Top Technisch Schrijven Certificaties in 2025

als je wilt stappen in technisch schrijven, is dit een goed moment!

Of je nu een ervaren professional bent die zijn expertise wil bijschaven of iemand die net begint op dit veld, een certificaat halen kan veel veranderen.

Technisch schrijven is een gespecialiseerde vorm van schrijven met als doel complexe informatie beknopt en nauwkeurig over te brengen.

Van handleidingen en rapporten tot white papers en documentatie, technisch schrijvers spelen een sleutelrol in het vereenvoudigen van informatie in sectoren als technologie, techniek, gezondheidszorg en financiën.

Het behalen van een certificaat voor technisch schrijven kan een waardevolle aanwinst zijn. Het kan deuren openen naar nieuwe kansen, meer mogelijkheden om geld te verdienen en de geloofwaardigheid binnen het veld vergroten.

Laten we eens kijken waarom het behalen van een certificaat je carrière een boost kan geven en bespreken 10 technisch schrijven certificeringen die je kunt volgen.

Het belang van certificaten voor technisch schrijven

Volgens de Bureau of Labor Statistics verdienen technisch schrijvers in de VS een gemiddeld salaris van $86.620. Als je het leuk vindt om complexe informatie uit te leggen, houdt van gestructureerd schrijven en rente hebt op een bepaald technisch veld, dan is dit misschien de perfecte baan voor jou.

Certificaten voor technisch schrijven tonen aan dat je je professioneel wilt ontwikkelen en bieden een erkende standaard van deskundigheid. Het behalen van dit certificaat kan je om verschillende redenen ten goede komen.

Laten we er een paar bekijken:

Ontwikkel je vaardigheden: Het is een uitstekende manier om essentiële vaardigheden zoals communicatie, onderzoek en bewerking op te bouwen en te verfijnen. Je doet ook waardevolle kennis op, zoals welke fundamentele elementen nodig zijn bij het maken van technische documenten, handleidingen of rapporten

Je geloofwaardigheid vergroten: Als je je laat certificeren door een gerenommeerde organisatie of school, geeft dat aan dat je vaardigheden formeel worden erkend, waardoor je je kunt onderscheiden bij sollicitaties naar banen in technisch schrijven. Het is een duidelijk teken voor werkgevers dat je je vak serieus neemt

Behaal gespecialiseerde diploma's: Zelfs als je al een diploma in communicatie of Engels hebt, kun je een diploma in iets specifieks behalen, zoals medisch schrijven of een certificaat in technisch schrijventechnische documentatie-kan je profiel een boost geven, vooral als je freelancet. Gespecialiseerde referenties maken het makkelijker voor potentiële clients om je expertise te zien

Verschillende erkende organisaties bieden zeer gerespecteerde certificeringen voor technisch schrijvers. Organisaties zoals de Society for Technical Communication (STC) en de American Medical Writers Association (AMWA) bieden gespecialiseerde programma's voor verschillende velden.

Top 10 Technisch Schrijven Certificaten om je carrière een boost te geven

Niet alle certificaten voor technisch schrijven zijn gelijk. Daarom hebben we 10 uitzonderlijke uitgelicht die je professionele ontwikkeling aanzienlijk kunnen verbeteren.

Laten we deze mogelijkheden verkennen!

1. Cursus gecertificeerd technisch schrijver door Technical Writer HQ

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-698-1400x574.png Gecertificeerd technisch schrijver cursus technisch schrijven certificeringen /%img/

via Technisch schrijver HQ Het Technical Writer HQ is een fantastische bron als je een beginner bent in technisch schrijven. Deze site richt zich op het aanbieden van certificaten en cursussen speciaal voor technisch schrijvers. Het biedt ook een gemeenschap waar schrijvers met elkaar in contact kunnen komen, hun ervaringen kunnen delen en advies kunnen vragen aan collega's.

Deze gecertificeerde cursus voor technisch schrijvers behandelt de grondbeginselen van technisch schrijven en de rollen die daarbij komen kijken.

Je leert hoe je effectieve technische documentatie maakt en hoe je steekproeven van hoge kwaliteit ontwikkelt. Daarnaast krijg je inzicht in het maken van een opvallend cv en het opbouwen van een solide online aanwezigheid. De cursus bevat ook tips om je te helpen uit te blinken in sollicitatiegesprekken.

