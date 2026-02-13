최고의 AI 광고 캠페인: 예시와 교훈

세상에서 가장 탁월하고 감동을 주는 광고 컨셉을 가질 수 있습니다.

하지만 제작과 최적화에 3주가 걸린다면, 이미 영향력을 발휘할 기회를 놓친 셈입니다.

바로 그 이유로 브랜드들은 인공지능을 활용합니다. 신속하게 움직이고, 신호를 조기에 포착하며, 대규모로 창의적인 결정을 내리기 위해서입니다.

하지만 어디서부터 시작해야 할까요?

인간의 창의성을 희생하지 않으면서 AI를 활용해 광고를 만드는 방법은 무엇일까요?

실제 AI 광고 예시를 연구하는 것만큼 유용한 것은 없습니다.

이 글에서는 주요 브랜드의 성공적인 캠페인 사례를 분석하고 핵심 교훈을 제시하며, 여러분만의 AI 기반 광고 캠페인을 시작하는 단계별 가이드를 제공합니다.

AI 광고 캠페인이 두각을 나타내는 요소는 무엇인가

단순히 AI 기술을 활용해 광고 캠페인을 구축하는 것만으로는 경쟁 우위를 확보할 수 없습니다. 거의 모든 다른 브랜드가 이미 그렇게 하고 있기 때문입니다.

소음 속에서 눈에 띄려면 광고가 다음 사항 대부분을 충족하는지 확인하세요:

동적 캠페인: 최고의 AI 광고 캠페인은 매우 동적입니다. 시청자 반응에 따라 메시지, 시각적 요소, 형식을 실시간으로 조정합니다.

대규모 하이퍼-퍼스널라이제이션: 광고 콘텐츠를 다양한 고객 세그먼트에 맞춰 조정하는 것이 퍼스널라이제이션입니다. 개별 사용자의 선호도에 맞춰 조정하는 것이 바로 하이퍼-퍼스널라이제이션입니다. 그리고 하이퍼-퍼스널라이제이션은 사람들이 "와, 이 브랜드는 나를 정말 이해하는구나"라고 생각하게 만드는 핵심 요소입니다.

플랫폼 맞춤형 실행: AI를 활용해 다양한 플랫폼에 맞게 광고를 재구성하세요. AI를 활용해 다양한 플랫폼에 맞게 광고를 재구성하세요. 소셜 미디어 AI 도구가 창의적인 콘텐츠를 제공하면, 플랫폼별 규격, 스토리텔링, 타깃 고객에 맞게 조정할 수 있습니다.

내장형 광고 실험: 기존 광고 생성은 느립니다. /AI를 활용하면 수백 가지 변형(헤드라인 A + 비디오 C + 파란색 CTA 버튼)을 동시에 생성하고 테스트할 수 있습니다. 시스템은 또한 가장 많은 전환을 유도하는 조합을 식별하여 즉시 확장합니다.

실시간 광고 최적화: AI는 크리에이티브 변형, 타깃층, 게재 위치, 형식 등 다차원적 광고 성과를 평가하여 최적화합니다. 예시: 동일한 광고 노출에 대한 사용자 피로도(크리에이티브 피로)를 감지하고 ROI 하락 전에 노출 빈도를 조정합니다.

⚖️ AI 마케팅 캠페인 vs. AI 광고 캠페인: 두 가지를 혼동하기 쉽지만, 그 차이는 다음과 같습니다: 마케팅에서의 AI 는 포괄적인 개념입니다. 여기에는 AI를 활용한 타겟 연구, 예측 행동 모델링, 이메일·CRM·소셜 미디어 채널 간 메시지 통합 등이 포함됩니다.

AI 광고는 AI 마케팅의 하위 분야로 유료 미디어 환경에 중점을 둡니다. 여기서 AI의 역할은 광고 구매, 타겟팅 및 크리에이티브 전달을 실시간으로 최적화하는 것입니다. 요약하자면: 모든 AI 광고 캠페인은 AI 마케팅 전략의 일부이지만, 모든 AI 마케팅 전술이 광고를 포함하는 것은 아닙니다.

