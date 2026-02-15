2026년 최고의 Taiga 대체 솔루션 10선

대부분의 애자일 팀은 Taiga 사용 시 동일한 한계에 부딪힙니다: 개발자 친화적인 경량 도구로 시작했지만, 기업 통합, 크로스-기능적 가시성, 또는 설정하기 위해 DevOps 전문 지식이 필요하지 않은 AI 기반 워크플로우가 필요해지면 유지보수 부담으로 변모합니다. 특히 현재 애자일 조직의 84%가 AI를 도입한 상황에서 이는 더욱 중요합니다.

이 가이드는 10가지 Taiga 대안을 분석합니다. 도구 과다 사용을 방지하는 ClickUp 같은 올인원 플랫폼부터 심층적인 스크럼 기능을 위한 Jira 같은 전문 옵션까지 확인할 수 있습니다. 목표는 차고에서 5명의 엔지니어로 일하던 시절에 효과가 있었던 도구가 아닌, 팀의 실제 요구에 맞는 최적의 도구를 찾는 데 도움을 드리는 것입니다.

Taiga 대안 한눈에 보기

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 여러 도구를 대체할 수 있는 AI 기반 올인원 작업 공간을 원하는 팀 ClickUp Brain, Sprints, 자동화, 15개 이상의 보기, 문서, 채팅 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 monday.com 시각적 보드와 빠른 크로스-기능적 도입이 필요한 팀 사용자 정의 가능한 보드, 노코드 자동화, 다양한 보기 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작됩니다. Jira 구조화된 애자일 스프린트를 운영하는 소프트웨어 개발 팀 스크럼/칸반 보드, JQL, 5,700개 이상의 마켓플레이스 앱 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $8.15부터 Asana 포트폴리오 가시성과 AI 워크플로우가 필요한 크로스-기능 팀 워크 그래프, AI 스튜디오, Portfolios, 업무량 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $10.99부터 Trello 최소한의 설정으로 간단한 칸반 보드를 원하는 팀 드래그 앤 드롭 보드, 버틀러 자동화, 파워업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $5부터 Wrike 거버넌스, 보고 및 고급 프로젝트 관리가 필요한 Enterprise 팀 워크 인텔리전스 AI, 고급 로드맵, 교정 플랜은 사용자당 월 $9.80부터 시작됩니다. Notion 문서화, wiki, 경량 작업 추적을 결합한 팀 관계형 데이터베이스, Notion AI, 유연한 템플릿 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $10부터 Zoho Projects 이미 Zoho 생태계를 활용 중인 팀들 간트 차트, 시간 추적, 네이티브 Zoho 통합 유료 플랜: 사용자당 월 $5부터 Smartsheet 규제 대상 또는 복잡한 산업 분야의 스프레드시트에 익숙한 팀 그리드 기반 인터페이스, 제어 센터, 규정 준수 인증 플랜은 사용자당 월 9달러부터 시작됩니다. Basecamp 간편한 비동기 커뮤니케이션과 가벼운 프로젝트 추적을 원하는 원격 팀 메시지 보드, 체크인, 힐 차트 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작됩니다.

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

왜 타이가 대안을 선택해야 할까?

Taiga는 스크럼 또는 칸반 워크플로우를 운영하는 애자일 팀을 위해 구축된 오픈소스 프로젝트 관리 도구입니다. 라이선스 비용 없이 자체 호스팅 솔루션을 원하는 개발자들 사이에서 즐겨찾기입니다. 그러나 팀이 성장하거나 프로젝트가 복잡해지면 한계가 드러나기 시작할 수 있습니다.

자체 호스팅 도구에 따르는 기술적 유지보수에 지치셨을 수도 있습니다. 또는 마케팅 및 디자인 팀이 Taiga 소프트웨어의 인터페이스가 창의적인 워크플로우에 비해 지나치게 경직되고 개발자 중심이라고 느끼실 수도 있습니다. 이러한 마찰로 인해 팀들은 다른 도구에서 자체 시스템을 구축하게 되며, 이는 정보의 사일로화를 초래하고 전체적인 그림을 파악하는 것을 불가능하게 만듭니다.

Taiga 대안을 찾는 주요 동인은 일반적으로 다음과 같습니다:

통합 문제점: Taiga는 많은 인기 비즈니스 도구와 기본적으로 연결되지 않아 수동 데이터 입력과 시간 소모적인 우회 작업을 강요합니다.

확장성 과제: 자체 호스팅의 책임은 기술적 자원과 유지보수를 필요로 하며, 성장 중인 많은 팀이 이를 감당하기 어렵습니다.

한도 있는 기능 깊이: 기본적인 보드 기능만으로는 부족합니다. 고급 보고, 기본적인 보드 기능만으로는 부족합니다. 고급 보고, 자원 관리 , AI 기반 기능이 필수 요소가 되고 있지만, Taiga의 오픈소스 모델은 이 부분에서 뒤처지고 있습니다.

