Hoe je leiderschapservaring opdoet op en buiten je werk

In de bedrijfswereld zal je vermogen om leiding te geven - om op te stappen en verantwoordelijkheid te nemen, zelfs voordat het je wordt gevraagd - je onderscheiden. De juiste kwalificatie of de nieuwste certificering kan je manager laten zien dat je goed bent in het managen van werk. Maar het is je leiderschapservaring die laat zien dat je goed bent in het managen van mensen.

Hoewel sommige 'natuurlijke leiders' al leiderschapservaring hebben van de middelbare school of universiteit, kunnen de meesten van ons wel wat hulp gebruiken. Geen wonder dat de wereldwijde markt voor leiderschapstrainingen voor bedrijven werd gewaardeerd op $33,9 miljard in 2023.

Dus als je je leiderschapsvaardigheden wilt bijspijkeren, dan is deze blogpost echt iets voor jou. We behandelen alles, van hoe je leiderschap benadert tot de verschillende manieren om het te ontwikkelen, zowel op het werk als daarbuiten.

Leiderschap begrijpen

Laten we beginnen met de eerste vraag: wat is leiderschap precies?

Leiders grijpen brandnetels.

David Ogilvy

Een leider is iemand die anderen kan inspireren om samen te komen en grootse dingen te bereiken.

Dit betekent een team leiden, het moreel hoog houden en werken aan gezamenlijke doelen op het werk.

Goede leiders geven prioriteit aan organisatorische doelen en het welzijn van werknemers om een meer betrokken, productievere en duurzamere werkomgeving te creëren.

Dit is hoe het werkt:

Je bouwt mutueel vertrouwen op met je team, laat zien dat je hen vertrouwt en zij vertrouwen jou op hun beurt

Je overtuigt hen van jouw standpunt, maar staat ook open voor nieuwe ideeën en bent bereid om je weergave te veranderen als dat nodig is

Je bent de stem van de organisatie binnen het team, maar de stem van je team in de grotere instelling

Maar hoe doe je dit eigenlijk? Door uit te zoeken welk type leider je bent en welk type leider je wilt zijn.

Hier zijn enkele veelvoorkomende leiderschapsstijlen die je kunt onderzoeken:

Democratisch leiderschap

Je geeft al je teamgenoten een stem en geeft prioriteit aan open communicatie en vertrouwen. Het beste aan deze stijl is dat iedereen iets te zeggen krijgt, waardoor er een veilige ruimte ontstaat. Sundar Pichai, CEO van Google, staat bekend om zijn democratisch leiderschap hij moedigt inbreng uit alle lagen van de organisatie aan en creëert een cultuur van innovatie en inclusiviteit.

Wanneer het werkt: In creatieve omgevingen waar je team veel expertise heeft, is de buy-in van iedereen belangrijk.

Laissez-Faire leiderschap Warren Buffett , CEO van Berkshire Hathaway, neemt een

laissez-faire aanpak . Hij stelt zijn managers in staat om hun bedrijven te leiden met een minimum aan toezicht en vertrouwt op hun expertise.

Deze leider geeft weinig begeleiding of richting aan zijn team en stelt hen in staat om beslissingen te nemen. Je bent er voor hen, maar ademt niet in hun nek en geeft hen autonomie en eigendom. Het is een geweldige leiderschapsstijl voor middenmanagers, zowel voor teambeheer en uitblinken in hun eigen projecten.

Wanneer het werkt: Je hebt zeer bekwame en gemotiveerde Teams die minimaal toezicht nodig hebben.

Strategisch leiderschap

Dit werkt goed voor leiders aan de top van de hiërarchie, waar u meer bezig bent met strategische doelen dan met dagelijkse verantwoordelijkheden. Je bent in wezen een leider die leiding geeft aan een groep leiders. Jeff Bezos bij Amazon is een voorbeeld van strategisch leiderschap door zich te richten op doelen op lange termijn, zoals wereldwijde uitbreiding en innovatie, en leiding te geven aan senior leadership teams.

Wanneer het werkt: In stabiele organisaties met hiërarchische structuren en duidelijke werkverantwoordelijkheden.

Leiderschap coachen

Hier is je belangrijkste focus het opbouwen van de vaardigheden van je team en hen stimuleren om te slagen. Het is een combinatie van mentorschap en leiderschap-waarbij je je team moet begeleiden zonder ze te micromanagen. Eric Schmidt, voormalig CEO van Google, staat bekend om zijn coachend leiderschap hij biedt mentorschap en ondersteuning terwijl hij zijn team het eigendom van hun Taken laat nemen.

Wanneer het werkt: Als je leiding geeft aan minder ervaren teams of in een snel veranderende omgeving die direct toezicht vereist.

Pacesettend leiderschap

Hier bepaal je het 'tempo' - je stelt hoge eisen aan jezelf en verwacht hetzelfde van je team. Het resultaat? U geeft het goede voorbeeld en bouwt een goed presterend team met een sterke werkethiek. Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, is een toonaangevend leider . Hij handhaaft hoge verwachtingen en dwingt zijn teams om ambitieuze doelen snel en efficiënt te bereiken.

Wanneer het werkt: In resultaatgerichte teams, waar resultaten, snelheid en efficiëntie prioriteit hebben.

Management is dingen goed doen; leiderschap is de juiste dingen doen.

Peter Drucker

de waarheid is dat je niet altijd één type leider kunt zijn. Misschien begin je als coachend leider en groei je uit tot strategisch leider. Of misschien moet je een laissez-faire aanpak hanteren bij het ene team en een tempo bepalende aanpak bij het andere.

De beste manier om leiderschap te benaderen is jezelf niet te definiëren als een type leider, maar het type leider te worden dat een situatie rechtvaardigt of dat je team en organisatie nodig hebben.

Waarom leiderschapservaring opdoen cruciaal is

Leiderschapservaring is de belangrijkste factor voor professionele groei en opent deuren naar posities op hoger niveau en promoties.

Maar naast de transactionele voordelen, is het inzetten van effectieve leiderschapsstrategieën kunnen je helpen om betere relaties op te bouwen en de prestaties van teams te verbeteren. De meeste mensen stoppen niet bij slechte bedrijven, ze stoppen bij slechte leiders. Dit betekent dat het leiders zijn die de bedrijfscultuur beschermen.

Hoeveel verhalen heb je gehoord van bedrijven die aanvankelijk een positieve werkcultuur hadden, maar die na verloop van tijd verslechterden? Of van twee werknemers uit verschillende Teams die totaal verschillende ervaringen hebben in hetzelfde bedrijf, vaak beïnvloed door hun relaties met hun managers?

Een goede leider zijn kan je helpen sterkere, betekenisvollere relaties op te bouwen met de mensen om je heen.

Het is niet de taak van een leider om het werk voor anderen te doen, maar om anderen te helpen uit te vinden hoe ze het zelf kunnen doen, om dingen Klaar te krijgen en om succesvoller te zijn dan ze voor mogelijk hielden.

Simon Sinek

Uitdagingen bij het opdoen van leiderschapservaring

Hoewel het opdoen van leiderschapservaring een lonende reis kan zijn, brengt het ook zijn eigen uitdagingen met zich mee. Studies rapporteren dat terwijl 83% van de bedrijven het belang erkent van het ontwikkelen van leiders op alle niveaus slechts 5% slaagt erin dit met succes te doen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende hindernissen die je kunt tegenkomen:

Faalangst: De angst om fouten te maken kan je doen twijfelen aan je capaciteiten en belemmert je bereidheid om in leiderschap posities te stappen

De angst om fouten te maken kan je doen twijfelen aan je capaciteiten en belemmert je bereidheid om in leiderschap posities te stappen Imposter syndroom: De high-achievers willen goede leiders zijn, maar het zijn ook mensen die het meest last hebben van zelfkritische gedachten. Als jij zo iemand bent, laat je dan niet tegenhouden door zelftwijfel

De high-achievers willen goede leiders zijn, maar het zijn ook mensen die het meest last hebben van zelfkritische gedachten. Als jij zo iemand bent, laat je dan niet tegenhouden door zelftwijfel Angst: Als je geen formele leiderschapsrol hebt, wordt het des te moeilijker om nieuwe verantwoordelijkheden op je te nemen - angst voor afwijzing, verlegenheid en sociale angst kunnen je ervan weerhouden om de eerste stap te zetten

Bovendien is leiderschapservaring ook afhankelijk van externe factoren waar je geen invloed op hebt. Zo is het voor intern gepromoveerde leiders gemakkelijker om uit te blinken dan voor extern aangeworven leiders, omdat ze de bedrijfscultuur al kennen en de mensen voor hun succes duimen.

Ook vooroordelen, stereotypen en het glazen plafond kunnen het voor vrouwen moeilijk maken om leiderschapservaring op te doen.

Dan zijn er nog organisatorische of systemische uitdagingen - sommige bedrijven geven geen prioriteit aan training op de werkplek of gestructureerde leiderschapsprogramma's. Hierdoor wordt het aan de individuen zelf overgelaten om leiderschapservaring op te doen. Hierdoor moeten individuen hun vaardigheden zelfstandig ontwikkelen, wat moeilijk kan zijn gezien hun drukke agenda's en andere verantwoordelijkheden.

Hoe leiderschapservaring opdoen op het werk

De meest effectieve manier om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen is vaak op je werkplek, waar je echte teams kunt leiden en echte uitdagingen kunt aangaan.

Maar deze ervaring op het werk opdoen kost moeite en abonnement - je moet je kansen vinden, door middel van training of deelname aan de juiste initiatieven en projecten.

Hier zijn enkele manieren waarop je je leiderschapsvaardigheden op het werk kunt oppoetsen:

Mentor stagiairs en nieuwkomers

Teamleden begeleiden en coachen kan een geweldige manier zijn om je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Beschouw dit als een zachte lancering - voordat je een 'officiële' leiderschapspositie op je werk inneemt

Bovendien, door anderen te begeleiden, help je hen groeien en creëer je een positieve indruk dat je een betrouwbare leider zult zijn als de tijd daar is.

Neem extra verantwoordelijkheden

Er is altijd meer werk: vergaderingen en retraites voor teams organiseren, taken oppakken waar niemand anders tijd voor heeft, contacten onderhouden met cross-functionele teams of zelfs interne processen documenteren.

Geef leiding aan projecten die je leuk vindt en projecten die je interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden benadrukken en gebruik deze om aan de hogere leidinggevenden te bewijzen dat je klaar bent voor meer verantwoordelijkheden.

Bouw verbindingen op met bedrijfsleiders

Zoek potentiële mentoren binnen je organisatie die hebben aangetoond over goede leiderschapsvaardigheden te beschikken. Maak verbinding met hen, vraag hun advies en observeer hoe zij omgaan met verschillende leiderschapssituaties.

Het is een geweldige manier om situationeel bewustzijn te ontwikkelen en uw leiderschapsvaardigheden ter plaatse te verbeteren.

💡Pro Tip: Zoek mentorschap van meerdere leiders voor een breder begrip van leiderschap. Dit kan verschillende perspectieven en inzichten bieden in effectieve leiderschapspraktijken.

ClickUp gebruiken voor leiderschapsontwikkeling

Of u nu supergeorganiseerd bent of iemand die het beste gedijt in een dynamische (of chaotische) omgeving, een software voor projectmanagement zoals ClickUp kan een enorme ondersteuning zijn.

Hier leest u hoe ClickUp u kan helpen om leiderschapservaring op te doen op het werk:

Breng uw abonnement in kaart

Kickstart uw reis naar leiderschap door een speciaal project aan te maken in ClickUp Projecten . Gebruik subtaken, deadlines, taakbeschrijvingen en aangepaste tags om uw gedachten te ordenen en op de hoogte te blijven van uw abonnement voor leiderschapsontwikkeling. U kunt bijvoorbeeld tags aanmaken om te categoriseren welke vaardigheid u wilt ontwikkelen.

Houd al uw leiderschapsgerelateerde taken bij - uw ontwikkelingsplan en officiële verantwoordelijkheden - in ClickUp Projects

U kunt ook taken aanmaken voor uw leiderschapsverantwoordelijkheden, zoals de dagen dat u een teamlid begeleidt of wanneer u de volgende vergadering moet organiseren. Zo kunt u overal bovenop blijven zitten.

De beste manier om te brainstormen over activiteiten voor leiderschapsontwikkeling is door gebruik te maken van ClickUp mindmaps .

Begin met het maken van een 'brain dump' lijst waar je al je gedachten en ideeën op zet over hoe je je leiderschapsvaardigheden in de toekomst kunt ontwikkelen, zoals het ondersteunen van je teamleider bij het voorbereiden van de slide deck voor de jaarlijkse vergadering of het vragen aan HR of je aanwezig mag zijn bij de sessies voor personeelsgesprekken.

Gebruik vervolgens ClickUp Mindmaps om:

Visualiseer uw ideeën: Splits uw gedachten en verbind ze met elkaar om te zien hoe ze met elkaar samenhangen

Splits uw gedachten en verbind ze met elkaar om te zien hoe ze met elkaar samenhangen Gemakkelijk te organiseren: Gebruik de functie Re-Layout om uw brainstormideeën op te schonen en te structureren

Gebruik de functie Re-Layout om uw brainstormideeën op te schonen en te structureren Ideeën omzetten in taken: Zet uw brainstormconcepten om in uitvoerbare Taken, zodat u ze gemakkelijker kunt bijhouden en uitvoeren

Zet uw brainstormconcepten om in uitvoerbare Taken, zodat u ze gemakkelijker kunt bijhouden en uitvoeren Aanpassen voor duidelijkheid: Voeg kleuren en labels toe aan verschillende elementen om prioriteiten te benadrukken en uw kaart te stroomlijnen

Bijhouden van voortgang

Zodra u uw abonnement aan een project hebt toegevoegd, is de volgende stap het meten van uw voortgang met ClickUp Doelen .

Gebruik verschillende soorten doelen zoals waar/onwaar, mijlpalen en meer om je voortgang periodiek te bekijken

Hier zijn enkele ideeën over instelling van professionele doelen :

Stel ja/nee (of waar/onwaar) doelen om aan te geven of je een bepaalde Taak hebt voltooid, zoals iemand begeleiden

om aan te geven of je een bepaalde Taak hebt voltooid, zoals iemand begeleiden Stel doelen op basis van tijd , zoals vier uur per week psychologie studeren om je interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren

, zoals vier uur per week psychologie studeren om je interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren Groepeer alle doelen in een bepaalde vaardigheid (zoals communicatievaardigheden) in één map om je algehele voortgang bij te houden

Beter communiceren

Als je geen 'leider' bent op het werk en je net begint met leidinggeven, moet je je manager laten zien dat je klaar bent om nieuwe initiatieven te leiden. Eén manier om dat te doen is door je communicatievaardigheden te ontwikkelen (en te laten zien).

Dit is waar visuele samenwerkingstools zoals ClickUp Whiteboard binnenkomen. Stel dat u een nieuw initiatief wilt nemen. Maak een presentatie op ClickUp Whiteboard en haal deze tevoorschijn tijdens uw volgende 1:1 gesprek om uw ideeën met uw manager te delen.

Visualiseer je abonnementen en zorg dat managers zich aansluiten bij nieuwe projecten met ClickUp Whiteboard

Dit helpt op twee manieren:

U kunt uw gedachten beter overbrengen omdat u alles hebt opgeschreven Het laat je manager zien dat je super georganiseerd bent en operationele verantwoordelijkheden aankunt

Nog beter: als je klaar bent met je 1:1, deel het whiteboard dan met je manager via een DM op ClickUp chatten (de tool voor teamberichten) zodat ze het nog eens kunnen doornemen en zelfs delen met anderen in het team.

