10 beste software voor juridisch casemanagement in 2025

Als jurist ben je voortdurend bezig met uiteenlopende projecten, van rechtszaken tot het aansturen van bedrijfsfusies, het regelen van onroerend goed deals en het veiligstellen van familie erfenissen door middel van estate planning.

Het kan allemaal overweldigend worden - taken handmatig uitvoeren, worstelen met deadlines en je zorgen maken over het maken van dure fouten.

Maar met software voor dossierbeheer kunt u fouten, beveiligingsproblemen en nalevingsproblemen voorkomen.

Of u nu in de rechtszaal staat, grote deals afhandelt of familie-erfenissen veilig stelt, software voor casemanagement is uw juridische hulpje. Het hanteert deadlines, organiseert documenten, bevordert teamwerk en houdt cliënten op de hoogte - alles in één digitaal pakket.

We hebben de top 10 case management software opties voor advocaten in 2024 voor je op een rijtje gezet. Bereid je voor op vereenvoudigd casemanagement!

**Wat is case management software?

Software voor zaakbeheer is een gespecialiseerde tool die is ontworpen om het beheer van zaken, taken en processen binnen organisaties te stroomlijnen en te automatiseren. Het is een gecentraliseerd platform voor het volgen, organiseren en samenwerken aan verschillende zaken of projecten, vaak op het gebied van juridische zaken, gezondheidszorg, maatschappelijk werk en klantenservice.

De software biedt meestal functies zoals het volgen van zaken, documentbeheer, workflowautomatisering en communicatietools om de voortgang van zaken te behandelen en te bewaken.

**Wat zijn de voordelen van casemanagementsoftware?

Software voor casemanagement biedt een reeks voordelen die bijdragen aan een grotere efficiëntie en verbeterde organisatorische processen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

Efficiëntieverbetering: Case management software automatiseert taken en processen, vermindert handmatige inspanningen en verhoogt de algehele efficiëntie van de workflow

Case management software automatiseert taken en processen, vermindert handmatige inspanningen en verhoogt de algehele efficiëntie van de workflow Verbeterde samenwerking: De software biedt een gecentraliseerd platform voor teamsamenwerking, wat zorgt voor betere communicatie en coördinatie bij casusgerelateerde activiteiten

De software biedt een gecentraliseerd platform voor teamsamenwerking, wat zorgt voor betere communicatie en coördinatie bij casusgerelateerde activiteiten Verbeterde organisatie: Gecentraliseerde document management functies helpen bij het organiseren en systematisch opslaan van informatie, wat leidt tot eenvoudige toegang en minder risico op verlies van gegevens

Gecentraliseerde document management functies helpen bij het organiseren en systematisch opslaan van informatie, wat leidt tot eenvoudige toegang en minder risico op verlies van gegevens Verantwoordelijkheid en bewaking: Met casustracking tools kunt u de voortgang van de casus bewaken, taken toewijzen en deadlines stellen, wat de verantwoordingsplicht en transparantie binnen het team bevordert

Met casustracking tools kunt u de voortgang van de casus bewaken, taken toewijzen en deadlines stellen, wat de verantwoordingsplicht en transparantie binnen het team bevordert Kostenbesparingen: Automatisering, gestroomlijnde processen en geoptimaliseerde workflows dragen bij aan kostenbesparingen in termen van tijd, middelen en operationele kosten

**Wat moet u zoeken in casemanagementsoftware?

Het kiezen van de beste software voor casemanagement voor uw advocatenkantoor is de eerste stap naar het verhogen van de productiviteit en efficiëntie. Het draait allemaal om het vinden van de perfecte pasvorm, van tools tot levering, om alles soepel te laten verlopen.

