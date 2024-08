25 KPI's voor softwareontwikkeling met voorbeelden

Het instellen van doelen wordt onvermijdelijk gevolgd door het bijhouden hoe ze worden gerealiseerd. Dit is een van de kernverantwoordelijkheden van elke projectmanager, en softwareontwikkelingsmanagers zijn niet anders.

Projectmanagers gebruiken specifieke KPI's om softwareontwikkelingsprojecten efficiënt te beheren. Ontwikkelingssnelheid, cyclustijd en lead time zijn allemaal voorbeelden van KPI's die kunnen worden gebruikt om software projecten bij te houden.

Deze KPI's voor softwareontwikkeling zijn uw gereedschapskist met objectieve gegevens om elke stap in de levenscyclus van softwareontwikkeling bij te houden om knelpunten te identificeren en te werken aan voortdurende verbetering.

Laten we eens kijken hoe teams voor softwareontwikkeling het ontwikkelingsproces kunnen optimaliseren met behulp van de top 25 KPI's (sleutel prestatie indicatoren) voor softwareontwikkeling om de besluitvorming te sturen.

25 KPI's voor softwareontwikkeling

Er bestaan talloze KPI's die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsdoelstellingen en lopende projecten. Hier is de top 25 om je team van ontwikkelaars voor te blijven op de targets.

1. Ontwikkelingssnelheid

Verbeter toekomstige Sprint schattingen door het maken van nauwkeurige en visueel aantrekkelijke velocity rapportages in ClickUp

Meet de prestaties van het softwareontwikkelingsteam met de ontwikkelingssnelheid. Het geeft het totale werk aan dat uw team kan voltooien tijdens een Sprint (een vaste periode waarin taken moeten worden voltooid).

Gebruik binnen een Sprint verhaalpunten om de inspanning te berekenen die nodig is om een Taak te voltooien op een schaal van één tot tien, waarbij één het snelst is en tien het ingewikkeldst. Door elke sprint en elk storypunt te meten, kun je de gemiddelde snelheid van je ontwikkelteam binnen drie sprints begrijpen.

Zonder deze meting is het moeilijk om te plannen, prioriteiten te stellen, middelen toe te wijzen en realistische verwachtingen in te stellen voor toekomstige projecten.

ontwikkelingssnelheid = Totaal aantal voltooide story points in een sprint_

2. Cyclustijd

Cyclustijd bijhouden in ClickUp Cyclustijd is een metriek van DevOps Research and Assessment (DORA) om de tijd te meten die nodig is om een bepaalde Taak uit te voeren. Het kwantificeert de prestaties van het team en schat de tijd die nodig is om toekomstige taken af te ronden.

In softwareontwikkeling kan cyclustijd bijvoorbeeld verwijzen naar de tijd die nodig is om een bug op te lossen, vanaf het moment dat deze wordt toegewezen aan een ontwikkelaar en de stabiliteit van de code en het testen van de code ondergaat, totdat deze is opgelost en goedgekeurd door de kwaliteitsborging.

Deze metriek helpt bij het beoordelen van de productiviteit van het team van ontwikkelaars en identificeert gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. U kunt de cyclustijd van elke taak vergelijken met de gewenste duur om te analyseren waar het team tekortschiet.

cyclustijd = Eindtijd - Starttijd_

3. Code dekking

Code coverage, ook wel testdekking genoemd, meet het percentage geteste code. Deze DevOps-metriek meet de softwarekwaliteit voor productie- en testdoeleinden.

Het geeft prioriteit aan testgedreven ontwikkeling (TDD) en identificeert bugs in code. Hoe hoger de code coverage, hoe kleiner de kans op bugs.

code coverage = (Aantal regels code uitgevoerd door tests / totaal aantal regels code) X100_

4. Implementatiefrequentie

Het implementeren van agile methodologieën kan het meten van de bedrijfsprestaties moeilijker maken, omdat het hele team de volgende zaken moet bijhouden agile statistieken gedurende de hele cyclus. Bij het bijhouden van de prestaties van hulpmiddelen voor softwareontwikkeling en processen onder een dergelijk proces, kun je afhankelijkheid van de inzetfrequentie KPI.

Deze bepaalt de snelheid waarmee het uitrolteam code uitrolt naar verschillende afdelingen, zoals staging, testen en productie. Deze KPI is een van de vier DORA meetgegevens en is gekoppeld aan andere, zoals faalpercentage van wijzigingen, doorlooptijd voor wijzigingen en gemiddelde hersteltijd.

Deze software KPI geeft inzicht in de efficiëntie en wendbaarheid van het ontwikkelteam, stelt benchmarks in voor het verbeteren van de implementatiepraktijken en helpt bij voortdurende verbetering.

frequentie van implementaties = totaal aantal implementaties / tijdsperiode_

5. Netto Promotor Score

De Net Promoter Score (NPS) meet de klanttevredenheid op een schaal van nul tot tien, waarbij nul de slechtste gebruikerservaring beschrijft en tien de beste.

Mensen die de software waarderen tussen nul en zes worden detractors genoemd, zeven en acht zijn passief, en mensen die de software waarderen tussen negen en tien zijn promoters. Als het aantal promotors groter is dan het aantal detractors, dan presteert de software goed.

netto Promotor Score = (% promotors) - (% detractors)_

6. Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF)

Bij het meten van de betrouwbaarheid van software kwantificeert de MTBF de gemiddelde tijd tussen twee softwarestoringen.

Bij softwareontwikkeling, waarbij storingen onvermijdelijk zijn, is de MTBF-metriek van cruciaal belang voor het beoordelen van softwaretaken en het ontwikkelen van reparatiestrategieën.

Mean Time Between Failures (MTBF) = Totale uptime/Totaal aantal storingen

7. Faalpercentage wijzigen

Het meten van softwarekwaliteit is complex vanwege de subjectiviteit. De Change Failure Rate geeft inzicht in de softwarekwaliteit door het percentage implementaties te berekenen dat leidt tot een mislukking in de productie.

Een laag percentage mislukte wijzigingen duidt op minder bugs en een hoge kwaliteit. Een hoog percentage daarentegen wijst op meer bugs en de noodzaak voor het team om de code te vernieuwen.

CFR = (Aantal mislukte wijzigingen/aantal wijzigingen)/100

Het is eenvoudig om ClickUp te verbinden via Git-integraties voor dingen zoals pull-aanvragen

8. Grootte pull-aanvraag (PR)

De grootte van een pull-aanvraag is een maatstaf voor softwareontwikkeling die de grootte van het aantal wijzigingen in code in een enkel pull-aanvraag meet, en de grootte of reikwijdte van de wijzigingen weergeeft die een ontwikkelaar introduceert.

Kleine pull-aanvragen zijn gemakkelijker te beoordelen en te verwerken, waardoor integratie sneller verloopt, er specifiekere feedback wordt gegeven en het risico op bugs afneemt. Grote pull-aanvragen nemen daarentegen meer tijd in beslag om te begrijpen, te beoordelen en op te lossen.

9. Defectdetectieverhouding (DDR)

De DDR-ratio meet het aantal defecten dat gevonden is voor de release vergeleken met defecten die gevonden zijn na de release.

Gebruik de DDR-metriek om het aantal defecten te beoordelen dat door uw testteam is gemist en door klanten is gevonden, wat een negatieve invloed heeft op hun ervaring.

detectieverhouding defecten = (defecten gevonden in een fase + totaal defecten) X 100_

10. Verloop van code

Codes moeten vaak worden herzien bij software-upgrades en de introductie van nieuwe functies. De code churn meet het aantal keren dat een softwarecode iteratie vereist gedurende een bepaalde periode. Een hogere code churn duidt op meer onderhoud en risico.

Een voorbeeld: DevOp teams functioneren meestal met een gemiddelde code churn rate van 25%, wat aangeeft dat de codes 75% efficiënt zijn.

Code churn rate = Totaal aantal regels code in het begin - (Toegevoegde regels + verwijderde regels + gewijzigde regels)/ Totaal aantal regels code X 100

11. Eenvoud van de code

Een eenvoudige code die succesvol wordt uitgevoerd is beter dan een complexe code die constante iteraties vereist. De eenvoud van de code kan worden gemeten aan de hand van verschillende maatstaven, zoals cyclomatische complexiteit, duplicatie van code, code churn, enz.

Een goede eenvoud van de code geeft aan dat de code minder tijd kost, minder iteraties vereist en minder bugs bevat.

Er is geen directe formule om eenvoud van code te meten zoals cyclomatische complexiteit, omdat het eerder een kwalitatieve dan kwantitatieve metriek is.

