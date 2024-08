20 beste planten voor je kantoorruimte

Heb je je ooit futloos of ongeĆÆnspireerd gevoeld op het werk, vooral in een kantoor zonder ramen? Onderzoek toont aan dat de reden hiervoor je saaie kantooromgeving kan zijn.

Het goede nieuws is dat er een eenvoudige en natuurlijke oplossing is: planten toevoegen! šŸŒ±

Planten zijn niet alleen maar decoratief; het zijn krachtige bondgenoten in het creƫren van een gezonder en meer productieve werkplek . Ze kunnen de luchtkwaliteit verbeteren, stress verminderen en de productiviteit verhogen.

Laten we eens kijken naar 20 van de beste kantoorplanten voor het verbeteren van je werkplek. Elke kantoorplant in deze lijst heeft unieke kenmerken die passen bij verschillende kantooromgevingen.

Of je nu op zoek bent naar onderhoudsarme kantoorplanten die de lucht zuiveren, het licht verlagen, een vleugje kleur toevoegen of gewoon een beetje natuur in huis halen, dit artikel leidt je door de beste planten voor kantoorruimtes.

Voordelen van planten op je werkplek

We weten dat planten goed voor ons zijn. Maar hoe goed zijn ze precies? Een recent onderzoek, gepubliceerd in de Amerikaanse vereniging voor tuinbouwwetenschappen ontdekte dat kantoorplanten het stressniveau van werknemers aanzienlijk kunnen verlagen.

Het onderzoek rapporteerde een vermindering van angst met 37%, een vermindering van vijandigheid met 44% en een vermindering van depressie met 58% in kantoren met planten. Dat zijn serieuze cijfers!

Dat terzijde, zijn hier enkele belangrijke redenen waarom het goed is om planten op kantoor te hebben:

Verbeterde luchtkwaliteit : Planten absorberen kooldioxide en geven zuurstof af. Het verfrist de lucht in je kantoor en maakt het gezonder. Dit verfrist de lucht in je kantoor en maakt het gezonder om te ademen. Sommige planten verwijderen zelfs schadelijke gifstoffen uit de lucht. Het vermindert vervuiling en verbetert de algehele luchtkwaliteit

: Planten absorberen kooldioxide en geven zuurstof af. Het verfrist de lucht in je kantoor en maakt het gezonder. Dit verfrist de lucht in je kantoor en maakt het gezonder om te ademen. Sommige planten verwijderen zelfs schadelijke gifstoffen uit de lucht. Het vermindert vervuiling en verbetert de algehele luchtkwaliteit Stressvermindering : Studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van planten stress kan verminderen en mensen kan ontspannen

: Studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van planten stress kan verminderen en mensen kan ontspannen Geconcentreerde stemming en welzijn: Groen kan de stemming verbeteren en een positievere sfeer creƫren. Dit kan leiden tot meer werktevredenheid en een betere algemene werkomgeving

Groen is goed!

Waarom voelen we ons rustiger in de buurt van planten? Het zijn onze hersenen. We werken misschien op kantoor of achter een computer, maar onze reflexen zijn beter geschikt om te jagen op de savanne dan om een e-mail te versturen.

Onze executieve functies kunnen gemakkelijk uitschakelen in omgevingen met hoge druk, waardoor we in een vecht-of-vluchtmodus terechtkomen. Elementen zoals groen of vogelgezang zijn primitieve signalen die onze hersenen laten weten dat "we veilig zijn"

Het concept van biofilisch ontwerp houdt rekening met deze behoefte en creƫert ruimtes die een betere verbinding tussen mensen en de natuur stimuleren. Hier zijn enkele belangrijke principes van dit concept:

Directe natuur: Dit houdt in dat levende elementen zoals planten, waterpartijen en natuurlijk licht in een ruimte worden geĆÆntegreerd

Dit houdt in dat levende elementen zoals planten, waterpartijen en natuurlijk licht in een ruimte worden geĆÆntegreerd Indirecte natuur: Dit omvat het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, steen en natuurlijke vezels, evenals de integratie van natuurlijke patronen, texturen en kleuren

Dit omvat het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, steen en natuurlijke vezels, evenals de integratie van natuurlijke patronen, texturen en kleuren Ruimte en plaatscondities: Dit verwijst naar het ontwerpen van ruimtes die gevoelens van veiligheid en toevlucht oproepen, die allemaal in de natuur te vinden zijn

Groen op de werkplek en de voordelen ervan

Studies hebben aangetoond dat werknemers die werken in ruimtes met kamerplanten zijn comfortabeler, meer ontspannen en meer tevreden met hun werkomgeving.

