Google formulieren of SurveyMonkey: Beste enquêtetool?

Het maken van online formulieren kan overweldigend aanvoelen, vooral als je op zoek bent naar de perfecte enquêtetool om duidelijke, bruikbare resultaten te krijgen. Of je nu een eigenaar van een klein bedrijf bent die feedback van klanten verzamelt of een evenementenplanner die RSVP's verstuurt, het juiste enquêteplatform kan het verschil maken.

Dat is waar de zwaargewichten - Google Formulieren en SurveyMonkey - om de hoek komen kijken.

Beide zijn populair, betrouwbaar en zitten boordevol geavanceerde functies, maar hoe weet u welke het beste bij uw behoeften past? Is het de eenvoud van Google Formulieren of SurveyMonkey vanwege de aanpasbaarheid?

Laten we het eens uitwerken en u helpen de beste beslissing te nemen voor uw volgende project voor het aanmaken van een enquête.

Wat zijn Google formulieren?

via Google formulieren Stel dat u nieuwe medewerkers in dienst neemt en van iedereen belangrijke informatie moet verzamelen, zoals contactgegevens, verzoeken om apparatuur of trainingsvoorkeuren. Met Google Formulieren is dit proces net zo eenvoudig als het versturen van een e-mail.

Als onderdeel van de Google Werkruimte suite kun je met Google Forms binnen enkele minuten eenvoudige formulieren maken en automatisch alle antwoorden verzamelen in Google Spreadsheets-perfect voor snelle gegevensanalyse zonder dat je extra tools nodig hebt.

Of je nu een eigenaar van een bedrijf bent of een docent die een klassenquête houdt, Google Forms biedt een gebruiksvriendelijke ervaring zonder leercurve.

via Google formulieren

Functies van Google Formulieren

Google Formulieren lijkt misschien eenvoudig, maar laat je daar niet door misleiden: het heeft veel handige functies. Met een paar Google Formulier hacks kunt u het potentieel voor het stroomlijnen van uw enquêtes vergroten:

1. Integratie met Google Spreadsheets

Reacties worden automatisch geordend in een Google Sheet zodat je feedback in realtime kunt bijhouden. Als u bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, ziet u de resultaten zodra ze binnenkomen, klaar voor onmiddellijke analyse.

Als u echter op zoek bent naar een geavanceerder pakket met tools, zijn er veel Google Werkruimte alternatieven bieden verbeterde aanpassings- en integratiemogelijkheden.

2. Aanpasbare sjablonen

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Google Formulieren biedt een verscheidenheid aan Google Formulier sjablonen voor alles van registraties voor gebeurtenissen tot formulieren voor klantenfeedback. Kies er gewoon een, pas hem aan en klik op verzenden!

3. Real-time samenwerking

Werkt u met een team? U kunt collega's uitnodigen om uw formulier te bewerken en eraan bij te dragen. Google Formulieren is een geweldige optie voor het maken van formulieren voor softwareteams ze kunnen effectief samenwerken door feedback te verzamelen, de voortgang van projecten bij te houden of teamverzoeken in realtime te beheren.

Prijzen van Google Formulieren

Gratis voor iedereen met een Google account

voor iedereen met een Google account Google Workspace Business Starter: $7,20/gebruiker per maand

$7,20/gebruiker per maand Google Workspace Business Standard: $14,40/gebruiker per maand

$14,40/gebruiker per maand Google Workspace Business Plus: $21/gebruiker per maand

Google Formulieren is een uitstekende keuze voor eenvoudige online enquêtes, vooral als u Google Werkruimte al gebruikt. Maar wat als u meer functies nodig hebt? Dan stapt SurveyMonkey in.

Wat is SurveyMonkey?

via SurveyMonkey Hebt u meer nodig dan een basis formulier? Maak kennis met SurveyMonkey, een tool waarmee u dieper in uw gegevens kunt duiken. Of u nu klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert of gedetailleerd marktonderzoek doet, SurveyMonkey biedt een reeks functies die zijn ontworpen voor serieus gegevens verzamelen en analyseren.

Voor ondernemers, docenten en marktonderzoekers die meer flexibiliteit en controle nodig hebben, biedt SurveyMonkey geavanceerde tools om in hoge mate aangepaste enquêtes op te stellen en zinvolle inzichten te verzamelen.

