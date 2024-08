Jasper AI vs. Rytr: Welke AI-schrijftool is het beste?

Om je inhoud impactvol te maken, moet je in makkelijk te begrijpen taal schrijven, de tekst afstemmen op het publiek (B2B of B2C) en de toon consistent houden zonder cruciale details te missen.

Je kunt zelf aan al deze aspecten werken of de hulp inroepen van AI-schrijftools. Deze schrijfassistenten creëren content van hoge kwaliteit op basis van jouw input en de contentbriefing, waardoor het voor jou eenvoudiger wordt om content van verschillende typen te ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren.

Laten we twee van de populairste SEO-ondersteunende tools voor AI-schrijven bespreken: Jasper AI en Rytr.

Contentmakers zijn dol op deze twee tools omdat ze content van hoge kwaliteit genereren voor al hun zakelijke behoeften. Laten we eens kijken naar hun functies om te bepalen welke een betere schrijfpartner voor je bedrijf zou zijn.

Wat is Jasper AI?

via Jasper AI Jasper AI, voorheen bekend als Jarvis.ai, is de droom van contentmarketeers die uitkomt. Het maakt gebruik van AI en machine learning om content van hoge kwaliteit te produceren. Het enige wat je hoeft te doen is relevante informatie verstrekken en het type content invoeren dat je door de tool wilt laten genereren; de tool doet de rest.

Als input worden een korte beschrijving, je doelgroep, de toon van de content en zoekwoorden gebruikt.

Jasper AI is resultaatgericht en zorgt ervoor dat de inhoud wordt gemaakt met je merk en publiek in gedachten, zodat je de juiste boodschap overbrengt.

Jasper AI-functies

Met de mogelijkheid om long-form en short-form content en platform-specifieke afbeeldingen te genereren, vereenvoudigt Jasper AI het maken van content voor verschillende kanalen.

Het vergelijkt de inhoud met SERP-concurrenten en optimaliseert de SEO dienovereenkomstig. De tool heeft een ingebouwde plagiaatcontrole om ervoor te zorgen dat de gegenereerde inhoud uniek is.

Laten we eens kijken naar een aantal van zijn beste functies:

Bedrijfskennis

via Jasper AI Veel AI-tools verhogen de snelheid en de kwaliteit van de inhoud, maar Jasper AI gaat verder door te leren over de berichtgeving van je merk en op basis daarvan inhoud te genereren. Het wordt geleverd met een kennisbankfunctie waar je bedrijfsinformatie kunt uploaden, inclusief stijlgidsen, richtlijnen voor de stem van het merk en achtergrondinformatie.

De tool identificeert je merkboodschap om de inhoud aan te passen aan je behoeften.

Deze aanpak maakt het een ideale AI-assistent die schrijft als een lid van je team.

Geïntegreerde marketingcampagnes

via Jasper AI Jasper AI kan jouw idee omzetten in een volwaardige multichannelcampagne. Het enige wat je hoeft te doen is het een samenvatting of een briefing voor een campagne te geven, en het doet de rest!

Jasper AI kan de toon en het publiek identificeren en inhoud in lange en korte vorm produceren, zoals blogposts, google-advertenties en bijschriften voor sociale media - bijna alles wat je nodig hebt om een succesvolle campagne te voeren.

Jasper Kunst

via Jasper AI U hoeft niet langer te vertrouwen op stockafbeeldingen om uw inhoud te begeleiden. Jasper AI kan binnen enkele seconden inhoudgerelateerde afbeeldingen van verschillende groottes genereren.

Deze hoge-resolutie 2k px afbeeldingen zijn royalty-vrij voor commercieel gebruik zonder watermerk. Jasper's AI-afbeeldingengenerator maakt onbeperkte generaties mogelijk met verschillende kunststijlen, media en stemmingen door gewoon een prompt te schrijven .

Het is een uitstekende tool voor elke social media manager met een korte leercurve.

Optimalisatie met één klik

via Jasper AI Jasper AI is gemaakt voor marketeers die content nodig hebben die resultaten oplevert. Het controleert voortdurend de prestaties van de inhoud om inhoudscores, analyses en inzichten in de uitvoerkwaliteit te bieden.

Het biedt ook aanbevelingen en SEO-tools om slecht presterende content te verbeteren. Je kunt goed presterende content ook remixen of hergebruiken in nieuwe middelen voor verschillende marketingkanalen.

