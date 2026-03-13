[연도]년 최고의 Epicflow 대안 10선

Epicflow는 파이프라인 가시성을 효과적으로 관리합니다.

하지만 그러면 팀은 작업, 문서, 일상적인 협업을 위해 서로 다른 앱을 사용해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 앱 전환으로 인해 68%의 근로자가 집중할 수 있는 시간이 부족하다는 점을 고려할 때, 이러한 분산은 큰 손실을 초래합니다.

이 가이드는 전용 일정 관리 도구부터 자원 계획과 실행이 통합된 작업 공간에 이르기까지, Epicflow 대안의 범위를 상세히 안내하여 팀의 실제 업무 방식에 딱 맞는 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드립니다.

한눈에 보는 10가지 Epicflow 대안

Tool 주요 기능 다음에 가장 적합합니다 가격* ClickUp 통합 AI 작업 공간, 작업 및 보기, 작업량 보기, 자동화, ClickUp Brain, 슈퍼 에이전트, 교정, 대시보드, 시간 추적 및 채팅 모든 크기의 팀이 단일 통합 시스템에서 프로젝트 전달, 협업, 리소스 가시성을 원하는 경우 Free Forever; Enterprise용 맞춤형 설정 가능 Jira 스프린트 계획, 고급 로드맵(플랜), 의존성 매핑, JQL, 번다운 및 벨로시티 보고서 대기업에서 스프린트와 백로그를 관리하는 애자일 소프트웨어 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.91부터 시작합니다. Float 드래그 앤 드롭 일정 관리, 활용률(%), 휴가 및 근무 시간, 프로젝트 예산 간편한 시각적 일정 관리와 신속한 용량 확인을 원하는 중소 크기 팀 유료 플랜은 1인당 월 8.50달러부터 시작합니다. Resource Guru 리소스 달력, 일정 충돌 관리, 휴가 추적, 예약 예약 깔끔한 일정 관리와 휴가 관리가 필요한 소규모 팀 유료 플랜은 1인당 월 $5부터 시작합니다 Monday.com 맞춤형 보드, 업무량 위젯, 타임라인 및 간트 차트, 자동화, 대시보드 기본적인 리소스 보기 기능을 갖춘 유연한 업무 관리를 원하는 중규모 팀 및 에이전시 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 좌석당 월 $12부터 시작합니다 Runn 실시간 용량 차트, 타임시트, 활용도, 시나리오 계획, 재무 예측 예측에 연계된 리소스 관리가 필요한 모든 크기의 대행사 및 컨설팅 업체 유료 플랜은 좌석당 월 9달러부터 시작합니다 Celoxis 포트폴리오 계획, 리소스 부하 차트, 다중 프로젝트 일정 관리, 시간 및 비용 추적 대규모 조직에서 포트폴리오 수준의 관리 및 리소스 최적화가 필요한 PMO 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다 예측 AI 기반 일정 관리, 활용도 대시보드, 예산 추적, PSA 방식의 계획 수립 활용도와 수익성을 극대화하는 대규모 전문 서비스 팀 맞춤형 가격 Teamwork.com 클라이언트 프로젝트 전달, 리소스 스케줄러, 작업량 보기, 청구 가능한 시간 추적 프로젝트 관리와 인력 배치를 한 곳에서 해결해야 하는 소규모부터 대규모의 클라이언트 대응 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.99부터 시작합니다. Kelloo 수요 예측, 역량 기반 스케줄링, 포트폴리오 대시보드, 시나리오 분석 프로젝트 파이프라인 전반에 걸쳐 장기적인 용량 계획을 수립하는 중소 규모 PMO 유료 플랜은 리소스당 월 $2.09부터 시작합니다.

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 제품 가치를 반영하고 있음을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 어떻게 평가하는지에 대한 자세한 안내입니다.

왜 Epicflow 대안을 선택해야 할까요?

대부분의 사람들은 단순히 리소스 가시성만으로는 부족하다는 사실을 깨닫고, 별도의 도구나 번거로운 유지 관리 없이도 더 빠르게 플랜을 수립하고 협업하며 실제로 일을 수행할 수 있는 방법을 찾게 됩니다. 그 주된 이유는 다음과 같습니다:

tool 과다 사용과 작업 전환: 일이 채팅, 문서, 스프레드시트, 프로젝트 관리 도구 등 여러 곳에 흩어져 있어 업데이트와 결정 사항이 여기저기에 흩어져 있고, 업무 진행 속도가 느려집니다.

복잡한 설정 및 관리자 부담: 시스템의 정확성을 유지하기 위해 지속적인 조정이 필요하다면, 팀원들은 시스템에 대한 신뢰를 잃게 되고, 사용률은 서서히 떨어지게 됩니다.

다양한 워크플로우에 대한 유연성 한도: 특정 프로젝트 스타일에 적합한 방식이, 임시 업무, 캠페인, 급변하는 우선순위를 동시에 처리해야 하는 크로스-기능 팀에게는 경직된 방식으로 느껴질 수 있습니다.

일 전반에 걸친 협업의 부재: 피드백, 승인, 업무 인계가 작업에 자연스럽게 통합되지 않으면, 긴 댓글 스레드가 생기고 맥락을 놓치게 되며, 결국 재작업이 발생하게 됩니다.

보고 방식이 실제 업무 진행 방식과 일치하지 않습니다 : 마일스톤 지연, 작업 중단 시간, 범위 변경, 팀별 처리량 등 리더들이 요구하는 메트릭을 쉽게 추적할 수 없습니다.

팀 규모 확대에 따른 성장통: 프로젝트와 인력이 늘어날수록 우선순위를 일치시키고, 업무량을 균형 있게 분배하며, 의존성을 명확히 파악하기가 점점 더 어려워집니다.

사용해 볼 만한 최고의 Epicflow 대안

이제 여러분이 선택할 수 있는 최고의 Epicflow 대안들을 자세히 살펴보겠습니다:

1. ClickUp (리소스, 결과물, 협업 및 AI를 하나의 작업 공간에 통합하는 데 가장 적합)

Epicflow는 리소스 최적화 측면에서 훌륭한 성능을 보여주지만, 대부분의 팀은 여전히 나머지 운영 업무를 서로 연결되지 않은 다른 tools를 통해 처리해야 하는 상황에 처해 있습니다.