최고의 AI 광고 캠페인 예시

이제 글로벌 브랜드의 AI 광고 예시 10선을 살펴보고, 그들이 AI를 활용해 판매 포인트를 어떻게 전달하는지 알아보겠습니다:

👀 알고 계셨나요? 광고에 등장하는 시계는 거의 항상 10시 10분으로 설정되어 있습니다. 10시 10분이면 시침과 분침이 브랜드 로고(보통 상단 중앙에 위치)를 감싸는 동시에, 더 중요한 것은 스마일 모양을 연상시키기 때문입니다. 😀

1. 하인즈: AI가 보는 케첩의 모습

포브스 제공

2022년, 하인즈는 DALL-E 열풍에 편승해 간단한 실험을 진행했습니다: AI에게 "케첩"을 그리도록 요청한 것이죠.

그 결과는 브랜드 자산에 관한 교과서 같은 사례였습니다. AI는 지속적으로 하인즈의 상징적인 병 모양, 묘비 모양 라벨, 그리고 특유의 붉은 색조를 담은 이미지를 생성해냈습니다.

한 걸음 더 나아가, 그들은 "우주 스페이스의 케첩", "르네상스 케첩", "케첩 스쿠버 다이빙"과 같이 점점 더 기이한 프롬프트를 AI에 입력했습니다. 요청이 아무리 초현실적이어도 결과물은 부인할 수 없이 하인즈였습니다.

하인즈가 팬들에게 직접 프롬프트를 제출하도록 초대하자 캠페인이 폭발적으로 확산되며 이 프로젝트는 거대한 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 엔진으로 변모했습니다.

✅ 핵심 포인트: AI를 활용해 브랜드의 진실을 검증하세요. 이는 브랜드가 AI를 통해 심리적 주장을 입증한 대표적인 예시입니다: 하인즈 그 자체가 케첩입니다. 게다가 프롬프트가 일반적이었기 때문에 결과는 편향되지 않은 느낌을 주었습니다. 이러한 중립성이 결과물을 훨씬 더 강력하고 설득력 있게 만들었습니다.

2. 버거킹: 백만 달러 웍퍼 콘테스트

via HypeInsight

광고 게임을 제대로 하는 법을 아는 사람이 있다면, 바로 BK입니다.

2024년에도 그들은 다시 한번 AI 기반 마이크로사이트를 출시하며 고객들이 간단한 텍스트 프롬프트로 꿈의 와퍼를 만들도록 초대했습니다.

사용자들은 가장 기발한 재료 조합을 제출했습니다—설탕에 절인 할라피뇨부터 땅콩버터까지 모든 것을 상상해보세요. AI 이미지 생성기가 즉시 초현실적이고 군침 도는 맞춤형 와퍼 이미지를 구현해냈습니다.

BK는 이후 대중이 한정판으로 출시할 버거를 투표하도록 했으며, 우승자에게는 100만 달러의 상금이 주어졌습니다.

✅ 핵심 포인트: AI 광고를 신속한 제품 아이디어 창출과 크라우드소싱의 관문으로 활용하세요. BK는 재미있는 콘테스트를 세계 최대 규모의 시장 조사 연구로 전환하여, 고객이 차세대 베스트셀러 토핑을 직접 결정하도록 했습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 빈 페이지 증후군으로 시간을 낭비하고 계신가요? ClickUp Brain을 활용해 일러스트, 이미지, 광고 카피, 소셜 미디어 게시물 캡션, 헤드라인 등 콘텐츠 자산을 대규모로 생성하세요. 예시로, Brain에게 “밀레니얼 세대 주택 소유자를 대상으로 한 친환경 세제 출시를 위한 15초 비디오 스크립트 5가지 변형 생성”을 요청하면, 몇 초 만에 창의적인 작업을 수행하는 모습을 확인할 수 있습니다. ClickUp Brain을 활용한 스마트하고 맞춤화된 카피 제안으로 새로운 대형 광고 아이디어를 시작하세요. 물론 디자이너를 대체하는 것은 아닙니다. 단지 그들에게 유리한 출발점과 강력한 크리에이티브 방향성을 제공할 뿐이죠! 게다가 ClickUp Brain에 이미지를 생성하도록 프롬프트를 보낼 수도 있습니다.

3. 코카콜라: '진정한 마법을 창조하라' 캠페인

코카콜라는 맞춤형 AI 플랫폼을 통해 로고, 병 모양, 아카이브 이미지 등 상징적인 브랜드 자산을 팬들에게 공개하며 자사의 금고를 열었습니다.

