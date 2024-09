Almanak vs. Notion (Vergelijkende studie en alternatief)

Het kiezen van de juiste tool voor documenten is als het kiezen van de perfecte koffiemelange - je hebt iets nodig dat bij je werkstroom past, je team energie geeft en geen bittere smaak achterlaat.

Voor gebruikers van Almanac Docs voelt het alsof je favoriete melange uit de schappen wordt gehaald. Nu Almanac Docs op 31 januari 2025 wordt gesloten, zijn veel gebruikers op zoek naar een nieuwe, robuuste documentatietool.

Een populair alternatief is Notion. Notion is geweldig vanwege zijn flexibiliteit en functie bereik, waardoor het een verleidelijke keuze is voor degenen die in de steek worden gelaten door het vertrek van Almanac.

Laten we eens kijken hoe de twee samenwerkingstools, Almanac en Notion, zich tot elkaar verhouden.

In dit artikel vergelijken we Almanac vs. Notion, hun geavanceerde functies, gebruiksgemak en diversiteit, en introduceren we ook een ideaal alternatief voor Almanac vs. Notion (het is ClickUp ). Laten we aan de slag gaan.

**Wat is almanak?

Via: Almanak Almanac is een platform voor documentbeheer dat is ontworpen om professionele documenten te consolideren en workflows voor teamgoedkeuring te stroomlijnen.

De sleutel functies van Almanac zijn onder andere:

Gezamenlijke bewerking van documenten

Speciale werkruimtes en mappen voor documentbeheer

Een galerij met aanpasbare sjablonen voor verschillende documenttypes

In-app commentaar, feedback en goedkeuring van documenten

Nu Almanac Docs binnenkort wordt gesloten, zijn gebruikers op zoek naar betrouwbare alternatieven. Dus laten we, voordat we diep in de vergelijking duiken, eerst eens kijken naar de beste functies van Almanac.

Beste functies van Almanac

De functies van Almanac zijn geschikt voor teams die een strikt versiebeheer willen voor elk gedeeld document. Hier zijn een paar functies die er tot nu toe uitsprongen:

Feature #1: Mijlpaal bijhouden

Almanac vervangt tijdstempels door mijlpalen, zodat je gemakkelijk door je werkgeschiedenis kunt navigeren.

Door mijlpalen bij te houden kunnen teams sleutel mijlpalen binnen documenten instellen, van het definiëren van specifieke doelen tot het instellen van deadlines en het bijhouden van de voortgang direct binnen bestanden. Bovendien kun je hiermee goedkeuringsprocessen voor documenten koppelen aan specifieke mijlpalen en het toezicht op en de verantwoording van projecten verbeteren.

Het werkt het beste voor projecten die zorgvuldig toezicht en coördinatie vereisen, vooral voor productlanceringen, marketingcampagnes of complexe rechtszaken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/milestone.png Almanak /%img/

Functie #2: Real-time bewerking in samenwerkingsverband

Met de document editor van Almanac kan je team tegelijkertijd aan een document werken. Dat wil zeggen, je kunt:

Wijzigingen zien terwijl bewerkingen in realtime plaatsvinden

Identificeren wie het document heeft bewerkt via naamlabels voor alle actieve personen in het document

Bepaalde punten markeren en van aantekeningen voorzien

Mensen taggen en opmerkingen voor hen achterlaten in het document

Desalniettemin is het handig voor teams die als co-auteur van documenten moeten werken. Voorbeelden zijn contentmarketingteams, juridische teams die contracten opstellen of productteams die gebruikershandleidingen ontwikkelen.

Functie #3: Beheer van documentwerkstroom

De workflow management tool van Almanac helpt bij het stroomlijnen van het proces voor het aanmaken van documenten. U kunt een goedkeuringsproces instellen, taken toewijzen aan specifieke afdelingen (en teamleden) en bijhouden hoe uw documentatie vordert in de loop van projectfasen.

