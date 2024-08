Overbelasting door meldingen overleven: Uw gids om rust te vinden in een drukke digitale wereld

Ooit in een situatie gezeten waarin je je probeert te concentreren op je werk, maar om de paar minuten verschijnt er een melding die je aandacht wegneemt? Je bent niet de enige!

Van de ping van een inkomende e-mail tot het gezoem van een update van sociale media, we worden voortdurend onderbroken door meldingen. Deze frequente onderbrekingen zijn niet alleen vervelend; ze schaden onze productiviteit en veroorzaken vermoeidheid. Onderzoek zegt ook dat vaak onderbroken worden en het gevoel hebben onder druk te staan om snel te reageren onze prestaties en stressniveaus kunnen beïnvloeden.

meldingsmoeheid is het gevoel overweldigd of mentaal uitgeput te zijn door het constante spervuur van meldingen van onze digitale apparaten. En dit fenomeen is een al te vaak voorkomende kwaal geworden in onze hyperverbonden wereld.

In dit artikel verkennen we de betekenis van overbelasting door meldingen, de oorzaken, de psychologische gevolgen en enkele strategieën om het te verminderen.

**Wat is overbelasting door meldingen?

Overbelasting door meldingen treedt op wanneer je constant wordt gebombardeerd met meldingen uit verschillende digitale bronnen, zoals e-mails, sms-berichten, updates van sociale media en werkplatforms zoals Slack, Skype, enz. Het is de belangrijkste oorzaak van meldingsvermoeidheid.

Meldingsmoeheid is net zo echt als Zoom-moeheid. En je bent niet de enige die het ervaart. Het gebeurt wanneer de enorme hoeveelheid meldingen je vermogen om ze te beheren en er effectief op te reageren overweldigt.

Deze overbelasting kan stress, afleiding en cognitieve overbelasting veroorzaken. Het is ook een productiviteitskiller en heeft een negatieve invloed op ons concentratievermogen en algehele welzijn.

Dus hoe kunnen we het verminderen?

Omdat digitale apparaten een belangrijk deel uitmaken van ons persoonlijke en professionele leven, is het onmogelijk om ze helemaal uit ons leven te bannen. Wat we wel kunnen doen, is maatregelen nemen om de stress te verminderen.

Maar laten we, voordat we strategieën bepalen, eerst de veelvoorkomende oorzaken en bronnen van overbelasting door meldingen in kaart brengen.

Gemeenschappelijke oorzaken en bronnen van overbelasting door meldingen

Onze digitale apparaten zijn de primaire bronnen van meldingen. Tegenwoordig gebruiken we apps voor alles, van het krijgen van dagelijkse herinneringen tot het controleren van het weer en communiceren met elkaar. En al deze apps sturen ons dagelijks meldingen. Laten we eens kijken wie de boosdoeners zijn:.

Mobiele apps: Met de toename van het aantal smartphones vechten mobiele apps voortdurend om onze aandacht door middel van meldingen, variërend van updates van sociale media tot nieuwsmeldingen en app-meldingen

Met de toename van het aantal smartphones vechten mobiele apps voortdurend om onze aandacht door middel van meldingen, variërend van updates van sociale media tot nieuwsmeldingen en app-meldingen E-mails: De toevloed aan e-mailmeldingen, van werkgerelateerde mededelingen tot nieuwsbrieven en promotieberichten, draagt aanzienlijk bij aan overbelasting door meldingen

De toevloed aan e-mailmeldingen, van werkgerelateerde mededelingen tot nieuwsbrieven en promotieberichten, draagt aanzienlijk bij aan overbelasting door meldingen Sociale mediaplatforms: Sociale mediaplatforms gedijen op betrokkenheid. Ze sturen meldingen voor alles, inclusief likes, opmerkingen, berichten, verjaardagen en andere interacties, die snel overweldigend kunnen worden

Sociale mediaplatforms gedijen op betrokkenheid. Ze sturen meldingen voor alles, inclusief likes, opmerkingen, berichten, verjaardagen en andere interacties, die snel overweldigend kunnen worden Messaging-apps: Platforms voor instant messaging zoals WhatsApp, Messenger en Slack vergemakkelijken real-time communicatie. Maar ze bombarderen gebruikers ook met meldingen, wat leidt tot afleiding en overbelasting

