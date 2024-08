Loom vs. Vidyard: Wie wint de strijd van de videotools?

Herinner je je de jaren 70 nog, toen radio de rage was om van alles uit te zenden? Welnu, videocontent heeft meer gedaan dan alleen "de radioster om zeep helpen" - het heeft onze schermen en harten overgenomen! Gebaseerd op 2022 videomarketingstatistieken, mensen gemiddeld 100 minuten per dag naar online video's kijken . Dat is bijna twee uur!

Onder de videosoftware op de markt zijn Loom en Vidyard opmerkelijke oplossingen. Van live streaming tot videoconferenties, beide tools zijn het communicatiemedium bij uitstek geworden voor zowel bedrijven als particulieren. De echte vraag is nu: hoe kom je erachter welke het beste past bij jouw behoeften?

Onze Loom vs. Vidyard vergelijking zal helpen om het ingewikkelde tapijt van deze videotitanen te ontrafelen. We ontleden hun topfuncties om u te helpen de ultieme oplossing te vinden voor uw video-initiatieven.

Wat is Loom?

Via: Weefgetouw Loom is een veelzijdige videocommunicatietool die het maken en verspreiden van videoboodschappen verandert in een naadloze ervaring. Zijn missie? Om frictieloos asynchrone communicatie door het opnemen en delen van video's te vereenvoudigen.

Met Loom kun je video's opnemen via je webcam, je scherm of beide tegelijk! Het beschikt over een reeks functies, waaronder aangepaste schermopnamegroottes, tekentools, realtime commentaar, emoji-reacties en videoberichten voor feedback.

Of het nu in de wereld van het bedrijfsleven, onderwijs of persoonlijke verbindingen is, Loom heeft zichzelf gepositioneerd als een betrouwbare keuze voor externe samenwerkingstaken, online presentaties en visuele verhalen. 📖

Het is ook een van de go-to videoplatforms geworden voor bedrijven die eenvoudig kunnen vertrouwen op videoprestaties.

Loom-functies

De markt wordt overspoeld met Loom alternatieven die links naar clips versturen. Dus, wat geeft Loom een voorsprong op zijn rivalen? Laten we eens kijken naar de opvallendste functies! 🔍

1. Vastleggen en delen

De mogelijkheden van Loom zijn een game-changer als het gaat om het vastleggen en delen van async videoberichten. Of je nu opneemt vanaf je scherm, webcam of beide tegelijk, met of zonder voice-over, het proces is een fluitje van een cent.

Video opnemen vanuit elke toepassing op je apparaat naar keuze en toegang tot opties om de uitvoer aan te passen via een vervolgkeuzemenu. U kunt aanpassen:

Opnamemodus: Scherm en camera, Alleen scherm, of Cam Grootte: Volledig scherm, Venster, of Aangepaste grootte_

Via: Weefgetouw Loom vereenvoudigt ook het deelproces en maakt het eenvoudig om informatie en inzichten te verspreiden . U kunt uw inhoud moeiteloos verspreiden op verschillende platforms en apparaten door eenvoudigweg een directe link te genereren, deze via e-mail te versturen of de video in te bedden in een website.

De gratis versie van Loom ondersteunt opnamefunctionaliteit tot 720p kwaliteit, waardoor je publiek verzekerd is van een heldere kijkervaring. Maar voor degenen die op zoek zijn naar de ultieme visuele helderheid, is upgraden naar HD of 4K slechts een klik verwijderd.

Loom stelt je in staat om de kunst van het videobewerken in te zetten om doelgerichte tutorials en videoboodschappen te maken voor teams, studenten en ander publiek.

Bijsnijden, bijwerken en perfectioneren van je boodschap is een kwestie van een paar klikken. Gebruik het tekengereedschap om opties te vinden om cruciale videodetails te benadrukken, een vleugje plezier toe te voegen en op een persoonlijk niveau contact te maken met de kijker.

Via Loom

Knip of voeg clips samen om een boeiende Loom zonder fouten te maken. Als je een educatieve video maakt, heb je de optie om externe links naar leermiddelen toe te voegen.

En voor momenten waarop één video gewoon niet genoeg is, kun je moeiteloos meerdere Looms aan elkaar plakken om een deelbare boodschap te creëren in een eenvoudig en verteerbaar formaat. Al met al ligt de kracht van videobewerking in jouw handen, en je hebt geen diploma in filmografie nodig om het te laten werken! 🎥

3. Realtime reacties

Met Loom kan je publiek meer doen dan alleen kijken! Ze kunnen actief deelnemen en zich in realtime bezighouden met je inhoud! 😍

Via Loom

Door met tijdstempel opmerkingen en emoji-reacties te plaatsen, hoeven kijkers geen passieve toeschouwers te zijn. Je kunt weten wanneer je publiek opgewonden, geïntrigeerd of misschien zelfs verbaasd is, precies op het moment dat het gebeurt.

De reacties en commentaren dienen als real-time instrumenten voor het verzamelen van feedback en het verbeteren van je berichtgeving. Maar het is niet alleen eenrichtingsverkeer. De Loom schermopnamesoftware tilt je video-interactie naar een hoger niveau door het reageren op opmerkingen net zo leuk en boeiend te maken!

Prijzen Loom

Starter : Gratis

: Gratis Zakelijk : $12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Onderneming: Neem contact op met het bedrijf

Wat is Vidyard?

Via: Vidyard Heb je er ooit over nagedacht om een betrouwbare videomaatje in de arm te nemen om je marketing- en verkoopinspanningen te verbeteren? Dat is Vidyard voor jou! Het opent de deuren naar het maken van interactieve video's, het personaliseren van inhoud en het verbeteren van berichtgeving door diep in de analytics te duiken.

Vidyard is toegankelijk via een Chrome-extensie of een desktop-app, die beide zijn uitgerust met een handige, ingebouwde video-editor en functies voor videoberichten.

Het platform maakt het mogelijk om uw werk direct te delen met een wereldwijd publiek en geeft zelfs realtime meldingen wanneer iemand uw inhoud bekijkt. Het is het complete videomarketingpakket dat is ontworpen om je een professionele voorsprong te geven. 💼

Vidyard-functies

Laten we ons richten op de belangrijkste functies die Vidyard onderscheiden van vergelijkbare tools op de markt. 👇

1. Ingebouwde videobewerker met direct delen

Wilt u van uw verkoopcampagne een kaskraker maken? Of het nu gaat om uw eerste kennismaking, een demo, een overtuigende pitch of een overtuigend voorstel, met Vidyard zit u goed.

Hiermee krijgt u toegang tot voorgemaakte videoscripts die zijn ontworpen om inhoud met hoge impact te creëren voor elke fase van de verkoopcyclus. 🎞️

Via: Vidyard Maar hier gaat Vidyard een stap verder: de AI-functie kan gepersonaliseerde videoscripts maken, zodat uw boodschap aankomt bij uw doelgroep.

Bovendien maakt het naadloze integraties mogelijk, zodat u deze video's rechtstreeks kunt delen vanuit platforms zoals Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn en meer. Je ontmoet je prospects waar ze zijn, waardoor het voor hen een koud kunstje is om met je content aan de slag te gaan!

2. Geavanceerde videoanalyse

Met Vidyard krijgt u een kristallen bol die een voorproefje geeft van hoe goed uw video-inhoud presteert. Het biedt diepgaande inzichten en videoanalyses die onmisbaar zijn voor marketing- en verkoopstrategieën. 🔮

Je kunt bijvoorbeeld de betrokkenheid van kijkers tot in het kleinste detail volgen, waarbij je precies kunt zien wanneer kijkers afhaken of specifieke segmenten opnieuw bekijken. Deze gegevens zijn een goudmijn om te begrijpen wat je publiek boeit en wat misschien een kleine aanpassing nodig heeft.

