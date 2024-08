10 Tips voor technisch schrijven waarmee je een ingewikkeld onderwerp kunt ontleden voor je publiek

Als technisch schrijver is je belangrijkste taak het vereenvoudigen van complexe onderwerpen voor gewone lezers.

Je moet in staat zijn om technische en complexe concepten in een eenvoudige en begrijpelijke taal te presenteren.

We begrijpen het. Technisch schrijven is een uitdaging. Het vereist sterke schrijf-, bewerkings- en formatteervaardigheden en moet een evenwicht vinden tussen nauwkeurigheid en eenvoud.

In deze gids voor technisch schrijven lees je hoe je effectievere documenten kunt maken en je technische schrijfvaardigheden kunt verbeteren, en welke fouten je moet vermijden.

Gebruik als technisch schrijver deze best practices om ervoor te zorgen dat je technische documenten nauwkeurig, beknopt en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Wat is technisch schrijven?

Technisch schrijven maakt complexe informatie, ideeën, processen en instructies toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun expertise. Als je begint met het maken van lezersgerichte technische documentatie, maakt je bedrijf/product veel meer kans om klanten te werven en te behouden.

Technische documenten worden in verschillende technische velden gebruikt voor:

Gebruikershandleidingen

Standaard werkprocedures

Project documentatie

Softwaredocumentatie

Opleidingsmateriaal

Technische rapporten

Wetenschappelijk document

API-documentatie

Als je met vertrouwen door de complexiteit van technisch schrijven wilt navigeren, dan zijn hier de tips voor technisch schrijven om er een makkie van te maken.

10 tips voor technisch schrijven om je schrijven te verbeteren

1. Ken je publiek

De eerste stap bij het schrijven van technische documenten is niet echt schrijven. Neem in plaats daarvan de tijd om te begrijpen wie je publiek is - om hun specifieke behoeften aan te spreken in je schrijven.

Zelfs de meest ervaren technische schrijver slaat deze stap van het opbouwen van een menselijke verbinding niet over door de sleutel technische onderwerpen in je documenten aan te snijden.

Dus, hoe kun je je publiek begrijpen? Hier zijn enkele vragen waarmee je kunt beginnen:

Wat is hun rol of functie? Zijn het eindgebruikers, technici, managers of een andere groep?

Wat is hun technische achtergrond en kennisniveau over het onderwerp?

In welke context zullen ze het document gebruiken om te leren, problemen op te lossen of beslissingen te nemen?

Welke specifieke taken of vragen hebben ze?

Wat voor toon en taalgebruik zijn geschikt?

Laten we dit eens begrijpen aan de hand van een voorbeeld.

U gebruikt een hulpprogramma voor auteurs om een gebruikershandleiding te schrijven voor een nieuwe softwaretoepassing.

Doelpubliek: Nieuwe gebruikers met basis computervaardigheden die begeleiding nodig hebben bij het gebruik van je app.

Om aan hun behoeften te voldoen, moet je technisch geschreven document:

Stap-voor-stap instructies hebben voor alle sleutel Taken die ze zullen uitvoeren

Geschreven zijn in duidelijke, beknopte taal

Technische termen en afkortingen definiëren

Schermafbeeldingen of diagrammen bevatten om hen visueel door de volgende stappen te leiden

Als je je boodschap afstemt op hun behoeften en kennisniveau, kun je technische documenten maken die het hen gemakkelijk maken om je product te gebruiken.

Omgekeerd zal effectief technisch schrijven voor beheerders meer geavanceerde taal vereisen.

2. Maak een overzicht

Zodra je de behoeften van het publiek hebt bepaald, maak je een schets met de belangrijkste onderwerpen en onderverdelingen die je wilt behandelen. Dit geeft je een basisstructuur voor je technische documentatie en maakt het schrijfproces vlotter.