Het groen creƫert een meer positieve en uitnodigende sfeer dit bevordert het welzijn en vermindert stress voor iedereen op kantoor. Dit is gunstig voor werknemers die worstelen met angst of werken in een omgeving met hoge druk.

Integratie van planten in het ontwerp van werkruimten

Het integreren van planten in het ontwerp van werkplekken is niet alleen een kwestie van het toevoegen van wat groen; het gaat om het creƫren van een meer inclusieve en aangename omgeving. Hier lees je hoe planten bijdragen aan een inclusief ontwerp van werkplekken:

Verschillende soorten planten brengen een verscheidenheid aan kleuren, vormen en texturen in het kantoor, waardoor de ruimte visueel interessanter en stimulerender wordt

in het kantoor, waardoor de ruimte visueel interessanter en stimulerender wordt Als werknemers persoonlijke planten op hun bureau kunnen zetten, voelen ze zich meer verbonden met hun werkplek. Het geeft ze een gevoel van eigenaarschap en persoonlijkheid, wat het moreel en de arbeidstevredenheid verhoogt

op hun bureau kunnen zetten, voelen ze zich meer verbonden met hun werkplek. Het geeft ze een gevoel van eigenaarschap en persoonlijkheid, wat het moreel en de arbeidstevredenheid verhoogt Door planten op te nemen in het kantoorontwerp laat het bedrijf zien dat het geeft om de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Dit verbetert de loyaliteit en betrokkenheid van werknemers

en het welzijn van zijn werknemers. Dit verbetert de loyaliteit en betrokkenheid van werknemers Het biofiele ontwerpprincipe richt zich op het introduceren van natuurlijke elementen op de werkplek. Het versterkt de band tussen werknemers en de natuur, waardoor de mentale gezondheid en het welzijn verbeteren

Over het algemeen kan een groene werkplek een gezondere, gelukkigere en productievere werkomgeving bevorderen.

20 beste kantoorplanten

Door planten en natuurlijk licht op te nemen in het ontwerp van je kantoor, kun je een ruimte creƫren die er goed uitziet en die welzijn en samenwerking bevordert.

Hier is een lijst met de beste kantoorplanten die je kunt overwegen, gecategoriseerd op basis van hun belangrijkste voordelen:

Luchtzuiverende planten

1.Slangenplant (Sansevieria)

via Onbeperkt groen

Doel: Luchtzuivering, weinig onderhoud

Luchtzuivering, weinig onderhoud Beschrijving: Deze glanzend groene bladplant gedijt goed bij verwaarlozing en verdraagt verschillende lichtomstandigheden

Deze glanzend groene bladplant gedijt goed bij verwaarlozing en verdraagt verschillende lichtomstandigheden Onderhoud: Geef alleen water als de grond droog aanvoelt en verdraagt weinig licht

Geef alleen water als de grond droog aanvoelt en verdraagt weinig licht Grootte: Groeit uit tot gemiddelde grootte, ideaal voor op bureaus of planken

3. Vredeslelie (Spathiphyllum wallisii)

via hgtv

Doel: Luchtzuivering, vochtverhoger

Luchtzuivering, vochtverhoger Beschrijving: Deze elegante plant heeft witte, trompetvormige bloemen en glanzend groene bladeren. Hij helpt ook de luchtvochtigheid te verhogen

Deze elegante plant heeft witte, trompetvormige bloemen en glanzend groene bladeren. Hij helpt ook de luchtvochtigheid te verhogen Onderhoud: Water geven als de grond droog aanvoelt en af en toe nevelen; geeft de voorkeur aan indirect licht

Water geven als de grond droog aanvoelt en af en toe nevelen; geeft de voorkeur aan indirect licht Grootte: Wordt middelgroot, geschikt voor bureau of tafel

