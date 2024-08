10 beste webhostingservices om uw websites te beheren

Uw webhostingservice heeft invloed op de snelheid en prestaties van uw website en goed presterende sites scoren vaak beter in zoekmachines en bieden een betere gebruikerservaring, wat leidt tot een hogere bezoekersbinding.

Er zijn veel hostingopties en kiezen uit zoveel opties kan ontmoedigend aanvoelen. Uiteindelijk hangt de beste webhostingservice voor u af van de behoeften, het verkeersvolume, het budget en de toekomstige groeiplannen van uw website.

Deze opsomming van de beste webhostingdiensten geeft tips over wat u moet zoeken in een hostingprovider en geeft u een idee van wat de populairste webhostingdiensten bieden. We zullen ook onderzoeken hoe de juiste open-source tools voor projectbeheer maken het bouwen van een geweldige website nog eenvoudiger.

Wat moet u zoeken in een webhostingservice?

Het kiezen van de juiste webhostingservice voor je nieuwe website is een belangrijke beslissing. De juiste beslissing zorgt ervoor dat uw site snel toegankelijk is voor gebruikers over de hele wereld. De verkeerde webhostingdiensten kunnen bezoekers frustreren en de reputatie van je bedrijf schaden. Het maakt niet uit wat voor soort site je hebt, je wilt er zeker van zijn dat je webhost dat doet:

Klantenondersteuning: Zoek naar 24/7 klantenondersteuning zodat problemen worden opgelost zodra ze zich voordoen

Zoek naar 24/7 klantenondersteuning zodat problemen worden opgelost zodra ze zich voordoen Hostingplannen: Hostingplannen kunnen variëren van eenvoudige gedeelde hosting tot speciale hostingplannen

Hostingplannen kunnen variëren van eenvoudige gedeelde hosting tot speciale hostingplannen WordPress hosting: Als u een WordPress site heeft, zoek dan naar managed WordPress hosting voor betere beveiliging

Als u een WordPress site heeft, zoek dan naar managed WordPress hosting voor betere beveiliging Opslag en bandbreedte: De hostingprovider moet voldoende opslag en bandbreedte bieden om aan uw behoeften te voldoen

De hostingprovider moet voldoende opslag en bandbreedte bieden om aan uw behoeften te voldoen Schaalbaarheid: Een webhost die dedicated servers of virtual private server (VPS)-opties biedt, kan beter schalen als u groeit

Een webhost die dedicated servers of virtual private server (VPS)-opties biedt, kan beter schalen als u groeit Uptimegarantie: Zoek een webhost met een hoge uptimegarantie om downtime te minimaliseren

Zoek een webhost met een hoge uptimegarantie om downtime te minimaliseren Gratis domein: Bij sommige webhostingbedrijven krijgt u het eerste jaar een gratis domeinnaam bij aankoop van een webhostingpakket

Bij sommige webhostingbedrijven krijgt u het eerste jaar een gratis domeinnaam bij aankoop van een webhostingpakket SSL-certificaten: Het hebben van een SSL-certificaat is tegenwoordig essentieel, en sommige hosts bieden een gratis SSL-certificaat aan

Het hebben van een SSL-certificaat is tegenwoordig essentieel, en sommige hosts bieden een gratis SSL-certificaat aan Gratis websitemigratie: Als u verhuist van een andere host, besparen gratis websitemigratiediensten u tijd en frustratie

Als u verhuist van een andere host, besparen gratis websitemigratiediensten u tijd en frustratie Backend tools voor e-commerce: Als u uw bedrijf runt via uw website, heeft deze bedrijfskritische functies nodig zoalsapp-ontwikkeltools enhulpmiddelen voor productbacklogbeheer. Als deze niet rechtstreeks worden aangeboden, moet de webhost een eenvoudige integratie bieden met uw favoriete platforms (inclusief uwklantendatabase software)

Als u uw bedrijf runt via uw website, heeft deze bedrijfskritische functies nodig zoalsapp-ontwikkeltools enhulpmiddelen voor productbacklogbeheer. Als deze niet rechtstreeks worden aangeboden, moet de webhost een eenvoudige integratie bieden met uw favoriete platforms (inclusief uwklantendatabase software) Emailhosting: Voor een professioneel e-mailadres zoekt u een webhostingservice waarbij e-mailhosting is inbegrepen

Voor een professioneel e-mailadres zoekt u een webhostingservice waarbij e-mailhosting is inbegrepen Website builder: Voor degenen zonder technische vaardigheden kan een website builder het bouwen van een site gemakkelijk maken, vooral als het biedtno-code tools voor productmanagers en andere teams

De 10 beste webhostingdiensten

We hebben een lijst samengesteld van enkele van de beste webhostingdiensten die beschikbaar zijn, inclusief de voor- en nadelen van elke webhost en hun huidige beoordelingen op betrouwbare beoordelingswebsites van derden.