12. Cumulatieve werkstroom

Gebruik rapportages zoals cumulatieve werkstromen of burnout grafieken om inzicht te krijgen in de voortgang van je Sprint

Softwareontwikkelingsmanagers willen vaak weten in welke fase softwareontwikkelingsprojecten zich bevinden. De cumulatieve werkstroom laat via visuele diagrammen zien of een taak is goedgekeurd, in uitvoering is of zich in de achterstandsfase bevindt.

Verschillende kleuren geven verschillende statussen weer. Bovendien geeft de breedte van de band de cyclustijd aan. Met deze KPI voor softwareontwikkeling kunt u de status van de softwareontwikkeling meten, knelpunten identificeren en de inspanning berekenen die nodig is om achterstallige items te voltooien.

Ook lezen:_ Hoe ziet de dag van een softwareontwikkelaar eruit

13. Bug Beoordelingen

Het bugpercentage geeft het aantal bugs aan dat tijdens het testen van software wordt geïdentificeerd. De meeste softwareontwikkelingsteams gebruiken deze metriek om foutenpercentages over projecten, teams en tijdsbestekken te vergelijken, benchmarks vast te stellen en realistische doelen te stellen om fouten te verminderen.

U kunt ze vanuit twee hoeken bekijken: het totale aantal ontdekte bugs en de ernst van de ontdekte bugs.

aantal bugs = (aantal gedetecteerde bugs/ totaal aantal regels code) X 100_

14. Sprint Burndown

Visualiseer Sprint rapportage op ClickUp met Burnup en Burndown grafieken

Meet het totale aantal uitgevoerde Taken binnen een Sprint met de sprint burndown metric. Het is een van de sleutel software engineering KPI's die het werk bepalen dat gedaan is tijdens Sprints. Pas de prestaties van het team aan als de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen.

Bedrijven gebruiken vaak sprint burndown grafieken en meten de tijd en de hoeveelheid werk om te voltooien in story points om te controleren op afwijkingen van de ideale voortgang.

15. Burndown voor release

De release burndown KPI metriek meet de voortgang van de productrelease en voorspelt hoeveel Sprints het zal duren om een versie te voltooien op basis van eerdere Sprints.

Gebruik een release burndown grafiek om te meten of de operaties op tijd lopen of achter op schema en laat de stakeholders de voortgang van het project zien.

16. Efficiënte werkstroom

De sleutelprestatie-indicator voor efficiëntie van de flow houdt de verhouding tussen totale en actieve tijd bij om inzicht te geven in de stilstandperiode en de workflow te optimaliseren.

doorstromingsefficiëntie = (Waarde toevoegende tijd / Lead Time) X 100_

Waarde toevoegende tijd = Tijd besteed aan activiteiten die direct bijdragen aan de behoeften van de klant, zoals broncode/testen.

Totale doorlooptijd = Tijd vanaf het moment dat een item in het Kanban-systeem wordt ingevoerd totdat het bij de klant wordt afgeleverd.

17. Gemiddelde hersteltijd (MTTR)

De gemiddelde reparatietijd verwijst naar de totale tijd die een systeem nodig heeft om een probleem of storing te repareren. Het omvat de reparatie- en testtijd om alle tijd te incorporeren die nodig is tot de software volledig functioneel is.

Een hoge MTTR in softwareontwikkelingsprojecten kan leiden tot ongeplande downtime.

De MTTR evalueert de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw systemen en apparatuur en identificeert verbeterpunten en trends in storingen, zodat uw softwareontwikkelaars de onderhoudsstrategieën kunnen optimaliseren.

mTTR = Totale onderhoudstijd / Aantal reparaties_

18. Wachttijd

Wachtrijtijd is de verwerkingstijd vanaf het moment dat een ticket wordt uitgegeven tot het moment dat het is opgelost. Het verwijst naar de periode waarin het ticket nog in de wachtrij staat en nog niet behandeld of opgelost is.

Lange wachtrijtijden kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan QA specialisten, slechte interne communicatie of onvoldoende tools en ondersteuning. Deze KPI laat zien hoe geoptimaliseerd de pijplijn is; dus hoe lager deze is, hoe beter.

19. Percentage voltooide scopes

Hoe sneller tickets voltooid worden, hoe positiever dit is voor de efficiëntie van het softwareontwikkelingsteam. De scope completion rate is een metriek die het totale aantal voltooide tickets binnen een Sprint bepaalt.

Een lage scope completion rate wijst op niet-geoptimaliseerde processen, onrealistische targets of te weinig personeel.