Vidyard kan u zelfs helpen bij het achterhalen van de identiteit van videokijkers, ontdekken met welke content ze bezig zijn en meten hoe lang ze afgestemd zijn.

3. Ondersteuning voor marketing en SEO

Meeste Vidyard alternatieven zijn niet gericht op marketingbehoeften. Maar met Vidyard genereert u niet alleen hoogwaardige marketingcontent, maar bouwt u ook duurzame klantrelaties op via meer overtuigende conversiestrategieën.

Met videohostingbeheer kunt u al uw marketingcontent, zoals promo's, demonstratievideo's en clips met klantverhalen, uploaden op één centrale plek genaamd Video Hub. Kies lay-outs en voeg huisstijlelementen toe om een verzameling klantgerichte video-inhoud te creëren. Dit videoplatform onderscheidt zich door zijn gepersonaliseerde videoberichten en aanpassings- of basisbewerkingsmogelijkheden.

Bovendien kunt u gebruikmaken van één-op-één betrokkenheid en spreek kijkers aan op een persoonlijker niveau door call-to-action (CTA) video's in te sluiten in e-mails of waar dan ook op het web. U kunt ook de functie SEO metatags inschakelen in de algemene instellingen van de hub om indexering door zoekmachines mogelijk te maken voor een betere zichtbaarheid van uw video's.

Vidyard prijzen

Gratis

Pro : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Plus : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Zakelijk: Neem contact op met het bedrijf

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Loom vs. Vidyard: Eigenschappen vergeleken

Nu terug naar onze vergelijking: Loom vs. Vidyard. Het zijn allebei uitzonderlijke videotools met hun eigen unieke functies en eigenaardigheden om video's te personaliseren. Loom blinkt uit in eenvoud en het snel maken van video's, waardoor het een favoriet is voor schermopnames, om video's te delen en voor snelle videoberichten. Vidyard daarentegen staat bekend om zijn robuuste videomarketingmogelijkheden, perfect voor bedrijven die klanten willen binden en converteren via gepersonaliseerde videocontent.

Laten we voor een gerichte besluitvorming eens kijken naar hoe deze tools presteren op drie kerngebieden: video-opname, samenwerkingshulpmiddelen voor bewerken en analyse. 👀

Video-opnamespecificaties

Loom en Vidyard bieden allebei het gemak van opnemen via browserextensies en desktopapps, waardoor video's maken een fluitje van een cent wordt. Maar ze hebben duidelijke verschillen.

Vidyard neemt de leiding door tot 1080p opnamekwaliteit toe te kennen bij alle plannen, en voor degenen die op zoek zijn naar de hoogste helderheid, ontsluit de desktop app zelfs de magie van 4K. Aan de andere kant biedt Loom 4K-kwaliteit exclusief op de betaalde abonnementen, waarbij de gratis accounts zich beperken tot een nog steeds respectabele 720p.

Als het gaat om het aantal video's dat je kunt maken met een gratis account, staan Vidyard en Loom schouder aan schouder, met maximaal 25 video's per gebruiker. Sorry, er is geen manier om onbeperkt video's op te nemen op zowel de gratis versies van Vidyard als Loom!

Echter, tussen Vidyard en Loom - en hier wordt de plot dikker - beperkt het gratis account van Loom elke video tot een korte duur van 5 minuten. Vidyard daarentegen breidt je canvas voor het vertellen van verhalen uit met een indrukwekkende opnamelimiet van 30 minuten voor je videobibliotheek. ⏲️

Videobewerking en samenwerking

Video-opname is misschien een nadeel voor Loom, maar het maakt het goed met zijn opmerkelijke bewerkingstools. Het functioneert als een fatsoenlijke visueel samenwerkingsplatform met opties om:

Weefgetouwen gemaakt door meerdere medewerkers aan elkaar te naaien Mobiele en desktop Looms integreren Herbruikbare inhoud (zoals een CTA-clip) toevoegen aan vers gemaakte video's Een clip invoegen in een Loom (bijvoorbeeld over iets dat je vergeten bent te vermelden)