In combinatie met Almanac's integraties met populaire tools van derden vermindert dit workflowbeheer knelpunten en garandeert het dat uw documenten op tijd worden beoordeeld en goedgekeurd.

Almanak prijzen

Free Forever

Teams (voor kleine teams): $59/maand

$59/maand Pro (voor groeiende teams): $149/maand

$149/maand Enterprise (voor aangepaste teams): Aangepaste prijzen

Wist je dat? Almanac is in 2019 opgericht door CEO Adam Nathan in San Francisco.

**Wat is Notion?

Bron: Notion Notion is een digitale werkruimte die de functies van aantekeningen maken, projectmanagement, projectmanagement, bijhouden van taken, het aanleggen van kennisbanken, gegevensorganisatie en algemene teamactiviteiten combineert in één platform.

Als een interne bedrijfswiki software notion helpt je bij het organiseren van werk, het beheren van Taken, het maken van Nog te doen lijsten en het samenwerken in real-time voor beter projectmanagement.

Deze flexibiliteit maakt Notion ideaal voor het verbeteren van kennisbeheer en het elimineren van datasilo's binnen de organisatie.

Maar er is meer dan Notion. 👇

Beste functies van Notion

De sleutel tot de kracht van Notion ligt in de architectuur. Een eenvoudige, schone en multifunctionele werkruimte die zich kan aanpassen aan verschillende projectbehoeften binnen organisaties.

Hier zijn enkele sleutel functies van deze uniforme werkruimte:

Functie #1: Notion Databases

De databases van Notion zijn een verzameling onderling verbonden Notion pagina's waarmee je gegevens op verschillende manieren kunt organiseren.

Je kunt deze databases aanpassen met verschillende veldtypes en eigenschappen, bereik van tekst en nummers tot datums en selectievakjes.

Met Relationships en Rollups kun je eigenschappen of databases over pagina's heen koppelen en relaties tussen items definiëren voor dynamisch gegevensbeheer.

Een database met taken kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een projectkalender, waardoor de tijdlijnen automatisch worden bijgewerkt wanneer taken worden toegevoegd of voltooid.

Functie #2: Geïntegreerde AI-mogelijkheden

Notion integreert AI in zijn platform om het werken te vergemakkelijken. Voorbeeld:

AI gebruiken om velden en eigenschappen automatisch te vullen met de juiste content/gegevens uit je database

Content maken, bewerken en opmaken met Notion AI writer

V&A om vragen te beantwoorden over specifieke teams, projecten en meer door te zoeken in de werkruimte

Feature #3: Krachtige aanpassing en sjablonen

Notion bevat duizenden kant-en-klare sjablonen voor persoonlijke abonnementen en productiviteitstrackers (zelfs in een gratis account) om je team te helpen zich bewust te blijven van hun werklast en taken.

Of het nu gaat om projectborden voor verschillende niches of aantekeningen voor vergaderingen met audio- en video-interacties met teams op afstand, met de drag-and-drop interface kun je content vrij herschikken en aanpassen aan vrijwel elke workstroom.

Feature #4: Multi-weergave opties en uitklapbare lijsten

Het visualiseren van informatie uit databases wordt eenvoudig met Notion, omdat het de weergave van gegevens in meerdere weergaven ondersteunt. Kies uit tabellen, Kanban-borden en andere mediums voor gegevensweergave om een beter gevoel te krijgen van wat uw producten, klanten en diensten vereisen.

Op dezelfde manier kun je met uitklapbare lijsten en inklapbare secties relevante content verbergen en onthullen, zodat pagina's schoon blijven en gefocust blijven op de betreffende statistieken.

Je zult deze functie zeer waardevol vinden in projectmanagement scenario's waar verschillende leden van het team verschillende weergaven van dezelfde dataset nodig hebben.

Notion Prijzen

Free Forever

Plus: $12/maand

$12/maand Business: $18/maand

$18/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Terwijl Almanac het meest geschikt is voor organisaties die behoefte hebben aan strikt documentbeheer en gestructureerde samenwerking, biedt Notion een flexibele, AI-ondersteunde geconsolideerde werkruimte voor taken die verder gaan dan documentbeheer.

Hier volgt een snelle vergelijking van de functies van elk platform:

Feature #1: functies voor documentbeheer en samenwerking

Almanac blinkt uit in documentbeheer met zijn realtime bewerking in samenwerkingsverband en krachtige extensie voor versiebeheer. Ook kunnen meerdere leden van een team tegelijkertijd aan een document werken.

Hoewel Notion hetzelfde biedt, integreert het deze functies in verschillende formats van content, van aantekeningen en taken tot databases. Dit maakt Notion uiteindelijk tot een veelzijdig, alles-in-één platform om kenniswiki's, documenten en gegevens te beheren.

🏆Winnaar: In Almanac vs. Notion spant Notion de kroon omdat het kan samenwerken en een grote opslagplaats van documenten kan beheren, bijna als een hub voor gegevens.

Functie #2: Taken en projectmanagement

Softwareontwikkelingsteams gebruiken Notion om bugrapporten bij te houden en Sprints te plannen op een Kanban-bord weergave. Dit integratieniveau maakt agile projectmanagement mogelijk, waarbij wijzigingen in afhankelijke databases worden doorgevoerd.

De mogelijkheid van Notion om gegevens als lijsten, kalenders of borden weer te geven, betekent dat verschillende belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, marketeers en projectmanagers, via verschillende weergaven verbinding kunnen houden met dezelfde onderliggende gegevens.

Aan de andere kant zijn de functies voor projectmanagement van Almanac goed op elkaar afgestemd voor documentintensieve projecten. Teams voor productontwikkeling zouden deze functie kunnen gebruiken om documenten bij te houden naast fasen zoals eerste conceptontwikkeling en rapportage over naleving van regelgeving.

🏆Winnaar: Tussen Notion en Almanac neemt Notion het voortouw op het gebied van projectmanagement omdat het databases creëert en koppelt voor projectmanagement, Sprint planning en complexe middelentoewijzingen.

Functie #3: Sjabloon aanpassen en integratie-ecosysteem

Gebruikers van Notion kunnen snel documenten maken met behulp van aanpasbare sjablonen voor workflows zoals client onboarding en content pipelines. In plaats van statische formulieren bevatten Notion-sjablonen dynamische blokken zoals voortgangstrackers, selectievakjes en zelfs ingesloten video's.

Nog beter is dat Notion snel werkt met veelgebruikte tools van derden, zoals Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office, enz. Teams kunnen dus gegevens van andere platforms ophalen en al hun tools met elkaar verbinden.

Je productteam kan bijvoorbeeld hun roadmap in Notion integreren met een Trello-bord! En als je probeert te leren hoe je een bedrijfswiki maakt notion doet het ook redelijk goed.

🏆Winnaar: Gezien het beperkte nut van Almanac voor documentatie-gerelateerde Taken, overtreft Notion het op deze factoren.

Almanac vs. Notion op Reddit

Veel Redditors kiezen voor Notion vanwege de veelzijdigheid in het beheren van documenten en databases. Het verbetert de productiviteit via de personalisatieopties voor sjablonen en maakt het makkelijker om projectmanagementtaken uit te voeren.

_Mijn persoonlijke dashboard toont alleen taken die vandaag moeten gebeuren, gecategoriseerd per project (of gebied). Ik kan schakelen om een tijdlijn te zien van wat er nog komt in dat project (of gebied). Ik gebruik die weergave van het dashboard om 's ochtends in te stellen, de dag door te nemen en dan de datums in te pakken en aan te passen als dat nodig is om het werk af te maken

Hoe aantrekkelijk Notion ook wordt, veel Almanak gebruikers houden nog steeds van het 'Git-achtige versiebeheer' van de tool De focus van de tool op documentatie laat gebruikers elk detail van het project plannen en documenteren.

Almanac heeft wat weg van GitHub met het beheer van vertakkingen - wat echt nuttig zou kunnen zijn, maar ik maak me zorgen over de leercurve van die manier van werken als ik mensen moet meenemen die niet gewend zijn aan procesplanning en documenteren.

Vergelijk ClickUp-Het Beste Alternatief voor Almanak vs. Notion

Met de sluiting van Almanac en de beperkingen van Notion, is het belangrijk om op zoek te gaan naar tools voor het beheer van digitale werkruimte die het allemaal kunnen doen. ClickUp blinkt uit als een one-stop shop platform voor al uw productiviteitsbehoeften.

Een functierijke tool voor projectmanagement zoals ClickUp zal u helpen die krachtige mix van flexibiliteit in beheer, aanpassingen op hoog niveau en meer dan 1000 integraties te verkrijgen.

Van samenwerking bij documenten tot het gebruik van AI om uw handmatige werklast te verminderen, u moet testen hoe deze tool voor projectdocumentatie je werkmaatje kan zijn. Geloof ons, deze app steekt er echt bovenuit.

ClickUp's One Up #1: Geavanceerd documentbeheer

Kies ClickUp Docs om alle project- en taakinformatie te centraliseren voor de eigenaren van de taken ClickUp Documenten functies voor het aanmaken van documenten zijn ontworpen om de manier waarop uw teams samenwerken aan digitale bestanden te transformeren. Integreer meerdere content formats gekoppeld aan taken en zet opmerkingen om in teams die aan de slag kunnen, terwijl u uw documenten opmaakt met tabellen, koppen, indexen en meer.

Sterker nog, je kunt geneste pagina's en subpagina's binnen documenten maken om de intenties van versiebeheer weer te geven. Je teams kunnen deze documenten ook op verschillende platforms tegelijk bewerken en werken met geavanceerde functies voor het geven van commentaar op specifieke secties.

ClickUp's One Up #2: AI-gestuurde functies

Gebruik ClickUp AI om snel tekst- en bestandsgegevens op te roepen zonder lange wachtperioden tijdens het zoeken ClickUp Brein biedt onmiddellijke antwoorden op spontane document- en projectgerelateerde query's die worden geregistreerd. Bovendien houden AI-gestuurde herinneringen uw project op schema zonder dagelijkse handmatige interventies.

En niet te vergeten: de AI-schrijver fungeert als een machine voor het aanmaken van content en helpt je binnen enkele seconden rapporten, e-mails en zelfs interne nieuwsbrieven te genereren.

ClickUp's One Up #3: Uitgebreid wiki-sjabloon

Het belangrijkste, ClickUp's Wiki sjabloon geeft uw teams een one-stop shop voor projectgegevens uit interne en externe bronnen. Met deze centrale hub voor gegevens hebben alle afdelingen op verzoek toegang tot informatie, zodat tijdrovende gesprekken over het vinden van de juiste documenten niet meer nodig zijn.

Pas de stijl aan aan uw huisstijl, wijs eigenaars en bijdragers toe aan elk bestand en maak een volledige lijst met procedures (SOP's) - allemaal binnen ClickUp.

Wat is beter voor werkruimtebeheer-Almanac vs. Notion vs. ClickUp?

Almanac heeft lange tijd de ruimte voor documentbeheer in handen gehad. Maar nu het bedrijf zijn deuren sluit, zijn meer ogen gericht op Notion en ClickUp.

Eerlijk gezegd, als het aankomt op productiviteit in een moordende markt, kunnen uw teams het zich niet veroorloven om compromissen te sluiten.

ClickUp's gemakkelijk te doen functies en constante functie-upgrades hebben organisaties in staat gesteld om een veelzijdige tool aan boord te nemen. Dus waar wacht u nog op? Registreer u gratis voor ClickUp vandaag.