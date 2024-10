Dagelijkse Taak Tracker Google Spreadsheets Sjablonen

Stel je voor dat je aan het begin van je dag een lijst maakt met taken die je nog moet doen, maar dat je tegen de tijd dat je klaar bent het overzicht kwijt bent. Dit kan gebeuren als je te veel te doen hebt; het bijhouden van taken en het beheren van deadlines wordt chaotisch.

Wat is dan de oplossing? Google Spreadsheets taak trackers.

Taaktrackers in Google Spreadsheets zijn handig, of je nu een nieuwe of doorgewinterde professional bent. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en handig om je to-dos te plannen en bij te houden.

In deze blog delen we gratis sjablonen voor Google Spreadsheets voor het bijhouden van dagelijkse taken, waarmee het beheren van taken en teams super eenvoudig wordt. Blijf dus bij ons tot het einde!

**Wat maakt een goed sjabloon voor het bijhouden van taken?

Sjablonen voor het bijhouden van taken helpen je om je dagelijkse taken bij te houden en te beheren. Een goed sjabloon voor het bijhouden van taken bevat het volgende:

Taakbeschrijvingen : Het sjabloon moet ruimte hebben voor taakbeschrijvingen, zoals het toevoegen van links, afbeeldingen, documenten en andere bronnen

: Het sjabloon moet ruimte hebben voor taakbeschrijvingen, zoals het toevoegen van links, afbeeldingen, documenten en andere bronnen Prioritering : Met goede sjablonen voor het bijhouden van taken kunt u elke taak categoriseren op prioriteit op basis van deadlines of het belang van de taak

: Met goede sjablonen voor het bijhouden van taken kunt u elke taak categoriseren op prioriteit op basis van deadlines of het belang van de taak Taken tags : De sjabloon moet u tags laten gebruiken om Taken te labelen, zodat ze gemakkelijk doorzoekbaar en toegankelijk zijn

: De sjabloon moet u tags laten gebruiken om Taken te labelen, zodat ze gemakkelijk doorzoekbaar en toegankelijk zijn Aanpassing : Het sjabloon moet kunnen worden bewerkt en aangepast aan specifieke zakelijke behoeften

: Het sjabloon moet kunnen worden bewerkt en aangepast aan specifieke zakelijke behoeften Gegevensvisualisatie : Sjablonen voor het bijhouden van taken moeten grafieken en diagrammen bieden voor de weergave van in behandeling zijnde taken, voltooide taken, enz.

: Sjablonen voor het bijhouden van taken moeten grafieken en diagrammen bieden voor de weergave van in behandeling zijnde taken, voltooide taken, enz. Aantekeningen: Er moet een sectie aantekeningen zijn om extra Taakdetails toe te voegen voor meer duidelijkheid

Gratis sjablonen voor Google Spreadsheets voor het bijhouden van taken

Sjablonen voor het dagelijks bijhouden van taken in Google Spreadsheets zijn waardevolle hulpmiddelen voor het stroomlijnen van taakbeheer. Hier zijn een paar gratis sjablonen voor het bijhouden van taken in Google Spreadsheets:

1. Dagelijks en maandelijks taken bijhouden sjabloon van Template.net

via Template.net De Daily and Monthly Task Tracker Template van Template.net is een basis sjabloon waarmee je effectief je Taken kunt plannen en beheren. Het helpt je werkstromen te vereenvoudigen, voortgang bij te houden en deadlines nooit te missen.

Hoe te gebruiken:

Abonneer je op taken en geef ze weer op dagelijkse en maandelijkse basis

Focus op tijdmanagement

Aangepaste lijsten met taken maken, inclusief statusupdates, prioriteiten en deadlines

Taken prioriteren op basis van hun deadlines

In realtime voortgang bijhouden

Ideaal voor: Iedereen die georganiseerd wil blijven en zijn tijd effectief wil beheren. Het is perfect voor drukke mensen die jongleren met dagelijkse Taken en langlopende projecten.

