Hoe emotionele intelligentie op het werk de werkplek beïnvloedt

Er zijn twee manieren om intelligentie bij een persoon te meten: IQ en EQ. IQ staat voor intelligentiequotiënt en heeft betrekking op logisch redeneren en kritisch denken, terwijl EQ of emotioneel quotiënt een maatstaf is voor cognitieve empathie en emotionele regulatie.

Emotionele intelligentie wordt beschouwd als een hogere vorm van intelligentie in de sociale sfeer. Het is wat ons vermogen om emoties te begrijpen, relaties op te bouwen en mensen te motiveren, aandrijft.

Misschien denkt u dat IQ belangrijker is dan EQ op de werkvloer, maar in de huidige werkcultuur zijn beide even belangrijk. Studies tonen aan dat het belang van emotionele intelligentie in de komende drie tot vijf jaar zes keer zo groot zal worden.

Dit komt omdat de kwaliteiten die worden geassocieerd met EQ, zoals emotioneel bewustzijn en empathie, cruciaal zijn voor het behalen van succes en het oplossen van problemen op de werkvloer. Om het belang van emotionele intelligentie te begrijpen, gaan we het concept verkennen en bekijken we hoe u hiervan kunt profiteren op het werk.

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie (EQ) is het vermogen van een persoon om zijn emoties te beheersen en de emoties van anderen te begrijpen. Emotionele intelligentie bestaat uit een aantal sleuteleigenschappen:

Zelfbewustzijn: Het bewustzijn van je eigen emoties en hoe deze zich verhouden tot de gebeurtenissen om je heen. Instance, je kunt bijvoorbeeld aanvoelen wanneer je ergens ongerust of boos over wordt en je kunt introspectief zijn en de reden daarachter ontdekken

Zelfregulering: Het vermogen om je extreme emoties te beheersen en te kanaliseren. Instance, zelfs als je boos of van streek raakt, weet je hoe je je emoties kunt reguleren zodat ze geen invloed hebben op anderen om je heen

Motivatie: De mentaliteit om kalm te blijven onder druk, anderen te inspireren om conflicten op te lossen en De mentaliteit om kalm te blijven onder druk, anderen te inspireren om conflicten op te lossen en een positieve werkomgeving te behouden

Empathie: Het vermogen om de gevoelens van anderen te begrijpen en je daarin in te leven om hun perspectief te begrijpen

Sociaal bewustzijn: Het bewustzijn van de emoties van anderen en het aanvoelen of begrijpen van hun gevoelens om op een vreedzame manier te reageren. U bent bijvoorbeeld sociaal bewust als u aanvoelt dat de ander zich ongemakkelijk voelt in een situatie, zelfs als hij of zij dat niet hardop zegt

Een emotioneel intelligent persoon kan zijn emoties begrijpen en beheersen en ook sociale signalen interpreteren om inzicht te krijgen in de emoties van mensen met wie hij omgaat.

Korte geschiedenis van emotionele intelligentie

De term 'emotionele intelligentie' verscheen voor het eerst in 1964 in een artikel van Michael Beldoch en vervolgens in 1966 in het artikel Emotional Intelligence and Emancipation van B. Leuner. De term kreeg bekendheid in de jaren 90, nadat Peter Salovey en John Mayer in een artikel EQ definieerden als "het vermogen om emoties waar te nemen, te begrijpen, te beheersen en te gebruiken om het denken te sturen. "

In 1995 maakte Daniel Goleman met zijn boek Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ het concept populair op de werkvloer als een reeks vaardigheden die leiderschapsprestaties stimuleren.

Met EQ en sterke interpersoonlijke vaardigheden kunt u conflicten op de werkvloer voorkomen, effectief communiceren en objectieve beslissingen nemen.

Het belang van emotionele intelligentie op de werkvloer

Het herkennen van emotionele signalen op de werkplek kan u helpen om organische voortgang te boeken. Het is algemeen aanvaard dat werknemers die zich gelukkig en gewaardeerd voelen op het werk, productiever zijn en loyaal zijn aan het bedrijf.

Er is een direct verband tussen emotionele intelligentie en succes op de werkvloer, of je nu leidinggevende, manager of frontline medewerker bent.