20. Reikwijdte toegevoegd

Toegevoegde scope is een kritieke metriek voor alle softwareontwikkelingsmanagers, omdat het het totale aantal story points weergeeft dat is toegevoegd na het begin van de Sprint.

Een hoog percentage toegevoegde scope wijst op een gebrek aan abonnement om de uitdagingen voor de toekomst te bepalen. Het verstoort het abonnement op de Sprint door de mogelijkheid om nieuw werk uit te voeren te verminderen.

Om de toegevoegde scope te verlagen, elimineer je functies die meer tijd vergen dan je team kan besteden. Je kunt ook een onderhoudsprognose maken met de tijd en moeite die nodig is om de functie op de lange termijn draaiende te houden.

21. Lead Time

Doorlooptijdgrafieken aanpassen met ClickUp om kritieke projectgegevens bij te houden

Lead time meet de totale tijd van een taak van aanvraag tot voltooiing. In tegenstelling tot de cyclustijd voor softwareontwikkelingsteams, houdt deze ook rekening met de wachttijd, goedkeuringen en beoordelingen die nodig zijn voordat de taak is Voltooid.

Een lagere doorlooptijd wijst op een snellere marktintroductietijd, een grotere wendbaarheid en een efficiënt gebruik van middelen. Samen dragen deze factoren bij aan een hogere klanttevredenheid.

doorlooptijd = Tijdstempel implementatie - Tijdstempel toewijzing_

22. Verspilde moeite

De verspilde moeite meet de tijd en middelen die worden besteed aan taken die niet bijdragen aan het uiteindelijke project of de bedrijfsdoelstellingen.

Bijvoorbeeld, als het team werkte aan een software functie die na twee weken als irrelevant werd beschouwd, dan zou de verspilde moeite het bedrag zijn dat aan alle ontwikkelaars werd betaald voor hun werk in die twee weken.

De productiviteit verhogen en de doorlooptijd verkorten, kPI's meten voor softwareontwikkeling, zoals verspilde moeite, en manieren vinden om deze te verminderen voor succes van het project.

verspilde inspanning = (Totale verspilde inspanning / Totale inspanning) X 100_

23. Onderbrekingen

De onderbrekingsmetriek meet het totale aantal onderbroken Taken binnen een bepaalde periode. Je kunt ook het totale aantal onderbrekingen binnen een taak meten om een duidelijker idee te krijgen.

Onderbrekingen hebben een directe invloed op de prestaties en moeten worden gemeten om binnen realistische tijdlijnen te blijven. Voorbeelden van onderbrekingen zijn technische problemen, systeemstoringen, persoonlijke onderbrekingen of onderbrekingen door het niet beschikbaar zijn van middelen.

onderbrekingspercentage = (totaal aantal onderbrekingen / totale werktijd) X 100_

24. Aanwerving en aanlooptijd

U hebt voldoende middelen nodig om uw levenscyclus van softwareontwikkeling uit te voeren. Het inhuren van een team van bekwame ontwikkelaars kost soms tijd, wat de noodzaak onderstreept om realistische verwachtingen te stellen aan de uitvoering van Taken.

De rekruteringstijd definieert de periode vanaf het moment dat de kandidaat solliciteert tot het moment dat hij/zij de baan accepteert. Houd hierbij rekening met de aanlooptijd, die verwijst naar de tijd tussen het moment dat de kandidaat wordt aangenomen voor een rol en het moment dat hij of zij er volledig productief in wordt.

Houd rekening met beide markers bij het inschatten van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

25. Voorspelde verzenddatum

Stakeholders eisen vaak een geschatte leverdatum voor het voltooien van de software en deze KPI helpt multifunctionele afdelingen bij het plannen van hun werk.

De opleverdatum kan veranderen naarmate de voortgang van de werkzaamheden vordert en kan worden aangepast als er veranderingen optreden.

Also Read: Wat is het verschil tussen OKR en KPI ?

Uitdagingen bij het implementeren van KPI's voor softwareontwikkeling en tips om ze te overwinnen

De juiste KPI's kiezen

Bij de instelling van KPI's voor softwareontwikkeling kan het een uitdaging zijn om de meest relevante voor uw project te kiezen. Hoe kiest u uit de verschillende opties de belangrijkste sleutelprestatie-indicatoren?

We raden aan om te beginnen met de doelen van de organisatie en KPI's die de strategische initiatieven ondersteunen. Voorbeelden van sleutelgebieden waarop softwareontwikkeling een significante invloed kan hebben, zijn het verbeteren van de productkwaliteit, het verhogen van de klanttevredenheid en het verkorten van de time-to-market.

