Agile Kanban-metriek om monsters te volgen en efficiëntie in projecten te meten

Kanban is een van de populairste lean softwareontwikkelingsmethoden, zoals Agile, Scrum, extreme programming, DevOps, enz. Kanban betekent 'uithangbord' in het Japans en is een visuele methodologie voor het beheren van werk van begin tot eind in verschillende fases, weergegeven op een interactief bord.

kanban-bord om werk bij te houden (Afbeelding bron:) Wikimedia Commons )

Als je kijkt naar een Kanban-bord hoe weet je of je het goed doet?

Voltooi je genoeg Taken?

Voltooi je ze snel genoeg?

Is het team productief?

Zijn er stappen in het proces die vertraging veroorzaken?

Om deze vragen en nog veel meer te beantwoorden, gebruiken teams voor softwareontwikkeling Kanban-metrics.

Kanban-metrics zijn sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) die door agile softwareontwikkelingsteams worden gebruikt om prestaties te meten. Het zijn nummers die ontwikkelaars, testers, DevOps-professionals en projectmanagers helpen om hun resultaten te verbeteren.

In deze blogpost bespreken we de veelgebruikte Kanban-metrics en hoe je ze in je projecten kunt opnemen om de prestaties van het team te meten.

Top Kanban meetgegevens om bij te houden in Agile projecten

Afhankelijk van de doelen, de taken, de duur en de teamstructuur van je project, kun je alle mogelijke metrics gebruiken om je werk te evalueren. Over al deze dimensies heen worden de volgende vijf beschouwd als kern Kanban meetgegevens.

Doorvoer

Voltooid is de hoeveelheid werk die je hebt voltooid in een bepaalde periode, zoals een dag, week of Sprint. Meestal wordt 'werk' gemeten als de voltooide taken, waarbij je van de eerste naar de laatste fase op het Kanban-bord gaat.

De doorloopsnelheid van een softwareontwikkelingsteam kan worden gemeten als het aantal user stories dat in elke Sprint wordt ontwikkeld. Deze metriek wordt gebruikt om:

Individuele productiviteit te meten

De productiviteit van een team te meten

Toekomstige projecten nauwkeurig te abonneren

Lead Time

In het Kanban-systeem van agile projectmanagement de Lead Time meet de duur vanaf het moment dat een Taak aan het bord werd toegevoegd tot het moment dat deze als Voltooid werd gemarkeerd. Het is de duur van de werkstroom.

Als het bijvoorbeeld zes weken duurt vanaf het moment dat u een verhaal van een gebruiker toevoegt aan de backlog totdat het is ontwikkeld en ingezet, dan is uw doorlooptijd zes weken. Deze metriek wordt gebruikt om:

Taken te plannen

Middelen toe te wijzen

De werkstroom te optimaliseren

Cyclustijd

Cyclustijd is een onderdeel van doorlooptijd en richt zich alleen op de tijd dat het team actief aan een taak werkt. Op het Kanban-bord kan dit beginnen wanneer iemand een taak markeert als begonnen/aan het werk tot wanneer deze gemarkeerd is als Voltooid.

In het bovenstaande voorbeeld, als de story van de gebruiker in één dag is ontwikkeld, na meer dan vijf weken in de backlog te hebben gestaan, is de cyclustijd één dag. Deze metriek wordt gebruikt om:

Efficiëntie te meten

Het proces te optimaliseren om het actieve werk te versnellen

Lopende werkzaamheden (WIP)

Lopende werkzaamheden verwijst naar het aantal taken in de actieve fasen op het Kanban-bord. Deze taken zijn niet achterstallig of voltooid, d.w.z. er wordt verondersteld dat er actief aan gewerkt wordt.

Dit kunnen taken zijn in fasen zoals In uitvoering, ontwikkeling, testen, code review, enz. Projectmanagers gebruiken deze metriek om:

De werklast van teams bij te houden

Backlog beter beheren en overweldiging elimineren

Knelpunten te identificeren

Dit brengt ons bij de volgende en laatste Kanban-metriek: Procesknelpunten.