Eén deelnemer, Ben Wijs , gedeeld,

Hoewel ik aan het programma begon met nul ervaring, realiseerde ik me dat het leren van de fundamentele concepten niet zo onoverkomelijk is als ik aanvankelijk dacht, zolang ik maar de moeite doe om te leren. Dit programma is de one-stop shop voor al het technisch schrijven._ Ben Wijs Hier zijn enkele sleutelonderwerpen die in de cursus aan bod komen:

Je publiek analyseren

API schrijven

Case studies schrijven

Onderzoek doen

Gebruikers interviews

Documentatie schrijven en bewerken voor verschillende use cases

Daarnaast krijg je toegang tot exclusieve interviews met professionals uit de branche die insidertips geven over projectmanagement. Je vindt ook downloadbare sjablonen voor het schrijven van content om uw werk te stroomlijnen.

Na de cursus ontvang je een certificaat voor technisch schrijven en een badge voor op je website of LinkedIn-profiel.

Prijzen

$299

2. Gecertificeerd professioneel technisch communicator door de vereniging voor technische communicatie (STC)

via Vereniging voor Technische Communicatie (STC) De Society for Technical Communication (STC) is een unieke gemeenschap exclusief ontworpen voor technisch schrijvers en communicators. Het is ook de oudste en grootste vereniging op het gebied van technisch schrijven.

In de loop der jaren heeft de STC verschillende professionele certificeringsopties geïntroduceerd voor technisch communicatoren. Hun programma heeft drie niveaus: Foundation, Practitioner en Expert certificering.

Foundation Level Certification (niveau I) is voor professionals op invoerend niveau. Het test je algemene kennis van technische communicatieconcepten en best practices. Er zijn geen strikte vereisten, maar ten minste twee jaar relevante studie of ervaring wordt aanbevolen

is voor professionals op invoerend niveau. Het test je algemene kennis van technische communicatieconcepten en best practices. Er zijn geen strikte vereisten, maar ten minste twee jaar relevante studie of ervaring wordt aanbevolen Practitioner Level Certification (Level II) target professionals op middenniveau. Het meet uw vermogen om best practices toe te passen en complexe problemen op te lossen. Je moet eerst de Foundation-certificering voltooien en aantonen dat je die hebt behouden. Idealiter hebben kandidaten twee tot vijf jaar ervaring

target professionals op middenniveau. Het meet uw vermogen om best practices toe te passen en complexe problemen op te lossen. Je moet eerst de Foundation-certificering voltooien en aantonen dat je die hebt behouden. Idealiter hebben kandidaten twee tot vijf jaar ervaring Expert Level Certification (Level III) is bedoeld voor senior professionals. Het beoordeelt je expertise door je complexe projecten te laten beheren die door experts uit de sector worden geëvalueerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je de Practitioner-certificering nodig en moet je vijf tot tien jaar ervaring hebben

Als je STC-gecertificeerd bent, kun je je onderscheiden in het concurrerende veld van technisch schrijven. David Dick, een STC Fellow aantekening,

De CPTC-certificering was het bewijs van mijn geloofsbrieven en mijn lidmaatschap van STC toonde mijn toewijding aan mijn carrière. Ik kreeg een baan met een salarisverhoging van $20.000 en mijn CPTC-certificaat hangt nu trots in mijn kantoor David Dick , een STC medewerker Prijzen

Certificering op stichtingsniveau (niveau I)

$315 voor huidige STC leden

$630 voor niet-leden

Certificering op praktijkniveau (niveau II)

$443 voor huidige STC leden

$753 voor niet-leden

Certificering op expertniveau (niveau III)

Aangepaste prijzen

3. Certificering Professioneel Technisch Schrijven bij Udemy

via Udemy Udemy heeft zich ontpopt als een toonaangevend educatief platform dat cursussen aanbiedt over verschillende onderwerpen. Van technisch schrijven tot app-ontwikkeling en projectmanagement, er is voor elk wat wils.

De Professional Technical Writing Certification laat je kennismaken met technische schrijf- en bewerkingsprincipes. Je leert ook hoe je uitgebreide technische documenten maakt en sjablonen voor technische cv's en schrijf je eerste gebruikershandleiding effectief.

Om deel te nemen aan deze bekroonde cursus heb je een Windows PC met Microsoft Word en Excel (2007 of 2010) nodig. Zodra je je hebt ingeschreven, krijg je toegang tot alle relevante materialen en bronnen.

Prijzen

$94.36

4. Certificaat in Technisch Schrijven van Dalhousie University

via Dalhousie Universiteit Dalhousie University biedt een hoog aangeschreven certificaat in technisch schrijven. Naast de basisbeginselen zul je ontdekken hoe je je publiek kunt analyseren, heldere documenten kunt maken en overtuigende productbeschrijvingen kunt schrijven. Je leert ook strategiedocumenten te ontwikkelen, waardoor deze cursus goed is afgerond.

