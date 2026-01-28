모든 마케터가 알아야 할 8가지 ChatGPT 마케팅 활용 사례

ChatGPT는 기업 팀이 AI를 활용할 수 있게 한 최초의 tool 중 하나로 널리 알려져 있습니다.

미국 기업가 에런 레비(Aaron Levie)가 말했듯이, “ChatGPT는 기술 분야에서 앞으로 모든 것이 달라질 것임을 엿볼 수 있는 드문 순간 중 하나입니다.”

그리고 상황은 빠르게 진행되었습니다. 2025년 중반까지 OpenAI는 ChatGPT의 주간 사용자 수가 8억 명을 넘어섰다고 확인했습니다.

그러나 유용성과 준비 상태는 다릅니다. 문서 작업, 프롬프트 작성, 진행 상황 추적, 승인 절차, 동시에 진행되는 다섯 가지 캠페인 등으로 하루가 분할된다면 ChatGPT가 해결책이 될 수 있습니다. 단순한 콘텐츠 생성부터 심층적인 리서치까지, 이미 많은 마케팅 팀에게 믿을 수 있는 파트너가 되었습니다.

이 가이드에서는 즉시 적용 가능한 실용적인 ChatGPT 마케팅 활용 사례를 확인하실 수 있습니다. 또한 콘텐츠 마케팅, 디지털 마케팅 캠페인, 이메일 마케팅, 검색 엔진 최적화(SEO)에 재사용 가능한 예시와 프롬프트도 제공됩니다.

ClickUp의 마케팅 계획 템플릿은 목표 설정, 작업 분할, 진행 상황 추적, 타임라인 보기를 위한 체계적인 공간을 제공하여 여러 도구에서 동일한 플랜을 재구성할 필요가 없습니다.

마케팅 담당자가 ChatGPT를 사용해야 하는 이유

마케터에게 빈 페이지는 종종 가장 큰 적입니다. 블로그 글 작성, 소셜 미디어 게시물 초안 작성, 제목 줄 구성, 새 캠페인을 위한 광고 카피 변형 제작 등 모든 것을 복잡하게 만듭니다.

ChatGPT는 방대한 노트나 기존 콘텐츠 저장소에서 초안을 생성하고 핵심 포인트를 요약하여 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다.

필요할 때마다 체계적인 사고를 도출하는 데도 도움이 됩니다. 의도별로 관련 키워드를 그룹화하고, 다양한 채널에 맞는 콘텐츠 형식을 제안하며, 다음 소셜 또는 이메일 캠페인에서 테스트할 항목을 개요화하도록 요청할 수 있습니다.

출력 품질은 입력에 따라 달라지므로, 디지털 마케팅 컨설턴트가 일반적으로 요청하는 맥락을 제공하면 도움이 됩니다:

귀사의 목표 고객층

캠페인의 목표

채널 (블로그 콘텐츠, 랜딩 페이지, 소셜 미디어 플랫폼)

톤과 제약사항 (브랜드 목소리, 단어 수, 규정 준수 규칙)

ChatGPT로 해결할 수 있는 마케팅 작업 유형은 다음과 같습니다:

✍🏼 웹 페이지, 소셜 미디어 게시물, 제품 설명, 이메일 캠페인을 위한 마케팅 카피 작성

📈 고객 데이터 분석 * 탐색 행동 및 구매 이력 분석을 통해 맞춤형 마케팅 메시지 및 웹사이트 콘텐츠를 개인화하세요.

✅ 시장 동향을 파악하고 경쟁사 인사이트를 요약하여 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다

ChatGPT 마케팅 활용 사례

마케팅에 ChatGPT를 활용하는 방법을 명확히 이해하실 수 있도록, 실용적인 ChatGPT 마케팅 활용 사례 8가지를 단계별로 안내해 드리겠습니다.

일상적인 콘텐츠 생성부터 스마트한 데이터 분석 및 캠페인 기획에 이르기까지, 이 예시들은 ChatGPT가 마케팅 노력을 강화하고 효율성을 개선하는 방법을 보여줍니다.

1. 콘텐츠 아이디어 구상

모든 고성능 콘텐츠는 한때 단순한 아이디어에 불과했습니다. 큰 아이디어는 쉽게 얻어지지 않으며, ChatGPT는 놀라울 정도로 효과적인 브레인스토밍 파트너가 될 수 있습니다. 또한 빈 페이지를 멍하니 바라보는 대신 시작점을 갖는 것은 콘텐츠 생성 과정을 훨씬 덜 부담스럽게 만듭니다.

