Kaders voor productbeheer: Technieken voor succesvolle strategie

Op technologisch gebied leven we in exponentiƫle tijden. Dat betekent dat elke keer dat we met onze ogen knipperen er een nieuwe uitvinding is die ons leven makkelijker maakt.

En dat hebben we te danken aan productmanagers. šŸ‘Š

Als een productmanager je bent de schakel tussen technici en consumenten. Het is jouw taak om informatie te verzamelen over wat klanten het liefst willen, of dat nu een nieuw product is of een nieuwe functie van een bestaand product productontwikkeling teams.

Klinkt dat ingewikkeld? Dat kan het zijn, maar frameworks voor productmanagement helpen het proces te vereenvoudigen. Hieronder leggen we uit wat productmanagementraamwerken zijn, hoe ze worden geĆÆmplementeerd en wat het beste raamwerk is voor uw bedrijf.

Wat Zijn Productmanagementraamwerken?

Product management frameworks zijn gestandaardiseerde processen om een product te verbeteren. Een raamwerk voor productbeheer neemt een product (of een functie van een product) van visie tot post-lancering en helpt om alle teams op Ć©Ć©n lijn te houden. šŸ™Œ

Hoewel elk raamwerk uniek is, volgt het meestal vijf fasen, die allemaal cruciaal zijn voor het succes van het product. Deze fasen zijn ontdekking, definitie, ontwikkeling, lancering en groei - waarbij een product van een verre visie naar een tastbaar product in de handen van de consument wordt gebracht.

Overzicht van specifieke Productmanagementraamwerken

Het juiste raamwerk voor productmanagement kan het verschil maken tussen een succesvolle lancering of een complete flop. En toch, volgens een onderzoek van McKinsey verklaart 75% van de productmanagers dat best practices voor productmanagement niet zijn overgenomen door hun respectievelijke bedrijven.

Om je team (en toekomstige productlijn) klaar te stomen voor succes, kun je overwegen om een van deze beproefde raamwerken te gebruiken. šŸ“š

Double Diamond Ontwerpproces

Het Double Diamond-model wordt vaak gebruikt bij het ontwerpen van gebruikerservaringen (UX). Het model bestaat uit twee diamanten: de ene stelt het probleem voor en de andere de oplossing. Met andere woorden, productmanagers gebruiken de eerste diamant om de kernproblemen van een product in kaart te brengen en gebruiken de tweede diamant als ontwerpopdracht om potentiƫle oplossingen te formuleren en te testen.

De CIRCLES-Methode

De CIRCLES-methode is een sequentieel raamwerk waarmee productmanagers essentiƫle vragen kunnen stellen over nieuwe producten en/of functies. De methode legt de nadruk op zeven kritische stappen (ƩƩn voor elke letter in "CIRCLES"):

Begrijp de situatie De klant identificeren De behoeften van de klant rapporteren Prioriteiten stellen Lijst met oplossingen Afwegingen evalueren Vat je aanbeveling samen

De CIRCLES-methode is bedoeld als een soort checklist waarmee productmanagers doelen, beperkingen en de context van nieuwe productlanceringen kunnen identificeren.

De AARRR Pirate Metrics Framework

Ontworpen door Dave McClure, een investeerder uit Silicon Valley, schetst het AARRR-raamwerk vijf hoofdlijnen statistieken die elke productmanager zou moeten bijhouden. De vijf meetgegevens zijn:

Aanwinst Activering Behoud Doorverwijzing Inkomsten

Het model heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste helpt het bedrijven zich te richten op de statistieken die een directe invloed hebben op de gezondheid en levensduur van hun bedrijf en ten tweede zorgt het ervoor dat bedrijven de juiste gegevens gebruiken om het succes van hun bedrijf te meten product management inspanningen .

Het HEART raamwerk

Het HEART Framework is ontwikkeld door Google en is een acroniem voor vijf gebruikersgerichte thema's:

Geluk Betrokkenheid Adoptie Behoud Succes volgen

Google ontwikkelde de methode om productmanagers te helpen de gebruikerservaring van elke productfunctie te verbeteren.

Om elke maatregel te kwantificeren, gebruiken productmanagers de Goals-Signals-Metrics-aanpak (ook ontwikkeld door Google). Teamleden definiƫren de doelen van elke functie, de signalen die wijzen op vooruitgang en de meetgegevens om te berekenen of ze hun doelen halen.

Het Kano-model

Het Kano-model gebruikt emoties van klanten om het succes van elk product te meten. Gebouwd op de overtuiging dat klanttevredenheid begint met een emotionele reactie, meet het Kano Model vijf soorten reacties:

Must-be kenmerken Prestatie kenmerken Aantrekkelijke functies Onverschillige kenmerken Omgekeerde kenmerken

Op een schaal van "blij" tot "gefrustreerd" meten productmanagers het soort reactie dat elke productfunctie bij een gebruiker teweegbrengt.

