Hoe een softwareontwikkelingsteam schalen: Beste praktijken & strategieën

Groei is een onvermijdelijk onderdeel van het plan van elke organisatie. Hoe klein je ook begint, je doel is altijd om je activiteiten uit te breiden en je omzet te verhogen. Om dit te kunnen doen, moet elke organisatie haar kritische teams uitbreiden.

Terwijl we groei kunnen definiëren als de toename van de waarde van het bedrijf in de loop van de tijd, is schaalvergroting wat we moeten doen om dat groeipotentieel te bereiken. Dit omvat het optimaliseren van bestaande processen, het maximaliseren van het gebruik van middelen en het beheren van de toenemende werklast.

Het uitbreiden van de softwareontwikkelingsprocessen voor een groter team kan echter een operationele uitdaging zijn.

Het schalen van softwareontwikkelingsactiviteiten vereist een evenwicht tussen groei en flexibiliteit. Managers moeten doelen definiëren, geschikte tools kiezen, goede codeerpraktijken integreren, mogelijk meer personeel aannemen en workflows stroomlijnen om de productiviteit te handhaven bij een groeiende werklast.

In dit artikel bespreken we hoe je een softwareteam efficiënt kunt schalen, met een consistente focus op productiviteit van ontwikkelaars .

Wanneer uw softwareontwikkelingsteam schalen

Een softwareteam moet opschalen wanneer het moeite heeft met de werklast en achterop begint te raken. Dit kan van alles zijn, van een vertraagde uitrol tot een hoog volume aan klantverwachtingen. Een ander teken is wanneer je merkt dat er een gebrek is aan intern talent om alle vereiste functies met succes te implementeren.

Als je een productbedrijf bent met als belangrijkste functie het bouwen van softwaretools en ze te lanceren, heb je een robuust ontwikkelingsteam nodig dat waarde kan toevoegen aan je productaanbod.

Als je primaire bedrijfsfunctie bestaat uit het leveren van softwareontwikkelingsdiensten aan andere bedrijven, is je softwareteam meer afhankelijk van de hoeveelheid business die je hebt. Dit betekent dat je het team moet opschalen wanneer je grotere projecten hebt.

Enkele indicatoren voor een schaalbaarheidsvereiste in zowel product- als dienstverlenende bedrijven zijn:

Wanneer er te veel klantverzoeken zijn om door het bestaande team te worden afgehandeld

Wanneer je niet in staat bent om projecteisen in te passen in de tijdlijn

Als uw takenachterstand groot is geworden

Wanneer u niet in staat bent om opkomende technologieën bij te houden

Wanneer de vaardigheden of ervaring van je bestaande team niet genoeg is voor een project

Wanneer u zaken afwijst door een gebrek aan mankracht

Kortom, als je het moeilijk vindt om deadlines te halen, klantbehoeften te leveren, nieuwe opdrachten aan te nemen of geplande functies alleen uit te voeren, moet je overwegen het team uit te breiden. Dit kan het upgraden van je infrastructuur inhouden of het aannemen van nieuw talent met ervaring in de relevante technologieën.

Voorbereiden op het schalen van een softwareontwikkelingsteam

Bij het plannen van het schalen van je software-ontwikkelingsteam zijn er twee belangrijke aspecten om rekening mee te houden: technische en zakelijke standpunten. Laten we ze allebei in detail bekijken.

Technische aspecten

Aan de technische kant moet u de productinfrastructuur duidelijk plannen voordat u uw softwaresystemen gaat schalen. Dit betekent dat u uw codeerpraktijken en de schaalbaarheid van het bestaande platform moet onderzoeken

De architectuur van je softwareontwikkeling moet gebaseerd zijn op code van hoge kwaliteit en uitgerust zijn om gemakkelijk nieuwe functies en een grotere belasting toe te voegen. Als de kwaliteit van uw code slecht is, loopt u het risico dat uw systeem crasht omdat het hogere belastingen niet aankan

Je moet ook vooruit plannen zodat je geen operationele problemen krijgt door onbeschikbaarheid van resources tijdens het schalen

De volgende stap is om automatisering te integreren in de workflow van je productontwikkeling op het gebied van het testen van code en de implementatie. Vermindering van handmatig werk helpt teams beter om te gaan met schaalvergroting

Het is het beste om de Agile-methodologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat technische veranderingen goed passen bij het schaalbare systeem.

