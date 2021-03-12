Een blik op de toekomst van werken op afstand met Safety Wing

Een wereld die wordt gerund door telewerkers is al lang in zicht, en de uitdagingen van 2021 hebben dit alleen maar dichterbij gebracht. Nu we steeds meer voordelen zien van werken op afstand en start-ups groeien om deze locatieonafhankelijke werknemers te faciliteren, kunnen we alleen maar aannemen dat deze nieuwe telewerkers een blijvend fenomeen zijn.

Maar hoe ziet de toekomst van werken op afstand eruit en wie zijn de breinen achter deze groei? Laten we eens kijken naar enkele opkomende trends op het gebied van werken op afstand die de toekomst van werk zullen vorm geven, en naar de nieuwe technologieën en bedrijven die dit mogelijk maken.

Zal de werkplek veranderen?

Om een lang verhaal kort te maken: de werkplek moet veranderen. Er is geen andere manier.

Niet alleen vanwege de olifant in de kamer (kuch COVID-19), maar ook omdat de wereld van werk al aan het veranderen was voordat de pandemie groot nieuws werd. Bedrijven met de technologie, het vooruitziende blik en de open-minded medewerkers hebben de overgang van het kantoor naar deze nieuwe COVID-gerichte wereld zonder al te veel onderbrekingen gemaakt. Degenen die moeite hebben gehad om zich aan te passen, hebben helaas veel hobbels op de weg gezien en sommigen hebben zelfs het einde niet gehaald.

Nu steeds meer bedrijven tegemoetkomen aan de wensen van telewerkers, is er een enorme rush ontstaan om hen te helpen. Deze enorme toestroom van tijdelijke telewerkers heeft ons een ongelooflijk inzicht gegeven in hoe de wereld eruit zou kunnen zien met een groter aandeel telewerkers, en heeft nog meer bedrijven open gesteld voor de mogelijkheid van telewerken.

Welke trends op het gebied van werken op afstand zijn momenteel in opkomst?

Elk nieuw jaar brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, en 2021 is zonder twijfel een lastig jaar geweest voor iedereen. Ondanks alle proefversies en tegenslagen zijn er enkele duidelijke trends zichtbaar binnen gemeenschappen van locatieonafhankelijke werknemers, waarvan er vele zich waarschijnlijk in de nabije toekomst zullen voortzetten.

Exodus uit steden

Nu er overal ter wereld lockdowns worden ingesteld, lijkt de aantrekkingskracht van grote steden in een neerwaartse spiraal terecht te zijn gekomen. De bruisende sociale scenes, culturele hotspots en prachtige stadsgezichten die we allemaal kennen en liefhebben, zijn tot stilstand gekomen. In plaats daarvan blijven we achter met dure huurprijzen, lege straten en een gebrek aan groene ruimte.

COVID-19 heeft velen van ons onze prioriteiten doen herzien. De zoektocht naar frisse lucht, groene ruimte en betaalbaar wonen lijkt bovenaan de lijst te staan, terwijl velen van ons de stad uitvluchten en het platteland opzoeken.

Innovatieve software voor werken op afstand

We overdrijven niet als we zeggen dat de wereld van werken op afstand nergens zou zijn zonder de hulp van technologie. Productiviteitsapps, software voor videoconferenties, beveiligde berichtensystemen en alles wat daarbij hoort, maken het gemakkelijk om een bedrijf op afstand zonder problemen te runnen. De behoefte aan permanente kantoorruimte, die goede oude bakstenen en mortel, raakt steeds meer achterhaald.

Wat ondersteunt de groei van werken op afstand?

Software op afstand.

Technologische vooruitgang en toekomstgerichte bedrijven hebben beide enorm bijgedragen aan de wereldwijde verspreiding van werken op afstand, waardoor telewerkers gemakkelijk grenzen kunnen overschrijden. Een tijdje geleden werd het idee van werken op afstand nog als absurd beschouwd. Maar wie kon het hen kwalijk nemen? Destijds waren er nog geen virtuele privé-netwerken, software voor groepsconferenties of hulpmiddelen voor werken op afstand om verbonden te blijven.

Tegenwoordig is het volledig online openen van een bedrijf een eenvoudig en duidelijk proces met programma's zoals het Estse e-Residency. Er zijn verschillende bedrijven die u helpen bij het aannemen, inwerken en betalen van werknemers, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Het beheren van teams is eenvoudiger dan ooit dankzij het productiviteitsplatform van ClickUp; teamvergaderingen kunnen met één klik op de knop worden georganiseerd met Zoom en u kunt zelfs een virtuele waterkoeler hebben in online kantoren zoals TeamFlow.

Voordelen voor werknemers op afstand

Sinds het idee van digitale nomaden en werken op afstand rond de eeuwwisseling tot leven kwam, hebben slimme denkers hun krachten gebundeld en zich op de markt gestort. Tegenwoordig is het nog nooit zo eenvoudig geweest om alles wat je nodig hebt binnen handbereik te hebben met alleen een laptop en een betrouwbare internetverbinding. Bedrijven zien de voordelen van een wereldwijd talentenaanbod, maar dat geldt ook voor de telewerkers: de mogelijkheden voor werk zijn niet langer geografisch beperkt. Je hoeft niet te kiezen tussen bedrijven die in jouw regio personeel werven, maar kunt gratis kiezen uit bedrijven over de hele wereld.

