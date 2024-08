10 Hacks voor vrije tijd om werk en ontspanning te combineren

400 miljoen. Dat is het aantal zakenreizen naar verre bestemmingen die jaarlijks worden gemaakt door zakenreizigers uit de VS. Het is duidelijk dat zakenreizen weer helemaal terug zijn van de door de pandemie veroorzaakte inzinking!

Maar hier is iets wat je misschien niet weet: In bijna 60% van deze reizen hebben de werknemers PTO- of vakantiedagen toegevoegd om zichzelf wat vrije tijd te geven voor of na de werkreis. Het oude adagium dat werk en plezier niet mogen samengaan, lijkt hier niet op te gaan, want reizen voor ontspanning is wereldwijd een groeiende trend.

Leuk weetje 👀

uit een onderzoek van de Global Business Travel Association bleek dat 36% van de zakenreizigers in de VS heeft minstens één keer een vrijetijdsreis geprobeerd._

Bleisure, letterlijk een combinatie van 'business' en 'vrije tijd', is de gemengde reistrend die wereldwijde bedrijven en reisorganisaties heeft doen opkijken. Als je voor jezelf nog geen vakantiereis hebt geboekt, lees dan verder voor meer informatie over deze trend. We delen ook een aantal tips om het meeste uit een gemengde reis te halen en manieren om de typische valkuilen waarmee je bij dit soort reizen te maken kunt krijgen te omzeilen. 🧳

Wat is vakantiereizen?

via Unsplash De term 'Bleisure reizen' verwijst naar elke reis waarbij zakenreizigers zaken en vrije tijd combineren. Vrije tijd kan van alles zijn, van een weekend dat wordt toegevoegd aan een werkreis in een naburige stad tot een paar extra vakantiedagen die zijn opgenomen in verre bedrijfsreizen. Voor locatie-onafhankelijke werknemers kan dit zelfs een langer verblijf ergens zijn met een mix van externe vergaderingen en vrije tijd.

Ben je ooit op reis geweest voor een werkconferentie en heb je je verblijf met een dag of twee verlengd voor je vrije tijd? Of heb je je partner aan het eind van het weekend bij je gehad om de stad te verkennen? Dan ben je een vakantiereiziger geweest!

En je bent niet de enige. Business- en vakantiereizen blijven zich steeds meer vermengen, met 35% van de boekingen voor zakenreizen omvat nu een weekend.

Leuk weetje 👀 amerikaanse luchtvaartmaatschappij meldde dat vakantiereizigers hun snelst groeiende segment zijn en de reden waarom de luchtvaartmaatschappij de eersteklascabines van internationale vluchten laat vallen om meer ruimte te maken voor een uitgebreide business class!_

Waarom is bleisure reizen zo populair?

In de jaren sinds de pandemie zijn de grenzen tussen werk en leven aanzienlijk vervaagd, vooral voor mensen die op afstand werken. De trend om overal vandaan te werken heeft mensen laten zien dat het mogelijk is om werk en plezierreizen met succes te combineren. Het concept van werk-privébalans wordt vervangen door dat van werk-privéintegratie. Jongere werknemers zijn in dit opzicht bijzonder uitgesproken over hun verwachtingen van hun werkplek.

Werkgevers beginnen het ook te begrijpen. Het faciliteren van vrijetijdsreizen helpt bedrijven om tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers en om het belang van welzijn van werknemers in hun werkcultuur te benadrukken. Bovendien profiteren ze van gelukkiger, meer betrokken personeel. Aan de andere kant kunnen werknemers hun werk meer voldoening geven door er vrijetijdselementen aan toe te voegen.

Het is een win-winsituatie voor iedereen. ✨

Laten we eens kijken naar enkele specifieke voordelen van vrijetijdsreizen voor zakenreizigers:

Werk combineren met een vrijetijdscomponent - zonder zoveel uit te geven als aan een aparte vakantie - houdt werknemers gelukkig en verbetert de arbeidstevredenheid

Wat vrije tijd op werkreizen helpt stress te verminderen en productiviteit te verbeteren

en productiviteit te verbeteren Reizen en kennismaken met verschillende culturen en plaatsen ondersteunen hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen

Het stelt werknemers in staat om werk en privé beter in balans te brengen

Het omarmen van vrijetijdsreizen als een beleid biedt ook duidelijke voordelen voor organisaties:

Beleid dat mogelijk maakt en ondersteuntflexibiliteit op de werkplek helpen bij het aantrekken van talent (vooral Gen Z)

(vooral Gen Z) Vrije tijd reizen kan burn-out en ziektedagen van werknemers verminderen en het algehele welzijn van het personeel verbeteren

van het personeel verbeteren Als mensen gelukkig zijn op het werk, zullen bedrijven een betere behoud van werknemers zien

zien Hogere productiviteit en werknemerstevredenheid helpen om de resultaten voor het bedrijf als geheel te verbeteren

Leuk weetje 👀

_Volgens AMEX Global Business Travel, zijn mensen die op vakantie gaan 57% van de bedrijven hebben een beleid ingevoerd dat werknemers toestaat hun zakenreizen te verlengen met vakantiereizen en vakantietijd.

