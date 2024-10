8 sjablonen voor excuusbrieven op het laatste moment

Heb je ooit een plotselinge griep gehad vlak voor een belangrijke vergadering? Of misschien was je door een onverwachte vluchtvertraging te laat voor een belangrijke presentatie voor een client. Nou, het overkomt ons allemaal, vooral als de redenen buiten onze controle liggen.

Maar een haastige aantekening waarin je je afwezigheid uitlegt, is misschien niet genoeg.

Het wordt algemeen beschouwd als een goede gewoonte om een formele excuusbrief te schrijven om je collega's en manager te informeren over een ongeluk of onvoorzien probleem.

In deze blog hebben we een aantal van de beste sjablonen en oplossingen voor excuusbrieven voor je verzameld. Van kant-en-klare gratis Google Documenten sjablonen tot tools om er zelf een te maken - er is voor ieder wat wils. Laten we beginnen!

Wat zijn excuusbrief sjablonen?

Sjablonen voor excuusbrieven zijn kant-en-klare documenten die een structuur en format bieden voor het schrijven van een excuusbrief. Ze worden meestal gebruikt om je onopzettelijke afwezigheid op kantoor, een werkverplichting of een belangrijke gebeurtenis formeel uit te leggen.

Meestal bestaan deze sjablonen uit verschillende secties, die elk verschillende aspecten van de brief behandelen, zoals de afzender, de ontvanger, de kernboodschap en andere ondersteunende informatie.

Het beste deel? Omdat ze aanpasbaar zijn, kun je ze altijd gebruiken om een snel en effectief bericht op te stellen.

Wat maakt een sjabloon voor een goede excuusbrief?

Een goede excuusbrief kan veel meer doen dan je afwezigheid bij een belangrijke gebeurtenis rechtvaardigen. Het portretteert je als een verantwoordelijke en ethische professional en betuigt oprechte spijt voor het ongemak. Dit is vooral handig als je een nieuwe baan begint . Om dit mogelijk te maken, moet het sjabloon echter van hoge kwaliteit zijn.

Hier zijn vier kenmerken die een goed sjabloon voor een excuusbrief maken:

Schoon format: Een goed sjabloon voor een excuusbrief moet makkelijk te gebruiken zijn. Het moet een duidelijk, begrijpelijk format hebben om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor alle instellingen-onderwijs, professioneel, enz.

Professionele toon: Het sjabloon moet idealiter formele taal gebruiken en een toon aanhouden die respectvol, professioneel en ideaal is voor communicatie op de werkplek

Uitgebreide structuur: Het sjabloon moet voldoende subsecties hebben om u in staat te stellen volledige informatie te geven over uw afwezigheid, zoals de redenen, wat u hebt gedaan om afwezigheid te voorkomen, enz.

Aanpassingsmogelijkheden: Het sjabloon moet aangepast kunnen worden. U moet alle elementen kunnen bewerken en personaliseren

8 sjablonen voor excuusbrieven

Zoals beloofd, zijn hier acht van de beste gratis sjablonen voor excuusbrieven. Maak er een bladwijzer van voor de volgende keer dat je een belangrijke gebeurtenis op school, werk of waar dan ook mist:

1. Sjabloon excuusbrief voor werk by Dribble

via Dribbel Als je op zoek bent naar een eenvoudig maar uitgebreid sjabloon voor een excuusbrief, dan voldoet dit sjabloon van Dribble aan de beschrijving.

Ideaal voor: Werknemers die een flexibel sjabloon nodig hebben voor persoonlijke of professionele verlofsituaties.

Dit gratis sjabloon voor excuusbrieven is veelzijdig en geschikt voor verschillende doeleinden, waaronder business, onderwijs en persoonlijk gebruik. Het is netjes, goed gestructureerd en bevat alle onderdelen die een standaard excuusbrief moet hebben.

Om het document te bewerken, hoef je het alleen maar te integreren met Google Documenten of Microsoft Word, en zodra het klaar is, kun je het downloaden en afdrukken in een standaard layout van A4-formaat.

2. Sjabloon voor excuusbrief van Google Documenten

via Google Docs Excuusbrieven met veel tekst kunnen overkomen als te veel delen, maar te weinig gedetailleerde brieven kunnen oppervlakkig en zelfs onoprecht overkomen. Je moet dus de juiste balans vinden tussen uitgebreid en breedsprakig, en dat is waar dit sjabloon van pas komt.

Ideaal voor: Professionals die hulp nodig hebben bij het opstellen van een formele excuusbrief waarin professionaliteit en detail in balans zijn.

Deze sjabloon voor excuusbrieven, ontworpen door Google Documenten, helpt je bij het opstellen van een beknopt bericht voor elk scenario. Het is eenvoudig en ongecompliceerd. De taal is zeer professioneel en elk ontwerpelement - van het lettertype tot de achtergrond - is minimaal. Bovendien is deze sjabloon compatibel met verschillende tools voor een flexibele bewerking.