사용자들은 DALL-E와 GPT-4를 활용해 독창적인 휴일 테마 디지털 아트를 제작했습니다. AI가 대규모 제작과 창의적 다양성을 가능케 한 반면, 코카콜라는 큐레이터 역할을 수행하며 주목받는 광고 공간에 배치할 최고의 작품을 선택했습니다.

팬들에게 창의적 주도권을 넘김으로써 코카콜라는 전통적인 콘텐츠 제작의 막대한 비용 부담 없이도 휴일 시즌 대화의 중심에 자리할 수 있었습니다.

✅ 핵심 포인트: 새롭게 부상하는 AI 트렌드를 활용해 사용자 참여와 창의적 자유를 허용하는 광고를 제작하세요. 이는 강력한 문화적 영향력, 높은 참여도, 그리고 광범위한 자연 유입 미디어로 이어지며, 바로 여기에 진정한 성공 요인이 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 산타클로스가 빨간색인 이유는 코카콜라 때문입니다. 원래 산타는 키가 크고 마른 체형에 녹색, 파란색, 갈색 옷을 입은 모습으로 자주 묘사되었습니다. 1931년, 코카콜라는 휴일 광고를 위해 일러스트레이터 해든 선드블롬에게 "건강한" 산타를 창조해달라고 의뢰했습니다. 그는 통통하고 유쾌한 남자를 코카콜라 로고와 어울리는 선명한 빨간 옷을 입고 그렸습니다. 그 이미지는 너무나 강력해서 오늘날 우리가 알고 있는 산타의 모습에 대한 전 세계적, 영구적인 표준이 되었습니다.

4. 누텔라: 일곱백만 병. 똑같은 병은 단 하나도 없습니다.

via Dezeen

개인화가 처음 유행어가 되었을 때, 대부분의 브랜드는 이를 디지털 영역—이메일, 광고, 추천 시스템—에 국한시켰습니다. 대량 생산된 물리적 제품들은 여전히 대체로 획일적이었습니다.

누텔라는 기존 상태를 뒤흔들 기회를 포착했습니다.

이탈리아에서 그들은 AI 엔진에 패턴과 색상 라이브러리를 입력했고, 시스템은 이를 활용해 자사 병에 부착할 700만 개의 고유 라벨을 생성했습니다.

결과? 슈퍼마켓 진열대에 똑같은 병은 하나도 없었습니다.

이 캠페인은 팬들이 가장 미학적인 디자인을 찾아 나서며 소셜 미디어 열풍을 일으켰습니다. 이렇게 누텔라는 일상적인 식료품 항목을 '1-of-1' 한정판 수집품으로 성공적으로 변모시켜, 모든 고객을 한정판 예술 작품의 소유자로 만들었습니다.

✅ 핵심 포인트: AI 기반 개인화는 제품 경험에 자연스럽게 녹아들 때 가장 효과적입니다. 이 경우 병 자체가 광고판이자 수집품이자 소셜 공유 트리거가 되었습니다.

5. BMW: 900년의 예술을 한 캔버스에 담다

via BMW

BMW는 전설적인 '아트 카' 전통을 디지털 시대로 가져와 'The Electric AI Canvas'를 선보였습니다.

그들은 900년에 걸친 미술사 작품 5만 점과 현대 거장들의 작품을 학습 자료로 삼아 AI 모델 '스타일GAN(StyleGAN)'을 훈련시켰습니다. 그 결과 역동적이고 진화하는 걸작이 차량 표면에 직접 투사되었습니다.

이 설치 작품은 동일한 사진을 두 번 찍을 수 없었기 때문에 소셜 미디어에서 엄청난 관심을 끌었습니다—작품은 항상 변화하고 있었죠.

✅ 핵심 포인트: 단순히 새로운 이야기를 만들기 위해 AI를 도입하지 마십시오. 브랜드의 기존 유산과 정체성을 강화하는 데 활용하세요. 위 예시는 BMW가 생성형 AI를 통해 혁신, 장인정신, 예술과의 오랜 연관성을 어떻게 증폭시켰는지 보여줍니다.

6. 나이키: 세레나 대 세레나

via AKQA

나이키는 창립 50주년과 세레나 윌리엄스의 은퇴를 기념하기 위해 상상조차 할 수 없었던 일을 실행했습니다: 1999년의 세레나(17세의 신동)와 2017년의 세레나(35세의 챔피언) 간의 경기를 연출한 것입니다.