1. Hostinger

Via Hostinger Hostinger staat bekend om de beste prijs-prestatieverhouding op de webhostingmarkt. Dit aanbod met lage prijzen en hoge prestaties is een uitstekende keuze voor wie meerdere websites moet hosten. Ze bieden een gratis domeinnaam voor het eerste jaar en een eenvoudige setup voor een WordPress site.

Hostinger beste eigenschappen

Biedt een verscheidenheid aan hostingpakketten om te voldoen aan de behoeften van bedrijven in verschillende stadia van groei

Biedt een gebruiksvriendelijk controlepaneel om webbeheer gemakkelijker te maken voor mensen met beperkte technische vaardigheden

Garandeert uptime betrouwbaarheid met een 99,9% uptime garantie om uw site toegankelijk te houden voor bezoekers

Inclusief gratis SSL-certificaten bij hostingplannen voor betere beveiliging en meer vertrouwen van bezoekers

Zorgt voor schaalbaarheid met hostingplannen die gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd als uw behoeften groeien

Hostinger beperkingen

Het bedrijf biedt geen dedicated hosting

Sommige gebruikers wilden de optie om telefonische klantenservice te krijgen

Om de beste prijs te krijgen, moet je een langetermijnplan aangaan

Hostinger prijzen

Beheerde WordPress hosting: Vanaf $2,99/maand

Vanaf $2,99/maand Website builder: Vanaf $2.99/maand

Vanaf $2.99/maand Website hosting: Vanaf $2.99/maand

Vanaf $2.99/maand VPS hosting: Vanaf $7,99/maand

Vanaf $7,99/maand Cloud hosting: Vanaf $9,99/maand

Hostinger beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

4.4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

2. HostGator

VIa HostGator HostGator biedt een uitgebreide reeks webhostingservices. Hun hostingopties omvatten shared webhosting, VPS-hosting en dedicated servers.

Het bedrijf biedt een 45-dagen geld-terug-garantie zodat klanten met een gerust hart voor hen kunnen kiezen.

HostGator beste eigenschappen

Biedt 24/7 klantenondersteuning voor alle plannen

Biedt een 45-dagen geld-terug-garantie, wat langer is dan de meeste webhostingservices

Biedt een verscheidenheid aan hostingpakketten, waaronder shared hosting, VPS hosting, dedicated server hosting en managed WordPress hosting

Inclusief een gratis website builder met duizenden sjablonen, waardoor het gemakkelijk is om uw eigen website te maken zonder technische vaardigheden

Gratis domeinregistratie voor het eerste jaar helpt de opstartkosten te verlagen

Biedt een 99,9% uptime garantie zodat websites toegankelijk zijn voor bezoekers met minimale downtime

HostGator beperkingen

Veel betaalde add-ons kunnen de hostingkosten snel verhogen

Sommige duurdere concurrenten bieden een betere uptimegarantie

Enkele gebruikers hebben trage laadtijden opgemerkt op websites gehost door het bedrijf

HostGator prijzen

WordPress-hosting: Vanaf $5,95/maand

Vanaf $5,95/maand VPS hosting: Vanaf $29.95/maand

Vanaf $29.95/maand Dedicated hosting: Vanaf $119/maand

HostGator beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (150+ beoordelingen)

3.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (54 beoordelingen)

3. Wix

Via Wix Wix staat vooral bekend om zijn hoogwaardige visuele websitebouwer, maar biedt ook hostingdiensten als onderdeel van dat pakket.

Het eenvoudige drag-and-drop karakter van de website builder maakt het aantrekkelijk voor degenen die gemakkelijk een persoonlijke site willen bouwen. Bovendien vereenvoudigt het platform het opzetten van een online winkel of andere zakelijke site.

Wix beste eigenschappen

Wordt geleverd met een website builder met een drag-and-drop editor voor het eenvoudig maken van websites

Biedt meer dan 900 gratis, aanpasbare websitesjablonen voor verschillende branches

Heeft een gratis webhosting tier om het starten nog betaalbaarder te maken

Biedt een uitgebreide set SEO-tools en -functionaliteit voor betere organische zoekprestaties

Biedt beveiliging op bedrijfsniveau, inclusief DDoS-bescherming en automatische SSL-certificaten, om uw site en bezoekersgegevens veilig te houden

Heeft e-commerce oplossingen ingebouwd in het platform voor het eenvoudiger maken van een online winkel

Wix beperkingen

Sommige gebruikers gaven aan gefrustreerd te zijn over hoe moeilijk het is om een sjabloon te wijzigen

Het gratis plan plaatst Wix branding en advertenties op je site

Sommige gebruikers vinden de prijs een beetje hoog in vergelijking met concurrenten

Wix prijzen

Combo: $16/maand

$16/maand Onbeperkt: $22/maand

$22/maand Pro: $27/maand

$27/maand VIP: $45/maand

$45/maand Zakelijk Basic: $27/maand

$27/maand Zakelijk Onbeperkt: $32/maand

$32/maand Zakelijk VIP: $59/maand

Wix beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1500+ beoordelingen)

4.2/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

4. Naamkoop

Via Namecheap Zoals de naam al aangeeft, staat deze webhostingprovider bekend om zijn betaalbaarheid. Het bedrijf biedt een reeks hostingdiensten die passen bij de behoeften van de meeste bedrijven. Of u nu kiest voor shared hosting, reseller hosting of VPS webhosting, Namecheap biedt 24/7 klantenondersteuning.

Namecheap beste eigenschappen

Concurrerende domeinregistratie met een breed scala aan topleveldomeinen (TLDS)

Domeinregistratie met gratis domeinprivacy zonder extra kosten

Het bedrijf zegt dat u 100% uptime kunt verwachten

Gratis websitebouwer en sjabloonbibliotheek bij elk hostingpakket

Snelle en betaalbare managed WordPress hosting

Biedt 24/7 klantenondersteuning voor eventuele problemen of vragen

Namecheap beperkingen

SSL-certificaten zijn alleen het eerste jaar gratis, wat de levenslange kosten van de hosting verhoogt

Sommige gebruikers hebben tragere laadtijd en af en toe downtime gemeld

De functieset is niet zo uitgebreid als sommige gebruikers nodig hebben voor meer gespecialiseerde hostingvereisten

Namecheap prijzen

Stellar: Vanaf $4,48/maand

Vanaf $4,48/maand Stellar Business: Vanaf $9.48/maand

Vanaf $9.48/maand EasyWP Starter: Vanaf $6.88/maand

Vanaf $6.88/maand Quasar: $15.88/maand

$15.88/maand Magnetar: $28.88/maand

$28.88/maand Xeon E-2234: $69.88/maand

Namecheap beoordelingen en recensies

b 4.3/5 (90 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen

5. Vloeibaar web

Via Vloeibaar web Liquid Web is gespecialiseerd in managed hosting. Ze bieden dedicated hostingopties, VPS-hosting en cloudhosting. Elk van hun aanbiedingen wordt volledig beheerd, wat gebruikers de moeite bespaart om systemen bijgewerkt en beveiligd te houden. Het bedrijf legt een sterke focus op het aanbieden van hoogwaardige hostingservices.

Liquid Web beste eigenschappen

Volledig beheerde hosting beschikbaar, waardoor kennis van webbeheer niet nodig is

59-seconden initiële responsgarantie voor klantenondersteuning via telefoon of chat

Aanpasbare servers die eenvoudig kunnen worden aangepast aan specifieke infrastructuurbehoeften

Cloudhostingoplossingen zijn ontworpen voor hoge prestaties om veeleisende applicaties aan te kunnen

Managed WordPress hosting biedt eenvoudiger beheer van WordPress sites

Liquid Web beperkingen

De prijzen zijn hoger dan bij sommige concurrenten

Sommige gebruikers klaagden dat de interface verwarrend is om door te navigeren

Aangezien ze gespecialiseerd zijn in managed hosting, zijn er geen shared hosting opties beschikbaar

Liquid Web prijzen

Beheerde VPS-hosting: Vanaf $59/maand

Vanaf $59/maand Cloud dedicated servers: Vanaf $149/maand

Vanaf $149/maand Beheerde dedicated server hosting: Vanaf $199/maand

Vanaf $199/maand HIPAA-conforme hosting: Vanaf $384/maand

Vanaf $384/maand Private cloud: Vanaf $510/maand

Liquid Web beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (99 beoordelingen)

4.4/5 (99 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

6. InterServer

Via InterServer InterServer is een hostingprovider die klanten een prijsgarantie biedt. Terwijl andere webhosts de prijzen kunnen verhogen na het eerste jaar of in de normale gang van zaken, vergrendelt InterServer de prijzen tot waar u mee akkoord ging toen u zich inschreef. Ze hebben een aantal hostingpakketten, zowel shared hosting als dedicated hosting.

InterServer beste eigenschappen

Een verscheidenheid aan webhostingdiensten, zoals shared hosting, VPS hosting en dedicated server hosting

Biedt 24/7 klantenondersteuning voor alle plannen voor onmiddellijke hulp bij problemen met hosting

Gratis websitemigratie beschikbaar, waardoor het gemakkelijker is om over te stappen van andere providers

Inclusief gratis SSL-certificaten voor betere beveiliging tegen lagere kosten

Prijsgarantie voor alle hostingpakketten, zodat u weet dat uw kosten niet zullen stijgen bij verlenging

Biedt onbeperkte opslag en bandbreedte op hun standaard webhostingpakketten

InterServer-beperkingen

Sommige gebruikers hadden problemen tijdens het aanmeldingsproces, waardoor het moeilijk was om een account aan te maken

De prijzen waren een beetje duur naar de smaak van sommige gebruikers

De interface kan verwarrend zijn voor degenen die nieuw zijn in het beheren van een webhostingaccount

InterServer prijzen

VPS Speciaal: $6/maand

$6/maand Dedicated: $59/maand

$59/maand WordPress: $8/maand

InterServer beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (29 beoordelingen)

3.9/5 (29 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

7. SiteGround

Via SiteGround Deze webhostingprovider staat in de webhostingbranche bekend om zijn WordPress hostingdiensten. SiteGround biedt beheerde WordPress hostingpakketten met veel aangepaste tools en extra diensten om een betere beveiliging en snelheid te garanderen dan een standaard WordPress installatie.

SiteGround beste eigenschappen

Webhostingdiensten gericht op hoge prestaties en betrouwbaarheid met behulp van Google Cloud Premium

Biedt ultrasnelle serveropstellingen met aangepaste PHP- en MySQL-implementaties voor betere websiteprestaties

WordPress-hosting is geoptimaliseerd met statische en dynamische caching en een vooraf geïnstalleerde Speed Optimizer-plugin

Past snel nieuwe technologieën toe, zoals de nieuwste versies van PHP of innovatieve protocollen zoals Brotli en HTTP/2

Klantenondersteuning is 24/7 beschikbaar en heeft een klanttevredenheidspercentage van 98%

Geeft prioriteit aan websitebeveiliging met een 24-uurs beheersysteem, gedistribueerde back-ups en extra beveiligingsfuncties

SiteGround beperkingen

Sommige gebruikers vinden de limieten op opslag en bandbreedte te beperkend

Hoewel er instapniveau en geavanceerde hostingopties zijn, zijn er geen tussenliggende opties

Sommige functies die volgens gebruikers bij de prijs inbegrepen zouden moeten zijn, zijn extra betaalde add-ons

SiteGround prijzen

StartUp: $3,99/maand

$3,99/maand GoGeek: $7,99/maand

$7,99/maand GroeiGroot: $4.99/maand

SiteGround beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (66 beoordelingen)

8. IONOS

Via IONOS IONOS biedt verschillende webhostingdiensten, waaronder dedicated hosting, VPS-hosting en cloudhosting. Het bedrijf staat het meest bekend om het aanbieden van schaalbare hostingpakketten die gemakkelijk geschikt zijn voor bedrijven van elke grootte in elke groeifase. Zoals veel webhosts bieden ze een gratis domeinregistratie in het eerste jaar van hosting.