Hier zijn enkele belangrijke factoren die je in overweging moet nemen bij het kiezen van een case management systeem:

Robuuste functies : Kies software die essentiële functies biedt, zoals samenwerken,projectbeheerklantenbeheer,contactbeheerenadvocaat tijdregistratie kenmerken

: Kies software die essentiële functies biedt, zoals samenwerken,projectbeheerklantenbeheer,contactbeheerenadvocaat tijdregistratie kenmerken Gebruiksvriendelijk: De juiste software moet eenvoudig in te stellen zijn met een interface die overzichtelijk en netjes is

De juiste software moet eenvoudig in te stellen zijn met een interface die overzichtelijk en netjes is Prijzen: Overweeg software met prijzen die zowel flexibel zijn als binnen uw budget passen

Overweeg software met prijzen die zowel flexibel zijn als binnen uw budget passen Schaalbaarheid : Het moet functies hebben die bedrijfsprocessen vergemakkelijken en schalen met groei

: Het moet functies hebben die bedrijfsprocessen vergemakkelijken en schalen met groei Integratie van tools : Zorg ervoor dat het naadloos integreert met andere tools die je team gebruikt, waaronder CRM, communicatiesoftware en kennismanagementtoepassingen

: Zorg ervoor dat het naadloos integreert met andere tools die je team gebruikt, waaronder CRM, communicatiesoftware en kennismanagementtoepassingen Rapportage en analyses: Het moet de voortgang van juridische zaken kunnen volgen, knelpunten identificeren en zorgen voor datagestuurde besluitvorming

De 10 beste casemanagementsoftware voor gebruik in 2024

1. ClickUp

E-mailmarketing eenvoudig gemaakt met ClickUp AI

ClickUp

staat bovenaan de lijst als een van de beste taak- en

kantoorbeheer

toepassingen in 2024. Het kan ook dienen als software voor het beheer van de levenscyclus van contracten. ClickUp formulieren zijn perfect voor het intake proces. Advocatenkantoren en advocaten kunnen gebruik maken van de indrukwekkende functies, waaronder de

ClickUp Law Project Management functie

vereenvoudigt het beheer van organisatorische taken.

Sluit de deal met ClickUp's sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten - uw routekaart naar bloeiende samenwerkingen

ClickUp vereenvoudigt het proces van het verkrijgen van feedback uit uw klant- en klantgesprekken. Personaliseer managementsjablonen zoals de

Actieplan Casemanagement

voor bedrijven van elke omvang. Benut het volledige potentieel van

ClickUp Documenten

voor een revolutie in documentcreatie en samenwerking binnen uw team.

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en samenwerking tussen teams te bevorderen

ClickUp AI

assistent helpt bij communicatieprocessen, waaronder het opstellen van e-mails, rapporten, enz.

ClickUp Whiteboards

helpt ideeën te visualiseren en bevordert zo efficiënte samenwerkingspraktijken in teams.

Dankzij Collaboration Detection kunnen teams tegelijkertijd werken en bewerken in ClickUp Whiteboards

Over het algemeen is ClickUp een concurrerende tool die elke

advocatenkantoor

zou moeten overwegen voor operationele optimalisatie, verbetering van klant-jurist interacties, tijdregistratie en meer.

ClickUp beste eigenschappen

Automatisering : ClickUp AI beheert terugkerende taken en beperkt het risico op menselijke fouten

: ClickUp AI beheert terugkerende taken en beperkt het risico op menselijke fouten ClickUp Taken : Wijs taken toe aan teamleden met precieze deadlines en prioriteiten en volg de voortgang in real-time

: Wijs taken toe aan teamleden met precieze deadlines en prioriteiten en volg de voortgang in real-time ClickUp Formulieren : Intake klantinformatie en casusdetails via een beveiligd klantportaal

: Intake klantinformatie en casusdetails via een beveiligd klantportaal Aanpasbare dashboards en weergaven : Maak aangepaste dashboards om de informatie die u nodig hebt in één oogopslag te bekijken en deel ze met uw team voor een betere zichtbaarheid

: Maak aangepaste dashboards om de informatie die u nodig hebt in één oogopslag te bekijken en deel ze met uw team voor een betere zichtbaarheid ClickUp Docs : Maak en deel documenten, spreadsheets en presentaties rechtstreeks in ClickUp, zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen

: Maak en deel documenten, spreadsheets en presentaties rechtstreeks in ClickUp, zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen Chatweergave :

Chatten met teamleden direct zonder ClickUp te verlaten, zodat communicatie en context op één plek blijven

: Chatten met teamleden direct zonder ClickUp te verlaten, zodat communicatie en context op één plek blijven Personalisatie : Personaliseer uw workflows zoals ze bij uw bedrijf passen

: Personaliseer uw workflows zoals ze bij uw bedrijf passen Tracking: Houd eenvoudig de voortgang van uw team bij en beheer klanten

ClickUp beperkingen

De mobiele versie is niet zo robuust, omdat verschillende webfuncties mogelijk niet beschikbaar zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Zakelijk : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

2. Appian

via

Appian

Appian is no-code software voor dossierbeheer waarmee juridische processen, zaken en klantactiviteiten efficiënt kunnen worden beheerd.

In tegenstelling tot andere case processing tools, biedt Appian een mix van

procesmanagement

technieken zoals Lean of Six Sigma met automatisering om de casemanagementprocessen te vereenvoudigen.

Daarnaast integreert Appian met verschillende gegevensbronnen en systemen zoals Salesforce, SAP, Microsoft en Oracle, waardoor de toegang tot informatie op verschillende platforms naadloos verloopt.

Appian beste eigenschappen

Procesmanagementtechnieken: Appian biedt automatisering met technieken als Lean of Six Sigma

Appian biedt automatisering met technieken als Lean of Six Sigma Aanpasbaarheid: Toegangsfuncties die helpen bij het bouwen en implementeren van aangepaste applicaties voor verschillende juridische taken

Toegangsfuncties die helpen bij het bouwen en implementeren van aangepaste applicaties voor verschillende juridische taken Upgrades : Brengt elk kwartaal nieuwere functionaliteiten uit, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van de techniek

: Brengt elk kwartaal nieuwere functionaliteiten uit, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van de techniek Betaalbaarheid: Gratis proefversie met demo, richtinggevend leren en onbeperkte gegevensopslag

Appian beperkingen

Prijsplannen zijn vaag, waardoor het proces niet transparant is

Gebruikers klagen vaak over prestatie- en betrouwbaarheidsproblemen, waaronder langzame laadtijd, frequente en onnodige updates, bugs en haperingen

Slecht gegevensbeheer omdat de tool niet overweg kan met enorme hoeveelheden gegevens

Appian prijzen

Gratis plan: Volledige toegang en leren op maat

Volledige toegang en leren op maat Toepassing: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Platform: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Unlimited: Aangepaste prijzen

Appian beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. CASEpeer

via CASEpeer CASEpeer is een software voor het beheer van juridische zaken, gebouwd met letselschade advocaten in het achterhoofd.

Advocatenkantoren en juristen krijgen toegang tot essentiële functies zoals het volgen van zaken, agenda-integraties, geautomatiseerd taakbeheer, schikkingsrapporten, hulpmiddelen voor procesvoering en een eersteklas beveiligings- en documentopslagsysteem.

CASEpeer beste functies

Case tracking: Traceert kosten, prestaties en inzichten en genereert naadloos rapporten

Traceert kosten, prestaties en inzichten en genereert naadloos rapporten Templates: Toegang tot meer dan 50 kant-en-klare rapportsjablonen

Toegang tot meer dan 50 kant-en-klare rapportsjablonen Integratie : Integreert met populaire tools zoals Outlook, QuickBooks en Dropbox

: Integreert met populaire tools zoals Outlook, QuickBooks en Dropbox Aanpasbaar:Het meest geschikt voor letselschadeadvocaten of advocatenkantoren

CASEpeer beperkingen

Geen eigen mobiele app voor Android- en iOS-apparaten

Ondersteunt geen aanpassing van velden en formulieren

Gebruikers hebben problemen gemeld met gegevensmigratie en synchronisatie

CASEpeer prijzen

Basis: $69 per maand

$69 per maand Pro: $99 per maand

$99 per maand Geavanceerd: $129 per maand

CASEpeer beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4. Clio

via Rookbal Smokeball is software voor het beheer van juridische zaken die automatisering en gebruiksgemak biedt aan kleine advocatenkantoren en solo-beoefenaars. Het neemt repetitieve taken zoals het genereren van documenten en het archiveren van e-mails uit handen, waardoor uw kostbare tijd vrijkomt.