Hoe emotionele intelligentie verband houdt met leiderschap

Emotionele intelligentie is een zeer gewilde eigenschap bij succesvolle leiders, omdat het zelfbewustzijn in balans brengt met empathie en nederigheid. Het is cruciaal voor effectief leiderschap, omdat het helpt om verbindingen met het team op te bouwen, duidelijk te communiceren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Leiders met een hoge emotionele intelligentie kunnen:

Teams begeleiden en trainen

Omgaan met stressvolle situaties

Geef feedback en kritiek op een gezonde manier

Werk effectief samen met andere teams en leidinggevenden

Interne conflicten oplossen

Teams motiveren om de productiviteit te verbeteren

Bouw loyaliteit en positiviteit op de werkvloer

Stimuleer creativiteit en innovatie

Draag bij aan de groei van het bedrijf

Aan de andere kant leidt een laag EQ bij leidinggevenden tot conflicten, wrok binnen teams en een hoog personeelsverloop.

De rol van emotionele intelligentie in HR

Vooral de afdeling Human Resources heeft een hoge emotionele intelligentie nodig, omdat het hun primaire taak is om medewerkers te begrijpen en een band met hen op te bouwen. Deze eigenschap helpt hen een positieve werkcultuur te creëren en conflicten met minimale schade op te lossen.

HR-leiders met een hoog EQ kunnen vertrouwen en samenwerking bij medewerkers opbouwen, waardoor de productiviteit op de werkplek direct toeneemt. Een hoog EQ bij HR-personeel helpt om:

Voer moeilijke gesprekken

Sluit aan bij de perspectieven van medewerkers en toon empathie

Beheer interpersoonlijke relaties op het werk

Verhoog de betrokkenheid en motivatie

Verhoog het personeelsbehoud

Draag bij aan het succes van de organisatie

Effectief werven

Oefen actief luisteren om positieve veranderingen teweeg te brengen

Naast het beoordelen van vaardigheden en kwalificaties, kan een HR-medewerker bepalen of de persoonlijkheid van een kandidaat bij het bedrijf past. Een hoge emotionele intelligentie helpt hen daarbij, zodat hun aanwervingen langdurig en succesvol zijn.

Dit kan beter met een HR-managementplatform dat het aannemen, inwerken en ontwikkelen van medewerkers vereenvoudigt met behulp van emotionele intelligentie. ClickUp voor Human Resources helpt teams om betrokkenheid op te bouwen, communicatie te centraliseren en het wervingsproces te stroomlijnen.

HR-processen baseren op emotionele intelligentie met ClickUp

Emotionele intelligentie en stressmanagement

Emotionele intelligentie speelt een grote rol in hoe we omgaan met stress en stressfactoren. Mensen met een hoog EQ kunnen vroege tekenen van stress herkennen en maatregelen nemen om deze te voorkomen. Het helpt hen ook hun emoties en reacties te reguleren in stressvolle situaties, zodat ze rationele beslissingen kunnen nemen.

Met een hoog EQ kunt u:

Stel duidelijke doelen en een abonnement met een tijdlijn om last-minute stress te voorkomen

Blijf gemotiveerd met een positieve houding

Oefen empathie om een emotioneel ondersteunend netwerk op het werk op te bouwen

Ontwikkel sociale vaardigheden zoals conflictoplossing en stressmanagement om effectief om te gaan met uitdagende professionele situaties

Minimaliseer misverstanden en voer lastige gesprekken zonder problemen

Je emotionele intelligentie kan je helpen om je weg te vinden op de werkvloer zonder stressfactoren te triggeren die je prestaties en mentale gezondheid kunnen beïnvloeden.

Invloed van emotionele intelligentie op werkprestaties

Niet alleen de werkcultuur wordt beïnvloed door de emotionele intelligentie van het personeel, deze hangt ook samen met belangrijke werkplekstatistieken.

1. Personeelsverloop

Onderzoek heeft aangetoond dat een lage emotionele intelligentie bij leidinggevenden een sterke invloed heeft op het verloop van werknemers. U kunt het personeelsverloop verminderen door emotionele intelligentie te tonen en een gezonde werksfeer te creëren.

Emotionele intelligentie op het werk garandeert een verbetering van de werknemerservaring, wat leidt tot een hogere werktevredenheid, loyaliteit en retentie. Op dezelfde manier kunnen managers met een hoog EQ werknemers behouden door hen te helpen hun problemen effectief aan te pakken en hun emoties te reguleren.

2. Werktevredenheid

Emotionele intelligentie heeft een directe invloed op de werktevredenheid, aangezien medewerkers met een hoog EQ minder gestrest zijn tijdens crisissituaties op het werk, beter presteren en gelukkiger zijn. Ze kunnen ook hun emoties reguleren en conflicten oplossen zonder dat deze escaleren.

EQ verbetert ook de prestaties op de werkplek door betere samenwerking en positieve relaties mogelijk te maken. Over het algemeen zijn werknemers met een hoge emotionele intelligentie productiever en meer toegewijd op het werk, wat leidt tot een hogere werktevredenheid.

3. Personeelsbehoud

Een hoge emotionele intelligentie leidt tot minder personeelsverloop en een hoog personeelsbehoud, wat bijdraagt aan een stabiele werkomgeving. Dit bevordert het gevoel van verbondenheid bij werknemers, omdat aan hun emotionele behoeften wordt voldaan.

Emotioneel intelligente medewerkers zijn zelfbewust, hebben intrinsieke motivatie en zijn in staat om problemen op te lossen en ongunstige situaties te beheersen. Zelfs als ze met onaangename aspecten worden geconfronteerd, geven ze er de voorkeur aan om problemen op te lossen in plaats van overhaaste beslissingen te nemen, waardoor het personeelsverloop afneemt.

Praktische toepassingen van emotionele intelligentie in de werkruimte

Hoewel het gemakkelijk is om in theorie te praten over de voordelen van emotionele intelligentie op het werk, worden de echte implicaties pas duidelijk wanneer je het in de praktijk toepast op je werkplek. Door EQ-gedreven interacties op de werkplek te oefenen, kun je de werkprestaties, sociale vaardigheden en discipline verbeteren.

Werkprestaties

Emotionele intelligentie, het vermogen om met emoties om te gaan op de werkplek, heeft een directe invloed op de werkprestaties. Of u nu omgaat met uw eigen emoties of die van uw collega's of clients, psychologische stabiliteit helpt u een positieve impact te creëren op de werkplek.

Instance: verkopers worden vaak geconfronteerd met moeilijke en uitdagende interacties. In dergelijke scenario's zullen ze betere resultaten behalen als ze kalm omgaan met negatieve reacties en professioneel met de situatie omgaan.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie; het ontwikkelen van het ene leidt ook tot het ontwikkelen van het andere. Emotionele intelligentie helpt je jezelf constructief uit te drukken en te zien. Door dit naar binnen toe te oefenen, bouw je je focus op en leer je situaties en interacties te gebruiken voor je eigen groei. Als je dit naar buiten toe oefent, helpt het een prettige werksfeer te creëren.

U kunt bijvoorbeeld gesprekstechnieken gebruiken om een band op te bouwen met nieuwe of onbekende medewerkers. ClickUp biedt communicatiesjablonen waarmee u een goede start maakt en elkaar beter begrijpt.

Download deze sjabloon Begrijp de emoties van je team beter met het digitale ijsbrekerwiel van ClickUp

IJsbrekers werken uitstekend in deze context. Gebruik de ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template om uw team samen te brengen met een leuke, interactieve sessie die de empathie binnen het team vergroot. Gebruik het emotiewiel om iedereen zijn of haar emoties te laten identificeren. Vervolgens kunt u ieders emoties bespreken, gedachten en gevoelens uiten en oplossingen bedenken voor specifieke problemen.

Dit sjabloon is een stap in de richting van een betere verstandhouding met uw collega's, efficiënte en effectieve leiderschap en het bevorderen van sterke interpersoonlijke relaties. Het zorgt er ook voor dat u effectief communiceert zonder iemands gevoelens en meningen te kwetsen of te negeren.

Discipline

Er bestaat een diepgaande verbinding tussen discipline en emotionele intelligentie. Zelfdiscipline leert je kalm te blijven in stressvolle situaties en je emoties te kanaliseren naar positieve resultaten. Het beoefenen van emotionele discipline bevordert het mentale welzijn gedurende het hele leven.