Denk bij het schrijven van een overzicht aan:

Sleutelvragen: Wat zijn enkele sleutelvragen waarop ze een antwoord willen?

Wat zijn enkele sleutelvragen waarop ze een antwoord willen? Probleemoplossing: Welk probleem help je ze oplossen?

Welk probleem help je ze oplossen? Doel: Waarvoor zullen ze je technische document gebruiken?

Gebruik deze inzichten om vorm te geven aan de hoofdstukken van je overzicht, die je vervolgens opdeelt in kleinere onderwerpen of subsecties, elk gericht op een specifieke behoefte of doel van het publiek. ClickUp Whiteboards zijn handig voor het brainstormen over de opzet, het noteren van ideeën, het toevoegen van afbeeldingen en tekeningen en het maken van koppelingen naar verwante taken.

gebruik het ClickUp Whiteboard om uw technische overzichten in een logische stroom te creëren_

Bijvoorbeeld, voor een gebruikershandleiding voor een nieuwe softwaretoepassing moet u gebruikers begeleiden bij het installeren, instellen en gebruiken van de basisfuncties van de software. Het overzicht omvat:

Inleiding Doel van de software

Overzicht van functies Systeemvereisten Hardwarevereisten

Software-vereisten Installatie stappen De software downloaden

Stap voor stap installatieproces Aan de slag Eerste installatie

Een account aanmaken Basis functies Overzicht van het belangrijkste dashboard

Hoe door de software navigeren Gebruik Veelvoorkomende Taken en hoe ze uit te voeren

Voorbeelden uit de praktijk Veelvoorkomende foutmeldingen en hoe ze op te lossen Lijst met veelvoorkomende problemen

Stap-voor-stap gids voor probleemoplossing FAQ's

Goed technisch schrijven begint met het maken van een gedetailleerde schets waarin de noodzakelijke informatie logisch en uitgebreid wordt behandeld, zodat je document nuttig is voor de lezer.

Betrek je team bij sessies door gebruik te maken van verschillende ideatietechnieken zoals whiteboards, mindmaps, prototyping en storyboarding.

3. Onderzoek je onderwerp met de 5W1H-aanpak

De beste technisch schrijvers gebruiken het 5W1H (Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe) raamwerk om de essentiële aspecten van de geschreven content te behandelen om ervoor te zorgen dat het document relevant is voor uw publiek in het technische veld.

Inzicht in de 5W1H benadering Wie: Identificeer uw target doelgroepBedenk wat hun expertise is, welke rol ze spelen en hoe ze uw document zullen gebruiken. Door je content op hen af te stemmen, wordt je schrijven effectiever en waardevoller. Voorbeeld: Zijn het eindgebruikers die stap-voor-stap gidsen nodig hebben, of zijn het ontwikkelaars die gedetailleerde API documentatie nodig hebben? Wat: Bepaal het doel en de reikwijdte van je documentBepaal het belangrijkste doel, specifieke onderwerpen en de mate van detail die nodig is. Dit helpt je om een gericht en uitgebreid stuk te maken.Voorbeeld: Is het document bedoeld om een nieuwe functie van de software uit te leggen of is het een handleiding voor het oplossen van veelvoorkomende problemen? Wanneer: Bepaal de tijdlijn en relevante mijlpalen (indien van toepassing)Stel een tijdlijn en mijlpalen in om iedereen bij de les te houden en kritieke deadlines te halen.Voorbeeld: Wanneer wordt de nieuwe functie uitgebracht? Wanneer moet de documentatie klaar zijn? Waar: Identificeer de beste bronnen voor uw informatieKies betrouwbare en relevante bronnen om ervoor te zorgen dat uw technische document nauwkeurig en geloofwaardig is.Voorbeeld: Gebruik interne technische documenten, geloofwaardige online bronnen of interviews met experts. Bedenk hoe uw document problemen kan oplossen, processen kan verbeteren of de kennis van uw publiek kan vergroten: Zal het gebruikers helpen om downtime te verminderen, productiviteit te verhogen of een complex systeem beter te begrijpen? Bepaal de meest effectieve manier om uw informatie te presenteren. Kies het beste format op basis van de behoeften en voorkeuren van uw publiek, zoals een gebruikershandleiding, technisch rapport of online helpgids. Wat het format ook is, vereenvoudig de taal in het format om ervoor te zorgen dat de informatie gemakkelijk te begrijpen is.Voorbeeld: Moet je stap voor stap instructies gebruiken, visuele hulpmiddelen toevoegen of gedetailleerde uitleg geven?

