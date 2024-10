De kracht van een veranderkampioen: Leid je team naar succes

"The times they are a-changin"-Bob Dylan raakte een gevoelige snaar met zijn iconische lied uit de jaren 1960.

Maar het zit zo: verandering is niet alleen onvermijdelijk, het is de enige constante (naast de koffie op kantoor die op het slechtste moment op is).

Bedrijven die relevant en concurrerend willen blijven, moeten gelijke tred houden met deze verandering. De vraag is: hoe implementeert u deze bedrijfstransformatie positief in uw bedrijf?

Dit is waar een veranderkampioen om de hoek komt kijken.

Wie is een Change Champion?

Verandering is de wet van het leven.

John F. Kennedy, voormalig president van de VS

Een kampioen in verandering kan zweren bij dit citaat.

Maar wat is een kampioen in verandering en wat doen ze?

Een change champion is een manager die samenwerkt met de teams voor veranderingsmanagement en projectmanagement om het bedrijf naar de gewenste staat te leiden

Maar hoe word je een change champion?

Dit is de oefening. Het enige wat je moet doen is naast de change agent werken.

Veranderingskampioen vs. veranderingsagent

Het is gemakkelijk om change champions te verwarren met change agents.

Beide fungeren als brug tussen het team van het verandermanagement en de bredere organisatie die beïnvloed wordt door het veranderingsproces.

Maar hier is het sleutelverschil: een veranderkampioen neemt een meer hands-on rol op zich. Zij zijn de ware gelovers, die zorgen voor middelen en ondersteuning zonder noodzakelijkerwijs de macht te hebben om de veranderingen af te dwingen.

Omgekeerd heeft een veranderingsagent de autoriteit om de veranderingen uit te rollen. Hun taak omvat de details van de implementatie van veranderingen, van strategie en ontwerp tot implementatie en evaluatie.

In tegenstelling tot veranderingskampioenen, worden veranderingsagenten meestal aangesteld door leidinggevenden op midden- en hoger niveau.

Wat zijn de sleutelverantwoordelijkheden van een Change Champion?

Dus, hebben we kampioenen nodig als de change agent alle macht in handen heeft?

Absoluut.

Wanneer eerstelijnsmedewerkers het voortouw nemen bij veranderingsinitiatieven, is het succespercentage van transformaties omhoog tot 71% .

Kampioenen in veranderingsmanagement hebben essentiële verantwoordelijkheden die een organisatie maken of breken. Deze omvatten:

De verandering begrijpen

Voordat je een veranderingsimplementatieproces kunt leiden, moet je de verandering begrijpen. Dat klinkt logisch, toch?

De eerste verantwoordelijkheid van een veranderingskampioen is om het hele plaatje te begrijpen - de doelen van het veranderingsproject, wat er moet gebeuren en hoe het de organisatie beïnvloedt.

Strategieën voor veranderingsmanagement creëren

Dit is een uitdaging - het creëren van solide strategieën voor veranderingsmanagement is geen gemakkelijke taak.

Een kampioen in veranderingsmanagement heeft hier de overhand omdat hij deel uitmaakt van de beroepsbevolking.

Onze voorvechters werken samen met het verandermanagementteam en zorgen ervoor dat de strategie is afgestemd op de doelen van de organisatie en de behoeften van de werknemers.

De verandering communiceren

Veranderingskampioenen spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat werknemers en belanghebbenden de verandering kennen en begrijpen.

Maar hoe doen ze dat?

Ze leggen de voordelen uit, leggen uit hoe het ieders dagelijks leven beïnvloedt en beantwoorden alle "maar waarom?" vragen die natuurlijk opkomen.

Zonder duidelijke communicatie loopt je transformatie sneller vast dan een Wi-Fi storing tijdens een Zoom gesprek.

Medewerkers opleiden

Verandering gaat gepaard met een leercurve. Veranderingskampioenen zijn er echter om werknemers te begeleiden bij de noodzakelijke training.

Oh, en ze leiden niet alleen op, maar komen ook terug, bieden ondersteuning en lossen problemen op naarmate werknemers zich meer vertrouwd voelen met de nieuwe manier van werken.