3. Sjabloon ziekteverzuimbrief door Jotform

via Jotformulier Het sjabloon voor ziekteverzuim van Jotform is exclusief op maat gemaakt voor het opstellen van excuusbrieven voor onaangekondigd ziekteverlof.

Het is aanpasbaar, uitgebreid en professioneel en is geschikt voor het schrijven van excuusbrieven voor zowel bedrijven als scholen. Bewerk de details op je smartphone, onderteken het document met een e-sign tool en download het in een PDF format om je excuusbrief onderweg te maken. Je kunt dit sjabloon ook gebruiken om een brief te schrijven met een verzoek om verlof om gezondheidsredenen.

Ideaal voor: Werknemers die snel verlof moeten aanvragen voor plotselinge, ongeplande ziektedagen.

4. Formeel excuusbrief sjabloon voor werk door Google Documenten

via Google Docs Dit gratis sjabloon voor excuusbrieven van Google Documenten is geschikt voor de momenten dat je een formeel verzoek tot werkonderbreking wilt indienen. Het heeft een strakke structuur, een uitgebreid ontwerp en een elegante stijl.

Ideaal voor: Professionals die formeel verlof aanvragen voor geplande afwezigheden zoals vakanties of langere pauzes.

Deze sjabloon is ontworpen voor professioneel gebruik binnen organisaties met een meer formele cultuur, zoals banken of overheidsinstellingen, en biedt precies de juiste hoeveelheid informatie aan uw werkgever. Het strakke ontwerp maakt het de lezer gemakkelijk om de details te bestuderen en op te slaan om ze te bewaren.

Het is ook compatibel met tools als Google Slides, MS PowerPoint en MacOS Keynote, zodat je het naadloos kunt bewerken op verschillende apparaten.

5. Sjabloon voor excuusbrief bij afwezigheid met Google Documenten

via Google Docs Was je afwezig op een belangrijke trainingssessie zonder voorafgaande notificatie, en nu vraag je je af hoe je dat moet uitleggen aan je HR-manager ? Dit gratis sjabloon voor excuusbrieven van Google Documenten kan helpen.

Ideaal voor: Werknemers of studenten die ongeplande afwezigheid bij belangrijke vergaderingen of gemiste deadlines rechtvaardigen.

Dit sjabloon is professioneel en duidelijk en belicht elk detail dat je moet verstrekken voor plotselinge afwezigheden. Het werkt ook goed voor het schrijven van een excuusbrief voor school. Je hoeft alleen maar de details aan te passen aan je verhaal en het document om te zetten naar PDF, en je kunt aan de slag!

6. Formele excuusbrief sjabloon voor afwezigheid door Google Documenten

via Google Docs Je vindt veel sjablonen voor formele excuusbrieven op het internet. Maar als je er een nodig hebt om je plotselinge afwezigheid uit te leggen, kun je deze van Google Documenten gebruiken.

Netjes en verfijnd, het brengt de boodschap beknopt over zonder de brief overweldigend of langdradig te maken. Het volgt een standaard, wereldwijd geaccepteerd format dat ideaal is voor zowel professioneel als educatief gebruik. Het sjabloon is compatibel met een bereik aan tools, zeer aanpasbaar en gemakkelijk om mee te werken.

Ideaal voor: Een werkende professional of student die afwezigheid door onvoorzien werk of persoonlijke omstandigheden wil verklaren.

7. Sjabloon voor aanvraag ziekteverlof door LeaveBoard

via Examples.com Als je een dringend familienoodgeval hebt, is het op voorhand aanvragen van verlof een van de beste manieren om professionaliteit en integriteit te garanderen. Dit sjabloon helpt je precies dat te doen.

Het is gedetailleerd, formeel en visueel netjes. De brief heeft een respectvolle toon en gaat in op de specifieke reden voor de afwezigheid. Met duidelijke plaatsaanduidingen voor elke sectie vereenvoudigt dit sjabloon voor excuusbrieven het maken van formele brieven.

Ideaal voor: Werknemers die dringende familiale situaties moeten uitleggen die onmiddellijk verlof vereisen.

Maak Excuusbrieven met ClickUp

Sjablonen voor excuusbrieven zijn ideaal voor beginners omdat ze eenvoudig te gebruiken zijn en een directe oplossing bieden. Ze kunnen echter ook limieten hebben.

Deze voorgeformatteerde documenten kunnen maar tot op zekere hoogte worden aangepast. Als je een excuusbrief moet schrijven voor uitzonderlijke situaties zoals ontslag nemen of een opzegtermijn van twee weken inroept na ontslag te hebben genomen, heb je iets geavanceerder nodig om de nuances van wat je wilt zeggen vast te leggen.

Dit is waar ClickUp komt binnen!

ClickUp, een alles-in-één software voor werkbeheer, kan u met zijn caleidoscopische functies helpen om professionele excuusbrieven te maken. En het beste deel? Het is een eenvoudig proces in twee stappen!

