Dropbox Paper Review voor het maken van notities in 2024

Heb je een nieuwe app nodig om aantekeningen te maken? Misschien overweeg je Dropbox Paper, maar je wilt weten of het aan alle eisen voldoet. Dan ben je hier op de juiste plek.

In deze Dropbox Paper review bekijken we de voor- en nadelen, populaire functies en (het belangrijkste) gebruiksinzichten van echte mensen. Je vindt ook informatie over een alternatief voor het geval Dropbox Paper niets voor jou is.

Wat isDropbox Paper?

Dropbox Paper is een app voor het maken van aantekeningen die deel uitmaakt van Dropbox, een populair platform voor cloud opslag en bestandshosting.

Net als Microsoft Word is Dropbox Paper een document editor en tekstverwerker.

Maar wacht, er is meer! Dropbox Paper is een online werkruimte waarmee je samen met je team documenten en aantekeningen kunt maken, delen en bewerken. Het is beschikbaar als mobiele app, desktop-app en extensie voor de browser.

Of je nu aantekeningen moet maken voor de les, samen met je teamleden aan een projectvoorstel moet werken of je agenda voor vergaderingen moet ordenen, Dropbox Paper kan het allemaal.

Sleutels Dropbox Paper functies

Bestanden opslaan in de map Dropbox? Ga nu verder dan alleen opslagruimte. Dropbox Paper is een tool voor het delen en bewerken van bestanden met functies voor samenwerking, takenlijsten, notificaties en meer.

1. Real-time samenwerking

via Dropbox Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan één document werken en dit bewerken voor snellere, eenvoudigere samenwerking met Dropbox Paper. En wijzigingen die een teamlid aanbrengt, zijn direct zichtbaar voor anderen, of je nu samenwerkt op kantoor of op afstand over de hele wereld.

Bovendien maken functies als opmerkingen en @mentions het gemakkelijker voor je team om verbinding te maken en als een eenheid te werken.

2. Taakbeheer

Dropbox Paper is gemaakt voor het aanmaken en samenwerken van documenten, maar dit platform heeft ook een aantal uitstekende Taakbeheerfuncties. Gebruikers kunnen taken maken en toewijzen, deadlines toevoegen en de voortgang bijhouden om projectmanagement te stroomlijnen.

Instellingen voor herinneringen aan taken helpen iedereen in je team om op de hoogte te blijven van deadlines voor elke taak.

4. Multimedia ondersteunen

via Dropbox Paper

Dropbox Paper-documenten ondersteunen multimedia-aanpassing, wat betekent dat je bestanden kunt uploaden, afbeeldingen, video's en GIF's kunt insluiten. ✨

Hierdoor kunnen gebruikers visueel aantrekkelijke documenten, presentaties en lijsten maken. Je kunt instructievideo's toevoegen aan een trainingsdocument, afbeeldingen invoegen in een brainstormverslag over grafisch ontwerp en nog veel meer.

5. Toegankelijkheid

Een van de belangrijkste functies van Dropbox Paper is de toegankelijkheid. Gebruikers kunnen zonder problemen samenwerken en documenten openen vanaf verschillende platforms en apparaten, waarbij alles in de cloud wordt opgeslagen voor gemak en veiligheid. Of het nu de webinterface of de Dropbox app is, de ervaring is vertrouwd als je Dropbox hebt gebruikt voor opslagruimte in de cloud.

6. Versiegeschiedenis

In Dropbox Paper kun je een logboek van documentrevisies bekijken en teruggaan naar eerdere versies van je document als dat nodig is - de instellingen voor synchroniseren zijn betrouwbaar.

Je kunt bijvoorbeeld je vorige versie herstellen als je een aantal wijzigingen hebt aangebracht in een abonnement op basis van een latere annuleringsrichtlijn. Zo hoef je niet opnieuw te beginnen of alles te onthouden wat je hebt gewijzigd terwijl je de wijzigingen handmatig terugdraait.