2. Sjabloon voor dagelijkse taken door Template.net

via Sjabloon.net De Daily Task Tracker Template van Template.net is een eenvoudig Google Spreadsheets sjabloon dat je helpt om je dagelijkse taken bij te houden. De aanpasbare sjabloon voor takenlijst hiermee kun je je werkschema efficiënt structureren.

Hoe te gebruiken:

Aangepaste lijsten met taken maken en organiseren op één plek

Stroomlijn dagelijkse to-dos om productiviteit te verhogen

In afwachting zijnde en voltooide taken bijhouden

Samenwerken aan taken met leden van het team

Ideaal voor: Drukke professionals die hun taken dagelijks of maandelijks plannen en prioriteren en hun voortgang in realtime bijhouden om te voorkomen dat ze deadlines missen.

3. Taak Tracker Sjabloon van Template.net

via Sjabloon.net De Task Tracker Template van Template.net is een ander sjabloon voor Google Spreadsheets voor het dagelijks bijhouden van taken. Je kunt het downloaden in Excel of Google Spreadsheets format om je taken en deadlines efficiënt bij te houden.

Hoe te gebruiken:

Taken categoriseren om ze gemakkelijk te kunnen volgen

Taakvoortgang weergeven met grafieken

Aangepaste statussen voor taken maken, waaronder 'te doen', 'in behandeling', 'voltooid', 'in de wacht', enz.

Aanpassen van velden en aantekeningen voor elke taak

Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een georganiseerde manier om de voortgang van taken te categoriseren en bij te houden om deadlines efficiënt te halen.

4. Sjabloon voor het bijhouden van de status van taken door Template.net

via Template.net Het Task Status Tracker Template van Template.net bespaart je de moeite van het onthouden van taken en maakt het gemakkelijker om ze bij te houden. Het biedt een professionele layout voor het bijhouden van je project activiteiten en updates.

Hoe te gebruiken:

Voer gegevens in en organiseer ze in kolommen

Aanpasbare velden toevoegen om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Secties bewerken om meer informatie toe te voegen

Gegevens visualiseren met grafieken en grafieken

Ideaal voor: Drukke professionals die in één oogopslag de voortgang van hun taken willen weergeven met grafieken en diagrammen.

5. Sjabloon voor Google Spreadsheets Nog te doen lijst door Zapier

via Google Spreadsheets De Google Spreadsheets To-Do List Template van Zapier is een Google Spreadsheets sjabloon voor het dagelijks bijhouden van taken om uw gewone takenlijst in te stellen en bij te houden hoe de taken vorderen . Hoewel dit sjabloon het beste past bij persoonlijke to-dos, kun je het ook voor werk gebruiken en delen met je team om ze op de hoogte te houden.

Hoe te gebruiken:

Gebruik de secties Taken, Dagen en Aantekeningen om je takenlijst op te stellen

Label taken met een hoge prioriteit en kies kleuren om de status van elke taak aan te geven

Aangepaste kolommen toevoegen, zoals het type taak, tijdsinschatting, taken die je later moet doen, enz.

Taken afvinken wanneer je ze voltooit door een status toe te voegen of ze af te vinken

Ideaal voor: Iedereen die dagelijkse takenlijsten wil maken zodat ze hun taken op tijd kunnen voltooien.

6. Google Spreadsheets sjabloon voor het bijhouden van de voortgang van taken door Unito

via Google Spreadsheets De Google Spreadsheets Task Progress Tracker Template van Unito is een uitgebreide sjabloon voor Google Spreadsheets waarmee u uw tools kunt koppelen en taken kunt kiezen die u wilt synchroniseren. Dit spreadsheetsjabloon helpt u voortgangsrapporten te maken voor eenvoudige analyse.

Hoe te gebruiken:

Gebruik het tabblad gegevensdump om al je project Taken te synchroniseren

Maak voortgangsrapportages om openstaande, voltooide en achterstallige taken bij te houden

Genereer staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en burndown grafieken om de voortgang per taak en Sprint bij te houden

Werklast per teamlid bijhouden en middelen reserveren

Ideaal voor: Projectleiders en managers die op zoek zijn naar een snelle en gemakkelijke manier om voortgangsrapportages over taken te genereren en te delen met belanghebbenden.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor het bijhouden van taken

Hoewel sjablonen voor Google Spreadsheets voor het bijhouden van dagelijkse taken u kunnen helpen bij het efficiënt bijhouden van uw to-dos, kunt u te maken krijgen met een aantal uitdagingen.

