Top 10 Vidyard Alternatieven en Concurrenten 2024

Videomarketing is een actieve vorm van moderne communicatie over de hele wereld. Sterker nog, HubSpot uit onderzoek blijkt dat 96% van de klanten vertrouwt op uitlegvideo's van bedrijven en 88% wil een video voordat ze een aankoop doen!

Of je nu nieuw bent met videoberichten of een verbeterde oplossing nodig hebt voor de teamproductiviteit, je hebt een krachtig videomarketingplatform nodig om complexe problemen sneller op te lossen en workflows aan te passen.

Enter: Enterprise Content Management (ECM) en Enterprise Video Content Management (EVCM) systemen! Deze platforms beheren video-inhoud gedurende de gehele levenscyclus en stelt bedrijven in staat om de kosten voor de opslag van content te beheersen.

In deze gids verkennen we 10 Vidyard alternatieven om video-inhoud te maken eenvoudig, snel en efficiënt!

Wat is Vidyard?

Vidyard is een videomarketingplatform dat is ontworpen om kleine bedrijven te helpen met video content marketing. De verschillende functies helpen je om prachtige video's te maken en te verspreiden zonder geavanceerde vaardigheden te leren. Aangedreven door AI-technologie kunt u beelden van hoge kwaliteit maken zonder uren achter uw computer door te brengen. Vidyard stelt makers van content in staat om hun eigen speler in te sluiten op elke website of blog.

Het Vidyard Video Platform biedt een eenvoudige manier om content te delen, zoals trainingsvideo's, bedrijfsaankondigingen, bedrijfsevenementen, productdemo's of zelfs online cursussen. U kunt videoadvertenties toevoegen en content promoten.

Vidyard maakt het supersnel en eenvoudig om video's voor iedereen te maken en te hosten. Je kunt er ook alles mee opnemen vanaf je computerscherm of telefoon. Het heeft gratis en Pro versies en het duurt maar een paar seconden om te installeren.

Van creatie tot distributie, het cloudgebaseerde platform van Vidyard biedt volledige controle over elk aspect van het beheer van videocontent. Gebouwd met gebruikerservaring (UX) als uitgangspunt, stelt Vidyard gebruikers in staat om samen te werken in verschillende teams en afdelingen in realtime samenwerken terwijl ze hun bestaande tools het beste kunnen gebruiken.

Top 10 Vidyard Alternatieven en Concurrenten

Kies ervoor om je hele scherm, een app-venster of een browsertabblad op te nemen met Clip van ClickUp en deel met het team vanuit een taak ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om te plannen, organiseren, en samen te werken aan werk met behulp van taken, Documenten, Chat, Doelen, Whiteboards en meer. ClickUp is eenvoudig aan te passen met slechts een paar klikken en stelt teams van alle soorten en maten in staat om hun werk effectiever uit te voeren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt.

Als de map Downloads op je bureaublad aan het eind van elke week honderden afbeeldingen met aantekeningen verzamelt, probeer dan Clip! Neem in een paar minuten je stem en scherm op om feedback te geven, een proces te verduidelijken of door eventuele blokkades heen te praten over de taak waaraan je werkt. Geen downloads nodig!

ClickUp functies

Gratis stem- en schermopname

Lopende video volgenmarketingprojecten met 15+ projectweergaven

Geef commentaar, bewerk en werk tegelijkertijd aan taken en documenten met uw team op afstand * Bouw een videomanagementsysteem om workflows te standaardiseren

Maak een taak van uw opname, voeg een beschrijving toe en wijs teamleden toe

ClickUp voordelen

Tijdregistratie is beschikbaar via het web, desktop en mobiele app

ClickUp Notepad voor een persoonlijke plek om onderweg aantekeningen over video-inhoud te maken

U kunt prioriteit geven aan dringende taken met filteren, sorteren, vlaggen en aangepaste velden

ClickUp Sjablooncentrum is een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor ondersteuning bij het maken van video's

ClickUp nadelen

Je kunt het tijdregistratierapport niet exporteren

Leerproces vanwege het aantal beschikbare functies en de mate van aanpasbaarheid

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per lid per maand

: $7 per lid per maand Zakelijk : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Onderneming: Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke werkbelasting en processen te beheren, helpen we u graag om u op succes voor te bereiden! Ziecontact opnemen met Verkoop wanneer u klaar bent

ClickUp beoordelingen en recensies

4,7/5 op Capterra

4,7/4 op G2

2. Wistia

Samenwerkings- en commentaarfunctie in actie op Wistia Wistia is een videoplatform met innovatieve functies waarmee u eenvoudig robuuste oplossingen kunt bouwen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de complexiteit van de infrastructuur. Deze tool biedt geavanceerde encoder presets en aangepaste configuraties om snel video-inhoud van hoge kwaliteit te leveren aan hun publiek, overal en altijd.