Vidyard heeft zijn sterke punten op het gebied van videobewerking en het aanpassen van miniaturen en biedt een solide scala aan functies. Maar in de categorie van samen bewerken, gaat de kroon naar Loom. 👑

Analytics en inzichten

Stel, je bent marketingverantwoordelijke voor een groeiend techbedrijf en je hebt net een reeks promotievideo's uitgebracht. Uw team gebruikt zowel Vidyard als Loom om deze video's met potentiële klanten te delen. Welke video engagement analytics kun je dan verwachten?

Loom biedt basisanalyses, zodat je weet wie de video's heeft bekeken en wanneer. Iets in de trant van, "Uw productdemovideo werd 100 keer bekeken in een week"

Maar als je Vidyard gebruikt, krijg je diepere inzichten. Het vertelt je niet alleen wie er heeft gekeken, maar ook hoe lang ze precies hebben gekeken. Je ontdekt dat terwijl 100 mensen de demo bekeken, 60 van hen de hele video bekeken, wat duidt op grote interesse.

Kortom, als u op zoek bent naar gegevensgebaseerde beslissingen met rijkere analyses, dan is Vidyard uw beste keuze. 🥇

Loom vs. Vidyard op Reddit

Reddit-gebruikers staan bekend om hun openhartige en gepassioneerde discussies over verschillende onderwerpen, en videosoftware is daarop geen uitzondering. Loom en Vidyard hebben beide veel stof doen opwaaien op het gebied van videotools, waardoor Redditors hun meningen, ervaringen en inzichten hebben gedeeld. 📢

De algemene opinie is dat Loom een populairdere tool is dan Vidyard, maar de laatste biedt een betere ervaring voor outreach-doeleinden, hoewel de interface misschien niet de beste is om video's te delen.

Dit is wat een gebruiker die beide producten heeft geprobeerd te zeggen had:

"Want ik def zie Loom veel vaker gebruikt worden. Ik heb Vidyard een tijdje geleden geprobeerd, maar vond het buggy/inconsistent, dus heb ik het laten vallen.''

Toch heeft Vidyard veel aanhangers vanwege de op verkoop gebaseerde functies dit is wat een gebruiker noemde :

"Ik gebruik de chrome plugin (vidyard go) vaak voor verkoop - deze 30-60 seconden video voicemails zijn effectief voor ons geweest. Ik heb de CTA's in de pro-versie niet geprobeerd, maar van wat ik heb gehoord, kunnen ze heel goed werken - hangt af van je aanpak."'

Een gebruiker in dezelfde thread was van mening dat Vidyard misschien alleen werkt voor kleine bedrijven:

"Werkt goed in SMB, niet zozeer in Mid-Market en Enterprise-ruimte vanwege IT-firewalls."

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Loom Vs. Vidyard

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder dat je een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt met Clip by ClickUp

Zowel Vidyard als Loom zijn geweldig als standalone schermrecorderprogramma's, maar ze hebben hun nadelen. Loom is bijvoorbeeld een prima hulpmiddel voor docenten, maar het beperkte gratis abonnement maakt de voordelen voor velen onbereikbaar. Vidyard, aan de andere kant, heeft de functies maar heeft veel losse eindjes op het gebied van bruikbaarheid .

Gelukkig heb je een andere gratis schermrecorder waarmee het opnemen en delen van video's een fluitje van een cent wordt: ClickUp ! 🤩

ClickUp is een alles-in-één werkoplossing ontworpen voor alle soorten bedrijven, zowel op het gebied van onderwijs als marketing. Het biedt een naadloze platform voor videoproductie uitgerust met specifieke functies voor clipbeheer, realtime samenwerking, ondersteuning van verkooppijplijnen en taakbeheer.