팀 간 협업 부진: 비개발 팀이 주요 프로젝트 도구를 쉽게 활용하지 못하면 사용을 중단합니다. 이로 인해 커뮤니케이션이 다른 앱으로 분산되고 진정한 협업은 지속적인 어려움으로 남습니다.

적합한 대안은 팀 크기 및 기술적 숙련도에 따라 달라집니다. 또한 101가지 서로 다른 SaaS 애플리케이션을 도입한 기업들에 영향을 미치는, 여러 개의 연결되지 않은 도구로 작업이 분산되는 '도구 확산' 현상에서 벗어나기 위해 올인원 작업 공간이 필요한지, 아니면 단순히 더 사용자 친화적인 전문 도구가 필요한지에 따라 결정됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 펼쳐져 있거나, 별도 도구에 문서화되어 있어 팀이 업무를 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 만듭니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 수렴합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"에 작별을 고하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

사용하기 좋은 최고의 Taiga 대안들

아래 각 tool은 팀이 Taiga.io를 떠나는 주요 문제점을 해결합니다. 핵심 강점에 따라 분류하여 여러분의 요구사항에 맞는 tool을 빠르게 찾을 수 있도록 했습니다.

ClickUp으로 개발 플랜의 종합적인 보기를 얻으세요

여러 앱에 일이 흩어져 있어 지치셨나요? 작업은 한 곳에, 문서는 다른 곳에, 팀 대화는 또 다른 곳에 흩어져 있죠. 이렇게 맥락이 분산되면 팀원들은 연결되지 않은 앱들 사이에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하게 됩니다. 결국 실제 일보다 정보 탐색에 더 많은 시간을 할애하게 되며, 이는 생산성에 큰 타격을 줍니다. 직원들의 70%가 단일 정보를 찾기 위해 1시간 이상을 소비한다고 합니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp으로 이러한 혼란을 없애고 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 단일 플랫폼으로 통합하세요. 프로젝트, 문서, 대화가 컨텍스트 AI를 지능 계층으로 내장하여 함께 존재하는 통합 플랫폼입니다. 여러 도구를 대체하도록 설계되어 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 단일 플랫폼으로 통합합니다. 별도의 앱을 구매하고 관리하는 대신, 모든 일이 연결된 하나의 통합 환경을 확보하세요.

ClickUp으로 업무 분산에서 통합으로 전환하세요

수동 상태 업데이트와 댓글 스레드 검색에 시간을 낭비하지 마세요. ClickUp Brain으로 전체 작업 공간을 이해하는 AI 어시스턴트를 활용하세요. 작업 활동 요약, 프로젝트 개요 생성, 장애 요인에 대한 질문 답변 등을 요청할 수 있습니다. 모든 곳에 통합되어 있으므로, 작업이나 채팅 메시지에서 Brain을 @멘션하기만 하면 실제 프로젝트에서 추출한 맥락을 고려한 즉각적인 응답을 받을 수 있습니다.

@Brain은 귀하의 댓글이나 메시지에 스레드 형식의 답글을 게시할 예정입니다.

강력한 애자일 기능이 필요한 팀을 위해 ClickUp 스프린트로 전체 개발 주기를 관리하세요. 전용 스프린트 폴더 생성, 백로그 관리, 작업량 추정을 위한 스프린트 포인트 활용이 가능합니다. 여러 스프린트에 걸쳐 완료된 평균 작업량을 추적하는 벨로시티 차트로 팀의 진행 상황을 시각화하여 더 정확한 계획 수립을 지원합니다.

ClickUp Sprints로 개발 스프린트와 백로그를 관리하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 공간 수준에서 작동하며, 전체 환경에 걸쳐 프로젝트, 활동 및 신호를 지속적으로 모니터링합니다. 이 보기에서 슈퍼 에이전트는 스프린트 데이터를 분석하고, 기한 초과 우선순위와 같은 위험을 감지하며, 수동 추적 없이 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 단순히 보고하는 대신, 아젠다 생성이나 팀이 가장 영향력 있는 작업에 집중하도록 유도하는 등 다음 단계를 능동적으로 제안합니다.

이제 수동으로 처리하던 번거로운 작업은 버리세요. ClickUp 자동화 기능을 활용해 간단한 트리거와 액션으로 노코드 워크플로우 규칙을 구축하세요. 예시: 마감일이 되면 작업 상태를 자동으로 변경하거나, 새 작업 생성 시 특정 담당자에게 자동 할당하는 규칙을 설정할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Brain: 작업 공간 전체에 통합된 이 AI 어시스턴트를 통해 작업, 문서, 대화의 맥락을 기반으로 AI 기반 작업 요약 생성, 보고서 작성, 질문에 답변하세요.

ClickUp 스프린트: 백로그 관리, 스프린트 계획 수립, 속도 추적을 위한 전용 기능으로 스프린트를 계획하고 실행하세요. 또한 스프린트 포인트를 활용해 작업량을 추정하고 팀 용량을 모니터링할 수 있습니다.

ClickUp 자동화: 상태 변경, 작업 할당, 댓글 게시 등 반복 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요. 간단한 노코드 트리거-액션 빌더를 사용합니다.

15가지 이상의 보기: 기본 보드를 넘어선 시각화. 기본 보드를 넘어선 시각화. 칸반 뷰 간트 보기 , 목록 보기, 달력 뷰 , 타임라인 뷰 등 15가지 이상의 다양한 옵션으로 일을 시각화하세요. 모두 동일한 기본 데이터를 사용합니다.

ClickUp Docs: 작업 항목에 직접 연결된 문서를 생성, 편집, 공동 작업하여 프로젝트 개요, 회의록, wiki를 참조하는 작업과 연결하세요. 작업 항목에 직접 연결된 문서를 생성, 편집, 공동 작업하여 프로젝트 개요, 회의록, wiki를 참조하는 작업과 연결하세요.

ClickUp 채팅: 프로젝트 관련 대화를 흩어진 이메일 스레드에서 벗어나 검색 가능한 한 곳에 모아 실시간으로 채널 또는 다이렉트 메시지를 통해 대화하며, 일과 함께 실시간으로 대화하세요. 프로젝트 관련 대화를 흩어진 이메일 스레드에서 벗어나 검색 가능한 한 곳에 모아 실시간으로 채널 또는 다이렉트 메시지를 통해 대화하며, 일과 함께 실시간으로 대화하세요.

ClickUp 장단점

장점:

진정한 올인원 플랫폼: 별도의 프로젝트 관리, 문서화, 커뮤니케이션 도구가 필요 없어 tool 과잉 현상과 구독 비용을 줄여줍니다. 별도의 프로젝트 관리, 문서화, 커뮤니케이션 도구가 필요 없어 tool 과잉 현상과 구독 비용을 줄여줍니다.

컨텍스트 인식 AI: ClickUp Brain을 통해 특정 작업 공간 데이터를 기반으로 한 답변과 요약 정보를 얻어 일반적인 AI 챗봇보다 훨씬 유용하게 활용하세요.

탁월한 유연성: 엄격한 스크럼부터 칸반, 심지어 전통적인 프로젝트 관리까지 어떤 방법론에도 플랫폼이 적응하며, 단일 워크플로우에 강제하지 않습니다.

단점:

기능의 방대함은 단순한 tools에 익숙한 신규 사용자에게 가파른 학습 곡선을 초래할 수 있습니다

모바일 앱은 기능적이지만 아직 데스크톱 환경의 모든 기능을 제공하지는 않습니다.

플랫폼의 최대 효과를 얻으려면 의도적인 설정 및 온보딩 프로세스가 필요합니다.

ClickUp 가격 정책

[pricing=테이블]

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4,000개 이상의 리뷰)

🐞 이 비디오를 시청하여 명확하고 개발자 친화적인 버그 보고서를 작성하는 방법을 배우세요. 이를 통해 불필요한 소통을 줄이고 수정 속도를 높일 수 있습니다.

2. monday.com (빠른 팀 도입이 가능한 시각적이고 직관적인 프로젝트 보드에 최적)

비기술 팀원들이 Taiga 인터페이스를 복잡하게 느꼈다면, monday.com은 신선한 바람과 같습니다. 다채롭고 색상감이 돋보이며 직관적인 디자인으로 프로젝트 관리가 부담스럽지 않게 느껴지도록 설계되었습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 보드는 누구나 쉽게 익힐 수 있어 조직 전체에 빠르게 도입할 수 있습니다.

이 플랫폼은 "워크 OS" 개념을 기반으로 구축되어 마케팅 캠페인부터 소프트웨어 개발까지 거의 모든 워크플로우에 맞게 보드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 상태, 담당자, 수식, 시간 추적 등 모든 것을 추적하기 위해 20가지 이상의 다양한 열 유형을 추가할 수 있습니다. 이러한 시각적 명확성은 기술적 배경 없이도 진행 중인 작업, 막힌 작업, 완료된 작업을 모두가 파악할 수 있도록 돕습니다.

monday.com은 또한 작업 생성, 업데이트 요약, 콘텐츠 작성을 지원하는 AI 기능을 제공합니다. 자동화 빌더는 간단한 "이 경우, 그러면 저것" 논리를 사용해 코드 작성 없이 규칙을 생성할 수 있게 합니다.

monday.com 최고의 기능

사용자 정의 가능한 보드: 20가지 이상의 열 유형으로 프로젝트 보드를 맞춤 설정하여 특정 워크플로우에 맞게 조정하세요

노코드 자동화: 팀원 알림이나 작업 상태 변경과 같은 반복 작업을 자동화하기 위한 간단한 규칙 설정

다양한 보기: 작업 시각화 방식을 테이블, 칸반, 타임라인, 달력 보기로 손쉽게 전환하세요.

monday.com 장단점

장점:

매우 직관적인 인터페이스: 신규 사용자는 최소한의 교육으로 몇 분 안에 시작할 수 있습니다

다양한 부서에 유연하게 적용: CRM, 개발, 서비스 분야별 특화 제품을 제공하여 전사적 표준화를 가능하게 합니다.

방대한 템플릿 라이브러리: 다양한 사전 구축된 템플릿으로 신속하게 설정할 수 있습니다

단점:

가격 정책은 복잡할 수 있으며, 좌석 최소 수 제한과 비용이 많이 드는 버킷 계층 구조로 인해 소규모 팀에 부담이 될 수 있습니다.

게스트 액세스는 과금 대상이므로 예상치 못한 비용이 발생할 수 있습니다

시간 추적과 같은 일부 핵심 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

monday.com 가격 정책

기본: 사용자당 월 12달러 (연간 결제)

표준: $17/사용자/월 (연간 결제)

Pro: 사용자당 월 28달러 (연간 결제)

기업: 맞춤형

monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (12,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,800개 이상의 리뷰)

3. Jira (애자일 스프린트를 운영하는 소프트웨어 개발 팀에 최적)

via Jira

Taiga와 Enterprise 도구를 비교할 때 Jira가 가장 먼저 언급됩니다. 둘 다 애자일 워크플로우를 위해 설계되었지만, 오픈소스 도구인 Taiga가 따라잡을 수 없는 수준의 깊이, 구성 가능성, 통합 기능을 Jira는 제공합니다. 업계 표준이 된 데는 이유가 있습니다.

Jira는 소프트웨어 팀을 위해 특별히 설계되어 스크럼 및 칸반 보드에서 탁월한 성능을 발휘하며, 스프린트 계획, 백로그 정리, 속도 추적 기능을 제공합니다. 고급 사용자를 위해 JQL(Jira 쿼리 언어)을 통해 매우 구체적인 맞춤형 필터와 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 플랫폼의 진정한 힘은 생태계를 통해 발휘되며, Atlassian 마켓플레이스에 5,700개 이상의 앱이 등록되어 있고 Confluence, Bitbucket과 같은 도구와의 원활한 통합이 가능합니다.

이러한 강력한 기능에는 복잡성이라는 대가가 따릅니다. 비기술 사용자에게는 인터페이스가 부담스러울 수 있으며, 적절한 설정에는 상당한 시간과 전문성이 필요합니다.

Jira 최고의 기능

스크럼 및 칸반 보드: 백로그 관리, 번다운 차트, 작업 진행 중 (WIP) 한도 등 상세한 기능으로 스프린트를 관리하세요.

JQL(Jira 쿼리 언어): 강력한 맞춤형 쿼리를 생성하여 대시보드를 위한 정밀한 필터와 보고를 구축하세요.

5,700개 이상의 마켓플레이스 앱: 거의 모든 요구 사항을 충족하는 방대한 타사 통합 라이브러리로 Jira의 기능을 확장하세요.

Jira 장단점

장점:

심층 애자일 기능: 스프린트 계획 수립, 속도 추적, 릴리스 관리 기능을 통해 수천 개의 개발 팀이 신뢰하는 성숙한 솔루션입니다.

고도로 커스터마이징 가능한 워크플로우: 맞춤형 조건, 검증기, 후처리 기능을 통해 문제가 거치는 정확한 경로를 정의할 수 있습니다.

강력한 Atlassian 생태계: Confluence, Bitbucket, Trello와의 네이티브 통합으로 소프트웨어 개발을 위한 강력하고 통합된 환경을 조성합니다.

단점:

특히 비기술 팀 회원이나 애자일 방법론에 익숙하지 않은 사람들에게는 학습 곡선이 가파릅니다.

구성 복잡성은 시간이 지남에 따라 부풀어 오르고 유지보수가 어려운 인스턴스로 이어질 수 있습니다

SSO/SCIM과 같은 주요 보안 기능은 별도의 추가 구독 서비스에 포함됩니다.

Jira 가격 정책

Free

Standard: 사용자당 월 $8.15부터

프리미엄: 사용자당 월 $16부터

기업: 맞춤형

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (5,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (14,000개 이상의 리뷰)

4. Asana (포트폴리오 가시성과 AI 워크플로우가 필요한 크로스-기능 팀에 최적)

via Asana

조직이 개발자 중심의 Taiga를 넘어섰다면, Asana는 더 폭넓은 활용성을 제공하는 솔루션입니다. 엔지니어뿐만 아니라 마케팅, 운영, 제품 팀을 위해 설계된 AI 기반 자동화를 강조하는 기업 워크 관리 플랫폼입니다.

Asana의 핵심 차별점은 작업, 프로젝트, 사람, 목표 간의 관계를 매핑하는 워크 그래프 데이터 모델입니다. 이는 조직 전반에 걸쳐 업무가 어떻게 연결되는지에 대한 통찰력을 제공하며, 이는 사일로화된 도구들이 제공할 수 없는 부분입니다. AI 스튜디오를 통해 작업 라우팅, 상태 업데이트 전송, 팀원 마감일 알림과 같은 작업을 자동화하는 맞춤형 노코드 AI 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

목록, 보드, 간트 스타일 타임라인과 같은 다양한 보기를 통해 Asana는 일을 시각화하는 여러 방법을 제공합니다. 경영진을 위해 Portfolios는 회사 전체의 프로젝트 상태 개요를 한눈에 파악할 수 있는 고수준 개요를 제공합니다.

Asana의 최고의 기능

워크 그래프 데이터 모델: 조직 전반에서 일이 어떻게 연결되는지 확인하고, 의존성과 장애 요소를 자동으로 파악하세요.

AI Studio: 반복 작업을 자동화하고 프로세스를 간소화하는 노코드 AI 워크플로우 생성

포트폴리오 및 업무량: 경영진 수준의 프로젝트 현황 가시성을 확보하고 팀 용량을 관리하여 번아웃을 방지하세요.

Asana 장단점

장점:

강력한 업계 인정: Asana는 가트너와 포레스터의 애널리스트 보고서에서 선두 기업으로 꼽히며, 기업용 역량을 입증하고 있습니다.

모든 부서에 유연하게 적용: 마케팅 캠페인과 제품 출시에도 소프트웨어 개발만큼 효과적으로 활용됩니다.

강력한 통합 기능: Microsoft, Google, Slack, HubSpot을 포함한 200개 이상의 인기 앱과 연결됩니다.

단점:

유료 플랜은 최소 좌석 수 제한이 있어 소규모 팀에게는 부담이 될 수 있습니다

일부 사용자들은 플랫폼의 청구 및 자동 갱신 정책에 대해 불만을 표명했습니다.

Portfolios와 같은 고급 기능은 고가 플랜에서만 이용 가능합니다.

Asana 가격 정책

개인용: 무료

스타터: $10.99/사용자/월 (연간 결제)

고급: $24.99/사용자/월 (연간 청구)

기업: 맞춤형

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (12,800개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 작업 공간에 AI가 내장되어 있고 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, 채팅, 작업, 문서, 지식을 작업 공간 전반에 연결하면서 AI 도입의 세 가지 우려 사항을 모두 해결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

5. Trello (최소한의 설정으로 간단한 칸반 보드에 최적)

via Trello

Trello는 단순함의 정석이며, 이것이 가장 큰 장점입니다. 팀의 실제 요구에 비해 Taiga가 너무 복잡하게 느껴졌다면, Trello는 보드, 목록, 카드라는 직관적인 대안을 제공합니다. 몇 분 만에 이해할 수 있는 시각적 시스템으로, 진행 상황을 표시하기 위해 작업을 열 사이로 드래그하기만 하면 됩니다.

Atlassian 제품인 Trello는 Jira 및 Confluence와 원활하게 연동됩니다. 이는 일부 프로젝트에는 간단한 도구가, 다른 프로젝트에는 더 강력한 도구가 필요한 팀에 이상적입니다. Butler 자동화 기능은 카드 이동이나 마감일 설정 같은 반복 작업을 처리할 수 있으며, Power-Ups를 통해 통합 기능과 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.

Trello의 주요 한계는 올인원 솔루션이 되려 하지 않는다는 점입니다. 스프린트 계획이나 고급 보고 기능 같은 복잡한 절차 없이 시각적으로 작업을 추적하기만 하면 되는 팀에게 Trello는 완벽한 선택입니다.

Trello 최고의 기능

드래그 앤 드롭 칸반 보드: 직관적인 인터페이스로 누구나 즉시 사용을 시작할 수 있습니다.

버틀러 자동화: 규칙 기반 트리거로 단순하고 반복적인 작업을 자동화하여 보드를 최신 상태로 유지하세요.

파워업: 보드에 통합 기능, 사용자 지정 필드, 다양한 보기를 추가하여 Trello의 기능을 확장하세요.

Trello 장단점

장점:

매우 낮은 학습 곡선: 보드와 카드라는 시각적 은유는 누구나 이해하기 쉬워 별도의 교육이 거의 필요하지 않습니다.

쉬운 온보딩: 보드와 카드라는 시각적 은유는 신규 팀 회원에게 거의 교육이 필요하지 않습니다.

Atlassian 생태계의 일부: Jira 및 Confluence와 기본적으로 연결되어 필요 시 더 강력한 tools로의 전환 경로를 제공합니다.

단점:

간트 차트, 의존성 관리, 자원 관리 같은 고급 프로젝트 관리 기능이 부족합니다.

보고 및 분석 기능은 보다 포괄적인 플랫폼에 비해 매우 기본적입니다.

복잡한 프로젝트에서 많은 작업이 있을 경우 체계성을 잃고 관리가 어려워질 수 있습니다.

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $5 (연간 청구)

프리미엄: 사용자당 월 10달러 (연간 청구)

기업: 사용자당 월 $17.50부터 (연간 결제 기준)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

6. Wrike (복잡한 포트폴리오 및 거버넌스 요구사항이 있는 기업 팀에 최적)

via Wrike

Wrike는 고급 거버넌스, 포트폴리오 관리, 부서 간 가시성이 필요한 중견 및 대기업을 위해 설계되었습니다. 단일 팀 애자일 도구가 지원할 수 있는 범위를 넘어 조직이 확장되어 Taiga를 대체하려는 경우, Wrike는 전체 비즈니스에 걸친 업무 관리를 위한 인프라를 제공합니다.

인공지능 레이어인 '워크 인텔리전스(Work Intelligence)'는 질문에 답변하는 코파일럿, 프로젝트 위험 예측, 자동 요약 기능 등을 제공합니다. 크리에이티브 팀을 위해 Wrike의 교정 기능은 30개 이상의 파일 형식을 지원하여 플랫폼 내에서 직접 협업 검토 및 승인이 가능합니다.

Wrike의 강력한 기능은 동시에 주요 도전과제이기도 합니다. 상당한 설정 및 구성 투자가 필요하며, 학습 곡선은 다른 대안들보다 가파릅니다.

Wrike의 주요 기능

워크 인텔리전스 AI: AI를 활용해 프로젝트 요약 생성, 위험 예측, 일상 작업 자동화를 수행하세요.

Advanced Roadmaps: 의존성 매핑 및 용량 계획으로 여러 팀에 걸친 일을 계획하세요

30개 이상의 파일 형식 교정: 내장된 마크업 tools와 버전 관리로 크리에이티브 검토 프로세스를 간소화하세요

Wrike 장단점

장점:

기업급 보안: Wrike는 SOC 2 및 ISO 인증과 HIPAA 지원을 제공하여 규제 산업에 적합합니다.

강력한 애널리스트 평가: 가트너로부터 리더로 인정받아 기업용 플랫폼으로서의 위치를 입증받았습니다.

강력한 포트폴리오 관리: 컨트롤 센터는 PMO가 대규모 프로그램 관리를 위해 필요한 가시성과 거버넌스를 제공합니다.

단점:

이 플랫폼은 학습 곡선이 가파르고 복잡한 초기 설정이 필요합니다.

가장 강력한 기능 다수는 유료 애드온으로만 제공되어 총 비용을 크게 증가시킬 수 있습니다.

소규모 팀이나 단순한 요구사항을 가진 팀에게는 인터페이스가 부담스러울 수 있습니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: $9.80/사용자/월 (연간 청구)

Business: $24.80/사용자/월 (연간 청구)

기업: 맞춤형

피나클: 맞춤형

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (3,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,600개 이상의 리뷰)

7. Notion (문서, wiki, 경량 프로젝트 추적을 결합한 팀에 최적)

via Notion

Notion은 전통적인 프로젝트 관리 도구가 아닙니다. 페이지, 데이터베이스, 블록을 활용해 자체 시스템을 구축하는 모듈형 작업 공간입니다. wiki, 문서, 프로젝트를 하나의 유연한 환경으로 통합하므로, 작업 추적과 함께 강력한 문서화 기능이 필요한 팀에게 이상적인 선택입니다.

Notion의 핵심은 관계형 데이터베이스 시스템입니다. 연결된 테이블을 생성하여 프로젝트 간 데이터를 통합하고 동일한 데이터 소스로 칸반, 달력, 리스트 같은 맞춤형 뷰를 구축할 수 있습니다. Notion AI는 전체 작업 공간에 걸쳐 요약, 콘텐츠 생성, 검색 기능을 제공함으로써 이를 강화합니다.

이러한 유연성은 장점이자 단점입니다. 상상할 수 있는 거의 모든 워크플로우를 구축할 수 있지만, 직접 만들어야 합니다.

Notion 최고의 기능

관계형 데이터베이스: 작업, 프로젝트, 팀원을 연결하는 연결된 테이블을 생성하고 자동 데이터 집계를 수행하세요.

Notion AI: 페이지를 요약하고, 콘텐츠를 생성하며, 자연어로 전체 작업 공간을 검색하세요.

유연한 블록과 템플릿: 페이지를 처음부터 구축하거나 5,000개 이상의 템플릿 중 하나를 사용하여 빠르게 시작하세요

Notion 장단점

장점:

문서화에 탁월함: wiki, 사양서, 회의 노트를 도구 전환 없이 작업과 연결하여 관리하세요

고도로 맞춤화 가능: 사용하지 않는 기능에 얽매이지 않고 팀이 정확히 필요로 하는 시스템을 구축할 수 있습니다.

강력한 템플릿 생태계: 방대한 사용자 커뮤니티가 거의 모든 사용 사례에 맞는 템플릿을 제공합니다.

단점:

복잡한 데이터베이스와 고급 수식을 설정하는 데는 가파른 학습 곡선이 존재합니다.

매우 큰 데이터베이스를 다룰 때 성능이 느려질 수 있습니다

간트 차트나 의존성 같은 전통적인 프로젝트 관리 기능은 종종 창의적인 우회책이 필요합니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

Business: 사용자당 월 18달러 (연간 결제)

기업: 맞춤형

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (5,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,200개 이상의 리뷰)

va Zoho 프로젝트

Zoho Projects는 Zoho 생태계에 이미 투자한 팀에게 가장 큰 가치를 제공하는 실용적인 프로젝트 관리 tool입니다. Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Analytics 등 다른 Zoho 앱과 원활하게 연동되어 비즈니스 운영을 위한 통합 플랫폼을 구축합니다.

의 기능 세트에는 의존성이 있는 간트 차트, 칸반 보드, 시간 추적, 이슈 추적이 포함됩니다. 서비스 기반 비즈니스의 경우 Zoho Invoice와의 연동을 통해 간편한 타임시트 관리와 고객 청구 처리가 가능합니다. 일부 경쟁사 대비 인터페이스가 다소 구식처럼 느껴질 수 있으나, 직관적이며 업무 수행에 효과적입니다.

Zoho Projects는 신뢰할 수 있고 경쟁력 있는 가격의 옵션으로, 이미 다른 Zoho 제품을 사용 중인 중소 규모 팀에게 자연스러운 선택지입니다.

Zoho Projects 주요 기능

의존성 기반 간트 차트: 프로젝트 타임라인을 시각화하고 핵심 경로를 파악하여 프로젝트를 계획대로 진행하세요.

시간 추적 및 타임시트: 작업별 시간 기록을 관리하고 청구 또는 내부 보고용 타임시트를 생성하세요.

Zoho 생태계 통합: 타사 도구 없이도 다른 Zoho 앱과 연결하여 비즈니스 전반에 걸쳐 원활한 데이터 흐름을 보장합니다.

Zoho 프로젝트 장단점

장점:

탄탄한 생태계 가치: Zoho 제품을 이미 사용하는 팀은 비즈니스 도구 전반에 걸친 원활한 데이터 흐름의 혜택을 누릴 수 있습니다.

Zoho 네이티브 통합: 기존 Zoho 사용자에게는 기존 도구 세트에 완벽하게 통합됩니다.

탄탄한 핵심 기능: 간트 차트, 칸반 보드, 시간 추적 등 필수적인 프로젝트 관리 요구사항을 모두 지원합니다.

단점:

사용자 인터페이스가 일부 경쟁사 대비 덜 현대적으로 느껴집니다

AI, 정교한 자동화, 포트폴리오 관리와 같은 고급 기능이 부족합니다.

Zoho 제품에 익숙하지 않은 사용자에게는 디자인 패턴이 직관적이지 않을 수 있습니다.

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $5 (연간 결제)

Enterprise: 사용자당 월 10달러 (연간 청구)

Zoho Projects 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (500개 이상의 리뷰)

9. Smartsheet (규제 산업에서 스프레드시트에 익숙한 팀에게 최적)

via Smartsheet

스프레드시트 사용에 익숙하지만 더 강력한 프로젝트 관리 기능이 필요한 팀을 위해 설계된 Smartsheet(스마트시트)는 그리드 기반 인터페이스로 엑셀과 유사한 느낌을 주면서도 간트 차트, 자동화, 협업 도구 등의 기능을 추가로 제공합니다. 이는 행과 열로 작업하는 데 익숙한 팀이 쉽게 전환할 수 있도록 합니다.

이 플랫폼은 규제 산업에 적합한 선택으로, 정부 업무를 위한 FedRAMP 중간 등급 인증과 의료 분야 HIPAA 준수를 제공합니다. 제어 센터는 PMO 수준의 거버넌스를 제공하여 조직이 프로젝트 템플릿을 표준화하고 대규모 환경에서도 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.

Smartsheet의 프리미엄 기능 대부분은 유료 애드온으로 제공됩니다. 그러나 스프레드시트에 익숙한 사용성과 규정 준수 인증을 독특하게 결합한 점은 특정 사용자층에게 가치 있는 tool로 자리매김하게 합니다.

Smartsheet의 주요 기능

격자 기반 인터페이스: 익숙한 행과 열 레이아웃으로 Excel 사용자가 쉽게 시작할 수 있습니다.

컨트롤 센터: 조직 전반에 걸쳐 프로젝트 템플릿과 거버넌스를 표준화하여 일관성을 높입니다.

규정 준수 인증: FedRAMP, 국방부 IL4, HIPAA를 포함한 광범위한 규제 범위를 충족합니다.

Smartsheet 장단점

장점:

익숙한 인터페이스: 스프레드시트를 사용해 본 사람이라면 누구나 쉽게 익힐 수 있습니다

강력한 규정 준수 역량: 엄격한 규제 요건이 있는 정부 및 의료 기관에 적합한 선택지입니다.

데이터 집약적 워크플로우에 강력함: 시트 간 수식과 데이터 가져오기 기능을 통해 복잡한 데이터 시나리오를 처리할 수 있습니다.

단점:

가장 강력한 기능 다수는 고가의 애드온으로만 제공됩니다

기본 그리드 기능을 넘어선 고급 수식과 기능은 학습 곡선이 가파릅니다

간단한 작업 관리가 필요한 팀에게는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

Smartsheet 가격 정책

Pro: 사용자당 월 9달러 (연간 결제)

Business: 사용자당 월 19달러 (연간 결제)

기업: 맞춤형

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (16,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,200개 이상의 리뷰)

10. Basecamp (간결하고 명확한 프로젝트 커뮤니케이션을 원하는 원격 팀에 최적)

via Basecamp

Basecamp는 '적은 것이 더 많다'는 철학으로 구축되었습니다. 기능 과잉을 의도적으로 배제하고 단순성과 명확한 커뮤니케이션에 집중합니다. 비동기적 업무 방식을 중시하는 원격 팀을 위해 설계되었습니다. 메시지 보드 같은 기능은 이메일 스레드를 대체하며, 자동 체크인은 회의 없이도 팀 업데이트를 제공합니다.

가장 독특한 기능 중 하나는 힐 차트입니다. 이는 작업이 아직 '구상 단계'에 머물러 있는지, 아니면 '실행 단계'로 넘어갔는지를 보여줌으로써 프로젝트 진행 상황을 시각화하는 새로운 방식을 제공합니다. 이를 통해 프로젝트의 실제 현황을 보다 솔직하게 파악할 수 있습니다.

Basecamp의 정액제 가격 정책은 또 다른 차별점입니다. 팀 전체에 대해 단일 요금을 지불하므로 대규모 조직에 매우 비용 효율적일 수 있습니다.

Basecamp의 주요 기능

메시지 보드: 주제별로 대화를 체계적으로 정리하고 각 프로젝트 내에서 쉽게 검색할 수 있도록 합니다.

자동 체크인: 반복적인 질문을 예약하여 회의를 열지 않고도 팀으로부터 정기적인 업데이트를 받으세요.

힐 차트: 프로젝트 진행 상황을 시각화하는 독특한 방법으로, 프로젝트에 남아 있는 불확실성의 수준을 보여줍니다.

Basecamp 장단점

장점:

간결하고 집중된 인터페이스: 올인원 플랫폼의 복잡성 없이 몇 가지 기능을 매우 잘 수행합니다.

무제한 팀 회원: 사용자당 비용 걱정 없이 전체 조직을 추가하세요

비동기 커뮤니케이션에 대한 강력한 지원: 원격 및 분산 팀을 위해 처음부터 설계되었습니다.

단점:

간트 차트, 의존성 관리, 상세 보고와 같은 고급 프로젝트 관리 기능이 부족합니다.

복잡한 애자일 워크플로우나 소프트웨어 개발 프로세스에는 적합하지 않습니다.

맞춤형 커스터마이징 옵션의 한도가 매우 낮습니다.

Basecamp 가격 정책

Basecamp: 사용자당 월 15달러

Basecamp Pro 무제한: 월 299달러

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (5,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,400개 이상의 리뷰)

팀에 적합한 타이가 대안을 선택하세요 ✨

적합한 Taiga 대안을 찾는 것은 단순히 기능 페이지에서 인상적으로 보이는 것이 아니라 팀이 실제로 필요로 하는 것을 이해하는 데 달려 있습니다. 기업 애자일이 필요한 개발 팀이라면 Jira의 깊이를 따라잡기 어렵습니다. 단순성이 우선순위라면 Trello나 Basecamp가 복잡성을 제거해 줍니다.

하지만 작업, 문서, 커뮤니케이션을 위해 여러 도구를 번갈아 사용하는 데 지쳤다면, ClickUp이 모든 것을 하나로 통합합니다. 게다가 실제로 여러분의 일을 이해하는 AI를 제공합니다. 더 이상 맥락이 분산되거나 필요한 정보를 찾기 위해 다섯 개의 앱을 뒤질 필요가 없습니다. 최고의 도구는 팀이 실제로 꾸준히 사용할 수 있는 도구입니다.

가장 큰 문제점부터 시작하여, 이를 직접 해결하는 솔루션과 매칭하고 그로부터 구축하세요. ClickUp으로 무료로 시작하여 통합된 작업 공간이 팀의 업무 방식을 어떻게 변화시키는지 확인해 보세요.