Wistia belangrijkste functies

Neem video's op vanuit uw browser en exporteer ze naar Wistia

Video's frame voor frame bijsnijden en bewerken

Videogalerijen maken in een carrousel, raster of lijstweergave

Wistia professionals

Eenvoudig video's distribueren naar verschillende kanalen op het web binnen één account

Inclusief native analytics waarmee klanten de betrokkenheid kunnen optimaliseren en de ROI kunnen verbeteren

Real-time statistieken en inzichten om managers te helpen problemen sneller te identificeren en op te lossen

Channel Content Management (CCM) beheert video's op alle kanalen en sociale platforms (zoals YouTube) en organiseert ze op één plek

Eenvoudige insluitfuncties om videocontent aan uw website toe te voegen

Wistia nadelen

Wistia kan relatief prijzig zijn voor kleine bedrijven

Het beperkt bestandsgroottes tot 8GB

Wistia prijzen

Gratis

Plus : $19 maandelijks

: $19 maandelijks Pro : $79 maandelijks

: $79 maandelijks Geavanceerd: $319 maandelijks

Wistia beoordelingen en recensies

4.6/5 op G2

4.7/5 op Capterra

3. Vimeo

Schermopnamefunctie van Vimeo Wat betreft videocontent vertrouwen organisaties steeds vaker op externe diensten om hun verhalen te delen en rechtstreeks met hun publiek te communiceren. Maar het beheren van al die bestanden, van verschillende formaten tot bestandsgroottes, kan tijdrovend en moeilijk zijn. Wat als je ze allemaal tegelijk zou kunnen bekijken terwijl je aan het bewerken bent? Dat kan nu, dankzij Vimeo's Enterprise-aanbod.

Vimeo-functies

Inzicht in het totale aantal weergaven, opmerkingen, likes, shares, uploads en downloads

Ingebouwde transcodingtools en automatisch genereren van miniaturen

Wijzig elke gedeelde video en volg je project in realtime met gedetailleerde rapporten over uw voortgang * Gebruik geïntegreerde tools voor delen om te publiceren via uw videomarketingkanalen

Vimeo-profs

Toegang tot rapporten voor individuele video's of hele teams

Krijg inzicht in wat werkt en waar je je strategie misschien moet aanpassen

Identificeer trends in specifieke demografische groepen

Stel doelen en gebruik analyses om te meten of je ze haalt

Vimeo nadelen

Vimeo heeft een lage zichtbaarheid in vergelijking met andere videoplatforms zoals ClickUp en Loom

Het is niet mogelijk om advertenties te gebruiken om je video's te sponsoren

Vimeo prijzen

Vimeo Plus : $12 per maand, met een jaarlijkse toewijzing van 250 GB

: $12 per maand, met een jaarlijkse toewijzing van 250 GB Vimeo Pro : $20 per maand, jaarlijks gefactureerd, met een jaarlijkse toewijzing van 1 TB

: $20 per maand, jaarlijks gefactureerd, met een jaarlijkse toewijzing van 1 TB Vimeo Business : $50 per maand, jaarlijks gefactureerd, met een jaarlijkse toewijzing van 5 TB

: $50 per maand, jaarlijks gefactureerd, met een jaarlijkse toewijzing van 5 TB Vimeo Premium: $75 per maand, jaarlijks gefactureerd, met een jaarlijkse toewijzing van 7TB

Vimeo beoordelingen en recensies

4.2/5 op G2

4.6/5 op Capterra

4. Microsoft 365-stream

via Microsoft 365-stream Microsoft 365 Stream is een webgebaseerde videobewerkingsservice waarmee u video's kunt maken die u online met anderen kunt delen. Met deze krachtige tool kunt u op elk gewenst moment video's van professionele kwaliteit maken. Je kunt video's uploaden vanaf je computer en mobiele apparaten, ze samen bewerken met verschillende tools en ze vervolgens opslaan op je apparaat.