Laten we eens onderzoeken hoe ClickUp een frisse kijk biedt op videoberichten, creatie, delen en samenwerken!

1. Gebruik Clip van ClickUp om naadloos schermvideo's te delen met klanten en werknemers

Deel je videoboodschap met een directe browserlink die geen downloads vereist en direct na de opname kan worden bekeken Clip door ClickUp is een in-app schermrecorder met veel functies die beschikbaar is voor iedereen die zich aanmeldt bij het platform! En als we zeggen dat het genereus is, bedoelen we:

Geen tijdslimieten voor opnames - of u nu een klantgerichte demo opneemt of een langdurigetrainingsvideoclip helpt je!

Watermerk-vrije opnames , zelfs op het gratis plan

Kristalheldere stemopname

Met het platform kun je het hele scherm, app-venster of browsertabbladen opnemen. Deel de opname direct met teamgenoten, klanten of externe kijkers via beveiligde e-mail, openbare of privékoppelingen. Er zijn geen extra downloads, uploads of export nodig - de video wordt direct in de browser afgespeeld! Naast opnames kun je ook webpagina's knippen en screenshots maken met ClickUp's Chrome-extensie .

Wat gebruiksvriendelijkheid betreft, kunt u binnen enkele seconden aan de slag. Het enige wat je hoeft te doen is ClickUp opstarten en de Record Clip optie openen vanuit de taakbalk rechtsonder in het scherm. 📹

Alle opgenomen clips zijn van hoge kwaliteit en insluitbaar met ClickUp's insluitweergave . Maar hier komt de echte charme - u kunt uw video's omzetten in uitvoerbare taken, context bieden bij de volgende stappen en deze toewijzen aan kijkers. Het is alsof u van elk bericht een vriendelijke oproep tot actie maakt!

In het algemeen is dit een praktische tool als u vergaderingen of lange e-mail threads wilt vervangen door rijke video's. ClickUp integreert met meer dan 1000 software, waaronder Zoom , Microsoft-teams en Slack wat het delen van inhoud nog makkelijker maakt!

2. Transformeer teamwerk met de realtime samenwerkingsfuncties van ClickUp

Beheer taken en projecten en werk efficiënt samen met uw team met ClickUp ClickUp's taakbeheer is een echte krachtpatser voor alle bedrijven, of u nu een videoproject uitvoert of een agile team pas uw workflows aan voor elk project!

Met meer dan 35 ClickApps tot uw beschikking hebt, kunt u handmatige taken automatiseren uitvoeren Sprint cycli en start schermopnamen met één klik! Maak taken met aangepaste ID's en wijs ze toe aan één of meerdere personen . Opnemen Aangepaste velden om attributen aan taken toe te voegen-je kunt bijvoorbeeld een Clip-tutorial link toevoegen in een Custom Field zodat de toegewezene geen problemen heeft om de taak af te krijgen.

Je kunt zelfs opmerkingen toewijzen als actiepunten, zodat er niets door de mazen van het net valt! 🤠

Gebruik voor complexe videoprojecten de Taakafhankelijkheid functie om taken logisch op te splitsen in subtaken zoals Review scripts of Test publiek. Bekijk ze vanuit verschillende hoeken en bewerk ze in bulk met de Werkbalk bulkacties . En met terugkerende taken en Herinneringen zo mist u nooit meer een belangrijke productiedeadline!

ClickUp is meer dan een videotool!

Zowel Loom als Vidyard zijn uitstekende hulpmiddelen voor videostrategieën, maar voor veel teams kan het gebruik van deze producten met beperkte functionaliteit een deuk in hun budget slaan. ClickUp kan een voordeligere optie zijn, vooral voor kleine en middelgrote teams die behoefte hebben aan schermopname en projectbeheermogelijkheden in één. Aanmelden voor een gratis ClickUp account ontsluit een wereld van gestroomlijnde, onbeperkte video tutorials en tools voor gezamenlijk taakbeheer - dat is een win-win voor u en uw team! 🏆