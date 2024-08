Smartsheet vs. Microsoft Project: Welke Project Management Tool is het beste?

Oplossingen voor projectmanagement kunnen een redder in nood zijn voor het organiseren van uw projecten en taken, vooral als het project relatief complex is. Het kiezen van de juiste tool voor projectmanagement kan echter vaak een lastige Taak zijn. Vooral als je bedenkt dat er veel veelbelovende opties zijn, elk met unieke sterke punten en functies.

Maar bij het kiezen van een oplossing voor projectmanagement moeten we verder kijken dan het glanzende laagje en op zoek gaan naar de inhoud. De ideale tool moet je helpen projecten te plannen, taken toe te wijzen, resources te beheren, geautomatiseerde workflows mogelijk te maken en te zorgen voor een evenwichtige werklast in je team.

Daarom hebben we twee uitstekende hulpmiddelen voor projectmanagement uitgekozen die bekend staan om hun praktische aanpak en de juiste basisprincipes. In deze vergelijking bekijken we de voor- en nadelen van Smartsheet vs. Microsoft Project, vergelijken we de belangrijkste functies, prijzen en zelfs klantbeoordelingen om u te helpen de beste optie te kiezen.

**Wat is Smartsheet?

Smartsheet is een platform voor projectmanagement dat gebruik maakt van een vertrouwde spreadsheetinterface om u te helpen bij het beheren van projecten, het toewijzen van taken en het beheren van meerdere portfolio's met projecten. Het combineert de functies van tools voor projectmanagement en Microsoft Excel en gaat verder.

dashboard voor projectbeheer via_ Smartsheet Met Smartsheet kunt u historische gegevens visualiseren als grafieken, uw taken weergeven in Gantt grafieken en essentiële taken markeren in de tijdlijn van uw project.

Hoewel Smartsheet uitblinkt in flexibiliteit, mist het de vuurkracht om complexe projectfuncties zoals resource leveling en geavanceerde rapportage te beheren in vergelijking met sommige Smartsheet alternatieven .

Functies van Smartsheet

1. Automatisering

Automatisering van werkstromen is een populaire functie van Smartsheet waarmee u terugkerende en tijdrovende processen kunt optimaliseren. Het heeft een drag-and-drop UI zonder code om eenmalige of terugkerende workflows te maken door meerdere acties en paden te combineren. U kunt ook op gebeurtenissen of schema's gebaseerde triggers instellen.

Bovendien kun je hun verzameling kant-en-klare werkstroom sjablonen gebruiken voor je projectmanagement taken zoals wekelijkse statusverzoeken, herinneringen voor deadlines en meer. Dit omvat ook het weergeven van en reageren op updates van tools van derden zoals Microsoft Teams of Slack.

2. Werkstroom aangepast

Bridge van Smartsheet is een drag-and-drop interface waarmee u eenvoudig blokken voor workflows kunt toevoegen en workflowlogica kunt definiëren voor een complexe processtroom. Hiermee kunt u uw workflows naar wens aanpassen.

U kunt ook workflows maken met formulieren van Smartsheet om gegevens van interne en externe belanghebbenden te verzamelen en deze rechtstreeks in de spreadsheet op te slaan. Bouw snel een formulier met voorwaardelijke logica, zodat uw vragen relevant zijn voor de persoon die het formulier invult. U kunt ook gebruikmaken van brandingelementen zoals kleuren, logo's, GIF's en afbeeldingen om het formulier aan uw wensen aan te passen.

Integraties met tools zoals AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint en UPS Tracking, zodat u Smartsheet kunt aanpassen aan uw unieke behoeften.

