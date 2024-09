Hoe ontwikkel je een extern communicatieplan?

Heb je ooit een spelletje 'Telefoon' of 'Chinees Fluisteren' gespeeld? Als een boodschap van de ene persoon naar de andere wordt doorgegeven en dan naar de volgende, kan het verward raken tot het onherkenbaar is.

Voor een spel is dit leuk. Voor een bedrijf niet zozeer.

Hoe goed je product of dienst ook is, je succes hangt af van hoe goed je het communiceert naar de wereld.

Je klanten verwachten een consistente stem en merkboodschap op verschillende platforms, evenals efficiënte en empathische hulp bij hun query's en klachten.

Wist u dat 98% van de klanten denkt dat het essentieel is voor een bedrijf om effectief met hen te communiceren? Dus als je nog geen externe communicatiestrategie hebt, is dit het moment om ermee te beginnen.

In deze blogpost gaan we dieper in op externe communicatie en hoe je een competente strategie voor je bedrijf kunt implementeren.

Wat is externe communicatie?

Externe communicatie verwijst naar elke uitwisseling van informatie tussen een bedrijf en zijn externe belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, investeerders, overheidsinstellingen en de media.

Externe communicatie is gericht op het opbouwen van een merkreputatie en het opstellen van boodschappen die op het juiste moment bij het juiste publiek aanslaan.

Interne communicatie vs. externe communicatie

Het belangrijkste verschil tussen interne en externe communicatie is dat deze laatste gericht is op personen of entiteiten buiten het bedrijf. Interne communicatie richt zich daarentegen op de informatie-uitwisseling binnen een bedrijf.

Het opbouwen van een sterke interne afstemming tussen uw werknemers en het leiderschap is echter essentieel voor een succesvolle externe communicatie. Dit vereist duidelijke en gestructureerde interne communicatie die iedereen op de hoogte houdt en verschillende perspectieven stimuleert.

Instance, als het je doel is om de consistentie tussen promotionele content en klantenservice te verbeteren, moet je intern brainstormen over hoe marketing- en ondersteuningsteams beter kunnen samenwerken .

Idealiter zouden ze regelmatig met elkaar moeten communiceren om af te stemmen op de toon van het merk, de verwachtingen van de klant en de berichtgevingsstrategieën. Dit zorgt ervoor dat beide teams een samenhangende ervaring leveren en dezelfde waarden en beloften versterken tijdens het hele klanttraject.

Externe communicatie heeft verschillende voordelen. Deze omvatten:

Het creëren van bekendheid en zichtbaarheid voor je producten of diensten

Een sterker netwerk opbouwen met zakenpartners en investeerders

Het versterken van crisismanagement door het onderhouden van een open en eerlijke dialoog

Het marktbereik vergroten door middel van strategische berichtgeving en positionering

Een groter gemeenschapsgevoel creëren door tijdige en relevanteclient communicatie* Betere relaties met leveranciers mogelijk maken door duidelijke communicatie met belanghebbenden over behoeften en verwachtingen

Een voorbeeld van externe communicatie is wanneer je bedrijf een persbericht verspreidt over de lancering van een nieuw product. Dit informeert de media en het grote publiek over je nieuwste aanbod en opent mogelijkheden voor nieuwe verkopen of abonnementen en potentiële merkpartnerschappen.

Soorten externe communicatie

Externe communicatie bestaat in vele vormen. De belangrijkste categorieën zijn:

1. Sociale media

Door gebruik te maken van platforms zoals Facebook, Instagram, X.com of LinkedIn, kunt u actief in contact komen met uw publiek door cruciale informatie te delen over uw producten of diensten, marketingactiviteiten en bedrijfsupdates.

Het is ook een goede gelegenheid voor tweerichtingscommunicatie, omdat u op sociale mediaplatforms kunt reageren op vragen of klachten van uw klanten en zelfs kunt deelnemen aan luchtige online gesprekken.

Beheer uw communicatie via sociale media slim met de Sjabloon voor sociale-mediacampagnes van ClickUp . Hiermee kunt u uw sociale-mediaposts efficiënt plannen, organiseren en inplannen, zodat u de online aanwezigheid en invloed van uw bedrijf kunt vergroten.