Hierdoor realiseerden bedrijven zich dat het niet voldoende is om alleen maar posities op afstand aan te bieden: werknemers verwachten bepaalde voordelen, zoals een flexibeler werkrooster, gezondheidszorg, betaald verlof en meer. Er zijn bedrijven die bouwen aan de best mogelijke toekomst voor werken op afstand met producten zoals SafetyWing's Remote Health: een wereldwijde ziektekostenverzekering voor het hele team, ongeacht waar ze wonen. In tegenstelling tot traditionele bedrijven die lokaal personeel aannemen, hebben bedrijven die op afstand werken een groter reservoir aan talent waaruit ze kunnen kiezen, waardoor ziektekostenverzekering een enorme uitdaging vormt. Met het unieke product van SafetyWing maakt het niet uit waar uw werknemers zich bevinden, zij dekken gewoon iedereen wereldwijd onder hetzelfde, eenvoudig aanpasbare abonnement.

Met de juiste tools worden bedrijven die oorspronkelijk vastgeroest waren in hun werkwijze, veel meer openstaan voor de mogelijkheden van werken op afstand. Dit leidt weer tot meer telewerkers, waardoor meer bedrijven zich gaan richten op deze opkomende sector. Zo ontstaat een mooie cyclus van voortdurende groei. Dat hopen we althans!

Wat zijn de trends voor werken op afstand in de toekomst?

Nu tweederde van de bedrijven wereldwijd van plan is om het beleid voor werken op afstand dat ze tijdens de pandemie hebben ingevoerd, te handhaven, lijkt het erop dat deze trends op het gebied van werken op afstand een blijvertje zijn.

De opkomst van de 'hybride werkplek'

Hoewel we niet verwachten dat elk bedrijf volledig zal overschakelen op telewerken, is de kans groot dat veel bedrijven zullen kiezen voor een hybride systeem. In dat geval werkt een deel van het kernteam op de bedrijfslocatie en de rest van het team werkt van thuis uit. Het voordeel van dit hybride systeem is dat het een bedrijf het beste van twee werelden biedt: toegang tot de meest getalenteerde werknemers wereldwijd en meer flexibiliteit, terwijl de sterke bedrijfscultuur behouden blijft.

Start-ups blijven zich richten op diensten voor werken op afstand

Zelfstandige telewerkers en bedrijven die willen overstappen op telewerken zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun dagelijkse activiteiten te stroomlijnen. Volgens het Future Workforce Report 2020 van Upwork zegt 77% van de freelancers dat technologie hun kansen op het vinden van werk heeft verbeterd. De overstap van de traditionele werkplek naar een virtuele werkplek vereist een compleet andere aanpak en een geheel nieuwe set tools. Nu millennials en Gen-Z-werknemers de markt beginnen over te nemen, zullen we op dit gebied zeker nog veel meer innovatie zien.

Focus op mentaal welzijn en 'echte' communicatie

Een groot probleem waar veel telewerkers mee te maken hebben, is eenzaamheid, vooral door het gebrek aan verbinding met collega's. Mensen zijn van nature sociale wezens en werken op afstand kan erg isolerend zijn.

Net zoals het de verantwoordelijkheid van de werknemer is om sociaal te blijven, is het ook de verantwoordelijkheid van hun manager om realtime connectiviteit tussen teams te faciliteren. Medewerkers moeten weten dat ze een waardevol onderdeel van het bedrijf zijn, of ze nu op kantoor zitten of op een strand in Barbados. Regelmatige videogesprekken zijn slechts een deel van de oplossing. Maar naarmate teams steeds verder over de wereld verspreid raken, moeten managers creatiever worden met hun activiteiten om de banden te versterken.

Kortere werkweken

Volgens een recent onderzoek van CoSo Cloud zegt 77% van de telewerkers dat ze veel productiever zijn wanneer ze thuis werken. In theorie stelt deze toename in productiviteit werknemers in staat om hun werkweek te verkorten terwijl ze hetzelfde inkomen behouden. Naast de wereld van het werken op afstand gaan veel bedrijven tegen de norm in en voeren ze een vierdaagse werkweek in. Ze willen graag bewijzen dat vier dagen per week met maximale productiviteit evenveel werk opleveren als een vijfdaagse werkweek met een lagere productiviteit.

Conclusie

Het lijdt geen twijfel dat werken op afstand nog steeds problemen met zich meebrengt.

Het kan eenzaam zijn, je raakt veel te snel afgeleid op dagen dat je er gewoon geen zin in hebt en er geen collega's in de buurt zijn om je een duwtje in de rug te geven. En dan hebben we het nog niet eens over de hindernissen die we moeten overwinnen om effectief en in realtime te communiceren.

Gelukkig lijkt het er, gezien de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt en de investeringen die zowel bedrijven als particulieren doen in werken op afstand, op dat dit alles binnenkort niet meer van belang zal zijn.

Enkele van de knapste koppen ter wereld werken samen aan nieuwe tools, slimme software en zelfs virtuele dorpen die een oplossing kunnen bieden voor al onze problemen met werken op afstand.

Met een sterk team van innovatieve denkers die de wereld van werken op afstand ondersteunen, zijn de mogelijkheden voor de toekomst eindeloos. Het is aan ons om de wereld van werken op afstand beter en voor iedereen toegankelijk te maken: door samen te werken en kennis te delen, bedrijven aan hogere normen te houden en wereldwijde gezondheidszorg en secundaire arbeidsvoorwaarden te eisen, en door niet bang te zijn om iets te creëren dat nog niet bestaat.

Dus, als u op afstand werkt of een team op afstand aanstuurt, neem dan contact met ons op en laat ons weten: Wat heeft u nodig om van uw bedrijf een geweldige plek om te werken te maken?