Dropbox Paper prijs

Dropbox Paper is gratis inbegrepen bij elk Dropbox account. Hier volgt een overzicht van de prijsabonnementen voor Dropbox:

Basic: Free

Free Plus (voor persoonlijk gebruik): $11,99/maand per gebruiker

$11,99/maand per gebruiker Essentials (voor professionals): $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Business (voor teams): $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Business Plus (voor bedrijven): $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Voordelen van het gebruik van Dropbox Paper

via Dropbox

Dropbox Paper is een uitstekende keuze voor teams die behoefte hebben aan een eenvoudige, gezamenlijke tool voor het aanmaken van documenten.

Enkele van de voordelen zijn:

Gebruiksvriendelijk interface: Dropbox Paper is schoon, eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor mensen van alle niveaus ✨

Dropbox Paper is schoon, eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor mensen van alle niveaus ✨ Hoge compatibiliteit: Dropbox Paper heeft een mobiele app, een webapp en een extensie voor de browser voor bijna elk systeem

Dropbox Paper heeft een mobiele app, een webapp en een extensie voor de browser voor bijna elk systeem Aanpasbaar: Met Dropbox Paper kun je documenten aanpassen met kleuren, lettertypen en ingesloten media om ze interactief en aantrekkelijk te maken

Met Dropbox Paper kun je documenten aanpassen met kleuren, lettertypen en ingesloten media om ze interactief en aantrekkelijk te maken Eenvoudige snelkoppelingen: Van het uploaden van bestanden via slepen-en-neerzetten tot sneltoetsen voor het toevoegen van emoji's, het maken van nieuwe documenten en het invoegen van kopteksten: Dropbox Paper maakt het gemakkelijk om snel te werken

Er is nog meer:

Al je bestanden zijn direct beschikbaar en worden automatisch gesynchroniseerd binnen Dropbox

Gebruikers van Dropbox krijgen gratis ruimte voor opslag in de cloud als onderdeel van het gratis abonnement

De bestands- en mappenstructuur is bekend bij iedereen die de app eerder heeft gebruikt

De web versie en web app zijn enterprise-grade

Bestanden in realtime synchroniseren en onderweg delen

Deze voordelen komen allemaal bovenop de realtime samenwerking en al het andere dat we in deze Dropbox review hebben besproken.

## Common Pain Points Dropbox Paper Users Face

Zoals alle software voor documentbewerking tools is Dropbox Paper niet perfect. Enkele veelvoorkomende pijnpunten die naar voren komen in Dropbox Paper-reviews zijn:

Opmaakopties : Ondanks fantastische ondersteuning voor multimedia vinden sommige gebruikers dat de opmaakopties van Dropbox Paper minder uitgebreid zijn dan ze zouden willen. Sommigen rapporteren bijvoorbeeld een gebrek aan opties voor lettertypen, groottes en kleuren

: Ondanks fantastische ondersteuning voor multimedia vinden sommige gebruikers dat de opmaakopties van Dropbox Paper minder uitgebreid zijn dan ze zouden willen. Sommigen rapporteren bijvoorbeeld een gebrek aan opties voor lettertypen, groottes en kleuren Zoekfunctie functionaliteit : Sommige gebruikers vinden de zoekfunctie van Dropbox Paper moeilijk te gebruiken of te navigeren, en ze kunnen moeite hebben met het vinden van specifieke documenten of secties binnen documenten

: Sommige gebruikers vinden de zoekfunctie van Dropbox Paper moeilijk te gebruiken of te navigeren, en ze kunnen moeite hebben met het vinden van specifieke documenten of secties binnen documenten Opslagruimte : De gratis versie van Dropbox Paper, ook wel bekend als het basis abonnement van Dropbox, is beperkt tot 2 gigabyte opslagruimte, wat misschien niet genoeg is voor zelfs maar een handvol multimedia-rijke documenten