Emotioneel intelligente mensen hebben controle over hun geest. Een stressvolle situatie op het werk leidt bijvoorbeeld vaak tot uitstelgedrag en motivatieverlies, waardoor het werk nog meer lijdt. Een emotioneel gedisciplineerd persoon kan dit overwinnen door zijn geest te trainen om zich op het werk te concentreren en zichzelf op constructieve wijze te kalmeren.

Om emotionele discipline te behouden, kunt u mediteren, moodboards bijhouden, introspectief nadenken over uw reacties, een dagboek bijhouden, enzovoort. Over het algemeen helpt dit u om rustiger te blijven en beter om te gaan met stressfactoren op het werk.

Emotionele intelligentie implementeren op de werkvloer

Emotionele intelligentie (EQ) is niet langer een concept op de werkvloer. Recruiters, managers en bedrijfsleiders gebruiken EQ nu om een band op te bouwen met werknemers, stress en tegenslagen te beheersen en de productiviteit te verbeteren.

Emotionele intelligentie bij recruiters

Recruiters moeten tijdens het wervingsproces met veel kandidaten werken en omgaan met allerlei reacties en verwachtingen. Emotionele intelligentie helpt hen daarbij:

Begrijp de sterke en zwakke punten van de kandidaten

Laat zien dat het bedrijf om de kandidaten geeft

Bouw vertrouwen en transparantie op

Herken en ga om met zorgen en behoeften

Krijg een beter inzicht in de gedachten en verwachtingen van de kandidaat

Pas je aan aan veranderende doelen en situaties

Wanneer u emotioneel intelligentie integreert in het wervingsproces, zult u waarschijnlijk medewerkers vinden die beter met hun werk omgaan, effectief communiceren, emotioneel gezond blijven en bijdragen aan een positieve sfeer op de werkvloer.

Burn-out op het werk voorkomen met emotionele intelligentie

Een lage emotionele intelligentie op de werkvloer kan snel leiden tot een burn-out. Constante stress en hoge eisen in een baan kunnen de productiviteit en houding van werknemers ten opzichte van hun werk belemmeren.

Dit heeft op zijn beurt een negatieve invloed op hun werk-privébalans en veroorzaakt mentale uitputting, wat snel tot een burn-out leidt. Als u zich in een dergelijke situatie bevindt, kunt u emotionele intelligentie gebruiken om uw gevoel van autonomie en doelen te versterken, zelfwaardering te oefenen en uzelf te motiveren. EQ kan een burn-out voorkomen door:

Een gezonde werkcultuur stimuleren

Zelfbewustzijn en sociale vaardigheden ontwikkelen

Ondersteunende relaties op de werkplek koesteren

Positieve manieren om met stressfactoren om te gaan

Motivatie en conflictbeheersingsvaardigheden stimuleren

Positieve communicatie onderhouden met emotionele intelligentie

Er is altijd meer dan één manier om behoeften en verwachtingen op de werkplek te communiceren. Leiders met een hoge emotionele intelligentie communiceren effectief door empathie, harmonie en zelfbeheersing te tonen

Een teamgerichte managementstijl zorgt ervoor dat iedereen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelt. Het creëert ook een werkcultuur met meer uitwisseling van ideeën, innovatie en samenwerking.

Emotioneel bewustzijn is vooral belangrijk in afdelingen zoals verkoop en marketing, waar u intern en extern moet communiceren met potentiële klanten. Communicatiemiddelen kunnen daarbij helpen, maar het toepassen van emotionele intelligentie leidt tot betere resultaten.

Zo bereikt u mensen in een format en stijl die zij waarderen en het beste begrijpen.

Uw teamleden hebben bijvoorbeeld allemaal verschillende communicatiestijlen; sommigen geven de voorkeur aan één-op-één gesprekken, anderen leren beter visueel en weer anderen geven de voorkeur aan schriftelijke communicatie. Emotionele intelligentie helpt u de werkstijl en communicatievoorkeuren van elk individu te bepalen, waarna u met ClickUp Views het beste abonnement voor uw communicatiebehoeften kunt samenstellen.

Je kunt chat- of taakopmerkingen gebruiken voor iemand die de voorkeur geeft aan schriftelijke of asynchrone communicatie, een video maken met ClickUp Clips voor de visuele leerling, enzovoort. Zo bereik je hen effectiever en leg je een persoonlijke band.

Kies de ClickUp-weergave die een specifieke medewerker aanspreekt voor effectieve communicatie

ClickUp Chat View is de perfecte keuze voor efficiënte en transparante één-op-één-gesprekken. Centraliseer alle gesprekken van uw team onder één dak, deel bestanden en updates, koppel bronnen, wijs taken toe en werk moeiteloos samen met ClickUp Chat.

Een andere manier om effectief te communiceren is door middel van sjablonen voor communicatieplannen. Deze structureren uw communicatie-elementen voordat u contact opneemt met een collega. Gebruik de sjabloon voor communicatieplannen van ClickUp om uitgebreide communicatieplannen voor uw bedrijfscommunicatiestrategie op te stellen die emotionele intelligentie en empathie stimuleren.

Download deze sjabloon Gebruik de sjabloon voor een communicatieplan van ClickUp om een uitgebreid communicatieplan op te stellen

Met dit sjabloon voor een communicatieplan kunt u:

Verbeter interne en externe communicatiepatronen

Communiceer effectief met teams uit verschillende afdelingen

Organiseer communicatie doelstellingen, doelen en tijdlijnen met belanghebbenden.

Op lange termijn bevordert dit een positieve werkomgeving die bijdraagt aan de holistische ontwikkeling van de werknemers en het bedrijf.

De toekomst van emotionele intelligentie op de werkvloer

Emotionele intelligentie (EQ) wordt steeds meer erkend als een cruciale vaardigheid in het bedrijfsleven. Het rapport 'The Future of Jobs 2023' van het World Economic Forum stelt dat EQ door bedrijven gewaardeerd zal blijven worden, waarbij werkplekken zich meer zullen richten op emotioneel leren en een mensgerichte aanpak.

Eigenschappen die worden geassocieerd met emotionele intelligentie op het werk, zoals zelfbewustzijn, nieuwsgierigheid, motivatie en levenslang leren, geven werknemers unieke eigenschappen voor hun carrière. Deze emotionele inzichten helpen mensen ook om rationele en ethische zakelijke beslissingen te nemen en de verouderde structuren van de organisatie te verbeteren.

Kunstmatige intelligentie is ook een hulpmiddel geworden voor het ontwikkelen en toepassen van emotionele intelligentie in de moderne werkruimte. AI-gebaseerde HR-tools die mensen helpen hun EQ te meten, te oefenen en te verbeteren, behoren tot de interessantste AI-toepassingen van dit moment.

ClickUp Brain kan bijvoorbeeld fungeren als uw virtuele assistent (een slimme vriend), die u direct suggesties geeft wanneer u met werkgerelateerde problemen wordt geconfronteerd en u helpt uw emotionele intelligentie te oefenen en te verbeteren.

ClickUp Brain kan u helpen om effectief om te gaan met conflicten op het werk

Vanaf het begin van het traject van een werknemer, namelijk de onboarding, kan emotionele intelligentie ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich welkom en erkend voelen. Het moedigt werknemers aan om positieve relaties op te bouwen, goed te werken in groepen en conflicten op te lossen in uitdagende situaties.

Bouw een hoog EQ op op het werk

De sleutel tot emotionele intelligentie is het besef dat we allemaal op een bepaald niveau dezelfde ervaringen delen. We moeten ons dus allemaal bewust zijn van de emotionele signalen van de mensen om ons heen op de werkplek, met een grotere focus op hun non-verbale communicatie en stemmingsindicatoren.

Alleen door de kwaliteiten van emotionele intelligentie te oefenen en te omarmen, kunnen we banden op de werkplek cultiveren, de productiviteit verhogen, moeiteloos samenwerken en een stabiele bedrijfscultuur creëren met uitzonderlijke ervaringen en toekomstbestendige waarden.

De projectmanagement- en AI-functies van ClickUp zijn ideale hulpmiddelen bij dit streven. Ze maken een effectieve taakorganisatie mogelijk en bieden inzicht in de emotionele gezondheid van uw team, waardoor u emotionele intelligentie op de werkplek kunt opbouwen en behouden. Meld u gratis aan om nu aan uw ClickUp-reis te beginnen!