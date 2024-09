Hoe maak je een checklist voor cloudmigratie?

Cloud migratie is een topprioriteit geworden voor bedrijven die concurrerend willen blijven in een steeds digitalere wereld.

In 2023, 68% van de IT-leiders cloudmigratie als hun belangrijkste initiatief, gedreven door de behoefte aan schaalbaarheid, kostenoptimalisatie en verbeterde veiligheid.

Nu cloud-oplossingen flexibele infrastructuur, lagere operationele kosten en betere gegevensbescherming bieden, is migratie naar de cloud niet alleen een trend, maar een strategische beslissing.

De migratie naar de cloud kan echter verschillende uitdagingen met zich meebrengen. Bedrijven worden vaak geconfronteerd met problemen op het gebied van veiligheid van gegevens en compliance, omdat het verplaatsen van gevoelige informatie naar de cloud de kwetsbaarheid kan vergroten.

Ook kunnen knelpunten in de prestaties de activiteiten verstoren door een onjuiste werklastverdeling of onvoldoende bandbreedte. Bovendien is de integratie van cloud-oplossingen met verouderde systemen complex en zijn er aanzienlijke IT-middelen nodig om compatibiliteit te garanderen.

In deze blog geven we een gedetailleerde checklist voor cloudmigratie om het proces te stroomlijnen, kijken we naar een aantal uitdagingen die kunnen opduiken tijdens een migratie en geven we suggesties om ze te overwinnen. Klaar voor de cloud? Laten we gaan.

Stap voor stap checklist voor cloudmigratie

Cloudmigratie kan in het begin overweldigend lijken, dus hebben we de reis in beheersbare stappen opgedeeld en een uitgebreide checklist voor cloudmigratiebeoordeling gemaakt die u van begin tot eind begeleidt.

Of u nu een kleine startup bent of een grote onderneming, deze stappen helpen u ervoor te zorgen dat uw migratie soepel en efficiënt verloopt en is afgestemd op uw unieke behoeften.

Hier is een momentopname van de checklist:

TL;DR checklist voor cloudmigratie

Stel migratiedoelen en KPI's vast Definieer meetbare resultaten en tijdlijnen De huidige infrastructuur beoordelen Een inventarisatie maken van servers, toepassingen en opslagruimte voor gegevens Evalueren of de cloud gereed is Technische, culturele, compliance- en vaardigheidsgereedheid controleren Een uitgebreid migratie abonnement ontwikkelen Bevat strategie, prioritering, toewijzing van middelen en risicobeoordeling Kies het juiste cloudimplementatiemodel Kies uit publieke, privé of hybride cloudopties Uitdagingen voor cloudmigratie aanpakken Problemen aanpakken zoals kostenbeheer, veiligheid en gebrek aan expertise Strategieën voor kostenbeheer implementeren De juiste grootte van resources, automatisch schalen en gebruik monitoren Een abonnement nemen op integratie met bestaande systemen Zorgen voor naadloze verbindingen tussen systemen in de cloud en op locatie Herstel na rampen en bedrijfscontinuïteit verbeteren Back-up- en failover-mechanismen in de cloud implementeren Instellen van prestatiebewaking en -optimalisatie Gebruik cloud-native tools en stel prestatieminima vast Prioriteit geven aan bewustwording en training op het gebied van veiligheid

Voer regelmatig veiligheidstrainingen en -simulaties uit voor werknemers

Stap 1: Stel uw strategie voor cloudmigratie op met doelen en KPI's

Eerst moet u weten hoe succes eruitziet voor uw cloudmigratie.