: De gratis versie van Dropbox Paper, ook wel bekend als het basis abonnement van Dropbox, is beperkt tot 2 gigabyte opslagruimte, wat misschien niet genoeg is voor zelfs maar een handvol multimedia-rijke documenten Gebruikerservaring: Dropbox Paper doet een paar dingen goed, maar sommigen vinden dat de gebruikersinterface baat zou kunnen hebben bij meer functies om het gebruiksgemak te verbeteren, zoals de mogelijkheid om een Paper-document op meer dan één locatie tegelijk op te slaan

Deze pijnpunten zijn voor sommigen doorslaggevend en voor anderen geen probleem. Het gaat erom wat je nodig hebt van je app voor het maken van aantekeningen.

Beoordelingen over Dropbox Paper op Reddit

We kopten Reddit af voor echte Dropbox Paper-reviews van mensen die eerlijk hun mening deelden over de tool. De consensus onder Redditors varieert afhankelijk van wat ze willen van het platform, en velen geven gemengde beoordelingen.

Voorbeeld, een Redditor die worstelt met het organisatiesysteem van Paper, gaf het volgende commentaar: "Mijn ontwerpteam op het werk maakt intensief gebruik van Dropbox Paper en we delen alles als koppelingen naar het document. Dropbox Paper heeft zelf geen goed organisatiesysteem en ik begin me te bedelven onder het vastmaken van bladwijzers voor elk document in mijn Chrome browser of het vastmaken ervan in een Slack chat."

In een andere thread vroeg een poster naar alternatieven voor Dropbox Paper. Een van de respondenten had het volgende te zeggen bij het vergelijken van Dropbox Paper met programma's als Google Documenten en Evernote:

ik vond Dropbox Paper niet geweldig voor persoonlijk gebruik, maar misschien wel geweldig als je al het delen nodig hebt

Alternatieve hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen om te gebruiken in plaats van Dropbox Paper

Maak je geen zorgen als Dropbox Paper niet alle vakjes voor jou aanvinkt. Je hebt opties.

Als je net als wij bent, wil je een hulpmiddel voor het maken van aantekeningen dat werkt als een tweede brein (een concept geïntroduceerd in het boek van Tiago Forte, " Een tweede brein bouwen "), maar tilt ook je projectmanagement naar een hoger niveau. ClickUp doet beide.

Documenten van ClickUp

Als het op aantekeningen maken aankomt, ClickUp Documenten heeft alles wat u nodig hebt. Natuurlijk beschikt u over de standaard functies voor opmaak die u van een tekstverwerker verwacht, zoals vet, cursief, doorhalen, markeren, koppen, verschillende kleuren tekst en gekoppeld worden.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash-commando's mogelijk om efficiënter te werken.

Maar door tabellen, tabellen, kolommen, bladwijzers, checklists, subpagina's, @mentions, blokken code en aanhalingstekens toe te voegen, kunt u alles maken, van eenvoudige aantekeningen en agenda's voor vergaderingen tot wiki's en andere documenten procesdocumentatie . Bovendien kun je bestanden als afbeeldingen of PDF's toevoegen en invoegen vanaf websites, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY en meer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png ClickUp Documenten functie delen /$$$img/

Samenwerking is de sleutel met ClickUp 3.0 Docs, zodat u snel documenten kunt delen, toestemming kunt instellen of kunt exporteren naar interne of externe gebruikers

ClickUp Documenten ondersteunen ook samenwerking in realtime, kunnen worden gecategoriseerd voor optimale organisatie en doorzoekbaarheid, en kunnen veilig worden gedeeld met controles op privacy en bewerking. Bovendien kunt u uw documenten verbinden met uw workflows en tekst omzetten in taken.

ClickUp AI

U kunt uw Documenten superchargen met ClickUp AI . ClickUp Brain is 's werelds eerste neurale netwerk dat ClickUp-taak, documenten en teamleden met elkaar verbindt door gebruik te maken van AI, waardoor u tijd bespaart.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Aantekeningen van vergaderingen samenvatten met de ClickUp AI tool /$$$img/

Notities van vergaderingen in seconden samenvatten met ClickUp AI

Met de AI Knowledge Manager kunnen teamleden vragen stellen en antwoorden vinden in uw documenten, documenten en projecten. De AI Project Manager vat projecten, statusrapporten en zelfs documenten samen. Tot slot is de AI Writer een schrijfopdracht, maker van transcripties, spellingscontrole en meer.

ClickUp sjablonen

ClickUp heeft een sjabloonbibliotheek met meer dan 1000 opties die ontworpen zijn om u tijd te besparen en u te laten concentreren op de dingen die belangrijk zijn. U vindt alles van sjablonen voor technische documentatie om creatief te brainstormen.

De volgende sjablonen zijn speciaal ontworpen voor het maken van aantekeningen in ClickUp Docs. Ze zijn perfect voor wanneer u niet vanaf nul wilt beginnen.

Sjabloon voor ClickUp Vergaderingen

Houd uw discussie bij met het sjabloon voor vergaderingsnotities van ClickUp

Wilt u de discussies van uw team op de rails houden en gemakkelijk aantekeningen, actie-items en agenda's vastleggen? De ClickUp sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen heeft u gedekt.

Of het nu gaat om een gedetailleerde teambespreking of een snelle dagelijkse stand-up, in dit sjabloon staat alles wat u nodig hebt om alles productief en goed gedocumenteerd te houden.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp sjabloon voor klasaantekeningen

Organiseer aantekeningen en huiswerk met het sjabloon voor klasaantekeningen van ClickUp

Het maken van aantekeningen in de klas brengt aan beide kanten van het hek veel uitdagingen met zich mee, maar de ClickUp sjabloon voor klasaantekeningen maakt het eenvoudig. De layout is ontworpen voor docenten en studenten om aantekeningen, onderwerpen en opdrachten georganiseerd bij te houden, zodat u binnen enkele seconden vindt wat u nodig hebt.

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon voor ClickUp Release Aantekeningen

Deel product aantekeningen intern of extern met de ClickUp Release Notes Template

Het maken en delen van release notes gaat sneller met ClickUp's sjabloon voor releaseopmerkingen . Gebruik het om functies, fixes, bugrapporten en wijzigingen bij te houden in een georganiseerd format dat u kunt delen met belanghebbenden.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Cornell aantekening sjabloon

Gebruik eenvoudig het Cornell notitiesysteem met ClickUp Cornell Notitiesjabloon

Wij zijn fan van het Cornell systeem voor aantekeningen maken ontwikkeld door Cornell University's eigen Walter Pauk, dus hebben we er een sjabloon voor gemaakt! ClickUp's Cornell sjabloon voor aantekeningen biedt een gebruiksvriendelijke, gedigitaliseerde manier om deze methode te leren en te verbeteren hoe goed u georganiseerd blijft en informatie onthoudt. Het heeft functies voor samenwerking, visualisaties en nog veel meer om uw leven gemakkelijker te maken.

Dit sjabloon downloaden

Andere functies van ClickUp

ClickUp heeft honderden krachtige tools verpakt in één handig platform. Het biedt functies op verschillende gebieden en doet dat nog goed ook. G2 genoemd ClickUp #1 in 18 categorieën in zijn rapport Winter 2024. 🙌🏆

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Hier zijn enkele van de andere functies die ClickUp te bieden heeft:

Integraties: ClickUp integreert (direct of via Zapier) met meer dan 1000 andere tools om alles wat u nodig hebt samen te brengen in één aanpasbaar dashboard

ClickUp integreert (direct of via Zapier) met meer dan 1000 andere tools om alles wat u nodig hebt samen te brengen in één aanpasbaar dashboard Flexibiliteit: Het platform biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden zodat u werkruimtes, documenten, statussen van taken en meer kunt aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren

Het platform biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden zodat u werkruimtes, documenten, statussen van taken en meer kunt aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren Klantenondersteuning : Naast een groot aantal gratis trainingsvideo's en uitgebreide FAQ's, heeft ClickUp reactieve, meelevende klantenservice beschikbaar om u 24/7 te helpen

Naast een groot aantal gratis trainingsvideo's en uitgebreide FAQ's, heeft ClickUp reactieve, meelevende klantenservice beschikbaar om u 24/7 te helpen Versiegeschiedenis: U kunt op elk moment de versiegeschiedenis van uw taken en documenten in ClickUp weergeven en indien nodig eerdere versies herstellen

U kunt op elk moment de versiegeschiedenis van uw taken en documenten in ClickUp weergeven en indien nodig eerdere versies herstellen Realtime communicatie: ClickUp draait helemaal om samenwerking en communicatie - van @mentions, opmerkingen en reacties tot de weergave van chats, u kunt met teamleden communiceren zoals u wilt

ClickUp draait helemaal om samenwerking en communicatie - van @mentions, opmerkingen en reacties tot de weergave van chats, u kunt met teamleden communiceren zoals u wilt Relatiebeheer voor clienten (CRM): ClickUp CRM laat u alles beheren, van verkooppijplijnen en bestellingen tot klantenbetrokkenheid met flexibele weergaven en tools

ClickUp CRM laat u alles beheren, van verkooppijplijnen en bestellingen tot klantenbetrokkenheid met flexibele weergaven en tools Compatibiliteit: ClickUp is een van de besteapps voor Android om aantekeningen te makeniOS, Windows, Mac en Linux op de markt; het heeft ook een extensie voor de browser als u liever 100% webgebaseerd blijft

ClickUp is een van de besteapps voor Android om aantekeningen te makeniOS, Windows, Mac en Linux op de markt; het heeft ook een extensie voor de browser als u liever 100% webgebaseerd blijft Tijdsregistratie: ClickUp heeft een veelzijdige functietool voor tijdsregistratie van projecten waarmee u kunt registreren, controleren en beheren hoeveel tijd u en uw team besteden aan taken en projecten

ClickUp heeft een veelzijdige functietool voor tijdsregistratie van projecten waarmee u kunt registreren, controleren en beheren hoeveel tijd u en uw team besteden aan taken en projecten Views: U kunt uw werk vanuit elke hoek bekijken met meer dan 15 weergaven, waaronder Lijst, Bord, Box, Kalender, Tijdlijn en Gantt

U kunt uw werk vanuit elke hoek bekijken met meer dan 15 weergaven, waaronder Lijst, Bord, Box, Kalender, Tijdlijn en Gantt Gebouwdsjablonen voor het maken van aantekeningen ### ClickUp prijzen

Net als Dropbox Paper biedt ClickUp een bereik van prijsabonnementen. Hier is een uitsplitsing:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Maak de beste keuze voor uw team

Of je nu documenten wilt aanmaken of in realtime wilt samenwerken, Dropbox Paper is een geweldig platform voor het maken van aantekeningen dat naadloos in het Dropbox-ecosysteem kan worden geïntegreerd.

Geen enkele tool is echter perfect voor elke persoon en elk team. Ondanks de positieve punten in deze Dropbox Paper review, zijn er genoeg fantastische alternatieven en misschien vind je er wel een die beter aan je behoeften voldoet.

ClickUp springt eruit als de beste optie op de markt. Het biedt robuust Taakbeheer, krachtige mogelijkheden voor het maken van aantekeningen, uitgebreide aanpassingsopties en uitgebreide functies voor samenwerking in één intuïtief platform.

Je kunt het gewoon niet verslaan.

Ontdek zelf het verschil. Aanmelden voor ClickUp vandaag - het is gratis.