De 5W1H-aanpak voor technisch schrijven

4. Creëer content op maat van gebruikerspersona's

Op basis van je beoogde publiek kun je je schrijfwerk op de volgende manieren aanpassen:

Kies de meest geschikte toon en taal

Het juiste niveau van technische details bepalen

Anticiperen op en ingaan op hun vragen of zorgen

Structureer je document op een manier die gemakkelijk te navigeren en te begrijpen is

Als je een gebruikershandleiding schrijft voor eindgebruikers en beheerders, dan is dit een andere aanpak:

Eindgebruikershandleiding Handleiding voor beheerders Taalgebruik Eenvoudig, niet-technisch Meer technisch Traditioneel, vriendelijk Formeel Instructies Stap voor stap voor de belangrijkste taken Gedetailleerd voor installatie, configuratie, oplossen van problemen Afbeeldingen: veel schermafbeeldingen en visuele hulpmiddelen Focus Voordelen voor dagelijks werk Soepele werking binnen de organisatie Kennisniveau Basis- Hogere IT-kennis Behandelde onderwerpen Voordelen van software Installatie, configuratie, probleemoplossing, veiligheid Eindgebruikers Beheerders, IT-personeel

technisch schrijven voor verschillende persona_

Overweeg in deze fase een omvang van het werk document waarin het werk dat gedaan moet worden gedetailleerd wordt beschreven, inclusief de doelstellingen, taken, afhankelijkheden en alle andere relevante informatie die nodig is om het project succesvol te voltooien. ClickUp Brein clickUp's ingebouwde AI-schrijftool helpt je om binnen enkele minuten technische documentatie en werkomvang te creëren. Gebruik de vervolgkeuzemenu's met suggesties om je zinnen af te maken, kleurenschema's te veranderen, typografie bij te werken, aantekeningen en samenvattingen voor vergaderingen toe te voegen en het document in een fractie van de tijd klaar te hebben.

5. Organiseer uw informatie effectief

Vraag jezelf in deze fase af: "Hoe kunnen mijn lezers snel en gemakkelijk vinden wat ze zoeken?"

De crux is om je informatie logisch te organiseren en scanbaar te maken.

Hier lees je hoe je dat doet:

Gebruik kopteksten en subkopteksten om lezers te helpen snel de informatie te vinden die ze nodig hebben

Gebruik lijsten en opsommingstekens om belangrijke punten te benadrukken en de tekst makkelijker scanbaar te maken

Gebruik afbeeldingen, diagrammen, tabellen en andere multimedia-elementen om complexe concepten te illustreren en je document aantrekkelijker te maken

Gebruik consistente opmaak - lettertypes, groottes, kleuren en ruimte in het hele document

Rangschik de informatie logisch, beginnend bij de basisbegrippen en ga geleidelijk over naar meer geavanceerde onderwerpen

ClickUp Docs gebruiken om uw technische documentatie te verbeteren

Overweeg voor uw productontwikkelingsproces, waarbij meerdere leden van uw team betrokken kunnen zijn, het gebruik van ClickUp Documenten om uw doelen en publiek te definiëren, de productvereisten te schetsen, gebruikersonderzoek toe te voegen en te zorgen voor consistentie over de hele linie.