Agile aanpak

Een Agile aanpak houdt in dat projecten worden opgedeeld in dynamische fasen of sprints, waarbij de nadruk ligt op voortdurende ontwikkeling en samenwerking. Door een constante cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren van het raamwerk, kunt u een hogere schaalbaarheid en verbeterde workflow bereiken.

Plan product- en teamschaling met ClickUp Software

Met ClickUp kunt u:

Samenwerken aan project roadmaps

Sprinttaken en backlogs beheren

Problemen volgen

Workflows automatiseren

Git tools integreren

Real-time voortgang volgen met Agile dashboards enzovoort

Cloud computing, gedistribueerde systemen en autoscaling

Bij toenemende belasting is er sprake van extra druk op servers en domeinen. Om dat te verminderen, kunt u kiezen voor cloud computing-systemen. Deze systemen zijn gebaseerd op het principe van gedistribueerde systemen, wat betekent dat ze bronnen delen tussen meerdere systemen op een netwerk.

Cloud computing biedt opslag, toepassingen en rekenkracht via internet op aanvraag, zodat je geen hardware hoeft uit te breiden terwijl je teams schaalt. Je krijgt het ook als SaaS (software as a service), wat betekent dat je het systeem niet actief hoeft te beheren.

Gedistribueerde systemen maken load balancing en automatisch schalen mogelijk. Load balancing helpt bij het beheren van verhoogde werklasten door ze te verdelen over servers, dus als er één server uitvalt, kunnen de anderen dat compenseren. Ook automatisch schalen maakt het mogelijk om bronnen aan te passen op basis van de vraag.

Door computermiddelen over meerdere nodes te gebruiken en de functies te decentraliseren, kunt u storingen en downtime tijdens het schalen verminderen.

Zakelijke aspecten

Nu je de technische overwegingen begrijpt, gaan we het hebben over de zakelijke aspecten van het schalen van een softwareteam.

Stappenplan bepalen

Om je softwareteam succesvol te laten schalen, moet je eerst een roadmap maken die de richting van de bedrijfsactiviteiten aangeeft, evenals doelen, tijdlijnen en activiteiten in de loop van de tijd. Dit kan je actieplan zijn voor de lange en korte termijn dat ook inzicht geeft in hoe je van plan bent de bedrijfsdoelen te bereiken.

Met een stappenplan kun je initiatieven prioriteren, rekening houden met alle variabelen en de voortgang soepel communiceren naar het management. Sjablonen voor softwareontwikkelingsplan kunnen hierbij helpen.

Plan producttoekomst en schaalbehoeften met de ClickUp Product Roadmap sjabloon

Neem de ClickUp Product Stappenplan Sjabloon bijvoorbeeld. Het is een perfect hulpmiddel om het traject van uw product te visualiseren en op te bouwen terwijl u het team aan het schalen bent. U kunt een overzicht op macroniveau krijgen van al uw initiatieven en hun voortgang bijhouden voor regelmatige rapportage. Deze sjabloon downloaden

De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) identificeren

KPI's meten de prestaties van je team ten opzichte van de gestelde doelen. Je moet de kritieke softwareontwikkeling KPI's wanneer je beslist om je softwareteam uit te breiden. Om schaalbaarheid te bereiken, zijn de gebruikelijke KPI's klantenwervingspercentage, omzetgroei, klanttevredenheidspercentage, personeelsbehoud, enz.

Als je efficiënt prestatiecijfers kunt bepalen en KPI's kunt bijhouden, kun je de uitdagingen voorzien die gepaard gaan met schaalvergroting. Dit helpt je om verbeterpunten te identificeren en oplossingen te vinden om je team te laten groeien zonder de winstgevendheid in gevaar te brengen.

DevOps en testautomatisering

Een softwareteam opschalen betekent meer ontwikkelen, testen en sneller implementeren. DevOps testautomatisering helpt daarbij door vooraf gescripte tests en tools te gebruiken om menselijke tussenkomst te verminderen

Dit verkort de time-to-market bij DevOps en Agile ontwikkeling, omdat je verschillende functies kunt automatiseren, zoals het vinden van bugs en het uitvoeren van testen. Enkele voorbeelden van DevOps testautomatisering zijn:

Integratietesten voor de code-, build- en testfase

Prestatietesten om de belastbaarheid en andere functies te controleren

Regressietesten om te controleren of de ontwikkelde software na updates werkt zoals verwacht

Deze geautomatiseerde tests kunnen bepalen hoeveel resources je nodig hebt na het schalen, zodat je taken dienovereenkomstig kunt toewijzen en de nodige maatregelen kunt nemen om downtime en prestatieproblemen te voorkomen.

