Samenvatting van de psychologie van geld: Belangrijkste punten & samenvatting

Heb je je ooit afgevraagd waarom je portemonnee soms een eigen willetje lijkt te hebben?

Dat is precies wat Morgan Housel onderzoekt in zijn boek De psychologie van geld. Hij stelt vast dat hoe je met je financiën omgaat, gekoppeld is aan je psychologische eigenaardigheden en ervaringen.

Het boek van Housel is niet zomaar een financieel boek; het helpt je te begrijpen waarom je bepaalde geldbeslissingen neemt.

Het biedt waardevolle inzichten in de psychologie van langetermijninvesteringen en de zeer reële menselijke factoren die van invloed zijn op investeringsbeslissingen en manieren van geldbeheer.

Het boek onthult de verbinding tussen geld, emoties, vooroordelen en onzekere langetermijnstrategieën.

Laten we het boek van Housel eens nader bekijken en onderzoeken hoe financiën beheren gaat niet alleen over nummers.

Samenvatting van het boek De psychologie van geld

via Amazon The Psychology of Money onderscheidt zich van alle andere boeken over persoonlijke financiën. In tegenstelling tot boeken die beweren een universeel pad naar rijkdom te bieden, kiest dit boek voor een andere benadering.

Morgan Housel, een gedragsdeskundige op het gebied van financiën en investeringsgeschiedenis, is een gerenommeerd financieel schrijver en analist. In dit boek onthult hij een eenvoudige waarheid: financieel succes draait niet om ruwe intelligentie maar om gedragsvaardigheden.

Hij benadrukt dat je verbinding met geld niet geworteld is in wetenschap of wiskunde, maar in emoties zoals angst en hebzucht, trots en afgunst, en de sociale vergelijkingen die vorm geven aan je psychologische relatie met geld. Je laten meeslepen door dergelijke emoties kan je minder rijk maken en je levenslang ontevreden houden.

Het boek onderzoekt hoe onze achtergronden en ervaringen het verschil maken voor onze risicotolerantie. Bijvoorbeeld, mensen die in hun jeugd de aandelenmarkt hebben zien stijgen, zullen eerder geld in aandelen investeren dan mensen die de markt hebben zien crashen.

In de financiële wereld erkent het concept van een "slaggemiddelde" dat af en toe verliezen aanvaardbaar zijn als de totale winst ertegen opweegt. Bij het analyseren van de Russell 3000 index ontdekte de auteur dat 40% van de bedrijven in de index failliet waren gegaan.

7% had echter goed genoeg gepresteerd om dit te compenseren. Deze paar bedrijven hebben grotendeels bijgedragen aan de 73-voudige stijging die de Russell Index heeft gezien sinds 1980. Dit benadrukt het belang van uitschieters.

In dit boek onderstreept Housel de rol van geluk en risico in resultaten, de kracht van samenstellen, hoe je de prijs betaalt om financiële winst te maken en de enorme invloed van optimisme en pessimisme op besluitvorming.

Het boek daagt het conventionele verhaal uit en benadrukt het belang van tevredenheid bij het opbouwen van rijkdom en het hebben van een gelukkig en vervullend leven. Het biedt het waardevolle inzicht dat ware rijkdom in ongeziene financiële activa ligt.

de psychologie van geld_ biedt een uniek perspectief in het overvolle genre van persoonlijke financiën. De onconventionele wijsheid van Housel maakt van dit boek een topper en bevestigt de wijdverspreide populariteit ervan.

Belangrijkste punten uit De psychologie van geld door

Morgan Housel

Het boek van Housel is een korte lectuur van 20 hoofdstukken die je genoeg wijsheid bijbrengt om over te nemen een productieve financiële denkwijze aan te nemen . Enkele van de sleutelacties zijn:

1. Je bent niet gek als het om geld gaat - dat is niemand

Housel gelooft dat hoe irrationeel je financiële beslissingen ook lijken, je niet gek bent. Je geldgewoonten komen voort uit je unieke levenservaringen.

Je achtergrond en je ervaringen beïnvloeden hoe je met geld omgaat - je spaar-, investerings- en bestedingsgewoonten.

In Westerse economieën veranderde de achtergrond van mensen door de verschuiving van praktische banen naar meer kenniswerk. Dit veranderde de manier waarop mensen met geld omgaan, waardoor oude investeringsregels achterhaald werden. Verschillende achtergronden leiden tot verschillende visies op geld en risicovoorkeuren.