Functies van SurveyMonkey

De functies van SurveyMonkey zijn gericht op diegenen die op zoek zijn naar meer dan alleen eenvoudige enquêtes:

1. Geavanceerd aangepast

Wilt u dat uw enquête er professioneel uitziet? Met SurveyMonkey kunt u uw formulieren volledig aanpassen met uw eigen merknaam, vraaglogica en zelfs logica voor overslaan om specifieke vragen weer te geven op basis van reacties van gebruikers.

Als een klant bijvoorbeeld 'Ontevreden' selecteert in een productfeedbackenquête, kunt u vervolgvragen triggeren waarin u vraagt waarom.

2. Gedetailleerde rapportage en analyse

Nadat u reacties hebt verzameld, laat SurveyMonkey u niet alleen achter met ruwe gegevens. U kunt diepgaande rapporten maken met grafieken, grafieken en realtime analyses.

Stelt u zich eens voor dat u enquêtes uitvoert naar de betrokkenheid van uw medewerkers en dat u de resultaten moet delen tijdens een vergadering. De rapportagetools van SurveyMonkey zijn er voor u, zodat u uw bevindingen met slechts een paar klikken kunt presenteren.

3. Gebruiksklare sjablonen

Weet u niet zeker hoe u uw enquête moet starten? SurveyMonkey biedt een variëteit aan kant-en-klare sjablonen voor alles van het plannen van gebeurtenissen tot klantonderzoek. Als u feedback van klanten verzamelt, zijn hun sjablonen voor feedbackformulieren kunnen u tijd besparen en ervoor zorgen dat u de juiste vragen stelt om nuttige inzichten te verzamelen.

via SurveyMonkey Google Forms: Biedt basisaanpassingen, zodat u de kleur van de achtergrond kunt wijzigen en een logo kunt toevoegen, maar dat is het wel zo'n beetje. Dit zou kunnen werken als u een interne enquête uitvoert of reacties van studenten verzamelt.

SurveyMonkey: Hiermee kunt u uw merk helemaal aanpassen, van het toevoegen van uw logo tot het aanpassen van de kleuren en layout. Als u bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, kunt u ervoor zorgen dat de enquête aanvoelt als een naadloos onderdeel van uw merkervaring.

Winnaar: De ontwerpopties van SurveyMonkey geven het een duidelijke voorsprong als u indruk wilt maken op uw publiek.

Functie #3: Gegevensverzameling en -analyse

Zet enquêtereacties om in bruikbare taken met ClickUp-taakweergave

Bij het verzamelen van feedback van klanten, in plaats van het handmatig invoeren van reacties in een apart systeem, ClickUp Formulier Weergave zet deze reacties automatisch om in Taken voor je team.

De mogelijkheid om voorwaardelijke logica toe te passen in formulieren maakt het nog krachtiger: je kunt specifieke vragen tonen op basis van eerdere antwoorden, zodat je meer relevante gegevens van je respondenten vastlegt.

Elk verzenden wordt een uitvoerbare taak waar je team meteen mee aan de slag kan, waardoor het hele proces wordt gestroomlijnd.

Een voorbeeld: u hebt een online winkel en u verstuurt enquêtes na aankoop. Met de formulierweergave wordt elke reactie, of het nu een positieve beoordeling is of een klacht, een taak die wordt toegewezen aan het betreffende lid van het team. Dit elimineert handmatig bijhouden en zorgt ervoor dat er niets tussenkomt.

2. Taakbeheer

Verzend formulieren automatisch naar Taken en houd uw team op één lijn met ClickUp Taken

De echte kracht van ClickUp ligt in zijn vermogen om alles met elkaar te verbinden. Wanneer iemand een formulier indient, kunt u automatisch een van het formulier maken ClickUp-taak , wijs deze toe aan een lid van het team en stel deadlines in.

Laten we zeggen dat u een klantenfeedbackonderzoek uitvoert na een productlancering. In plaats van reacties handmatig te sorteren, kan ClickUp-taken elke reactie automatisch als een Taak toewijzen aan de relevante afdeling.

Zo kan positieve feedback bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar marketing voor testimonials, terwijl problemen met producten direct naar de klantenservice gaan voor follow-up. Op deze manier wordt er geen feedback gemist en wordt elke Taak van begin tot eind bijgehouden.

Met andere woorden, in tegenstelling tot traditionele enquêtetools, gaat ClickUp verder dan het aanmaken van formulieren en integreert het rechtstreeks met zijn software voor taakbeheer waardoor het perfect is voor teams die actie moeten ondernemen op basis van ontvangen feedback.

Of u nu feedback van klanten of interne verzoeken beheert, ClickUp zorgt ervoor dat elk verzenden efficiënt wordt afgehandeld en van begin tot eind wordt bijgehouden.

3. Sjablonen voor feedback

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-773.png Verzamel, orden en prioriteer eenvoudig feedback met ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp biedt ook kant-en-klare oplossingen, zoals de ClickUp feedback formulier sjabloon . Dit sjabloon is perfect voor het verzamelen en organiseren van feedback op één plaats.

Of u nu feedback van medewerkers verzamelt of gebruikers enquêteert over uw product, de feedback is direct gestructureerd voor eenvoudige analyse. U kunt de sjabloon aanpassen aan uw behoeften, zodat u de gewenste gegevens krijgt.

Stel bijvoorbeeld dat je een team leidt dat verantwoordelijk is voor het succes van je klanten en dat je een feedbackenquête verstuurt over een nieuwe functie. Het sjabloon voor feedbackformulieren categoriseert en prioriteert elke reactie, zodat je gemakkelijk kunt bepalen welke problemen je als eerste moet aanpakken.

Bovendien geeft de weergave van het algemene aanbevelingsbord je ruimte om al je ideeën over feedback te brainstormen en op te slaan.

4. Automatisering en analyse

ClickUp gaat verder dan formulieren: het automatiseert het hele proces. Met ClickUp Automatiseringen kunt u werkstromen instellen op basis van enquêtereacties.

Als iemand bijvoorbeeld een negatief antwoord selecteert, kan ClickUp automatisch een vervolgtaak toewijzen aan uw klantenservice-team. Of, als een enquête een probleem met hoge prioriteit aan het licht brengt, kunt u een waarschuwing triggeren om onmiddellijk actie te ondernemen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-774.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Visualiseer sleutelgegevens en bewaak de voortgang in realtime met ClickUp Dashboards

Maar dat is niet alles ClickUp's dashboards geven u realtime inzichten, zodat u trends kunt volgen, responspercentages kunt bijhouden en uw gegevens kunt visualiseren zonder het platform te verlaten.

Moet u resultaten van een enquête presenteren tijdens een vergadering? Met de ingebouwde dashboards kunt u in enkele seconden rapporten genereren, waardoor uw gegevens onmiddellijk bruikbaar zijn.

ClickUp is niet zomaar een tool, het is een voltooide oplossing voor teams die meer willen doen met hun enquêtes.

Als u de beperkingen van Google Forms en SurveyMonkey bent ontgroeid, maakt de mogelijkheid om formulieren, taken, automatiseringen en realtime inzichten te integreren ClickUp tot een game-changer voor iedereen die gegevens in actie wil omzetten.

Efficiënte formulieren en enquêtes maken met ClickUp

Zowel Google Formulieren als SurveyMonkey bieden unieke voordelen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende gebruikssituaties.

Google Forms is een geweldige gratis tool voor eenvoudige enquêtes en formulieren met basisfuncties binnen het Google ecosysteem. SurveyMonkey is ideaal als u enquêtes wilt maken met meer geavanceerde functies en rapportage.

ClickUp, aan de andere kant, biedt een krachtige combinatie van formulieren maken en projectmanagement, waardoor het een veelzijdige keuze is voor teams die gegevens moeten verzamelen en analyseren binnen hun workflows.

De geïntegreerde aanpak van ClickUp betekent dat elke verzonden enquête niet alleen gegevens zijn, maar ook een stap in de richting van het verbeteren van uw bedrijf. Of het nu gaat om het bijhouden van reacties in realtime, het automatiseren van workflows op basis van feedback of het maken van visuele rapporten, ClickUp helpt u dingen sneller en slimmer te doen.

Klaar om te zien hoe ClickUp uw enquête- en taakbeheer kan transformeren? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis aan en ervaar een betere manier van werken!