Proces knelpunten

Zoals de naam al zegt, zijn bottlenecks delen van het proces met minder capaciteit dan de rest, waardoor er opstoppingen ontstaan in de werkstroom.

Als u bijvoorbeeld tien ontwikkelaars hebt die elke week 20 functies pushen, met slechts één senior ontwikkelaar die voor twee daarvan de code kan reviewen, dan hebt u een knelpunt gecreëerd.

Agile/Kanban teams gebruiken knelpunten als een metriek om:

Procesefficiëntie te meten

Hiaten en opstoppingen weg te werken

Als je hebt geleerd over agile, DevOps, Scrum, Kanban, enz., dan weet je dat deze metrieken worden gebruikt in alle methodologieën. Laten we eens kijken naar hun overeenkomsten en verschillen.

Scrum vs Kanban: Overeenkomsten en verschillen

Scrum is een methodologie voor projectmanagement die werk opdeelt in kleine delen naar een doel dat in een bepaalde tijd bereikt moet worden, een zogenaamde Sprint. De Kanban-methode is visueel, waarbij taken in een reeks stappen worden gelegd die een werkstroom vormen.

Scrum en Kanban richten zich op het opdelen van grote projecten in kleine, beheersbare Taken om knelpunten te elimineren, continue verbetering te vergemakkelijken en workflows te optimaliseren. Er zijn echter ook subtiele verschillen.

Verschillen tussen scrum en kanban

Zowel Scrum- als Kanban-methodologieën gebruiken vergelijkbare sleutelgegevens voor het evalueren van prestaties. In feite kunnen de Kanban-metrics die we hierboven hebben besproken ook een zinvolle rol spelen in Scrum projectmanagement. Dit is hoe.

Doorvoer: Deze Kanban-metriek geeft inzicht in de ontwikkelingssnelheid van Scrum-teams. Tijdens retrospectives en vergaderingen voor Sprint planning kunnen Scrum teams de gegevens van deze metriek gebruiken om voorspellingen en planningen te verbeteren.

Lopende werkzaamheden: In Kanban's continue werkstroom verwijst WIP naar actieve Taken. Dit is een grote parallel met de taken die zijn toegewezen aan een Sprint in Scrum. Met WIP kunnen Scrum Teams de ontwikkelingssnelheid, productiviteit en efficiëntie berekenen.

Cyclustijd en Lead Time: In Scrum is cyclustijd meestal de Sprint (van 1-4 weken). De doorlooptijd kan echter beginnen op de dag dat het business team een functie aanvraagt en doorgaan tot de dag dat deze klaar is. Door lead time te meten, kunnen Scrum Teams de snelheid controleren waarmee ze reageren op veranderingen in de markt en de behoeften van het bedrijf.

Bottlenecks: Een Kanban-bord laat duidelijk zien hoeveel Taken vastzitten in de fase net voor het knelpunt. Scrumteams kunnen deze gegevens gebruiken om hun processen in realtime te optimaliseren tijdens de Sprint zelf.

Als je interesse hebt om Kanban-metriek te overwegen voor je projecten, lees je hier hoe je ze kunt meten.

Hoe Kanban meetgegevens meten

De filosofie achter alle lean managementmethoden is eenvoud. In die zin zijn Kanban-metrieken ook eenvoudig te gebruiken. Hier volgt het stap-voor-stap proces voor het meten van agile meetmethoden .

1. Identificeer de statistieken die u wilt meten

De belangrijkste Kanban-gegevens zijn doorvoer, lead time, cyclustijd, WIP en knelpunten in het proces. Dit zijn echter niet de enige. Teams gebruiken vaak meetgegevens zoals de verdeling van werklast, voortgang naar doelen, enz.

Voordat je een instelling maakt voor je KPI statistieken bepaal welke voor jou belangrijk zijn. Houd bij het kiezen rekening met goede en slechte statistieken. Goede statistieken zijn:

Onbegrijpelijk: Complexe statistieken zijn moeilijk te begrijpen, waardoor ze minder snel worden omarmd. Goede statistieken zijn gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig te meten.