Platforms voor instant messaging zoals WhatsApp, Messenger en Slack vergemakkelijken real-time communicatie. Maar ze bombarderen gebruikers ook met meldingen, wat leidt tot afleiding en overbelasting Kalender en apps voor herinneringen : Hoewel ze handig zijn voor het organiseren van schema's en taken, kunnen apps voor agenda's en herinneringen ons overladen met meldingen voor aankomende evenementen, vergaderingen, deadlines en taken

apps voor herinneringen Hoewel ze handig zijn voor het organiseren van schema's en taken, kunnen apps voor agenda's en herinneringen ons overladen met meldingen voor aankomende evenementen, vergaderingen, deadlines en taken Nieuws- en media-apps: Nieuwsapps en websites leveren constante updates over actuele gebeurtenissen en sturen notificaties voor nieuwsberichten, wat ook bijdraagt aan informatieoverbelasting

Nieuwsapps en websites leveren constante updates over actuele gebeurtenissen en sturen notificaties voor nieuwsberichten, wat ook bijdraagt aan informatieoverbelasting Pushmeldingen: Pushmeldingen worden door websites en apps verzonden om gebruikers opnieuw te betrekken bij inhoud of updates, maar kunnen overweldigend zijn als ze niet gepersonaliseerd of gecontroleerd worden

Pushmeldingen worden door websites en apps verzonden om gebruikers opnieuw te betrekken bij inhoud of updates, maar kunnen overweldigend zijn als ze niet gepersonaliseerd of gecontroleerd worden **Smartphones zijn niet de enige boosdoeners; smartwatches, fitnesstrackers en andere wearables genereren ook meldingen

Werkgerelateerde tools: Werkgerelateerde tools en software, waaronder platforms voor projectbeheer, apps voor teamcommunicatie etc., genereren vaak meldingen over taken, deadlines en teamactiviteiten

Werkgerelateerde tools en software, waaronder platforms voor projectbeheer, apps voor teamcommunicatie etc., genereren vaak meldingen over taken, deadlines en teamactiviteiten Abonnementen en diensten: Abonnementen op verschillende diensten, zoals streamingplatforms, online winkelsites en productiviteitstools, kunnen meldingen versturen over accountactiviteiten, aanbiedingen en promoties

Invloed van meldingen op onze productiviteit

Meldingen zetten ons vaak aan tot multitasken, omdat ze ons afleiden van ons werk en onze aandacht verleggen naar een andere taak, al is het maar voor even.

A

Artikel aan de universiteit van Stanford

meldt dat hun onderzoek aantoont dat te veel multitasken zowel het werkgeheugen als het langetermijngeheugen kan verstoren en onze productiviteit kan beïnvloeden.

Het beschrijft verder de impact op onze taakprestaties: wanneer je concurrerende bronnen van aandacht hebt, zullen je taakprestaties vaak minder worden. Je bent waarschijnlijk langzamer in het vouwen van de was of misschien laat je wat dingen op de grond vallen als je een kind helpt met huiswerk in plaats van alleen de was op te vouwen."_

Zowel multitasken als het wisselen van context verminderen onze productiviteit aanzienlijk. Als we van context veranderen, kan het wel 10 minuten duren voordat we weer gefocust zijn op de oorspronkelijke taak.

Onze apparaten en hun meldingen kunnen onze geestelijke gezondheid en productiviteit beïnvloeden. via Unsplash Psychologische gevolgen van overbelasting door meldingen

Weet je wat er gebeurt als er een overweldigende hoeveelheid werk op je bordje ligt? Het kan leiden tot

werklastverlamming

.

Er gebeurt iets soortgelijks wanneer je een aanzienlijk aantal meldingen op een dag ontvangt. Je begint uit te stellen, je meldingen te controleren en zelfs apathisch te worden ten opzichte van je apparaten. Wat nog erger is, is de impact op onze mentale gezondheid en focus.

Hier zijn enkele manieren waarop overbelasting door meldingen ons beïnvloedt:

Beïnvloedt focus en aandacht

De constante onderbrekingen van meldingen verstoren onze concentratie en

focustijd

. Dit maakt het moeilijk om diepgaand werk te doen of taken efficiënt af te ronden. Zelfs korte afleidingen kunnen de productiviteit verlagen en prestaties belemmeren, omdat de hersenen tijd nodig hebben om zich na elke onderbreking opnieuw te focussen.

Sociaal isolement

Het is nogal ironisch: meldingen moeten ons helpen om verbonden te blijven. Maar vastgeplakt zitten aan ons scherm kan ons verder weg duwen van echte menselijke connecties. Denk er eens over na: hoe vaak ben je in een kamer vol mensen geweest, maar iedereen zit alleen maar naar zijn telefoon te staren?

Die preoccupatie met digitale hulpmiddelen maakt het moeilijker om zinvolle face-to-face gesprekken te voeren en contact te maken met anderen. Na verloop van tijd kan dit gevoelens van lonigheid, verbondenheid en vervreemding veroorzaken. Het kan ook ons gevoel van erbij horen en sociale steun beïnvloeden.

Stress en angst

Overbelasting door meldingen kan ook een bron van stress en angst worden.

Psychologen

zeggen ook dat meldingen onze hersenen in een overdrive zetten en angst en stress veroorzaken. De eindeloze stroom meldingen die om aandacht vragen, creëert een permanent gevoel van urgentie, waardoor je je constant op je hoede voelt.

FOMO (fear of missing out) voor belangrijke updates of kansen versterkt deze stress ook, waardoor we onze apparaten zelfs controleren op momenten van ontspanning of vrije tijd.

Slaapstoornissen

Overmatige blootstelling aan technologie en meldingen, vooral voor het slapengaan, kan slaappatronen verstoren. Onze smartphones en tablets zenden blauw licht uit dat de productie van melatonine onderdrukt, een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de slaap-waakcycli.

Blootstelling aan blauw licht 's avonds vertraagt het begin van de slaap en vermindert de algehele slaapkwaliteit. Dit kan leiden tot moeite met inslapen, vaak wakker worden 's nachts en een suf gevoel als je wakker wordt.

**Hoe stop je overbelasting door meldingen?

Nu we weten dat een teveel aan meldingen een enorme impact kan hebben op onze mentale gezondheid, is het noodzakelijk om dit onder controle te krijgen. Je denkt misschien: "Waarom zet je ze niet gewoon uit?"

Dat is een goed idee - je kunt meldingen direct vanuit de instellingen uitschakelen. Maar is het echt zo makkelijk? Niet als we kijken naar een andere impact van meldingen.

Meldingen kunnen ook dopamine triggeren, een hormoon dat een rol speelt bij plezier en motivatie. Dus zelfs als je besluit ze niet te controleren, voel je de sterke drang om ze te controleren en er iets mee te doen.

Dit geldt ook voor professionals. Volgens

Statista

43% van de werknemers in de VS controleert zijn e-mail buiten werktijd om de paar uur, terwijl 10% dat constant doet.

Dus wat kunnen we doen om een einde te maken aan de overdaad aan meldingen? Lees verder.

Bekijk uw meldingen

De eerste manier om een einde te maken aan de overvloed aan meldingen is om alle apps en platforms op je apparaten die meldingen versturen te controleren. Bepaal welke essentieel zijn en welke je kunt missen. Essentiële meldingen zijn bijvoorbeeld

hulpmiddelen voor communicatie op de werkplek

telefoongesprekken, enz. Niet-essentiële communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld apps voor sociale media, gameberichten, enz.

Vraag jezelf af: moet je onmiddellijk weten wie je laatste post op sociale media leuk vond of wanneer een specifiek product in de uitverkoop gaat? Prioriteer je meldingen op basis van welke informatie je onmiddellijk nodig hebt en welke kan wachten tot je de app kunt bekijken.

Deze methode vermindert het aantal pushmeldingen aanzienlijk. Het beheren van meldingen is ook een van de beste manieren om

focus te behouden

.

Neem afstand van apparaten

Een fysieke barrière tussen jou en je apparaten is makkelijker te creëren dan een mentale. Door je apparaten fysiek buiten bereik te houden, word je niet afgeleid door elk gezoem en gepiep. Je smartphone heeft een manier om je naar binnen te lokken met previews van berichten en heldere schermen. Op deze manier, bijvoorbeeld, zelfs als je in de verleiding komt om je telefoon te checken, krijg je de tijd om jezelf eraan te herinneren waarom je hem hebt weggehouden en jezelf te stoppen.

Gebruik ClickUp om async met collega's te communiceren en dingen stil te houden wanneer dat nodig is

U kunt het ook met de voorkant naar beneden of op een bepaalde afstand plaatsen. Als je wacht op een belangrijk bericht of telefoontje en je je zorgen maakt dat je het mist, kun je een smartwatch gebruiken. Smartwatches laten je alleen op de hoogte brengen door bepaalde apps. Op deze manier kun je je telefoon wegleggen zonder je zorgen te maken dat je iets essentieels mist.

Schedule notification check-ins

We weten allemaal hoe moeilijk het kan zijn om je schermtijd te beperken en niet-essentiële berichten te negeren. Probeer daarom meldingen niet helemaal te blokkeren. Wijs in plaats daarvan specifieke tijden gedurende de dag aan om te reageren op je directe berichten, groepschats en e-mails.

De beste manier om deze gewoonte te cultiveren is om jezelf positief te belonen telkens je erin slaagt om dit schema te volgen. De beloning moet iets zijn dat je lekker vindt, zoals je favoriete snack, een ontspannende activiteit, een kort spelletje, enz.

Deze positieve beloning zal je helpen om de gewoonte langer vol te houden. Uiteindelijk zul je in staat zijn om constante onderbrekingen te vermijden en je langer op je taken te concentreren.

Gebruik focus apps

Naast het buiten bereik houden van je apparaten en het beheren van meldingen, kun je ook gebruikmaken van focus-apps en de focus/ niet storen-modus. Dit is wat je kunt doen:

Focus/niet storen-modus op Android-telefoons via google

Schakel de 'niet storen'-modus of focusmodus in wanneer je diep moet werken en je moet concentreren

Meldingsinstellingen aanpassen, zoals waarschuwingen, banners, geluiden en het uiterlijk van het vergrendelscherm uitschakelen

Gebruiken focus-apps zoals Forest, Serene, Focus Bear, enz. Veel apps belonen je voor het focussen en helpen je een schema en gewoonte te ontwikkelen

Verberg apps die je afleiden

Download app blockers om de apps of websites te blokkeren die je afleiden

Maak gebruik van de inbox-zero aanpak voor het beheer van e-mailtaken

Gebruik een tool voor geconsolideerd werkbeheer

Het beperken van het aantal platforms dat u gebruikt voor werk is een andere solide strategie voor het beheren van meldingen. Gebruik een geconsolideerde tool voor taak- en werkbeheer zoals ClickUp om al uw werk op één platform te beheren. U kunt ClickUp integreren met meer dan 1000 productiviteitstools, waardoor u minder apps nodig hebt.

beheer uw werk op één platform met ClickUp_

ClickUp Taken

biedt volledige aanpassing en flexibiliteit om uw projecten uit te voeren en alle soorten werk te beheren. U kunt opmerkingen toewijzen als actie-items, schermopnames delen, uw werkruimte aanpassen, checklists maken en taken organiseren met vijf prioriteitsniveaus. Deze functies zorgen ervoor dat je niet constant hoeft te switchen tussen apps en platforms.

#

ClickUp Taakprioriteiten

stel snel de taakprioriteit in binnen een taak in ClickUp om aan te geven wat als eerste aandacht nodig heeft_

Stel taakprioriteiten in 4 categorieën in: dringend, hoog, normaal en laag. U kunt waarschuwingen instellen voor taken met een hoge prioriteit en ervoor zorgen dat u meldingen ontvangt voor wijzigingen aan die taken.

Met ClickUp kunt u ook instellingen aanpassen om waarschuwingen te ontvangen als de prioriteit van een taak wordt gewijzigd van laag naar hoog of urgent.

#

ClickUp Herinneringen

snel herinneringen instellen met ClickUp Herinneringen_

Stel uw herinneringen in en beheer ze op verschillende apparaten met ClickUp. U kunt bijlagen toevoegen, terugkerende schema's instellen en zelfs herinneringen maken voor opmerkingen en gesprekken.

#

Focusmodus in Documenten

ClickUp Documenten

geeft u de optie om de Focusmodus te gebruiken zodat u zich uitsluitend kunt concentreren op de huidige taak. U kunt kiezen voor de Blokfocusmodus, die alles op de pagina grijs maakt behalve het blok waarin u op dat moment werkt, of de Paginafocusmodus, die de zijbalken verbergt terwijl u typt.

Hier is nog een manier waarop u ClickUp kunt gebruiken om overbelasting door meldingen te verminderen:

#

ClickUp's functie Meldingen beheren

plan uw ClickUp meldingen_

ClickUp biedt uitgebreide aanpassingen om meldingen te beheren. Kies een actie, zoals startdatums, nieuwe opmerkingen, datumwijziging of prioriteitswijziging, om een melding te ontvangen voor de bronnen waarop u deze ontvangt.

Met ClickUp ontvangt u alleen de meldingen die u wilt en de bron waarvan u ze wilt ontvangen. U kunt uw meldingen ook inplannen om ervoor te zorgen dat ze u niet storen als u het druk hebt. Verder kunt u hoorbare waarschuwingen toevoegen voor de belangrijkste meldingen en niet-relevante meldingen eenvoudig uitschakelen.

Met ClickUp kunt u aparte meldingsregels instellen voor e-mail, browser, webapp, mobiel en desktop.

Gebruikerspraktijken en strategieën om de overdaad aan meldingen tot een minimum te beperken

We hebben Reddit en Medium afgestruind om strategieën uit eerste hand te verzamelen die gebruikers effectief hebben gevonden bij het minimaliseren van overbelasting door meldingen voor de meeste apps. Dit is wat ze te zeggen hadden:

Meldingen uitschakelen

Het eerste en meest voorkomende advies dat mensen geven is om je meldingen helemaal uit te schakelen, vooral van je werklaptop en -telefoon. Sta alleen meldingen toe van essentiële bronnen, zoals apps voor werkcommunicatie.

Een andere gebruiker voegde eraan toe dat het uitschakelen van geluidsmeldingen van meldingen hen ook hielp om de overbelasting van meldingen te minimaliseren. Je kunt handmatig geluidswaarschuwingen instellen voor cruciale apps.

Maak uw apps saai

A Reddit gebruiker stelde een unieke manier voor om meldingen te beheren. Zij verwijderden alle niet-persoonlijke en controversiële connecties van hun sociale media en lieten alleen korte, specifieke en betekenisvolle inhoud achter.

Door je apps saai te maken, verwijder je het verlangen om constant je telefoon te controleren. Dus wanneer je de apps gebruikt, is het zinvol en leuk, maar het zorgt er niet voor dat je er meer naar verlangt.

Gebruik apps voor het beheren van meldingen

Nog een advies die mensen gaven was om een betrouwbare app voor het beheren van meldingen te gebruiken. Sommigen stelden voor om monitoring tools te gebruiken die AI gebruiken om onbelangrijke meldingen te verminderen.

Kies apps die uitgebreide aanpassingsopties bieden, fijnmazige controle over individuele meldingen, compatibiliteit met meerdere platforms, snooze of vertraging van meldingen en intelligente filtering.

Vind balans te midden van overvloed aan meldingen met ClickUp

Tips om te veel meldingen te voorkomen

Controleer alle meldingen; bewaar alleen de essentiële

Houd uw apparaten op afstand

Blokkeer tijd voor het controleren van meldingen

Beperk uw sociale media tot alleen korte en specifieke inhoud

Gebruik focus-apps en de niet storen-modus tijdens het werk

Combineer werk van meerdere tools op één platform

Het delicate evenwicht vinden tussen op de hoogte blijven en gefocust blijven, is niet minder dan een uitdaging. Maar met de strategieën die we hebben besproken, kun je de controle over je digitale leven terugwinnen en toch up-to-date blijven.

Van het stellen van prioriteiten tot het controleren van je meldingen, je kunt veel manieren gebruiken om je mentale gezondheid te beschermen tegen overbelasting door meldingen. Onthoud dat het beheren van meldingen geen pasklare oplossing is. Het gaat erom dat je uitzoekt wat het beste werkt voor jou en je unieke voorkeuren. Aarzel niet om te experimenteren met verschillende strategieën en tools totdat je de beste optie vindt waarmee je verbonden kunt blijven zonder je focus op te offeren.

Om tijd te besparen, raden we aan om te beginnen met ClickUp. Met de uitgebreide functies van ClickUp hebt u gedetailleerde controle over uw meldingen en waarschuwingen. Controleer het zelf door

gratis aanmelden

!

Veelgestelde vragen (FAQ)

**Waarom word ik overspoeld door meldingen?

Je kunt overweldigd raken door meldingen omdat ze constant je aandacht opeisen, je geconcentreerde werk onderbreken en stress veroorzaken.

**Wat is notificatiemoeheid?

Meldingsvermoeidheid verwijst naar het gevoel dat je mentaal uitgeput of overweldigd raakt door het constante spervuur van meldingen van al je apps. Het treedt op wanneer je te veel meldingen ontvangt, wat leidt tot een verminderd reactievermogen en een verminderde betrokkenheid bij meldingen.

**Hoe schakel ik meldingslimieten uit?

Om meldingslimieten uit te schakelen, moet je de instellingen voor meldingen op je apparaat aanpassen. Ga naar het meldingscentrum voor je apparaat of de specifieke app die je wilt aanpassen en zoek naar een schakelaar om de meldingslimieten uit te schakelen of aan te passen.