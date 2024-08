Hoe het GIST-raamwerk voor productplanning implementeren

Een winnend product maken is moeilijk. Tussen het oorspronkelijke idee, de product-markt-fit, het ontwerp, de ontwikkeling en de iteraties zitten honderden bewegende delen. Bij grotere producten, zoals applicaties voor ondernemingen of op grote schaal, zoals apps voor sociale media, werken miljoenen aspecten samen.

Dit alles beheren vraagt om een robuuste maar aanpasbare strategische aanpak. Een van de benaderingen die de laatste tijd aan populariteit wint, is het GIST-framework.

Laten we eens diep in dit concept duiken.

Wat is GIST-planning?

GIST raamwerk (Bron: itamargilad.com )

GIST staat voor Doelen, Ideeën, Stappen, Projecten en Taken.

Het GIST-raamwerk is een agile productplanning benadering die erop gericht is om Taken gericht te houden op doelen, onnodige managementoverhead te elimineren en meer flexibiliteit toe te voegen aan het engineeringteam.

GIST werd ontwikkeld door Itamar Gilad toen hij bij Google werkte en biedt een alternatief voor het gebruik van roadmaps in de productontwikkelingsproces . GIST verbindt organisatorische doelstellingen op een lineaire manier met alledaagse Taken. Het creëert een gezichtslijn van grote doelen zoals het verhogen van de inkomsten naar alledaagse taken zoals 'deze bug uitroeien'

GIST biedt verschillende planningshorizonten voor elke fase. Zo kun je bijvoorbeeld doelen stellen voor het kwartaal en een abonnement nemen op taken voor een week/sprint. Het gebruikt ook verschillende soorten hulpmiddelen om de voortgang bij te houden.

Laten we eens kijken hoe dat in zijn werk gaat.

De onderdelen van GIST-planning

Zoals we al vermeldden, bestaat het GIST-raamwerk voor productplanning uit vier sleutelcomponenten: Doelen, Ideeën, Stappen en Taken. Elk van deze componenten speelt een belangrijke rol. Dit is hoe.

Doelen

Het GIST-raamwerk is gebaseerd op de overtuiging dat als je je teams hun doelen geeft, zij de beste manier zullen vinden om daar te komen. Als resultaat zijn de doelen in GIST:

Afgestemd op de bedrijfsstrategie

Uitgedrukt als meetbare gewenste resultaten

Antwoorden op vragen over het doel en de rationale van een project

Ingesteld voor de langere termijn, meestal een jaar

Ideeën

Ideeën verwijzen naar de mogelijke paden waarlangs een team zijn doelen kan bereiken. Over het algemeen zijn deze hypothetisch, wat betekent dat teams in deze stap alle mogelijkheden onderzoeken - zonder te oordelen - om de beste weg vooruit te kiezen.

Er wordt verwacht dat deze fase veel potentieel goede ideeën zal opleveren. Zodra ze een bank met nieuwe ideeën hebben, prioriteren Teams deze op basis van bewijs om ze te testen en te optimaliseren voor implementatie.

Stappenprojecten

De ideeën die in de vorige stap prioriteit kregen, worden nu voorzichtig uitgevoerd. Elk stapproject duurt niet meer dan 10 weken en is gebouwd met als doel een idee te testen. Stap-projecten zijn:

Gebruikt voor het testen van ideeën

Bewust klein

Beperkt tot korte duur

Hebben lagere investeringen in middelen

Ontworpen om snel te leren

Taken

In deze fase wordt elk project opgedeeld in taken en beheerd met beproefde projectmanagementtechnieken.

Overgang van productroadmaps naar GIST-planning

Als je klassieke product roadmaps hebt gebruikt in je planningsproces, lijkt het GIST-model misschien een beetje onconventioneel. Toegegeven, het is een uniek raamwerk, maar wel een met veel succes.

Roadmaps zijn een zeer populaire manier waarop teams productplanning uitvoeren. Ze worden al jaren gebruikt, productmanagers zijn er vertrouwd mee en het werkt. Waarom moet je dan een alternatief overwegen? Laten we eens kijken.

Flexibiliteit

Zoals Gilad zegt: "Agile ontwikkeling pakte de waterval van projecten aan, maar veranderde de waterval van abonnementen niet." Het maken van sjablonen voor technologische routekaarten en productbeschrijvingen werd gezien als een strategische activiteit, die eens per jaar Klaar was en al snel verouderd raakte.

GIST Planning creëert een grotere wendbaarheid in het hele proces door zich te richten op kleine eenheden van de stappenplan van projectmanagement in plaats van een paar grote projecten die maanden duren.

Tijdigheid

Routekaarten voor producten kunnen niet meer synchroon lopen wanneer de markt, de verwachtingen van de klant of zelfs de veranderende prerogatieven van de organisatie veranderen. GIST zorgt ervoor dat het team zich kan aanpassen door ideeën, stappen, projecten en Taken op regelmatige tijdstippen te herijken.

Kans op succes

Een roadmap bevat ideeën en abonnementen die anders niet getest worden. Het kan bijvoorbeeld een functie bevatten die nog niet door de markt is gevalideerd. GIST elimineert dit probleem door kleine (meestal 10 weken durende) projecten in stappen te creëren, waardoor teams echt snel kunnen falen.

Kans op succes

Productroadmaps worden vaak gemaakt door het senior management of productleiders die het pad bepalen dat de teams moeten volgen. Met andere woorden, ideeën komen vaak van bovenaf. GIST creëert ruimte voor iedereen in het team om ideeën te geven zonder oordeel, waardoor creativiteit en innovatie worden gestimuleerd. Dit is van groot belang als je hoopt te profiteren van het collectieve talent en de creativiteit binnen je team.

Samenwerking

Product roadmaps worden vaak opgesteld door het senior management en bepalen het pad dat de teams moeten volgen. Ideeën komen vaak van bovenaf. GIST creëert ruimte voor iedereen in het team om ideeën te geven zonder oordeel, wat creativiteit en innovatie bevordert.

Objectiviteit

In traditionele productontwikkeling worden ideeën aanvaard of verworpen op basis van subjectieve meningen. GIST biedt een objectief kader voor het prioriteren en testen van ideeën, dat beslissingen kan democratiseren en uw kansen op succes kan maximaliseren.

Als u overtuigd bent, laten we dan eens kijken naar de best practices voor het implementeren van GIST in uw organisatie.

Het GIST-raamwerk implementeren in productbeheer

Elke nieuwe aanpak is een verandering waar je team misschien tegenop ziet. Voor een overgang is ook effectief verandermanagement nodig. Laten we eens kijken wat je kunt doen om dit soepeler te laten verlopen.

1. Kies uw gereedschapskist

Voordat je je draaiboeken weggooit en GIST in de praktijk brengt, moet je nadenken over je gereedschapskist. Je zou bijvoorbeeld spreadsheets kunnen gebruiken voor je ideeënbank, een tool voor projectmanagement voor taken en een heel ander systeem voor het bijhouden van statistieken.

Hoewel dit vrij gebruikelijk is, is het ook inefficiënt en leidt het tot gereedschapsmoeheid. Kies een tool waarmee je doelen kunt instellen, ideeën kunt bijhouden, ze kunt opsplitsen in projecten, taken kunt aanmaken en de voortgang kunt bewaken, allemaal op één plek. ClickUp voor productteams is dit alles en meer.

Gebruik ClickUp Doelen om targets in te stellen of product OKR's of het nu numerieke, monetaire, waar/onwaar of Taak targets zijn. Je kunt deze doelen direct verbinden aan elke stap van het project, door ze als sprints te behandelen en Sprint doelen in te stellen.

Doelen en voortgang rollen omhoog met ClickUp Goals

Gebruik ClickUp Documenten om uw ideeënbank te onderhouden. Gebruik sjablonen voor projecten om stappenprojecten te structureren en beheren.