Master delegatie

Effectieve leiders delegeren taken op een strategische manier om hun teams sterker te maken en te laten zien dat ze klaar zijn voor promotie. Delegeren is cruciaal voor managers op middenniveau.

Oefen en verbeter je delegatievaardigheden door als vrijwilliger een functieoverschrijdend project te leiden of een stagiair de kneepjes van het vak te leren. Met ClickUp-taak kunt u taken toewijzen en bijhouden, de voortgang analyseren met weergaven zoals het Kanban-bord en de Gantt grafiek, en op de hoogte blijven met taakcommentaar.

Omgekeerd moeten mensen die van een individuele bijdrager overstappen naar een leiderschapsrol zich richten op het vinden van manieren om hun huidige manager te ondersteunen en zijn of haar werklast te verlichten.

De ClickUp sjabloon voor teambeheerplannen kan met beide helpen omdat het de doelstellingen, strategie en doelen van uw team op één lijn brengt in een duidelijk, gemakkelijk te volgen kader. Dit betekent dat u weet wat er op ieders bordje ligt - hun prioriteiten, knelpunten en meer.

Zo werkt dit sjabloon:

Begin met het definiëren van de activiteiten van je team op het tabblad Agendalijst

Voeg vervolgens aangepaste statussen toe om de voortgang van de Taak te bewaken en afhankelijkheid te markeren

Werk de weergave bij wanneer de status van een taak verandert

Dat is alles! Je hebt nu een duidelijke weergave van wat er in het team gebeurt. Dit kan managers helpen om werk beter te delegeren (en aan de juiste persoon) en anderen om kansen te vinden om een stapje extra te zetten en hun vaardigheden te bewijzen.

Bonus Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen om notificaties te ontvangen wanneer taken te laat zijn of taken toe te wijzen aan een teamleider wanneer hun directe rapportage of mentee de status verandert in iets als 'hulp nodig'

Leiderschapservaring opdoen buiten de werkplek

Hoewel je werkplek een geweldige plek is om leiderschapsvaardigheden op te doen, is dit niet altijd mogelijk. Tegelijkertijd zijn verschillende perspectieven belangrijk om een goede leider te zijn, en dat is alleen mogelijk als je uit je comfortzone stapt en nieuwe mensen ontmoet.

Hier zijn enkele manieren om leiderschapservaring op te doen buiten je 9-tot-5-werk:

Word vrijwilliger voor maatschappelijke organisaties

Begin met het identificeren van lokale gemeenschapscentra die overeenkomen met uw waarden en interesses. Kies vervolgens vrijwilligersmogelijkheden voor posities die te maken hebben met het managen van teams, het nemen van beslissingen of toezicht houden op projecten.

Vrijwilligerswerk stelt je ook in staat om verbinding te maken met gelijkgestemde personen die jouw passies en interesses delen. Je kunt van elkaar leren en een beter persoon en leider worden.

Word lid van een sportteam of club

Sport gaat niet alleen over teamworkvaardigheden. Het gaat ook over strategisch denken, non-verbale communicatie en het opbouwen en inspireren van anderen - dit zijn belangrijke leiderschapseigenschappen.

Je hoeft niet per se teamcaptain te worden. Leiderschapskansen zijn er op alle niveaus. Begeleiden van lokale jeugdteams, zoals het basketbalteam van de middelbare school, of het organiseren van gebeurtenissen op kantoor kunnen waardevolle ervaringen opleveren die kunnen leiden tot een betere toekomst uw leiderschapsvaardigheden ontwikkelen .

Met deze activiteiten kun je essentiële leiderschapskwaliteiten oefenen, zoals spreken in het openbaar, delegeren en eigendom nemen in een omgeving met ondersteuning en minder druk.