나이키는 머신러닝을 활용해 20년간의 경기 영상을 분석했습니다. 그녀의 발놀림, 슛 선택은 물론 압박 속 심리적 반응까지 모델링했죠. 두 '자아' 간의 시뮬레이션 경기를 13만 번 진행한 뒤, 그랜드 파이널을 생중계 이벤트로 방송했습니다.

이 캠페인은 테니스 애호가와 나이키 내부 제품 개발 팀 모두에게 귀중한 데이터 기반 통찰력을 제공했습니다.

✅ 핵심 포인트: 광고가 반드시 노골적으로 프로모션적이어야 한다고 누가 말했나요? 기계 학습과 창의적인 천재성을 결합하여 의미 있는 통찰력을 전달하고 인식을 형성하는 광고를 제작하세요.

7. Hettich: #RoastTheRoom

via Best Media 정보

가구 하드웨어 업계의 거물 헤티히(Hettich)는 #RoastTheRoom 캠페인을 통해 인터넷의 '로스팅(roasting, 조롱)' 열풍에 편승했습니다.

그들은 AI를 활용해 '재난 공간'을 생성했습니다. 이는 혼란과 무질서로 가득한 종말 이후의 악몽 같은 생활 공간이었습니다. 이 이미지들을 Instagram에 게시하며 팔로워들에게 디자인을 혹평해 보라고 도전장을 내밀었습니다.

댓글이 쏟아지자 헤티히는 생성형 AI를 활용해 공간에 '화려한 변신'을 선사하며, 자사 하드웨어로 구현된 놀랍도록 체계적인 변화를 보여주었습니다.

✅ 핵심 요점: AI는 창의성을 대체하지 않습니다. 최고의 브랜드들은 현실 세계에서 촬영하기에는 비용이 너무 많이 들거나, 복잡하거나, 물리적으로 불가능한 컨셉을 실행하기 위해 AI를 활용합니다.

8. 유니글로브스: 전통적인 광고 촬영을 넘어선 혁신

via Superside

유니글로브는 중대한 과제에 직면했습니다: 그들의 손 보호 제품인 더마 실드는 거친 정비공부터 실험실 과학자에 이르기까지 모든 사람이 사용합니다. 그러나 대규모 글로벌 사진 촬영을 위한 예산이 부족했습니다.

지루한 스톡 사진에 만족하지 않고, AI를 활용해 고강도 환경에서 Derma Shield를 사용하는 업계 전문가들의 초현실적인 장면 250개를 생성했습니다.

소방관이 출동 준비를 하는 모습부터 문신사가 손을 씻는 장면까지, AI 생성 이미지는 유니글로브가 수십 개 산업에 걸쳐 완벽한 시각적 일관성으로 관련성을 전달할 수 있게 했습니다.

✅ 핵심 포인트: 가장 큰 마찰이 발생하는 부분에 AI를 활용하세요. 유니글로브의 경우 창의성이 아닌 예산 제약과 시장 출시 시간이 문제였습니다. 그들은 이에 맞춰 AI를 활용해 인간이 단기간에 불가능한 규모로 이미지를 제작했습니다.

9. H&M: 디지털 트윈으로 재해석한 모델 화보 촬영

H&M은 탑모델들의 고화질 디지털 트윈을 제작해 패션 사진 촬영 방식을 완전히 바꿨습니다. 500점의 신상품 컬렉션을 촬영하기 위해 몇 주간 스튜디오를 예약하는 대신, AI로 모델을 한 번만 복제했습니다.

이 쌍둥이 모델들은 반복적인 사진 촬영 없이도 다양한 포즈, 환경, 형식으로 의류를 선보일 수 있습니다. 이는 수개월에 걸친 고된 제작 일정을 화면 몇 번의 클릭으로 바꿔놓았습니다.

✅ 핵심 포인트: AI를 활용해 물리적 제약에서 크리에이티브 제작을 분리하세요. H&M은 인재를 디지털화함으로써 물류 악몽을 확장 가능한 고속 콘텐츠 엔진으로 전환했습니다.

10. 버진 보야저스: J. 로가 당신에게 맞춤형 초대장을 보냈습니다

via WPP

또 다른 훌륭한 예시를 소개합니다: 버진 보야지스는 제니퍼 로페즈가 직접 앉아서 수백만 개의 개별 비디오를 녹화할 수 없다는 점을 인지했습니다. 그래서 그녀의 외모와 목소리를 복제해 '젠 AI'를 창조했습니다.