그리고 이러한 도구 과다 사용은 금세 쌓이게 마련입니다. ClickUp의 '생산성 현황 보고서'에 따르면, 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 도구를 사용할 가능성이 4배 더 높습니다.

이럴 때야말로 ClickUp과 같은 더 강력한 대안이 필요합니다. ClickUp은 리소스, 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 자동화, AI를 하나의 통합된 시스템으로 결합한 통합 AI 작업 공간입니다.

ClickUp이 팀의 계획 수립, 프로젝트 진행, 그리고 팀원 간의 협업 조율을 어떻게 지원하는지 알아보세요:

ClickUp 작업에서 일상적인 업무 수행을 관리하세요

스타트업과 빠르게 변화하는 팀은 거대한 플랜 때문에 고생하지 않습니다. 그들은 매일 쌓여가는 수천 개의 사소한 업무 요소들로 인해 어려움을 겪습니다. ClickUp 작업은 각 작업 항목에 소유권, 우선순위, 상태, 마감일, 의존성을 한곳에 정리해 줍니다. 이를 통해 작업 목록에 추가한 내용이 절대 누락되지 않도록 보장합니다.

ClickUp 작업을 사용하여 모든 작업 단계에 소유권과 마감일을 명확히 관리할 수 있는 추적 가능한 홈을 마련하세요

또한 팀마다 업무 방식을 다르게 선호하기 때문에, ClickUp 뷰를 활용해 팀의 업무 수행 방식에 맞춰 작업을 구성할 수 있습니다. 체계적인 백로그 관리에는 '목록(List)', 업무 흐름 파악에는 '보드(Board)', 마감일 관리에는 '달력(Calendar)', 순서가 중요한 작업에는 '타임라인(Timeline)' 스타일의 뷰를 활용하세요.

ClickUp 작업량 보기로 용량 관련 위험을 조기에 파악하세요

비즈니스를 확장할 때, 잘못된 시점에 잘못된 사람들에게 과도한 업무량이 집중될 때 진정한 위험이 도사립니다. ClickUp의 작업량 보기를 활용하면 팀의 용량을 실시간으로 파악하여, 업무 과부하가 마감일 미준수나 번아웃으로 이어지기 전에 미리 예방할 수 있습니다.

ClickUp의 '작업량 보기'를 통해 팀 및 부서 간 업무량을 파악하세요

특정 기간 동안 담당자별 업무량을 보고, 각 담당자의 용량과 비교한 후, 업무 배정을 변경하거나 타임라인을 조정하여 신속하게 업무 균형을 맞출 수 있습니다. 이는 특정 프로젝트만 보면 문제가 없어 보이지만, 실제로는 소수의 담당자가 다른 세 가지 우선순위 업무를 동시에 처리하고 있는 경우에 특히 유용합니다.

ClickUp Brain으로 즉시 답변과 다음 단계를 확인하세요

프로젝트가 커질수록 가장 큰 걸림돌은 바로 맥락 파악입니다. 업데이트 내용은 작업 항목에, 사양은 문서에, 결정 사항은 댓글에 흩어져 있어, 다음 회의를 시작하기 전에 이 모든 정보를 종합할 시간이 누구에게도 없습니다.

ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 직접 질문을 하고, 작업과 연계된 답변을 받을 수 있도록 하여 이러한 문제를 해결합니다. 긴 작업 스레드를 요약하고, 작업 공간의 어느 곳에서든 핵심 결정을 추출하며, 복잡한 업데이트 내용을 즉시 할당할 수 있는 실행 가능한 작업 항목으로 전환해 줍니다.

ClickUp Brain으로 내 일과 관련된 상황에 맞는 답변을 얻으세요

그러니 20분 동안 상황을 파악하느라 시간을 낭비하지 말고, Brain에게 물어보세요:

‘지금 이 출시를 막고 있는 블록은 무엇일까요?’

‘이번 주 이 프로젝트에서 변경된 사항을 요약해 주세요’

‘이 회의 요약을 소유자와 마감일이 명시된 작업으로 전환하세요’

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 슈퍼 에이전트를 항상 가동되는 운영 계층으로 활용하세요. 슈퍼 에이전트는 전체 작업 공간 컨텍스트를 파악하고 사용자를 대신해 다단계 워크플로우를 실행할 수 있는 ClickUp의 AI 기반 팀원입니다. 간단히 말해, 슈퍼 에이전트는 작업을 모니터링하고, 위험 요소를 파악하며, 사용자가 제공한 지침, 도구 및 권한에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 일정에 따라 실행되는 슈퍼 에이전트를 설정했다고 가정해 보겠습니다. 이 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행합니다: 일정이 지연될 경우 후속 작업을 생성합니다

ClickUp 스페이스에서 기한이 지난 일이나 차단된 일을 확인합니다

다음 단계가 포함된 주간 요약 게시

업무에 가장 적합한 인력을 선정하고 일을 배정합니다

ClickUp 자동화 기능을 통해 일을 자동으로 진행하세요

급성장하는 팀의 일원이라면 사소한 업무 인계 과정에서 많은 일이 막히는 경우가 많습니다. 누군가 상태를 변경했지만 소유자에게 알림이 전달되지 않는 경우, 작업이 생성되었지만 아무도 할당하지 않는 경우, 마감일이 변경되었는데 후속 작업이 전혀 업데이트되지 않는 경우 등이 대표적입니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 일상적인 워크플로우 단계를 트리거 기반 규칙으로 전환하여 이러한 점진적인 비효율을 없앨 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 작업 할당, 알림 및 워크플로우를 자동화하세요

작업 상태가 변경될 때 할당하기, 새로운 요청이 들어올 때 템플릿 적용하기, 승인 후 다음 단계로 일 이동하기, 마감일이 다가올 때 이해관계자에게 알림 보내기 등 지루하지만 필수적인 업무를 자동화할 수 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

도구와 웹 전반을 검색하세요: ClickUp Brain MAX는 작업 공간, 연결된 앱, 웹에서 답변을 추출하며, 'Talk to Text' 기능을 통해 음성으로 빠르게 작업을 실행할 수 있습니다.

실제 업무 시간 추적: ClickUp 시간 추적 기능을 사용하면 작업에 직접 시간을 기록하고 타임시트에서 확인할 수 있습니다

진행 상황을 즉시 확인하세요: ClickUp 대시보드는 실시간 작업 데이터를 차트와 카드 형태로 변환하여 보고 및 의사 결정에 활용할 수 있게 해줍니다.

채팅을 일로 전환하세요: ClickUp Chat은 대화 내용을 맥락에 맞게 유지하며, AI 요약 기능과 메시지를 통한 작업 생성 기능을 제공하므로 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다

파일 내에서 바로 검토하기: ClickUp 교정을 사용하면 이미지, 비디오, PDF에 주석을 달 수 있어 피드백이 정확하고 실행 가능한 형태로 전달됩니다.

ClickUp의 장단점

장점:

올인원 플랫폼: 리소스 관리, 작업, 문서, 채팅이 하나의 작업 공간에 통합되어 있어 리소스 관리, 작업, 문서, 채팅이 하나의 작업 공간에 통합되어 있어 작업 전환이 필요 없습니다.

AI 기반 기능: ClickUp Brain은 작업 공간 데이터에 대한 전체적인 접근 권한을 통해 상황에 맞는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

모든 팀 크기에 유연하게 대응: 이 플랫폼은 개인부터 기업 PMO에 이르기까지 확장 가능하며, 별도의 제품을 사용하도록 강요하지 않습니다.

단점:

기본 학습 곡선: 처음에는 맞춤형 기능이 너무 방대해 보일 수 있으므로, 핵심 기능부터 시작하는 것이 좋습니다.

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기:

저는 ClickUp을 정말 좋아합니다. 프로젝트 관리를 정말 간편하게 해주기 때문이죠. 채널, 채팅, AI 에이전트 등 이전에는 다른 프로그램에서만 볼 수 있었던 기능들을 한곳에 모아두었거든요. 모든 것을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있어 업무 관련 정보가 한곳에 집중되므로, 여러 tools를 계속 오가며 전환할 필요가 없습니다. 이는 큰 차이를 만들어주며, 저희의 일상 업무에 큰 도움이 됩니다.

저는 ClickUp을 정말 좋아합니다. 프로젝트 관리를 정말 간편하게 해주기 때문이죠. 채널, 채팅, AI 에이전트 등 이전에는 다른 프로그램에서만 볼 수 있었던 기능들을 한곳에 모아두었거든요. 모든 것을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있어 업무 관련 정보가 한곳에 집중되므로, 여러 도구를 계속 오가며 전환할 필요가 없습니다. 이는 큰 차이를 만들어주며, 저희의 일상 업무에 큰 도움이 됩니다.

2. Jira (스프린트 기반 용량 계획이 필요한 애자일 소프트웨어 팀에 최적)

Jira를 통해

Epicflow의 대안을 검토 중이라면, 업무가 소프트웨어 배포, 엔지니어링 워크플로우, 애자일 소프트웨어 팀과 밀접하게 연관되어 있을 때 Jira는 일반적으로 훌륭한 선택지입니다. Jira는 작업 항목(문제)과 이를 아이디어 단계에서 출시 단계까지 진행하는 워크플로우를 위한 단일 정보 소스를 기반으로 구축되었습니다.

Jira의 강점은 실행 단계 위에 계획 단계가 필요할 때 발휘됩니다. Jira의 타임라인과 고급 로드맵(Plans)을 활용하면, 팀은 계획이 변경될 때 의존성을 파악하고, 여러 프로젝트를 조율하며, 팀의 업무 배분을 용량에 맞춰 관리할 수 있습니다.

Jira의 주요 기능

고급 로드맵: 의존성 매핑을 통해 여러 팀의 일을 계획하고, 스프린트가 과부하 상태일 때 경고를 확인하세요

JQL로 원하는 정보를 빠르게 찾으세요: Jira Query Language(JQL)를 사용하여 방대한 백로그와 진행 중인 일을 세분화하면, 팀이 트라이아지, 릴리스, QA 및 소유권 확인을 위한 정확한 보기를 구축할 수 있습니다.

속도 및 번다운 보고: 팀이 스프린트당 얼마나 많은 작업을 완료하는지 추적하여 향후 현실적인 용량 계획을 수립하세요

Jira의 장단점

장점:

심층적인 애자일 지원: 다른 도구들이 대략적으로만 구현하는 기능을 기본으로 탑재하여 소프트웨어 개발을 위해 특별히 설계되었습니다.

Atlassian 생태계 통합: Confluence, Bitbucket, Trello와 원활하게 연결되어 통합된 개발 환경을 제공합니다.

강력한 쿼리 언어(JQL): 정교한 리소스 분석을 위한 맞춤형 필터와 보고를 생성하세요

단점:

가파른 학습 곡선: 인터페이스가 복잡할 수 있으며, 워크플로우를 구성하려면 상당한 초기 노력이 필요합니다.

비기술 팀에는 적합하지 않음: 비즈니스 팀은 종종 Jira의 용어와 구조가 혼란스럽다고 느낍니다

Advanced Roadmaps는 이용이 제한적입니다: 주요 용량 계획 기능이 작동하려면 상위 등급의 액세스 권한이 필요합니다

Jira 가격

Free

스탠다드: 사용자당 월 $7.91

프리미엄: 사용자당 월 $14.54

기업: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: 사용자 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있어 필요한 정보를 원하는 방식으로 쉽게 볼 수 있습니다. 스토리 포인트와 QA 포인트를 활용해 노력량을 추정할 수 있어 계획 수립 및 진행 상황 추적에 도움이 됩니다. 또한 한 곳에서 여러 프로젝트를 관리할 수 있어 팀 간 또는 여러 이니셔티브에 걸친 업무 관리에 편리합니다.

G2 리뷰어의 후기:

사용자 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있어 필요한 정보를 원하는 방식으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 스토리 포인트와 QA 포인트를 활용해 노력량을 추정할 수 있어 계획 수립 및 추적에 도움이 됩니다. 또한 한 곳에서 여러 프로젝트를 관리할 수 있어 팀 간 또는 여러 이니셔티브에 걸친 업무 관리에 편리합니다.

사용자 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있어 필요한 정보를 원하는 방식으로 쉽게 볼 수 있습니다. 스토리 포인트와 QA 포인트를 활용해 노력량을 추정할 수 있어 계획 수립 및 추적에 도움이 됩니다. 또한 한 곳에서 여러 프로젝트를 관리할 수 있어 팀 간 또는 여러 이니셔티브에 걸친 업무 관리에 편리합니다.

📚 더 읽어보기: 애자일 팀을 위한 최고의 Jira 대안 및 경쟁사

3. Float (간편한 시각적 리소스 스케줄링에 최적)

Float 제공

단순히 누가 언제 근무 가능한지 파악하는 것이 주된 문제라면, 본격적인 프로젝트 관리 tool은 처음부터 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 불필요한 기능 없이 간단하고 직관적인 리소스 스케줄링만 원하신다면, Float가 바로 그 해결책입니다. Float는 리소스 관리자가 한눈에 근무 가능 여부를 확인할 수 있도록 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공합니다.

이 소프트웨어는 리소스 스케줄링이라는 한 가지 기능을 완벽하게 수행하는 데 중점을 둡니다. 용량 보기 화면에서는 활용률을 백분율로 확인할 수 있으며, 한눈에 리소스 공백이나 과다 할당 여부를 파악할 수 있습니다.

Float의 주요 기능

드래그 앤 드롭으로 일을 시각적으로 일정 관리하세요: 실시간 타임라인에서 프로젝트에 담당자를 배정하고, 우선순위가 변경되면 신속하게 재조정하세요

휴가 및 근무 시간: 휴가, 공휴일, 개인 일정을 고려하여 실제 용량을 기반으로 플랜을 수립하세요.

프로젝트 예산 관리: 예정된 근무 시간을 프로젝트 예산과 추적하여 리소스 관점에서 예정된 근무 시간을 프로젝트 예산과 추적하여 리소스 관점에서 범위 확대를 방지하세요

Float의 장단점

장점:

직관적인 시각적 인터페이스: 일정 보기는 별도의 교육 없이도 바로 이해할 수 있습니다.

집중된 기능: 리소스 스케줄링에 집중하여 불필요한 기능을 배제합니다

강력한 연결 기능: Asana, Trello와 같은 PM tools와 연결됩니다

단점:

제한적인 프로젝트 관리 기능: 기본 제공되는 작업 관리, 간트 차트 또는 문서화 기능이 없습니다.

보고 기능이 더 심층적일 수 있음: 본격적인 PM 플랫폼의 고급 분석 기능이 부족합니다

기본 시간 추적 기능 없음: 예정된 시간과 실제 근무 시간을 비교하려면 통합 기능이 필요합니다.

Float 가격

스타터: 1인당 월 $8.50

Pro: 예약된 인원 1명당 월 $14

기업: 맞춤형 가격

Float 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Float에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: Float.com은 팀 용량 및 리소스 계획을 직관적이고 시각적인 방식으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 타임라인 기반 인터페이스를 통해 가용성을 쉽게 확인하고, 과도한 할당을 방지하며, 프로젝트를 효율적으로 계획할 수 있습니다. 이 솔루션은 불필요한 복잡성 없이 팀의 협업 효율을 높이고 전반적인 활용도를 개선합니다.

G2 리뷰어의 후기:

Float.com은 팀 용량 및 리소스 계획을 직관적이고 시각적인 방식으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 타임라인 기반 인터페이스를 통해 가용성을 쉽게 확인하고, 과도한 할당을 방지하며, 프로젝트를 효율적으로 계획할 수 있습니다. 이 솔루션은 불필요한 복잡성 없이 팀의 협업 효율을 높이고 전반적인 활용도를 개선합니다.

Float.com은 팀 용량 및 리소스 계획을 직관적이고 시각적인 방식으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 타임라인 기반 인터페이스를 통해 가용성을 쉽게 확인하고, 과도한 할당을 방지하며, 프로젝트를 효율적으로 계획할 수 있습니다. 이 솔루션은 불필요한 복잡성 없이 팀의 협업 효율을 높이고 전반적인 활용도를 개선합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 64%는 예정된 근무 시간 외에 가끔 또는 자주 일하며, 24%는 거의 매일 초과 근무를 하고 있습니다! 이는 유연성이 아니라 끝없는 업무입니다. 😵‍💫 ClickUp 작업 기능을 사용하면 큰 목표를 관리하기 쉬운 작은 단계로 나눌 수 있어, 부담감 없이 다음에 무엇을 해야 할지 항상 파악할 수 있습니다. ClickUp AI에게 하위 작업 생성, 체크리스트 추가, 의존성 매핑을 요청하기만 하면 체계적으로 업무를 관리하고 통제할 수 있습니다. 또한 ClickUp 자동화 기능은 업데이트, 할당, 알림을 처리하여 반복적인 업무를 간소화하므로, 사소한 업무에 드는 시간을 줄이고 중요한 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 🚀 💫 실제 결과: Pigment은 ClickUp을 통해 팀 커뮤니케이션 효율을 20% 향상시켰으며, 이를 통해 팀원 간의 연결과 협력을 더욱 강화했습니다.

4. Resource Guru (효율적인 팀 일정 관리 및 휴가 관리에 최적)

리드 디자이너의 일정이 중복 예약되었다는 사실을 깨닫는 것만큼 프로젝트 플랜을 순식간에 어긋나게 만드는 일은 없습니다. Resource Guru는 바로 그런 상황을 방지하기 위해 설계되었습니다.

휴가 관리 기능을 바탕으로 가용 시간, 예정된 일, 휴가 일정을 한눈에 확인할 수 있는 정밀한 달력 보기를 통해 팀이 과도한 예약으로 인한 문제를 방지할 수 있도록 지원합니다.

이 소프트웨어의 주요 기능 중 하나는 충돌 관리로, 사용자의 용량을 초과하여 일정이 잡히거나 업무가 중복될 경우 이를 자동으로 감지합니다.

Resource Guru의 주요 기능

시각적 리소스 달력: 깔끔하고 색상으로 구분된 달력을 통해 팀 전체의 모든 예약 내역을 한눈에 확인할 수 있습니다.

플랜이 변경될 때 유연한 예약: 다중 리소스 및 잠정 예약을 사용하여 용량을 확보한 후, 범위와 일정이 확정되면 최종 확정하세요.

휴가 관리: 동일한 시스템에서 휴가 및 병가를 추적하여 용량 계산이 실제 인원 현황을 정확히 반영할 수 있습니다.

Resource Guru의 장단점

장점:

간결하고 핵심에 집중: 불필요한 복잡성 없이 팀의 일정 관리와 가용성 추적을 처리합니다

충돌 감지로 중복 예약을 방지합니다: 자동 충돌 경고 기능을 통해 프로젝트 진행에 차질이 생기기 전에 실수를 미리 파악할 수 있습니다

팀원을 위한 개인 대시보드: 구성원들은 관리자에게 문의하지 않고도 자신의 일정을 확인할 수 있습니다

단점:

제한적인 프로젝트 관리 기능: 작업 관리나 자동화 기능이 없는 순수한 일정 관리 tool입니다.

기본 보고 기능: 보고서는 활용도를 다루지만, 복잡한 포트폴리오 분석을 위한 심층적인 분석은 부족합니다.

기본 시간 추적 기능 없음: 타사 통합 없이 예정 시간과 실제 시간을 비교할 수 없습니다.

Resource Guru 가격

Grasshopper: 1인당 월 $5

Blackbelt: 1인당 월 $8

Master: 1인당 월 $12

Resource Guru 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Resource Guru에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: RG는 사용자 친화적이고 사용하기 간편합니다. 일정과 인원이 끊임없이 변동하는 우리 팀에 정말 잘 맞습니다. 약속을 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있어 모든 구성원이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

G2 리뷰어의 후기:

RG는 사용자 친화적이고 사용하기 간편합니다. 일정과 인원이 끊임없이 변동하는 우리 팀에 정말 잘 맞습니다. 약속을 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있어 모든 구성원이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

RG는 사용자 친화적이고 사용하기 간편합니다. 일정과 인원이 끊임없이 변동하는 우리 팀에 정말 잘 맞습니다. 약속을 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있어 모든 구성원이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

5. Monday.com (리소스 보기를 통한 시각적 일 관리에 최적)

Monday.com은 리소스 추적 기능이 프로젝트 실행과 직접 통합된, 사용자 정의가 매우 자유로운 플랫폼을 제공합니다. 이는 경직된 구조에 얽매이지 않고 자신만의 워크플로우를 구축하고자 하는 팀에게 안성맞춤입니다.

워크플로우에 맞게 구성할 수 있는 보드를 기반으로 하며, 여기에 자동화, 대시보드, 연동 기능을 추가하여 업무 규모가 커져도 체계적인 실행이 유지됩니다.

또한, Workload 위젯은 예상 작업량을 기반으로 팀의 용량을 표시하여 업무량 관리를 지원합니다.

Monday.com의 주요 기능

업무량 관점을 활용한 용량 계획: Workload를 사용하여 용량 과잉과 용량 부족을 즉시 파악하세요

타임라인 및 간트 보기: 프로젝트 일정을 의존성과 함께 시각화하여 플랜상의 프로젝트 일정을 의존성과 함께 시각화하여 플랜상의 리소스 병목 현상을 파악하세요

Monday AI 어시스턴트: 작업 요약 생성, 업데이트 작성, 일상 업무 자동화

Monday.com의 장단점

장점:

매우 시각적이고 직관적: 보드 기반 인터페이스로 팀이 빠르게 적응할 수 있습니다

유연한 맞춤 설정: 팀의 업무 프로세스에 맞춰 맞춤형 워크플로우, 대시보드 및 자동화 기능을 구축하세요

다중 제품 생태계: CRM, 개발(Dev), 서비스 분야별로 별도의 제품을 제공합니다.

단점:

작업량 정확도는 노력 추정에 달려 있습니다: 작업량 위젯은 팀원들이 작업에 소요될 노력을 꾸준히 추정할 때만 유용합니다

자동화 한도: 월별 자동화 작업 횟수가 제한적일 수 있습니다

확장성 고려 사항: 팀 규모가 커짐에 따라 좌석 최소 수 요건을 고려하여 플랜을 세워야 할 수 있습니다

Monday.com 가격

Free

스탠다드: 월 12달러/좌석

Pro: 월 19달러/좌석

기업: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (15,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: 이 도구는 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 추적할 수 있게 해주며, 소셜 미디어 플랜 및 일정 관리를 한결 수월하게 만들어 줍니다.

G2 리뷰어의 후기:

이 도구는 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 추적할 수 있게 해주며, 소셜 미디어 플랜 및 일정 관리를 한결 수월하게 만들어 줍니다.

이 도구는 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 추적할 수 있게 해주며, 소셜 미디어 플랜 및 일정 관리를 한결 수월하게 만들어 줍니다.

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6. Runn (재무 예측을 포함한 실시간 리소스 플랜에 최적)

Runn 제공

대행사 및 컨설팅 업체에게 리소스 계획은 성공의 절반에 불과합니다. 프로젝트가 수익성을 내는지 파악하는 것도 중요합니다.

Runn을 사용하면 프로젝트 재무 현황과 함께 팀의 용량을 실시간으로 파악할 수 있습니다. 누가 근무 가능한지 모니터링하는 것 외에도, 프로젝트가 수익을 창출할 수 있는 궤도에 있는지 확인할 수 있습니다.

이 플랫폼은 리소스 스케줄링과 예산 추적, 매출 예측 기능을 결합하고 있으며, 업무 배정이 변경될 때마다 실시간으로 업데이트됩니다.

Runn의 주요 기능

실시간 용량 차트: 일정 변경 시 팀 활용도 업데이트를 지연 없이 실시간으로 확인하세요.

투명한 예측 관리: Runn 타임시트를 통해 시간을 기록하거나(또는 다른 트래커에서 데이터를 가져와) 플랜 시간과 실제 시간을 비교하고, 실제 입력 내용을 바탕으로 예측을 업데이트하세요.

시나리오 계획: 다양한 자원 배분이 용량과 타임라인에 어떤 영향을 미치는지 확인하기 위해 ‘가상’ 시나리오를 모델링해 보세요.

Runn의 장단점

장점:

실시간 업데이트: 변경 사항이 모든 보기에 즉시 반영됩니다

재무 통합: 리소스 계획과 예산 추적을 결합하면 프로젝트 현황을 종합적으로 파악할 수 있습니다

빠른 시작: 소규모 팀은 복잡한 설정이나 구성 과정 없이도 빠르게 시작할 수 있습니다.

단점:

제한적인 프로젝트 관리 기능: 작업 관리, 문서화, 팀 커뮤니케이션 기능이 포함되어 있지 않습니다.

제한적인 통합 생태계: 대형 플랫폼에 비해 기본 제공 통합 기능이 적습니다

신생 업체: 규모가 작은 회사로, 엄격한 공급업체 선정 기준을 가진 조직에게는 우려 사항이 될 수 있습니다.

Runn 가격

Lite: 리소스 좌석 1석당 월 $9

스탠다드: 리소스 좌석 1석당 월 $13

Runn 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Runn에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: Runn은 가격이 저렴하고 클라우드 기반이며, 프로젝트 관리자로서 우리의 일정 관리 요구 사항을 충족시켜 주기 때문에 우리 조직에 잘 맞습니다.

G2 리뷰어의 후기:

Runn은 가격이 저렴하고 클라우드 기반이며, 프로젝트 관리자로서 우리의 일정 관리 요구 사항을 충족시켜 주기 때문에 우리 조직에 잘 맞습니다.

Runn은 가격이 저렴하고 클라우드 기반이며, 프로젝트 관리자로서 우리의 일정 관리 요구 사항을 충족시켜 주기 때문에 우리 조직에 잘 맞습니다.

7. Celoxis (자원 최적화를 통한 기업 프로젝트 포트폴리오 관리에 최적)

수십 개의 프로젝트를 동시에 관리하는 PMO라면, 복잡한 상황을 처리할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. Celoxis는 전체 포트폴리오에 걸쳐 자원 배분을 최적화할 수 있는 기능을 통해 중앙 집중식 자원 가시성을 제공합니다.

또한 프로젝트 계획(간트 차트, 템플릿, 일정 관리)과 리소스 계획을 결합하여 작업량을 파악하고, 업무 역할을 배정하며, 용량 충돌을 조기에 파악할 수 있습니다.

또한, Celoxis는 모든 프로젝트의 용량을 보여주는 리소스 부하 차트를 제공하여, 일이 과도하게 배정된 팀원을 쉽게 파악하고 일을 재분배할 수 있도록 도와줍니다.

Celoxis의 주요 기능

리소스 할당 차트: 모든 프로젝트의 리소스 할당 현황을 한눈에 시각화하세요

다중 프로젝트 일정 관리: 여러 프로젝트 포트폴리오 전반에 걸친 의존성과 리소스 충돌을 관리하세요

납품 일정을 시간, 비용, 수익성과 연계하세요: 플랜을 업그레이드할 때마다 타임시트, 원가 계산, 청구 기능을 추가하세요

Celoxis의 장단점

장점:

포트폴리오 수준의 가시성: 여러 프로젝트를 동시에 관리하는 조직을 위해 설계되었습니다

유연한 배포 옵션: 클라우드 또는 온프레미스 설치로 이용 가능

강력한 보고 기능: 맞춤형 보고서와 대시보드를 위한 다양한 옵션

단점:

구식 인터페이스: UI가 최신 경쟁사들보다 덜 현대적으로 느껴져 사용자 채택에 영향을 미칠 수 있습니다

학습 곡선이 가파름: Enterprise 기능을 사용하려면 설정 및 교육이 필요합니다

사용자 커뮤니티 규모: 대형 플랫폼에 비해 온라인 자료와 커뮤니티 지원이 부족합니다.

Celoxis 가격

기본 요금제: 일반 사용자 1인당 $10

Essentials: 일반 사용자당 $25

프로페셔널: 표준 사용자당 $35

비즈니스: 표준 사용자당 $45

Enterprise: 맞춤형 가격

Celoxis 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Celoxis에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: Celoxis를 사용하며 느낀 분명한 점은 이 도구가 프로젝트 계획을 보다 현실적으로 세우는 데 도움이 된다는 것입니다. 실제 용량과 작업량을 정확히 파악하지 못한 채 프로젝트 마감일이 설정되는 경우가 너무 많습니다. Celoxis의 일정 관리 및 계획 tools를 사용하면 순전히 이론적인 것이 아니라 실제로 실행 가능한 타임라인을 구성할 수 있습니다. 덕분에 프로젝트 타임라인을 되돌아가서 수정해야 하는 횟수가 줄어들어 특히 유용하다고 느꼈습니다.

G2 리뷰어의 후기:

Celoxis를 사용하며 느낀 분명한 점은 이 도구가 프로젝트 계획을 보다 현실적으로 세우는 데 도움이 된다는 것입니다. 실제 용량과 업무량을 정확히 파악하지 못한 채 프로젝트 마감일이 정해지는 경우가 너무 많습니다. Celoxis의 일정 관리 및 계획 도구를 사용하면 순전히 이론적인 것이 아니라 실제로 실행 가능한 타임라인을 구성할 수 있습니다. 덕분에 프로젝트 타임라인을 되돌아가서 수정해야 하는 횟수가 줄어들어 특히 유용하다고 느꼈습니다.

Celoxis를 사용하며 느낀 분명한 점은 이 도구가 프로젝트 계획을 보다 현실적으로 세우는 데 도움이 된다는 것입니다. 실제 용량과 업무량을 정확히 파악하지 못한 채 프로젝트 마감일이 설정되는 경우가 너무 많습니다. Celoxis의 일정 관리 및 계획 tools를 사용하면 순전히 이론적인 것이 아니라 실제로 실행 가능한 타임라인을 구성할 수 있습니다. 덕분에 프로젝트 타임라인을 되돌아가서 수정해야 하는 횟수가 줄어들어 특히 유용하다고 느꼈습니다.

🌟 보너스: 프로젝트에 필요한 모든 문서 관리와 조정을 24시간 내내 처리해 줄 AI 에이전트 팀을 활용할 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 AI 에이전트 라이브러리에서 가장 적합한 에이전트를 선택하기만 하면 됩니다.

8. 예측 (전문 서비스 분야의 AI 기반 프로젝트 및 리소스 관리에 최적)

전문 서비스 기업은 활용도라는 핵심 메트릭을 최적화해야 합니다. Forecast는 AI 기반의 전문 서비스 자동화(PSA) 플랫폼으로, 팀이 활용도와 수익성을 지속적으로 모니터링하면서 프로젝트를 계획하고 인력을 배정하며 진행 상황을 추적할 수 있도록 지원합니다.

리소스 관리를 별도의 업무로 분리하지 않고, 프로젝트 관리, 리소스 관리, 용량 계획 및 재무 관리를 하나의 연결된 워크플로우로 통합합니다.

핵심 개념은 일과 인력 배치를 한 곳에서 계획하면, Forecast가 AI 기반 예측 신호를 활용해 팀이 활용도 격차, 위험 요소, 납기 압박을 조기에 파악할 수 있도록 돕는다는 것입니다.

예측의 주요 기능

AI 자동 스케줄링: 플랫폼이 팀의 용량과 기술을 분석하여 최적의 작업 배정을 제안합니다

예산 추적: 자원 배분과 함께 프로젝트 예산을 모니터링하여 예정된 일이 프로젝트의 수익성을 유지할 수 있는지 확인하세요

활용도 대시보드: 시각적인 대시보드를 통해 팀의 활용도를 추적하여 활용도가 낮은 팀원을 파악하세요

예측의 장단점 분석

장점:

AI 기반 추천 기능: 자동화된 일정 제안으로 관리자가 리소스 할당에 소요하는 시간을 줄여줍니다

전문 서비스 중심: 대행사와 컨설팅 회사를 염두에 두고 개발되었으며, 청구 가능한 근무 시간 추적 등의 기능을 제공합니다.

통합 플랫폼: 프로젝트 관리, 리소스 스케줄링, 재무 추적을 하나로 결합

단점:

기업용: 소규모 팀이나 요구 사항이 단순한 조직에 필요한 것보다 더 많은 기능을 포함할 수 있습니다

AI 추천을 위해서는 양질의 데이터가 필요합니다: 제안의 품질은 정확한 기술 프로필과 시간 추정에 의존합니다

PS(포토샵) 이외의 워크플로우에는 유연성이 떨어집니다: 이 플랫폼의 기본 설정은 다른 업계의 업무 방식과 맞지 않을 수 있습니다

예측 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (리뷰 100개 이상)

Capterra: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

예측 가격

맞춤형 가격

실제 사용자들은 예측에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: Forecast가 사용 편의성과 데이터 분석을 훌륭하게 결합한 점이 정말 마음에 듭니다. 이 시스템을 사용하는 누구나 일을 찾고 시간을 기록할 수 있는 빠르고 간편한 방법을 제공할 뿐만 아니라, 강력한 BI 인사이트를 도출할 수 있도록 활용할 수 있는 다양한 유용한 메트릭 범위를 수집합니다.

G2 리뷰어의 후기:

Forecast가 사용 편의성과 데이터 분석을 훌륭하게 결합한 점이 정말 마음에 듭니다. 이 시스템을 사용하는 누구나 일을 찾고 시간을 기록할 수 있는 빠르고 간편한 방법을 제공할 뿐만 아니라, 강력한 BI 인사이트를 도출할 수 있도록 활용할 수 있는 다양한 유용한 메트릭 범위를 수집합니다.

Forecast가 사용 편의성과 데이터 분석을 훌륭하게 결합한 점이 정말 마음에 듭니다. 이 시스템을 사용하는 누구나 일을 찾고 시간을 기록할 수 있는 빠르고 간편한 방법을 제공할 뿐만 아니라, 강력한 BI 인사이트를 도출할 수 있도록 활용할 수 있는 다양한 유용한 메트릭 범위를 수집합니다.

9. Teamwork.com (리소스 관리와 프로젝트 관리가 결합된 솔루션이 필요한 클라이언트 대응 팀에 최적)

클라이언트 업무를 관리하는 에이전시의 경우, 리소스 플래너는 프로젝트 수행, 시간 추적, 클라이언트 커뮤니케이션, 그리고 전반적인 프로젝트 예산 관리와 연결되어야 합니다. Teamwork.com은 이 모든 기능을 하나의 플랫폼에 통합합니다.

작업, 마일스톤, 템플릿, 시간 추적 기능을 활용해 프로젝트를 운영할 수 있으며, 여기에 클라이언트 협업 기능을 더해 외부 이해관계자들도 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

또한 리소스 계획 기능도 지원합니다. Teamwork의 일정 기능을 사용하면 사람과 프로젝트 전반의 작업량을 개요 보기로 파악할 수 있으므로, 리소스 배정을 생성하고, 미리 용량을 계획하며, 납기일 전에 과부하를 미리 파악할 수 있습니다.

Teamwork.com의 주요 기능

리소스 스케줄러: 프로젝트 타임라인과 연동되어 팀의 용량을 확인하고 여러 프로젝트에 걸쳐 일을 스케줄링하세요

청구 가능한 시간을 포함한 시간 추적: 작업에서 직접 시간을 추적하고, 해당 시간을 청구 가능 또는 청구 불가능으로 표시하세요

작업량 관리: 각 팀원에게 할당된 업무와 가용 용량을 확인하여 업무 과다 배정을 파악하세요

Teamwork.com의 장단점

장점:

대행사 전용으로 설계됨: 클라이언트 포털 및 청구 가능한 시간 추적과 같은 기능은 클라이언트 프로젝트를 수행하는 팀을 위해 설계되었습니다.

통합 플랫폼: 리소스, 프로젝트, 시간 관리를 하나로 통합하여 여러 구독이 필요하지 않게 합니다

소규모 팀도 이용 가능: 최소 커밋 규모에 대한 부담 없이 유연한 팀 구성 가능

단점:

전용 도구보다 덜 발전된 리소스 기능: 스케줄러는 기본적인 기능을 수행하지만, 순수한 리소스 관리 플랫폼만큼의 심도 있는 기능을 제공하지는 않습니다.

인터페이스가 복잡해 보일 수 있습니다: 다양한 기능이 집약되어 있어 UI가 때때로 복잡해 보일 수 있습니다

보고 기능의 한도: 고급 보고 및 포트폴리오 기능은 제한적으로 제공됩니다.

Teamwork.com 가격

Free

Deliver: 사용자당 월 $13.99

Grow: 사용자당 월 $25.99

Teamwork.com 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Teamwork.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기: Teamwork는 조직 구조 구축, 팀 협업 강화, 사용자 친화적인 업무 관리 및 조직 tools를 지원하여 팀이 원활하게 협업할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 단일 프로그램 내에서 빠르고 간편하게 작업을 배정하고, 프로젝트를 추적하며, 다른 구성원과 소통할 수 있으므로, Teamwork를 사용하면 효율적인 워크플로우와 향상된 생산성을 실현할 수 있습니다. Teamwork는 다차원적인 프로젝트 관리를 개선하는 데 이상적인 솔루션입니다.

G2 리뷰어의 후기:

Teamwork는 조직 구조 구축, 팀 협업 강화, 사용자 친화적인 업무 관리 및 조직 tools를 지원하여 팀이 원활하게 협업할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 단일 프로그램 내에서 빠르고 간편하게 작업을 배정하고, 프로젝트를 추적하며, 다른 구성원과 소통할 수 있으므로, Teamwork를 사용하면 효율적인 워크플로우와 향상된 생산성을 실현할 수 있습니다. Teamwork는 다차원적인 프로젝트 관리를 개선하는 데 이상적인 솔루션입니다.

Teamwork는 조직 구조 구축, 팀 협업 강화, 사용자 친화적인 업무 관리 및 조직 tools를 지원하여 팀이 원활하게 협업할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 단일 프로그램 내에서 빠르고 간편하게 작업을 배정하고, 프로젝트를 추적하며, 다른 구성원과 소통할 수 있으므로, Teamwork를 사용하면 효율적인 워크플로우와 향상된 생산성을 실현할 수 있습니다. Teamwork는 다차원적인 프로젝트 관리를 개선하는 데 이상적인 솔루션입니다.

📚 더 읽어보기: 최고의 Teamwork 대안

10. Kelloo (포트폴리오 수준의 리소스 계획 및 용량 분석에 최적)

Kelloo는 수요를 예측하고 장기적인 용량 계획을 수립해야 하는 PMO 및 리소스 관리자를 위해 설계되었습니다. 이 도구를 사용하면 향후 일에 필요한 적절한 기술과 용량을 보유하고 있는지 파악할 수 있습니다.

이 도구는 작업을 일정 관리하고 배정할 수 있는 시각적 리소스 플래너를 제공하며, 리소스 풀 전반의 가용성, 활용도 및 핫스팟 충돌을 파악할 수 있게 해줍니다.

이 플랫폼은 포트폴리오 수준의 리소스 계획에 중점을 두어 모든 프로젝트의 수요를 보여주고, 전략적 의사결정을 위한 가설 시나리오 분석을 지원합니다.

Kelloo의 주요 기능

리소스 수요 예측: 프로젝트 파이프라인을 기반으로 향후 리소스 수요를 예측하여 인력 채용이나 계약이 필요한지 확인하세요.

기술 기반 스케줄링: 단순히 근무 가능 여부뿐만 아니라 필요한 기술을 기준으로 일을 배정하세요

포트폴리오 계획 대시보드: 전체 프로젝트 포트폴리오에 걸친 리소스 할당 및 수요를 시각화하세요

Kelloo의 장단점

장점:

전략적 계획에 중점을 둔: 미래 지향적인 용량 계획을 위해 설계되어, 조직이 분기 단위로 미리 플랜을 세울 수 있도록 지원합니다

역량 매칭: 적합한 인재가 적합한 일에 배정되도록 보장합니다

포트폴리오 수준의 가시성: 모든 프로젝트의 리소스 데이터를 통합하여 전체적인 보기를 파악할 수 있습니다

단점:

작업 단위 프로젝트 관리 기능 없음: 리소스 계획은 지원하지만, 작업 관리나 협업 기능은 포함되어 있지 않습니다.

소규모 업체: 기업급 PM 플랫폼에 비해 입지가 덜 확고하며, 사용자 커뮤니티 규모도 작습니다.

정확한 데이터 입력이 필요합니다: 예측의 정확도는 시스템에 정확한 프로젝트 플랜과 기술 프로필이 입력되어 있는지에 의존합니다

Kelloo 가격

월간 요금: 리소스당 $2.09 (리소스 10개 기준)

Kelloo 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

팀에 적합한 Epicflow 대안을 선택하세요

부적절한 tool을 선택하면 6개월 후 다시 이곳으로 돌아와 똑같은 문제에 시달리게 될 것입니다.

그렇기 때문에 프로젝트 관리부터 리소스 관리에 이르기까지 필요한 모든 기능을 갖춘 솔루션을 선택해야 합니다.

그 해결책은 바로 ClickUp입니다. ClickUp은 정보의 분산이라는 근본적인 문제를 해결하기 위해 설계된 플랫폼입니다. 리소스 계획, 작업, 문서, 대화를 한곳에 통합함으로써 팀의 업무 속도를 저하시키는 마찰을 제거할 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 시작하고 리소스 계획, 작업, 문서, 대화를 한곳에 모아보세요.

자주 묻는 질문

Epicflow는 다중 프로젝트 리소스 최적화를 위한 tool로, 프로젝트 파이프라인에서 향후 발생할 수 있는 병목 현상을 파악하는 데 이상적입니다. 기본 제공되는 작업 관리, 팀 협업 및 자동화 기능까지 포함된 플랫폼이 필요하다면 다른 대안을 고려해 보시기 바랍니다.

대안 제품들은 다중 프로젝트 관리 방식을 크게 다르게 처리합니다. ClickUp과 같은 도구는 통합 포트폴리오 및 작업 관리 기능을 제공하는 반면, Kelloo와 같은 플랫폼은 작업 실행 없이 고수준의 예측에만 집중합니다.

엔지니어링 및 제품 팀은 스프린트 기반 용량 계획, GitHub 또는 GitLab과 같은 개발 도구와의 원활한 통합, 과거 성과를 바탕으로 향후 리소스 배분을 결정하는 데 도움이 되는 속도 추적과 같은 기능을 우선적으로 고려해야 합니다.

네, AI는 관리자가 수동으로 수행해야 했던 작업을 자동화함으로써 상당한 가치를 제공할 수 있습니다. 업무량 요약 생성, 위험에 처한 프로젝트 예측, 그리고 기술과 가용성을 기반으로 한 최적의 업무 배정 제안 등을 통해 매주 수 시간을 절약할 수 있습니다.