IONOS beste eigenschappen

Gedeelde hosting, VPS-hosting, dedicated hosting en cloudhosting beschikbaar

Het grote aanbod biedt een schaalbare oplossing voor websitehosting

Beheerde WordPress hostingoptie voor gebruikers die WordPress websites willen maken

Gratis domeinnaam beschikbaar voor het eerste jaar bij de meeste hostingpakketten

De meeste pakketten bevatten een website builder, zodat gebruikers gemakkelijk hun eigen website kunnen maken

Legt sterk de nadruk op beveiliging, met gratis SSL-certificaten en speciale datacenters

IONOS beperkingen

De responssnelheid van de server is lager dan het gemiddelde in de sector

De optie voor telefonische ondersteuning is beperkt tot 14 landen

Accountregistratie is beperkt tot bepaalde landen

IONOS prijzen

Essentieel: $5/maand

Starter: $7/maand

Plus: $6,50/maand

Ultiem: $13/maand

beoordelingen en recensies van #### IONOS

G2: 3.6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 3.5/5 (52+ beoordelingen)

9. GoDaddy

Via GoDaddy GoDaddy is een van de meest bekende namen in webhosts en domeinregistratieservices. Het bedrijf biedt uitgebreide services, van basis shared hosting tot dedicated hostingplannen voor veeleisende zakelijke behoeften. Je vindt er ook websitebouwers, e-mailhosting en andere functies die bedrijven nodig hebben om een aanwezigheid op het web te ontwikkelen.

GoDaddy beste functies

Staat bekend om zijn uitgebreide domeinregistratie en webhostingopties

Biedt een verscheidenheid aan hostingplannen, waaronder de optie voor beheerde WordPress-hosting

Biedt 24/7 klantenondersteuning voor problemen met de hostingservice

Bevat een gebruiksvriendelijke website zodat gebruikers hun eigen website kunnen bouwen

Veel hostingpakketten zijn inclusief gratis domeinnaamregistratie voor het eerste jaar

GoDaddy beperkingen

De goedkoopste shared hostingpakketten bieden geen gratis SSL-certificaat

Veel klanten hadden het gevoel dat er te veel upselling was voordat ze een bestelling afrondden

Er is geen live chat optie voor klantenondersteuning

GoDaddy prijzen

Basis: $6,99/maand

$6,99/maand Luxe: $9,99/maand

$9,99/maand Ultiem: $12,99/maand

$12,99/maand E-commerce: $15,99/maand

GoDaddy beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (150+ beoordelingen)

4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1200+ beoordelingen)

10. Hostwinds

Via Hostwinds Hostwinds biedt ook verschillende soorten webhostingopties. Je vindt shared hosting, cloud hosting en dedicated server oplossingen in hun aanbod. Het bedrijf heeft een reputatie voor het leveren van krachtige hostingservices met concurrerende prijzen en een sterke focus op klantenondersteuning.

Hostwinds beste eigenschappen

Biedt een compleet aanbod van webhostingdiensten, van shared hosting tot dedicated servers

Legt de nadruk op persoonlijke ondersteuning bij hun oplossingen op bedrijfsniveau

VPS-hosting biedt een reeks dedicated resources voor betere virtual private server-prestaties

Cloudservers zijn eenvoudig aan te passen met een verzameling installatieopties met 1 klik

Het bedrijf bezit al zijn eigen infrastructuur, wat zorgt voor concurrerende prijzen

Ze bieden een 99,9999% uptime belofte dankzij hun zeer redundante netwerk

Hostwinds beperkingen

De meegeleverde website builder is meer basic dan sommige gebruikers zouden willen

Er zijn enkele klachten over gebroken links en ontbrekende bronnen in de kennisbank

Het account setup proces was frustrerend voor sommige gebruikers

Hostwinds prijzen

Windows VPS: Vanaf $12.74/maand

Vanaf $12.74/maand Linux VPS: Vanaf $8.24/maand

Vanaf $8.24/maand Gedeelde hosting: Vanaf $5.24/maand

Vanaf $5.24/maand Zakelijke hosting: Vanaf $8.99/maand

Hostwinds beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3 beoordelingen)