Smokeball staat ook bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, die het gebruik vereenvoudigt zonder dat je uitgebreide training nodig hebt. De soepele integraties met populaire tools van derden zoals QuickBooks en Google Calendar zorgen ervoor dat de workflow niet meer wordt verstoord en er geen data silo's meer zijn.

Smokeball beste eigenschappen

Moeiteloze intake en onboarding : Beheer interacties en bouw vertrouwen op met de geautomatiseerde formulieren

: Beheer interacties en bouw vertrouwen op met de geautomatiseerde formulieren Slim casebeheer : Organiseer en volg cases, taken en deadlines op één centrale plek, zodat uw team overal van op de hoogte is

: Organiseer en volg cases, taken en deadlines op één centrale plek, zodat uw team overal van op de hoogte is Legale facturatie en trust accounting : Genereer facturen in enkele seconden en houd uitgaven moeiteloos bij. Beheer cliëntengelden veilig en voldoe aan de regelgeving

: Genereer facturen in enkele seconden en houd uitgaven moeiteloos bij. Beheer cliëntengelden veilig en voldoe aan de regelgeving Dashboards en rapportage: Verkrijg inzicht met de aanpasbare dashboards en volg de belangrijkste statistieken om te weten welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn

Smokeball beperkingen

Ontbreken van een veld directory

Smokeball is niet flexibel met aanpasbaarheid

Smokeball prijzen

Rekening: $39 per maand per gebruiker

$39 per maand per gebruiker Boost: $89 per maand per gebruiker

$89 per maand per gebruiker Grow: $179 per maand per gebruiker

$179 per maand per gebruiker Prosper+: $219 per maand per gebruiker

Smokeball beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

4.8/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

6. MyCase

via MijnGeval MyCase is een andere software met indrukwekkende analyse- en rapportagemogelijkheden. Het helpt je om diep te graven in de voortgang van zaken, factureerbare uren en teamactiviteiten, zodat je workflows kunt optimaliseren en teamprestaties kunt verbeteren.

Er zijn ook andere functies beschikbaar, zoals deadlinewaarschuwingen, complete e-mailclientsoftware, facturering en documentbeheer. Het MyCase-platform geeft prioriteit aan gegevensgestuurde besluitvorming, gecentraliseerde samenwerking en flexibele schaalbaarheid om processen voor juridische professionals te vereenvoudigen.

MyCase beste functies

Automatisering : De voorbereidingsprocessen voor juridische documenten automatiseren

: De voorbereidingsprocessen voor juridische documenten automatiseren Facturering en betalingen : Houd tijd bij, genereer facturen en accepteer online betalingen in een handomdraai

: Houd tijd bij, genereer facturen en accepteer online betalingen in een handomdraai Case management : Blijf georganiseerd en houd deadlines in de gaten. Beheer documenten, taken, communicatie en deadlines in één veilige, centrale hub

: Blijf georganiseerd en houd deadlines in de gaten. Beheer documenten, taken, communicatie en deadlines in één veilige, centrale hub Client intake en lead management : Converteer leads met aanpasbare intakeformulieren, beheer pijplijnen en voed relaties van prospect tot loyale klant

: Converteer leads met aanpasbare intakeformulieren, beheer pijplijnen en voed relaties van prospect tot loyale klant Flexibiliteit: Beschikbaar voor mobiel (Android en iOS)

MyCase beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor facturen, rapporten en sjablonen

Gebruikers klagen dat de mobiele applicatie van MyCase verschillende bugs heeft

MyCase prijzen

Basis: $39 per maand per gebruiker

$39 per maand per gebruiker Pro: $69 per maand per gebruiker

$69 per maand per gebruiker Geavanceerd: $89 per maand per gebruiker

MyCase beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

7. PraktijkPanther

via PraktijkPanther PracticePanther is een uitgebreide cloud-gebaseerde beheersoftware voor advocaten. Het beschikt over een uitgebreide set functies en de belangrijkste kwaliteit ligt in de aanpasbaarheid.