Deze cursus is perfect voor schrijvers, ingenieurs, productmanagers en iedereen die communicatie-uitdagingen tegenkomt.

Om je certificaat te behalen, moet je vier cursussen voltooien: een essentiële cursus technisch schrijven en drie keuzevakken. Elke cursus wordt afgesloten met een test of een schrijfopdracht om je vaardigheden en kennis te beoordelen.

Een groot voordeel van dit programma is de flexibiliteit; je kunt in je eigen tempo leren. Dankzij deze structuur kun je je studie in balans brengen met je professionele leven terwijl je waardevolle vaardigheden opdoet. Om je certificaat te ontvangen, moet je de eindevaluatie binnen vier jaar afronden.

Prijzen

$2.140 ($535 per cursus)

5. Medical Writer Certified (MWC) door American Medical Writers Association

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-702.png Medical Writer Certified (MWC) certificeringen voor technisch schrijven /%img/

via Amerikaanse vereniging van medische schrijvers De Medical Writer Certified (MWC) kwalificatie is een gerespecteerde aanduiding die tot stand is gekomen door een samenwerking tussen de Medical Writing Certification Commission (MWCC) en de American Medical Writers Association (AMWA).

Het behalen van de MWC-kwalificatie kan je geloofwaardigheid vergroten en werkgevers en clienten laten zien dat je de kerncompetenties van medisch schrijven goed beheerst.

Het MWC-examen wordt twee keer per jaar aangeboden, waardoor het toegankelijk is voor drukbezette professionals. Je krijgt te maken met 125 meerkeuzevragen tijdens het examen, dat 2,5 uur duurt en in het Engels wordt afgenomen.

Om je te helpen bij je voorbereiding, heeft de MWC Handboek voor sollicitanten en kandidaten en de Studiegids voor kandidaten beschrijft in detail de vijf domeinen van medisch schrijven die in het examen aan bod komen: Verzamelen, Evalueren, Organiseren, Interpreteren en Presenteren.

Om in aanmerking te komen voor het examen, moeten kandidaten aan een paar sleutel criteria voldoen:

In het bezit zijn van een bachelordiploma of hoger in een willekeurig vakgebied

Minimaal twee jaar betaalde werkervaring in medische communicatie hebben. Belangrijk is dat deze ervaring zich specifiek moet richten op het schrijven van medische teksten en niet op het schrijven van teksten die verband houden met klinische, wetenschappelijke of andere velden

Prijzen

$175: Kosten voor het verzenden van een MWC-aanvraag (AMWA-leden krijgen $25 korting)

$550: Registratiekosten voor examens binnen de VS

6. Gecertificeerd Technisch Schrijver door de Universiteit van Wisconsin-Eau Claire (UWEC)

via UWEC De Certified Technical Writer-cursus die wordt aangeboden door de University of Wisconsin-Eau Claire Continuing Education is een uitgebreid programma dat is ontworpen voor personen die hun vaardigheden in technisch schrijven willen verbeteren of een carrière op dit veld willen starten. De cursus biedt praktische kennis over de grondbeginselen van technisch schrijven.

Het is ideaal voor beginners en professionals die hun vaardigheden willen verfijnen en op de hoogte willen blijven van de industrienormen.

In het programma leren deelnemers hoe ze complexe informatie op een begrijpelijke manier kunnen organiseren en presenteren, of het nu gaat om handleidingen, online helpsystemen of technische rapporten.

De cursus heeft ook een functie als voorbereiding op het CPTC-examen (Certified Professional Technical Communicator) van de Society for Technical Communication (STC).

Prijzen

$2,195

7. Cursussen Technisch Schrijven van Coursera

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-704-1400x647.png Coursera's cursussen technisch schrijven /%img/

via Coursera Coursera is een van de grootste e-learning platforms, met meer dan 3000 online cursussen en specialisaties in verschillende velden. In het aanbod vind je een fantastisch bereik aan certificeringen voor technisch schrijven die inspelen op verschillende leerbehoeften, van beginner tot gevorderd niveau.

Het platform biedt talloze zelfstudiegerichte, volledig online cursussen gericht op technisch schrijven, waardoor je het leren gemakkelijk in je agenda kunt inpassen. Als je je vaardigheden wilt verbeteren, zijn hier een paar cursussen die het bekijken waard zijn: Inleiding tot technisch schrijven ? ClickUp is niet alleen een schrijftool met functies voor projectmanagement; het is een van de beste productiviteitstools op de markt.

We begonnen niet alleen met het schrijven van artikelen, maar we besloten dat ook op grote schaal te doen, dus we hadden een robuust platform nodig dat zich gemakkelijk kon aanpassen aan ons toenemende aantal deliverables. ClickUp was de beste keuze. Cristina Willson , Directeur content bij Graphite

ClickUp doet ook dienst als kennisbank, dankzij functies als Docs, Whiteboards en sjablonen die alles naadloos combineren.

Gebruik ClickUp Documenten U kunt duidelijke doelen instellen, productvereisten schetsen, gebruikersonderzoek toevoegen en consistentie behouden. Het beste deel? Iedereen kan opmerkingen toevoegen en projectmanagers kunnen teamleden taggen of direct in het document zelf taken toewijzen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-79.gif ClickUp Docs: certificaten voor technisch schrijven /$$$img/

Krijg rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken met ClickUp Docs

ClickUp Docs vereenvoudigt ook de samenwerking, zodat u:

Uw technische communicatie kunt organiseren en in realtime met uw team kunt beheren

Gebruik verschillende opmaakopties om tekst op te splitsen en de leesbaarheid te verbeteren. Met aanpasbare kopteksten, kleuren, lettertypes en ruimte tussen alinea's kunt u ervoor zorgen dat uw documentatie er gepolijst en professioneel uitziet

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-708.png ClickUp Whiteboard: certificaten voor technisch schrijven /%img/

Maak uw technische overzichten in een logische werkstroom met ClickUp Whiteboards

Als u ruimte nodig hebt om te brainstormen of ideeën te schetsen, ClickUp Whiteboards zijn perfect om uw gedachten te schetsen, aantekeningen te maken, visuals toe te voegen en gerelateerde Taken te koppelen. Het is een geweldige manier om uw proces van begin tot eind te visualiseren.

En dan is er nog ClickUp Brein -een AI-schrijfassistent voor iedereen die tijd wil besparen en efficiënter wil werken.

Polijst je tekst, verander toon en stijl en controleer grammatica en spelling met ClickUp Brain

Met deze tool kunt u snel en gemakkelijk knipsels, tabellen met inhoud en zelfs volledige webpagina's maken. Het kan opmaak en bewerking van kopij met gemak aan en kan complexe technische informatie omzetten in eenvoudige, gebruikersvriendelijke taal.

En er is meer!

Sjablonen zijn een andere redder in nood in ClickUp, vooral als het gaat om technische documentatie.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-709.png Help een product snel door het ontwikkelingsproces met behulp van het sjabloon voor ClickUp Product Briefing Documenten https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15001&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bijvoorbeeld, de ClickUp kort document sjabloon is een go-to voor productmanagers. Het is een voltooid document dat teams helpt om functieoverschrijdend samen te werken aan productontwikkeling.

Met dit sjabloon kun je:

In teams samenwerken aan productontwikkeling

Productspecificaties, feedback en gerelateerde Taken georganiseerd op één centrale locatie bewaren

Doelstellingen, oplossingen en specificaties duidelijk en consistent schetsen

Omdat het in ClickUp Doc is ingebouwd, kunt u geneste pagina's toevoegen met extra informatie, conceptgeschiedenissen en alles wat u nodig hebt. Bovendien kunt u alles naar wens aanpassen, van format tot ingesloten links en document tags. ClickUp opmerkingen in Documenten kunt u in realtime samenwerken en u kunt zelfs opmerkingen toewijzen aan teamgenoten voor directe feedback. Het is een eenvoudige manier om bewerkingen, feedback en updates bij te houden zonder iets kwijt te raken.

Je kunt dit sjabloon aanpassen aan je eigen behoeften. Werk het sjabloon voor productbeschrijvingen bij, sla het op als een nieuw sjabloon of pas je wijzigingen toe telkens wanneer het sjabloon wordt gebruikt.

💡Pro Tip: Als je ooit vastzit of inspiratie nodig hebt, gebruik dan deze voorbeelden van schrijfopdrachten die de creativiteit op gang houden.

Technisch schrijvende projecten beheren met ClickUp

Nu het aanmaken van content in een stroomversnelling raakt, kan het een slimme zet zijn om te investeren in een certificaat voor technisch schrijven. De juiste certificering rust je niet alleen uit met essentiële vaardigheden, maar vergroot ook je geloofwaardigheid en opent nieuwe carrièremogelijkheden.

Door een programma te kiezen dat aansluit bij je doelen en interesses, kunnen professionals in technisch schrijven zich voorbereiden op succes in dit lonende en dynamische veld.

En hier is een partner die je kan helpen om je vaardigheden in technisch schrijven nog verder te ontwikkelen - ClickUp.

Met dit veelzijdige platform kunt u brainstormen over de opzet van uw technische documentatie, feedback van collega's verzamelen, multimedia-elementen integreren en ClickUp Brain gebruiken als uw AI-schrijfassistent.