Software Team Schaalstrategieën

Nu je op de hoogte bent van de technische en zakelijke aspecten waarmee je rekening moet houden bij het schalen van je software-ontwikkelingsteam, zijn hier een paar tips en strategieën om je te helpen dit efficiënt uit te voeren. Deze stappen laten zien hoe je een softwareteam efficiënt kunt schalen.

Stel duidelijke doelen en doelstellingen

Voordat u een schalingsplan opstelt, moet u de doelen en doelstellingen voor uw ontwikkelingsteam definiëren. Hiervoor hebt u antwoorden nodig op specifieke vragen.

Hoe wilt u uw activiteiten uitbreiden - met meer locaties of alleen met meer projecten?

Welke nieuwe functies wil je introduceren?

Ontbreekt het je team aan ervaring of innovatie?

Is uw huidige software-infrastructuur voorbereid op een grotere belasting?

Voeg je bedrijfsspecifieke vragen toe aan deze lijst en vind de juiste antwoorden om goed geïnformeerde doelen te stellen. Deze doelen zullen een toon zetten voor waar je je op moet richten, welke gebieden je meer moet opschalen en wat je kunt verwachten na de uitbreiding.

Bereid het team en de systemen voor

De volgende strategie is ervoor zorgen dat je team en softwaresysteem goed voorbereid zijn op de verandering. Vaak is een intern team vastgeroest in zijn processen en terughoudend om nieuwe workflows te omarmen.

Je moet het ze gemakkelijk maken door naar hun zorgen te luisteren, workshops of trainingen te organiseren en de nieuwe processen met ze te bespreken. Zorg er daarnaast voor dat je huidige teamstructuur en workflow geoptimaliseerd zijn voor een hogere schaal van ontwikkeling.

Zo niet, overweeg dan om nieuwe workflows en methodologieën in te voeren op basis van je behoeften. Maar voordat je veranderingen doorvoert, moet je ervoor zorgen dat je team zich comfortabel voelt bij de veranderingen.

De juiste technologische keuzes maken

Grotere technische teams hebben de ondersteuning nodig van betere, efficiëntere oplossingen. Zorg ervoor dat u de juiste tools kiest voor uw nieuwe teamleden, die hun taken gemakkelijker moeten maken. A dag in het leven van een softwareontwikkelaar bestaat al uit veel technische activiteiten; hun softwarestack zou hun productiviteit niet moeten vertragen.

Grotere technische teams hebben de ondersteuning nodig van betere, efficiëntere oplossingen. Zorg ervoor dat u de juiste tools kiest voor uw nieuwe teamleden, die hun taken gemakkelijker moeten maken. A dag in het leven van een softwareontwikkelaar bestaat al uit veel technische activiteiten; hun softwarestack zou hun productiviteit niet moeten vertragen.

Automatiseer repetitieve en tijdrovende processen, integreer een standaard communicatieplatform en koop gecentraliseerde projectmanagementsoftware om de tijd en moeite die nodig zijn voor administratieve taken te verminderen.

Integreer efficiënte codeerpraktijken

Kwaliteit is altijd belangrijker dan kwantiteit bij softwareontwikkeling. Code van hoge kwaliteit garandeert efficiënte prestaties van oplossingen. Om dit te garanderen, moet u coderingspraktijken instellen die voldoen aan de industrienormen voor ontwikkelaars.

Moedig ontwikkelaars aan om coderingsrichtlijnen te verkennen voor betere codestructuur, efficiëntie, samenwerking en nog veel meer.

Kies project- en productleiders

Met toenemende projecten zult u meer leiderschapsrollen moeten vervullen, zoals teamleiders, projectmanagers, productmanagers, enz. Het is een goed idee om kandidaten voor leiderschapsrollen vanuit uw team te kiezen.

Je kunt ook geschikte kandidaten inhuren voor deze rollen als je team klein en niet ervaren genoeg is. Het vooraf aanstellen van toegewijde teamleiders zorgt ervoor dat je belangrijkste taken goed worden beheerd tijdens het schalen. Het helpt ook om talentkloven te overbruggen, je taakworkflows te organiseren en structuur te geven aan technische teams.