De software voor het beheren van juridische zaken is streng beveiligd met 256-bits encryptie van militaire kwaliteit om gevoelige informatie te beveiligen. Betalingen verlopen ook soepel met de functie Legal Billing.

PracticePanther beste eigenschappen

Naadloze integraties : Maak verbinding met meer dan 100 populaire tools, van boekhoudsoftware tot e-mailplatforms. Geen data silo's, alleen soepele workflows en geoptimaliseerde processen

: Maak verbinding met meer dan 100 populaire tools, van boekhoudsoftware tot e-mailplatforms. Geen data silo's, alleen soepele workflows en geoptimaliseerde processen Krachtig casemanagement : Houd moeiteloos zaken, deadlines en taken bij met intuïtieve dashboards en aanpasbare workflows

: Houd moeiteloos zaken, deadlines en taken bij met intuïtieve dashboards en aanpasbare workflows Beveiliging : Militaire encryptie en strenge gegevensbescherming zorgen ervoor dat uw klantgegevens veilig blijven

: Militaire encryptie en strenge gegevensbescherming zorgen ervoor dat uw klantgegevens veilig blijven Georganiseerde documenten : Sla documenten op, categoriseer ze en raadpleeg ze direct. Automatische documentgeneratie bespaart tijd en vermindert fouten

: Sla documenten op, categoriseer ze en raadpleeg ze direct. Automatische documentgeneratie bespaart tijd en vermindert fouten Legale facturering: Factureer je klanten zonder stress met de ingebouwde factureringsfunctie

PraktijkPanther beperkingen

Gebruikers vinden het ontbreken van een ingebouwde e-mailclient onhandig

Geen ingebouwde functies voor documentautomatisering, e-handtekeningen of intakeformulieren waardoor gebruikers integraties met derden of handmatige processen moeten gebruiken

PraktijkPanther prijzen

Solo: $59 per maand

$59 per maand Essentieel: $79 per maand

$79 per maand Zakelijk: $99 per maand

PraktijkPanther beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

4.1/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

8. CosmoLex

via CosmoLex CosmoLex is een end-to-end software voor het beheer van juridische zaken waarmee advocatenkantoren in staat stelt om hun kosten bij te houden, te voldoen aan de wettelijke boekhoudregels en de organisatie van juridische documenten op een centrale locatie te garanderen.

In tegenstelling tot andere software voor dossierbeheer heeft CosmoLex ingebouwde boekhoudsoftware die klantendossiers beheert en alle kosten van een advocatenkantoor bijhoudt.

Bovendien biedt CosmoLex functies voor de administratie van trusts (IOLTA) om advocaten te helpen bij het afdrukken van cheques, stortingsbewijzen, bankafschriften en het beheer van cliëntengelden.

CosmoLex beste functies

Integratie : Eigen boekhoudintegratie, die geen integratie vereist met toepassingen van derden zoals Quickbooks

: Eigen boekhoudintegratie, die geen integratie vereist met toepassingen van derden zoals Quickbooks Personalisatie : Gepersonaliseerde leerprocessen voor nieuwe gebruikers en onbeperkte toegang tot betrouwbare klantenondersteuning voor iedereen

: Gepersonaliseerde leerprocessen voor nieuwe gebruikers en onbeperkte toegang tot betrouwbare klantenondersteuning voor iedereen Designation : Ontworpen om te voldoen aan de boekhoudkundige en compliancebehoeften van advocatenkantoren

: Ontworpen om te voldoen aan de boekhoudkundige en compliancebehoeften van advocatenkantoren Mobiel: Mobiele toegang is beschikbaar op elk apparaat

CosmoLex beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Biedt één prijsplan, waardoor er geen ruimte is voor opties

CosmoLex prijzen

CosmoLex: $99 per maand

Toevoegingen-ons

CosmoLex Pay: $0

$0 CRM: $147

$147 CosmoLex Websites: $149

$149 CosmoLex Bestandsdeling en e-handtekening: $22

CosmoLex beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

9. Raketstof

via Raket materie Rocket Matter is een case management applicatie met functies die advocatenkantoren efficiënt en productief houden. Met de case management tool kunnen juridische teams en kantoren dashboards aanpassen en overal verbonden blijven.