이 tool을 통해 사용자는 초개인화된 크루즈 비디오 초대장을 생성할 수 있습니다. 친구의 이름과 휴가가 필요한 이유를 "젠"에게 알려주면, 그녀가 직접 그들에게 맞춤형 메시지를 전달해줍니다.

✅ 핵심 요점: 유명인 중심 캠페인은 더 이상 홍보대사의 달력 한도에 얽매일 필요가 없습니다. 젠(Jen) AI 캠페인은 AI 복제 기술이 단일 브랜드 앰배서더를 확장 가능하고 상호작용이 가능한 브랜드 자산으로 전환하는 방식을 보여줍니다.

성공적인 AI 캠페인에서 얻은 교훈

열 가지 예시. 열 가지 키 교훈.

하지만 결국 핵심은 무엇일까요?

성공적인 AI 기반 캠페인이 주는 가장 중요한 네 가지 교훈은 다음과 같습니다:

단순한 자동화가 아닌 인사이트를 위해 AI를 활용하세요

AI를 단순히 광고 문안을 더 빨리 작성하거나 반복 일을 자동화하는 데만 사용한다면, 핵심을 놓치고 있는 것입니다.

성공적인 AI 캠페인은 AI 기반 인사이트를 최우선으로 합니다. 방대한 데이터셋을 분석하고 참여 패턴, 고객 행동, 이탈률, 크리에이티브 피로도를 추적하여 데이터 기반 의사결정을 지원합니다.

이러한 통찰력은 창의적 방향성, 채널 선택, 시기, 캠페인 구조를 결정합니다.

창의성과 데이터를 결합하세요

창의적 과정(아이디어 구상 및 개념화 단계)부터 AI를 활용하세요. 트렌드, 문화적 신호, 타겟층 관심사, 과거 성과를 분석하여 경쟁사가 놓칠 수 있는 미개척 기회를 발굴하십시오.

AI 기반 디지털 마케팅 tools는 창의성의 한계를 뛰어넘어, 관객과 더 깊이 공감하는 신선한 시각과 파생 변형들을 만들어냅니다.

👀 알고 계셨나요? 벤앤제리스는 2년 이상의 소셜 미디어 대화를 /AI로 분석하여 "아침에 먹는 아이스크림"이라는 거대하고 미개척 트렌드를 발견했습니다. 이후 맛 전문가들은 창의성과 미각 판단력, 브랜드 개성을 발휘해 이러한 인사이트를 실제 제품으로 구현해냈습니다. via Lenovo Pro Community

지속적으로 테스트하고 최적화하세요

현대 광고주들은 캠페인 시작부터 다양한 변형을 설계합니다. AI는 동시에 실행되는 다수의 창의적 방향성, 형식, 주목 요소, 메시지를 생성합니다. 이후 각 변형이 다양한 인구통계, 게재 위치, 미세 순간(micro-moments)에서 어떻게 성과를 내는지 분석합니다.

어떤 크리에이티브가 공감을 얻을지 추측하는 대신, 광고주는 실시간 성과 신호를 모니터링하고 캠페인을 즉시 최적화할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 메타의 AI 샌드박스는 이러한 최적화를 위해 특별히 설계된 생성형 및 예측 도구를 광고주에게 제공합니다. 이러한 AI 혁신을 통해 브랜드는 수십 가지 버전의 광고 카피, 배경, 형식을 자동으로 생성하여 실제 환경에서 진정한 전환을 이끌어내는 요소를 확인할 수 있습니다. via Meta

투명성과 윤리성을 보장하십시오

AI 모델은 역사적 데이터로부터 학습합니다.

문제는? 이 역사적 데이터는 종종 성별, 인종, 연령, 체형, 지역 또는 경제적 상태에 대한 사회적 편향을 반영합니다. 방치할 경우, AI는 브랜드의 의도와 무관하게 고정관념을 강화할 수 있습니다.

투명성 또한 중요한 역할을 합니다. 브랜드가 광고에 AI를 어떻게 활용하는지 명확히 밝힐 때 관객의 반응이 더 좋습니다. AI 활용을 숨기는 캠페인은 나중에 발각될 경우 역풍을 맞을 위험이 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 도브는 광고에서 여성의 신체를 생성하거나 변형하는 데 AI를 절대 사용하지 않겠다고 선언하며 강력하고 명확한 입장을 밝혔습니다. 이 브랜드는 생성형 AI 모델이 종종 비현실적인 미적 기준을 강화하는 편향된 데이터셋으로 훈련된다는 점을 인정했으며, 이러한 출력을 사용하는 것—의도하지 않았더라도—이 수십 년간 구축해온 '리얼 뷰티' 위치를 무너뜨릴 수 있다고 지적했습니다.