Microsoft 365 Stream functies

Schermopname legt alles vast wat zichtbaar is op uw bureaublad, inclusief documenten en programma's

Foto's en video's organiseren en beheren met slepen en neerzetten

Foto's rechtstreeks uploaden naar sociale sites zoals Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest of Flickr

Overal toegang tot uw opgeslagen bestanden, op elk apparaat

Microsoft 365 Stream pros

Je kunt presentaties omzetten in deelbare video's of documenten

Je kunt videogesprekken voeren via Teams

Software voor bestandsbeheer helpt je digitale bestanden te vinden en te beheren

Microsoft 365 Stream nadelen

Het mist genoeg richtlijnen om door het platform te navigeren in vergelijking met andere Vidyard alternatieven op deze lijst

Microsoft 365 Stream prijzen

Persoonlijk : $69,99/jaar

: $69,99/jaar Gezin : $99,99/jaar

: $99,99/jaar Zakelijk Basis : $6 per gebruiker per maand

: $6 per gebruiker per maand Zakelijk Standaard : $12,50 per gebruiker per maand

: $12,50 per gebruiker per maand Business Premium: $22 per gebruiker per maand

Microsoft 365 Stream beoordelingen en recensies

4.6/5 op G2

4.6/5 op Capterra

5. Loom

Weefgetouw voorbeeld video-opname

De volgende op onze Vidyard-alternatievenlijst is Loom, een video hosting platform met hoogwaardige spelers en naadloze integratie met sociale netwerken. Het biedt een vlotte weergave en een uitstekende gebruikersinterface waar gebruikers gemakkelijk video-inhoud rechtstreeks vanaf hun computer kunnen uploaden. Naast het posten kunnen ze ook verschillende accounts beheren via hun dashboard.

Loom functies

Neem inhoud op in elke toepassing, op elk apparaat

Bewerk je video in je browser of de Loom-app

Kijkers kunnen emoji-reacties en commentaar met tijdstempel achterlaten om te reageren op een specifiek moment in de video

Schermopname beschikbaar op Mac IOS-producten

Loom voors

Loom biedt veel analysetools om de kwaliteit van zijn video's te helpen verbeteren

Met de gebruiksvriendelijke analysehulpmiddelen kunnen gebruikers de prestaties van hun publiek in de loop van de tijd volgen

Afhankelijk van je abonnement heb je onbeperkte opslagruimte

Deze video hostingservice geeft elke nieuwe gebruiker 5GB gratis opslagruimte en stelt gebruikers in staat om afspeellijsten te maken en hun inhoud te organiseren

Loom nadelen

De video's kunnen een lage kwaliteit hebben

Bij gebruik van de gratis versie is er een tijdslimiet van 5 minuten voor video's

Loom prijzen

Startersplan : Gratis

: Gratis Zakelijk : $8 per maand

: $8 per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Loom beoordelingen en recensies

4.7/5 op G2

4.6/5 op Capterra

6. BomBom

via BomBom BombBomb is een videoplatform dat bedrijven helpt te begrijpen hoe mensen omgaan met de inhoud die ze plaatsen. Ze bieden ook aangepaste videomarketingtools om contact te maken met hun publiek. Gebruikers die nieuw zijn op het gebied van videoberichten kunnen gebruik maken van de uitgebreide bibliotheek met hulpmiddelen van BombBomb om succes te boeken met video's in hun bedrijf.

BombBomb functies

Gmail-integratie om op te nemen, te verzenden en te volgen vanuit je inbox Schermopname

Verzenden via Slack, Linkedin of vrijwel elke e-mailapp of CRM met de browserextensie

Onbeperkt video e-mails samenstellen en versturen naar iedereen in je database

BombBomb voors

Door video's op te nemen helpt BombBomb emoties en de toon van een boodschap over te brengen

Je kunt e-mails volgen om de betrokkenheid te controleren

Het is gemakkelijk te gebruiken

BombBomb nadelen

Je kunt niet meer dan één contact tegelijk taggen

BombBomb prijzen

Essentials : $33 per maand

: $33 per maand Plus : $49 per maand

: $49 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen voor teams met 20+ gebruikers

BombBomb beoordelingen en recensies

4.6/5 op G2

4.4/5 op Capterra

7. Stuurpark

via Sendspark Sendspark helpt bedrijven in contact te komen met klanten door middel van directe videoberichten om de betrokkenheid te vergroten en een menselijk tintje toe te voegen. Of het nu gaat om een introductie, productdemonstratie of follow-up, gebruikers kunnen personalisatie schalen voor een betere ervaring aan beide kanten. Sendspark heeft ook een functie om video's van klanten of collega's aan te vragen met een eenvoudige link.