4. Boston varen (Nephrolepis exaltata)

via iStock

Doel: Vochtigheidsversterker, luchtzuivering

Vochtigheidsversterker, luchtzuivering Beschrijving: Deze weelderige varen gedijt goed in vochtige omgevingen en voegt een tropisch tintje toe aan je kantoor

Deze weelderige varen gedijt goed in vochtige omgevingen en voegt een tropisch tintje toe aan je kantoor Onderhoud: Heeft matig water nodig en geeft de voorkeur aan matig, indirect licht met een hoge luchtvochtigheid. Regelmatig besproeien wordt aanbevolen

Heeft matig water nodig en geeft de voorkeur aan matig, indirect licht met een hoge luchtvochtigheid. Regelmatig besproeien wordt aanbevolen Grootte: Groeit uit tot middelgroot of groot formaat, ideaal voor bureaus of vloerstandaards

5. Luchtplant (Tillandsia spp.)

via iStock

Doel: Unieke en onderhoudsarme luchtzuiveraar

Unieke en onderhoudsarme luchtzuiveraar Beschrijving: Deze fascinerende planten hebben weinig grond nodig en absorberen vocht uit de lucht. Ze zijn er in verschillende vormen en maten

Deze fascinerende planten hebben weinig grond nodig en absorberen vocht uit de lucht. Ze zijn er in verschillende vormen en maten Onderhoud: Laat de plant elke 1-2 weken een paar uur in water weken; geeft de voorkeur aan helder, indirect licht

Laat de plant elke 1-2 weken een paar uur in water weken; geeft de voorkeur aan helder, indirect licht Grootte: Varieert per soort, van klein tot middelgroot

6. Engels klimop (Hedera helix)

via de funky keet

Doel: Luchtzuivering, klimplant

Luchtzuivering, klimplant Beschrijving: Deze klassieke klimplant geeft een vleugje groen en staat bekend om zijn luchtzuiverende eigenschappen

Deze klassieke klimplant geeft een vleugje groen en staat bekend om zijn luchtzuiverende eigenschappen Onderhoud: Heeft regelmatig water nodig en geeft de voorkeur aan indirect licht. Laat de klimplant een mospaal beklimmen of van een plank vallen

Heeft regelmatig water nodig en geeft de voorkeur aan indirect licht. Laat de klimplant een mospaal beklimmen of van een plank vallen Grootte: Groeit uit tot gemiddelde of grote afmetingen, afhankelijk van de training

Onderhoudsarme planten

7. Pothos (Epipremnum aureum)

via Mooie puinhoop

Doel: Gemakkelijk te verzorgen, hangende klimplant

Gemakkelijk te verzorgen, hangende klimplant Beschrijving: Deze veelzijdige klimplant heeft verschillende bladvariƫteiten en kan worden getraind om te klimmen of cascade te vormen

Deze veelzijdige klimplant heeft verschillende bladvariƫteiten en kan worden getraind om te klimmen of cascade te vormen Onderhoud: Geef water als de bovenste centimeter grond uitdroogt en verdraagt weinig tot gemiddeld licht

Geef water als de bovenste centimeter grond uitdroogt en verdraagt weinig tot gemiddeld licht Grootte: Varieert per variƫteit, hangende of klimmende klimplant

8. Spinplant (Chlorophytum comosum)

via Betere huizen

Doel: Makkelijke verzorging, produceert siderieten

Makkelijke verzorging, produceert siderieten Beschrijving: Deze flexibele plant heeft lange, gebogen bladeren en stuurt baby siderieten die kunnen worden vermeerderd

Deze flexibele plant heeft lange, gebogen bladeren en stuurt baby siderieten die kunnen worden vermeerderd Onderhoud: Geef water als de bovenste centimeter grond uitdroogt; geeft de voorkeur aan indirect licht

Geef water als de bovenste centimeter grond uitdroogt; geeft de voorkeur aan indirect licht Grootte: Groeit uit tot gemiddelde grootte, ideaal voor hanging baskets of planken

9. Gietijzerplant (Aspidistra elatior)

via Reddit

Doel: Gemakkelijk in onderhoud, uniek blad

Gemakkelijk in onderhoud, uniek blad Beschrijving: Deze trendy plant heeft ronde, muntvormige bladeren en staat bekend om zijn gemakkelijke verzorging

Deze trendy plant heeft ronde, muntvormige bladeren en staat bekend om zijn gemakkelijke verzorging Onderhoud: Geef water als de bovenste centimeter grond uitdroogt; geeft de voorkeur aan helder, indirect licht

Geef water als de bovenste centimeter grond uitdroogt; geeft de voorkeur aan helder, indirect licht Grootte: Groeit uit tot een klein of middelgroot formaat, ideaal voor op bureaus of planken.