Goed dan, laten we een aantal hacks voor vrijetijdsreizen met je delen die je kunnen helpen om de volgende keer dat je vertrekt een perfect gecombineerde reis te abonneren.

10 vrijetijdshacks om het meeste uit je volgende reis te halen

Dit is hoe je je werk-gerelateerde reizen zo effectief mogelijk kunt combineren met wat persoonlijke tijd:

1. Plan uw reis strategisch

Zorgvuldige abonnementen en voorbereidingen kunnen u helpen het meeste uit uw reis te halen.

Probeer een weekend in uw reisdata op te nemen. U kunt ook één of twee nachten voor uw zakenreis toevoegen voor uw vrijetijdsreizen

in uw reisdata op te nemen. U kunt ook één of twee nachten voor uw zakenreis toevoegen voor uw vrijetijdsreizen Controleer of u uw vrije tijd kunt plannen op vrije dagen , waardoor u de kosten kunt drukken

, waardoor u de kosten kunt drukken Boek vooraf speciale activiteiten of rondleidingen met beperkte capaciteit, bijvoorbeeld een concertkaartje

vooraf speciale activiteiten of rondleidingen met beperkte capaciteit, bijvoorbeeld een concertkaartje Zoek naar lokale attracties in de buurt van uw verblijfplaats; zelfs als u uw verblijf niet kunt verlengen, hebt u misschien een middag of avond gratis om zelf op ontdekkingstocht te gaan

in de buurt van uw verblijfplaats; zelfs als u uw verblijf niet kunt verlengen, hebt u misschien een middag of avond gratis om zelf op ontdekkingstocht te gaan Verken de mogelijkheid om beroemde lokale restaurants uit te proberen tijdens maaltijden met collega's of zelfs voor vergaderingen met zakenrelaties

💡Pro Tip: Maak een speciale ruimte of map voor uw vakantie-abonnement in ClickUp en gebruik lijsten om uw zakenreizen en vrijetijdsactiviteiten te scheiden. U kunt ook de volgende instellingen maken ClickUp-taak voor elke activiteit met datums, tijden en locaties en voeg documenten zoals reserveringen, agenda's, tickets enz. toe voor elke Taak.

ClickUp Reisplanner sjabloon

ClickUp's sjabloon voor onkostendeclaraties helpt u om al uw uitgaven bij te houden. Registreer en categoriseer uw uitgaven op 'werk' en 'privé' voor eenvoudige rapportage. Dit vermindert de kans op fouten bij handmatig bijhouden, helpt u uitgaven te analyseren en nauwkeurige onkostendeclaraties in te dienen op de werkplek.

Na de reis

Ja, inderdaad, je kunt ook voor bepaalde uitdagingen komen te staan als je terug bent van je avontuurlijke vakantiereis. Hier zijn enkele mogelijke scenario's.

Uitdaging: Jetlag beïnvloedt terugkeer naar regulier werk

Zelfs ervaren mensen die vaak vliegen kunnen hiermee worstelen en als je er niet goed mee omgaat, kun je nog dagen na je reis last hebben van een jetlag. Dit heeft invloed op je vermogen om je te concentreren en productief te werken.

Oplossing: We raden je aan om een rustdag in je abonnement op te nemen, zodat je na terugkomst een dag hebt om te ontspannen. U kunt ook technieken proberen om de jetlag te beheersen (blootstelling aan licht, vaste tijden voor maaltijden, melatonine innemen om de slaapuren te reguleren)

💡Pro Tip: Gebruik prioriteitvlaggen om belangrijke taken te markeren, zodat u ze als eerste kunt aanpakken. Stel ook ClickUp Herinneringen voor belangrijke deadlines of vergaderingen zodat u ze niet mist door een jetlag of tijdelijk aandachtsverlies

Uitdaging: U ontevreden voelen met werk nadat u vrije tijd hebt ervaren

We horen je. Vooral als je in een kantoor installatie werkt, is de vrijheid en verandering van omgeving die reizen je geeft moeilijk af te schudden.

Oplossing: Herinner jezelf eraan dankbaar te zijn voor de ervaring. Zoek ook manieren om de plezierige ervaring uit te breiden door het op de een of andere manier in je gewone leven op te nemen. Bijvoorbeeld, kook een gerecht dat je op reis hebt geleerd of volg een fitnessroutine die je hebt opgepikt en waarvan je hebt genoten

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Kladblok om reistips of culturele inzichten op te schrijven tijdens uw bezoek

Organiseer uw aantekeningen, checklists en taken allemaal op één plek met het gratis online notitieblok van ClickUp.

Uitdaging: Omgaan met de perceptie van collega's

Hoeveel werk je ook doet tijdens je reis, er zullen altijd collega's zijn die denken dat je het laat afweten.

Oplossing: Wees transparant over de aard van je reis. Deel de inzichten die je hebt opgedaan en waar het team of het bedrijf baat bij kan hebben

Uitdaging: Moeite om je weer aan te passen aan de routine

De post-vakantieblues is een echt fenomeen waar u op anticipeert na afloop van uw vakantiereis en waarvoor u een abonnement neemt.