Met de factureringsfuncties kunnen advocatenkantoren tijd besparen met automatische papierloze voorfacturen en batchverwerking. Rocket Matter is ook cloudgebaseerd; documenten worden beschermd en opgeslagen in de cloud.

Rocket Matter beste eigenschappen

Track : Leg elke factureerbare minuut automatisch vast, vereenvoudig tijdregistratie en verhoog de nauwkeurigheid van facturatie

: Leg elke factureerbare minuut automatisch vast, vereenvoudig tijdregistratie en verhoog de nauwkeurigheid van facturatie Document automatisering : Genereer juridische documenten in enkele seconden, verminder papierwerk en focus op hoogwaardige taken

: Genereer juridische documenten in enkele seconden, verminder papierwerk en focus op hoogwaardige taken CRM voor juristen : Stroomlijn de intake van cliënten, onderhoud relaties en verander prospects in loyale cliënten

: Stroomlijn de intake van cliënten, onderhoud relaties en verander prospects in loyale cliënten Contactbeheer : Organiseer moeiteloos klant- en dossierinformatie, stimuleer samenwerking en blijf op de hoogte van communicatie

: Organiseer moeiteloos klant- en dossierinformatie, stimuleer samenwerking en blijf op de hoogte van communicatie Geavanceerde rapportage : Verkrijg datagestuurd inzicht in uw praktijk, optimaliseer uw prestaties en neem weloverwogen beslissingen

: Verkrijg datagestuurd inzicht in uw praktijk, optimaliseer uw prestaties en neem weloverwogen beslissingen Integraties: Verbinden met tientallen tools, zoals e-mailplatforms en boekhoudsoftware, voor naadloze workflows

Rocket Matter beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor facturen, rapporten, en sjablonenwat misschien niet past bij de voorkeuren van sommige bedrijven

Geen native functie voor het automatiseren van documenten en e-handtekeningen, hiervoor zijn integraties met derden nodig

Rocket Matter prijzen

Basis: $49 per maand per gebruiker

$49 per maand per gebruiker Pro: $79 per maand per gebruiker

$79 per maand per gebruiker Premium: $99 per maand per gebruiker

Rocket Matter beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

10. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow is een cloudgebaseerde software voor casemanagement met kunstmatige intelligentie-integraties die geïntegreerde oplossingen biedt voor IT service engagement, operations management, customer service management, security operations en meer.

Met behulp van machine learning-methoden, ServiceNow helpt om juridische processen te optimaliseren van incidentbeheer, probleembeheer, servicecatalogus, activabeheer en wijzigingsbeheer.

ServiceNow beste functies

App ontwikkeling : Bouw apps en workflows op maat voor specifieke juridische behoeften en uitdagingen

: Bouw apps en workflows op maat voor specifieke juridische behoeften en uitdagingen Automatisering : Workflowprocessen automatiseren met behulp van AI voor terugkerende taken zoals het routeren van documenten, e-mailmeldingen en goedkeuringen

: Workflowprocessen automatiseren met behulp van AI voor terugkerende taken zoals het routeren van documenten, e-mailmeldingen en goedkeuringen Configureerbare workspaces : Ontwerp en implementeer aangepaste workflows voor specifieke praktijkgebieden of zaaktypes om processen te stroomlijnen

: Ontwerp en implementeer aangepaste workflows voor specifieke praktijkgebieden of zaaktypes om processen te stroomlijnen Aanpasbare dashboards: Gebruik de aanpasbare dashboards voor individuele gebruikers en teams om te focussen op relevante informatie

Gebruik de aanpasbare dashboards voor individuele gebruikers en teams om te focussen op relevante informatie Veiligheid en vertrouwen : Beveilig klantgegevens met toonaangevende versleuteling, toegangscontroles en controletrajecten om te voldoen aan wettelijke vereisten

: Beveilig klantgegevens met toonaangevende versleuteling, toegangscontroles en controletrajecten om te voldoen aan wettelijke vereisten Integratie: Kan worden geïntegreerd met andere tools, waaronder databasesoftware zoals Microsoft Azure, AWS, Salesforce en communicatietools zoals Zoom, voor eenvoudige teamsamenwerking

ServiceNow beperkingen

De prijzen zijn onduidelijk

Met zijn diverse toolset kan het een overweldigende leerstructuur vormen voor snelle advocatenkantoren

ServiceNow prijzen

Aangepaste prijzen (niet toegankelijk op de website)

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1700+ beoordelingen)

4.4/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Vereenvoudig uw juridische praktijk met software voor dossierbeheer

Bent u het zat om te verdrinken in papierwerk en gemiste deadlines? Vergeet het handmatige werk met case management software zoals ClickUp. Verhoog het succespercentage van uw cliënten met voordelen zoals:

Gecentraliseerd taakbeheer : Organiseer projecten, wijs taken toe en de voortgang naadloos volgen zonder verspreide spreadsheets en plakbriefjes

: Organiseer projecten, wijs taken toe en de voortgang naadloos volgen zonder verspreide spreadsheets en plakbriefjes Verbeterde samenwerking : Bevorder realtime communicatie tussen advocaten, paralegals en cliënten. Deel documenten, wissel feedback uit en houd iedereen op één lijn

: Bevorder realtime communicatie tussen advocaten, paralegals en cliënten. Deel documenten, wissel feedback uit en houd iedereen op één lijn Geautomatiseerde workflows: Automatiseer terugkerende taken zoals het plannen van vergaderingen, het versturen van herinneringen en het genereren van rapporten. Maak tijd vrij voor uw team en concentreer u op uw cliënten

AI schrijfsoftware

Met de repromptingfunctie kunt u grote hoeveelheden inhoud herschrijven zodat deze overeenkomt met uw specifieke toon ClickUp AI helpt u om het maken van subtaken, checklists en herinneringen voor kritieke stappen te automatiseren. Geef prioriteit aan taken op basis van urgentie en belang met behulp van AI-gestuurde suggesties.

Gebruik AI-sjablonen voor het opstellen van juridische routinedocumenten zoals brieven, contracten of briefwisselingen. Uw documenten automatisch vullen met relevante informatie uit ClickUp Taken en velden. Juridische documenten genereren, contracten en e-mails in enkele seconden met ClickUp AI.

Tijdregistrator

ClickUp maakt tijdregistratie eenvoudig zodat u zich op uw werk kunt concentreren. Houd tijd bij, stel schattingen in, voeg notities toe en bekijk rapporten over uw tijd vanaf elke locatie.

U hebt nauwkeurige factureerbare uren nodig. De juiste tijdregistratiesoftware regelt dat, want die registreert de tijd die u aan klantenzaken besteedt tot op de minuut nauwkeurig, zodat u precies kunt factureren.

Gebruik ClickUp Projecttijdregistratie om gedetailleerde tijdlogs te genereren voor het maken van facturen, zodat transparantie en klanttevredenheid verzekerd zijn. Volg uw factureerbare tijd vs. niet-factureerbare uren om inkomsten en de toewijzing van middelen te optimaliseren.

Koppel alle tijdregistraties aan specifieke cases en taken binnen ClickUp om uw voortgang te bewaken en knelpunten te identificeren. Schat vervolgens de tijdlijnen van cases nauwkeuriger in op basis van historische tijdsgegevens.

Maak gebruik van branche-expertise om de projectoplevering te stroomlijnen. Voor al deze zaken hoeft u niet verder te kijken dan ClickUp. De intuïtieve interface en krachtige functies zullen uw manier van werken veranderen.

Probeer ClickUp nu gratis uit