Betekenisvol: Om belangrijk te zijn, moet een uitstekende metriek betekenisvol zijn voor het team. Zo zijn bijvoorbeeld ontwikkelde functies zinvol voor de ontwikkelaar, geïdentificeerde bugs voor kwaliteitsanalisten en de uitrolfrequentie voor DevOps-teams.

Actiegericht: Een goede metric biedt inzicht en maakt actie mogelijk. Als bijvoorbeeld de metrics voor lead time en cyclustijd enorm verschillen, kunt u de hoofdoorzaak vaststellen en verbeteringen aanbrengen.

Relevant: Een goede metriek is relevant voor de doelen van de business. Instance, inkoop-KPI's dragen bij aan de kosten van de verkochte goederen en de verwerkingscapaciteit meet hoe snel een bedrijf kan reageren op veranderingen in de markt.

Contextueel: Als je productiviteit meet als het aantal ontwikkelde functies en een specifieke target instelt, kan het zijn dat je kwaliteit verliest in je streven naar snelheid. Om effectief te zijn, moet je metriek contextueel zijn.

2. Verzamel de gegevens die nodig zijn voor de Kanban-metriek

Om de prestaties van een metriek nauwkeurig te kunnen meten, heb je gegevens nodig. Om bijvoorbeeld de doorvoer te berekenen, moet je bijhouden aan hoeveel taken er in een bepaalde periode is gewerkt/voltooid, ingedeeld naar de verantwoordelijke teamleden.

Je moet de start- en einddatum van elke taak kennen om de doorlooptijd of cyclustijd te berekenen.

3. Benchmark en instelling van doelen

Metriek omwille van de metriek is zinloos. Identificeer dus benchmarks. U kunt dit doen door inzicht te krijgen in de standaarden in uw branche of in bedrijven van vergelijkbare grootte.

Na verloop van tijd kunt u uw prestaties als benchmark gebruiken en streven naar voortdurende verbetering.

4. Visualiseer uw projectgegevens

Kanban is in wezen een visuele methodologie. Het helpt bij de instelling van projectgegevens visueel op een Kanban-bord.

Door alle taken op een Kanban-bord te leggen, zie je meteen hoeveel taken er in uitvoering zijn, Nog te doen zijn of nog moeten beginnen

Tijdlijnen helpen bij het identificeren van knelpunten

Werklastgrafieken tonen de productiviteit van elk lid van het team

in uitvoering visualiseren (Afbeeldingsbron:) Wikimedia Commons )

5. Verken diepere prestatiemeting

Kerngegevens vormen de basis voor prestatiemeting. Maar voor grote efficiëntie en productiviteit moet u dieper gaan.

U kunt bijvoorbeeld iteratieve en incrementele ontwikkelingsmetriek bijhouden door functies te verbinden en geconsolideerde cyclustijden te berekenen. In een online winkelplatform zou je de functie voor afrekenen kunnen opsplitsen in functies, zoals toevoegen aan winkelwagentje, verlanglijstje, direct afrekenen, nu kopen, later betalen, enz.

Zodra al deze functies zijn ontwikkeld, kun je de statistieken voor de functies bijhouden om de prestaties van je iteratieve ontwikkeling te meten.

Nu je weet hoe je moet meten, is dit de waarde die het kan opleveren.

De rol van Kanban-metingen in het softwareontwikkelingsproces

Kanban-metrieken kunnen een geweldige manier zijn om je prestaties te meten, te verbeteren en te verbeteren in elke slanke softwareontwikkelingspraktijk. Dit is hoe.

Snelheid en snelheid

Kanban-gegevens zoals doorvoer, doorlooptijd en cyclustijd meten de snelheid waarmee je taken voltooit. Extensie hiervan laat ook zien hoeveel werk je op een bepaald moment Klaar kunt krijgen.

Efficiëntie werkstroom

Lopende werkzaamheden en doorvoer laten zien hoe efficiënt u uw toegewezen werk kunt voltooien. Door knelpunten te identificeren, kunt u de efficiëntie voortdurend verbeteren.

