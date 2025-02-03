15 Tools voor Product Portfolio Management voor Business Excellence

Het beheren van een breed bereik aan producten zonder de juiste tool is als jongleren met meerdere ballen-je zult er zeker een laten vallen.

Maar hier is het goede nieuws: met de juiste productportfoliobeheer tool verloopt alles, van productprestaties tot strategische initiatieven, soepel zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat u ontspoort.

Na het werken met meerdere portfolios weet ik hoe frustrerend het kan zijn om de ideale beheertool te vinden. Daarom heb ik samengewerkt met de experts van ClickUp om het zware werk voor je te doen.

We hebben tientallen opties getest en beoordeeld op basis van bruikbaarheid, flexibiliteit en effectiviteit om u de top 15 tools te kunnen bieden die uw producten veilig houden.

Wat moet u zoeken in tools voor productportfoliomanagement?

De ideale managementtool hangt af van uw unieke businessmodel en prioriteiten. Er zijn echter een paar belangrijke functies die alle kanshebbers moeten hebben.

Robuuste visualisaties: Elke tool moet gegevens naar één dashboard brengen en een holistische weergave van je portfolio geven. Het moet ook live gegevens leveren over de status en prestaties van producten

Elke tool moet gegevens naar één dashboard brengen en een holistische weergave van je portfolio geven. Het moet ook live gegevens leveren over de status en prestaties van producten Duidelijke roadmapping: Tools voor productportfoliomanagement moeten uw strategieën en tijdlijnen in kaart brengen. Ze moeten de roadmapping-functie hebben die helpt bij het beheren vanproductachterstandennieuwe lanceringen, uitrol van functies en marketingcampagnes

Tools voor productportfoliomanagement moeten uw strategieën en tijdlijnen in kaart brengen. Ze moeten de roadmapping-functie hebben die helpt bij het beheren vanproductachterstandennieuwe lanceringen, uitrol van functies en marketingcampagnes Functies voor samenwerking: De gekozen tool moet ingebouwde functies voor communicatie en Taakbeheer hebben. Deze functies voor samenwerking bevorderen teamwerk en stroomlijnen de besluitvorming. Het doorbreekt ook silo's en verbetert de afstemming binnen de organisatie

De gekozen tool moet ingebouwde functies voor communicatie en Taakbeheer hebben. Deze functies voor samenwerking bevorderen teamwerk en stroomlijnen de besluitvorming. Het doorbreekt ook silo's en verbetert de afstemming binnen de organisatie Middelenbeheer: Een effectieve portfoliomanagementtool moet een product bereik in kaart brengen met middelen en capaciteiten. Dit omvat ook het identificeren van mogelijke knelpunten en het optimaliseren van het gebruik van middelen. Denk eraan, allesomvattendmiddelenbeheer functies ervoor zorgen dat projecten op schema blijven en overallocatie wordt voorkomen

Een effectieve portfoliomanagementtool moet een product bereik in kaart brengen met middelen en capaciteiten. Dit omvat ook het identificeren van mogelijke knelpunten en het optimaliseren van het gebruik van middelen. Denk eraan, allesomvattendmiddelenbeheer functies ervoor zorgen dat projecten op schema blijven en overallocatie wordt voorkomen Portfolio Analytics: Een portfoliomanagementtool moet functies hebben voor rapportage op basis van marktanalyse. Dit omvat ook de mogelijkheid om sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) aan te passen. Met portfolio analytics kunnen bedrijven datagestuurde beslissingen nemen en groeikansen ontdekken

💡Pro Tip: Zoek naast deze sleutelelementen ook naar een tool die uitgebreide functionaliteit biedt voor het beheer van uw portfolio sjablonen voor projecten biedt bijhouden en productstrategie .