6. Het RICE scoremodel

Het RICE Scoring Model helpt productmanagers bij het bepalen van de prioriteit van de eerst te lanceren features. Het model evalueert productideeƫn op basis van:

Bereik

Impact

Vertrouwen

Inspanning

Elke inzending krijgt een eindscore. Het idee met de hoogste score heeft het meeste potentieel en wordt als eerste op de product roadmap geplaatst.

7. De Noordster Kader

Waar andere frameworks in deze lijst producten meten op een verscheidenheid aan kenmerken, meet het North Star Framework het potentieel van een product op basis van Ć©Ć©n enkele metric. Deze cruciale factor, ook wel de "noordster" genoemd, berekent de waarde die het product levert aan klanten. In essentie is deze ene factor bedoeld om het geluk van de klant te meten en het succes dat het je startup zou kunnen brengen.

8. De MoSCoW Methode

De MoSCoW-methode helpt productmanagementteams bij het prioriteren van taken. Het acroniem staat voor:

Must-have

Moet hebben

Zouden kunnen

Zal-hebben

Dit raamwerk helpt bij het bepalen van de onmisbare elementen van elk product. Als de belangrijkste belanghebbenden het niet eens zijn over welke functies het zwaarst wegen op de productroutekaart, zullen ze de MoSCoW-methode gebruiken om te berekenen hoeveel interne middelen moeten worden besteed aan de lancering van elke functie.

Gelijkenissen en verschillen tussen de raamwerken

Net zoals elk van de bovenstaande raamwerken uniek is, is er ook een zekere mate van overlap tussen de raamwerken. Overeenkomsten tussen de bovenstaande raamwerken zijn onder andere:

Ze worden gebruikt om te meten welke producten en/of functies het hoogste klantgeluk opleveren

Ze worden gebruikt om te berekenen welke functies de hoogste winst voor het bedrijf opleveren

Het gebruik van het bovenstaande raamwerk kan de werklast voor productmanagers vereenvoudigen, terwijl de middelen van het bedrijf behouden blijven

Dat gezegd hebbende, deze raamwerken verschillen in wanneer en hoe ze gebruikt worden in het hele bedrijf productlevenscyclus. Bijvoorbeeld:

Productstrategie: Sommige raamwerken zijn bedoeld om te worden gebruikt in deproductstrategie of besluitvormingsfase, om te helpen bij het creƫren van een visie voor het productteam. Het AARRR-raamwerk en de CIRCLES-methode worden bijvoorbeeld al vroeg in het proces gebruikt om winstgevende kansen voor het bedrijf te helpen identificeren

Sommige raamwerken zijn bedoeld om te worden gebruikt in deproductstrategie of besluitvormingsfase, om te helpen bij het creƫren van een visie voor het productteam. Het AARRR-raamwerk en de CIRCLES-methode worden bijvoorbeeld al vroeg in het proces gebruikt om winstgevende kansen voor het bedrijf te helpen identificeren Productprioritering: Prioriteringsraamwerken worden expliciet gebouwd om teams te helpen het belang van verschillende taken te bepalen. Bijvoorbeeld, het RICE Scoring Model en de MoSCow Methode helpen een productteam te beslissen waar features worden geplaatst binnen de product roadmap

Prioriteringsraamwerken worden expliciet gebouwd om teams te helpen het belang van verschillende taken te bepalen. Bijvoorbeeld, het RICE Scoring Model en de MoSCow Methode helpen een productteam te beslissen waar features worden geplaatst binnen de product roadmap Productontwerp : Zodra de productplanning is voltooid, helpen veel raamwerken teams bij het ontwerp en de uitvoering. De raamwerken Double Diamond en HEART helpen bijvoorbeeld om geweldige producten tot leven te brengen

Integratie Agile Methodologieƫn in Productmanagement Het Agile Methodologie raamwerk is een raamwerk voor projectmanagement dat projecten opdeelt in verschillende fasen. Deze fasen - bekend als sprints - geven teams de tijd en ruimte om na te denken over wat werkte (en wat niet werkte) en om aanpassingen te maken voordat ze naar de volgende fase gaan.

Dus, wat hebben agile methodologieƫn te maken met productbeheer ? Het lanceren van een nieuw product en/of functie is van nature een project. En met de juiste projectmanagementtools kunnen u helpen dat product op tijd, binnen budget en met de juiste functies om aan de behoeften van de klant te voldoen, te lanceren.