Duidelijkheid

Door hun eenvoud en relevantie stellen Kanban-metrics iedereen in het team in staat om hun rollen en doelen duidelijk te begrijpen. Als de leden van een team weten hoe ze presteren, zullen ze gemotiveerd zijn om het nog beter te doen.

Eigendom

Agile, Scrum en DevOps methodologieën verwachten van zelforganiserende teams dat ze taken uit de backlog 'trekken' en effectief samenwerken om het werk Nog te doen. Kanban-metriek maakt zelfevaluatie mogelijk en bevordert eigendom.

Focus

In elk project kun je tientallen factoren meten: het aantal leden van het team dat aan boord is gekomen, het aantal gewerkte uren, de gebruikte programmeertalen, onproductieve dagen, promoties, enz. Toch bieden deze ijdelheidscijfers weinig of geen waarde aan de prestaties.

Goede Kanban-metriek helpt het team om gefocust te blijven. Zo draagt cyclustijd bijvoorbeeld bij aan het aanpassingsvermogen, wat leidt tot wendbaarheid, wat op zijn beurt de inkomsten verhoogt. Deze zichtlijn, van hun code naar de bedrijfsresultaten, helpt elk lid van het team om gefocust te blijven.

Overtuigd? Laten we eens kijken hoe u ze kunt gebruiken in uw softwareontwikkelingsproces.

De kracht van Kanban-metriek ontketenen

Kanban-metriek kan je in één keer zichtbaarheid geven, hiaten identificeren, ideeën inspireren en processen optimaliseren. Hier lees je hoe je de productiviteit en efficiëntie kunt verhogen door Kanban-metriek te gebruiken.

Meten wat belangrijk is: Richt je op de Kanban-metrics die geschikt zijn voor jouw team. Als je een startup in een vroege fase bent, zijn doorvoer en cyclustijd misschien belangrijk voor je. Als je een groot enterprise team bent, is de WIP natuurlijk groter.

Wees strategisch: Verbind je metrics met business doelen. Doorvoer is een goede metriek als je bedrijf een product met veel functies wil maken. De knelpunten in uw processen zijn cruciaal als u een solopreneur bent en een gedifferentieerd product wilt ontwikkelen.

Maak ze zichtbaar: Maak dashboards die voor iedereen in het team toegankelijk zijn. Hoewel je prestatieverbeteringen misschien niet dagelijks ziet, kan het bijhouden van voorlopende indicatoren nuttig zijn. Zo kan het bijhouden van de tijdsregistratie voor elke Taak helpen om de cyclustijd te voorspellen.

Bespreek ze regelmatig: Gebruik Sprint planning, retrospectives en andere Agile/Scrum gebeurtenissen om de prestaties op Kanban-metriek te bespreken. Discussieer over hoofdoorzaken en innoveer mogelijke oplossingen.

Continu verbeteren: Continue verbetering in agile is niet alleen van toepassing op wat je ontwikkelt, maar ook op hoe je de prestaties bijhoudt. Evalueer voortdurend je statistieken. Zodra je cyclustijd is geoptimaliseerd, ga je over op lead time. Als de grootte van je team groeit, pas dan je Kanban-metriek aan.

Terwijl je bezig bent, kun je voor uitdagingen komen te staan. Hier zijn de uitdagingen die je waarschijnlijk zult tegenkomen en hoe je ze kunt overwinnen.

Kanban-metriek: Uitdagingen en oplossingen

De hedendaagse softwareontwikkelingsprojecten zijn complex, met tientallen bewegende delen op elk willekeurig moment. Het is een matrix van mensen, processen en technologie die effectief beheerd moet worden.

Dat proces kent heel wat uitdagingen. Robuuste software voor projectmanagement kan helpen om veel van deze uitdagingen te overwinnen.

1. Gebrek aan gegevens

Om prestaties te meten, heb je gegevens nodig. De meeste agile ontwikkelteams verzamelen gegevens op basis van buikgevoel of post-facto evaluatie. Instance ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld zeggen: "Ik heb er twee dagen over gedaan om deze functie te ontwikkelen", wat een ruwe schatting is.