Jasper AI prijzen

Creër: $49/maand per plaats

$49/maand per plaats Pro: $69/maand per seat

$69/maand per seat Zakelijk: Prijzen op maat

Jasper AI voordelen

Maakt samenwerking tussen teams mogelijk en vergemakkelijkt het creëren van inhoud voor groepen

Past zich aan de berichtgeving en stijlgids van uw merk aan en functioneert als een integraal onderdeel van uw team

Monitort de prestaties van content, biedt inzichten en aanbevelingen voor optimalisatie

Jasper AI nadelen

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor functies zoals plagiaatdetectie

Gebruikers moeten onderzoek doen en materiaal uploaden om Jasper AI te leren

Gebruikers hebben tijd nodig om vertrouwd te raken met de functies van Jasper AI

Wat is Rytr?

via Rytr Rytr vereenvoudigt en verbetert de algehele uitvoer van inhoud.

Het genereert automatisch unieke, boeiende content voor verschillende use cases, van het ontwikkelen van een merknaam en blogposts tot het verbeteren van een call-to-action.

Rytr bedient bedrijven en individuen door het genereren van meerdere soorten content, zoals sollicitatiebrieven om sollicitaties te verbeteren, e-mails voor persoonlijk of professioneel gebruik, of gedichten namens jou.

Laten we eens kijken naar wat Rytr uniek maakt.

Rytr-functies

Rytr richt zich op snelle resultaten en biedt unieke content die aan elke vereiste voldoet. De functies stroomlijnen het maken van content met sjablonen en SEO-tools om content van hoge kwaliteit te produceren.

Het helpt ook bij het herformuleren van content om deze spraakzamer of informatiever te maken en wordt ondersteund door een plagiaatcontrole.

Copywriting kaders

via Rytr Rytr heeft niet alleen SEO-tools, maar volgt ook specifieke schrijfkaders die bewezen resultaten opleveren.

De tool gebruikt de AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) en PAS (Problem, Agitate, Solution) frameworks, die veel gevolgd worden door marketeers en bekend staan om het leveren van kwalitatief hoogwaardige content die weinig bewerking nodig heeft.

Kant-en-klare sjablonen

Rytr biedt 40+ kant-en-klare sjablonen voor verschillende contenttypen en use cases, zodat je een voorsprong hebt in je contentcreatie. Je kunt vervolgens de kracht van kunstmatige intelligentie gebruiken om de content te verbeteren door deze aan te passen aan de behoeften van je bedrijf.

Meertalige ondersteuning

Er zijn bijna 30+ ondersteunde talen in Rytr. U kunt uw content in elk van deze talen schrijven of vertalen. Deze functie helpt bij het maken van blogberichten, landingspagina's, social media berichten en e-mails voor een wereldwijde community.

Toon van de stem

via Rytr Rytr is een uitstekend platform om precies aan uw eisen te voldoen, omdat u kunt kiezen uit 20+ stemtonen. Je kunt je content aanpassen aan verschillende doelgroepen en behoeften door te kiezen uit formele, informele, professionele, vriendelijke, overtuigende en informatieve tonen.

Rtyr prijzen

Gratis plan: Tot 10k tekens per maand (voor altijd gratis)

Tot 10k tekens per maand (voor altijd gratis) Spaarplan: $9/maand

$9/maand Onbeperkt plan: $29/maand

Rytr voordelen

Genereert snel content met natuurlijke, goed geschreven en accurate output

Ondersteunt vertaling in meer dan 30 talen, wat de communicatie met een wereldwijd publiek vergemakkelijkt

Rytr nadelen

Hoewel het een aantal integraties biedt, kan het aantal integraties beperkt zijn in vergelijking met platforms met speciale contentmanagementfuncties

Lange content gegenereerd door Rytr kan repetitief zijn en werkt mogelijk niet voor alle contenttypes

Jasper AI vs. Rytr: Eigenschappen vergeleken

Jasper AI en Rytr zijn uitstekende AI-schrijftools; terwijl Jasper AI uitblinkt in resultaatgerichtheid en het uitvoeren van de juiste berichtgeving voor je bedrijf, is Rytr gericht op snelheid en kan het worden gebruikt voor uiteenlopende behoeften. Beide hebben SEO-tools, grammaticacontrole en plagiaatcontrole.

Laten we andere belangrijke functies vergelijken:

1. Toon aanpassen

Voor elk schrijfprogramma is het aanpassen van de toon cruciaal, vooral als je verschillende soorten inhoud maakt.

Jasper AI

Jasper AI leert en past zich aan aan de berichtgeving van je merk en integreert naadloos met je merkstem en stijlgidsen. Het functioneert als een integraal onderdeel van je team, dat in staat is ideeën om te zetten in multichannel campagnes terwijl de merkrichtlijnen worden gevolgd.

Rytr

Rytr biedt aanpassingsopties met meer dan 20 variaties om aan de door jou gewenste toon te voldoen. Je kunt kiezen uit verschillende stemtonen om content op maat te maken voor verschillende doelgroepen en doeleinden.

Als je deze twee vergelijkt om verschillende tonen aan te passen, komt Jasper AI als winnaar uit de bus voor organisaties, maar Rytr is het meest geschikt als allrounder.

2. Inhoud genereren

De gegenereerde content moet geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines zodat deze goed scoort en de juiste mensen bereikt. Laten we eens kijken hoe deze tools op dat gebied presteren.

Jasper AI

Jasper AI genereert content in lange en korte vorm voor meerdere kanalen, waaronder blogberichten, bijschriften voor sociale media en productbeschrijvingen. Het kan ook platformspecifieke afbeeldingen maken als aanvulling op de gegenereerde inhoud.

Rytr

Rytr gebruikt AI-gestuurde algoritmes om content te produceren op basis van bewezen copywritingformules zoals AIDA en PAS. Het biedt meer dan 40 kant-en-klare sjablonen voor verschillende contenttypes en use cases.

Jasper AI is beter als je inhoud wilt maken die goed presteert, terwijl Rytr de voorkeur geniet voor snelle creatie met verschillende stijlen.

3. Samenwerking en teamwerk

Een goede AI-tekstschrijftool stelt je in staat om met je team samen te werken aan ideeën en contentstukken, waardoor de uitvoering eenvoudiger wordt.

Jasper AI

Jasper AI vergemakkelijkt teamwerk door een kalender te bieden voor samenwerking en het maken van realtime bewerkingen. Je kunt deze kalender bekijken in Kanban-weergave en taken of een blogpostworkflow maken voor naadloos projectbeheer.

Rytr

Rytr stelt teams in staat om samen te werken aan contentcreatieprojecten. Met toegang voor meerdere gebruikers kunnen teams efficiënt samenwerken om content van hoge kwaliteit te produceren.

Rytr maakt eenvoudig teamwerk mogelijk, maar Jasper AI zou beter zijn voor samenwerking met de beschikbaarheid van een kalender, verschillende weergaven en vervolgacties.

4. Integratiemogelijkheden

Een schrijfassistent werkt het beste als je al je content kunt koppelen aan één werkruimte of je AI-tool kunt onderbrengen in verschillende tools die schrijfhulp nodig hebben.

Jasper AI

Jasper AI bevat een Chrome-extensie, compatibiliteit met Google Docs en API-toegang om Jasper naar je documenten te brengen. Het integreert ook met tools zoals Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make en Webflow.

Rytr

Rytr bevat een Chrome-extensie en API-toegang om Rytr voor al je projecten te gebruiken. Het integreert ook met apps zoals Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium en alle populaire sociale mediaplatforms.

Hoewel beide tools verbinding maken met Chrome, richt Jasper AI zich op integratie met uw zakelijke toepassingen, terwijl Rytr integreert met freelance en sociale mediaplatforms.

5. Prijzen

Investeren in het maken van betere content kan je verkoop, branding en communicatie verbeteren, maar het is het waard om te overwegen hoeveel je te besteden hebt.

Jasper AI

Jasper AI biedt een reeks prijsplannen met extra functies en aanpassingsopties. Het is relatief duur, maar heeft een eigen AI-afbeeldingsgenerator.

Rytr

Rytr heeft een gratis plan, dat je toegang geeft tot 40+ sjablonen en 30+ talen. En er zijn betaalde plannen met geavanceerde functies en aanpassingsopties.

Als je op zoek bent naar een snelle en eenvoudige oplossing, zijn de gratis of kosteneffectieve plannen van Rytr handig. Als je geavanceerde functies nodig hebt, is Jasper AI de investering waard.

Jasper AI is een goede Rytr AI alternatief voor marketeers die de nadruk leggen op prestaties. Tegelijkertijd is Rytr voor marketeers die op zoek zijn naar gepersonaliseerde content op maat. Uiteindelijk komt de keuze tussen Jasper AI en Rytr neer op individuele voorkeuren, workflowvereisten en de specifieke behoeften van het contentproductieproces.

Jasper AI vs. Rytr op Reddit

We hebben ons tot Reddit gewend om een oplossing te vinden voor dit Rytr vs. Jasper AI debat.

Sommige Reddit-gebruikers geven de voorkeur aan Jasper AI vanwege de geavanceerde functies. Ze vinden Jasper AI een complete oplossing voor elk soort schrijfwerk en stellen dat Jasper uitvoer van betere kwaliteit produceert.

Maar het kost wel wat werk om inhoud te genereren, en een gebruiker zegt, " Je moet zoveel werk doen om het leesbare inhoud te laten produceren dat je het net zo goed zelf kunt schrijven of iemand inhuren om dat te doen."_

Maar sommige gebruikers geven de voorkeur aan de diensten van Jasper.

"De nauwkeurigheid en taal van Jasper zijn geweldig - ik zal Rytr als back-up gebruiken als mijn Jasper-credits op zijn - ik betaal Jasper liever het extra geld voor de veel betere service."

Mensen die op zoek zijn naar een no-nonsense aanpak voor snel en gemakkelijk copywriting geven de voorkeur aan Rytr omdat het een goedkopere optie is voor het genereren van artikelen van hoge kwaliteit. Ze waarderen het snelle, responsieve en mobielvriendelijke ontwerp. Een andere gebruiker zei:

na GPT3 en GPT-NEO direct te hebben getest, Jarvis en anderen... voor mij heeft Rytr een briljante implementatie... het is geen magie, maar het bespaart enorm veel tijd."_

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Jasper AI vs. Rytr

Dus je hebt gehoord over Jasper AI en Rytr, maar heb je ClickUp al overwogen?

Het is meer dan een AI-tool; het is je partner voor alle schrijfgerelateerde taken. Terwijl Jasper AI en Rytr indrukwekkende functies bieden voor het maken van content, is ClickUp's AI schrijfassistent richt zich op het creëren van kwalitatief hoogstaande inhoud en vervolgacties zodat de inhoud optimaal wordt benut.

Het zorgt ervoor dat schrijven past in je proces van en hulpmiddel voor projectbeheer . Hier zijn enkele belangrijke functies die van ClickUp een overtuigend alternatief maken:

Brein van ClickUp

Schrijf en optimaliseer de inhoud voor betere resultaten met ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM

Ooit gewenst dat u een slimme rechterhand had die uw bedrijf door en door kent? Nou, dat is wat ClickUp Brein waar het allemaal om draait. ClickUp Brain is ClickUp's kunstmatige intelligentie en 's werelds eerste neurale netwerk dat uw taken, documenten en mensen met elkaar verbindt. Hierdoor is uw schrijfassistent beter op de hoogte van uw bedrijf en zijn functies.

ClickUp Brain's AI Writer for Work kan gemakkelijk inhoud voor u genereren. Moet u berichten voor sociale media maken? Vraag het ClickUp Brain. Ideeën nodig voor een campagne? Maak van ClickUp Brain uw brainstormpartner.

Het kan tabellen en sjablonen maken, uw tekst opschonen en taalfouten herstellen. Het is de enige schrijfpartner die u nodig hebt om impactvolle inhoud te genereren.

ClickUp Docs

Naadloos en in realtime samenwerken aan verschillende documenten, ideeën en workflows onder één dak

Zeg vaarwel tegen onhandige samenwerkingstools voor documenten! ClickUp Documenten laat u en uw team in realtime samenwerken, of u nu brainstormt over ideeën of de laatste versie bijwerkt.

U kunt documenten maken of bewerken en wijzigingen naadloos bijhouden. Dit is vooral handig als je samen aan een campagne werkt aan de hand van een gedeeld document waarin iedereen zijn ideeën kan inbrengen.

Je hoeft je geen zorgen te maken over het verspillen van tijd aan schrijfformaten. Je kunt kiezen uit verschillende schrijfsjablonen en pas ze aan door stijl en functionaliteit toe te voegen met knoppen, banners, tabellen, pictogrammen en meer.

ClickUp Projectbeheer

Voltooi projecten sneller en efficiënter met de functie ClickUp Projectbeheer

Met ClickUp's projectbeheer functie aan uw zijde, blijft u altijd op schema.

Voltooi projecten sneller en efficiënter met behulp van een gekoppelde blogworkflow, documenten, realtime dashboards, taakborden, tijdlijnen, tools voor het toewijzen van resources en de mogelijkheid om samen te werken.

ClickUp maakt het gemakkelijk om uw hele content pijplijn te visualiseren met verschillende weergaven voor taakborden. Van het beheren van contentkalenders tot het overzien van marketingcampagnes, u kunt ClickUp gebruiken om contentprojecten op schema te houden en teams op één lijn te brengen naar gemeenschappelijke doelen.

Geen enkele taak blijft onbeheerd achter, want u kunt instellen dat taken automatisch worden toegewezen aan schrijvers. U kunt dit alles en de voortgang van individuen of projecten volgen op een realtime dashboard.

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

Kies de beste AI-tool voor het maken van inhoud

Hoewel Jasper AI en Rytr toonaangevende AI-schrijftools in de branche zijn, bieden ze alleen innovatieve oplossingen om het contentcreatieproces te stroomlijnen.

Maar we weten allemaal dat het maken van content meer is dan alleen schrijven; het omvat ook spellingcontrole, blogupdates, contentbeheer, SEO en projectbeheer, trefwoordonderzoek en nog veel meer.

Dus waarom tijd en geld besteden aan het creëren van een ecosysteem voor contentcreatie en -beheer als ClickUp alles samenbrengt in één platform? Meld u gratis aan bij ClickUp en versnel uw schrijfproces.