Overzie taken en projecten in Ć©Ć©n oogopslag en sleep moeiteloos taken, sorteer en filter met een volledig aanpasbare Kanban-bordweergave

Er zijn verschillende soorten agile methodologieƫn, waaronder:

Kanban: Kanban is een visuele benadering van projectmanagement. Gewoonlijk gebruiken teamsonline Kanban-borden om taken gemakkelijk te rangschikken op prioriteit, status of toewijzing

Kanban is een visuele benadering van projectmanagement. Gewoonlijk gebruiken teamsonline Kanban-borden om taken gemakkelijk te rangschikken op prioriteit, status of toewijzing Scrum: Een Scrum is een veelgebruikte methodologie waarbij Ć©Ć©n persoon (de aangewezen scrum master) obstakels voor een project uit de weg ruimt. A Scrum-board dient als een visuele to-do lijst, die wegversperringen en taken voor een lopende sprint beheert

Een Scrum is een veelgebruikte methodologie waarbij Ć©Ć©n persoon (de aangewezen scrum master) obstakels voor een project uit de weg ruimt. A Scrum-board dient als een visuele to-do lijst, die wegversperringen en taken voor een lopende sprint beheert Extreem programmeren (XP): Extreem programmeren is een softwareontwikkelingsmethodologie die teams helpt om in zeer korte sprints een werkend model te produceren

Extreem programmeren is een softwareontwikkelingsmethodologie die teams helpt om in zeer korte sprints een werkend model te produceren Dynamic Systems Development Method (DSDM): Met een rigoureuzere basis richt het DSDM-model zich op de volledige levenscyclus van een project. Het DSDM-model doorloopt vier fasen voor een project, waaronder haalbaarheid, prototyping, ontwerp en implementatie

Hoe implementeert u Productmanagementraamwerken in uw workflow?

Elk raamwerk voor productmanagement helpt bij het lanceren van succesvolle producten, en het ene is niet per se beter of slechter dan het andere. Veel teams vinden echter dat het ene model beter past bij hun unieke bedrijf. Volg deze stappen om uw productteam te helpen een nieuw framework succesvol te implementeren.

1. Bepaal uw doelen

Wilt u een gloednieuw product lanceren, een specifiek klantprobleem aanpakken of een nieuwe doelmarkt verwerven? Verzamel alle besluitvormers en bepaal uw doelstellingen voordat u een raamwerk kiest. Dit zal helpen om te bepalen welke raamwerken geschikt zijn voor uw organisatie.

Volg uw doelen tot aan de meest essentiƫle KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van uw voortgang

Gelukkig, met ClickUp Doelen kunt u uw doelstellingen sneller bereiken. Met ClickUp Goals kunt u duidelijke tijdlijnen instellen, meetbare doelen definiƫren en uw vooruitgang bij de implementatie van uw nieuwe kader bijhouden.

2. Begin niet bij nul

Hier is het goede nieuws: De bovenstaande frameworks worden al tientallen jaren getest door bedrijven, dus je hoeft niet vanaf nul te beginnen. Met ClickUp's Projectraamwerksjabloon kunt u een gestructureerde reeks procedures creƫren voor het implementeren van uw productraamwerk. Van daaruit kunt u tientallen ClickUp sjablonen voor productbeheer om je team van idee tot lancering te brengen.

Organiseer en voer een succesvol project uit met ClickUp's Project Framework Template

Deze sjabloon downloaden

3. Houd klanten betrokken

Het hele doel van productmanagement is om uw waardepropositie voor klanten te vergroten. Blijf daarom, nadat u een nieuw raamwerk hebt geĆÆmplementeerd, feedback van klanten verzamelen. Heeft het nieuwe raamwerk geholpen om het klanttraject te verbeteren, of zijn er nog aanpassingen nodig?

Leer van uw klanten en verbeter uw bedrijf met productfeedback van deze gedetailleerde sjabloon en optimaliseer uw aanbod, trek nieuwe klanten aan en verhoog uw omzet

Deze sjabloon downloaden

Gelukkig is met de ClickUp Product Feedback EnquĆŖte Sjabloon kunt u gemakkelijk productfeedback van klanten verzamelen.

4. Vergeet niet flexibel te blijven

Het is niet omdat een bepaald model nu werkt, dat het altijd het beste zal zijn.

Het beste kader zal altijd afhangen van je doelen als bedrijf (keer terug naar stap ƩƩn). Als de pijnpunten van klanten veranderen, je team nieuwe productideeƫn krijgt of de functionaliteit van je product uitbreidt, moet je misschien op zoek naar een nieuw raamwerk. Wees niet bang om te experimenteren met verschillende modellen in verschillende stadia van je bedrijf.