Oplossing:Herinner jezelf aan je reguliere schema en begin er geleidelijk aan weer aan. Denk na over positieve gewoonten of inzichten van uw reis en implementeer ze

💡Pro Tip: Maak van tevoren Taken aan in ClickUp voor acties na de reis, zoals het verzenden van onkostendeclaraties of aantekeningen, zodat u er niet over hoeft na te denken wanneer u terug bent

Hoe kan vrije tijd helpen bij een burn-out?

Door je de kans te geven je werk in balans te brengen met persoonlijke rust en verjonging, kunnen vakantiereizen een burn-out helpen voorkomen. Hier zijn enkele specifieke manieren waarop het kan helpen:

Verandering van omgeving: Werken op een nieuwe locatie en nieuwe plaatsen en mensen ervaren kan je creativiteit stimuleren en je geest verfrissen

Werken op een nieuwe locatie en nieuwe plaatsen en mensen ervaren kan je creativiteit stimuleren en je geest verfrissen Banentevredenheid: De mogelijkheid om werk te combineren met ontspanning verbetert het moreel en helpt je om je werk positiever te ervaren. De meeste bleisure reizigers beschouwen het als een belangrijk voordeel van hun baan

De mogelijkheid om werk te combineren met ontspanning verbetert het moreel en helpt je om je werk positiever te ervaren. De meeste bleisure reizigers beschouwen het als een belangrijk voordeel van hun baan Een betere gezondheid: Gemengde reizen stellen je in staat om een zittende kantoorroutine te doorbreken en er op uit te gaan. Bovendien zal het weg zijn van de gebruikelijke werkdruk en het doen van nieuwe dingen je stressniveaus verlagen. En dat is nog niet alles: als u uw reis verlengt, vermindert u de druk van een hectische zakenreis

Gemengde reizen stellen je in staat om een zittende kantoorroutine te doorbreken en er op uit te gaan. Bovendien zal het weg zijn van de gebruikelijke werkdruk en het doen van nieuwe dingen je stressniveaus verlagen. En dat is nog niet alles: als u uw reis verlengt, vermindert u de druk van een hectische zakenreis Hogere productiviteit: Niet alleen zullen de nieuwe ervaringen van uw vrijetijdsreis uw creativiteit en probleemoplossend vermogen verbeteren, u zult ook gemotiveerder en energieker zijn als u weer aan het werk gaat.

Niet alleen zullen de nieuwe ervaringen van uw vrijetijdsreis uw creativiteit en probleemoplossend vermogen verbeteren, u zult ook gemotiveerder en energieker zijn als u weer aan het werk gaat. Betere integratie van werk en privé: Door werk en privé te combineren, verbetert u uw algehele gevoel van balans in het leven

Door werk en privé te combineren, verbetert u uw algehele gevoel van balans in het leven Persoonlijke groei: Vrijetijdsreizen stellen u bloot aan nieuwe ervaringen en geven u de tijd om uw interesses te verkennen of oude hobby's weer op te pakken. Bovendien kan de ontspannen instelling van de ervaring uw relaties met collega's en clients verbeteren

Regelmatige ontspannende reizen kunnen een burn-out helpen voorkomen door je een pauze te geven van de routine, een kans om tijd te besteden aan dingen die je leuk vindt en momenten om naar uit te kijken.

Leuk weetje 👀

in 2022 bleek uit een onderzoek dat 89% van de deelnemers wilde wat vakantietijd opnemen in hun volgende zakenreis

Werk minder aan vakantiereizen met ClickUp

Bleisure of gemengde reizen zijn een manier voor drukke werknemers om werk en privé beter te integreren. Het helpt stress en burn-out te verminderen en verbetert de algehele productiviteit en werktevredenheid. Bedrijven die talent willen aantrekken en behouden, zien ook steeds meer de voordelen van beleidswijzigingen om dit voor hun werknemers mogelijk te maken.

Maar omdat de reis om werk draait, moet de bleisure reiziger veel beter georganiseerd zijn met zijn tijd en prioriteiten dan de gewone vrijetijdsreiziger. Reizen in het kader van vrije tijd vereisen een nauwkeurig abonnement en organisatie, zodat werkschema's niet in het gedrang komen en je je tijd optimaal kunt benutten. Dit betekent dat je reizen van tevoren moet plannen, speciale ervaringen vroeg moet boeken en zorgvuldig moet plannen en organiseren uitgaven bijhouden en tijd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrije tijdreizigers veel vertrouwen op technologie om dit te garanderen. Software voor productiviteit zoals ClickUp kan u helpen uw zakelijke en recreatieve delen van de reis goed georganiseerd te houden met alles van paklijsten en het bijhouden van uitgaven tot opslagruimte voor documenten en tools voor werken op afstand .

Laat ClickUp de organisatorische uitdagingen van vrijetijdsreizen beheren, zodat u van de ervaring kunt genieten terwijl u toch aan uw werkverplichtingen blijft voldoen. Probeer ClickUp eens uit vandaag!