Stressverminderende planten

11. Lavendel (Lavandula angustifolia)

via snelgroeiende-bomen

Doel: Ontspanning, kalmerende geur

Ontspanning, kalmerende geur Beschrijving: Dit geurige kruid heeft prachtige paarse bloemen en staat bekend om zijn kalmerende eigenschappen

Dit geurige kruid heeft prachtige paarse bloemen en staat bekend om zijn kalmerende eigenschappen Onderhoud: Heeft matig water nodig en helder, indirect zonlicht. Regelmatig snoeien om de bloei te bevorderen

Heeft matig water nodig en helder, indirect zonlicht. Regelmatig snoeien om de bloei te bevorderen Grootte: Groeit uit tot een klein of middelgroot formaat, ideaal voor balkons of tuinhoeken

12. Bromelia (Bromeliaceae-familie)

via bloemist roslyn

Doel: Luchtzuivering, levendige kleuren

Luchtzuivering, levendige kleuren Beschrijving: Deze luchtplanten zijn er in prachtige kleuren en hebben weinig aarde nodig

Deze luchtplanten zijn er in prachtige kleuren en hebben weinig aarde nodig Onderhoud: Geef water door de plant een paar minuten in de grond te laten weken; geeft de voorkeur aan helder, indirect licht

Geef water door de plant een paar minuten in de grond te laten weken; geeft de voorkeur aan helder, indirect licht Grootte: Varieert per soort, van klein tot middelgroot

Planten voor betere focus

13. Rozemarijn (Rosmarinus officinalis)

via plantboom

Doel: Geheugenverbetering, verkwikkende geur

Geheugenverbetering, verkwikkende geur Beschrijving: Dit geurige kruid verbetert niet alleen de luchtkwaliteit, maar verbetert ook het geheugen en de concentratie

Dit geurige kruid verbetert niet alleen de luchtkwaliteit, maar verbetert ook het geheugen en de concentratie Onderhoud: Heeft matig water nodig en een goed doorlatende grond, bij voorkeur helder, indirect zonlicht

Heeft matig water nodig en een goed doorlatende grond, bij voorkeur helder, indirect zonlicht Grootte: Groeit uit tot een klein of middelgroot formaat, ideaal voor balkons of tuinhoeken

14. Basilicum (Ocimum basilicum)

via ucanr

Doel: Verbetert concentratie, geeft een frisse geur

Verbetert concentratie, geeft een frisse geur Beschrijving: Dit culinaire kruid heeft een heerlijk aroma en kan helpen de concentratie te verbeteren

Dit culinaire kruid heeft een heerlijk aroma en kan helpen de concentratie te verbeteren Onderhoud: Heeft regelmatig water nodig en veel direct zonlicht

Heeft regelmatig water nodig en veel direct zonlicht Grootte: Wordt klein of middelgroot, het beste voor vensterbanken

Bloeiende planten

15. Afrikaans Viooltje (Saintpaulia ionantha)

via hgtv

Doel: Prachtige bloei, kleur toevoegen

Prachtige bloei, kleur toevoegen Beschrijving: Deze compacte plant produceert levendige paarse bloemen en gedijt goed in een vochtige omgeving

Deze compacte plant produceert levendige paarse bloemen en gedijt goed in een vochtige omgeving Onderhoud: Geef de grond direct water, vermijd water op de bladeren. Geeft de voorkeur aan matig, indirect licht en een hoge luchtvochtigheid

Geef de grond direct water, vermijd water op de bladeren. Geeft de voorkeur aan matig, indirect licht en een hoge luchtvochtigheid Grootte: Groeit uit tot een klein formaat, perfect voor op bureaus of planken