De juiste keuze maken voor uw strategie

Er zijn een aantal factoren waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een raamwerk. Maak voordat u beslist een inventarisatie van het volgende:

Bedrijfsgrootte: Bent u een groeiende startup of een gevestigd bedrijf? In het eerste geval ben je misschien op zoek naar een framework dat je begeleidt van ideevorming tot lancering (zoals het HEART framework), terwijl je in het tweede geval misschien op zoek bent naar een framework dat je helpt bij het prioriteren van bestaande initiatieven (zoals de RICE Scoring Method)

Bent u een groeiende startup of een gevestigd bedrijf? In het eerste geval ben je misschien op zoek naar een framework dat je begeleidt van ideevorming tot lancering (zoals het HEART framework), terwijl je in het tweede geval misschien op zoek bent naar een framework dat je helpt bij het prioriteren van bestaande initiatieven (zoals de RICE Scoring Method) Producttype: Wat voor soort product ga je lanceren? Als je gewoon een nieuwe functie lanceert of een bestaand product itereert, kan de Double Diamond helpen om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Als je echter een gloednieuw product lanceert, kan het Kano Model helpen bepalen of de uitvinding aantrekkelijk zal zijn voor je doelgroep

Wat voor soort product ga je lanceren? Als je gewoon een nieuwe functie lanceert of een bestaand product itereert, kan de Double Diamond helpen om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Als je echter een gloednieuw product lanceert, kan het Kano Model helpen bepalen of de uitvinding aantrekkelijk zal zijn voor je doelgroep Team expertise: Heb je een team van ervaren of junior productmanagers? Als u een VP productmanagement hebt met jarenlange ervaring in het lanceren van effectieve producten, kunt u het North Star Framework implementeren (omdat deze persoon in staat kan zijn om de enige factor aan te wijzen die leidt tot het succes van een product)

ClickUp: De toekomst van productmanagement

ClickUp is het alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform dat alle taken in de productlevenscyclus stroomlijnt. Met ClickUp Producteigenschappen kunnen productontwikkelingsteams hun visie op de markt brengen met de volgende tools. šŸ¤©

KlikAI

Gebruik prompts met ClickUp AI om snel PDR's (Product Requirements Documents) op te stellen

Met ClickUp AI gereedschappen kunnen productmanagers eenvoudig documenten genereren, feedback van klanten verzamelen en uiteindelijk sneller producten lanceren.

Product roadmapping

Productontwikkeling is een fluitje van een cent met Product Roadmap Template van ClickUp

Product roadmaps zijn een hulpmiddel om terug te werken vanaf de lancering tot aan de planning - en elke microbeslissing daartussenin. Met de ClickUp Product Stappenplan Sjabloon kunnen teams synchroon werken door te zien welke taken de volgende zijn.

Deze sjabloon downloaden

Visuele samenwerking

Visueel samenwerken met teamleden op het ClickUp Whiteboard om te brainstormen en ideeƫn om te zetten in uitvoerbare items

Met ClickUp Whiteboards kunnen productmanagementteams hun beste ideeƫn visualiseren. Met ClickUp Whiteboards kunt u met het hele team brainstormen, strategieƫn opstellen en een eerste concept van uw productroadmap maken.

Geautomatiseerde workflows

Bespaar tijd en concentreer u op wat belangrijk is met ClickUp Automation

Het stroomlijnen van het productbeheerproces zorgt ervoor dat u uw product op tijd op de markt brengt. Met geautomatiseerde workflows van ClickUp kunt u automatisch prioriteiten stellen, opmerkingen achterlaten, taken toewijzen en goedkeuring krijgen van het hogere management.

Documentatie uit Ć©Ć©n bron

Met ClickUp Docs kunt u rijke opmaak en slash commando's om efficiƫnter te werken

Met ClickUp Documenten kan uw hele team samenwerken aan roadmaps, vereisten en ideeƫn voor nieuwe functies. Dankzij de uitgebreide bewerkingsfuncties en de mogelijkheid om teamleden te taggen en opmerkingen toe te wijzen, raakt u niet verstrikt in "versie-itis" en werkt u aan een succesvolle productlancering.

Loop naar een Succesvol Product Lanceren met ClickUp

Productmanagementraamwerken helpen om te bepalen welke producten en/of functies het meest winstgevend zullen zijn voor het bedrijf. Hoewel elk model verschilt, helpen ze allemaal om het geluk van de klant te meten, het productmanagementproces te vereenvoudigen en nieuwe producten op de markt te brengen.

Om een nieuw raamwerk voor productbeheer te implementeren, kiest u voor ClickUp. ClickUp helpt productbeheerteams efficiĆ«nter te werken dankzij onmisbare tools zoals AI, collaborative Docs en Whiteboards en geautomatiseerde workflows. Bovendien wordt ClickUp geleverd met duizenden sjablonen, honderden integraties en meerdere weergaven om nieuwe producten te helpen lanceren. šŸ‘šŸ‘

Klaar om te zien hoe ClickUp kan leiden tot een succesvolle productlancering? Probeer ClickUp vandaag gratis uit .