Stap 1: Schrijf, personaliseer en verfijn excuusbrieven met ClickUp Brain

De grootste uitdaging bij het schrijven van een excuusbrief is het schrijven ervan. Maar met ClickUp Brein kunt u het binnen enkele minuten doen.

ClickUp's in-house AI-tool, ClickUp Brain, is de enige excuusbriefschrijver die u in uw team nodig hebt. Met zijn uitstekende functies voor promptbegrip en personalisering kan het u helpen excuusbrieven van professionele kwaliteit te maken voor elke gelegenheid.

Dit is bijvoorbeeld hoe u ClickUp Brain kunt gebruiken om een ontslagbrief voor 2 weken te maken:

Geef een prompt: Uw prompt is de basisstructuur van uw excuusbrief. Geef er dus een die beknopt de content van je excuusbrief beschrijft, bijv. formeel, kort, uitgebreid, enz.

Uw prompt is de basisstructuur van uw excuusbrief. Geef er dus een die beknopt de content van je excuusbrief beschrijft, bijv. formeel, kort, uitgebreid, enz. Personaliseer de content: Voer nu details in zoals uw naam, positie, naam van de ontvanger, positie, naam van het bedrijf, reden voor ontslag, enzovoort. ClickUp Brain past de content automatisch aan uw onderwerp aan

Voer nu details in zoals uw naam, positie, naam van de ontvanger, positie, naam van het bedrijf, reden voor ontslag, enzovoort. ClickUp Brain past de content automatisch aan uw onderwerp aan **Nadat u een antwoord hebt ontvangen, behandelt u het als een eerste concept en zoekt u naar gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Als u de taal, de woorden of de algehele toon van de content wilt veranderen, kunt u ClickUp Brain dat gewoon laten weten en het zal het werk voor u doen

Hier is een voorbeeld:

genereer persoonlijke excuusbrieven voor elk doel - zakelijk, educatief of persoonlijk - in slechts een paar klikken met ClickUp Brain_

Stap 2: Excuusbrieven opmaken, opslaan en delen met ClickUp Docs

Zodra u uw excuusbrief hebt geschreven met ClickUp Brain, is het tijd om de opmaak en het uiterlijk ervan te verbeteren met ClickUp Documenten .

ClickUp Docs is een uitgebreide document editor voor samenwerking en is uw one-stop oplossing voor het opmaken, opslaan en delen van excuusbrieven.

kies uw ideale lettertype, stijl, format en andere elementen om een excuusbrief van hoge kwaliteit te maken met ClickUp Docs_

Zo kunt u het gebruiken:

Verbetert uw brief met rijke tekst opmaak: ClickUp Docs biedt een overvloed aan opmaakopties. Van lettertypes tot grootte en andere elementen, u kunt uw 2-weekse ontslagbrief zo professioneel aantrekkelijk maken als u zelf wilt

ClickUp Docs biedt een overvloed aan opmaakopties. Van lettertypes tot grootte en andere elementen, u kunt uw 2-weekse ontslagbrief zo professioneel aantrekkelijk maken als u zelf wilt Organiseer en bewaar hem samen met andere brieven: Met Docs Hub kun je je ontslagbrief gemakkelijk opslaan in een speciaal bestand. Dit zorgt ervoor dat je hem gemakkelijk kunt openen en bewerken wanneer dat in de toekomst nodig is

Met Docs Hub kun je je ontslagbrief gemakkelijk opslaan in een speciaal bestand. Dit zorgt ervoor dat je hem gemakkelijk kunt openen en bewerken wanneer dat in de toekomst nodig is Deel hem met iedereen: Met ClickUp Docs kunt u uw excuusbrief ook delen met de ontvanger. Maak gewoon een deelbare link, geef toegang en stuur de brief naar uw werkgever. U kunt de brief ook afdrukken en per e-mail verzenden - de keuze is aan u

Naast ClickUp Docs en ClickUp AI biedt ClickUp een bereik van andere innovatieve tools voor ClickUp-taak- en projectmanagement die u kunnen helpen bij het schrijven van excuusbrieven, het beheren van werk, samenwerken met uw team en nog veel meer!

Gebruik ClickUp om sjablonen voor professionele excuusbrieven te maken

Studenten, werknemers, professionals - iedereen heeft een degelijk sjabloon voor een excuusbrief in zijn gereedschapskist nodig. Deze ene bron is enorm handig om uw professionele integriteit te behouden.

Het is echter niet ideaal om in elke situatie op een sjabloon te vertrouwen.

Als je een gedetailleerde, cruciale excuusbrief moet opstellen, zoals een ontslagbrief, vertrouw dan op ClickUp. Met zijn krachtige functies kun je gemakkelijk excuusbrieven maken voor elke situatie, hoe complex ook.

Kijk voor meer informatie op ClickUp of meld u hier aan gratis!