16. Orchidee (Orchidaceae-familie)

via bloomnation

Doel: Elegante bloei, weinig onderhoud

Elegante bloei, weinig onderhoud Beschrijving: Deze elegante planten zijn er in verschillende kleuren en vereisen minimale verzorging

Deze elegante planten zijn er in verschillende kleuren en vereisen minimale verzorging Onderhoud: Geef water als de wortels zilver kleuren; geeft de voorkeur aan indirect licht met een hoge luchtvochtigheid

Geef water als de wortels zilver kleuren; geeft de voorkeur aan indirect licht met een hoge luchtvochtigheid Grootte: Varieert per soort, van klein tot middelgroot

17. Jadeplant (Crassula ovata)

via iStock

Doel: Decoratief, symbolisch

Decoratief, symbolisch Beschrijving: Jadeplanten zijn vetplanten met dikke, glanzende bladeren, vaak geassocieerd met geluk

Jadeplanten zijn vetplanten met dikke, glanzende bladeren, vaak geassocieerd met geluk Onderhoud: Gering. Heeft helder licht en minimaal water nodig

Gering. Heeft helder licht en minimaal water nodig Grootte: Klein tot middelgroot, tot 3 meter

18. Croton (Codiaeum variegatum)

via Shutterstock

Doel: Decoratief

Decoratief Beschrijving: Crotons hebben levendige, veelkleurige bladeren die een vleugje kleur toevoegen aan elk kantoor

Crotons hebben levendige, veelkleurige bladeren die een vleugje kleur toevoegen aan elk kantoor Onderhoud: Hoog. Heeft fel licht en regelmatig water nodig

Hoog. Heeft fel licht en regelmatig water nodig Grootte: Middelgroot, 3-6 voet

19. Parapluplant (Schefflera)

via Shutterstock

Doel: Decoratief, luchtzuivering

Decoratief, luchtzuivering Beschrijving: Parapluplanten hebben glanzende, handvormige bladeren en zijn gemakkelijk te verzorgen

Parapluplanten hebben glanzende, handvormige bladeren en zijn gemakkelijk te verzorgen Onderhoud: Matig. Geeft de voorkeur aan indirect licht en regelmatig water geven

Matig. Geeft de voorkeur aan indirect licht en regelmatig water geven Grootte: Middelgroot tot groot, tot 8 meter

20. Vogelnestvaren (Asplenium nidus)

via De Spar

Doel: Luchtzuivering, decoratief

Luchtzuivering, decoratief Beschrijving: Vogelnestvarens hebben brede, golvende bladeren die lijken op een vogelnestje

Vogelnestvarens hebben brede, golvende bladeren die lijken op een vogelnestje Onderhoud: Matig. Geeft de voorkeur aan indirect licht en regelmatig water geven

Matig. Geeft de voorkeur aan indirect licht en regelmatig water geven Grootte: Middelgroot, 1-2 voet

Andere manieren om uw kantoorruimte te verbeteren

Planten zijn een fantastische aanvulling voor elk kantoor en bieden een scala aan voordelen voor uw welzijn en productiviteit . Het creƫren van een echt geoptimaliseerde werkplek vereist echter meerdere benaderingen.

Hier zijn enkele aanvullende manieren om uw kantooromgeving ten goede te transformeren:

Heb een duidelijk bureaubeleid

Een rommelig bureau kan een grote bron van stress en afleiding zijn. Trek dagelijks wat tijd uit om overbodige spullen op te ruimen en uw werkruimte te organiseren.

Dit maakt fysieke ruimte vrij en helpt u mentaal op te ruimen, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Doe dit op je kantoor door een aantal algemene richtlijnen op te stellen:

Richt je op wat je moet doen met persoonlijke bezittingen op werkplekken

Stel een tijdslimiet in voor hoe lang niet-essentiƫle spullen op een bureau mogen liggen

Stimuleer een cultuur van netheid om het handhaven van een opgeruimd bureau te vergemakkelijken

Ga digitaal met ClickUp

Papierwerk en plakbriefjes kunnen na verloop van tijd tot chaos leiden. Gebruik een digitale projectbeheertool zoals ClickUp om uw workflow te stroomlijnen en uw planning op orde te houden bureau rommelvrij .