Verzamel nauwkeurige gegevens met behulp van agile schattingstechnieken om dit probleem op te lossen. ClickUp heeft tools om alle gegevens te verzamelen die je nodig hebt.

Tijdregistratie voor het bijhouden van elke minuut die aan werk is besteed

Startdatum en einddatum voor elke taak en subtaak om cyclustijden/leadtijden te berekenen

Afhankelijkheid om knelpunten te identificeren

Gebruikers aan taken toewijzen om individuele productiviteit te meten

Effectief gegevens verzamelen met ClickUp's tijdsregistratie voor projecten

2. Gebrek aan inzichten

Zelfs als je gegevens hebt, zijn inzichten soms moeilijk te verkrijgen. Projectmanagers zijn vaak uren bezig met het samenvoegen van gegevens in spreadsheets en het maken van berekeningen. ClickUp Dashboards zijn ontworpen om precies deze uitdagingen aan te gaan. Volg taken, productiviteit, efficiëntie en gebruik met realtime aanpasbare dashboards. Enkele van de meest gebruikte rapportages, opgenomen in verschillende Sjablonen voor Kanban-borden zijn:

Cumulatief werkstroom diagram

Burnup en burndown grafiek

Status project/taak

Doel bereiken en voortgang naar targets

Krijg realtime inzicht in uw project met ClickUp Dashboards

3. Gebrek aan bruikbare informatie

Laten we zeggen dat uw gemiddelde cyclustijd drie weken is. Als u die wilt verkorten, wat kunt u dan doen? De rapportages van ClickUp zijn ontworpen om u te helpen beslissingen te nemen.

U kunt bijvoorbeeld de Werklastweergave bekijken om te begrijpen wie waaraan werkt, welke vaardigheden beschikbaar zijn, enz. om middelen effectief toe te wijzen. Als u een Python-ontwikkelaar nodig hebt om uw cyclustijden met een week te verkorten, kunt u de Werklastweergave gebruiken om iemand te vinden die beschikbaar is.

ClickUp Werklastweergave voor effectieve toewijzing van bronnen

4. Overbelasting van beheerder van projectmanagement

Het beheren van een agile softwareontwikkelingsproject brengt veel beheerderstaken met zich mee, zoals het toewijzen van taken, het wijzigen van statussen, het versturen van notificaties, het toepassen van checklists, enzovoort. Het uitvoeren van al deze Taken zorgt voor onnodige vertragingen en knelpunten, wat invloed heeft op projectmanagement KPI's . ClickUp Automatiseringen heeft 100+ werkstromen die u onmiddellijk op de automatische piloot kunt zetten.

ClickUp automatisering sjablonen

Kanban-metriek inzetten voor projectmanagement succes met ClickUp

Agile engineering is gebouwd op de basis van continue feedback en iteratieve ontwikkeling. Productteams bouwen, lanceren, controleren en verbeteren hun resultaten in korte cycli.

Het bijhouden van Kanban-metriek is hierbij van fundamenteel belang. Om de Kanban-metriek optimaal te benutten, hebben software engineering teams robuuste, flexibele, functierijke projectmanagement software zoals ClickUp nodig.

Met ClickUp kunt u gegevens verzamelen, trends bijhouden, inzichten visualiseren en optimalisatiestrategieën ontwikkelen waarbij u uw taken bijhoudt. Het geeft projectmanagers een 360-graden weergave, terwijl elk lid van het team gedetailleerde rapportages van hun prestaties kan zien.

Ontdek hoe ClickUp uw projectmanagement kan transformeren. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen over Kanban-metriek

1. Wat zijn de metrics die in Kanban worden gebruikt?

Kanban Teams gebruiken verschillende meetgegevens gedurende de hele levenscyclus van het projectmanagement. De belangrijkste Kanban-gegevens zijn doorvoer, lead time, cyclustijd, werk in uitvoering en knelpunten in het proces.

2. Wat zijn de 5 elementen van Kanban?

Volgens David Anderson, auteur en Kanban-coach, zijn de 5 elementen van een Kanban-bord: