact van uw vereniging te vergroten, om kapitaal voor activiteiten te werven of om te controleren of client vs klant betrokkenheid.

De rapportage van het platform wordt aangevuld met een andere waardevolle functie: Aangepaste velden. Hiermee kun je unieke details over elk lid of project vastleggen, van geografische gegevens tot achtergrondgeschiedenis.

Het beste aan ClickUp is dat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. ClickUp's CRM sjabloon biedt een kant-en-klaar kader voor het beheren van contacten, verlengingen en gebeurtenissen op één plaats. Zeven Statussen zorgen voor transparantie in de voortgang van taken en vijf functionele Weergaven stroomlijnen het werk.

Kijk voor een eenvoudigere aanpak eens naar ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon . Hoewel het beginnersvriendelijk is, biedt het extra Statussen, Weergaven en Aangepaste velden om u te helpen het meeste uit uw CRM installatie te halen.

ClickUp beste functies

ClickUp documenten helpt de consistentie van alle interne processen te behouden. U kunt het gebruiken om voorstellen voor leden op te stellen, SOP's te maken en wiki's te bouwen voor het structureren van cruciale verenigingsgegevens

Opmerkingen toewijzen op ClickUp en breng teamleden op de hoogte van tijdgevoelige taken, zoals vragen over leveranciers of de logistiek van gebeurtenissen, zodat ze onmiddellijk actie kunnen ondernemen

Brainstorm strategieën en bouw roadmaps met ClickUp Whiteboards voeg afbeeldingen, weblinks en traceerbare taken toe voor een rijkere, meer interactieve ervaring

Gebruik Taak afhankelijkheden om workflows te definiëren en taken zoals goedkeuring van content of planning te markeren als "wachtend op" of "blokkerend" om een soepele projectuitvoering te garanderen

Tabellen maken met rijke gegevens en inzichten met behulp van ClickUp Brein organiseer complexe informatie, zoals leverancierscontracten of planningen van gebeurtenissen, in toegankelijke formats

Stel numerieke targets in met ClickUp Doelen om de voortgang te analyseren, door meetbare doelstellingen (bijv. stewardship touchpoints of aanwezigheid op gebeurtenissen) op te splitsen in stappen die kunnen worden uitgevoerd

ClickUp limieten

Het kan even duren voordat u meer dan 100 krachtige functies onder de knie hebt - gelukkig biedt ClickUp Help-documenten, demo's en cursussen om snel te leren en te gebruiken

ClickUp Brain is niet inbegrepen in het Free Forever-abonnement (hoewel er binnenkort een beperkte gratis proefversie komt)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

2. WildApricot (Beste voor kleinschalige automatisering van leden)

via Wilde abrikoos WildApricot is een software voor ledenbeheer oplossing die het verlengen van lidmaatschappen, registraties voor gebeurtenissen en betalingen vereenvoudigt met een minimale installatie. Het is een uitkomst voor kleine verenigingen die weinig tijd hebben.

Wat ik goed vond aan de tool is de email integratie functie- het versturen van herinneringen voor verlenging of uitnodigingen voor gebeurtenissen is eenvoudig op dit platform.

Bovendien worden al je verenigingsgegevens veilig opgeslagen in de cloud, zodat je je ledendatabase kunt doorzoeken, bijwerken en delen met teamgenoten vanaf elk apparaat.

WildApricot beste functies

Personaliseer uw aanmeldingsformulier voor leden met meerdere lidmaatschapsniveaus, kortingen en goedkeuringen van beheerders

uw aanmeldingsformulier voor leden met meerdere lidmaatschapsniveaus, kortingen en goedkeuringen van beheerders Gebruik de geavanceerde zoekfunctie voor contactpersonen om de exacte informatie te vinden die je zoekt over je leden

om de exacte informatie te vinden die je zoekt over je leden Verschillende omzetbelastingen of BTW instellen - afhankelijk van de locatie van uw leden - en nauwkeurige betalingen ontvangen

WildApricot limieten

Er is geen eenvoudige optie om een enquête na een gebeurtenis in te stellen en te e-mailen naar de deelnemers, wat onhandig is

Klantenservice kan inconsistent zijn, waarbij sommige medewerkers goed op de hoogte zijn terwijl anderen om herhaalde uitleg vragen

WildApricot prijzen

Persoonlijk: $60/maand voor 100 contacten

$60/maand voor 100 contacten Groep: $75/maand voor 250 contacten

$75/maand voor 250 contacten Community: $140/maand voor 500 contacten

$140/maand voor 500 contacten Professioneel: $240/maand voor 2.000 contacten

$240/maand voor 2.000 contacten Netwerk: $440/maand voor 5.000 contacten

$440/maand voor 5.000 contacten Enterprise: $530/maand voor 15.000 contacten

$530/maand voor 15.000 contacten Wereldwijd: $900/maand voor 50.000 contacten

WildApricot beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (40+ beoordelingen)

3.9/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

3. MemberClicks (het beste voor vereenvoudigde verlengingsprocessen voor leden)

via MemberClicks MemberClicks, gebouwd voor verenigingen, kamers en non-profitorganisaties, heeft één grote USP: gepersonaliseerde verlengingscampagnes die zich aanpassen aan de betrokkenheid van de leden.

Dit betekent dat deze lidmaatschapsbeheersoftware berichten en aanbiedingen kan ontwikkelen op basis van hoe actief of inactief een lid is geweest.

Wil je ontvangsten, bevestigingen van gebeurtenissen en e-mails met herinneringen automatiseren? U kunt een algemene e-mail of gerichte berichten sturen. MemberClick is PCI-compliant, waardoor online betalingen veilig verwerkt kunnen worden.

MemberClicks beste functies

Maak lidmaatschapsaanvragen voor uw website

Krijg direct zichtbaarheid in de aanwezigheid bij gebeurtenissen en prestaties met ingebouwde dashboards

Definieer een werkstroom voor herinneringen aan contributie die uw leden geautomatiseerde herinneringen en e-mails stuurt als hun verlengingsdatum nadert

MemberClicks limieten

Het platform is niet erg gebruikersvriendelijk en vereist training om te navigeren

Het accepteert niet alle formulieren van betaling, wat frustrerend kan zijn

MemberClicks prijzen

MC Professional: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen MC Trade: Aangepaste prijzen

MemberClicks beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (45+ beoordelingen)

3.8/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (450+ beoordelingen)

4. YourMembership (Beste voor cloud-native ontwerp en automatisering van verenigingsbeheer)

via UwLidmaatschap YourMembership is niet zomaar een CRM tool voor verenigingen. Met YourMembership kunt u databases met leden, gebeurtenissen en e-mailcampagnes beheren en een website voor leden bouwen zonder een webontwikkelaar in te huren.

Dit zou een geweldige functie zijn als websites centraal zouden staan bij je ledenbetrokkenheid. Moet je een gebeurtenis promoten of wil je een speciale campagne opzetten voor je beroeps- en brancheverenigingen? Het bouwen van een intuïtieve webervaring is een fluitje van een cent met YourMembership.

YourMembership beste functies

Automatisch of met één klik facturen genereren en versturen

Configureer verschillende lidmaatschapsmodellen, inclusief individuele lidmaatschappen en lidmaatschappen van organisaties

Maak een aangepast registratiepad voor deelnemers, sprekers en sponsors, waarbij alleen relevante tickets en sessies voor gebeurtenissen worden weergegeven

YourMembership limieten

De API is niet standaard, waardoor integraties met derden moeilijk en duur zijn

De terminologie is verwarrend, waarbij de tool niet-standaard namen gebruikt voor veelgebruikte functies in de branche

YourMembership prijzen

Aangepaste prijzen

YourMembership beoordelingen en reviews

G2: 3.3/5 (22+ beoordelingen)

3.3/5 (22+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (170+ beoordelingen)

5. Cvent (Beste voor grootschalige evenementen en logistiek beheer voor verenigingen)

via Cvent Als je vereniging veel gebeurtenissen organiseert, is Cvent de duidelijke winnaar. Wat echt interessant was, was hoe het elk aspect van de levenscyclus van een gebeurtenis beheert, van aangepaste registratieformulieren tot analyses na het evenement.

Je kunt deelnemers inchecken voor persoonlijke vergaderingen of deelnemers automatisch vastleggen voor virtuele vergaderingen. Met deze software voor associatiebeheer kun je ook nieuwe leads en bestaande contacten automatisch synchroniseren met je CRM-platform.

Bovendien zorgt het voor compatibiliteit en consistentie op basis van je technische stack en CRM-proces .

Cvent beste functies

Vereenvoudig vergaderingen tussen deelnemers, sponsors, werknemers en exposanten met het maken van afspraken

Deel gegevens van leden tussen teams via een uitgebreide lijst met integraties van verkoop- en marketingsoftware

Tijdige feedback verzamelen om het algehele succes van uw bedrijf te stimuleren met een eersteklas enquêtebouwer

Cvent limieten

Aanpassing voor unieke gebeurtenissen kan complex zijn vanwege de beperkingen van Cvent

Er is geen centraal systeem voor het beheren van bestellingen, waardoor het een uitdaging is als er meerdere gebruikers bij betrokken zijn

Cvent prijzen

Professioneel: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Cvent beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.800+ beoordelingen)

4.3/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (950+ beoordelingen)

6. Naylor Association Solutions (De beste voor uitgebreide communicatiebehoeften)

via Naylor associatie oplossingen Als uw vereniging veel content produceert (zoals tijdschriften of bulletins voor leden) en u wilt de prestaties daarvan bewaken, dan zal Naylor u niet teleurstellen.

De CRM-marketing software synchroniseert met uw nieuwsbrieven, publicaties en zelfs advertentieprogramma's, zodat u kunt zien hoe uw leden omgaan met uw content. Naylor integreert ook met de beste marketingtools zoals MailChimp, MonkeySurvey en Zoom.

Naylor Association Solutions beste functies

Genereer niet-geldelijke inkomsten van sponsors en adverteerders met activiteiten en managementpromoties voor gebeurtenissen

Positioneer uw vereniging als thought leader met Naylor's bloggingplatform en online community van gebruikers

Snel gegevens visualiseren en begrijpen met dynamische, vooraf opgestelde rapportages

De beperkingen van Naylor Association Solutions

Er is geen optie om dubbele records samen te voegen, wat een probleem is gezien de onvermijdelijkheid van dubbele records in elk systeem

Functies voor rapportage en installatie beperken het gegevensbeheer

Prijzen van Naylor Association Solutions

Essential: Tot 2.500 records

Tot 2.500 records Go: Tot 5.000 records

Tot 5.000 records Pro: Tot 15.000 records

Tot 15.000 records Premier: Tot 45.000 records

Prijzen beginnen bij $195/maand.

Naylor Association Solutions beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Salesforce (het beste voor voltooien van aanpassingen met diepe inzichten in gegevens)

via Salesforce Denk verkoop CRM-strategie en het is moeilijk om niet aan Salesforce te denken.

Maar het zal je verbazen als je weet dat het handig kan zijn voor verenigingen bij het opbouwen van relaties met leden.

De aangepaste dashboards zijn van onschatbare waarde. U kunt real-time gegevens ophalen over de activiteit van leden, deelname aan gebeurtenissen of zelfs fondsenwerving en deze allemaal op één plek weergeven. Het is geschikt voor verenigingen met complexe gegevensbehoeften en een groot ledenbestand.

Salesforce beste functies

Bouw aangepaste beheersystemen voor uw vereniging met geavanceerde functies zoals rapportage van kiezersgegevens en kiezersportalen

Gebruik de drag-and-drop interfaces en dashboards van Salesforce om eenvoudig door het CRM te navigeren, zelfs als u niet technisch onderlegd bent

Personaliseer uw berichten voor uw leden met sjablonen voor e-mails en enquêteformulieren met uw eigen merknaam

Salesforce-beperkingen

Trage snelheden en af en toe downtime verstoren de werking, vooral bij het verwerken van grote datasets

In de mobiele versie ontbreken sleutels tot functies voor ledenbeheer, waardoor snelle updates en wijzigingen onderweg moeilijk zijn

Prijzen van Salesforce

Enterprise: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Unlimited: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Einstein 1 voor verkoop: $300/maand per gebruiker

$300/maand per gebruiker Einstein 1 voor service: $300/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (22.700+ beoordelingen)

4.4/5 (22.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.500+ beoordelingen)

8. iMIS® (Beste voor realtime gegevensprioritering en weergave van alle leden)

via Aptify Als je vereniging verspreid is over verschillende regio's, moet je Aptify eens proberen. Het heeft alle juiste tools, dashboards en rapportages om je te helpen je complexe activiteiten soepel te laten verlopen.

Aptify's flexibele contributiebeheer is bijzonder handig. Of je nu trapsgewijze lidmaatschappen, verschillende prijzen voor hoofdstukken of complexe contributiestructuren beheert, Aptify kan het met gemak aan.

Aptify beste functies

Ondersteun je ledenvereniging, ongeacht je locatie, met mogelijkheden voor meerdere talen, valuta en tijdzones

Pas uw lidportalen aan, upgrade en voeg modules toe zonder dat u het basissysteem opnieuw hoeft te bouwen

Geniet van toonaangevende cloud-native veiligheid, schaalbaarheid en prestaties geleverd door Microsoft Azure

Aptify beperkingen

Het levert extreem trage prestaties, waarbij taken zoals het uitvoeren van lijsten, het synchroniseren van campagnes en het genereren van rapportages veel tijd in beslag nemen

Het loopt regelmatig vast, wat leidt tot gegevensverlies als het programma wordt afgesloten

Aptify prijzen

Aangepaste prijzen

Aptify beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Personify ThreeSixty (het beste voor het bijhouden van de betrokkenheid van leden op de lange termijn)

via ThreeSixty personificeren Personify ThreeSixty maakt uw associatie met een ongelooflijke CRM voor samenwerking oplossing. Ik was verbaasd om te zien hoe het systeem data verzamelt van elke interactie - een aanmelding voor een gebeurtenis, het downloaden van content of een donatie - en deze koppelt aan het profiel van het lid.

Personify360 biedt de diepgaande inzichten die je nodig hebt om je leden te begrijpen.

Personify ThreeSixty beste functies

Eenvoudig de voortgang van fondsenwervingscampagnes bijhouden en fondsen die zijn verzameld en bijgedragen

Beheer transacties, uitbetalingen, uitgestelde inkomsten, terugboekingen en meer met behulp van GAAP-normen

Creëer nieuwe eenvoudige vergaderproducten zonder prijs en beheer inschrijvers voor vergaderingen

Personify ThreeSixty limieten

Het vereist het gebruik van eBusiness controles die verwarrend en irrelevant zijn voor verenigingsmanagement

Foutmeldingen zijn frustrerend; wijzigingen moeten handmatig worden teruggedraaid voordat een pagina wordt verlaten, wat de werkstroom kan vertragen

Prijzen van Personify ThreeSixty

Aangepaste prijzen

Personify ThreeSixty beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 3.7/5 (25+ beoordelingen)

Verbind, ondersteun en laat uw vereniging groeien met robuuste CRM-software

Het succes van uw vereniging hangt af van de verbindingen die u opbouwt, niet van de technologie waar u mee worstelt.

Het juiste CRM moet op de achtergrond verdwijnen en stilletjes zijn werk doen zodat u zich kunt concentreren op uw taak: uw leden betrekken en uw missie bevorderen. Hopelijk zullen de softwareoplossingen die we hebben besproken u laten zien hoe soepel uw activiteiten kunnen verlopen.

ClickUp tilt verenigingsbeheer natuurlijk naar een hoger niveau met zijn uitgebreide functies en mogelijkheden. Alles wat u nodig hebt - projecten, taken, sjablonen, AI en automatisering - vindt u op één plek.

Maar geloof me niet op mijn woord. Ervaar het zelf- meld u gratis aan voor ClickUp vandaag.