Optreden als rolmodel 49% van de werknemers is het ermee eens dat rolmodellen hen naar een carrièrepad leiden dat goed voor hen is.

In tijden van verandering is een rolmodel bijzonder belangrijk - iemand die laat zien dat verandering inderdaad kan worden omarmd zonder spontane ontbranding.

Veranderingskampioenen geven het voorbeeld en laten zien hoe je je kunt aanpassen en zelfs gedijen in een nieuwe omgeving.

Voortgang bewaken en feedback geven

Wat heb je aan verandering als je niet weet hoe het gaat?

Veranderingskampioenen bewaken voortdurend de voortgang, identificeren zwakke plekken en geven feedback om ervoor te zorgen dat alles de goede kant op blijft gaan.

Problemen oplossen en een solide netwerk opbouwen

Laten we eerlijk zijn: geen enkel veranderingsproces zal probleemloos verlopen.

Veranderingskampioenen zijn de eerste die reageren wanneer dingen misgaan. Ze werken samen met andere afdelingen en leiders op het gebied van verandermanagement om problemen snel op te lossen.

En onderschat de kracht van een sterk netwerk niet - of het nu gaat om werknemers, senior leiders of belanghebbenden, veranderingskampioenen gebruiken hun verbindingen om de transformatie in goede banen te leiden.

Belang van Change Champions in organisatorische verandering

Om verandering teweeg te brengen, hoef je niet iedereen tegelijk te overtuigen.

Het S-curve onderzoek van Everett Rogers vertelt ons dat er slechts 10% tot 20% van een organisatie om een innovatie te adopteren zodat de rest van het team snel kan volgen.

Dus waarom zou je je niet richten op de kracht van je veranderingskampioenen?

Deze individuen vormen een kleine maar invloedrijke groep die uw organisatie door organisatorische verandering kan leiden.

Veranderingskampioenen zijn de stem van het team

Deze theorie werkt omdat de kampioenen uw werknemers zijn. Zij zijn de stem van hun teams, die zorgen, ideeën en feedback rechtstreeks aan het leiderschap doorgeven.

Bovendien kunnen veranderingskampioenen snel aan de hand van feedback van hun collega's vaststellen wat werkt en wat niet.

Veranderingskampioenen blinken uit in training

Wist u dat bijna 59% van de werknemers zegt geen formele training op de werkplek te hebben gehad?

Laten we eerlijk zijn: in de meeste bedrijven is er een tekort aan training.

Dat is waar change champions in het spel komen. Deze voorvechters besteden regelmatig tijd aan het één-op-één trainen van werknemers.

Met kampioenen aan boord worden nieuwe vaardigheden vlotter aangeleerd.

Veranderingskampioenen zijn ideaal voor bèta testen

Als u iemand nodig hebt om nieuwe processen, producten of diensten te testen voordat ze live gaan, zijn uw change champions de perfecte kandidaten.

Met hun ervaring en inzicht kunnen ze potentiële problemen in een vroeg stadium opmerken.

Veranderingskampioenen maken ruimte voor een positieve werkcultuur.

Alleen 15% van het personeel zijn actief betrokken op hun werkplek. Veranderingskampioenen kunnen echter voor een meer persoonlijke aanpak kiezen en werknemers aanmoedigen om hun gedachten en feedback te delen.

Veranderingskampioenen helpen geld besparen

Dit is voor alle leidinggevenden die nog steeds twijfelen over verandermanagement: Veranderingskampioenen hebben een talent voor het verminderen van operationele kosten

Ze begrijpen de bedrijfsactiviteiten heel goed en kunnen werkstromen aanpassen om de kostbare leercurves voor nieuwe teamleden te verminderen.

Bovendien weten veranderingskampioenen hoe ze hun inspanningen moeten afstemmen op de doelen van het bedrijf.

Ze helpen voortdurend bij het behalen van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en zorgen ervoor dat het bedrijf zijn budgettaire doelen haalt.