ClickUp biedt een uitgebreide reeks functies die zijn ontworpen om uw organisatie en productiviteit te verhogen:

Notepad : GebruikClickUp's kladblok om ideeƫn, herinneringen of notities op te schrijven. Dit maakt plakbriefjes en verspreide papieren op uw bureau overbodig

: GebruikClickUp's kladblok om ideeƫn, herinneringen of notities op te schrijven. Dit maakt plakbriefjes en verspreide papieren op uw bureau overbodig Docs: Maak, deel en werk samen aan documenten binnen ClickUp.ClickUp Documenten stelt u in staat om al uw belangrijke documenten op ƩƩn plek te bewaren, toegankelijk vanaf elke locatie. Het helpt ook bij een effectieve samenwerking met uw team in realtime

stroomlijn de samenwerking en bewaar al uw belangrijke documenten op Ć©Ć©n plaats met ClickUp Docs_

Kalenderweergave: Beheer uw agenda metClickUp's kalenderweergave. Dit helpt u bij het bijhouden van deadlines, vergaderingen en afspraken, zodat u bovenop uw taken blijft

Blijf op de hoogte van uw planning en deadlines met de ClickUp Kalenderweergave

Herinneringen : Stel herinneringen in voor belangrijke taken of deadlines. ClickUp's Herinnering zorgt ervoor dat u nooit een cruciale deadline of vergadering mist en helpt u georganiseerd en punctueel te blijven

: Stel herinneringen in voor belangrijke taken of deadlines. ClickUp's Herinnering zorgt ervoor dat u nooit een cruciale deadline of vergadering mist en helpt u georganiseerd en punctueel te blijven Taakopdrachten: Delegeer taken aan teamleden en volg hun voortgang. ClickUp's Taakis handig voor projectbeheer en kantoormanagement zorgt ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent. Je kunt zelfs prioriteiten stellen voor de taken en je team laten weten welke taken dringend moeten worden uitgevoerd

beheer moeiteloos uw werklast en haal deadlines met ClickUp Tasks_

Checklists : Gebruik checklists om taken op te splitsen in kleinere, beheersbare stappen. Checklist ClickUp helpt u georganiseerd te blijven en zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien

: Gebruik checklists om taken op te splitsen in kleinere, beheersbare stappen. Checklist ClickUp helpt u georganiseerd te blijven en zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien Terugkerende taken automatiseren: Bespaar tijd door taken te automatiseren die regelmatig terugkeren. Terugkerende taken van ClickUp kunt u terugkerende taken instellen zodat u ze niet elke keer hoeft aan te maken

Bespaar tijd en blijf consistent door uw routine te automatiseren met ClickUp's terugkerende taken

ClickUp Brein: ClickUp Brein, een innovatieve functie die wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie, helpt u bij het schrijven, bewerken en samenvatten van inhoud, rechtstreeks op het platform. Of u nu e-mails, rapporten of samenvattingen van vergaderingen opstelt, ClickUp Brain kan u helpen uw schrijfproces te stroomlijnen en kostbare tijd te besparen

verhoog uw productiviteit met ClickUp Brain, uw AI-assistent voor het schrijven, bewerken en samenvatten van inhoud_

Met ClickUp kunt u uw taken, notities, documenten en communicatie in Ć©Ć©n centraal punt consolideren. Dit vermindert fysieke rommel en bevordert een meer georganiseerde en gefocuste werkomgeving.

Verander uw kantoor in een productieve werkruimte

Planten toevoegen aan uw kantoorruimte is een eenvoudige maar effectieve manier om de luchtkwaliteit te verbeteren, stress te verminderen en de productiviteit te verhogen.

Van luchtzuiverende wonderen tot levendige bloeiende schoonheden, dit zijn de beste kantoorplanten voor elke kantooromgeving. Dus waarom niet een vleugje natuur in huis halen en vandaag nog een positievere en productievere werkplek creƫren?

Een georganiseerde en digitale werkplek met ClickUp kan uw kantoorervaring verbeteren. Om uw workflow te stroomlijnen en uw kantoorruimte netjes te houden, zich vandaag nog gratis aanmelden voor ClickUp !