Sjabloon voor sociale-mediacampagnes van ClickUp

Gebruik de sjabloon voor de volgende Taken:

Bijhouden van de voortgang van campagnes met statussen als Goedgekeurd, Geannuleerd, In uitvoering, Goedkeuring nodig en Input nodig

Toegang krijgen tot aangepaste weergaven, waaronder Planning, Berichten, DACI en Campagnes, om alles georganiseerd en toegankelijk te houden

Uw campagnesamenwerking verbeteren met schermopname, bewerking in samenwerkingsverband, automatisering, AI en meer

2. Digitale marketing

Aangezien het grootste deel van de wereld online opereert, zijn digitale marketingtechnieken zoals SEO, PPC-reclame, contentmarketing en CRM-campagnes zijn van vitaal belang om de consumentengroepen te bereiken die u wilt targetten.

Je kunt bijvoorbeeld een reeks betaalde advertenties op Facebook zetten om je milieuvriendelijke keukengerei te promoten en zo klanten te bereiken die naar deze producten zoeken.

Gebruik ClickUp Brein clickUp Brain, ClickUp's schrijfassistent met AI, om ideeën voor content en doelgroeppersona's te genereren, content te vertalen naar lokale talen voor regionale campagnes en boeiende advertentieteksten te maken.

In dit voorbeeld ziet u hoe ClickUp Brain een buyer persona creëerde voor een fabrikant van milieuvriendelijk keukengerei in Philadelphia:

Gebruik ClickUp Brain om buyer personas voor uw business te genereren en relevante marketingstrategieën te creëren

💡Pro Tip: E-mailmarketing is ook een goede manier om leads te koesteren en hen te informeren over nieuwe productlanceringen en promoties. Door gebruik te maken van A/B-tests in e-mailcampagnes kunt u onderwerpregels, content en verzendtijdstippen optimaliseren om open rates en conversies te stimuleren.

3. Website content

Uw website is vaak het eerste contactpunt met uw bedrijf, dus het is cruciaal om de content up-to-date en aantrekkelijk te houden.

Vermeld belangrijke details over uw aanbod en content die bezoekers interesseert, zoals interactieve productdemo's of inzicht achter de schermen in uw innovatieproces.

De Sjabloon voor contentbeheer door ClickUp helpt bij het definiëren van een end-to-end workflow voor het vernieuwen van uw website. Met dit sjabloon kunt u verschillende soorten websitetaken organiseren, van het aannemen van verzoeken voor content tot het plannen van de hele sitemap op whiteboards tot het bijhouden van een redactionele kalender.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-42.png ClickUp's sjabloon voor contentbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-140176478&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon biedt ook de mogelijkheid om prestaties te meten ten opzichte van doelen, zodat u uw externe bedrijfscommunicatiestrategieën dienovereenkomstig kunt aanpassen.

Maak een lijst met vereiste content, zoals blogberichten, afbeeldingen, video's, podcasts, enzovoort, en wijs verantwoordelijkheden toe aan relevante leden van het team met behulp van ClickUp-taak . Het maakt voortgang bijhouden gemakkelijker met aangepaste velden en tags, zoals prioriteit, deadline, afhankelijkheid, enz. U kunt ook ClickUp Grafiek weergave om de voortgang te bewaken op een visuele tijdlijn en deadlines in te stellen voor wanneer content moet worden geüpload, bijgewerkt of verwijderd van de website.

4. Publieke relaties

Duidelijk PR doelen zijn de sleutel om belangrijke aankondigingen bij het juiste publiek te krijgen en de reputatie van je merk te beschermen.

Een goed getimed persbericht of conferentie kan ervoor zorgen dat mediakanalen de laatste updates van het bedrijf oppikken en de boodschap verspreiden. PR is ook belangrijk tijdens crises, omdat het je controle geeft over het verhaal en je geloofwaardigheid onder belanghebbenden en het grote publiek vergroot.

Een goed uitgevoerde PR-strategie kan u bijvoorbeeld helpen om tijdens een productterugroeping het probleem snel aan te pakken, klanten gerust te stellen met duidelijke communicatie en verantwoordelijkheid te tonen, zodat uiteindelijk het vertrouwen behouden blijft en de schade aan de reputatie van uw merk tot een minimum wordt beperkt. ClickUp's sjabloon voor PR-campagnes voorziet u van alles wat u nodig hebt om een succesvolle PR-strategie uit te voeren. U kunt gedetailleerde details bijhouden door functies te gebruiken zoals:

Aangepaste statussen om de voortgang van de campagne bij te houden

Aangepaste velden om mediacontacten en bereikdetails te categoriseren

Grafiekweergaven om tijdlijnen te visualiseren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-361.png ClickUp's sjabloon voor PR-campagnes https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6106428&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het uitgebreide, volledig aanpasbare kader helpt u tijd en middelen te besparen terwijl u een bedrijfsstrategie ontwikkelt die is afgestemd op uw behoeften en doelstellingen. ClickUp Dashboards bieden een visueel overzicht van de campagneprestaties, marketing KPI's, de gezondheid van projecten en de werklast van teams aan de hand van grafieken en diagrammen, zodat u de inzichten krijgt die u nodig hebt om datagestuurde beslissingen te nemen.

💡Pro Tip: Sjablonen voor marketingplannen stellen u in staat om uw berichtgeving te beheren en ervoor te zorgen dat uw nieuws bij het juiste publiek terechtkomt, terwijl uw bedrijfsreputatie intact blijft. Integreer feedback van klanten in uw marketing abonnement om uw berichtgeving te verfijnen op basis van real-time inzichten.

5. Publieke gebeurtenissen

Gebeurtenissen zijn een geweldige manier om in contact te komen met branchegenoten, zakenpartners en potentiële clients.

Naast het promoten van uw bedrijf als marktleider en het demonstreren van uw aanbod aan een select publiek, kunt u ook leren van andere deelnemers aan de gebeurtenis en inzicht krijgen in de huidige markttrends. Software voor evenementenbeheer van ClickUp helpt bij het optimaliseren van de gebeurtenis planning en uitvoering. Met de intuïtieve functies kunt u de manier waarop u organiseert, promoot en samenwerkt veranderen.

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-123.png ClickUp Dashboard voor evenementenbeheer Afbeelding /%img/

Abonneer u op gebeurtenissen, delegeer verantwoordelijkheden en werk samen met uw team met de software voor evenementenbeheer van ClickUp

De Weergave van kalender in ClickUp kunt u duidelijke tijdlijnen voor gebeurtenissen ontwerpen, gemakkelijk verantwoordelijkheden toewijzen en nauw samenwerken met interne teams en leveranciers. Het extra voordeel van het in twee richtingen synchroniseren van Google Agenda zorgt ervoor dat al uw vergaderingen moeiteloos op één plek worden beheerd.

Bent u een groot evenement aan het plannen?

Deel het in door elke Taak op te sommen, start- en deadlines toe te wijzen en gebruik te maken van automatische tijdsregistratie om factureerbare uren te berekenen

Stel duidelijke verwachtingen op met tijdsinschattingen en zorg voor een soepele werkstroom van begin tot eind

Een gestructureerde volgorde van werkzaamheden opstellen met afhankelijkheid van taken, zodat elk lid van het team zijn rol kent

Taken prioriteren en checklists maken om te garanderen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien, vooral op de dag van de gebeurtenis

Het beste van alles is dat je je abonnement op gebeurtenissen kunt stroomlijnen met ClickUp's sjabloon voor evenementenmarketing . Deze krachtige tool biedt een gestructureerd, herhaalbaar kader, dat u helpt georganiseerd te blijven terwijl het u inspireert tot innovatieve strategieën en ervoor zorgt dat geen enkel cruciaal detail over het hoofd wordt gezien.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.18.38-AM.png Sjabloon voor evenementenmarketing door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-140176532&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Hier ziet u hoe de sjabloon kan worden gebruikt:

Werk samen met uw team aan het vaststellen van doelen en doelstellingen

Maak een lijst van potentiële leden van het publiek en hun contactgegevens

Taken bijhouden en ervoor zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien met behulp vanMijlpalen in ClickUp U kunt ook ClickUp Automatiseringen voor het verzenden van automatische herinneringen voor gebeurtenissen en het plannen van sociale-mediaposts met locatie- en planningsgegevens voor komende gebeurtenissen.

6. Samenwerkingsverbanden

Samenwerken met influencers of andere bedrijven door middel van endorsements of gezamenlijke merkcampagnes kan u helpen een nieuw publiek aan te boren en te profiteren van wederzijdse geloofwaardigheid.

Het partnerschap van Red Bull met extreme sportevenementen is een goed voorbeeld, omdat het perfect past bij het imago van energie, avontuur en het verleggen van grenzen. Deze partnerschappen helpen de avontuurlijke en energieke lifestyleboodschap van Red Bull te versterken.