Kenmerken van succesvolle Change Champions

Uw Change Champion zou idealiter over de volgende vaardigheden moeten beschikken:

Ze leiden andere medewerkers door de moeilijke weg van veranderingsinitiatieven

De change champion kan effectief communiceren over de voordelen van verandering en wat ze kunnen verwachten

Ze maken verbinding met mensen, begrijpen hun zorgen en stellen hen op hun gemak met het idee van verandering

Veranderingskampioenen praten immers niet alleen over verandering - ze helpen bij de implementatie ervan. Dit vereist uitstekende vaardigheden op het gebied van projectmanagement

Kampioenen moeten regelmatig in contact treden en samenwerken met belanghebbenden in de hele organisatie

Hoe potentiële veranderingskampioenen herkennen

Dus, hoe spot je je volgende veranderingskampioen in het wild?

Laten we het voorbeeld geven (zoals onze medekampioenen): Maak kennis met Lucy. Ze werkt in de financiële wereld en hoewel haar rol misschien niet 'veranderingsleider' schreeuwt, heeft ze wel de kwaliteiten die haar zo geschikt maken.

Open voor nieuwe ideeën

Lucy heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid en staat altijd te popelen om nieuwe ideeën te ontdekken.

Een voorbeeld: tijdens de jaarlijkse audit van het bedrijf merkte ze dat het verzamelen van financiële gegevens inefficiënt verliep. In plaats van vast te houden aan verouderde methoden, stelde Lucy voor om de rapportage te automatiseren.

Met behulp van hulpmiddelen voor wijzigingsbeheer leidde ze een klein team om het nieuwe systeem te testen en te implementeren. Dit verminderde het handmatige werk met 30% voor het hele team - over een win-winsituatie gesproken!

Uitstekende netwerkvaardigheden

Lucy is uitmuntend in het opbouwen van relaties tussen afdelingen.

Tijdens een recente introductie van stagiaires op de financiële afdeling werkte Lucy nauw samen met HR om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers de financiële systemen van het bedrijf begrijpen.

Ook lezen: Een multifunctioneel team samenstellen

Oplossingsgerichte mentaliteit

Toen Lucy's team tijdens een kwartaalevaluatie een probleem ondervond met een nieuw systeem voor het bijhouden van onkosten, raakte ze niet in paniek. In plaats van de software de schuld te geven of met de vinger te wijzen, kwam ze onmiddellijk bijeen met het team van het project om het probleem op te lossen.

Door deze snelle actie werden verstoringen tot een minimum beperkt en bleef het project op schema.

Bereid om risico's te nemen

Lucy stapt graag uit haar comfortzone.

Toen haar bedrijf vorig jaar nieuwe financiële software onderzocht, bood ze zich aan om het proefproject te leiden. Ondanks enkele aanvankelijke haperingen omarmde Lucy de kans, testte ze verschillende configuraties en stelde ze het systeem nauwkeurig af voordat het volledig werd geïmplementeerd.

Empathisch leiderschap

Lucy is aanwezig voor haar team.

Toen haar bedrijf een reorganisatie onderging, waren veel werknemers nerveus over hoe dit hun rollen zou beïnvloeden.

Lucy ging met haar collega's om de tafel zitten en legde uit hoe de veranderingen zowel hen als de organisatie ten goede zouden komen. Ze organiseerde zelfs regelmatige check-ins om zorgen te bespreken.

Als Lucy deel uitmaakt van uw organisatie, wilt u misschien een positie als kampioen veranderen met haar bespreken.

Hoe integreer je Change Champions in de veranderstrategie?

👀 Weet je: 64% van de werknemers reageren op top-down veranderingsstrategieën door te wachten tot hen verteld wordt wat ze moeten doen.

Ja, dat is niet bepaald de meest effectieve aanpak, toch?

Dit passieve proces laat geen ruimte voor werknemers om hun meningen, zorgen of waardevolle feedback te delen - kortom, al het goede dat het algehele veranderingsproces zou kunnen verbeteren.