Gebruik ClickUp-taak om een lijstweergave te maken van uw achterstallige ideeën. Gebruik het als uw software voor taakbeheer om de taken met de hoogste prioriteit te plannen, toegewezen personen toe te voegen, checklists voor acceptatiecriteria te maken, tijd bij te houden, voortgang te meten en meer, allemaal binnen ClickUp.

krachtige en veelzijdige ClickUp-taken_

2. Het team opleiden

Als je ervoor wilt zorgen dat de leden van je team niet terugvallen in hun oude gewoontes, moet je ze voorlichten over GIST en hun buy-in winnen. Breng het team samen in een virtuele werkruimte zoals de ClickUp Whiteboard en loop met ze door uw strategie voor productbeheer . Verbind dat met GIST en schets een duidelijk beeld voor hen.

ClickUp Whiteboard om te leren en ideeën te delen

Als je al een stappenplan voor productontwikkeling hebt, kun je het team ook door een overgang leiden. Probeer dit eens ClickUp Roadmap voor productontwikkeling sjabloon om uw doelen en prioriteiten op lange termijn te schetsen. Gebruik ze om het team te laten zien hoe GIST beter bij hun behoeften zou passen.

Nodig elk lid van het team uit om commentaar en feedback te geven. Behandel bezwaren met gratie en neem ze waar nodig op in uw toekomstige communicatie. Bouw samen met je team systemen op voor het prioriteren van ideeën, het plannen van projecten in stappen, enz. Neem GIST op als een van de verplichte productmanagementvaardigheden.

3. Verander uw werkwijzen

Begin langzaam met het integreren van de GIST-benadering in product abonnementen. Gebruik het in uw jaarlijkse instelling van doelen, kwartaalevaluaties, helemaal tot aan de Sprint planning. Minimaliseer het gebruik van de product roadmap als uw primaire weergave van de software en gebruik uw productstrategie als de noorderster.

Als u deze nog niet hebt gedocumenteerd, kunt u moeiteloos aan de slag met de ClickUp sjabloon voor productstrategie . U kunt ook een steekproef nemen van de verschillende opties voor sjablonen voor productstrategie voor u beschikbaar.

Kies er een en leg de basis. Ga van daaruit door doelen, ideeën, stappen, projecten en Taken, altijd in die volgorde.

4. Meten en aanpassen

Ga aan het einde van elk stap-project door de agile bewegingen van het meten van resultaten, het uitvoeren van een retrospectief en het zorgen voor voortdurende verbetering. Gebruik de ClickUp Dashboard om de voortgang naar uw gekozen doelen te volgen.

ClickUp Dashboard voor het meten van vooruitgang

Vergeet niet dat het primaire doel van GIST is om snel veel ideeën te testen. Wees dus uiteindelijk eerlijk tegen jezelf en onderzoek of je experiment succes had of niet.

Verbeter uw productontwikkeling met ClickUp

Winnende producten vereisen een solide abonnement en een consistente uitvoering. Terwijl de uitvoering talloze iteraties en verbeteringen heeft ondergaan, is het abonnement traditioneel gebleven. Vooral met de product roadmap als leidraad zijn de abonnementen ver verwijderd van het doel en zijn de taken vaak niet gesynchroniseerd.

Het GIST-framework brengt daar verandering in. Het maakt gebruik van de beste technieken voor productplanning en projectmanagement om een proces te creëren met veel meer kans op succes. Het maakt gebruik van hulpmiddelen in elke fase voor een betere zichtbaarheid en aanpasbaarheid. Het geeft ondernemingen en grote teams een 'lean startup'-energie.

Het fundamentele voordeel dat ClickUp biedt, is dat het meer is dan alleen een software voor strategische abonnementen . ClickUp verzamelt alle hulpmiddelen die u nodig hebt om het GIST-raamwerk te omarmen op één plaats.

Doelen instellen en bijhouden. Ideeën vastleggen en beoordelen. Subprojecten ontwerpen en plannen. Taken toewijzen en uitvoeren. De voortgang bewaken. Verbeteringen aanbrengen. Spoelen en herhalen.

Verbeter de productiviteit van uw organisatie. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .