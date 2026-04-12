AI 네이티브 대 AI 기반: 일에 미치는 의미

대부분의 소프트웨어 업체들은 제품 페이지에 'AI 기반'이라는 문구를 붙이는 것만으로 만족합니다. 하지만 단순히 AI 기능을 갖춘 도구와 처음부터 AI를 기반으로 설계된 도구 사이에는 엄청난 차이가 있습니다. 바로 이 차이가 팀이 얻을 수 있는 가치의 크기를 결정합니다.

이 글에서는 'AI 네이티브'와 'AI 기반'의 의미를 자세히 설명합니다. 기본 아키텍처가 데이터 흐름부터 의사 결정에 이르기까지 모든 것을 어떻게 모양을 갖추게 하는지 알아보실 수 있습니다.

또한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 여러분에게 완벽한 AI 네이티브 플랫폼인 이유를 알아보겠습니다! 🤩

'AI 기반'이란 무엇을 의미할까요?

AI 기반 제품은 AI 없이 구축된 후 기존 아키텍처 위에 AI 기능을 추가한 것을 말합니다. 즉, AI 레이어가 제품의 핵심 워크플로우 엔진 외부에 위치한다는 의미입니다.

이미 사용 중인 업무 도구에서 이런 기능을 보셨을 겁니다. 프로젝트 관리 도구는 문서를 요약해 주고, 채팅 앱은 답변을 제안해 주죠. 하지만 이러한 AI 기능들은 서로 소통하지도 않고, 플랫폼 전반에 걸쳐 맥락을 공유하지도 않습니다.

이것이 바로 AI 기반(때로는 AI 지원이라고도 함) tool의 특징입니다. 각 기능은 개별적인 작업을 충분히 잘 처리하지만, AI는 일의 전체적인 상황을 파악하지 못합니다.

이는 팀원들에게 큰 불편을 초래합니다. 작업은 한 도구에서, 문서는 다른 도구에서, 대화는 또 다른 도구에서 이루어집니다. 이것이 바로 '워크 스프롤(Work Sprawl)'입니다. 이러한 분산된 설정에 AI를 단순히 덧씌우면, AI는 한 번에 하나의 기능 내 데이터에만 접근할 수 있으며, 대개 API 호출을 통해 외부 모델로 데이터를 전송하는 방식으로 작동합니다.

🔍 알고 계셨나요? 맥킨지의 '2025년 AI 현황' 보고서에 따르면, 생성형 AI가 널리 보급되었음에도 불구하고 80% 이상의 기업이 아직 기업 차원에서 실질적인 효과를 보지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.

어떤 플랫폼이 AI 네이티브라고 할 수 있을까요?

AI 네이티브 플랫폼이란 처음부터 AI가 시스템 아키텍처, 데이터 모델, 의사결정 과정에 깊이 통합된 플랫폼을 말합니다.

AI-네이티브와 AI-파워드를 구분하는 세 가지 아키텍처적 특징은 다음과 같습니다:

통합 데이터 레이어: 작업, 문서, 메시지, 사람, 타임라인 등 모든 업무 오브젝트가 하나의 연결된 그래프에 존재하므로, AI가 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다

내장된 지능: 시스템이 모든 단계에서 정보를 AI를 통해 전달하도록 설계되었기 때문에, AI는 시스템의 모든 부분에 존재합니다

자율적 실행: 이 플랫폼은 권한과 이 플랫폼은 권한과 AI 오케스트레이션 레이어를 갖추고 있어 다단계 워크플로우를 실행하고, 들어오는 일을 분류하며, 인사이트를 선제적으로 도출할 수 있습니다

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 AI 성숙도 설문조사에 따르면, 응답자의 33%는 새로운 tools를 거부하는 반면, AI를 신속하게 도입하고 확장하는 비율은 19%에 불과한 것으로 나타났습니다. 새로운 기능이 추가될 때마다 별도의 앱, 별도의 로그인, 또는 익혀야 할 또 다른 워크플로우가 생기면, 팀은 순식간에 도구 과부하에 시달리게 됩니다. ClickUp Brain은 팀이 이미 계획, 추적, 소통을 수행하는 통합된 작업 공간 내에 직접 통합되어 이러한 격차를 해소합니다. 이는 다양한 AI 모델, 이미지 생성, 코딩 지원, 딥 웹 검색, 즉각적인 요약, 고급 추론 기능을 업무가 실제로 이루어지는 바로 그 장소로 가져옵니다.

AI 네이티브 대 AI 기반: 주요 차이점

이 두 가지 접근 방식의 차이는 데이터의 이동 방식, 의사 결정 과정, 시스템의 진화 방식이라는 세 가지 측면에서 드러납니다.

차원 AI 기반 AI 네이티브 데이터 흐름 AI는 API를 통해 한 번에 하나의 기능에서 데이터를 가져옵니다 AI는 연결된 모든 업무 오브젝트를 기본적으로 분석합니다 의사 결정 Suggests actions for humans to approve within the context of a single tool 전체 작업 공간의 맥락을 종합적으로 분석하여 다단계 작업을 자율적으로 실행합니다 확장성 새로운 AI 기능이 추가될 때마다 통합의 복잡성과 기술적 부채가 증가합니다 새로운 기능은 기존 데이터 레이어와 인텔리전스 인프라를 그대로 계승합니다

1. 각 시스템에서 데이터의 흐름

AI 기반 도구에서는 데이터가 서로 연결되지 않은 도구들에 흩어져 있습니다. AI가 정보를 필요로 할 때, 미들웨어 계층을 통해 한 번에 하나의 데이터 소스만 쿼리하게 되어 지연 시간과 사각지대가 발생합니다.

여기서는 모든 업무 데이터가 하나의 연결된 레이어로 통합됩니다. AI는 이미 맥락을 파악하고 있으므로 별도로 '가져오기' 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 AI 네이티브 작업 공간은 작업 진행 상황, 최근 문서 수정 내역, 채팅 스레드를 동시에 참조하여 상태 업데이트 초안을 작성할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 가트너는 향후 몇 년 내에 기업 중 절반 이상이 보조 AI를 포기하고 워크플로우 결과를 제공하는 플랫폼을 선택할 것으로 전망합니다.

2. 의사 결정 과정

AI 기반 tools를 사용할 때는 AI가 제안을 하고 사용자가 결정합니다. 모든 작업에는 클릭, 확인, 수동 단계가 필요합니다. 문법 수정과 같은 중요도가 낮은 제안에는 문제가 없지만, 복잡한 워크플로우에서는 병목 현상이 발생합니다.

AI 네이티브 방식은 이를 완전히 뒤바꿉니다. AI는 작업의 우선순위 분류, 용량에 따른 업무 재할당, 각 단계별 승인을 기다리지 않고 자동화된 자동화( )를 시작하는 등 시스템에 완전한 맥락과 안전 장치가 내장되어 있으므로, 실행을 AI에 맡겨도 안심할 수 있습니다.

이는 사람이 업무 과정에서 배제된다는 의미가 아닙니다. 이는 기본값의 방향이 ‘사람이 행동하고 AI가 제안한다’에서 ‘AI가 행동하고 사람이 감독한다’로 바뀌는 것을 의미합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 슈퍼 에이전트를 배포하여 작업 공간의 전체 맥락을 파악하고 워크플로우를 처음부터 끝까지 실행할 수 있는 AI 네이티브 팀원으로 활용하세요. 첫 번째 ClickUp 슈퍼 에이전트를 만들어 보세요 복잡한 워크플로우를 자동화하기 위해 맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요 에이전트형 AI 는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다: 단순한 단일 프롬프트가 아닌, 다단계 워크플로우를 실행합니다

상황, 기억, 그리고 과거의 상호작용을 바탕으로 적응합니다

자율적으로 작동하면서도 사람과 협업합니다

복잡한 프로세스 전반에 걸친 조정 부담을 줄여줍니다 예를 들어, 영업 파이프라인 슈퍼 에이전트는 각 단계별 거래를 모니터링합니다. 거래가 진행되면 해당 에이전트는 작업을 업데이트하고, 후속 조치 초안을 작성하며, 다음 단계를 일정으로 잡으며, 위험 요소를 표시합니다. 승인이 필요한 경우에만 사람의 개입을 요청합니다.

슈퍼 에이전트 활용 가이드:

시간이 지남에 따라 플랫폼이 어떻게 확장되는지

AI 기반 도구는 새로운 AI 기능이 추가될 때마다 기술적 부채가 쌓입니다. 각 기능은 고유한 데이터 파이프라인, 유지 관리, 연결 구조가 필요합니다. 기능을 추가할수록 시스템은 더욱 취약해집니다. AI는 전체적인 맥락을 파악할 수 없어 학습의 한계에 부딪히게 되며, 이를 우리는 '컨텍스트 스프롤(context sprawl)'이라고 부릅니다.

AI 네이티브 플랫폼은 작동 방식이 다릅니다. 데이터 모델, 권한 설정, 오케스트레이션 인프라가 이미 구축되어 있기 때문에 새로운 기능을 기존 인텔리전스 레이어에 바로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 지날수록 이점이 누적되어 정보의 사일로를 방지할 수 있습니다. 팀이 AI 네이티브 시스템 내에서 수행하는 모든 일은 AI를 더욱 스마트하게 만듭니다.

복잡한 워크플로우 자동화:

왜 아키텍처가 AI 라벨보다 더 중요한가

여러 AI 기반 도구를 도입하면 결국 'AI 확산' 현상이 발생합니다. 이는 공유된 맥락, 관리 체계, 전략 없이 AI 도구, 모델, 플랫폼이 계획 없이 무분별하게 늘어나는 것을 의미합니다. 각 도구는 개별적으로는 잘 작동하지만, 다른 도구들과 맥락을 공유할 수는 없습니다. 이것이 바로 아키텍처의 격차입니다.

이러한 격차는 일상 업무에서 다음과 같이 나타납니다:

ClickUp이 AI 네이티브 작업 공간으로 작동하는 방식

ClickUp은 AI를 통해 작업, 지식 소스, 대화, 자동화가 모두 연결된 AI 네이티브 작업 공간입니다.

이 컨버전스 소프트웨어가 어떻게 도움이 되는지 함께 살펴보겠습니다:

일을 즉시 파악하세요

ClickUp Brain은 작업 공간 전반에 걸쳐 핵심적인 지능 레이어 역할을 합니다. 이 기능은 작업, 문서, 사람, 대화를 하나로 연결합니다. 따라서 검색할 필요 없이 자연어 그대로 질문하기만 하면 됩니다. ClickUp Brain은 워크플로우에 깊이 통합되어 있으며, 작업 공간 전반의 실시간 컨텍스트에 접근할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 작업 공간 데이터를 기반으로 실행 가능한 인사이트를 얻으세요

기능:

ClickUp 작업, ClickUp 문서 및 ClickUp 채팅 기록을 활용하여 질문에 답변합니다

요약, 업데이트 및 보고서를 즉시 생성합니다

프로젝트 플랜, 브리프, 콘텐츠를 초안으로 작성합니다

담당자 및 우선순위와 같은 작업 필드를 자동으로 채워줍니다

슈퍼 에이전트가 인사이트를 도출하거나 조치를 취할 수 있도록 지원합니다

예를 들어, 스프린트 리뷰를 준비 중인 제품 관리자는 다음과 같이 간단히 요청할 수 있습니다. 스프린트 진행 상황, 장애 요인 및 보류 중인 작업을 요약해 주세요.

ClickUp Brain MAX는 다양한 도구, 앱, 웹 전반에 걸친 AI 지휘 센터 역할을 수행하여 한 단계 더 발전했습니다. 이 기능은 AI의 산발적 사용을 방지하도록 설계되어, 더 이상 ChatGPT, 문서, 검색 탭 사이를 오가며 전환할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain MAX를 통해 하나의 인터페이스에서 필요한 모든 AI 도구를 활용하세요

이 도구는 작업 공간을 외부 도구 및 지식 소스와 연결해 주는 데스크탑 AI 도우미 역할을 합니다.

이 AI 도구는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

통합 검색: ClickUp, 연결된 앱(Google Drive, GitHub 등) 및 웹 전반에서 답변을 찾아보세요

ClickUp 음성 인식 기능: 음성을 구조화된 작업, 메시지, 문서로 즉시 변환하세요

다중 모델 접근: GPT, Claude, Gemini와 같은 최고의 AI 모델을 한 곳에서 활용하세요

심층 검색 및 추론: 수 시간에 걸친 조사를 체계적인 인사이트로 전환하세요

상황에 맞춰 바로 생성: 작업, 프로젝트 또는 콘텐츠를 즉시 생성하세요

여러 AI 구독 서비스 이용을 중단하세요:

🚀 ClickUp의 장점: 회의 중 논의된 실행 항목이 메모 앱과 작업 목록 사이에서 누락되는 일이 있다면, ClickUp AI 노트테이커로 모든 내용을 자동으로 기록해 보세요. 이 기능은 여러분을 대신해 회의 내용을 기록해 주므로, 회의에 온전히 집중할 수 있습니다. 회의가 끝나면 실행 항목, 요약 내용, 후속 작업이 ClickUp 작업 공간 내에 바로 표시됩니다.

결정을 실행으로 옮기세요

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 결정이 내려지는 즉시 업무가 자동으로 진행됩니다. 이러한 자동화 기능은 규칙 기반이거나 AI로 강화될 수 있어, 업무가 변화함에 따라 워크플로우가 동적으로 적응할 수 있도록 지원합니다.

자동 작업 생성 등 일상적인 업무를 ClickUp 자동화 기능에 맡기세요

작동 원리:

트리거: 작업 생성, 상태 변경, 마감일 등

조건: 자동화가 실행되는 시점을 구체화하는 규칙

작업: 작업 할당, 상태 업데이트, 알림 전송과 같은 결과

예를 들어, 영업 팀이 계약을 성사시키면 자동화 기능이 즉시 새로운 온보딩 작업을 생성하고, 이를 고객 성공 팀에 할당하며, 마감일을 설정합니다.

ClickUp Super Agents를 사용하여 복잡한 워크플로우를 자동화한 한 사용자의 후기는 다음과 같습니다:

저는 이 기능을 성공적으로 사용하고 있습니다. 간단하지만 효과적입니다. 일정이 포함된 프로젝트 목록에는 “주간 상태”라는 작업이 있습니다.이 작업에서 PM은 서술형 상태, 의미 있는 성과(수백 개의 작업이 완료되었거나 마일스톤이 달성되었을 수 있으므로), 그리고 위험 요소나 문제를 댓글로 남깁니다. 저는 슈퍼에이전트에게 이를 검토하게 하고, 형식 관련 제안을 댓글로 남기게 한 다음, 이 최신 상태를 복사하여 주간 상태 보고서에 사용합니다.

저는 이 기능을 성공적으로 사용하고 있습니다. 간단하지만 효과적입니다. 일정이 포함된 프로젝트 목록에는 “주간 상태”라는 작업이 있습니다.이 작업에서 PM은 서술형 상태, 의미 있는 성과(수백 개의 작업이 완료되었거나 마일스톤이 달성되었을 수 있으므로), 그리고 위험 요소나 문제를 댓글로 남깁니다. 저는 슈퍼에이전트에게 이를 검토하게 하고, 형식 관련 제안을 댓글로 남기게 한 다음, 이 최신 상태를 복사하여 주간 상태 보고서에 사용합니다.

ClickUp으로 AI 네이티브 워크플로우 구축하기

오늘날 대부분의 팀은 여전히 AI 기반 방식으로 운영되고 있습니다. 이는 유용하지만, 맥락을 연결하고, 의사 결정을 내리며, 일을 추진하는 데 있어 여전히 사람의 개입에 크게 의존합니다.

AI 네이티브 업무 방식은 사뭇 다르며, ClickUp은 이러한 변화를 현실로 만들어 줍니다. ClickUp Brain을 통해 팀은 단순한 검색을 넘어 작업, 문서, 채팅 전반에 걸친 맥락을 즉시 파악할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX는 음성 인식 및 다양한 AI 모델을 하나의 작업 공간에 통합하여 도구 과다 사용을 해소합니다. 또한 ClickUp 자동화를 사용하면 결정에 따라 작업이 자동으로 실행됩니다.

그럼, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

AI 네이티브와 AI 기반에 대한 자주 묻는 질문

‘AI 기반(AI-driven)’과 ‘AI 지원(AI-powered)’은 같은 의미일까요?

이 두 용어는 종종 혼용되지만, 'AI-driven'은 일반적으로 의사 결정 과정에서 AI가 더 큰 역할을 한다는 것을 의미하는 반면, 'AI-powered'는 단순히 제품에 AI가 어느 정도 포함되어 있다는 것을 의미합니다.

AI 지원형과 AI 기반형의 차이점은 무엇인가요?

'AI-enabled'와 'AI-powered'는 대략 같은 의미를 지닙니다. 즉, 원래 AI를 중심으로 설계되지는 않았지만 현재 AI 기능을 포함하고 있는 제품을 말합니다. 이 둘의 차이는 주로 마케팅 용어상의 차이일 뿐입니다. 따라서 더 중요한 것은 해당 도구가 보조형 AI(사람이 주도하고 AI가 지원하는 방식)를 제공하는지, 아니면 진정한 AI-native인지 여부입니다.

플랫폼이 AI 기반에서 AI 네이티브로 진화할 수 있을까요?

이론적으로는 가능하지만, 단순히 AI 기능을 추가하는 것이 아니라 데이터 모델과 아키텍처를 처음부터 다시 구축해야 합니다. AI를 핵심으로 하지 않고 시작한 대부분의 플랫폼은 이러한 전환을 시도할 때 상당한 기술적 부채에 직면하게 됩니다.

AI 네이티브란 모든 기능이 자동으로 AI를 기반으로 실행된다는 뜻일까요?

아니요. 'AI 네이티브'란 플랫폼의 아키텍처가 AI가 모든 업무 데이터에 접근하고 시스템 전반에서 작동할 수 있도록 지원한다는 의미입니다. 개별 기능에 AI가 사용될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 하지만 플랫폼의 기반이 AI를 지원하므로, AI가 제품 내 어디서나 작동할 수 있는지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.