De 15 beste tools voor productportfoliomanagement

Met in het achterhoofd waar je op moet letten, zijn hier 15 toptools voor productportfoliomanagement waarmee je aan de slag kunt:

1. ClickUp (Beste voor project bijhouden, samenwerken en resource management)

Prioriteer taken, zorg voor transparantie en lever productverbeteringen met ClickUp-oplossingen voor productbeheer ClickUp voor productmanagers is een alles-in-één projectmanagementtool die teams helpt samen te werken en projecten efficiënter te beheren. Het integreert functies zoals Taakbeheer, documentatie en dashboards in één platform. Dit helpt teams met een duidelijk overzicht van hun producten en portfolio's.

Hoewel ClickUp automatisering, rapportage en aanpassingen biedt, levert het ook meer specifieke tools voor het beheer van productportfolio's om de productiviteit te verbeteren en tijd te besparen.

volg, beheer en werk naadloos samen aan al uw projecten en productportfolio's met de ClickUp software voor productmanagement_ ClickUp software voor productbeheer is een van de meest uitgebreide oplossingen van het platform om producten en portfolio's te verbeteren. Met gecentraliseerde zichtbaarheid en functies voor live samenwerking, zoals ClickUp Chatten, is deze oplossing de krachtpatser van uw bedrijf.

ClickUp brengt routekaarten in kaart en biedt analytische dashboards om realtime inzicht te krijgen in productprestaties. Het integreert ook zijn eigen AI-tool, ClickUp Brain, in de beheertool voor productportfolio's. Deze AI-tool automatiseert onmiddellijk workflows en genereert gegevensinzichten.

ClickUp biedt naast deze speciale software tal van gespecialiseerde oplossingen en frameworks.

stuur en beheer uw bedrijfsprestaties onmiddellijk met ClickUp Portfolio_ ClickUp Portfolio is een andere op maat gemaakte oplossing die zich richt op het beheren van portfolioprestaties. Deze oplossing helpt doelen op één lijn te houden met portfolio's gekoppeld aan de initiatieven van het bedrijf.

Het stelt je ook in staat om je productinformatie te structureren, marketingcampagnes te creëren en te visualiseren en Sprints te organiseren voor productlanceringen.

Wanneer bedrijven oplossingen in kortere tijd nodig hebben, biedt ClickUp meerdere kant-en-klare oplossingen sjablonen voor productportfoliobeheer .

ClickUp Projectmanagement Portfoliosjabloon

ClickUp Projectmanagement Portfolio Sjabloon

De ClickUp Projectmanagement Portfoliosjabloon is een go-to oplossing voor gecentraliseerd beheer van productportfolio's. Het heeft verschillende aangepaste velden en functies voor taakbeheer die:

Teams in staat stelt om productinitiatieven efficiënt te plannen, te prioriteren en uit te voeren

De samenwerking verbetert en zorgt voor een succesvolle productlevering

Het beheer van mijlpalen, het bijhouden van de toewijzing van middelen en het bewaken van de voortgang verbetert

ClickUp Portfolio Management Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-461.png ClickUp Portfolio Beheersjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-44514736&department=pmo&\_gl=1*ytuwak*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp sjabloon voor portfoliobeheer is het antwoord voor bedrijven die op zoek zijn naar een strategisch overzicht van hun productportfolio. Het heeft functies zoals portfolio dashboards, afhankelijkheid bijhouden en risicobeoordeling waarmee u:

Meerdere projecten tegelijk bijhouden en beheren

Voortgang visualiseren en middelen effectief toewijzen

Datagestuurde beslissingen kunt nemen en kunt zorgen voor afstemming op overkoepelende doelen van het bedrijf

De beste functies van ClickUp

Centraliseer het beheer van uw productportfolio met aanpasbare ClickUp Dashboards voor een weergave in vogelvlucht van voortgang en prestaties

Taken, deadlines en afhankelijkheid efficiënt beheren voor meerdere productinitiatieven met behulp van ClickUp Taken Creëer en werk samen aan gedetailleerde productdocumentatie, inclusief stappenplannen en vereisten, binnen ClickUp Documenten Geef functies, initiatieven en Taken effectief prioriteit met ClickUp-taak prioriteiten om strategische afstemming te garanderen

Maak gebruik van AI-mogelijkheden met ClickUp Brain om werkstromen te stroomlijnen en productiviteit te verbeteren

Verkrijg waardevolle inzichten in de toewijzing van resources en de weergave van capaciteiten met de ClickUp Werklastweergave

Werkstromen visualiseren en voortgang bijhouden met ClickUp Board Weergave biedt Kanban-borden en Gantt grafieken op maat gemaakt voor agile teams

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers kunnen een leercurve ervaren, maar deze is gemakkelijk te overbruggen met onze gedetailleerde leergidsen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Monday.com (Beste voor visueel werkstroombeheer)

via maandag Monday.com is een populaire hulpmiddel voor productbeheer dat zich richt op visualisaties. De platformoplossing heeft meerdere tools voor samenwerking, projecten bijhouden en aanpassing van de werkstroom. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van Monday.com kunnen teams gemakkelijk taken beheren. Het bevordert ook de efficiëntie door talrijke automatiseringen en integraties.

De beste functies van Monday.com

Gemakkelijk toegang en gebruik onderweg met een effectieve desktop- en mobiele app

Maak gebruik van een modern, intuïtief en visueel dashboard dat aantrekkelijk is en waar je gemakkelijk mee kunt werken

Geniet van uitgebreide integraties en uitstekende klantenservice

De beperkingen van Monday.com

Wordt geleverd met een lange leercurve en een kort proefabonnement, wat aankoopbeslissingen moeilijk maakt

Veel uitgebreide functies zijn alleen beschikbaar in de duurdere opties

Prijzen voor Monday.com

Free: 14 dagen gratis proefversie

14 dagen gratis proefversie Basis: $9/maand per zetel

$9/maand per zetel Standaard: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Pro: $19/maand per zetel

$19/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Monday.com

G2: 4.7/5 (14.000+ beoordelingen)

4.7/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

3. Propel (Beste voor productbeheer in de cloud)

via Voortbewegen Op zoek naar een minimum aan on-premise oplossingen? Propel is een platform dat alle oplossingen, inclusief productbeheer, in de cloud aanbiedt.

Propel is ook een end-to-end oplossing die kwaliteitscontrole en productlevenscyclus combineert in portfoliobeheer. De soepele gegevensstroom stroomlijnt productlanceringen, compliance taken en teamwerk. Propel biedt ook real-time analyses om functionele besluitvorming te ondersteunen.

Deze oplossing is vrij complex om in te stellen en vereist technische kennis voor effectieve aanpassing.

De beste functies van Propel

Gebruik aanpasbare functies voor rapportage en dashboards, vooral voor klantgerichte interfaces

Geniet van een schone en toegankelijke gebruikersinterface met effectieve functies voor samenwerking

Propel limieten

Complexe initiële configuratie vereist training en expertise

Wordt geleverd met een beperkte integratie met andere systemen van de onderneming en kan leiden tot datasilo's

Propel prijzen

Aangepaste prijzen

Propel beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Planview (Beste voor ondernemingsgericht beheer)

via Planoverzicht Als u software nodig hebt voor het beheer van productportfolio's, ontworpen voor grote ondernemingen, is Planview een gemakkelijke keuze. De oplossing biedt effectieve toewijzing van middelen, bijhouden van prestaties en projectmanagement. Het beschikt ook over uitgebreide rapportagemogelijkheden die inzicht bieden in het gebruik van middelen en de productiviteit van het team.