Dus ook al lijken je financiële keuzes vreemd voor anderen, voor jou zijn ze volkomen logisch. Je besluitvorming, inclusief investeringsbeslissingen, is gebaseerd op wat je weet (en denkt) over de wereld.

2. Het gaat er niet om wie meer verdient, maar wie meer spaart

Met de juiste financiële beslissingen kun je zelfs met een bescheiden inkomen rijkdom opbouwen. Maar zonder een hoge spaarquote is het bijna onmogelijk.

In zijn boek benadrukt Housel het verband tussen goed beleggen, een aanzienlijk deel van je inkomen sparen en een bescheiden, zuinige levensstijl. Je kunt je spaargeld verhogen door de drang om anderen bij te houden te weerstaan.

Bovendien is het beste aan geld besparen is dat het je opties geeft, flexibiliteit en de kans om te wachten op kansen. Het geeft je tijd om na te denken en de vrijheid om je pad te veranderen op jouw voorwaarden.

3. Samenstellen is je geheime wapen

Samengestelde rente is de krachtige kracht achter het opbouwen van uw spaargeld. In wezen is het de rente die je verdient op de rente in de loop van de tijd.

Bij goed beleggen ligt de sleutel niet in het najagen van het hoogste rendement, maar in het verdienen van consistent goede beleggingsrendementen gedurende de langste tijd - een formule waarbij compounding magisch werkt.

Een voorbeeld: Warren Buffett, een Amerikaans zakenman, investeerder en filantroop, staat bekend om zijn investeringsvaardigheden, financiële kennis en immense rijkdom. Het meest opmerkelijke aan zijn reis is niet dat hij op 30-jarige leeftijd een nettowaarde van $1 miljoen had, maar dat hij $81,5 _miljard had na 60-jarige leeftijd.

Buffett's gedisciplineerde aanpak van consequent beleggen op de lange termijn stelde hem in staat om de kracht van compounding te ontsluiten.

De boodschap: kies voor duurzame, redelijke rendementen boven grote toekomstige risico's.

4. Geluk en risico zijn belangrijker dan je harde werk en vaardigheden

Succes en armoede zijn niet alleen het resultaat van hard werken of luiheid; geluk en risico spelen een belangrijke rol.

Bij financiële abonnementen voor de lange termijn heb je op sommige factoren geen invloed.

Met Bill Gates als voorbeeld illustreert Housel de invloed van geluk. Het succes van Gates werd beïnvloed door geluk, zoals naar een middelbare school gaan met een computer (ja, die waren toen nog zeldzaam), en risico's, zoals de dood van zijn vriend Evans in een bergongeluk.

Het erkennen van de rol van geluk in succes en risico in mislukking cultiveert nederigheid en mededogen.

5. Je krijgt geld, maar houd je het ook?

Om financieel succes te bereiken is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen het nemen van risico's en optimisme enerzijds en nederigheid, angst en spaarzaamheid anderzijds. Besef dat je zuurverdiende geld snel kan verdwijnen en schrijf een deel van je succes toe aan geluk.

Overleven, het vermogen om vol te houden, is de hoeksteen van financiële strategie . Het doel wordt om financieel onbreekbaar te zijn, zodat compounding na verloop van tijd wonderen kan doen.

Een goed gedefinieerd abonnement is essentieel, maar het is net zo belangrijk om te plannen voor dingen die niet werken zoals gepland. Je moet een evenwicht vinden tussen optimisme en voorzichtigheid om een realistisch optimisme te bereiken en doelen op lange termijn na te streven.

6. Fouten zijn onvermijdelijk

Onbekende risico's zijn onvermijdelijk en je voorbereiden op het onvoorziene is een uitdaging. Housel stelt voor om enkelvoudige mislukkingen te vermijden, zoals alleen vertrouwen op een salarisstrookje.

Het grootste financiële risico is het verwaarlozen van besparingen, waardoor er een gat ontstaat tussen huidige en toekomstige uitgaven. Toekomstig rendement schatten vereist een veiligheidsmarge; de auteur gaat bijvoorbeeld uit van een derde lager rendement dan historische gemiddelden.

Bereid je voor op de onvoorspelbare aard van de economie. Zorg voor financiële veiligheid door voldoende spaargeld op te bouwen om op terug te vallen.

7. Plan uw financiën op basis van uw identiteit

Voordat u uw financiën gaat plannen, moet u weten of u een lange- of kortetermijnbelegger bent. Uw tijdshorizon en doelen vormen uw perspectief en beïnvloeden welke prijzen redelijk lijken.

Financieel advies is niet one-size-fits-all; commentatoren op tv kennen uw prioriteiten niet. Neem een financieel abonnement dat aansluit bij uw waarden en bestand is tegen kortetermijnvolatiliteit. Streef naar een positief rendement.

Stel een portfolio samen die zorgt voor een goed beleggingsrendement, levenskwaliteit en veerkracht tijdens economische uitdagingen door de menselijke aspecten te erkennen die door academische idealen over het hoofd worden gezien.

8. Onthoud dat doelen en verlangens evolueren

Het op lange termijn plannen van financiën voor zowel persoonlijke als zakelijke behoeften is een uitdaging omdat je persoonlijke financiële doelen met de tijd veranderen. Je wensen veranderen en wat vandaag belangrijk is, is dat over tien jaar misschien niet meer.

Het accepteren van persoonlijke ontwikkelingen is cruciaal voor elke investeringsstrategie. Housel raadt aan om je financiële abonnement flexibel te houden zodat het kan worden aangepast aan je veranderende behoeften en prioriteiten in het leven. Streef naar gematigdheid en investeer verstandig.

9. Het einddoel is vrijheid

Housel herinnert ons eraan dat het uiteindelijke doel van financieel plannen en beleggen is om onze tijd vrij te maken en ons de vrijheid te geven om te doen wat we willen. Door verstandige financiële beslissingen te nemen die rijkdom opbouwen, krijgen we controle over onze tijd en ons leven. Uiteindelijk is succes gewoon het vermogen om het leven te kiezen dat we willen.

Populaire Geldpsychologie Citaten

Het lijdt geen twijfel dat The Psychology of Money vol staat met indrukwekkende inzichten over het omgaan met geld, maar sommige citaten springen eruit:

"Dingen die nooit eerder zijn gebeurd, gebeuren altijd

Dit citaat benadrukt de onvoorspelbaarheid van de toekomst. In de wereld van financiën en beleggingen evolueert de marktdynamiek voortdurend, wat leidt tot ingrijpende gebeurtenissen. Herinner je je de financiële crisis van 2008? In dit soort situaties helpen aanpassingsvermogen en een langetermijnperspectief.

"Plannen is belangrijk, maar het belangrijkste onderdeel van elk abonnement is plannen dat het plan niet volgens plan verloopt."

Hoewel abonnementen cruciaal zijn bij financiële beslissingen, is het ook belangrijk om onvoorziene gebeurtenissen te onderkennen en je erop voor te bereiden. Succesvol beleggen vereist dat u zich erop voorbereidt om de koers aan te passen wanneer dat nodig is. Het belangrijkste onderdeel van een abonnement is anticiperen op afwijkingen om verwachtingen te managen en risico's te beperken.

"Geld uitgeven om mensen te laten zien hoeveel geld je hebt, is de snelste manier om minder geld te hebben."

Geld uitgeven alleen om rijkdom te tonen voor de bevestiging van anderen is geldverspilling. In plaats daarvan kun je het geld dat je uitgeeft aan dergelijke vertoningen investeren in echte rijkdom.

"Geluk en risico zijn beide de realiteit dat elke uitkomst in het leven wordt geleid door andere krachten dan individuele inspanning."

Uw levenservaringen zijn niet altijd het resultaat van uw acties alleen. Geluk en onvoorspelbare risico's spelen ook een grote rol in de vorm van resultaten. Het is dus essentieel om nederig te blijven, je aan te passen en beslissingen te nemen in het besef dat we niet alles in de hand hebben. Het leven is een mix van inspanning, geluk en onzekerheid.

"Je persoonlijke ervaringen met geld maken misschien 0,00000001% uit van wat er in de wereld is gebeurd, maar misschien wel 80% van hoe je denkt dat de wereld werkt."

Onze persoonlijke ervaringen met geld, die slechts een fractie zijn van de wereldwijde financiële gebeurtenissen, vormen een belangrijke vorm van hoe we de wereld zien. Het beïnvloedt in grote mate hoe we financiële beslissingen nemen en over de wereld denken.