3. Samenwerking op het gebied van content

U kunt naadloos samenwerken met uw teamleden, feedback delen en real-time voortgang bijhouden met behulp van Smartsheet contentsamenwerking.

inhoud samenwerken via_ Smartsheet Met functies voor chatten en opmerkingen kunt u:

Processen bewaken en beoordelen vanuit een project sheet

Waarschuwingen en herinneringen instellen voor de leden van je team

Collega's of leveranciers/partners toestaan om content te bekijken zonder dat ze sheettoegang hoeven te krijgen

Versiebeheer vereenvoudigen met een automatische vergrendeling van oude versies om ervoor te zorgen dat u alleen aan de nieuwste content werkt

Prijzen voor Smartsheet

Gratis : Forever Free-abonnement

: Forever Free-abonnement **Pro: $9 per gebruiker per maand

Business : $32 per gebruiker per maand

: $32 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

**Wat is Microsoft Project?

Microsoft Project, of MS Project, is software voor projectmanagement die samen met de Microsoft Office-bundel wordt aangeboden. Je kunt het gebruiken om eenvoudige projecten te beheren, planningen te maken, resources toe te wijzen en de tijd bij te houden. Geavanceerde functies zoals Gantt grafieken, Kanban-borden, projectkalenders en andere weergaven helpen je om meerdere kleine en grote projecten in één tool te beheren.

Projectbeheer via Microsoft Project Hoewel het een steile leercurve heeft in vergelijking met sommige Microsoft Project alternatieven het biedt naadloze verbindingen met andere toepassingen en platformen van Microsoft. Dit maakt het ideaal als je op zoek bent naar een tool voor projectmanagement met een uitgebreid ecosysteem.

De functies van Microsoft Project

1. Meerdere weergaven van projecten

Microsoft Project biedt verschillende weergaven voor projectmanagement, waardoor het ideaal is voor projectmanagers en teams. Dit omvat:

Rasterweergave voor het plannen en beheren van lijsten met taken

Board View, zoals een visueel Kanban-bord en andere om werkstromen en status te helpen beheren

Tijdlijnweergaven zoals Gantt grafiek en andere tijdlijnopties voor het plannen van taken over de tijdlijn van het project

2. Sjablonen voor geavanceerde projectplanning

gebruiksklare sjablonen voor projecten via_ Microsoft Project Sjablonen voor projectplanning kunnen u helpen bij het snel organiseren van Taken en doelen van projecten bijhouden . Met Microsoft Project kun je sjablonen kiezen die gericht zijn op de Agile- of Watervalmethode en kun je elke fase van het project plannen met behulp van de sjablonen voor planning.

3. Portfolio overzicht

U kunt duidelijk zichtbaarheid krijgen over meerdere projecten tegelijk met behulp van functies voor projectmanagement. Hierdoor kunt u prestatiecijfers analyseren, weloverwogen middelen toewijzen en succesvolle resultaten garanderen.

Prijzen voor Microsoft Projecten

On-premise/Desktop versie

Project Standaard 2021 : $679,99 (eenmalige aankoop)

: $679,99 (eenmalige aankoop) Project Professional 2021: $1129,99 (eenmalige aankoop)

Cloud-gebaseerde oplossingen

Project Abonnement 1 : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Project Abonnement 3 : $30 per gebruiker per maand

: $30 per gebruiker per maand Project Plan 5: $55 per gebruiker per maand

Smartsheet vs. Microsoft Project: Functies vergeleken

Smartsheet en MS Project combineren unieke functies om u zo goed mogelijk te helpen de klus te klaren. Daarom volgt hier een vergelijking tussen Microsoft Project en Smartsheet om u een beter inzicht te geven in de sterke en zwakke punten van beide oplossingen voor projectmanagement.

1. Functies voor samenwerking

Smartsheet heeft een aantal interessante functies voor samenwerking, waarmee u toestemming kunt geven op rij-niveau, opmerkingen kunt toevoegen, samen bewerkingen kunt uitvoeren en op de hoogte kunt blijven van de toevoegingen met real-time bijhouden. Dit maakt het ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke en samenwerkende tool voor projectmanagement.

Microsoft Project heeft daarentegen wel robuuste samenwerkingstools, maar die zijn minder intuïtief. Je kunt opmerkingen toevoegen, wijzigingen bijhouden en zelfs realtime updates uitvoeren, maar deze zijn beperkt en moeilijk te beheren, vooral met de desktop versies.

Winnaar: Smartsheet

2. Automatisering

Smartsheet biedt automatisering zonder code om repetitieve taken te elimineren en tijd te besparen. Het heeft ook een heleboel kant-en-klare sjablonen voor aangepaste workflows, maar in vergelijking met MS Project mist het de kracht.

MS Project biedt daarentegen geavanceerde automatiseringsmogelijkheden die ideaal zijn voor complexe workflows en projectmanagement. Het heeft aanpasbare sjablonen en ingebouwde automatisering om te gebruiken bij het maken van nieuwe projecten.

Winnaar: Microsoft Project

3. Projectflexibiliteit

Smartsheet staat bekend om zijn flexibiliteit en biedt een op bladen gebaseerde interface die u eenvoudig kunt aanpassen aan uw behoeften. Dit helpt u om de tool te gebruiken voor budgettering, projectmanagement, het bijhouden van resources, inventarisatie en nog veel meer, met aanpasbare weergaven om u te helpen bij het beheren van verschillende projecten.

Microsoft Project vertrouwt echter op een starre structuur voor het beheren van projecten projectontwikkeling mogelijkheden en heeft een steile leercurve. Hoewel het meerdere weergaven kan bieden, maakt de complexe structuur het alleen ideaal voor bepaalde projecten.

Winnaar: Smartsheet

4. Geavanceerd middelenbeheer

Omdat Smartsheet vooral gericht is op de weergave in spreadsheets, biedt het eenvoudige functies voor het toewijzen van resources. Dit kan u helpen bij het plannen van projecten, het bijhouden van de tijd en dynamische rapportage. Maar vergeleken met de concurrentie mist het geavanceerde functies voor het plannen en optimaliseren van resources, zoals conflictdetectie, nivellering en meer.

Op het gebied van projectmanagement en -toewijzing is Microsoft Project echter een duidelijke winnaar. Het heeft geavanceerde functies voor resourceplanning waarmee je taken kunt aanvragen en toewijzen, programma's en meerdere portfolio's voor projecten kunt bijhouden en vooraf gemaakte rapporten kunt krijgen om de toewijzing van resources bij te houden. Je kunt het zelfs synchroniseren met andere apps zoals Microsoft Teams, waardoor je de toewijzing van projecten en taken kunt verbeteren.

Winnaar: Microsoft Project

Smartsheet vs. Microsoft Project op Reddit

Wat zeggen mensen op Reddit over Smartsheet vs Microsoft Project? Als je zoekt op Microsoft Project vs. Smartsheet op Reddit zie je veel discussies over het ideale platform voor projectmanagement.

De meeste gebruikers zijn het erover eens dat Microsoft Project ideaal is als je Microsoft Office 365 of Microsoft Teams al gebruikt als algemeen platform voor projectmanagement. Een gebruiker zei ik heb ervaring in verschillende rollen in programmamanagement. Elk heeft zijn sterke punten en de keuze hangt af van je specifieke behoeften. Aangezien je team al MS Teams gebruikt, kan de integratie van een platform voor projectmanagement dat naadloos samenwerkt met Teams de samenwerking verbeteren."_

Smartsheet krijgt echter lovende kritieken, vooral omdat het meerdere weergaven ondersteunt, zoals lijsten, kalenders, Kanban-borden en formulieren. Hier is commentaar van een Redditor , "Ik heb MS Project, Monday, Trello en Smartsheet gebruikt en hoewel sommige van de lijsten het goed doen binnen hun specifieke takengebied, kon ik met Smartsheet veel dingen nog goed doen. Zo kon ik projecten behandelen als lijsten vs. kalenders vs. een Kanban-bord en formulieren gebruiken. Het is zeker een beetje meer leren omdat het een blanco lei is, minder structuur, maar het gebrek aan structuur is ook zijn kracht, waardoor het zoveel flexibiliteit biedt als je aankunt."

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Smartsheet vs. Microsoft Project

Er is geen duidelijke winnaar in de strijd tussen Microsoft Project en Smartsheet. Smartsheet is flexibel en heeft veel krachtige functies. Het is een spreadsheetsoftware die ook kan worden gebruikt voor Taakbeheer, het aanmaken van werkstromen en Projectmanagement.

Aan de andere kant heeft Microsoft Project diepe wortels in complexe abonnementen. Het is ideaal als je al gebruik maakt van Microsoft producten als onderdeel van je algemene business- en Enterprise-abonnementen. Het heeft een steile leercurve, maar kan dezelfde functies en automatiseringsmogelijkheden bieden.

Dit is waar een end-to-end platform voor projectmanagement zoals ClickUp wonderen kan doen. Een alles-in-één oplossing voor productiviteit, ClickUp kan al uw activiteiten in één platform combineren. Zo kunt u taken aanmaken, workflows automatiseren, bijhouden, enz doelen van projecten bijhouden en uw hele organisatie beheren met één software.

Functies van ClickUp

1. Houd uw werk bij en organiseer het met de tabelweergave

beheer en bijhoud uw taken op een spreadsheet met de tabelweergave van ClickUp-taak_

Ga verder dan de traditionele tabel met ClickUp's tabel weergave waarmee u bliksemsnelle spreadsheets en krachtige visuele databases kunt maken in slechts enkele minuten. Met deze weergave kunt u:

Taken organiseren en gegevens in bulk bewerken met responsieve, intuïtieve tabellen

MakenAangepaste velden binnen ClickUp om de voortgang van taken bij te houden, bijlagen toe te voegen en 15+ andere veldtypes

Verbind databases en meerdere velden door Taken, documenten en afhankelijkheid te koppelen

Uw tabelweergave formatteren en met iedereen delen, zodat teams beter kunnen samenwerken

2. Gebruiksklare sjablonen voor spreadsheets

Als u graag spreadsheets gebruikt voor uw werkstromen en het bijhouden van projecten, zult u met veel plezier werken met de ClickUp spreadsheetsjabloon. Dit aanpasbare spreadsheetsjabloon gaat verder dan de traditionele hulpmiddelen en stelt u in staat om alles te doen, van eenvoudige budgetten tot complex projectmanagement, bijhouden van voorraden, bestellingen en nog veel meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/table-20view.gif ClickUp Spreadsheet Template kan u helpen bij het organiseren en visualiseren van een verscheidenheid aan gegevens https://app.clickup.com/signup?template=t-54710690&_gl=1\*1ei80ye*\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met deze sjabloon voor projectmanagement kunt u:

Spreadsheets organiseren in één gecentraliseerd systeem

Wijzigingen in de tijd bijhouden en samenwerken met teamgenoten

Overal ter wereld gemakkelijk toegang krijgen tot uw gegevens en ze bijwerken

3. Alles-in-één platform voor projecten

Met het ClickUp projectmanagement platform krijgt u niet alleen de essentiële functies zoals bij andere tools. In plaats daarvan krijg je het beste van projectmanagement, samenwerking in teams en tools voor taakbeheer met geavanceerde functies om grote teams te beheren, deadlines bij te houden, complexe en grote projecten te vereenvoudigen en tijd te besparen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif Project mijlpalen in ClickUp Gantt weergave /%img/

project mijlpalen volgen in ClickUp Gantt-weergave_

Bovendien krijgt u geavanceerde functies voor samenwerking om u te helpen:

Best practices in projectmanagement te standaardiseren en te schalen

Gebruik te maken vanClickUp Brain's AI-kracht om taken te stroomlijnen en efficiënt te werken met een AI-projectmanager aan uw zijde

Plan en prioriteer met gemak, krijg diepgaande zichtbaarheid en meerdere weergaven op al uw projecten, zodat u ze kunt afstemmen op de doelen van het bedrijf

Beter samenwerken met deelbare documenten, live bijhouden en intern chatten

De efficiëntie verhogen met automatisering en rapportage

ClickUp prijzen

Hebben we al vermeld dat ClickUp een Free Forever-abonnement heeft, samen met vier andere prijsopties om uit te kiezen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

Projectmanagement voor de winst

ClickUp is uw ideale optie om te voldoen aan al uw organisatorische vereisten op het gebied van projectmanagement. Hoewel Smartsheet en MS Project op zichzelf al geweldige tools zijn, heeft ClickUp een eigen plek veroverd dankzij de overvloed aan nuttige functies, ClickUp AI-integratie, enz. Als je het nog niet hebt geprobeerd, raden we je ten zeerste aan om het te proberen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !