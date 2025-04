10 Beste marketingoperatiesoftware voor Teams in 2025

Software voor marketingactiviteiten kan de efficiëntie van uw marketingteam verbeteren en u helpen betere beslissingen te nemen over hoe u elke dollar van uw marketingbudget besteedt. De beste marketing operations software wordt een centraal punt voor uw marketinginspanningen en geeft u alle informatie en tools die u nodig hebt om succesvolle marketingcampagnes op te zetten.

Welke marketing operations software u kiest, hangt af van de specifieke behoeften en het budget van uw team. Heb je marketingstrategieën gelezen en wilt u betere opties voor uw marketingteam? Ontdek waar je op moet letten en tien opties die je in 2024 moet bekijken.

Wat moet je zoeken in marketingoperatiesoftware?

Bij het zoeken naar marketing operations software moet je rekening houden met de specifieke behoeften en pijnpunten van je marketingteam.

Hebt u moeite om uw digitale middelen georganiseerd te houden? Hebt u betere gegevenstracking nodig voor productmarketing ? Of bent u op zoek naar manieren om uw marketingworkflow te stroomlijnen ?

Marketing Operations heeft een breed bereik en kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. Het gaat erom je doelstellingen te definiëren en de juiste tool te vinden om je te helpen die doelstellingen te bereiken.

Als je weet wat je nodig hebt, wordt het veel eenvoudiger om de juiste marketing operations software te vinden. In het algemeen zul je op zoek willen gaan naar marketing operations software die een aantal van deze kernfuncties biedt:

Campagnebeheer: De beste marketing operations software helpt u bij het plannen, uitvoeren en volgen van campagnes op verschillende platforms

De beste marketing operations software helpt u bij het plannen, uitvoeren en volgen van campagnes op verschillende platforms Robuuste analyses: Marketing leeft en sterft door gegevens, dus zoek naar marketing operations software die krachtige functies voor gegevensanalyse en rapportage biedt

Marketing leeft en sterft door gegevens, dus zoek naar marketing operations software die krachtige functies voor gegevensanalyse en rapportage biedt Integratie en automatisering: Uw marketing operations software moet integreren met de rest van uw technische stack, zodat u terugkerende taken kunt automatiseren en prioriteiten kunt stellenprocesstandaardisatie Contentbeheer: Als u uw content binnen het platform kunt beheren, stroomlijnt u uw workflow, inclusief het creatie- en goedkeuringsproces, het voltooien van taken op uw to-do-lijst en het publiceren volgens de data op uwmarketingkalender Samenwerkingstools: Gedeelde werkruimten en communicatiekanalen zijn geweldige manieren om samen te werken met teamleden, ongeacht waar ze werken

Uw marketing operations software moet integreren met de rest van uw technische stack, zodat u terugkerende taken kunt automatiseren en prioriteiten kunt stellenprocesstandaardisatie

En natuurlijk wil je ervoor zorgen dat de marketing operations software een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface heeft, zodat je zo snel mogelijk aan de slag kunt met de tools en functies. De software die je kiest moet ook binnen je budget passen. Bekijk de totale gebruikskosten van de software en kies voor gratis proefversies als dat mogelijk is, zodat je de functies kunt testen voordat je je vastlegt.

De 10 beste marketingoperatiesoftware voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Krijg toegang tot je belangrijkste doelstellingen en resultaten (OKR's) door een gedetailleerd plan te maken over hoe je marketingteam doelen, budgetten en meer zal bereiken ClickUp's software voor marketingprojectbeheer kan uw marketingteam efficiënter en uw campagnes effectiever maken. Door ClickUp te gebruiken als uw marketing operations management software kunt u een gecentraliseerde hub creëren met aangepaste werkruimten voor elk project, functie en team.

U kunt middelen toewijzen, uw mediabuys plannen, samenwerken aan de creatie van inhoud of brainstormen over de beste marketingcampagnes volgende grote campagne allemaal binnen één intuïtief platform.

ClickUp biedt sjablonen die uw marketinginspanningen opstarten, u helpen werkruimten te creëren of u ideeën geven over hoe u betere kunt bouwen. Begin met de Sjabloon voor strategisch marketingplan dit kan u helpen om kansen in uw markt te identificeren en een actiegericht marketingplan op te stellen om deze kansen te grijpen.

Wilt u nog meer doen in minder tijd? ClickUp AI kan u helpen bij het schrijven van een marketingplan, het opstellen van campagne e-mails en het samenvatten van uw notities van strategische planningsbijeenkomsten in enkele seconden. Het is een uitstekend hulpmiddel voor marketingteams die niet harder, maar slimmer willen werken om hun doelen te bereiken marketingdoelen .

ClickUp beste eigenschappen

Stelt u in staat om één centraal platform te creëren voor al uw marketingbehoeften, zodat u niet hoeft te jongleren met meerdere apps om de klus te klaren

Maakt resource management moeiteloos, zodat u taken kunt toewijzen en tools voor teamsamenwerking kunt gebruiken om er samen aan te werken

Sneller content creëren met creatieve samenwerking en een gestroomlijnde manier om het goedkeuringsproces te doorlopen

AI-tools helpen je om taken in seconden in plaats van uren uit te voeren, zoals het samenvatten van je vergadernotities, het opstellen van e-mails en het schrijven van campagnestrategieën

Kan worden geïntegreerd met meer dan duizend andere apps in uw technologiestapel, waardoor marketingautomatisering een fluitje van een cent wordt

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen merken dat het tijd kost om aan de interface te wennen en alle opties van het platform te begrijpen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7 per lid per maand

$7 per lid per maand Zakelijk: $12 per lid per maand

$12 per lid per maand Onderneming: Neem contact op voor prijsinformatie

Neem contact op voor prijsinformatie ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Happeo

Via Google Marktplaats Happeo is een intranetplatform dat is gemaakt voor Google Workspaces en dat je technologiestapel in één gecentraliseerd overzicht brengt. Met Happeo kun je een enkele bron van waarheid creëren voor je marketingteam. Houd iedereen op één lijn met het uitstekend delen van documenten, het beheer van merkactiva en een plek voor klantgegevens.

Het doel van Happeo is om datasilo's af te breken om betere samenwerkingsmogelijkheden te creëren, terwijl teams efficiënter worden en minder afhankelijk worden van e-mailcommunicatie.

Happeo beste functies

Met de universele zoekfunctie kun je alles vinden, van campagnedocumenten tot marketingactiva, ongeacht waar ze zijn opgeslagen

Het wordt een marketingkennisbank waar alles is opgeslagen en iedereen toegang heeft tot wat ze nodig hebben

Maakt verbinding met al je bestaande marketingtools, waaronder je CRM-systeem en analyseplatforms, voor een uitgebreid overzicht van je marketinggegevens

Happeo beperkingen

Uitsluitend gebouwd voor Google Workspaces, dus niet-Google-gebruikers vallen buiten de boot

Happeo prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Happeo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (145+ beoordelingen)

4.5/5 (145+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (35+ beoordelingen)

3. Semrush

Via Semrush Semrush is een populaire marketing operations management software die begon als ieders favoriete keyword research tool.

Semrush is een uitgebreide softwareoplossing voor marketingactiviteiten met SEO, PPC-campagnebeheer, social media-beheer en concurrentieanalyse op één platform. Het blinkt uit door zijn analysetools, die marketingteams de nodige informatie geven om datagestuurde beslissingen te nemen.

Semrush beste functies

Uitstekende analysefuncties geven je inzicht in hoe je campagnes presteren en wat je concurrentie beter doet

Vind hoogwaardige zoekwoorden en zet ze aan het werk in je contentcreatie, SEO en andere marketingstrategieën

Plan eenvoudig sociale-mediaposts en meer met snelle campagneanalyse zodat u sneller op trends kunt reageren

Semrush beperkingen

Het is een van de duurdere marketing operations softwarepakketten op deze lijst, waardoor het buiten bereik kan zijn voor kleine bedrijven

Semrush prijzen

**Pro:$129,95 per maand

Guru: $ 249,95 per maand

$ 249,95 per maand Zakelijk: $499,95 per maand

$499,95 per maand Kortingen beschikbaar met jaarlijkse facturering

Semrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

4.5/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

4. Drift

Via Drift Als je je marketing persoonlijker wilt maken en je klantervaring wilt automatiseren, moet je Drift eens bekijken. Drift is een platform voor conversatiemarketing en -betrokkenheid dat AI-technologie gebruikt om in contact te komen met websitebezoekers en potentiële klanten.

Drift kan klanten bij hun naam begroeten, gerichte berichten sturen, gepersonaliseerde ondersteuning bieden en klantinteracties verbeteren. Het biedt ook gedetailleerde analyses van klantgedrag, zodat je je marketingstrategieën kunt optimaliseren op basis van die feedback.

Drift beste eigenschappen

AI-gestuurde chatbots bieden websitebezoekers meer persoonlijke hulp, van het beantwoorden van vragen tot het oplossen van problemen, zonder extra druk op je interne klantenserviceteam te leggen

Betere leadgeneratie met gerichte berichten op basis van bezoekersgedrag en interesses, samen met de mogelijkheid om snel afspraken te maken met het verkoopteam

Kan worden geïntegreerd met uw software voor klantrelatiebeheer, marketingautomatiseringsplatform en andere tools in uw technische stapel om workflows, gegevensverzameling en rapportage te automatiseren

Drift beperkingen

Drift is een geweldige aanvulling op uw marketing operations tools, maar het heeft niet alle functies van een uitgebreid marketing operations management platform

Drift prijzen

Premium: vanaf $2500 per maand, jaarlijks gefactureerd

vanaf $2500 per maand, jaarlijks gefactureerd Geavanceerde en Enterprise-plannen: Prijzen op maat

Drift beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

5. Schaafbaar

Via Planbaar Planable is een update voor uw ouderwetse marketingkalender . Deze software voor visueel workflowbeheer stroomlijnt het creatie- en goedkeuringsproces van content, waardoor het eenvoudiger wordt om content snel te verspreiden.

Marketingteams kunnen brainstormen, content creëren, bewerken en plannen voor meerdere kanalen, van berichten op sociale media tot e-mailmarketingcampagnes.

Planable beste eigenschappen

Krijg een uitgebreid beeld van uw inhoud en zorg ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien met devisuele inhoudskalendermaakt het gemakkelijk om content voor al uw marketingkanalen op één tijdlijn te plannen

Uitstekende ontwerptools maken het gemakkelijk om content direct in het platform te plannen, te creëren en te bewerken met real-time samenwerking

Publiceer eenvoudig content op al uw kanalen, rechtstreeks vanuit Planable, waardoor meer van uw marketingactiviteiten worden geautomatiseerd en u meer tijd overhoudt

Planable-beperkingen

U zult gebruik moeten maken van andere platforms om uw marketingactiviteiten te volgen totdat rapportage en analyses zijn ontwikkeld

Planbare prijzen

Gratis plan beschikbaar

Basis: $13 per gebruiker

$13 per gebruiker Pro: $26 per gebruiker

$26 per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Kortingen beschikbaar bij jaarlijkse facturering

Planable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (590+ beoordelingen)

4.6/5 (590+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

6. Unbounce

Via Unbounce Unbounce gebruikt AI-kracht om je te helpen betere landingspagina's te maken door je gepersonaliseerde aanbevelingen te geven om je verkeer te optimaliseren en meer conversies te genereren. Het heeft een drag-and-drop interface om no-code, professioneel ogende landingspagina's te maken in enkele minuten.

Unbounce beste functies

De drag-and-drop builder is eenvoudig en leuk om te gebruiken, en samen met de vele sjablonen van de site kun je in enkele minuten unieke landingspagina's maken

Uitstekende A/B-testmogelijkheden helpen je bij het testen van landingspagina's en zorgen ervoor dat je websiteverkeer leidt naar de landingspagina's die de meeste conversies opleveren

Veel analyses om marketingmanagers en -teams te helpen je gegevens te analyseren en te begrijpen hoe ze deze kunnen gebruiken om betere landingspagina's te maken

Unbounce beperkingen

De klantenondersteuning kan soms moeilijk te bereiken zijn

Unbounce prijzen

Lancering: $99 per maand

$99 per maand Optimaliseren: $145 per maand

$145 per maand Versnellen: $240 per maand

$240 per maand Concierge: vanaf $625 per maand

vanaf $625 per maand Kortingen beschikbaar bij jaarlijkse facturering

Unbounce beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

7. Beïnvloedend

Via Beïnvloedbaar Influitive helpt je om gelukkige, loyale klanten te veranderen in gepassioneerde merkambassadeurs. Het platform stelt je in staat om je meest loyale pleitbezorgers te identificeren en hen vervolgens te betrekken met exclusieve content en middelen. Het gamificeert hun bereik en moedigt hen aan om te blijven delen over je merk met incentives en beloningen.

Met Influitive kunt u meer authentieke mond-tot-mond aanbevelingen bevorderen om groei te stimuleren.

Influitive beste eigenschappen

Helpt je om je meest loyale klanten te identificeren op basis van aankoopgeschiedenis, invloed op sociale media, enandere belangrijke marketing-KPI's Gamifies brand advocacy met punten, badges en leaderboards die mond-tot-mond aanbevelingen aanmoedigen

Creëert een verwijzings- en aanbevelingsprogramma dat uw klanten echt willen gebruiken en dat uw naamsbekendheid vergroot

Beïnvloedende beperkingen

Rapportage is vrij beperkt, dus je kunt moeite hebben om de statistieken te krijgen die je nodig hebt om je ROI te meten

Prijzen

Customer Advocacy: vanaf $1.999 per maand

vanaf $1.999 per maand Digitale gemeenschap: vanaf $3.499 per maand

Influitive beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

4.5/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (240+ beoordelingen)

8. Trello

Via Trello Trello is eenvoudig beheer van marketingactiviteiten. Met het platform kun je kaarten, lijsten en onbeperkte borden maken om je marketinginitiatieven te plannen.

Het heeft een eenvoudige en intuïtieve interface, waardoor je elk aspect moeiteloos kunt aanpassen aan je specifieke workflowbehoeften. Trello maakt het gemakkelijk om samen te werken met je teams zodat je gefocust kunt blijven op marketingtaken en meer gedaan kunt krijgen.

Trello beste functies

De gebruiksvriendelijke interface maakt het gemakkelijk om het platform te gebruiken, zelfs voor teamleden met beperkte technische kennis

Borden, lijsten en kaarten helpen je om alles georganiseerd te houden, van marketingverzoeken tot vergadernotities en meer

Uitstekende integratieopties betekenen dat je Trello kunt verbinden met je favoriete apps en programma's voor meer workflowautomatisering

Trello beperkingen

Belangrijke functies zijn mogelijk niet geschikt voor mensen die een Agile methodologie volgen

Trello prijzen

Gratis plan beschikbaar

Standaard: $6 per gebruiker per maand

$6 per gebruiker per maand Premium: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Enterprise: $17.50 per gebruiker per maand

$17.50 per gebruiker per maand Kortingen beschikbaar bij jaarlijkse facturering

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.400+ beoordelingen)

4.4/5 (13.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

9. Salesforce

Via Salesforce Salesforce is een eersteklas software voor klantrelatiebeheer (CRM) waarin uw klantgegevens zijn opgeslagen. Die gegevens zijn essentieel voor de prestaties van marketingcampagnes.

Salesforce kan worden gekoppeld aan de meeste tools voor marketingactiviteiten, waardoor u een holistisch beeld krijgt van klantgegevens zodat u beter begrijpt hoe u uw marketingcampagnes moet aanpakken. Het is ook een handige manier om het klanttraject in kaart te brengen, zodat u hun pijnpunten kent en weet waar u het risico loopt op churn. Als u een solide CRM nodig hebt in uw marketingtoolbox, is Salesforce een goede optie.

Salesforce beste functies

Salesforce biedt Marketing Cloud, een suite van tools die samenwerken met de Salesforce-software om uw marketingactiviteiten te automatiseren

Ingebouwde AI-analyses kunnen u helpen inzicht te krijgen in uw klanten en hoe u hen effectiever kunt benaderen

Uitgebreide integratiemogelijkheden en AppExchange, een plek om apps en integratie van derden te vinden, zodat u de functionaliteit van uw Salesforce-software kunt uitbreiden

Salesforce-beperkingen

Salesforce kan prijzig zijn, dus kleinere bedrijven moeten wellicht elders zoeken naar uitgebreide CRM-oplossingen voor hun marketingactiviteiten

Prijzen van Salesforce

Neem contact op voor prijsinformatie

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (18.600+ beoordelingen)

4.3/5 (18.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.100+ beoordelingen)

10. Zapier

Via Zapier Zapier is geen software voor marketingactiviteiten. Maar het is wel een tool die je waarschijnlijk naast je andere tools wilt gebruiken.

Zapier is een platform voor workflowautomatisering waarmee je je favoriete apps en services aan elkaar kunt koppelen. Maak een Zap en automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen voor andere taken.

Zapier beste functies

Maakt het gemakkelijk om alle apps in je marketingtoolbox aan elkaar te koppelen, zoals je CRM, e-mailmarketingplatform, tools voor sociale-mediabeheer en meer

Met kant-en-klare Zaps kun je snel geautomatiseerde taken maken, van het vastleggen van leads tot het plannen van je sociale-mediaposts

Elimineert gegevenssilo's en bevrijdt uw marketingteams van repetitief beheer, zodat ze zich op het grotere geheel kunnen richten

Zapier-beperkingen

Als u problemen ondervindt bij het maken van een Zap, kan het lastig zijn om op te lossen wat het probleem is

Zapier prijzen

Gratis prijsplannen beschikbaar

Starters: $29,99 per maand, maandelijks gefactureerd

$29,99 per maand, maandelijks gefactureerd Professioneel: $73,50 per maand, maandelijks gefactureerd

$73,50 per maand, maandelijks gefactureerd Team: $103,50 per maand, maandelijks gefactureerd

$103,50 per maand, maandelijks gefactureerd Bedrijf: Neem contact op voor prijsinformatie

Neem contact op voor prijsinformatie Kortingen beschikbaar bij jaarlijkse facturering

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.700+ beoordelingen)

Stroomlijn uw marketingworkflow met ClickUp

De beste marketing operations software is meer dan een set marketingtools. Het is een systeem dat uw workflow helpt stroomlijnen, uw team in staat stelt creatiever en effectiever te zijn en u helpt uw marketingdoelen te halen.

Het vinden van de juiste oplossing voor de behoeften en het budget van je team kan je efficiëntie verhogen en je helpen die belangrijke KPI's te behalen.

Wilt u een platform voor marketingactiviteiten dat u kan helpen het allemaal te doen? Meld u dan vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account.

ClickUp is een uniform platform voor al uw marketingbehoeften, van campagnebeheer tot samenwerking tussen documenten en meer. Het is een centrale hub voor al uw marketingbehoeften. Begin vandaag nog met ClickUp en kijk wat het voor uw marketingteam kan betekenen.