Hier leest u hoe u duidelijke doelen en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) kunt instellen:

Identificeer uw belangrijkste redenen om gegevens naar de cloud te migreren

Definieer meetbare resultaten voor elk doel

Stel basisgegevens vast voor uw huidige prestaties

Stel realistische targets op voor verbeteringen na de migratie

Tijdlijnen bepalen voor het bereiken van deze doelen

Enkele voorbeelden van KPI's die u kunt overwegen:

Verkorting van de time-to-market voor nieuwe functies

Lagere infrastructuurkosten

Verbetering van applicatieprestaties

Verhoging van de uptime van het systeem

Stap 2: Beoordeel uw huidige infrastructuur

Nu is het tijd om te inventariseren wat u hebt. Deze stap is cruciaal voor het plannen van een naadloze migratie.

Dit is wat u moet doen:

Maak een inventaris van alle fysieke en virtuele servers

Documenteer alle applicaties en hun afhankelijkheid

Analyseer uw netwerktopologie en verbindingsvereisten

Systemen voor gegevensopslag en capaciteitsbehoeften identificeren

Evalueer de huidige maatregelen voor veiligheid van gegevens en compliance-eisen

U kunt het volgende gebruiken sjablonen voor het verzamelen van vereisten om de must-haves van uw bestaande infrastructuur te documenteren. Deze beoordeling geeft u een duidelijk beeld van de reikwijdte van uw cloudmigratieproces en helpt u potentiële veiligheidsrisico's te identificeren.

Stap 3: Evalueer of u klaar bent voor de cloud

Voordat u uw checklist voor cloudmigratie aanpast, moet u weten of uw organisatie klaar is voor cloudcomputing.

Deze evaluatie omvat zowel technische als niet-technische factoren:

Technische gereedheid: Zijn uw bestaande systemen compatibel met cloud services?

Zijn uw bestaande systemen compatibel met cloud services? Vaardigheden en expertise: Beschikt uw team over de benodigde vaardigheden? Welke training is wellicht nodig?

Beschikt uw team over de benodigde vaardigheden? Welke training is wellicht nodig? Organisatiecultuur: Is uw bedrijf klaar voor datamigratie?

Is uw bedrijf klaar voor datamigratie? Governance en compliance: Kunt u in verschillende cloud-omgevingen voldoen aan de wettelijke vereisten?

Kunt u in verschillende cloud-omgevingen voldoen aan de wettelijke vereisten? Budget en middelen: Beschikt u over de financiële en personele middelen om de migratie te ondersteunen?

Door deze evaluatie uit te voeren, kunt u potentiële veiligheidsrisico's voor bedrijfssystemen identificeren en strategieën ontwikkelen om deze aan te pakken voordat het problemen worden.

Stap 4: Een allesomvattend migratieproces voor de cloud ontwikkelen

Nu u een duidelijk beeld hebt gekregen van uw doelen, de huidige infrastructuur en de mate waarin de organisatie er klaar voor is, is het tijd om uw migratie-checklist voor cloudmigratie op te stellen.

De sleutelonderdelen van uw abonnement moeten zijn:

Gegevensmigratiestrategie: Gaat u uw applicaties opnieuw hosten of refactoren?

Gaat u uw applicaties opnieuw hosten of refactoren? Werklastprioritering: Welke bedrijfskritische applicaties moet u als eerste migreren?

Welke bedrijfskritische applicaties moet u als eerste migreren? Resourcetoewijzing: Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van de migratie?

Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van de migratie? Tijdlijn en mijlpalen: Stel realistische deadlines in voor elke fase van uw datamigratiestrategie

Stel realistische deadlines in voor elke fase van uw datamigratiestrategie Risicobeoordeling en risicobeperkingsstrategieën: Identificeer mogelijke problemen en maak een abonnement op onvoorziene omstandigheden

Identificeer mogelijke problemen en maak een abonnement op onvoorziene omstandigheden Communicatie abonnement: Hoe houdt u belanghebbenden op de hoogte tijdens het migratieproces naar de cloud?

U kunt een checklist voor projectmanagement om uw migratie op schema te houden. Deel het proces op in kleinere Taken, stel duidelijke deadlines en houd de voortgang nauwgezet bij.

