Top 10 Leiderschap Podcasts om uw succesreis te stimuleren

Ben je op zoek naar nieuwe perspectieven, de nieuwste inzichten en strategieën om je leiderschapstraject te verbeteren? Kijk dan niet verder dan de wereld van podcasts!

In de zakenwereld van vandaag is continu leren over leiderschap belangrijker dan ooit. Leiderschap is meer dan autoriteit en titels; het is het vermogen om te inspireren, te leiden en te innoveren. En de zoektocht naar kennis, groei en evolutie is de sleutel tot effectief leiderschap.

Als leider moet je een voortdurende student zijn, toegewijd aan het aanscherpen van je vaardigheden en het voorblijven. Maar de tijd vinden om te leren in je drukke schema kan een uitdaging zijn.

Dit is waar leiderschapspodcasts van pas komen. Ze bieden een unieke mix van inspiratie, educatie en inzichten uit de echte wereld en zijn handige, toegankelijke tools voor alledaagse leiders om hun horizon te verbreden en hun vaardigheden aan te scherpen.

In dit artikel bekijken we de 10 beste leiderschapspodcasts.

Inzicht in Leiderschap Podcasts

Met meer dan 5 miljoen podcasts wereldwijd hebben podcasts de digitale wereld overgenomen. Het aantal podcastluisteraars in 2023 was meer dan 460 miljoen en zal dit jaar naar verwachting 504,9 miljoen bedragen.

het aantal podcastluisteraars wereldwijd van 2019 tot 2024 (in miljoenen) via *[statista](https://www.statista.com/statistics/1291360/podcast-listeners-worldwide/)* Maar wat maakt podcasts zo populair? Wel, een van de redenen is gemak en toegankelijkheid. 59% van de mensen multitasken terwijl ze naar podcasts luisteren. Dus of je nu werkt, klusjes doet, autorijdt, ontspant of sport, met podcasts kun je je geest en lichaam bezighouden. Onderzoek suggereert ook dat podcasts mensen motiveren en productiever maken.

Leiderschapspodcasts zijn virtuele mentors, toegankelijk met een paar tikken op je smartphone of laptop. Veel podcasts bevatten interviews met thought leaders, experts uit de sector en succesvolle mensen uit de praktijk leiderschapsstijlen strategieën, filosofieën en praktijkervaringen.

Met de juiste leiderschapspodcasts kunt u:

Professionele hindernissen overwinnen en onschatbare lessen leren

Bruikbaar advies krijgen om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen

Uw leiderschapsreis verbeteren en uw leiderschapsstijl vinden

Deel uitmaken van een leiderschapscommunity, ideeën uitwisselen en collectief groeien

De Beste Podcasts voor Leiderschap: Details en inzichten

Er zijn podcasts voor elk interessegebied, van productiviteitspodcasts tot podcasts voor professionele groei. Dit maakt het vinden van de juiste podcasts erg lastig, vooral als je er 5 miljoen moet uitkammen.

Maar maak je geen zorgen: wij hebben de 10 beste leiderschapspodcasts voor je op een rijtje gezet.

1. Jocko Podcast

via youTube Op zoek naar bruikbaar advies en een unieke kijk op leiderschap? De Jocko Podcast zal je niet teleurstellen.

Onder leiding van Jocko Willink, een gepensioneerde Navy SEAL-officier, auteur en leiderschapsadviseur, biedt de Jocko Podcast militaire perspectieven op leiderschap, persoonlijke en professionele ontwikkeling en discipline.

Jocko heeft 20 jaar ervaring als Navy SEAL en is medeoprichter van Echelon Front, een bedrijf dat leiderschapslessen geeft aan individuen, leiderschapsteams en organisaties.

Hij geeft je directe ideeën en meningen over het aanpakken van je uitdagingen en het bereiken van je doelen. En deze ideeën gaan verder dan leiderschap. Je kunt ze toepassen op alle gebieden van je leven.

Deze leiderschapspodcast is conversationeel, waarbij Jocko gasten als Jordan Peterson, Dakota Meyer en Alex Honnold uitnodigt om verschillende onderwerpen te bespreken. Elke aflevering kan variëren van 10 minuten tot 6 uur.