Ontwikkelingsprocessen optimaliseren

Ontwikkelingsprocessen zijn over het algemeen afgestemd op de grootte en behoeften van het team. Wanneer deze toenemen, moet u ook de workflow van uw volledige ontwikkelingsproces verbeteren. Verwijder silo's, automatiseer taken en deel grotere projecten op in dynamische taken voor efficiëntere prestaties.

Integreer geavanceerde tools in je workflow en zet nieuwe processen op die voldoen aan de behoeften, zoals sprintplanning, reviews, QA-rondes, dagelijkse stand-ups, enzovoort. Je moet ook backlogs bewaken en ze toewijzen aan experts voor een duidelijker en sneller ontwikkelsysteem.

Een AI-tool binnen handbereik kan helpen bij deze taken. ClickUp Brein is uw one-stop oplossing om bedrijfsprocessen te optimaliseren om tijd te besparen en administratief werk te verminderen. Met de AI-functies van ClickUp kunt u taken toewijzen, de voortgang bijhouden, schema's en updates automatiseren en nog veel meer. ClickUp Brain automatiseert bijvoorbeeld repetitieve taken zoals gegevensinvoer en planning, waardoor ontwikkelaars tijd vrijmaken om zich op hun kerntaken te concentreren.

Verbeteren van communicatiekanalen

Veranderingen in de grootte en structuur van het team kunnen automatisch leiden tot veranderingen in de communicatiemethoden. Vooral als u leden op afstand of externe ontwikkelteams inhuurt, moet u efficiënte communicatiekanalen vinden voor realtime updates. ClickUp chat is een slim communicatiekanaal dat u kunt gebruiken voor groeiende softwareteams. Met deze tool kunt u teamcommunicatie onder één dak brengen, updates delen, bronnen koppelen en in realtime samenwerken via actie-items en taakopdrachten.

Collaborate in real-time met ClickUp Chat

Blijf bij Agile

De Agile-methodologie is het meest geschikt voor schaalbare, wendbare teams, dus zorg ervoor dat u vasthoudt aan Agile terwijl uw ontwikkelteam groeit. Dit betekent dat u uw teamleden in staat moet stellen om te werken met een zekere mate van zelforganisatie en onafhankelijkheid.

Agile is een cross-functionele aanpak die vertrouwt op gedeelde verantwoordelijkheid, zodat je team doelen kan bereiken met effectieve samenwerking en beoordelingscycli. Op deze manier kun je taken prioriteren en beginnen met de taken die de meeste waarde opleveren voor je groeiende team binnen een vastgesteld budget en tijdsperiode.

Analyseer taakstatus, toegewezen persoon, prioriteit en inspanning om waardevolle inzichten te krijgen in de voortgang van uw team met ClickUp ClickUp voor agile teams biedt verschillende functies die je Agile workflow kunnen stroomlijnen, waaronder sprintbeheer, sprintrapporten, aanpasbare weergaven en automatisering. Visualiseer agile workflows en sprints om inzicht te krijgen, de voortgang te bewaken en mogelijke blokkades te identificeren. Meerdere weergaven zoals Kanban-borden, lijsten en kalenders helpen je om de taakstroom verder te optimaliseren. Je kunt ook automatisering instellen om onafgemaakte taken naar de volgende sprint te verplaatsen, taakstatussen bij te werken of teamleden op de hoogte te stellen.

Dergelijke verbeterde zichtbaarheid en automatisering van terugkerende taken helpen softwareteams om zich aan te passen aan workflows terwijl ze efficiënt schalen.

Overweeg personeelsuitbreiding

In plaats van voor elke rol tegelijk personeel aan te nemen, is personeelsuitbreiding een aanpak die u kunt overwegen om te schalen. Hiermee kunt u tijdelijk extern personeel inhuren om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Deze aanpak is het meest geschikt voor kleine teams die willen opschalen maar onzeker zijn over product- en omzetkanalen.

Personeelsuitbreiding helpt bedrijven toegang te krijgen tot gespecialiseerde vaardigheden en ervaringen zonder een langetermijnverbintenis aan te gaan. Het is ook een flexibele manier om je team op- of af te schalen op basis van projectvereisten. Externe ingenieurs brengen nieuwe perspectieven en talent met zich mee, wat de kwaliteit en innovatie van uw project kan verbeteren.

U moet er alleen voor zorgen dat het externe personeel aansluit bij de waarden en vereisten van uw bedrijf en soepel samenwerkt met uw bestaande team.

Volg de voortgang in realtime

Het schalen van een softwareteam is een uitgebreid proces dat een goed plan en proces vereist. Bij het uitvoeren van de schaalvergrotingstaken is het essentieel om te controleren hoe nieuwe medewerkers en processen integreren met de bestaande structuur.

Dit kan worden gedaan met behulp van project management platforms en sjablonen om duidelijke contouren te vormen over de volgende stappen. U kunt gebruik maken van sjablonen voor groeiplannen om een schaalstrategie op te stellen met taken, subtaken, middelen en deadlines. Dit helpt je plan structuur te geven en zorgt voor transparantie voor iedereen die betrokken is bij de verandering.

Bekijk een uitgebreid beeld van projectafhankelijkheden en algemene voortgang met ClickUp's Gantt View

U kunt de voortgang ook in realtime volgen via inzichtelijke dashboards en weergaven. ClickUp's 15+ weergaven bieden volledig aanpasbare benaderingen van taakbeheer, projecttracering en workflowvisualisatie. Van de eenvoudige lijstweergave die onmiddellijk taakwijzigingen weergeeft tot de dynamische kalenderweergave die deadlines bijhoudt, elke weergave biedt een unieke lens in de gezondheid van uw project.

krijg een duidelijk en actueel inzicht in waar uw team op elk moment staat met ClickUp Dashboards_

Bovendien, ClickUp Dashboards laat u werk prioriteren, teamprestaties verbeteren en sprints beheren voor maximale productiviteit. Dashboards stellen u in staat om gegevens te filteren op specifieke criteria zoals opdrachtnemer, prioriteit of project. Zo kunt u inzoomen op specifieke gebieden en zien hoe de voortgang zich binnen die segmenten ontvouwt.

Vermijdbare fouten bij het schalen van softwareontwikkelingsteams

Strategieën voor het schalen van softwareontwikkeling kunnen je helpen om de gewenste resultaten te behalen, maar je moet de volgende veelgemaakte fouten in het proces vermijden:

Meer ontwikkelaars gelijkstellen aan snellere ontwikkeling

Vaak denken projectleiders en producteigenaren dat het aannemen van meer mensen zal leiden tot een snellere ontwikkelcyclus. Hoewel dit in sommige gevallen waar kan zijn, is het niet effectief als je niet op de juiste manier inhuurt of verantwoordelijkheden niet verdeelt op basis van vaardigheden.

Als je team bijvoorbeeld geen QA-medewerker heeft en je blijft ontwikkelaars inhuren, blijf je steken in de reviewfase, waardoor je de marktintroductietijd vertraagt. Zorg er dus voor dat je talent inhuurt dat bij je behoeften past en dat de capaciteiten kan leveren die je mist.

Het verwaarlozen van de opleiding en ontwikkeling van werknemers

Hoe bekwaam en ervaren uw werknemers ook zijn, ze moeten getraind worden in nieuwe tools, soft skills en processen. Regelmatige opleidingen en initiatieven voor de ontwikkeling van vaardigheden kunnen uw softwareteam alleen maar ten goede komen.

Met de toenemende behoeften en projectvereisten kunnen deze trainingen dienen als normbepaler binnen het team en ervoor zorgen dat al uw medewerkers consistent werken binnen de missie en het kader van uw bedrijf.

Overweeg schaalbaarheid tijdens architectuurplanning

Elk softwarebedrijf heeft als doel om in de loop der tijd te groeien en uit te breiden. Wanneer u de initiële architectuur van uw softwareteam plant, moet u dus altijd rekening houden met schaalbaarheid. Dit maakt het gemakkelijker om de activiteiten in de toekomst uit te breiden zonder de kerninfrastructuur te moeten vervangen.

Als de primaire architectuur hetzelfde blijft, wordt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om zich aan te passen aan veranderende eisen. Als je schaalbaarheid over het hoofd ziet tijdens het plannen van de architectuur, kan het zijn dat je in de toekomst de codebasis en het servermodel volledig moet veranderen, wat leidt tot tijd- en geldverlies.

Verschaal uw softwareteam nu

De inkomsten uit software hebben een recordhoogte bereikt en zullen naar verwachting uitkomen op 698,80 miljard dollar in 2024. Opkomend technische trends van grotere projecten zullen de markt verder stimuleren. In zo'n concurrerend landschap kan het efficiënt schalen van een softwareteam leiden tot hogere inkomsten.

Blijf niet steken in planningslussen en vertragingen; geef je softwareontwikkelingsteam de juiste duw in de rug met de beste agile tools en communicatiekanalen voor goed presterende projecten.