Hier zijn de nadelen van het gebruik van Google Spreadsheets voor het bijhouden van uw dagelijkse taken:

Beperkte samenwerking : Google Spreadsheets is niet de beste tool voor samenwerking. Het is vatbaarder voor fouten en kan langzamer worden als er meerdere mensen tegelijk aan werken

: Google Spreadsheets is niet de beste tool voor samenwerking. Het is vatbaarder voor fouten en kan langzamer worden als er meerdere mensen tegelijk aan werken Problemen met de schaalbaarheid : Naarmate de lijst met taken langer wordt, worden de sjablonen van Google Spreadsheets onoverzichtelijk. Je moet aparte werkbladen bijhouden, waardoor het moeilijk wordt om taken te vinden en bij te houden

: Naarmate de lijst met taken langer wordt, worden de sjablonen van Google Spreadsheets onoverzichtelijk. Je moet aparte werkbladen bijhouden, waardoor het moeilijk wordt om taken te vinden en bij te houden Beperkte automatisering : Je kunt geen workflows of taaktoewijzingen automatiseren met Google Spreadsheets sjablonen. Het vereist veel handmatig werk, waaronder het bijwerken van statussen van taken, aanpassingen, enz.

: Je kunt geen workflows of taaktoewijzingen automatiseren met Google Spreadsheets sjablonen. Het vereist veel handmatig werk, waaronder het bijwerken van statussen van taken, aanpassingen, enz. Zorgen over veiligheid : Er zijn geen robuuste functies voor veiligheid, zoals granulaire toegangscontroles, waardoor de tool riskant is voor het opslaan van gevoelige projectgegevens

: Er zijn geen robuuste functies voor veiligheid, zoals granulaire toegangscontroles, waardoor de tool riskant is voor het opslaan van gevoelige projectgegevens Geen notificaties: Google Spreadsheets sjablonen bieden geen automatische herinneringen voor het voltooien van taken of aankomende deadlines

Alternatieve sjablonen voor het bijhouden en beheren van taken

Als u worstelt met de limieten van de sjablonen in Google Spreadsheets, is het tijd om op zoek te gaan naar alternatieven. Wij raden ClickUp aan voor het efficiënt bijhouden en beheren van taken.

ClickUp is een alles-in-één tool voor taakbeheer waarmee u persoonlijke en professionele taken kunt maken en beheren. Je kunt doelen en mijlpalen instellen, takenlijsten maken, samenwerken met je team aan taken, tijdlijnen bijhouden, bronnen beheren en herinneringen en workflows automatiseren.

Met ClickUp-taak kunt u ook taken visualiseren zoals u dat wilt met aangepaste weergaven, waaronder Tabel, Lijst, Kalender en Board weergaven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tabel weergave Vereenvoudigd /%img/

visualiseer uw gegevens in spreadsheets met de tabelweergave van ClickUp_

Bijvoorbeeld, Tabel weergave van ClickUp helpt u om directe spreadsheets te maken en projectgegevens te visualiseren in velden en rijen. U kunt deze weergave ook gebruiken om databases te maken en taken als records te organiseren. Het beste deel? Met deze weergave kun je klanten aan bestellingen en koppelingen aan bugrapporten koppelen.

Dus als je gewend bent om met Google Spreadsheets te werken, maar niet wilt omgaan met de beperkingen ervan, is ClickUp's tabelweergave de perfecte oplossing.

Lees meer: 20 Gratis sjablonen voor spreadsheets in Excel & ClickUp Daarnaast biedt ClickUp verschillende sjablonen voor Taakbeheer. Deze sjablonen maken van uw dagelijkse werk een fluitje van een cent en zijn een geweldig Google Spreadsheets alternatief . Laten we deze sjablonen eens in detail bekijken.

1. ClickUp sjabloon voor eenvoudig taakbeheer

Dit sjabloon downloaden

Maak een georganiseerd systeem voor taakbeheer met ClickUp Simple Task Management Template

ClickUp's sjabloon voor project takenlijsten combineert basis- en geavanceerde functies, waardoor het een van de beste sjablonen voor taakbeheer is.

Deze sjabloon voor projectmanagement kan worden gebruikt om persoonlijke en teamtaken bij te houden en te beheren. Het wordt geleverd met vijf weergaven: Document, Board, Lijst, Kalender en Embed. Bovendien kun je aangepaste statussen toevoegen zoals 'Te doen', 'Nog te doen' en 'Voltooid' om taken efficiënt bij te houden.

Waarom we het aanbevelen

Het hoogtepunt van het sjabloon is dat je met de weergave Embed video's kunt insluiten in het sjabloon voor duidelijker werk.

Ideaal voor: De drukke professional die persoonlijke en kantoortaken op één plek wil beheren om niet van blad te hoeven wisselen.

Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp-taak management sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/task-management-t.png taakbeheer-t https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102451782&department=pmo&\_gl=1*1t82m9x*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor taakbeheer is een sjabloon voor projectmanagement die elk team nodig heeft voor succesvolle projectresultaten. Met de ingebouwde tools is deze sjabloon ideaal voor het beheren van meerdere projecten en het samenwerken met uw team om op één plek aan verschillende projectmanagement werkstromen te werken.

De sjabloon wordt geleverd met zes dynamische weergaven, waarvan de Teamweergave valt op.

Met dit sjabloon kun je:

Taken onderverdelen in drie lijsten: Ideeën, Backlogs en Actie-items

Samenwerken met teams

Taken organiseren op prioriteit, status of afdeling

Werkstromen bijhouden en optimaliseren

Waarom we het aanbevelen

Met de teamweergave (voorheen Box) kun je de werklast van iedereen bekijken voor doordachte taaktoewijzingen. Het biedt vooraf aangepaste velden zodat je kunt zien aan wie welke taak is toegewezen, wanneer deze moet worden uitgevoerd en wat de voortgang in realtime is. Bovendien kun je aangepaste velden toevoegen voor details zoals budgetten, bijlagen of links.

Ideaal voor: Projectmanagers die hun projectprocessen willen stroomlijnen en de samenwerking willen verbeteren voor succesvolle projectresultaten.

Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp sjabloon Nog te doen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Work-To-Do-Template.png ClickUp Werk Te Doen Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*1r2swkh\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon Nog te doen werk is het perfecte hulpmiddel om uw wekelijkse taken te organiseren. Het helpt u uw dagelijkse taken te plannen volgens uw wekelijkse abonnement om een productieve week te garanderen. Kortom, dit sjabloon heeft alles wat u nodig hebt om dingen Klaar te krijgen.

Met ClickUp's sjabloon Nog te doen kunt u:

De voortgang bijhouden met Gantt grafieken en Kanban-borden

Focussen op taken met prioriteit

Complexe projecttaken opsplitsen in beter beheersbare taken

Taken duur bijhouden

Om deze sjabloon te gebruiken, stel je duidelijke doelen en begin je met het maken van je taken. ClickUp-taak laat u taken plannen en organiseren met beschrijvingen, subtaken en deadlines. U kunt tags aan taken toevoegen zodat u ze gemakkelijk kunt doorzoeken, taken aan teamleden toewijzen en zelfs de tijdlijn van uw taken weergeven met de kalenderweergave.

Waarom wij het aanbevelen

Dit sjabloon is uitstekend voor het scannen en prioriteren van je wekelijkse werkschema met de weergave Weekly Calendar.

Ideaal voor: Mensen die hun dagelijkse Taken vooruit willen plannen en dingen Klaar willen krijgen. Het is het ideale hulpmiddel om de productiviteit de hele week op peil te houden.

Dit sjabloon downloaden

Lees meer: 10 Gratis sjablonen om dingen gedaan te krijgen (GTD) voor productiviteit

7. ClickUp sjabloon voor eenvoudige taken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Simple-To-Dos-Template.png ClickUp sjabloon met eenvoudige taken https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-180546781&department=overig&\_gl=1*fgd6ha*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor eenvoudige taken vereenvoudigt het beheer van taken door al uw to-dos op één plaats samen te brengen. U kunt uw prioriteiten, toegewezen personen en deadlines weergeven zodat u geen belangrijke informatie mist.

Met dit sjabloon kun je:

Taken organiseren in verschillende categorieën

Taken toewijzen aan leden van een team

Een duidelijke lijst met to-dos opstellen die iedereen kan volgen

Net als de andere sjablonen van ClickUp wordt ook deze geleverd met aangepaste statussen, velden en weergaven. Het heeft een statusbord voor eenvoudige toegang tot alle taken. Met het sjabloon kunt u ook taken bijhouden met tags en het taakbeheer gemakkelijker maken met automatiseringen.

Waarom we het aanbevelen

Dit eenvoudige sjabloon helpt je als je met meerdere verantwoordelijkheden moet jongleren. Je kunt je taken prioriteren en de weergave Geprioriteerde Taken gebruiken om ervoor te zorgen dat je ze in de juiste bestelling aanpakt.

Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die het projectmanagement willen vereenvoudigen en mensen, middelen, tijdlijnen, prioriteiten en al het andere bij elkaar willen brengen.

Dit sjabloon downloaden

8. ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Calendar-To-Do-List-Template.png ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200573617&afdeling=persoonlijk-te gebruiken&iskaro_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon is een hulpmiddel dat u een snelle momentopname geeft van uw wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse Nog te doen abonnementen. Het helpt u georganiseerd te blijven zodat u al uw doelen kunt bereiken.

Met dit sjabloon kun je:

Taken plannen om te voorkomen dat je deadlines mist

Taken organiseren in emmers voor meer duidelijkheid

Taakdetails in detail weergeven

De voortgang van taken bijhouden

Inzicht krijgen in hoe lang het duurt voordat een taak Klaar is

Dit sjabloon wordt geleverd met vijf aangepaste weergaven in verschillende ClickUp configuraties: Op rol, Vergaderverzoek, Op categorie, Planningen en Aan de slag-gids. U kunt ook het bijhouden van de kalender to-do lijsten verbeteren met waarschuwingen voor afhankelijkheid, tijdsregistratie en meer.

Waarom we het aanbevelen

Het sjabloon bevat een weergave voor vergaderverzoeken om aanstaande vergaderingen bij te houden en taken die daarvoor voltooid moeten worden.

Ideaal voor: Iedereen met een drukke agenda die een overzicht wil van al zijn afspraken en taken in de komende weken.

Dit sjabloon downloaden

Dat is nog niet alles. Naast deze sjablonen, ClickUp-taaksjablonen functie kunt u ook uw eigen sjablonen maken. Op deze manier kunt u sjablonen maken voor terugkerende taken en workflows en de productiviteit verbeteren. Bovendien zijn ze eenvoudig, aanpasbaar en vereisen ze geen training.

Beheer uw taken beter met ClickUp-taak

Sjablonen voor het bijhouden van dagelijkse taken in Google Spreadsheets zijn ongetwijfeld handig bij het beheren van taken en lijsten met taken.

Google Spreadsheets zijn echter niet perfect. Als u regelmatig meerdere taken moet afhandelen en moet samenwerken met verschillende teams, wordt het een uitdaging om alles bij te houden met behulp van de sjablonen in Google Spreadsheets. Dat is waar software voor taakbeheer zoals ClickUp.

De sjablonengalerij van ClickUp biedt meerdere spreadsheetsjablonen die ideaal zijn voor het beheren van persoonlijke to-dos en professionele projecten. Deze gratis sjablonen hebben veel aanpassingen en extra functies, waaronder notificaties en automatisering van de werkstroom.

Daarnaast voegt ClickUp een hoop gemak toe met zijn Taakbeheer en ClickUp AI mogelijkheden.

Dus waarom zou je worstelen met Google Spreadsheets? Aanmelden bij ClickUp en download deze sjablonen vandaag nog.