Must-listen afleveringen

Training, discipline en het slagveld van het leven met Leif Babin Als leider heb je misschien niet altijd de tijd om naar lange leiderschapspodcasts te luisteren. Dus als je waardevolle tips in hapklare afleveringen wilt, is IdeaCast van Harvard Business Review perfect.

Gastheren Alison Beard en Curt Nickisch nemen luisteraars mee op een boeiende reis langs leiderschapslessen, de nieuwste trends en uitdagingen. Elke aflevering duurt bijna 30 minuten en bevat gesprekken met experts uit de industrie, leiders, professoren en auteurs.

Enkele van de recente gasten op de podcasts zijn Bob Sutton (een professor van Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO van Decisive) en Ted Bililies (Managing Director van AlixPartners).

Het succes van de podcast blijkt uit de vele afleveringen en de lange geschiedenis. De podcast heeft meer dan 900 afleveringen die teruggaan tot 2006! De laatste afleveringen gaan over de freelance economie, één-op-één gesprekken en terugkeer naar kantoor, teambeheer en meer.

Must-listen afleveringen

Wat de freelance-economie betekent voor uw talentstrategie Wilt u rechtstreeks leren van enkele van de meest succesvolle CEO's?

Greg Demetriou, voormalig detective en de huidige CEO van Lorraine Gregory Communications, is de oprichter en gastheer van de Ask a CEO-podcast. Hij interviewt oprichters en CEO's uit verschillende sectoren om meer te weten te komen over hun standpunten, reizen, uitdagingen en successen.

Een van de beste dingen aan deze leiderschapspodcast is dat je naar authentieke gesprekken kunt luisteren. De gasten vertellen openhartig over hun mislukkingen en worstelingen. Dit geeft je realistische kennis over hoe je uitdagingen het hoofd kunt bieden en ze kunt overwinnen.

Enkele recente gasten op de podcast zijn Frank Romeo (activist en PTSD-voorlichter), Jennifer Marks (Managing Director van J.P. Morgan Private Bank) en Michael Dowling (CEO van Northwell Health). De afleveringen duren meestal 15 minuten tot een uur.

Must-listen afleveringen

Het verschil tussen managen en leiden met Michael Dowling Een andere geweldige hapklare leiderschapspodcast, de Andy Stanley Leadership podcast, behandelt relevante onderwerpen zoals communicatie, besluitvorming, motivatie, kernwaarden leiderschapstransities, het stellen van doelen en het voeren van moeilijke gesprekken.

Andy Stanley heeft een passie voor lesgeven en het aanspreken van publiek en heeft meer dan drie decennia ervaring als spreker op leiderschapsevenementen. Hij is ook een veelgevraagd communicator, de oprichter van North Point Ministries en de bestsellerauteur van meer dan 20 boeken.

De podcastafleveringen zijn kort, ongeveer 20 minuten. Elke aflevering biedt diepgaande gesprekken met co-host Lane Jones of een gast. De podcast biedt aspirant- en nieuwe leiders unieke inzichten, ervaringen en bruikbaar advies met voorbeelden uit de praktijk.

Must-listen afleveringen

Verrassende manieren waarop leiderschap verandert met Clay Scroggins De EntreLeadership Podcast wordt gepresenteerd door Dave Ramsey, de CEO en oprichter van Ramsey Solutions, een bedrijf dat mensen helpt controle te krijgen over hun geld. Wat deze podcast uniek en het beluisteren waard maakt, is het unieke format en de ervaringen van de gastheer.

Dave Ramsey stond ooit op de rand van een faillissement totdat hij zijn weg vond naar een lokaal radiostation. Met pure vasthoudendheid en vastberadenheid richtte hij Ramsey Solutions op en werd hij een bestsellerauteur.

Hij begon The EntreLeadership Podcast om mensen te helpen hun leven in eigen hand te nemen, hun persoonlijke groei en ontwikkeling te verbeteren en te voorkomen dat ze de fouten maken die hij in zijn beginjaren maakte.

Dave beantwoordt live vragen van bellers, interpreteert ze voor de luisteraars en geeft oplossingen en bruikbaar advies. Afleveringen duren meestal 30 minuten tot 1 uur.