Gebruik Docs om technische communicatie te maken, te bewerken, te beheren en in realtime samen te werken met uw team. Iedereen kan opmerkingen toevoegen; projectmanagers kunnen leden van een team taggen en taken toewijzen binnen ClickUp Docs.

Om uw informatie effectief te presenteren, kunt u secties, afbeeldingen en tabellen toevoegen om uw technische documentatie aantrekkelijker te maken.

ClickUp Docs laat rijke opmaak en slash commando's toe om efficiënter te werken

ClickUp Docs biedt verschillende opmaakopties, waaronder koptekststijlen, kleurkeuzes, lettertypes en alinea-afstanden, om de eentonigheid te doorbreken en de leesbaarheid van uw document te verbeteren.

Pro tip 💡: Use sjablonen voor technische documentatie of sjablonen voor techniek om de functies en het gebruik van uw product te schetsen, details en functies te presenteren en de productkennis voor huidige en toekomstige werknemers te documenteren.

6. Gebruik een stijlgids voor consistentie

Als meerdere mensen aan een technisch document werken, kunnen inconsistenties en fouten ontstaan als hun stijlen niet op elkaar zijn afgestemd.

Een stijlgids is als het ware een verenigende kracht die ervoor zorgt dat alle technische documenten aan dezelfde standaard blijven voldoen.

Waarom een stijlgids essentieel is:

Zorgt voor consistentie: Het houdt de schrijfstijl uniform in alle documenten, wat cruciaal is voor de leesbaarheid en professionaliteit

Het houdt de schrijfstijl uniform in alle documenten, wat cruciaal is voor de leesbaarheid en professionaliteit Bespaart tijd: Met vooraf gedefinieerde richtlijnen hoeven schrijvers minder tijd te besteden aan het bepalen van het format van de content, zodat ze zich meer kunnen richten op het schrijven zelf

Met vooraf gedefinieerde richtlijnen hoeven schrijvers minder tijd te besteden aan het bepalen van het format van de content, zodat ze zich meer kunnen richten op het schrijven zelf Vermindert fouten: Een schrijfstijlgids helpt inconsistenties en fouten te minimaliseren, zodat alle documenten aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen

Voorbeeld ClickUp proces en procedures sjabloon hiermee kunt u processen op één plaats documenteren en beheren. Maak stapsgewijze instructies voor herhaalbare taken om de proces- en procedureworkflows van uw team te standaardiseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-100.png Markeer de taken die nodig zijn om een levend procesdocument te maken met het sjabloon ClickUp Process and Procedures https://app.clickup.com/signup?template=t-228159706&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Brownie-punten voor het gebruik van ClickUp's Projectmanagement Platform om taken toe te wijzen aan uw teamleden, hen technische informatie te laten toevoegen in vooraf gebouwde sjablonen en de voortgang van taken bij te houden op één enkel platform.

Lees meer: Een rapport schrijven: van concept tot voltooien

7. Ken de essentie van technische documentatie

Zorg dat je de basisprincipes kent, ongeacht het type technisch document dat je maakt.

Blijf bij de feiten

Presenteer informatie objectief in alle technische documenten. Vermijd emotionele taal of persoonlijke meningen. Subjectieve meningen kunnen je schrijven vertekenen en je geloofwaardigheid ondermijnen.

Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: "Deze functie zal je bevallen!", zeg je: "Deze functie kan je gegevensverwerkingstijd met wel 40% verkorten

Vermijd vaag taalgebruik

Gebruik precieze taal om ervoor te zorgen dat je lezers precies weten wat ze kunnen verwachten en hoe ze je instructies moeten opvolgen.

In plaats van te zeggen 'Ga naar de volgende stap', geef je specifieke details: 'Klik op de knop "Volgende".'

Gebruik de actieve stem

Actieve stem maakt je schrijven direct en boeiend.

In plaats van te schrijven: "De software-installatie moet elke maand worden bijgewerkt", schrijf je: "Je moet de software elke maand bijwerken"

Gebruik ClickUp's generator voor technische specificaties om ideeën, processen en kaders te genereren voor uw product- en procesdocumentatie.

Als u deel uitmaakt van het softwareteam dat verantwoordelijk is voor het documenteren van API, architectuur, werkstroom en nieuwe modules, gebruik dan ClickUp Brain's hulpmiddel voor technisch schrijven om uitgebreide technische documenten te maken - om misverstanden te verminderen, de samenwerking te verbeteren en het ontwikkelingsproces te versnellen.

De AI-schrijfassistent controleert spelling en grammatica, herschrijft stukken tekst en vat lange paragrafen samen voor extra duidelijkheid en precisie.

Polijst uw kopij - wijzig toon en stijl en controleer grammatica en spelling met ClickUp Brain

8. Schrijf voor duidelijkheid en beknoptheid

Als u content schrijft, is het over het algemeen goed om duidelijk en beknopt te zijn om uw punt te maken. Maar bij technisch schrijven is het absoluut noodzakelijk.

Complexe ideeën overbrengen helpt je publiek om de sleutelpunten snel te begrijpen zonder dat ze verdwalen of in de war raken.

Dus hoe kun je technisch schrijven duidelijker en beknopter maken?

Door je taalgebruik te vereenvoudigen.

jargon Eenvoudiger alternatief Voorbeeld Gebruik onveranderlijke datastructuren → Gebruik onveranderlijke datastructuren Refactor Improve or reorganize "Refactor the codebase for better maintenance" → "Verbeter de codebase voor beter onderhoud" Middleware Intermediate Software of Connector 'Implementeer middleware voor verificatie' → 'Gebruik intermediaire software voor verificatie'

Vereenvoudig technisch jargon

Onthoud dat effectieve technische documentatie iteraties en fine-tuning inhoudt. Plan feedback sessies met je team, die je kunnen wijzen op functies die je over het hoofd hebt gezien. ClickUp formulieren zal u helpen feedback te verzamelen van aangewezen teamleden in een gestructureerd format. Het beste deel is dat het geïntegreerd is in het ClickUp platform, wat het gemakkelijker maakt om op de hoogte te blijven van uw werk.

9. Voeg multimedia-elementen toe

Breek lange paragrafen en tekst met visueel aantrekkelijke elementen zoals diagrammen, afbeeldingen of video's. Ze maken het gemakkelijker om uw punt te illustreren. Ze maken het makkelijker om je punt te illustreren.

Voeg bijvoorbeeld schermafbeeldingen toe aan een gebruikershandleiding om mensen precies te laten zien waar ze moeten klikken en wat ze bij elke stap te zien krijgen.

Vergeet niet om hoogwaardige, relevante en duidelijke multimedia-elementen toe te voegen. Gebruik bijschriften om uit te leggen wat elke afbeelding laat zien en hoe deze zich verhoudt tot de tekst eromheen. ClickUp's integratie met tools zoals Figma, GitHub, Zoom, YouTube en andere multimediatools maakt het toevoegen van visuele elementen om uw content te ondersteunen binnen de ClickUp-werkruimte eenvoudiger.

10. Gebruik relevante voorbeelden

U wilt het lezers gemakkelijk maken om in te schatten wat u zegt in een aantrekkelijk format.

Laten zien, niet vertellen.

Dit geldt ook voor technisch schrijven.

Neem voorbeelden op om je technisch schrijven aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken. Voorbeelden helpen de lezer om complexe concepten snel te begrijpen door te laten zien hoe ze werken.

Schermafbeeldingen toevoegen aan technische documenten

Om waarde toe te voegen, kiest u voorbeelden die de belangrijkste functies benadrukken, essentiële use cases demonstreren of stap voor stap veelvoorkomende werkstromen doorlopen. Gebruik gedetailleerde en specifieke voorbeelden om een duidelijk inzicht in het onderwerp te geven.

Pro Tip💡:Code snippets, schermafbeeldingen en steekproefsgewijze uitvoer zijn allemaal goede voorbeelden in technische documenten.

Lees meer: 15 Beste sjablonen voor casestudies in ClickUp en Word

Verbeter uw technische schrijfvaardigheden: Veelvoorkomende fouten om te vermijden

1. Jargon en ingewikkeld taalgebruik

Je technische document moet toegankelijk zijn voor clients en lezers van alle achtergronden.

Hoe deze fout te vermijden:

✅ Gebruik hulpmiddelen voor technisch schrijven zoals ClickUp Brain om het schrijven te vereenvoudigen

geef voorbeelden om complexe concepten te illustreren

laat een niet-deskundige je tekst nakijken op duidelijkheid

✅ Geef uitleg bij technische termen

2. De juiste opmaak verwaarlozen

Grote blokken ononderbroken tekst, het ontbreken van koppen en een slechte visuele organisatie maken technische content moeilijk te navigeren en te verteren.

Hoe deze fout te vermijden:

verdeel lange paragrafen in kortere, beter hanteerbare stukken

✅ Gebruik beschrijvende koppen en subkoppen om content te organiseren

✅ Gebruik lijsten, tekstvakken en opsommingstekens om sleutelinformatie te benadrukken

zorg voor voldoende witruimte om het document visuele ademruimte te geven

3. Vaag en dubbelzinnig zijn

Vaag en dubbelzinnig taalgebruik kan je lezers in verwarring brengen.

Hoe kun je deze fout vermijden:

wees precies in je taalgebruik

vermijd zinnen als 'misschien', 'over het algemeen' of 'een beetje'

definieer alle gebruikte acroniemen en afkortingen

geef concrete voorbeelden om uw punten te illustreren

✅ Gebruik actieve stem en directe instructies

4. De behoeften van uw publiek negeren

Als je niet aan de behoeften van je publiek denkt, worden je documenten onduidelijk.

Hoe vermijd je deze fout:

✅ Begrijp de achtergrond, doelen en pijnpunten van uw publiek

stem uw content af op het expertiseniveau van uw publiek

richt u op de informatie die het meest relevant en nuttig is voor uw lezers

✅ Verzamel feedback van gebruikers en herzie op basis van hun input

5. De gebruikerservaring als bijzaak behandelen

Als u zich concentreert op schrijven zonder rekening te houden met de gebruikerservaring, kunnen uw documenten verwarrend worden en hun doel missen.

Hoe deze fout te vermijden:

structureer je content logisch en intuïtief

✅ Zorg voor navigatiehulpmiddelen zoals inhoudstafels en kruisverwijzingen

✅ Voeg snelle naslaggidsen en spiekbriefjes toe voor eenvoudige toegang tot sleutelinformatie

✅ Maak uw content doorzoekbaar en gemakkelijk skimmable met duidelijke koppen en formattering

✅ Test uw documenten met echte gebruikers om problemen met de bruikbaarheid te identificeren en op te lossen

Klaar om uw technische documentatie te verbeteren met ClickUp?

Stelt u zich eens voor dat al uw technische documenten-SOP's, gebruikershandleidingen, how-to gidsen en use cases bijdragen aan het succes van uw bedrijf of product.

Wat als we u zouden vertellen dat dit heel goed mogelijk is: met een mix van heldere content en software zoals ClickUp, die u helpt uw technische schrijven op een hoger niveau te brengen?

Nog te doen: begin met het implementeren van onze tips voor technisch schrijven. Gebruik vervolgens ClickUp om te brainstormen, feedback van uw collega's te verzamelen, multi-media integraties te integreren en gebruik ClickUp Brain als uw ClickUp AI schrijfassistent.

Begin met het maken van technische documentatie waar uw gebruikers dol op zullen zijn, door u gratis aan te melden bij ClickUp .