Deze georganiseerde aanpak zal u helpen om door de complexiteit van de overstap naar de cloud te navigeren.

Stap 5: Kies het juiste cloudimplementatiemodel

De selectie van de juiste provider en het juiste implementatiemodel voor de cloud is cruciaal voor het succes van uw gegevensmigratie. Er zijn drie belangrijke opties om te overwegen:

Publieke cloud: Gedeelde cloudinfrastructuur beheerd door een externe cloudserviceprovider

Gedeelde cloudinfrastructuur beheerd door een externe cloudserviceprovider Private cloud: Dedicated cloud-infrastructuur voor één organisatie

Dedicated cloud-infrastructuur voor één organisatie Hybride cloud: Een combinatie van publieke en privé cloudbronnen

Er zijn tegenwoordig meerdere providers van clouds op de technologiemarkt.

Om de juiste cloudgebaseerde infrastructuur voor uw organisatie te kiezen, moet u rekening houden met factoren zoals:

Eisen op het gebied van veiligheid en compliance

Prestatiebehoeften

Schaalbaarheidsvereisten

Budgetbeperkingen

Mate van gewenste controle over infrastructuur

Bijvoorbeeld, De succesvolle migratie van Netflix naar de cloud toont het belang aan van het kiezen van het juiste model. Ze kozen voor een publieke cloud (AWS) om dynamische schaalbehoeften te ondersteunen, waardoor ze wereldwijd konden uitbreiden terwijl de kosten daalden en de betrouwbaarheid van de service verbeterde.

Stap 6: Uitdagingen voor cloudmigratie aanpakken

Hoewel cloudmigratie veel voordelen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee.

Volgens de Flexera 2024 Rapport over de staat van de cloud organisaties worden geconfronteerd met een aantal belangrijke hindernissen bij de migratie naar de cloud.

Hier zijn de belangrijkste uitdagingen en strategieën om ze aan te pakken:

Uitdagingen voor cloudmigratie % van de respondenten Hoe deze uitdagingen aan te pakken Beheren van clouduitgaven 84% Implementeren van robuuste FinOps-praktijken Gebruikmaken van tools voor kostenoptimalisatie in de cloud Geautomatiseerd beleid opstellen voor dynamische resourcetoewijzing Beveiliging 81% Ontwikkel een allesomvattende beveiligingsstrategie voor de cloud Implementeer sterke toegangscontroles en versleuteling Voer regelmatig beveiligingsaudits en beoordelingen uit Gebrek aan middelen/expertise 78% Investeer in training en bijscholing van bestaand personeel Werk samen met deskundigen op het gebied van cloudmigratieBouw een speciaal team voor de cloud Softwarelicenties beheren 78% Voer grondige softwarelicentieaudits uitOptimaliseer licentiegebruik in de cloudomgevingProbeer cloudspecifieke licentiemodellen Governance: 76%: Duidelijk beleid voor cloudgovernance opstellenImplementeren van geautomatiseerde beleidshandhavingRegelmatig evalueren en bijwerken van raamwerken voor cloudgovernance Compliance van gegevens 75% Begrijp branchespecifieke compliancevereisten voor gegevens Kies voor providers van clouds die compliancecertificeringen bieden 70% Definieer duidelijke rollen en verantwoordelijkhedenStel communicatiekanalen op tussen centrale teams en bedrijfseenhedenStel een gezamenlijk besluitvormingsproces in Beheer multi-cloudomgevingen 68% Ontwikkel een samenhangende multi-cloudstrategie Maak gebruik van cloudbeheerplatforms voor gecentraliseerd beheer Standaardiseer processen voor verschillende cloudplatforms Migratie naar de cloud 68% Ontwikkel een gedetailleerd migratieplanGeef prioriteit aan werklasten voor migratie Voer grondige tests uit voor en na de migratieGebruik migratiehulpmiddelen en -diensten die worden aangeboden door providers van de cloud

💡 Pro Tip: Kies voor een migratiefabriek door terugkerende migratietaken te automatiseren. Dit kan het proces aanzienlijk versnellen en fouten verminderen, vooral bij grootschalige migraties.

Stap 7: Implementeer strategieën voor kostenbeheer en optimalisatie

Hoewel een succesvolle cloudmigratie tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden, is het belangrijk om effectieve strategieën voor kostenbeheer te implementeren.

Zo werkt het:

Right-size your resources: Match cloud instance types to your worklast requirements

Match cloud instance types to your worklast requirements Autoschalen implementeren: Cloud resources aanpassen aan de vraag

Cloud resources aanpassen aan de vraag Gereserveerde instances gebruiken: Toewijzen op langdurig gebruik voor kortingen

Toewijzen op langdurig gebruik voor kortingen Monitor en analyseer het gebruik: Identificeer onderbenutte cloud resources

Identificeer onderbenutte cloud resources Tags voor onkostentoewijzing implementeren: Cloudkosten bijhouden per afdeling of project

Stap 8: Abonneren op integratie met bestaande systemen

Naadloze cloudintegratie tussen cloudgebaseerde en on-premise infrastructuur is cruciaal voor het behoud van de continuïteit van de business.

Dit is wat u moet doen:

Alle punten voor cloudintegratie tussen systemen identificeren

API-compatibiliteit en vereisten voor gegevensmigratie evalueren

Oplossingen voor veilige verbindingen implementeren (bijv. VPN's, directe verbindingen)

Integraties grondig testen voordat ze live gaan

Maak een abonnement op gegevenssynchronisatie tussen cloud en on-premise infrastructuur

Een goed abonnement op cloudintegratie helpt bij het minimaliseren van verstoringen van uw bedrijfsprocessen en zorgt voor een samenhangende IT-omgeving. Een goede IT-software voor automatisering kan u helpen handmatige fouten te verminderen voor naadloze abonnementen op cloud integratie.

Stap 9: Verbeter uw noodherstel en bedrijfscontinuïteit

Migratie naar de cloud is een geweldige kans om uw mogelijkheden voor disaster recovery (DR) en bedrijfscontinuïteit te verbeteren.

Dit is hoe:

Hersteltijddoelstellingen (RTO's) en herstelpuntdoelstellingen (RPO's) definiëren

Implementeer strategieën voor back-up van gegevens

Ontwerp redundantie- en failover-mechanismen

Procedures voor noodherstel ontwikkelen en testen

Gebruikmaken van multi-regionale implementaties voor meer veerkracht

Oefen regelmatig rampenhersteloefeningen om uw nieuwe cloudgebaseerde herstelsysteem te testen. Dit helpt bij het identificeren van hiaten in uw herstelproces en zorgt ervoor dat uw team klaar is om potentiële verstoringen op te vangen.

Stap 10: Instellen van prestatiebewaking en optimalisatie

Zodra u naar de cloud bent gemigreerd, is het essentieel om de prestaties voortdurend te testen en te optimaliseren.

Dit is wat u moet doen:

Cloud-native monitoringtools implementeren

Prestatiegrondslagen en -drempels vaststellen

Prestaties regelmatig evalueren

Applicatie code optimaliseren voor cloud omgevingen

Content delivery networks (CDN's) inzetten voor betere prestaties

Continue monitoring en optimalisatie helpen ervoor te zorgen dat uw cloud-gebaseerde systemen de prestatieverwachtingen halen of zelfs overtreffen.

Stap 11: Geef prioriteit aan bewustwording en training op het gebied van veiligheid

Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van uitgebreide training voor uw migratieteam is cruciaal voor het onderhouden van een veilige cloudomgeving. Dit is wat uw programma voor veiligheidsbewustzijn moet omvatten:

Regelmatige sessies om de veiligheid te testen voor alle werknemers

Gesimuleerde phishing-oefeningen om het bewustzijn te testen en te verbeteren

Duidelijke richtlijnen voor het omgaan met gevoelige gegevens in de cloud

Training over tools en best practices voor het testen van cloud-specifieke veiligheid

Voortdurende communicatie over nieuwe bedreigingen van de veiligheid en strategieën voor risicobeperking

Pro Tip: Wijs medewerkers van verschillende Teams aan als voorvechters van veiligheid die geavanceerde training krijgen. Deze medewerkers kunnen best practices verspreiden, basisondersteuning bieden en een cultuur bevorderen waarin veiligheid centraal staat, waardoor uw algehele cloudbeveiliging wordt verbeterd.

Uw cloudmigratie beheren met ClickUp

Cloudmigratie is een complex proces dat meerdere fasen omvat, van de eerste abonnementen tot de optimalisatie na de migratie. Zelfs met een competent IT-team kan alleen al het aantal taken en overwegingen overweldigend zijn.

Volgens het Flexera 2024 State of the Cloud Report, heeft 89% van de organisaties een multi-cloudstrategie dit benadrukt de toenemende complexiteit van cloudomgevingen. Maar het aanpakken van deze complexiteit hoeft geen uitdaging te zijn.

Met de juiste software voor projectmanagement zoals ClickUp kunt u het migratieproces opdelen in beheersbare stappen, zorgen voor duidelijke communicatie tussen de leden van het team en zichtbaarheid behouden tijdens het hele project.

ClickUp biedt een bereik aan functies, integreert met meer dan 1000 apps en heeft een grote bibliotheek van sjablonen voor checklists . Het is perfect voor ondernemingen die een robuuste project abonnement houd de dingen eenvoudig en communiceer duidelijk.

Laten we eens kijken hoe de functies van ClickUp u kunnen helpen bij het effectief maken en beheren van uw checklist voor cloudmigratie.

ClickUp-taak Checklists ClickUp-taak Checklists zijn krachtige hulpmiddelen voor het maken en beheren van checklists voor cloudmigratie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-502.png ClickUp-taak Checklists /%img/

Voeg een toegewezen persoon toe aan actie-items op uw checklist voor cloudmigratie die een actie vereisen van een specifiek teamlid op ClickUp-taaklijsten

Hier leest u hoe u ClickUp-taakchecklists kunt gebruiken voor uw cloudmigratieproject:

Maak gedetailleerde migratiefasen: Verdeel uw migratie in fasen zoals Beoordeling, Abonnement, Uitvoering en Postmigratie. Elke fase kan een checklistitem zijn

Verdeel uw migratie in fasen zoals Beoordeling, Abonnement, Uitvoering en Postmigratie. Elke fase kan een checklistitem zijn Voeg subtaken toe voor elke fase: Voeg onder elke hoofdfase specifieke taken toe. Onder Assessment kunt u bijvoorbeeld subtaken hebben als 'Inventariseer huidige infrastructuur, identificeer migratiekandidaten en evalueer cloudserviceproviders'

Voeg onder elke hoofdfase specifieke taken toe. Onder Assessment kunt u bijvoorbeeld subtaken hebben als 'Inventariseer huidige infrastructuur, identificeer migratiekandidaten en evalueer cloudserviceproviders' Wijs verantwoordelijkheden toe: Wijs elke subtaak toe aan het relevante teamlid, zodat het eigendom van de taken duidelijk is. Met deze functie kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor elk aspect van de migratie

Wijs elke subtaak toe aan het relevante teamlid, zodat het eigendom van de taken duidelijk is. Met deze functie kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor elk aspect van de migratie Stel deadlines en prioriteiten in: Voeg deadlines toe aan elke taak en subtaak om een tijdlijn voor uw migratie te maken. Gebruik prioriteitvlaggen om kritieke taken te markeren die onmiddellijke aandacht nodig hebben

Voeg deadlines toe aan elke taak en subtaak om een tijdlijn voor uw migratie te maken. Gebruik prioriteitvlaggen om kritieke taken te markeren die onmiddellijke aandacht nodig hebben Gebruik aangepaste velden: Voeg specifieke details toe aan uw taken met behulp van aangepaste velden. Voor cloudmigratie kunt u velden maken als Migratiecomplexiteit, Gevoeligheid van gegevens of Geschatte uitvaltijd

Voeg specifieke details toe aan uw taken met behulp van aangepaste velden. Voor cloudmigratie kunt u velden maken als Migratiecomplexiteit, Gevoeligheid van gegevens of Geschatte uitvaltijd Volg de voortgang in realtime: Naarmate de taken worden voltooid, wordt de balk voor de voortgang van elke fase en het totale project automatisch bijgewerkt, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de voortgang van uw migratie.

Naarmate de taken worden voltooid, wordt de balk voor de voortgang van elke fase en het totale project automatisch bijgewerkt, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de voortgang van uw migratie. Voeg opmerkingen en bijlagen toe: Gebruik de functie opmerkingen om specifieke Taken te bespreken of belangrijke aantekeningen toe te voegen. Voeg relevante documenten, zoals migratieabonnementen of architectuurdiagrammen, direct toe aan Taken zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.

ClickUp Project Checklist Sjabloon

Om u snel op weg te helpen, biedt ClickUp een Sjabloon voor checklist project die u kunt aanpassen aan uw behoeften voor cloudmigratie. Dit sjabloon biedt een gestructureerde aanpak voor het organiseren van migratietaken, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-503.png Maak een gedetailleerde lijst van alle noodzakelijke cloudmigratietaken met behulp van de ClickUp Project Checklist Sjabloon https://app.clickup.com/9016515463/template/default/t-2x1w5kn/autoTemplate Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zo gebruikt u dit sjabloon voor uw cloudmigratie:

Pas de checklist aan: Pas de vooraf opgestelde checklist aan de specifieke behoeften van uw migratieproces aan, inclusief verschillende fasen en criteria

Pas de vooraf opgestelde checklist aan de specifieke behoeften van uw migratieproces aan, inclusief verschillende fasen en criteria Gebruik aangepaste velden: Maak gebruik van aangepaste velden om onderscheid te maken tussen kritieke en niet-kritieke migratietaken, zodat u prioriteiten kunt stellen. Maak bijvoorbeeld velden aan voor Migratie-impact of Business Criticality

Maak gebruik van aangepaste velden om onderscheid te maken tussen kritieke en niet-kritieke migratietaken, zodat u prioriteiten kunt stellen. Maak bijvoorbeeld velden aan voor Migratie-impact of Business Criticality Maak afhankelijkheid: Stel afhankelijkheid van taken in om te voorkomen dat een migratietaak wordt gestart voordat de voorafgaande taken zijn voltooid. Dit zorgt voor een logische werkstroom van uw migratieproces.

Stel afhankelijkheid van taken in om te voorkomen dat een migratietaak wordt gestart voordat de voorafgaande taken zijn voltooid. Dit zorgt voor een logische werkstroom van uw migratieproces. Documenten toevoegen: Voeg migratie abonnementen, veiligheid beoordelingen, of referentiedocumenten direct toe aan relevante Taken voor gemakkelijke toegang.

Voeg migratie abonnementen, veiligheid beoordelingen, of referentiedocumenten direct toe aan relevante Taken voor gemakkelijke toegang. Gebruik tijdsregistratie: Gebruik de ingebouwde functie voor tijdsregistratie om de tijd die aan elke Taak wordt besteed bij te houden. Deze gegevens kunnen helpen bij het optimaliseren van de toewijzing van resources en het verbeteren van toekomstige migratieprocessen.

Gebruik de ingebouwde functie voor tijdsregistratie om de tijd die aan elke Taak wordt besteed bij te houden. Deze gegevens kunnen helpen bij het optimaliseren van de toewijzing van resources en het verbeteren van toekomstige migratieprocessen. Gebruik weergaven: Gebruik verschillende weergaven, zoals Lijst, Board en Kalender, om de voortgang van uw migratie te visualiseren op de manier die het beste werkt voor uw team.

Het gebruik van dit sjabloon zorgt ervoor dat er geen kritieke stappen over het hoofd worden gezien tijdens uw cloudmigratieproces. De sjabloon biedt een solide basis waarop u kunt voortbouwen en die u kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van het migratieproject van uw organisatie.

Extra functies van ClickUp voor succesvol beheer van cloudmigraties

Hoewel deze checklist de ruggengraat van uw cloudmigratieproject in ClickUp vormt, kunnen verschillende andere functies uw migratieproces verbeteren:

Aangepaste velden: Voeg specifieke details toe met betrekking tot uw migratietaken, zoals risicofactoren, belanghebbenden en impact

Voeg specifieke details toe met betrekking tot uw migratietaken, zoals risicofactoren, belanghebbenden en impact Tijdregistratie: Bewaak de tijd die aan elke taak wordt besteed om cloudresources effectief te beheren en te zorgen voor nauwkeurige facturering of rapportage

Bewaak de tijd die aan elke taak wordt besteed om cloudresources effectief te beheren en te zorgen voor nauwkeurige facturering of rapportage Gantt grafieken: Visualiseer uw project tijdlijnen en afhankelijkheid om de voortgang bij te houden en potentiële knelpunten te identificeren metClickUp Gannt-diagrammen

Stel prioriteiten voor deadlines en elimineer knelpunten voor uw cloudmigratieproject met krachtige drag-and-drop ClickUp Gantt grafieken

Dashboards: Gebruik aanpasbare dashboards om een overzicht te krijgen van de voortgang van uw cloudmigratie en de sleutelcijfers

Gebruik aanpasbare dashboards om een overzicht te krijgen van de voortgang van uw cloudmigratie en de sleutelcijfers Automatisering: U kunt kiezen uit meer dan 100 automatiseringen om uw cloudmigratieworkflows te stroomlijnen of gebruikmaken vanAI automatisering bouwer om automatiseringen met triggers en acties te maken

Beschrijf in eenvoudige bewoordingen wat u wilt automatiseren en onze AI zal snel automatisering van de werkstroom instellen voor elke ruimte, map of lijst.

Samenwerkingstools: Werk in realtime samen met uw team, deel updates, voeg bestanden toe en communiceer efficiënt met behulp van deClickUp cloud samenwerkingstool ## ClickUp: Uw toegangspoort voor een soepele overgang naar de cloud

Cloud migratie is meer dan alleen een technisch proces. Het vereist zorgvuldige abonnementen, uitvoering en onderhoud om de voordelen van cloud computing ten volle te benutten.

Volgens Gartner zal in 2025, meer dan 95% van de nieuwe digitale werklasten worden ingezet op cloud-native platforms tegenover 30% in 2021. Deze duizelingwekkende groei onderstreept het belang van een solide strategie voor cloudmigratie.

Houd deze laatste tips in gedachten bij het ontwikkelen van uw strategie voor cloudmigratie:

Blijf flexibel en wees bereid om uw abonnement waar nodig aan te passen

Communiceer regelmatig met alle belanghebbenden

Vier kleine successen onderweg

Aarzel niet om hulp van een expert in te roepen als u die nodig hebt

Gebruik ClickUp om uw migratieproject georganiseerd en op schema te houden

Door deze checklist voor het beoordelen van cloudmigraties te volgen en u te blijven toewijzen aan voortdurende verbetering, bent u goed gepositioneerd om het volledige potentieel van cloudmigratie te benutten.

Klaar om te beginnen? Meld u nu aan voor ClickUp !