Samenwerking is hier het toverwoord, en dat is waar je change champions om de hoek komen kijken. Hen integreren in je strategie voor veranderingsmanagement is de eerste stap in het doorbreken van de top-down, eenzijdige aanpak.

Dus, hoe krijgen we deze change champions meer betrokken?

Betrek ze bij het abonnement

In plaats van uw veranderingskampioenen in de uitvoeringsfase te betrekken, kunt u ze beter al bij de fase van het abonnement betrekken. Leg het doel van het project uit en moedig hen aan om ideeën en feedback te geven.

Zodra u alle feedback, ideeën en misschien zelfs een paar klachten hebt verzameld (we hebben het allemaal meegemaakt), is het tijd om al die informatie om te zetten in actie!

Als het op organisatorische verandering aankomt, heb je twee geheime wapens nodig: een procesplan voor veranderingsbeheer en een communicatieplan.

Maar in plaats van dat je alles handmatig probeert te regelen (of verwoed dingen opschrijft op plakbriefjes), laten we je kennismaken met een oplossing die je zal helpen om organisatorische veranderingen tot stand te brengen: \drumroll ClickUp .

Snel aan de slag met sjablonen

ClickUp is ontworpen als uw persoonlijke assistent voor verandermanagement.

Het wordt geleverd met kant-en-klare sjablonen voor wijzigingsbeheer die u kunnen helpen het hele proces in kaart te brengen - geen giswerk, geen gemiste stappen - gewoon een duidelijk stappenplan.

Om u tijd (en hoofdpijn) te besparen, kunt u kijken naar ClickUp's sjabloon voor een wijzigingsbeheerplan is ontworpen om u te helpen bij het effectief plannen, implementeren en controleren van veranderingen.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp's sjabloon voor verandermanagement helpt u om verandermanagement beter te plannen

Met dit sjabloon kunt u de gewenste resultaten schetsen en iedereen op één lijn houden wat betreft het doel. U kunt ook samenwerken met uw team om iedereen op dezelfde pagina te houden over waar en hoe ze geacht worden bij te dragen aan de organisatorische verandering.

Dit sjabloon downloaden

Voor iedereen die van een goede checklist houdt (en wie doet dat niet?), ClickUp's sjabloon voor een checklist voor verandermanagement is een aanrader als je op zoek bent naar een meer gedetailleerd hulpmiddel om elke stap bij te houden.

met ClickUp Taken in meerdere lijsten kunnen beheerders verbinding maken tussen taken en andere teams in het bedrijf_

Bovendien zorgen terugkerende taken ervoor dat u nooit belangrijke updates of vergaderingen mist, of het nu gaat om wekelijkse voortgangsupdates of de zo belangrijke stuurgroep check-ins.

plan uw taken in ClickUp om nooit een belangrijke gebeurtenis te missen_

Taken toewijzen en bijhouden

Veranderingsleiders moeten een cultuur van verantwoordelijkheid creëren om hun teams te helpen verantwoordelijkheid en eigendom te omarmen.

Met ClickUp-taak beschikt u over een volledig pakket hulpmiddelen voor taakbeheer, van het maken van afhankelijkheid en het bijhouden van deadlines tot het visualiseren van tijdlijnen voor levering.

gebruik ClickUp-taken om het eigendom te verbeteren door taken toe te voegen, te verwijderen of weer te geven in verschillende takenlijsten_

Wilt u inzicht in de complexiteit van taken? Met Native Time Tracking in ClickUp kunt u de tijd bijhouden die aan elke wijzigingsactiviteit is besteed.

Ook lezen: Hoe u uw teammanagementvaardigheden kunt verbeteren

Gedetailleerde documentatie voor context

Verandering kan overweldigend aanvoelen, vooral wanneer medewerkers niet weten wat er komen gaat.

De oplossing? Maak gedetailleerde documentatie om hen te begeleiden.

verbeter uw content met bewerking op basis van AI in ClickUp Docs_ ClickUp Documenten maakt dit gemakkelijk door een gestructureerd projectmanagement platform voor alles van kennisbanken tot procesgidsen.