Sendspark belangrijkste functies

U kunt de ROI bijhouden

Het is een interactief videoplatform met een dashboard

U kunt berichten personaliseren

Sendspark voordelen

Het is snel en betrouwbaar

Het heeft een goede audio- en videokwaliteit

Sendspark nadelen

Beperkt gratis plan vergeleken met andere Vidyard alternatieven op deze lijst

Sendspark prijzen

Gratis

Pro : $15 maandelijks

: $15 maandelijks Zakelijk : $29,80 per maand

: $29,80 per maand Onderneming: Aangepaste prijzen voor teams

Sendspark beoordelingen en recensies

4.8/5 op G2

4.8/5 op Capterra

8. Bonjoro

via BonjoroBonjoro is een videohostingservice met een eenvoudige interface waar gebruikers video's rechtstreeks naar de site uploaden om leads te converteren. Daarnaast zijn videoberichten toegankelijk via links op sociale netwerksites of de zoekmachine van de website.

Bonjoro belangrijkste kenmerken

HDChrome-scherm- en webcamrecorder* In het oog springende CTA's toevoegen aan uw video-inhoud

Het ontwerp van uw video bewerken en opslaan als een herbruikbare sjabloon

Embed een thumbnail in uw e-mails, of deel een eenvoudige link

Bonjoro voors

Snelle video's opnemen en versturen

Je kunt berichten personaliseren en zien wie er heeft gereageerd

Bonjoro nadelen

Je kunt de videovoorvertoning niet afspelen in de mobiele app

Bonjoro prijzen

Gratis

Basis : $15 per maand

: $15 per maand Pro : $39 per maand

: $39 per maand Growth: $79 per maand

Bonjoro beoordelingen en recensies

4.7/5 op G2

5/5 op Capterra

9. CreateStudio

via Studio maken CreateStudio is een krachtige en gebruiksvriendelijke online oplossing voor mensen die op hun gemak video's willen maken en delen met hun publiek. Het biedt videohostingdiensten voor zowel particulieren als bedrijven.

CreateStudio belangrijkste functies

Het heeft een 24/7 online rep

Je kunt video-inhoud naar het platform slepen en neerzetten

Video- en audiobewerking

CreateStudio voordelen

Het is eenvoudig te gebruiken voor output op professioneel niveau

Er is uitstekende technische ondersteuning en training

CreateStudio nadelen

Je kunt geen lange animaties maken op dit videoplatform

Prijzen CreateStudio

Standaard : $199 per jaar

: $199 per jaar Alle-toegangspas: $349 per jaar

CreateStudio beoordelingen en recensies

4.8/5 op G2

4.8/5 op Capterra

10. Hippo Video

via Nijlpaard video Dit videoplatform is een streaming player waar gebruikers hun favoriete video's bekijken en delen met vrienden. De app indexeert automatisch elke geüploade video op basis van relevantie voor het profiel van de gebruiker. Gebruikers kunnen de lijst dan alfabetisch bekijken of op basis van het type inhoud dat ze zoeken.

Hippo Video belangrijkste functies

Video's opnemen, versturen en volgen vanuit uw Outlook inbox

Bereik meerdere prospects tegelijk met gepersonaliseerde video e-mailcampagnes

Traceer uw video e-mails, videoweergaven en kijkpercentage

Hippo Video voors

Het is makkelijk te gebruiken

Er zijn inzichten in uw video's

Hippo Video nadelen

Er is een limiet aan het aantal video's dat je kunt opnemen

Hippo Video prijzen

Starter : $19 per maand voor één gebruiker

: $19 per maand voor één gebruiker Pro : $40 per maand per gebruiker

: $40 per maand per gebruiker Groei : $65 per maand per gebruiker

: $65 per maand per gebruiker Enterprise: $99 per maand per gebruiker

Hippo Video beoordelingen en recensies

4.6/5 op G2

4.5/5 op Capterra

Zeg maar dag tegen gewone tekstcommunicatie

Teams die investeren in een video content management systeem besparen tijd, geld en middelen door de juiste boodschap op het juiste moment over te brengen aan hun publiek.

ClickUp is de eenvoudigste en meest efficiënte manier om gepersonaliseerde video's van hoge kwaliteit te maken voor alle soorten gebruik - het creëren van inhoud, onboarding gidsen, projectbeoordelingen, en nog veel meer! Als de beste alternatieve tool voor Vidyard voor schermopname, verandert ClickUp de manier waarop de externe werkplek verbindt. Maak een gratis account aan