콘텐츠 아이디어 구상을 위해 ChatGPT를 활용하는 또 다른 훌륭한 방법은 먼저 기본적인 시장 조사를 수행하도록 프롬프트하는 것입니다. 해당 업계의 주요 경쟁사 목록을 제시하거나, 시장 기회를 포착하거나, 심지어 차별화된 판매 포인트를 제안하도록 요청할 수 있습니다.

속도 또한 큰 장점입니다. 실제로 레딧 게시글에 따르면 누군가는 ChatGPT를 활용해 60초도 안 되는 시간에 40개의 콘텐츠 아이디어를 생성했습니다. 물론 효과적인 프롬프트가 키입니다.

⭐ 콘텐츠 아이디어 구상을 위한 프롬프트 예시:

소규모 소셜 미디어 마케팅 서비스 비즈니스를 위한 블로그 포스트 아이디어 10가지 목록

Z세대를 목표로 하는 브랜드를 위한 창의적인 소셜 미디어 게시물 아이디어 제안

콘텐츠 마케팅에 주력하는 디지털 마케팅 에이전시를 위한 뉴스레터 주제 브레인스토밍

전자상거래 브랜드를 위한 최신 검색 엔진 최적화 트렌드에 기반한 콘텐츠 아이디어 생성

✅ 이 모든 프롬프트의 공통점은 무엇일까요?

대상 고객층을 명확히 하고, 비즈니스 맥락을 언급하며, 아이디어가 필요한 콘텐츠 유형이나 채널을 구체적으로 명시하세요.

📖 추천 읽기: 마케팅 자동화를 위한 AI 활용 방법

2. 고객 세분화

목표 고객층에 대해 이야기하는 김에, ChatGPT가 어떻게 올바른 대상에게 효과적으로 다가가는 캠페인을 만드는 데 도움을 줄 수 있는지 살펴보겠습니다.

ChatGPT는 방대한 고객 데이터를 분석하여 목표 고객이 진정으로 원하는 바를 더 잘 파악할 수 있도록 도와줍니다. 상호작용, 질문, 일상적인 피드백을 분석함으로써 여러분이 놓칠 수 있는 패턴과 트렌드를 찾아냅니다.

이는 더 스마트한 고객 그룹과 그들과 소통하는 더 의미 있는 방법을 얻는다는 뜻입니다.

또한 고객 감정의 미묘한 변화나 새롭게 부상하는 시장 동향을 감지하여, 상황이 너무 진전되기 전에 전략을 조정할 기회를 제공합니다. 그리고 맥락과 언어를 탁월하게 이해하기 때문에, 그 통찰력은 사려 깊고 놀랍도록 인간적인 느낌을 줍니다.

세분화에 ChatGPT를 활용할 때 가장 큰 장점은 개인화 작업이 훨씬 쉬워진다는 점입니다. 그룹이 세분화될수록 개인화된 메시지를 만드는 것은 일반적으로 더 어려워집니다. ChatGPT는 이러한 노력의 상당 부분을 덜어줍니다.

⭐ 다음은 고객 세분화를 위해 시도해 볼 수 있는 프롬프트 아이디어 몇 가지입니다(다만, 필요한 컨텍스트를 입력해야 합니다):

구매 이력과 브라우징 행동을 기반으로 고객을 세분화할 방법을 제안해 주세요

뉴스레터 구독자를 과거 이메일 캠페인 참여도에 따라 그룹으로 분류해 주세요

고객 관심사, 연령대, 제품 선호도를 기반으로 한 스킨케어 브랜드 대상 고객 세분화

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 약 88%가 개인 업무를 더 쉽고 빠르게 처리하기 위해 AI 도구를 사용한다고 답했습니다. 업무에서도 동일한 혜택을 누리고 싶으신가요? ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 회의 횟수 감소, 즉각적인 요약, 자동화된 작업으로 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원하여 생산성을 최대 30%까지 향상시킵니다.

3. 콘텐츠 최적화

사람들은 콘텐츠를 처음부터 생성할 때 자주 ChatGPT를 찾지만, 기존 콘텐츠를 최적화하는 데에도 활용할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?

SurveyMonkey에 따르면, 이는 마케터들이 AI 도구를 사용하는 가장 큰 이유입니다. 당연한 일이지요. 적절한 SEO 키워드 추가부터 다양한 대상에 맞춘 콘텐츠 조정까지, 최적화 작업에서 AI는 조용히 최고의 역량을 발휘합니다.

블로그 글 개선, 이메일 마케팅 문구 다듬기, 소셜 미디어 게시물 수정 등 어떤 작업이든 ChatGPT가 선두에 서도록 도와드립니다.

⭐ 다음과 같은 간단한 프롬프트로 ChatGPT에게 콘텐츠 최적화를 요청할 수 있습니다:

[주제]에 관한 블로그 포스트를 위한 SEO 키워드 목록을 제안해 주세요. 본문, H2, H3 태그에 자연스럽게 포함하는 방법을 어떻게 하는지 보여줘 주세요.

다음 문단을 재작성 하여 다른 대상에게 어필하되 원본의 의미를 유지하세요.

[제목]이라는 블로그 포스트의 메타 설명을 작성해 주세요. 사람들이 클릭하고 싶게 만드는 내용으로, 선택할 수 있는 5가지 옵션을 제공해 주시고 각 옵션마다 다른 관점을 다루도록 하세요.

[키워드] 및 관련 주제를 기반으로 콘텐츠 개요를 작성하는 데 도움을 주세요.

[주제]에 관한 블로그 포스트를 위해 [목표 독자층]의 관심을 끌 만한 몇 가지 눈길을 끄는 헤드라인을 작성하세요.

👀 재미있는 사실: 미국 최초의 텔레비전 광고는 1941년 불로바 시계를 홍보하기 위해 방영되었습니다. 뉴욕 방송국에서 야구 경기 중계 전에 방영된 이 광고는 단 9달러의 비용이 들었습니다. 이 10초짜리 Clip은 이후 수십억 달러 규모의 광고 산업으로 발전할 길을 열었습니다. 오늘날 비용은 단순히 미디어 지출만이 아닙니다. 창의적 역량과 속도 역시 비용입니다. AI는 팀이 더 많은 자산을 더 빠르게 제작하고, 지속적으로 개선하며, 다양한 형식으로 콘텐츠를 재활용할 수 있도록 지원합니다.

4. 광고 카피라이팅

좋은 광고 문구를 작성하는 것은 바쁜 사람과 대화를 시작하는 것과 비슷합니다. 단 몇 마디로 그들의 관심을 끌고, 호기심을 자극하며, 관심을 가질 이유를 제시해야 합니다.

Google, Facebook, LinkedIn, 심지어 TikTok에서 광고를 운영하든, ChatGPT는 목표 고객에게 신선하고 관련성 높은 메시지를 작성하는 데 도움을 줍니다.

이 AI 마케팅 tool은 광고의 다양한 버전 테스트( A/B 테스트 )에도 유용합니다. 여러 옵션을 빠르게 생성하여 어떤 것이 더 나은 결과를 가져오는지 확인할 수 있습니다.

⭐ 마케터들이 광고 카피라이팅에 ChatGPT를 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

Google 광고용 헤드라인 및 설명 작성 [타겟 고객]이 [제품 설명]에 관심을 갖고 클릭하도록 유도하는 키 포인트를 강조하세요.

Instagram, 페이스북, 링크드인 같은 플랫폼의 톤에 맞고 개인화된 느낌의 소셜 미디어 광고 문안 작성하기

자연스럽게 주변 콘텐츠와 어우러지면서도 충분히 눈에 띄어 관심을 유발하는 네이티브 광고 카피를 작성하세요.

📖 추천 자료: 광고에서 AI 활용하는 방법

5. 콘텐츠 재활용

콘텐츠 재활용은 소규모 마케팅 팀이 모든 콘텐츠의 가치를 10배로 높이고 투자 수익률(ROI)을 극대화하는 방법입니다.

ChatGPT를 사용하면 이 과정이 훨씬 더 매끄럽게 느껴지고 종종 시간도 절약됩니다.

Ahrefs 보고서에 따르면 신규 웹 페이지의 74.2%가 AI 생성 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 마케터들이 콘텐츠 제작 및 마케팅 프로세스를 한 단계 발전시키기 위해 ChatGPT 같은 tools를 활용하는 것은 당연한 흐름입니다.

⭐ ChatGPT로 콘텐츠를 재활용하는 방법은 다음과 같습니다:

블로그 게시물 모음을 전자책으로 전환 하여 리드 생성을 위한 무료 다운로드 자료로 활용하세요

긴 웨비나나 팟캐스트를 요약 하여 블로그 글이나 여러 소셜 미디어 게시물로 전환하세요

블로그 글을 재구성하여 구독자를 위한 매력적인 이메일 뉴스레터로 변환하세요

웨비나나 비디오의 핵심 장면을 강조 하여 후속 콘텐츠나 짧은 프로모션 클립을 제작하세요

상세 기사를 분해하여 Instagram, 링크드인, Twitter 같은 플랫폼에 빠르게 공유할 수 있는 게시물로 전환하세요.

✅ 프롬프트 아이디어가 필요하다면 시작하기 좋은 몇 가지 예시입니다:

이 [웨비나, 블로그 게시물 또는 팟캐스트]를 [목표 고객]을 위한 150단어 링크드인 게시물로 요약하세요.

이 블로그 글을 주요 요점을 강조하는 친근한 뉴스레터 형식으로 재작성하세요

이 글을 관련 해시태그가 포함된 세 개의 짧은 Instagram 캡션으로 변환하세요

📖 추천 읽기: 시장 조사를 위한 AI 활용 방법

6. SEO 최적화

기업의 약 65%가 AI 도구를 통해 더 나은 SEO 결과를 달성했다고 밝혔습니다.

그 이유를 쉽게 알 수 있습니다.

블로그에 적합한 주제 찾기부터 키워드 연구 지원까지, ChatGPT는 이 과정을 훨씬 체계적으로 만들어줍니다. 또한 독자의 관심을 끄는 헤드라인을 구상하고 검색어를 의도에 따라 그룹화하여 독자가 진정으로 원하는 것이 무엇인지 파악하기 쉽게 도와줍니다.

강력한 콘텐츠 구조를 구축하거나 클릭을 유도하는 메타 설명을 작성할 때도 유용한 파트너 역할을 합니다.

⭐ ChatGPT는 다양한 방식으로 SEO 노력을 지원합니다:

[귀하의 업계]에서 유행하는 키워드를 기반으로 콘텐츠 아이디어를 제안하세요.

롱테일 키워드 찾기 및 검색 의도별 그룹화

관심을 끌면서도 키워드에 최적화된 헤드라인 아이디어 생성

[목표 키워드]의 검색 의도에 부합하는 콘텐츠 개요를 작성하세요.

[주제]에 관한 블로그 게시물을 위한 명확하고 매력적인 메타 설명 작성하기

📖 추천 읽기: 제휴 마케팅에 AI 활용하는 방법

7. 리드 생성 및 고객 지원을 위한 챗봇

질문이 있을 때 신속하고 유용한 답변을 받는 것은 누구나 환영하는 일입니다. 바로 이 때문에 비즈니스는 고객을 만족시키기 위해 챗봇을 도입하고 있습니다. ChatGPT가 백그라운드에서 작동하면 챗봇이 고객과 더욱 자연스러운 대화를 나눌 수 있습니다.

ChatGPT 기반 챗봇은 자주 묻는 질문에 답변하고, 제품 정보를 공유하며, 결제 과정 안내는 물론 사소한 문제 해결까지 지원합니다. 이는 고객의 불편을 줄여주고 지원팀에게 필요한 휴식 시간을 제공합니다.

마케팅 측면에서 챗봇은 웹사이트 방문자와 자연스럽고 친근한 채팅을 통해 부드럽게 대화를 시작하고 리드까지 확보할 수 있습니다.

⭐ ChatGPT가 여기에 어떻게 적용되는지 궁금하시다면, 다음과 같은 질문을 해보세요:

친근한 챗봇 스크립트 로 일반적인 제품 질문에 답변하세요

고객을 결제 과정으로 안내하는 데 유용한 응답

자연스러운 대화 흐름 으로 리드 정보 수집을 쉽게 만듭니다

챗봇이 방문객이 제품 범위를 탐색하는 데 도움을 줄 수 있는 방법 제안

📖 추천 읽기: 마케팅에 AI 활용하는 방법

8. 데이터 분석 및 보고

데이터 비즈니스 성과 연구소(Data for Business Performance Institute)의 프라샨트 수테칼(Prashanth Southekal) 소장은 이렇게 말했습니다: "기업들은 엄청난 양의 데이터를 보유하고 있지만, [성공]은 데이터 수집이 아니라 데이터 관리와 통찰력에 달려 있습니다."

이 또한 ChatGPT가 유용하게 활용되는 분야입니다.

캠페인 성과를 추적하거나, 웹사이트 트래픽을 검토하거나, 지난 이메일 캠페인의 성과를 확인하는 등 어떤 분석이든 ChatGPT가 간편하게 처리해 드립니다.

복잡한 데이터 세트를 마케팅 팀이 실제로 활용할 수 있는 간단한 인사이트로 분해하여 이해하는 데도 도움을 줍니다. 트렌드를 포착하거나 정보에 기반한 예측을 원한다면, ChatGPT가 과거 데이터를 분석하여 미래를 내다볼 수 있게 해줍니다.

⭐ ChatGPT에게 데이터 분석 및 보고 지원 요청하기:

이 캠페인 성과 보고서의 키 결과 를 쉬운 말로 요약하세요.

지난 한 달간 Google 애널리틱스 데이터에서 가장 중요한 인사이트 를 강조하세요.

최근 소셜 미디어 게시물의 참여도 하락 원인 분석

지난 분기 이메일 캠페인 성과를 검토하고 개선이 필요한 부분을 제안하세요

👀 재미있는 사실: "인공 지능(Artificial Intelligence)"이라는 용어는 1956년 다트머스 인공 지능 여름 연구 프로젝트에서 처음 만들어졌으며, 이 필드의 "시작 순간"으로 여겨집니다.

마케팅에서 ChatGPT 사용의 한도

대부분의 사람들은 ChatGPT가 유용한 도우미가 될 수 있지만 단점이 없다는 뜻은 아니라는 점을 알고 있습니다. 마케팅 팀은 ChatGPT의 한계점을 파악하여 예상치 못한 문제를 피하고 대안을 모색하는 것이 중요합니다.

마케팅 담당자가 인지해야 할 몇 가지 일반적인 한도는 다음과 같습니다:

ChatGPT는 부정확한 정보를 제공할 수 있으므로, 결과물을 공유하거나 게시하기 전에 사실 확인이 필수적입니다.

훈련 데이터의 편향이 응답에 반영될 수 있으므로 , 마케터는 공정성과 포용성을 위해 출력물을 검토해야 합니다.

종종 맥락과 상식을 이해하지 못해 , 겉보기엔 맞는 답변을 하지만 핵심을 놓치는 경우가 많습니다.

창의성은 그 강점이 아닙니다. 따라서 독창적인 캠페인 아이디어나 재치 있는 카피는 여전히 인간의 손길이 필요합니다.

이 도구는 특히 실시간 데이터나 틈새 주제가 포함된 경우, 종종 오래되거나 제한된 정보로 일합니다. 따라서 웹에서 최신 데이터를 수집하도록 명시적으로 프롬프트해야 할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 콘텐츠 마케팅에서 AI 활용 가이드

마케팅 분야의 ChatGPT 대안들

ChatGPT는 초안을 신속하게 작성하고 한 번에 수십 가지 아이디어를 생성하는 데 유용하지만, 마케팅 작업은 초안 작성으로 끝나지 않습니다. 여러 tools에 정보를 중복 입력하지 않고도 브리프를 저장하고, 일을 할당하며, 승인을 추적하고, 결과를 보고할 수 있는 공간이 여전히 필요합니다.

바로 여기서 업무 확산과 AI 확산 현상이 나타납니다.

워크 스프롤은 플랜, 자산, 작업이 서로 소통하지 않는 서로 다른 tools에 흩어져 있을 때 발생합니다.

AI 확산 현상은 조직이 감독이나 전략 없이 여러 AI 도구와 모델을 산발적으로 사용하며 누가 무엇을 활용하는지 파악하지 못할 때 발생합니다. 이는 예산 낭비, 중복 노력, 보안 위험으로 이어집니다.

실행과 연결된 채로 유지되는 ChatGPT 스타일의 지원을 원한다면, ClickUp이 더 스마트한 대안으로 작용합니다. 이는 ClickUp의 내장형 AI인 ClickUp Brain이 마케팅 프로젝트가 이미 존재하는 동일한 통합 AI 작업 공간 내에 위치하기 때문입니다.

마케팅 팀에게 ClickUp Brain이 ChatGPT보다 우수한 이유

ClickUp Brain으로 캠페인 브리프에서 바로 소셜 게시물, 광고 카피, 이메일 콘텐츠 초안을 작성하세요

ClickUp Brain은 콘텐츠 생성, 업데이트 요약, 브리핑을 추적 가능한 작업으로 전환하여 게시까지 진행하는 모든 과정을 작업 공간을 벗어나지 않고 수행할 수 있도록 지원합니다.

ChatGPT는 사용자가 붙여넣기한 내용만 인식합니다.

ClickUp Brain은 작업 공간에 이미 존재하는 자료(캠페인 문서, 작업 세부사항, 댓글, 타임라인, 업데이트 등)와 연동됩니다—배경 설명에 소요되는 시간을 줄여줍니다.

별도의 도구에 프롬프트를 복사해 붙여넣고 결과를 ClickUp 내 마케팅 작업에 다시 붙여넣는 대신, ClickUp Docs 내에서 직접 AI로 콘텐츠 초안을 작성하고 캠페인 작업에 첨부 파일을 첨부하여 전체 맥락을 연결된 상태로 유지하세요.

ClickUp 문서 내에서 직접 ClickUp Brain에게 마케팅 카피 작성을 요청하세요

다음과 같은 경우 활용하세요: ✅ 캠페인 브리프를 작업 목록과 하위 작업으로 전환 ✅ 단일 정보원으로부터 소셜 게시물, 광고 카피, 이메일 콘텐츠 초안 작성 ✅ 캠페인 업데이트 요약 및 노트에서 실행 항목 추출

최고의 프롬프트가 개인 채팅 기록에 흩어져 있으면 팀 전체가 같은 작업을 반복하게 됩니다. ClickUp Docs(및 조직 관리를 위한 Docs 허브)를 활용하면 캠페인 브리프, 재사용 가능한 프롬프트 라이브러리, 포지셔닝 프레임워크, 승인된 메시징을 위한 공유 공간을 구축할 수 있습니다. 이후 각 문서를 해당 작업을 실행하는 ClickUp 작업에 직접 연결하여 전략과 실행이 항상 동기화되도록 하세요.

마케팅 팀이 ClickUp Brain을 최대한 활용하는 방법에 대한 간단한 비디오입니다:

💡 프로 팁: AI 슈퍼 앱인 ClickUp BrainGPT로 AI 지원 마케팅 워크플로우를 구축하세요. 데스크톱 AI 동반자로서 ClickUp, Drive, Slack 등 사용하는 모든 앱 간 업무 연결성을 유지합니다. ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능을 활용해 음성으로 상세한 노트와 요약 내용을 기록하세요 매주 최소 하루를 절약하는 활용법은 다음과 같습니다: 음성으로 캠페인 아이디어와 초안을 작성하세요: 회의 사이나 이동 중 자산을 검토할 때 회의 사이나 이동 중 자산을 검토할 때 Talk to Text로 블로그 개요, 광고 카피 변형, 이메일 제목, 간단한 크리에이티브 브리프를 음성 입력하세요 . BrainGPT가 음성을 다듬어진 텍스트로 변환하여 ClickUp 문서, 작업 설명, 댓글 또는 모든 텍스트 상자에 바로 붙여넣기할 수 있습니다.

실제 캠페인 맥락에서 질문을 도출하세요: 모든 세부 사항을 재설명하는 대신, ClickUp BrainGPT에게 작업, 문서, 채팅, 회의 요약 등 ClickUp 작업 공간 콘텐츠에서 답변을 찾아내도록 요청하세요.

Enterprise 검색 스타일 쿼리로 과거 작업물을 빠르게 찾으세요: 기존 콘텐츠 재사용이나 고객 피드백 확인이 필요할 때, ClickUp BrainGPT는 ClickUp, 웹, 연결된 앱의 파일을 검색합니다.

작업에 맞는 AI를 선택하면서도 작업 공간 답변을 잃지 마세요: 다른 글쓰기 또는 추론 스타일이 필요하다면, 동일한 인터페이스에서 ChatGPT, Claude 또는 Gemini 모델로 전환하여 사용할 수 있습니다!

ClickUp 대시보드로 데이터 분석 부담을 덜어보세요

ClickUp 대시보드로 캠페인 성과, 리드 전환율, 마감일을 추적하는 대시보드를 설정하세요

대부분의 마케팅 팀은 풍부한 데이터를 보유하고 있습니다. 어려운 부분은 이를 의미 있게 통합하는 것입니다. 바로 이 점에서 ClickUp 대시보드가 탁월합니다.

캠페인 실적, 리드 전환율, 콘텐츠 마감일, 팀 업무량까지 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드를 구축하세요. 모든 데이터가 한곳에 통합되어 표시되므로 도구 간 전환이 필요 없습니다.

하지만 대시보드는 의사 결정으로 이어질 때만 유용합니다. ClickUp의 AI 카드는 대시보드 데이터 위에 AI 기반 보고 기능을 추가하여, 실제 작업 공간 활동을 활용한 경영진 요약 보고서나 맞춤형 프롬프트 기반 인사이트를 생성할 수 있게 합니다.

💡 전문가 팁: 다음과 같은 맞춤형 AI 카드를 생성하세요: AI 요약: 캠페인 폴더를 기반으로 상태 점검을 생성합니다.

AI 프로젝트 업데이트: 이해관계자 이메일로 바로 붙여넣기할 수 있는 깔끔한 상태 보고서를 받으세요

AI 브레인: "이번 주에 출시된 내용, 진행이 막힌 사항, 다음에 주의를 기울여야 할 사항을 요약해 주세요"와 같은 맞춤형 프롬프트 실행 ClickUp AI Cards로 대시보드를 빠르게 설정할 수 있는 맞춤형 템플릿 형식 활용

ClickUp 자동화 및 에이전트가 더 열심히가 아닌 더 똑똑하게 일하도록 도와드립니다

ClickUp 자동화 기능을 활용해 업무 인수인계, 상태 업데이트, 검토 알림 등 반복 작업을 자동화하여 프로젝트를 원활하게 진행하세요

게시 알림 알림 전송이나 승인 후속 조치처럼 지나치게 많은 시간을 잡아먹는 사소한 작업들은 항상 산더미처럼 쌓여 있습니다. ClickUp 자동화 기능이 이를 대신 처리해 드립니다.

작업이 완료됨으로 표시되면, ClickUp을 설정하여 다음 담당자에게 자동으로 알림을 보내거나, 다음 단계를 할당하거나, 후속 조치를 예약할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트로 캠페인 인계 과정을 자동화하세요. 소셜 게시물 작성, 검토, 게시 등 전체 마케팅 워크플로우를 ClickUp 슈퍼 에이전트에게 맡기세요 마케팅 작업이 검토 주기에 접어들면 지연은 대개 소유자가 불명확하거나 잊혀진 후속 조치에서 비롯됩니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 워크플로우에서 변경 사항이 발생할 때 자동으로 실행되어 조치를 취하므로 팀이 수동 알림에 의존하지 않아도 됩니다. 지금 바로 ClickUp에서 설정할 수 있는 두 가지 에이전트 예시: 캠페인 QA 에이전트: 작업이 검토 준비 상태로 전환되면 필수 필드(대상, 채널, 마감일, 자산 링크)를 확인한 후 누락된 내용을 댓글로 남기고 적절한 검토자에게 할당하세요.

콘텐츠 재활용 에이전트: 블로그 게시물 작업이 승인되면 재활용 작업(링크드인 게시물, 이메일 발췌문, 짧은 형식의 캡션) 체크리스트를 생성하고, 제안된 마감일과 함께 해당 작업을 적절한 목록에 생성합니다. 콘텐츠 자산의 초안을 생성하고, 인간 검토 및 편집을 위해 적절한 소유자를 태그합니다.

모든 마케팅 노력을 한데 모아 관리할 방법을 찾고 계시다면, ClickUp의 마케팅 플랜 템플릿이 더욱 간편하게 도와드립니다.

무료 템플릿 받기 스프레드시트 작업 시간을 줄이고, ClickUp의 마케팅 플랜 템플릿으로 훌륭한 일을 만드는 데 더 많은 시간을 투자하세요.

이렇게 유용한 이유는 다음과 같습니다:

명확한 마케팅 목표를 설정하고 이를 관리 가능한 작업으로 세분화하세요

체계적인 단계별 플랜으로 캠페인을 체계적으로 관리하세요

내장된 메트릭으로 진행 상황을 추적하고 정확한 현황을 파악하세요

실시간 결과에 기반하여 신속하게 조정하세요

📖 함께 읽기: 마케팅 전략 수립을 위한 무료 마케팅 플랜 템플릿

ClickUp Brain의 마케팅 활용 사례

ClickUp 문서나 작업 설명에 이 프롬프트를 활용하여 아이디어와 초안이 진행 중인 캠페인 작업과 연결되도록 하세요.

1. 콘텐츠 아이디어 구상

[목표 고객]을 위한 [주제] 관련 블로그 포스트 아이디어 15개를 생성하고, 이를 퍼널 단계(TOFU, MOFU, BOFU)별로 그룹화하세요.

[캠페인]을 위한 소셜 미디어 게시물 10가지 각도를 생성하고 각 게시물에 가장 적합한 콘텐츠 형식(캐러셀, 짧은 비디오, 텍스트 게시물)을 제안하세요.

[주제]에 관한 기존 콘텐츠를 바탕으로, 아직 다루지 않은 8가지 새로운 관점을 제안해 주세요.

2. 고객 세분화

다음 신호를 활용하여 [제품]에 대한 5가지 고객 세그먼트를 제안하세요: [구매 이력], [브라우징 행동], [사용 사례], [직무 역할]

각 세그먼트별 메시징 매트릭스를 작성하세요. 각 항목에는 문제점, 핵심 메시지, 증거 포인트, CTA를 포함합니다.

각 세그먼트별 예상 이의사항을 파악하고 광고 및 랜딩 페이지에 활용 가능한 대응 방안을 제안하세요.

3. 콘텐츠 최적화 및 SEO 지원

[주제]에 관한 블로그 포스트에 적합한 키워드를 제안해 주세요. 그런 다음 이 개요에서 자연스럽게 배치할 위치를 보여주세요: [개요 붙여넣기]

[대상 고객]을 위해 동일한 키 포인트를 유지하면서 이 섹션을 재작성하세요: [본문 붙여넣기]

이 블로그 제목에 대한 메타 설명 5개를 작성하세요. 각 설명은 155 문자 이내로 유지하세요: [제목]

4. 광고 카피 및 A/B 테스트

[제안 내용]에 대해 각각 다른 혜택을 강조하는 Google Ads 헤드라인 6개와 설명 4개를 작성하세요.

[페르소나]를 대상으로 서로 다른 호크와 CTA를 적용한 LinkedIn 광고 3가지 버전을 제작하세요

이 광고 문안에 대한 5가지 A/B 테스트 아이디어를 제시하고 각 테스트가 무엇을 검증하려는지 설명해 주세요: [문안 붙여넣기]

5. 콘텐츠 재활용

이 블로그 글을 150자 LinkedIn 게시물, 6개 트윗 스레드, 관련 해시태그가 포함된 3개의 짧은 캡션으로 변환해 주세요: [링크 또는 텍스트 붙여넣기]

이 웨비나를 7가지 키 포인트와 소셜 미디어 플랫폼용 5가지 소셜 스니펫으로 요약하세요: [노트 붙여넣기]

이 기사를 이메일 뉴스레터 버전으로 제작하세요. 명확한 소개, 3가지 핵심 내용, 그리고 하나의 CTA를 포함합니다: [기사 본문 붙여넣기]

📖 추천 읽기: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

ClickUp으로 마케팅 엔진 전체를 운영하세요

ChatGPT가 유용한 마케팅 조력자로 자리매김한 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 너무나도 흔히, 그 역할이 거기서 멈추곤 합니다.

ClickUp Brain은 그 역량을 훨씬 더 확장합니다. 아이디어를 생성하고 초안을 다듬을 뿐만 아니라, 그 영감을 체계적이고 추적 가능한 일로 전환하여 팀이 동일한 작업 공간 내에서 실제로 실행할 수 있게 합니다. ChatGPT와 달리 Brain은 진정한 맥락 인식 능력을 갖추고 있습니다.

게다가 마케팅에 ClickUp을 활용할 때 가장 큰 장점은 마케팅 엔진을 중앙 집중화한다는 점입니다. 전략, 자산, 실행, 팀 커뮤니케이션이 한 곳에 통합되면 업무 인수인계와 맥락 전환에 대한 걱정을 덜 수 있습니다. 팀은 "아이디어 제안"에서 "실행 일정, 담당자, 출시 내용"까지 명확한 진행 경로를 확보하게 됩니다.

AI 기반 전략, 콘텐츠, 실행을 한곳에서 통합할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp으로 시작하세요.