Deze tool biedt bewerking in samenwerkingsverband en voorgeformatteerde kopteksten om u te helpen rijke bronnen te bouwen die uw veranderingsinitiatief van begin tot eind ondersteunen.

Voor nog meer efficiëntie, ClickUp Brein biedt meerdere rolgebaseerde aanwijzingen om u te helpen brainstormen, bewerkingen uit te voeren en content samen te vatten.

Of u nu een softwareproject aan het plannen bent of de communicatie tussen teams wilt verbeteren, deze prompts helpen u bij het opstellen van flexibele tijdlijnen.

Maak uw veranderingscommunicatie menselijker

Open communicatie tot stand brengen is de helft van de uitdaging.

In plaats van een stijve, saaie e-mail te sturen, kunt u het volgende proberen ClickUp chatten voor realtime gesprekken met werknemers. U kunt bestanden, video's en spreadsheets direct in uw chats insluiten voor een boeiendere dialoog.

de weergave ClickUp Chat dient als opslagplaats voor al uw opmerkingen_

Regelmatige check-ins

Tweerichtingscommunicatie tijdens het veranderingsproces kan het volgende stimuleren succes met 32% verhogen .

Dus, zodra je veranderingsinitiatief live is, is het tijd om je team te koesteren met consistente ondersteuning.

Regelmatige check-ins helpen om klachten effectief aan te pakken. Onthoud: zelfs het kleinste teken van ontevredenheid verdient onmiddellijke aandacht, vooral als het om belangrijke veranderingen gaat.

Om die tweerichtingscommunicatie 24/7 open te houden, kunnen de leden van uw team gebruik maken van ClickUp's comment threads en vermeldingen om feedback over Taken te delen.

zet opmerkingen om in uitvoerbare taken en wijs ze toe aan je team in ClickUp._

Bovendien kunnen ze om verduidelijkingen vragen via Toegewezen opmerkingen die traceerbaar blijven totdat ze zijn opgelost.

zet opmerkingen om in taken en wijs ze toe aan de juiste teamleden met de taakweergave ClickUp-taak._

Overweeg dit: 60% tot 70% van de veranderingsinitiatieven mislukken . Bedrijven die ClickUp gebruiken, verslaan echter de kansen.

Neem bijvoorbeeld de gezondheidsgigant Mayo Clinic. In hun YouTube video change is Hard: Creating an Adoption Plan to Breed Success' (Veranderen is moeilijk: een adoptieplan maken om succes te hebben), benadrukken ze ClickUp als een kritieke factor in hun soepele overgang. Eén gastheer aantekende:

De snelste adoptie van elke tool die wij drieën in onze carrière hebben gelanceerd. Gelukkiger personeel. Betere transparantie en samenwerking binnen het team. Minder heen-en-weer communicatie over projecten. Ontwerpers kunnen de leiding om hulp vragen door gebruik te maken van ClickUp functies zoals tags en opmerkingen.

Heather Meyer, programmamanager, Mayo Clinic

Verandering Kampioen Netwerken

Stel je voor dat Rhea de leiding heeft over een belangrijke organisatorische verandering in een multinationaal bedrijf.

Alles alleen doen? Niet ideaal.

Dus vormde ze een netwerk van veranderingskampioenen waarin meerdere werknemers zoals zij de verantwoordelijkheid deelden om veranderingen in een organisatie door te voeren.

Dit is hoe Rhea's netwerk werkt:

Het woord verspreiden : Rhea en haar team zorgen ervoor dat iedereen op alle afdelingen en in alle landen het abonnement op verandermanagement begrijpt. In plaats van dat één persoon al het zware werk doet, communiceert elk lid het "waarom" en "hoe" achter de veranderingen binnen hun teams

: Rhea en haar team zorgen ervoor dat iedereen op alle afdelingen en in alle landen het abonnement op verandermanagement begrijpt. In plaats van dat één persoon al het zware werk doet, communiceert elk lid het "waarom" en "hoe" achter de veranderingen binnen hun teams De voordelen uitleggen : Rhea en haar team benadrukken de positieve resultaten voor werknemers en helpen hen in te zien hoe de veranderingen de werkstromen en de doelen van het bedrijf zullen verbeteren