De bijbehorende KPI's die waarde toevoegen aan het bedrijf zijn onder andere codedekking, cyclustijd, kwaliteit van de code, MTTR voor het verbeteren van de productkwaliteit, NPS voor klanttevredenheid en inzetfrequentie voor go-to-market.

Verzamel input van engineers, testers, ontwikkelaars, projectmanagers en productontwikkelaars om dit tot een gezamenlijke inspanning te maken en de kans op een succesvolle implementatie te vergroten.

KPI's regelmatig bijstellen en bijhouden

KPI's zijn niet statisch; ze moeten regelmatig worden aangepast aan veranderende eisen en doelen van het bedrijf. U kunt ze bijhouden via spreadsheets, maar dit heeft een beperkte schaalbaarheid vanwege versiebeheer, gebrek aan geautomatiseerde gegevenswijzigingen en rolgebaseerde toegang.

Je hebt software of een sjabloon nodig om de KPI's van je softwareontwikkeling bij te houden en aan te passen om het project succesvol te voltooien.

Gebrek aan afstemming binnen teams

Stel dat het ontwikkelteam de NPS-score meet en prioriteert, maar vergeet dit door te geven aan het ondersteuningsteam. Zonder deze afstemming kan het ondersteuningsteam prioriteit geven aan snelheid boven klantervaring, waardoor de bedrijfsdoelstelling wordt ondermijnd.

Naast het meten van de relevante KPI-metriek, moet je deze communiceren met relevante leden van het team, zodat ze het belang en de afstemming op de doelen van het bedrijf begrijpen.

Hoe zorg je ervoor dat, zonder een gemeenschappelijk dashboard of software te gebruiken, iedereen op één lijn zit wat betreft de KPI's en in staat wordt gesteld om bij te dragen aan het bereiken ervan?

Kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens

Het bijhouden van gegevens op basis van spreadsheets heeft verschillende tekortkomingen, zoals dubbele invoer, fouten bij handmatige gegevensinvoer en verouderde informatie, waardoor beslissingen verkeerd genomen kunnen worden.

In veel bedrijven ontstaan gegevenssilo's waarin elke afdeling geïsoleerd werkt met haar eigen gegevens en methodes.

Het cyberbeveiligingsteam binnen de organisatie kan bijvoorbeeld met verschillende databronnen werken. Het ontwikkelingsteam kan daarentegen afzonderlijke methodologieën hebben, terwijl deze teams een gemeenschappelijk doel hebben: het verminderen van kwetsbaarheden in software die vatbaar zijn voor cyberaanvallen.

Het resultaat is een gefragmenteerd landschap zonder een enkele bron van waarheid. Organisaties kunnen het belang van gegevenshygiëne en tijdigheid voor een goede besluitvorming niet onderschatten, vooral niet wanneer cross-functionele teams samenwerken aan een gezamenlijk doel. Het hebben van één enkele bron van de waarheid, waarbij alle teams toegang hebben tot dezelfde gecentraliseerde gegevens, is essentieel.

KPI's voor softwareontwikkeling bijhouden en implementeren

Als je eenmaal de sleutel softwareontwikkeling KPI's kent, is de volgende vraag hoe je ze gaat bijhouden en implementeren.

Het bijhouden van software KPI's is tijdrovend en foutief zonder effectieve tools die duidelijke gegevenspunten bieden op een duidelijke en bruikbare manier.

ClickUp is een uitgebreid platform voor het bijhouden van al uw sleutelprestatie-indicatoren met betrekking tot uw softwareproject en om ervoor te zorgen dat deze zijn afgestemd op uw zakelijke en strategische doelstellingen.

U kunt de ClickUp Dashboards om de meest relevante KPI's met real-time gegevens bij te houden en effectieve en tijdige besluitvorming te stimuleren. Het dashboard kan worden aangepast met kaarten voor Sprint rapportage, zoals velocity kaarten, burndown kaarten, burnup kaarten, cumulatieve werkstroom, cyclustijd en lead time.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-79.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Bouw het perfecte missiecontrolecentrum voor elk project met ClickUp Dashboards

Al deze kaarten worden regelmatig bijgewerkt (behalve velocity) om het bijhouden van KPI's te vereenvoudigen en ontwikkelingsinspanningen te meten. Deze kaarten hebben verschillende aanpassingsopties, waaronder bron, tijd bereik, steekproef periode, hoeveelheid werk, Taak filters, enz.

ClickUp Dashboards integreren waardevolle gegevens uit verschillende databronnen om een holistisch beeld te geven van de softwareontwikkeling projectgegevens en prestaties. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om datagestuurde beslissingen te nemen over het softwareontwikkelingsproces, het optimaliseren van de toewijzing van middelen en het algehele ontwikkelingsproces.

ClickUp KPI sjablonen

Succes is een kwestie van de KPI's voor blijven en als manager moet u meten wat werkt en wat niet werkt voor uw softwareontwikkelingsteam.

ClickUp sjablonen voor softwareontwikkeling zijn ontworpen voor softwareontwikkeling van hoge kwaliteit. Ze worden geleverd met kant-en-klare, volledig aanpasbare subcategorieën en helpen bijhouden kPI's voor projectmanagement met aangepaste weergaven, statussen en velden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Product-Marketing-KPI-Tracking-Template.png Volg uw KPI's met het ClickUp sjabloon voor KPI bijhouden https://clickup.com/templates/kpi-t-182201584 Download dit sjabloon /$$$cta/ ClickUp KPI sjabloon maakt het meten van KPI's een fluitje van een cent, of je nu een startup bent of een gevestigd bedrijf. Met dit sjabloon kunt u:

Op de hoogte blijven van uw belangrijkste gegevenspunten - alles op één plek voor al uw softwareontwikkelaars

Zichtbaarheid krijgen in de inspanningen van je ontwikkelteam door de voortgang ten opzichte van doelen bij te houden

Trends identificeren en de voortgang van uw sleutelprestatie-indicatoren KPI's bijhouden en meten met een visueel diagram

Zo werkt het ClickUp voor softwareontwikkelingsteams vereenvoudigt het meten van KPI's:

Creëer doelen : Stel meetbare en haalbare doelen op die aansluiten bij uw lange- en kortetermijndoelen

: Stel meetbare en haalbare doelen op die aansluiten bij uw lange- en kortetermijndoelen ClickUp Dashboard : Identificeer de metrics die het beste passen bij uw behoeften en gebruik het dashboard om ze bij te houden

: Identificeer de metrics die het beste passen bij uw behoeften en gebruik het dashboard om ze bij te houden Creëer mijlpalen : Traceer de meetgegevens zelf of gebruik geautomatiseerde analysetools om real-time prestaties bij te houden

: Traceer de meetgegevens zelf of gebruik geautomatiseerde analysetools om real-time prestaties bij te houden Analyseer resultaten: Gebruik de weergave ClickUp Gantt grafiek of bordweergave om de resultaten te analyseren en targets aan te passen indien nodig

gerelateerd: **Productbeheer KPI's 🎯

Invloed van kwaliteitsborging op KPI's voor softwareontwikkeling

Kwaliteitsborging moet centraal staan bij het meten van de metriek van softwareontwikkeling, van het identificeren van gebreken in de veiligheid tot het testen van de software op bugidentificatie.

Een gestructureerd en betrouwbaar testproces zorgt ervoor dat het ontwikkelingsteam alle bugs en problemen oplost voordat de klant uw product/software gebruikt.

Bovendien vermindert een optimale kwaliteitslevering de tijd die nodig is voor het herwerken van code en verlaagt het het aantal bugs en de opsporingsratio. Daarom raden we aan om de kwaliteitsborging te optimaliseren voor snelle en soepele softwareontwikkelingsprocessen.

Meet KPI's voor softwareontwikkeling om uw kansen op projectrealisatie te maximaliseren

Softwareontwikkeling is een iteratief proces dat regelmatig moet worden gecontroleerd en aangepast om het succes van het project te garanderen. Door KPI's voor softwareontwikkeling in te stellen, houdt u iedereen verantwoordelijk en zorgt u ervoor dat de inspanningen voor softwareontwikkeling gericht zijn op de doelstellingen van de business.

Ze dienen als de Poolster voor softwareontwikkelingsteams, meten de dagelijkse voortgang en helpen de leiding en managers om het grotere geheel beter te begrijpen.

Integreer ClickUp's projectmanagement software met het softwareleveringsproces om de voortgang te meten, KPI's bij te houden, ze waar nodig aan te passen en uw ontwikkelingsproces te optimaliseren. Registreer u gratis op ClickUp om uw KPI's voor softwareontwikkeling in te stellen en bij te houden.