Bovendien praat hij ook met bekende persoonlijkheden en experts uit de sector, zoals Kacy Maxwell (Executive Director of Marketing, Ramsey Group), George Kamel (Senior Executive Vice President of B2C Suzanne Simms), enz.

De onderwerpen variëren van het nemen van goede beslissingen en mentale gewoonten tot het bespreken van overwinningen, mislukkingen en mislukkingen in leiderschap planningsstrategieën .

Must-listen afleveringen

Goed leidinggeven door groeipijnen in het bedrijfsleven Het perfecte kopje koffie en een stimulerend gesprek met enkele van de bekendste leiderschapsdeskundigen erbij - klinkt als een droom, nietwaar? Met Leadership Biz Cafe is het dat niet meer.

Leadership Biz Cafe bevat gesprekken met bekroonde onderzoekers, experts en ervaren leiders met praktische inzichten. Enkele van de populaire gasten op de podcast zijn Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant en Charles Conn.

Deze leiderschapspodcast bespreekt een breed scala aan onderwerpen. Deze omvatten het voorbereiden op crises, het ondersteunen van werknemerssucces en de nodige mentaliteit, en het leiden door verandering en crisis. Het uiteindelijke doel is om aspirant-leiders praktisch advies te geven en hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Elke aflevering heeft de vorm van een interview en duurt 30-60 minuten.

Gastheer Tanveer Naseer behoort tot de beste leiderschapssprekers ter wereld en heeft talloze erkenningen ontvangen. Zijn bedrijf, Tanveer Naseer Leadership, is toonaangevend op het gebied van leiderschapstrainingen en consulting.

Must-listen afleveringen

Wat er nodig is om anderen te inspireren door uw leiderschap De podcast 'Dare to Lead' wordt gepresenteerd door Brené Brown, een auteur, professor en spreker, en is gebaseerd op haar bestseller. De leiderschapspodcast bevat gesprekken met veranderingskatalysatoren, cultuurverschuivers en meer dan een paar onruststokers die durven te leiden.

Ze bespreekt diverse onderwerpen, zoals veerkracht, stress, psychologische en emotionele behoeften op de werkplek, het imposter-syndroom en inclusiviteit, met haar gasten in een conversationeel format.

Enkele van haar populairste gasten zijn Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley en Ruchika Tulshyan. Met afleveringen van 40 tot 80 minuten biedt Brown een boeiende kijk op leiderschap.

De podcast is relevant omdat hij zich richt op het ontwikkelen van compassievolle en succesvolle leiders die moed, hart en empathie waarderen.

Must-listen afleveringen

Brené en Barrett over waarom elke leider zich zorgen moet maken over een giftige cultuur Lean In van Sheryl Sandberg is een van de beste leiderschapspodcasts om vrouwen te helpen hun ambities waar te maken. Het is een podcast over leiderschap waarin vrouwen centraal staan en waarin cruciale bronnen voor persoonlijke ontwikkeling worden gedeeld, gendergelijkheid wordt gepromoot en oplossingen worden geboden voor problemen waarmee vrouwen vaak worden geconfronteerd op de werkplek.

De podcast wordt gepresenteerd door Sheryl Sandberg, een technologie-executive, auteur en medeoprichter van de Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Elke aflevering van de podcast duurt 30-55 minuten.

In de afleveringen bespreekt Sheryl veel meer dan alleen leiderschap. Ze bespreekt persoonlijke gebeurtenissen en cruciale onderwerpen zoals likeability bias, de politieke vertegenwoordiging van vrouwen, het opvoeden van zelfverzekerde vrouwen, vrouwen die over het hoofd worden gezien in de gezondheidszorg en nog veel meer. In de podcast zijn gasten als Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski en Fatima Goss Graves.

Lean In biedt ook mogelijkheden voor mentorschap en het opbouwen van een ondersteunend netwerk voor vrouwen.

Must-listen afleveringen

Hoe het is om de enige vrouw in de kamer te zijn De Dov Baron Show, die voorheen Leadership and Loyalty heette, wordt geprezen als de podcast waar Fortune 500 executives naar luisteren. Dov Baron, de gastheer en een van de top 100 sprekers van Inc. Magazine's top 100 sprekers, bespreekt leiderschap in een psychologische context in deze podcast.

Hij gaat dieper in op verschillende rollen en benadrukt de emotionele aspecten van leiderschap. De afleveringen verkennen de inspirerende verhalen, geheimen en vaardigheden van ondernemers, wetenschappers en Emmy-winnaars die luisteraars helpen zich voor te bereiden op impactvol leiderschap.

Van onderwerpen als leiderschapsconnecties en neurodivergentie tot representatie en het vinden van je doel, de podcast heeft het allemaal! Enkele van de opmerkelijke gasten zijn Dr. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams en Dr. Azra Raza.

Must-listen afleveringen

Verhoog uw leiderschapsgroei met ClickUp

Leiderschap heeft niet alleen te maken met mentaliteit, maar ook met het effectief gebruik van de beste hulpmiddelen en middelen die beschikbaar zijn. Zelfs de grootste bedrijfsleiders ter wereld hebben de beste hulpmiddelen nodig om leiderschapsvaardigheden te bevorderen en persoonlijke en professionele groei te stimuleren.

Dit is waar ClickUp van pas komt. ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool die met zijn vele functies leiderschapsontwikkeling en effectief leiderschap mogelijk maakt.

U kunt uw processen stroomlijnen en automatiseren, de voortgang bijhouden, de gezondheid van het team bewaken, risico's beheren en analyseren, haalbare doelen stellen, in realtime samenwerken en nog veel meer doen met ClickUp's projectbeheerplatform .

Aanpasbare dashboards

houd alle aspecten van je projecten bij met Gantt View_

Net zoals een aanpasbaar dashboard u helpt om op de hoogte te blijven, maakt het hebben van meerdere weergaven het bijhouden van de voortgang en het beheren van workflows veel vlotter. ClickUp's 15+ aanpasbare weergaven komen tegemoet aan uw verschillende voorkeuren voor taakbeheer en workflowvisualisatie.

U kunt gebruik maken van lijstweergave, bordweergave, Gantt-weergave, activiteitenweergave, werklastweergave en andere weergaven op basis van uw behoeften en specifieke vereisten.

Kliksjablonen

Gebruik de sjabloon voor gezondheidsmonitoring van het leiderschapsteam om de prestaties van je team te meten

Zorgen voor je mensen is een van je meest cruciale leiderschapstaken. Dit is waar ClickUp's gezondheidsmonitor sjabloon voor leiderschapsteams kan helpen. Het helpt u bij te houden hoe iedereen het doet.

Het geeft je realtime inzicht in je prestaties, identificeert verbeterpunten en houdt de voortgang bij om het potentieel en het succes van je team te maximaliseren. Bovendien helpt het je om transparantie te behouden, een open dialoog te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

U kunt ook ClickUp's projectmanagementsjablonen om uw werk gemakkelijker en sneller te maken.

Verrijk uw leiderschapsvaardigheden

Leiderschap is geen one-stop shop; het is een reis zonder einde. Je kunt deze leiderschapspodcasts zien als je vertrouwde metgezellen op je reis. Van topmanagers tot nieuwelingen, deze podcasts delen wat er nodig is om een groot en meelevend leider te zijn.

Elke aflevering is een miniles, met coole trucs, waardevolle suggesties en diepgaande inzichten die je helpen om uitdagingen aan te gaan en vooruitgang te boeken op weg naar succes.

Om je leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen, kun je het beste de beste hulpmiddelen bij de hand houden. Ontdek vandaag nog de magie van ClickUp om uw vaardigheden te verbeteren door gratis aanmelden !

FAQs

**Wat is de nummer één leiderschapspodcast?

De podcast Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders behoort tot de beste leiderschapspodcasts.

Waarom luisteren naar leiderschapspodcasts?

Luisteren naar podcasts over leiderschap is een handige en toegankelijke manier om waardevolle inzichten te verwerven, te leren van ervaren leiders en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en strategieën op het dynamische gebied van leiderschap.

**Naar welke podcasts luisteren CEO's?

CEO's luisteren vaak naar leiderschapspodcasts op basis van hun interesses en focus op de sector. Enkele voorbeelden zijn The Dov Baron Show, Coaching for Leaders en de Jocko Podcast.