Een externe communicatiestrategie ontwikkelen

Weten hoe je externe communicatie moet aanpakken is essentieel voor een succesvol succes marketingcommunicatiestrategie . Zo kunt u aan de slag.

1. Onderzoek uw doelgroepen

Begin met het definiëren van elk extern publiek waarmee u verbinding wilt maken, zoals investeerders, klanten, media of partnerverkopers. Onderzoek vervolgens elk type publiek op basis van de volgende inzichten om ze verder te segmenteren.

Instance:

Bedrijfskenmerken (bedrijfstak, grootte van het bedrijf, fase van groei)

Demografische gegevens (leeftijd, rol, grootte van het bedrijf)

Gemeenschappelijke pijnpunten (beperkte budgetten, gefragmenteerde gegevens, gebrek aan tijd)

Koopgedrag (onderzoeksgedreven, budgetbewust, meer waarde hechten aan kwaliteit dan aan prijs)

Als je een B2B-softwarebedrijf bent, kan een van je externe doelgroepen IT-managers bij middelgrote bedrijven zijn.

Door persona's aan te maken, ontdek je misschien dat zij kosteneffectiviteit en integratiemogelijkheden belangrijk vinden bij het kiezen van softwareoplossingen - een belangrijk punt waarmee je rekening moet houden in je externe communicatie abonnement.

2. Stel SMART doelen voor elk publiek

Specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen hebben voor elk doelgroepsegment is belangrijk voor het ontwikkelen van gerichte content die aansluit bij hun unieke behoeften.

Voor mediakanalen kan een SMART doel zijn: 'Zorgen voor dekking in drie toonaangevende publicaties in het volgende kwartaal door gerichte persberichten te versturen en interviews te regelen met de belangrijkste woordvoerders van het bedrijf

Met ClickUp Doelen kunt u duidelijke, specifieke doelstellingen definiëren en uw strategie voor de instelling van doelen verfijnen met kwantificeerbare, meetbare targets. Voor beleggers kan een SMART doel zijn: Verhoog de openpercentages van kwartaalnieuwsbrieven voor beleggers met 15% in de komende zes maanden'

Gebruik de functie Doelen om precieze succescijfers in te stellen, zoals nummers, percentages of valuta. Je kunt taken of lijsten koppelen aan een doel op het platform, en het zal automatisch je voortgang bijhouden wanneer je ze voltooit.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-463-1400x935.png ClickUp Doelen /$$$img/

Gebruik verschillende soorten doelen zoals waar/onwaar, mijlpaal, en meer om uw voortgang periodiek te bekijken met ClickUp Goals

Door bijvoorbeeld alle taken in een Sprint aan één doel te koppelen, kunt u eenvoudig de algehele voortgang in realtime volgen.

Houd alles georganiseerd met gebruiksvriendelijke mappen, wijs deadlines toe aan doelen en subtaken en beheer de toegang door meerdere eigenaren in te stellen en toestemming te controleren. ClickUp's marketing software voor projectmanagement kan u helpen om uw high-level marketing roadmaps om te zetten in werkbare, dagelijkse workflows.

Door strategiedocumenten, brainstormsessies en pitchingkalenders te integreren in de dagelijkse activiteiten van uw team, kunt u wendbaar blijven en snel reageren op de behoeften van elk publiek.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-58.png ClickUp Marketing Software voor projectmanagement /%img/

Bijhouden en analyseren van de voortgang naar uw marketingdoelen met ClickUp Marketing Project Management Software ClickUp Documenten in het bijzonder kunnen de leden van uw team op de hoogte en gefocust blijven van de eerste brainstorm tot de lancering van de campagne.

Of u nu lijsten met doelgroepen segmenteert, contactgegevens van media beheert of ideeën voor uw pitches organiseert, Docs houdt alles georganiseerd op één plek.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/use-clickup-relationships-to-link-tasks-and-docs-from-the-workspace.gif ClickUp Documenten /$$$img/

Gebruik ClickUp Docs om in realtime te brainstormen en samen te werken met uw team

Real-time samenwerking stelt u in staat om leden van uw team te taggen, taken toe te wijzen en tekst om te zetten in traceerbare items, zodat geen enkel idee of taak over het hoofd wordt gezien.

3. Kies de juiste kanalen voor elk publiek

Verschillende communicatiekanalen bieden unieke voordelen. Terwijl sociale media bijvoorbeeld ideaal zijn voor het delen van interactieve content en het opbouwen van een hype over nieuwe lanceringen, bieden webinars een meer persoonlijke manier om in realtime met uw klanten in contact te komen.

Houd bij het kiezen van het beste kanaal voor externe communicatie rekening met factoren zoals het beschikbare budget, de voorkeuren van het publiek en de urgentie van de boodschap.

Een voorbeeld: een e-mail heeft meer impact voor het aankondigen van een aanstaande verkoop, terwijl sms een van de beste kanalen is om klanten te informeren beste e-mail alternatieven voor meer tijdgevoelige communicatie.

Als u e-mail voornamelijk gebruikt voor externe communicatie, kunt u e-mails rechtstreeks binnen het platform verzenden en ontvangen via Software voor projectmanagement voor e-mail van ClickUp waardoor u niet meer tussen tabbladen of tools hoeft te schakelen.

Of het nu een snel antwoord of een gedetailleerde update, kunt u eenvoudig bijvoegen documenten, formulieren of clips om uw e-mails.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Email-Project-Management.gif Projectmanagement per e-mail /%img/

Externe berichten en antwoorden rechtstreeks verzenden vanuit ClickUp's software voor projectmanagement per e-mail

U kunt zelfs e-mails en taken automatiseren met op regels gebaseerde triggers voor aangepaste velden, verzenden van formulieren en bijwerken van taken, zodat u op tijd met uw publiek kunt communiceren.

Uw inbox wordt dan een hub voor projecten, waarmee u taken kunt aanmaken en becommentariëren vanuit e-mail notificaties, deadlines kunt instellen door start- en einddata toe te voegen, e-mails aan taken kunt koppelen voor context en automatisering kunt instellen voor nieuwsbrieven, druppelcampagnes en het doorsturen van e-mails.

Zo kunt u uw e-mail naast andere marketingkanalen beheren, zodat u verzekerd bent van een gecoördineerde strategie.

4. Een communicatiedraaiboek opstellen

Dit is een document met alle details over uw doelen, kanalen en tone of voice (ToV) voor elk extern publiek waarmee u werkt.

Het moet redactionele richtlijnen, content pijlers, een PR content schema en kernboodschappen van het merk bevatten, zodat je team alles heeft om elke keer op de juiste manier te communiceren.

Als je bijvoorbeeld een technologisch bedrijf bent, kan het draaiboek instructies bevatten over hoe om te gaan met mediavragen, met vooraf goedgekeurde sleutelboodschappen over productfuncties, bedrijfscultuur en duurzaamheidsinitiatieven.

5. Stel een stappenplan op voor het uitvoeren van outreachactiviteiten

Een degelijk extern communicatieplan houdt u op het goede spoor, zorgt ervoor dat uw boodschappen duidelijk zijn, dat uw doelgroepen worden begrepen en dat uw doelen op één lijn liggen.

Het mooiste is dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. In plaats daarvan kun je gebruik maken van sjablonen voor communicatieplannen die meestal elementen bevatten zoals doelen, belanghebbenden, fasen, taken, deadlines en sleutelboodschappen.

Zorg ervoor dat je je abonnement voortdurend bijwerkt met nieuwe inzichten en feedback om relevant en 'on target' te blijven.

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor communicatieabonnementen helpt bij het opstellen van een hiërarchie van belanghebbenden en definieert hoe informatie efficiënt zal worden gedeeld. U kunt uw communicatiestrategie voor projecten met clients ontwikkelen, aangepaste rollen toewijzen, toegang en toestemming beheren en beslissen wat openbaar of privé moet blijven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-468.png ClickUp's sjabloon voor communicatieplannen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bovendien kunt u een aangepaste communicatieworkflow voor uw behoeften maken met meerdere weergaven, zoals lijst, lijstweergave, werklast en kalender, en werklastdata, opmerkingen, automatisering en meer gebruiken om uw communicatieplanning te stroomlijnen.

Op dezelfde manier kan de Sjabloon voor communicatiecampagnes van ClickUp helpt u effectief te communiceren met belanghebbenden en rust uw team uit om de juiste boodschap over te brengen tijdens een campagne, of het nu gaat om de lancering van een nieuw product of een intern initiatief.

Dit is wat het biedt:

Bijhouden van de voortgang van campagnes door taken toe te wijzen met aanpasbare statussen

Organiseren en toevoegen van sleutelattributen om de verschillende fasen van uw campagne gemakkelijk te visualiseren

Het bijhouden van campagnes verbeteren met commentaarreacties, automatisering van herinneringen, meerdere toegewezen personen en prioriteiten voor taken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Communication-Campaign-Template.png ClickUp communicatie campagnesjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6109524&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon helpt bij de volledige planning en uitvoering van campagnes, van de eerste brainstorming en de instelling van doelen tot de selectie van communicatiekanalen en zorgt ervoor dat de toon en stem consistent blijven op alle platforms.

4 tips om uw branding en externe communicatie te verbeteren

Externe communicatie is van cruciaal belang voor de manier waarop uw publiek naar uw bedrijf kijkt. Of het nu gaat om een persbericht of een Facebook-post, elk stukje communicatie draagt bij aan de manier waarop het publiek naar je kijkt merkbekendheid KPI's is zo belangrijk.

Hier lees je hoe je het goed doet:

Een van de eerste prioriteiten is consistentie, zodat al uw externe communicatie via verschillende platforms bijdraagt aan het versterken van een merkidentiteit die top-of-mind blijft voor uw doelgroep

Het onderhouden van uw online aanwezigheid, met inbegrip van informatie die wordt gedeeld op uw externe communicatiekanalen en snelle reacties in uw klantinteracties, is van vitaal belang

Aanbevelingen van betrouwbare ondersteuners van je business, of dat nu industrieleiders, beïnvloeders of zelfs tevreden kopers zijn, wegen zwaarder in de ogen van het publiek dan betaalde advertenties

Door samen te werken met aantoonbare beïnvloeders kunt u ook een nieuw publiek aanboren via hun fanvolgers en rechtstreeks met hen in contact komen

Lees meer: Belangenbehartigingprogramma's voor klanten: Bouw een blijvend merk met deze organische marketingstrategie

Voorbeelden van bedrijven die externe communicatie nog goed doen

Doe bij het ontwerpen van je externe communicatie abonnement inspiratie op bij bedrijven die het al goed doen. Hier volgen enkele voorbeelden.

1. Patagonia

Dit outdoormerk staat bekend om zijn toewijzing aan transparantie en milieubeheer. Elk jaar, Patagonia deelt een jaarverslag met een gedetailleerd overzicht van de voortgang, initiatieven, uitdagingen en kansen en verwelkomt inbreng van het publiek via haar blog en sociale mediakanalen.

2. Ben en Jerry's Ben en Jerry's , een populair ijsmerk, is altijd een groot voorstander geweest van sociale rechtvaardigheid. Op de website worden de vele goede doelen die het ondersteunt duidelijk uiteengezet en elke pagina van het product bevat een sectie "waardegedreven sourcing" met details over de plantaardige verpakking en de toewijzing aan eerlijke handel.

3. Netflix

De OTT-streamer past zijn aanbod voortdurend aan op basis van wat kijkers meer willen. Netflix communiceert ook regelmatig met klanten via e-mail en staat bekend om zijn luchthartige aanwezigheid op sociale media.

4. Starbucks

De koffieketen heeft keer op keer laten zien hoe te reageren op crises. In het incident met raciale profilering in 2018, Starbucks verontschuldigde zich onmiddellijk, sloot duizenden winkels om trainingen tegen vooroordelen te geven en communiceerde duidelijk over de ondernomen acties en de geleerde lessen aan haar belanghebbenden.

Vereenvoudig externe communicatie voor uw business

In een overvolle digitale ruimte is de juiste communicatie op het juiste moment belangrijk.

Of u nu communicatiedocumenten voor belanghebbenden opstelt met betrekking tot financiële prestaties of een reeks berichten op sociale media voor een CRM-campagne, zorg ervoor dat de content past bij uw algemene merkstem en visie op hoe u gezien wilt worden.

En het is nooit te laat om te beginnen met investeren in die aanwezigheid, vooral niet met een tool als ClickUp die alles heeft wat u nodig hebt om te beginnen.

Gebruik het om documenten, projecten, chats, taken en aantekeningen te consolideren op een gecentraliseerd platform. Geniet van naadloze teamsamenwerking, elimineer informatiesilo's en creëer een echt op elkaar afgestemde externe communicatiestrategie. Gratis aanmelden voor ClickUp om het verschil te ervaren.