💡Pro Tip: Heb je geen interesse in atletiek? Word dan lid van de plaatselijke vereniging van bovenleerkrachten op de school van je kind. Het is een geweldige manier om vaardigheden op te doen op het gebied van communicatie en conflicthantering. Bovendien kom je in contact met een diverse groep ouders en kinderen.

Zoek een leiderschapscoach

Een leiderschapscoach kan van onschatbare waarde zijn voor wie op zoek is naar een gestructureerde en persoonlijke benadering van leiderschapsontwikkeling. Dit is een geweldige optie voor starters die meegroeien met het bedrijf opkomende leiders die op natuurlijke wijze de leiding nemen over een team terwijl het groeit -maar geen interne begeleiding hebben om hen te helpen barrières te doorbreken en hun volledige potentieel te bereiken.

Een coach kan je helpen je sterke punten te identificeren, verantwoordelijk te blijven en je doelen op het gebied van leiderschap te bereiken.

Inschrijven voor leiderschapstrainingen

Als je geen geschikte leiderschapscoach kunt vinden, overweeg dan om een leiderschapstraining te volgen. Deze cursussen bieden de mogelijkheid om te leren van ervaren instructeurs en te netwerken met andere aspirant-leiders, waardoor je een groter ondersteuningssysteem opbouwt dat je ook na de cursus kunt gebruiken voor advies.

💡Pro Tip: Maak gebruik van je bestaande organisatorische vaardigheden. Net zoals je een complex project zou aanpakken, stel je duidelijke doelen, ontwikkel je een strategisch abonnement en houd je de voortgang bij.

De ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan kan u helpen bij het opstellen van een abonnement voor het ontwikkelen van uw leiderschapsvaardigheden. Voeg eerst de vaardigheden toe waaraan u wilt werken-communicatie, besluitvorming, conflicten oplossen, interpersoonlijke communicatie, enz. Voeg vervolgens subtaken toe die beschrijven hoe je de vaardigheid gaat opbouwen.

Het sjabloon heeft drie weergaven:

Actieplan met een lijst van al je vaardigheden (en abonnementen) en hun status Tabel met voortgangscontrole hierin zie je de werkelijke voortgang die je hebt geboekt bij het ontwikkelen van die vaardigheid PD per kwartaal-bord-een Kanban-achtig bord dat je een overzicht geeft van je voortgang en het aantal vaardigheden waaraan je per kwartaal werkt

Dit sjabloon kan uw strategische bondgenoot en trouwe assistent zijn - het biedt een gestructureerd kader voor leiderschapsontwikkeling.

We raden ook aan om individuele ClickUp projecten te maken (of zelfs complete mappen met projecten, documenten en meer) voor elk van je leiderschapsactiviteiten - vrijwilligerswerk, bijverdiensten, mentorschapsprogramma's, cursussen, enzovoort.

Stel vervolgens een terugkerende taak in die je eraan herinnert om je voortgang tweewekelijks te evalueren - in feite, zet een systeem op waarbij je een prestatiebeoordeling voor jezelf doet. Dit kan je motivatie een boost geven en je verantwoordelijk houden.

Verbeter je leiderschapsvaardigheden en verpletter je carrièredoelen

Leiderschapsvaardigheden zijn nodig om te groeien in je carrière, of het nu gaat om inspraak hebben in de doelen van je organisatie, vertrouwen wekken in je team of een ondersteunende werkomgeving creëren.

De beste manier om je leiderschapsvaardigheden te verbeteren is door targets voor jezelf in te stellen en verantwoordelijk te blijven. Gebruik een platform voor project- en productiviteitmanagement zoals ClickUp om doelen voor leiderschap te stellen, de voortgang van cursussen bij te houden of zelfs uw voortgang in een document te documenteren.

Dit is vooral geweldig als je op meerdere manieren aan je leiderschapsvaardigheden werkt - op het werk, met een coach, enzovoort. Je kunt alles op één plek bijhouden. Gratis aanmelden bij ClickUp ontwikkel uw leiderschapsvaardigheden en ontgrendel uw volledige potentieel voor werk en leven.