: Rhea en haar team benadrukken de positieve resultaten voor werknemers en helpen hen in te zien hoe de veranderingen de werkstromen en de doelen van het bedrijf zullen verbeteren Communicatie bevorderen : Rhea's netwerk verzamelt feedback van werknemers, beantwoordt vragen en legt zorgen voor aan het management. Ze zijn het 'go-to team' voor beide partijen - belanghebbenden en werknemers

: Rhea's netwerk verzamelt feedback van werknemers, beantwoordt vragen en legt zorgen voor aan het management. Ze zijn het 'go-to team' voor beide partijen - belanghebbenden en werknemers Complexiteit beheren: Omdat het bedrijf groot is, zorgt de netwerkbenadering ervoor dat niemand overweldigd wordt. Rhea richt zich op haar afdeling terwijl anderen hetzelfde doen op hun afdeling

Kampioenen in verandering ontwikkelen

Tot nu toe hebben we ons gericht op het vinden van de veranderingskampioenen, wat waarschijnlijk het meest toegankelijke deel is.

Het moeilijke deel is het verbeteren van hun vaardigheden om het meeste uit hun bijdragen te halen. Hiervoor moet je de volgende stappen doorlopen.

Training en ontwikkeling van vaardigheden

Training is het fundament van elk succesvol veranderingsimplementatieproces . Net zoals Rhea ervoor zorgt dat haar team volledig is uitgerust, moeten uw veranderingskampioenen de juiste training krijgen over nieuwe procedures en systemen.

Workshops, webinars of zelfs mentorschap kunnen hen helpen om zelfverzekerde leiders te worden.

Je kunt ook trainingen aanbieden om hun emotionele intelligentie, veerkracht en leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Hulpbronnen en aanmoediging bieden

Om het beste uit uw veranderingskampioenen te halen, moet u hen de autonomie en de middelen geven om veranderingen door te voeren en met nieuwe ideeën te experimenteren.

Lees meer: Wat is middelenbeheer? De ultieme gids met voorbeelden en sjablonen

Een ondersteunend netwerk opbouwen

Een gemeenschap zoals het Change Champion Network creëert een veilige ruimte voor hen om ideeën, inzichten en best practices uit te wisselen.

Toezicht en feedback

Tot slot, controleer regelmatig uw veranderingskampioenen.

Gebruik enquêtes, interviews of analyses om hun voortgang en uitdagingen bij te houden. Geef constructieve feedback om ze te helpen groeien en erken hun prestaties om de vaart erin te houden.

Dit is waar ClickUp Dashboards kunnen een belangrijke rol spelen in het helpen van uw veranderingskampioenen om het verschil te maken.

ClickUp Dashboards stellen u in staat om de voortgang van elk veranderingsinitiatief in één oogopslag te volgen en bieden een datagestuurde weergave van wat werkt en waar verbeteringen nodig zijn.

U kunt aanpasbare widgets instellen om de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van elke veranderingskampioen bij te houden, door statistieken te controleren zoals het aantal voltooide taken, feedback van teamleden of tijdlijnen voor specifieke doelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/clickup-dashboard.png Geef uw change champion inzichten via ClickUp Dashboards /$$$img/

gebruik ClickUp Dashboards om prioriteiten te stellen voor taken, projectresultaten te verbeteren en Sprints en Teams te beheren

De 'C' in Change staat voor ClickUp

U denkt misschien dat de titel een beetje ambitieus is, maar zoals u hierboven hebt gezien, zegt de feedback van ClickUp gebruikers iets anders.

ClickUp is de perfecte brug tussen management en teams. Deze afstemming zorgt ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt - geen verloren e-mails of gemiste updates meer.

Met een alles-in-één projectmanagementtool zoals ClickUp kunt u de inspanningen voor veranderingsmanagement in uw organisatie beter abonneren en uitvoeren, terwijl alle teams op één lijn blijven en productiviteit behouden. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis aan en verander uw bedrijf - één project per keer.