De beste functies van Planview

Breng macro- en micro-activiteitsniveaus in kaart met een breed bereik aan tools en functies

Profiteer van functies voor resource management en enterprise architectuur die gebruikelijk zijn in grootschalige portfolio management-specifieke tools

Planview limieten

Uitgebreide functies kunnen de interface te complex en overweldigend maken voor gebruikers die niet bekend zijn met tools voor productportfoliomanagement

Vereist aanzienlijke investeringen en ondersteuning voor implementatie

Prijzen voor Planview

Aangepaste prijzen

Planview beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (40+ beoordelingen)

3.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Planisware (het beste voor complexe productontwikkeling en innovatiebeheer)

via planisware_ Planisware blinkt uit in het beheren van grote portfolio's en het afstemmen van strategische doelen. De dashboards ondersteunen R&D, budgettering en scenarioplanning, waardoor het ideaal is voor complexe proceslussen. Planisware biedt ook verschillende integratiemogelijkheden om ontwikkelingsworkflows te stroomlijnen.

De beste functies van Planisware

Vereenvoudigd projectmanagement en taakdelegatie, zelfs voor complexe workflows

Verbeter kostenoptimalisatie met functies voor budgetbeheer

Planisware limieten

Sommige gebruikers vinden het een uitdaging om een aangepaste oplossing te implementeren en configureren

Heeft complexe functies voor rapportage en middelenbeheer en de interface kan overweldigend en moeilijk te configureren zijn

Prijzen voor Planisware

Aangepaste prijzen

Planisware beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (27 beoordelingen)

3.9/5 (27 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Craft (Beste voor intuïtieve productplanning en roadmapping)

via Craft.io Voor wie zich richt op target planning en roadmaps is Craft een top keuze. Het gebruiksvriendelijke platform biedt complete roadmapping, prioritering en team alignment. Het heeft ook functies voor samenwerking die feedback en besluitvorming in realtime mogelijk maken.

Craft wordt geleverd met populaire integraties en functies, maar geavanceerde functies kunnen beperkt aanvoelen in lagere abonnementen.

De beste functies van Craft

Maak gebruik van een schone interface voor het ontwerpen van visueel aantrekkelijke en deelbare product abonnementen

Laat leden van het team in realtime bijdragen en commentaar leveren op roadmaps

Integreer met populaire tools zoals Jira en Trello voor naadloos workflowbeheer

Beperkingen van het ontwerp

Komt met een steile leercurve

De meeste belangrijke functies zijn gericht op een duurdere oplossing

Wordt geleverd met een beperkte verscheidenheid aan sjablonen

Craftprijzen

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Craft beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

7. Aha.io (Beste voor productstrategie)

via Aha.io Als je een eenvoudig maar visueel interactief hulpmiddel voor productportfoliomanagement nodig hebt, is Aha.io een goede keuze. Het is ontworpen met productmanagers in het achterhoofd en de belangrijkste functies draaien om het maken van roadmaps, het instellen van prioriteiten en het bijhouden van functies.

Aha.io bevat ook functies voor strategische instelling van doelen en realtime samenwerking. De sjablonen en integraties vereenvoudigen het workflowbeheer.

De beste functies van Aha.io

Zorg ervoor dat uw strategieën voor productbeheer perfect zijn afgestemd op uw zakelijke doelstellingen

Krijg een duidelijke visuele weergave van productroadmaps en -abonnementen

Aha.io limieten

Hoewel Aha veel functies heeft, is het niet allesomvattend

De prijs van de oplossing kan te hoog zijn voor kleine teams of startups

Biedt minder opties voor het aanpassen van werkstromen en weergaven in vergelijking met concurrenten

Aha.io prijzen

Premium: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise+:begint bij $149/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Aha.io beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

4.4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (530+ beoordelingen)

8. Workfront (het beste voor marketing- en creatieve projecten)

via adobe Workfront_ Computer software gigant Adobe introduceerde Workfront om marketing en branding inspanningen te stimuleren. Het bereikt dit door robuuste functies voor het bijhouden van taken, samenwerking en rapportage. Met Workfront kun je ook gegevens koppelen aan business intelligence tools om diepgaande productinzichten af te leiden.

De beste functies van Workfront

Stroomlijn processen voor marketingcampagnes en creatieve projecten

Gebruik gecentraliseerde dashboards voor het bijhouden van de voortgang van projecten en het gebruik van resources

Efficiënte beoordelings- en goedkeuringsworkflows bouwen voor creatieve middelen

Workfront limieten

Richt zich voornamelijk op de uitvoering van projecten in plaats van strategische beslissingen voor portfolio's

Onduidelijke prijsopties, vooral voor kleinere organisaties of teams

Sommige gebruikers rapporteren een lange leercurve

Workfrontprijzen

Aangepaste prijzen

Workfront beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (930+ beoordelingen)

4.1/5 (930+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.400+ beoordelingen)

9. ProdPad (Beste voor lean productmanagement en ideevalidatie)

via ProdPad De volgende op de lijst van beheertools voor productportfolio's is ProdPad, een tien jaar oude veteraan die zich richt op 'lean productivity'. De tool is ideaal voor product abonnement, functie prioritering en roadmapping. Het vergemakkelijkt ook de samenwerking en het verzamelen van feedback van belanghebbenden.

De beste functies van ProdPad

Naadloos vastleggen, organiseren en prioriteren van productideeën en feedback

Inzichten van gebruikers verzamelen en analyseren voor datagestuurde beslissingen

Creëer flexibele roadmaps die zich aanpassen aan veranderende prioriteiten en klantbehoeften

ProdPad limieten

Mist robuuste functies voor het beheren van complexeproductontwikkelingsprocessen.

Beperkte integraties met toepassingen van derden

Mist geavanceerde functies voor rapportage in het basis abonnement

ProdPad prijzen

Roadmap Essentials: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Roadmap Advanced: $44/maand per gebruiker

ProdPad beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Wrike (Beste voor functieoverschrijdend werkbeheer)

via Wrike Wrike geeft teams meer mogelijkheden met dynamisch Taakbeheer, tijdsregistratie en samenwerkingstools. De aanpasbare dashboards en rapporten verbeteren ook de productiviteit en zorgen voor een duidelijke zichtbaarheid van projecten. Deze beheertool voor productportfolio's, die schaalbaar is voor teams van elke grootte, is een veelzijdige keuze voor cross-functionele werkomgevingen.

De beste functies van Wrike

Aanpassen aan verschillende werkstijlen met aanpasbare werkstromen en weergaven

Creëer een platform voor effectief teamwerk en delen van kennis

Verbinding maken met tal van toepassingen van derden voor naadloze delen van gegevens

Wrike beperkingen

De uitgebreide functies kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers of eenvoudigere projecten

Het kost tijd om alle functies te leren en onder de knie te krijgen

De prijzen zijn relatief hoog voor grotere organisaties

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3700+ beoordelingen)

4.2/5 (3700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2600+ beoordelingen)

11. Productboard (Beste voor klantgericht productbeheer)

via productschap_ Productboard is een PPM-tool dat de nadruk legt op klantgerichte functies. Het biedt robuuste productprioritering, roadmapping en integratie van feedback van klanten. Met het productboard kunnen teams ook gemakkelijk doelen afstemmen en efficiënt samenwerken.

Productboard beste functies

Centraliseer klantinzichten en feedback voor geïnformeerde productbeslissingen

Prioriteit geven aan functies en initiatieven op basis van klantbehoeften en doelen van de business

Visueel aantrekkelijke en deelbare productroadmaps maken

Productboard limieten

Mist mogelijkheden voor granulair beheer en bijhouden van taken

Beheert geen grote teams met veel projecten en initiatieven

Voor kleinere organisaties of teams kan het duur zijn

Productboardprijzen

Gratis

Essentials: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $59/maand per gebruiker (minimaal twee gebruikers)

$59/maand per gebruiker (minimaal twee gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Productbeoordeling en recensies

G2: 4.3/5 (240+ beoordelingen)

4.3/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

12. Dragonboat (Beste voor resultaatgericht portfoliobeheer)

via drakenboot_ Dragonboat werd in 2018 opgericht om productleiders te helpen sneller resultaten te boeken en is de volgende tool voor het beheer van productportfolio's op mijn lijst. De tool zit boordevol functies voor het instellen van doelen, het in kaart brengen van paden en het toewijzen van middelen en maakt zijn doel perfect waar.

Dragonboard biedt ook realtime analyses voor bruikbare inzichten en robuuste integraties voor een soepele werking. Het ontbreekt de oplossing echter aan aanpassingsopties en een paar belangrijke functies voor portfoliobeheer.

Dragonboat beste functies

Product abonnementen afstemmen op strategische bedrijfsdoelstellingen en OKR's

Productprestaties afzetten tegen sleutelresultaten voor datagestuurde inzichten

Krijg een gecentraliseerde weergave van productinitiatieven en hun impact op zakelijke doelen

Dragonboat limieten

Biedt geen geavanceerde functies voor resourcetoewijzing en capaciteit planning

Minder geschikt voor kleinere teams met eenvoudigere product portfolio's

Dragonboat prijzen

Aangepaste prijzen

Recensies en beoordelingen van drakenboten

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

13. Oracle PLM Cloud (Beste voor op productgovernance gericht beheer)

via celoxis_ Celoxis is een optie die de moeite van het bekijken waard is om de productiviteit van Agile productmanagement te maximaliseren. Het zorgt voor structuur en productiviteit met uitgebreid bijhouden van resources, budgettering en rapportage. Celoxis maakt ook real-time samenwerking en gedetailleerde dashboards voor betere besluitvorming mogelijk.

De beste functies van Celoxis

Maak gebruik van Scrum- en Kanban-methodologieën voor flexibel projectmanagement

Bijhouden van voortgang en gebruik van resources in meerdere projecten

Real-time communicatie en samenwerking tussen teamleden mogelijk maken

Celoxis limieten

Richt zich voornamelijk op de uitvoering van projecten in plaats van op productplanning voor de lange termijn

Biedt minder mogelijkheden voor rapportage en analyse in vergelijking met andere tools

Komt minder intuïtief en gebruiksvriendelijk over dan andere tools

Celoxis prijzen

Teamlid: $15/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 5 gebruikers in één aankoop voor zowel Cloud als On-Premise opties)

$15/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 5 gebruikers in één aankoop voor zowel Cloud als On-Premise opties) Manager: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Celoxis beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

15. Pendo (Beste voor productanalyse)

via pendo_ Voor degenen die zich moeten richten op analyses en inzichten, is Pendo een uitgebreide optie. De software blinkt uit in analyses van productgebruik, feedbackverzameling en ondersteuning bij het onboarding. De inzichten van Pendo helpen ook bij het prioriteren van functies en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Pendo beste functies

Bijhouden van gebruikersgedrag en in-app interacties voor inzicht in productgebruik

Gebruik tools voor het verzamelen en analyseren van feedback van klanten binnen het product

Creëer gepersonaliseerde inwerkervaringen om de gebruikersadoptie te verbeteren

Pendo limieten

Richt zich voornamelijk op productanalyse in plaats van strategische portfolio beslissingen

Kan beperkte integraties hebben met sommige applicaties van derden

Biedt tal van abonnementen maar onduidelijke prijsopties

Pendo prijzen:

Gratis

Basis, Core, Pulse en Ultimate abonnementen: Aangepaste prijzen

Pendo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.400+ beoordelingen)

4.4/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Verander Product Portfolio Management met ClickUp

Het beheren van een portfolio hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met de juiste tool wordt het zo eenvoudig als het bekijken van updates en het aanpassen van strategieën.

Van de 15 Product Portfolio Management tools die we onderzochten, springt ClickUp eruit door zijn veelzijdigheid en gebruiksgemak.

Of u nu taken bijhoudt of in realtime samenwerkt, ClickUp helpt u consequent om voorop te blijven lopen. Het is de perfecte oplossing om uw processen te stroomlijnen en u te concentreren op wat belangrijk is - resultaten leveren.

Dus waarom zou u het niet eens proberen? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!