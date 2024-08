Notion vs. Trello-Welke Project Management Tool is beter voor uw bedrijf?

Als projectmanager moet je processen stroomlijnen, taken en deadlines bijhouden en samenwerken met verschillende teams. Projectmanagement is een uitdaging en vereist mentale behendigheid en slim denkwerk. We snappen het.

En daarom ben je altijd op zoek naar tools die je superkrachten geven. In dit artikel duiken we in Notion vs Trello-twee populaire tools voor projectmanagement .

Dat is nog niet alles! We hebben een verrassingskandidaat toegevoegd aan het einde.

Wat is Notion?

Notion's dashboard voor projecten voorbeeld weergeven Notion is een volledige software voor projectmanagement met robuuste functies voor complexe projecten.

De sjablonen die Notion biedt, maken het een goede keuze voor projectmanagement. Deze omvatten uitgebreide sjablonen voor projectmanagement die snel bijhouden project abonnement ning, product roadmaps voor A-Z projecten in kaart brengen en nog veel meer.

De tool voor projectmanagement heeft ook AI-functies waarmee binnen enkele seconden eerste concepten voor projectplannen worden gegenereerd.

Notion functies

Notion heeft zijn versie 2.32 in 2023 uitgebracht met uitgebreider projectmanagement, taakafhandeling en automatisering.

Hier zijn enkele van de opvallendste functies van Notion:

1. Projectmanagement sjablonen

Notion biedt talloze kant-en-klare sjablonen voor verschillende doeleinden. Enkele populaire sjablooncategorieën zijn agencykits, budgetsjablonen, abonnementen voor content en sociale mediakalenders, merkdocumentatie en meer.

Notion project planner sjabloon

2. Automatisering van databases

Afgezien van de sjablonen, zijn we ook blij met de mogelijkheid van Notion om aangepaste projectmanagement workflows te maken voor repetitieve en handmatige beheertaken. Zo kun je bijvoorbeeld het wijzigen van de status van taken automatiseren, enquêtes versturen, einddata bijwerken en herinneringen naar je team sturen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/notion-task-management-1400x875.png

/$$$img/

Taakbeheer in Notion

3. Product Stappenplan

Geen verspreide gegevens meer over verschillende tools. Je kunt een product roadmap maken en uitvoeren in één dashboard.

Trello dashboard voor projectmanagement voorbeeld

Trello is een Kanban-software voor projectmanagement, bekend om zijn eenvoud en gebruiksgemak.

Met een leercurve van nul is het geschikt voor teams van elke grootte. Je kunt je project bij elke stap stroomlijnen, van ideevorming en het inwerken van de leden van het team tot de gefaseerde lancering van het project.

Het mooie is dat je een 'Trello Board' vanaf nul kunt maken of een kant-en-klaar sjabloon kunt gebruiken om projecten te beheren, taken bij te houden en projectworkflows te creëren.

Trello is echter niet geschikt voor complexe of grootschalige projecten.

Trello functies

Laten we eens kijken naar enkele functies die Trello biedt:

1. Aanpasbare sjablonen

Via Trello

Trello biedt 100+ volledig aanpasbare sjablonen voor projectmanagement voor verschillende use cases zoals projectbudgettering, user story mapping, workflowbeheer voor gebruikers en weekplanning.

2. Ingebouwde automatisering

Trello heeft een ingebouwde no-code automatiseringstool-Butler. Het handelt eentonige projectgerelateerde taken af, zoals het bijhouden van deadlines, het versturen van herinneringen, het beheren van teamleden, het maken van agenda's voor vergaderingen, enz.

Je kunt aangepaste regels en triggers instellen om specifieke acties in je projectworkflow af te handelen. Zo kun je bijvoorbeeld de status van een taak automatisch bijwerken naar 'Voltooid' zodra je lijst Nog te doen is afgevinkt.

3. Stappenplan voor projecten

Visualiseer de tijdlijn van de ontwikkeling van je project op je Trello-borden met behulp van Trello's Gantt grafieken en verdeel taken in op Kanban geïnspireerde werkstromen.

Trello Kanban-bord weergave

Definieer mijlpalen en deadlines om ervoor te zorgen dat je project op schema blijft. Stel de planning van je project op met behulp van een Gantt Grafiek en label taken met een hoge prioriteit op Trello kaarten in Kanban stijl om blokkades snel te identificeren.

4. Trello Power-Up

Trello biedt meer dan 200 integraties in de Power-Up galerij. Je kunt je Trello kaarten en boards verbinden met verschillende native en externe integraties.

Bijvoorbeeld, Trello Power-Up-Time Tracking & Reporting is een tool voor tijdsregistratie om je werk automatisch te registreren op een Trello-bord en gedetailleerde rapporten te maken over de bestede uren, wie waaraan heeft gewerkt, enz. tijdens de tijdlijn van het project.

Trello prijzen

Trello heeft vier prijsabonnementen voor jaarlijkse betalingen:

Gratis abonnement

Standaard: $5/gebruiker/maand

$5/gebruiker/maand Premium: $10/gebruiker/maand

$10/gebruiker/maand Enterprise: $17.50/gebruiker/maand

Notion vs. Trello: Vergeleken functies

Een belangrijk verschil tussen Notion en Trello is dat Notion uitgebreid is en veel dingen tegelijk doet. Trello daarentegen is een meer geoptimaliseerde en simplistische tool die perfect is voor kleinere projecten.

Maar het kan zijn dat je veel meer tijd kwijt bent om je aan te passen aan hoe Notion werkt dan Trello.

Hoewel Notion iets duurder is en een steilere leercurve heeft dan Trello, is het ongetwijfeld de investering waard vanwege de bredere functies.

Notion vs Trello, hebben we een winnaar?

1. Projectmanagement sjablonen

We vonden dat beide tools gebruiksvriendelijke, aanpasbare sjablonen hebben.

Notion biedt veel sjablonen voor projecten-1006 om precies te zijn. En Trello heeft ongeveer 110 sjablonen voor projectmanagement use cases.

Notion heeft dus de leiding als je op nummers afgaat en op zoek bent naar ultra-specifieke sjablonen voor use cases zoals het bijhouden van problemen, het plannen van projecten en doelen, product roadmaps en meer.

2. Krachtige automatisering

Notion heeft native automatiseringsmogelijkheden in vergelijking met Trello. Met Notion kun je taken plannen en project workflows stroomlijnen om handmatige activiteiten te elimineren met de ingebouwde, robuuste Database Automatisering.

Projectmanagement op Trello kan worden geautomatiseerd met behulp van de krachtige automatiseringstool Butler of een tool van derden zoals Zapier.

We vonden Notion dus een robuustere one-stop automatiseringsoplossing, in tegenstelling tot Trello's behoefte aan externe verbindingen.

3. Roadmap planning voor projecten

Notion en Trello hebben even effectieve functies voor het opstellen en uitvoeren van roadmaps voor producten of projecten. Ze laten je mensen, taken en werkstromen samenbrengen voor een snelle weergave van tijdlijnen van projecten en wie wat doet.

Visueel vonden we dat Trello's Boards en grafieken voor roadmaps van projecten er rijker uitzagen dan Notion. Onthoud ook dat Notion het volgende mist visualisatie van projectmanagement nietjes zoals Gantt grafieken en Kanban-borden.

4. Extensie

Projectmanagement houdt samenwerking in: teamcommunicatie, aantekeningen maken, Taakbeheer, enz.

Dus een hulpmiddel voor projectmanagement moet uitbreidbaar zijn en goed geïntegreerd met je interne tool stack zoals Slack, Google Agenda, Outlook en Jira.

Notion integreert met meer dan 70 apps, waaronder Slack en Google Drive. Trello heeft een exclusieve Power-Up galerij met betaalde interne integraties en 200+ externe integraties.

Trello biedt meer integraties. Notion geeft je echter de mogelijkheid om een aangepaste integratie te bouwen met behulp van hun openbare API, geschikt voor ontwikkelaars.

Notion vs. Trello op Reddit

We wilden controleren of Notion vs. Trello buzz creëert op Reddit. En ja, dat is zo!

Dit is wat de meeste gebruikers te zeggen hebben:

"Ik gebruik Notion dagelijks voor alles wat met mijn projecten te maken heeft en om dingen onder één dak te houden. Trello kan eenvoudiger te gebruiken zijn en ik vond de Kanban-borden beter dan Notion."

Een andere groep gebruikers stapte over van Trello naar Notion en vond hun sjablonen een geweldige plek om te beginnen.

Enkele gebruikers die Trello geweldig vonden, zeggen - "Ik vind Trello perfect voor mijn lijsten met taken en projecten. Butler en Power-Ups maken automatisering van terugkerende Taken een fluitje van een cent."

Maar wat als zowel Notion als Trello niet voor je werken? Er is nog een betere tool voor projectmanagement die we je willen aanraden.

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor Notion vs. Trello

Notion en Trello zijn geen specifieke tools voor projectmanagement en schieten op sommige vlakken tekort.

In Notion ontbreken bijvoorbeeld visualisatie-elementen en de toeters en bellen maken het niet gemakkelijk om ermee aan de slag te gaan. En Trello werkt alleen voor kleine projecten vanwege de simplistische functie.

Maak kennis met ClickUp.

Beheer uw zakelijke project stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 weergaven van projecten met ClickUp

Als een van de hoogst gewaardeerde software voor projectmanagement met ClickUp kunt u projecten van elke grootte beheren, samenwerken aan Taken en werkstromen met meerdere stappen stroomlijnen.

Hier zijn drie uitstekende functies die ClickUp de beste alternatief voor Notion vs. Trello :

1. ClickUp AI

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Stel je voor dat je een virtuele assistent die alledaagse projectmanagement Taken op zich neemt. Dat is ClickUp AI voor jou.

ClickUp AI is een AI-assistent die is gebouwd om u te helpen sneller te werken. Of het nu gaat om het samenvatten van taakupdates, het genereren van actie-items, het schrijven van kopij of het formatteren van content, ClickUp AI doet het voor u. ClickUp rapporteert dat actieve gebruikers hun dagelijkse werklast met 30% verminderen door ClickUp AI te gebruiken.

2. ClickUp Documenten

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw team

Projectmanagement en documentatie gaan hand in hand. Maar Notion en Trello missen geavanceerde documentatiefuncties om uw werk georganiseerd te houden.

Met ClickUp Documenten kunt u uitgebreide documenten of wiki's maken en delen met uw team. U kunt ook wijzigingen in documenten in realtime bijhouden, uw teamgenoten taggen en on-the-fly actiepunten toewijzen.

ClickUp laat u Documenten categoriseren binnen uw werkruimte zodat u geen uren verliest aan het beheren van grote hoeveelheden documenten die onder elkaar genest zijn.

3. Kanban-borden

Trello heeft geen geavanceerde aanpassingen, maar staat wel bekend om zijn Kanban-bord-achtige systeem.

Gebruik aangepaste weergaven zoals het Kanban-bord voor het plannen, organiseren en bijhouden van projecten in deze sjabloon ClickUp's Kanban-borden zijn daarentegen zeer veelzijdig en aanpasbaar, zodat je taken kunt slepen en neerzetten, taken door werkstromen kunt verplaatsen en in één keer grote hoeveelheden wijzigingen kunt aanbrengen.

ClickUp's dashboard met meerdere functies geeft u een overzicht van al uw Kanban-borden in één weergave, waardoor het veel gemakkelijker is om de voortgang van een project bij te houden.

Welke tool voor projectmanagement moet je gebruiken?

Als je kijkt naar de vergelijking van projectmanagement software, hebben Notion en Trello beide duizenden voorstanders online.

Je keuze voor een projectmanagement tool moet gebaseerd zijn op je behoeften aan abonnement en samenwerking en op het vermogen om je team wendbaarder te maken. Wij denken dat ClickUp op al deze punten een uitstekende keuze is.

Of u nu een individu bent of een team, ClickUp kan snel worden geschaald op basis van uw projectvereisten.

Inschrijven voor Free Forever-abonnement van ClickUp en ontdek het zelf!