AI 광고 캠페인 계획 수립 방법

AI 광고 캠페인을 구축하고 싶으신가요?

아래에서 그 방법을 소개합니다.

⭐ 보너스: 도구 전환과 탭 이동 없이 한 곳에서 모든 작업을 처리하고 싶다면, 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp이 생산성 허브가 되어 드립니다.

ClickUp 내에서 AI 캠페인을 계획하고 실행하세요—연결되지 않은 도구들로 인한 혼란과 그로 인한 업무 분산 문제를 해결합니다.

1단계: AI를 활용할 영역 결정하기

AI 광고 캠페인은 의도적으로 활용할 경우 결과를 창출합니다.

먼저, 이러한 캠페인을 플랜하거나 실행할 때 일반적으로 직면하는 가장 큰 마찰 지점을 파악하세요.

AI가 성과를 높일 수 있는 주요 영역:

창의적 병목 현상: 캠페인용 시각적 자산을 만드는 데 어려움을 겪고 계신가요?

제작 비용: 숙련된 디자이너가 준비되어 있을지라도 제작 비용이 비쌀 수 있습니다

수동 프로세스: 팀이 수동 보고 작업에 발목 잡혀 있습니다

확장성 문제: 여러 광고 캠페인을 관리하는 대행사로서 모든 것을 자동화할 AI가 필요합니다.

AI를 도입해 광고 전략을 강화할 수 있는 영향력 큰 분야 한두 가지를 선택하세요. 이렇게 하면 캠페인의 집중도를 유지하고 AI 확산을 방지하며 AI 투자에 대한 정당성을 확보할 수 있습니다.

⭐ 보너스: AI 스프롤에서 빠르게 벗어날 방법이 필요하신가요? 이 비디오를 시청하세요 👇

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 업무에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평범한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, AI 도입에 대한 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

2단계: 캠페인 아이디어를 브레인스토밍하고 플랜을 수립하세요

AI를 활용할 분야를 파악했다면, 이제 창의적인 캠페인을 위한 콘셉트를 준비할 때입니다.

팀을 모아 해결하고자 하는 문제점, 전달하고자 하는 메시지, 그리고 이 광고 캠페인의 성공 기준이 무엇인지 논의하세요.

정적인 회의에서 벗어나 ClickUp 화이트보드로 시각적 마케팅 캠페인 플랜을 수립하세요. 여기서 광고 전략이 실시간으로 구체화됩니다.

ClickUp 화이트보드에 다양한 요소를 추가하여 광고 캠페인 집단 브레인스토밍을 진행하세요

다음과 같이 브레인스토밍 세션을 가속화하고 체계화하는 방법입니다:

팀들은 포스트잇, 손그림, 연결선을 활용해 초기 아이디어 구상부터 제작 및 출시까지 모든 단계를 체계적으로 설계합니다.

화이트보드를 공동 편집할 때 팀원들의 커서가 실시간으로 움직이는 모습을 확인하세요

화이트보드 내에서 직접 Brain을 활용하여 아이디어, 브리프, 자산 변형 등을 생성하세요.

에너지가 떨어지고 아이디어가 고갈될 때, ClickUp Brain에게 시장 상황에 맞는 캠페인 주제와 광고 아이디어를 직접 제안해 달라고 요청하세요.

ClickUp Brain으로 광고 전략과 캠페인 아이디어를 더 빠르게 브레인스토밍하세요

이를 위한 놀라울 정도로 쉬운 방법들:

프롬프트 브레인 에게 타겟 고객층, 캠페인 목표, 판매 포인트, 시장 동향, 선호 채널을 기반으로 완전히 새로운 캠페인 아이디어를 제안하도록 요청하세요.

동일한 캠페인 아이디어에 대해 다양한 변형을 제안하도록 하세요 . 이를 통해 팀이 한 가지 사고방식에 갇히지 않도록 하십시오.

캠페인 아이디어에 대한 평가를 요청하세요 그리고 부족한 부분을 찾아내세요

캠페인 아이디어를 확정했다면 ClickUp 문서로 기초 요소를 작성하세요. 여기에는 크리에이티브 브리프, 브랜드 가이드라인, 메시징 프레임워크, QA 체크리스트, 콘텐츠 마케팅 플랜 등이 포함됩니다.

Brain과 ClickUp Docs의 조합을 활용하여 팀을 위한 캠페인 브리프, 광고 카피 등을 작성하세요.

방법은 다음과 같습니다:

AI 콘텐츠 생성: 자연어 프롬프트를 입력하세요. 예시: "배경, 목표, 타깃 페르소나, 출시 타임라인을 포함한 1페이지 분량의 크리에이티브 브리프 초안을 작성하세요"

정제하고 다듬기: Ask AI 기능을 활용해 문체 조정, 문법 수정, 글로벌 시장 대상 번역을 즉시 수행하세요.

중앙 집중식 지식 hub: 중첩된 문서와 wiki로 캠페인 자산을 체계적으로 관리하고, 실시간 공동 편집을 통해 모든 구성원이 중첩된 문서와 wiki로 캠페인 자산을 체계적으로 관리하고, 실시간 공동 편집을 통해 모든 구성원이 문서 허브에서 말 그대로 같은 페이지에 위치하도록 보장합니다.

🚀 ClickUp의 장점: 브레인스토밍은 대개 청구 가능한 시간을 잡아먹습니다. 하지만 품질을 희생하지 않고 더 빠르게 아이디어를 도출할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? ClickUp Brain MAX는 크리에이티브 팀을 위한 차세대 AI 데스크탑 동반자입니다. 강력한 AI 기능을 한데 모아 제공합니다: 기업 검색으로 연구 속도를 높여보세요: 전체 작업 공간에서 내부 연구 자료, 과거 캠페인 데이터 또는 브랜드 자산을 즉시 찾아보세요

수동 입력은 이제 그만! Talk to Text : 캠페인 아이디어나 회의 노트를 손이 자유로운 상태로 음성 입력하세요. AI가 여러분의 산만한 생각을 전문적인 실행 항목으로 정리해 드립니다. 캠페인 아이디어나 회의 노트를 손이 자유로운 상태로 음성 입력하세요. AI가 여러분의 산만한 생각을 전문적인 실행 항목으로 정리해 드립니다.

모델 유연성: 문서 내에서 최신 ChatGPT, Claude 또는 Gemini 모델을 토글하여 광고 카피에 다양한 창의적 개성을 부여하세요.

컨텍스트 AI로 작업 공간과 대화하세요: 작업 공간에 대한 질문을 Brain에 던져보세요—예를 들어 "3분기 캠페인에서 가장 성과가 좋았던 훅은 무엇이었나요?"—실제 데이터로 새로운 전략을 수립하세요. Brain MAX가 여러분의 삶을 더 편하게 만드는 방법 😎

3단계: AI 캠페인 타임라인을 계획하세요

캠페인 타임라인은 AI 활용 플랜에 따라 달라집니다.

📌 예시: 광고 제작을 위해 먼저 맞춤형 AI 모델을 훈련시킬 플랜이라면(나이키의 '세레나 대 세레나' 광고처럼), 기획 및 생성 단계가 확대됩니다. 하지만 AI 생성 시각 자료만 빠르게 생성하는 데 사용할 경우, 동일한 단계는 축소됩니다.

성공적인 출시의 핵심은 완충 장치를 마련하는 것입니다. 예상치 못한 방향 전환, 피드백 주기, 재포지셔닝을 위한 여지를 항상 남겨두세요.

ClickUp은 현실적인 AI 캠페인 타임라인을 쉽게 계획하고 시각화할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다:

옵션 1: 간트 차트로 전체적인 보기를 확보하세요

ClickUp의 간트 보기로 여러 프로젝트의 작업, 타임라인, 의존성을 한눈에 확인하세요.

ClickUp 간트 보기를 활용하여 전체 캠페인을 명확한 의존성을 가진 연결된 작업들의 연속으로 시각화하세요.

이 타임라인에서 작업을 직접 이동하여 순서를 재조정하고, 쉽게 식별할 수 있도록 막대를 색상으로 구분하며, 세부 정보를 보려면 확장할 수 있습니다.

📌 예시: "캠페인 브리프 확정"은 "예산 확정"으로 흐르고, 이는 "자재 명세서"로 흐릅니다.

한 작업이 지연되면, 어떤 하위 작업이 영향을 받는지 즉시 확인할 수 있습니다. 또는 캠페인 중간에 작업이 추가될 때 타임라인이 어떻게 확장되는지도 파악할 수 있습니다.

여러 팀(크리에이티브, 미디어, 전략)이 참여하는 AI 광고 캠페인을 관리하는 데 완벽하며, 모든 구성원이 동일한 정보를 공유하도록 합니다.

옵션 2: 담당자, 채널 등으로 주요 캠페인 타임라인을 세분화하세요.

타임라인 보기를 활용하여 가장 중요한 정보를 표시하고, 작업을 시간순 또는 알파벳순으로, 또는 마감일 또는 시작 날짜별로 확인하세요.

리더십에게는 전체 보기가 유용하지만, 개별 팀원들은 전체를 볼 필요가 없습니다. ClickUp 타임라인 보기를 사용하면 상태, 담당자, 우선순위, 채널 등으로 일정을 세분화할 수 있습니다.

예를 들어 담당자별로 필터링하여 각 구성원이 캠페인 전반에 걸친 자신의 업무 흐름을 확인할 수 있도록 하세요. 또는 상태별로 필터링하여 완료된 작업, 진행 중 작업, 검토 대기 중인 작업의 타임라인을 확인하세요.

💡 전문가 팁: 즉시 명확성을 위해 ClickUp 달력 보기로 토글하세요. 마감일을 일별, 주별, 월별로 정리해 보면 업무량이 관리 가능하게 느껴집니다. 이 달력은 완전히 상호작용 가능합니다. 콘텐츠 검토 일정을 변경해야 한다면, 해당 작업을 금요일부터 Monday로 드래그 앤 드롭하기만 하면 팀원들에게 즉시 알림이 전송됩니다. ClickUp의 달력 보기로 모든 작업을 한눈에 확인하세요

4단계: 작업 할당 및 워크플로우 자동화

명확한 책임 소재부터 시작하세요. 팀원 모두의 역할과 책임을 명확히 전달하여 책임감을 확립하십시오.

ClickUp 작업을 활용하면 캠페인 작업에 여러 담당자(각기 다른 역할)를 쉽게 추가할 수 있습니다. 예를 들어, "소셜 미디어 게시물 #1용 카피 작성"이라는 제목의 ClickUp 작업을 생성하고, 콘텐츠 작가를 기여자로, 에디터를 검토자로 지정하세요.

ClickUp 작업으로 업무 할당, 작업 관리, 팀 커뮤니케이션을 통합하세요

이 작업들을 하위 작업으로 세분화하여 실행 과정을 체계적으로 관리하세요. 팀이 개별 단계를 완료할 때마다 집계 기능이 상위 작업에 실시간 진행 막대 표시줄을 제공합니다.

작업 생성 후 ClickUp 자동화 + 슈퍼 에이전트와 연동하여 캠페인 실행을 자동화하세요.

ClickUp 자동화로 작업이 단계 이동 시 업데이트를 트리거하세요

ClickUp에서 간단한 규칙 기반 자동화를 두 가지 방법으로 설정하세요:

드래그 앤 드롭 자동화 빌더 활용: 트리거, 조건부 규칙, 액션을 통해 if/then 논리를 정의하세요. 예시: "상태가 완료로 변경되면 자동으로 에디터에게 할당하고 상태를 검토 중으로 업데이트하라"

당사의 AI 빌더 활용: 자연어 처리(NLP) 기술을 활용해 자동화를 생성합니다. 이 노코드 자연어 처리(NLP) 기술을 활용해 자동화를 생성합니다. 이 노코드 마케팅 자동화 tool이 귀하를 대신해 번거로운 작업을 처리합니다.

복잡한 다단계 자동화를 위해 마케팅 워크플로우에 슈퍼 에이전트를 도입하세요. 수동 개입 없이 백그라운드에서 전체 시퀀스를 자동으로 실행합니다.

📌 슈퍼 에이전트 활용 예시 : 맞춤형 AI 에이전트를 배포하여 "디자인 브리프" 목록을 모니터링하세요. 에이전트가 자동으로 새 브리프를 스캔하고 필요한 하위 작업을 생성한 후, 가장 여유가 있는 팀 회원에게 할당합니다. 이러한 AI 팀원 덕분에 여러분이 손가락 하나 까딱하지 않아도 일이 계속 진행됩니다.

⭐ 보너스: 마케팅 콘텐츠 생성에 AI 에이전트를 활용하는 방법을 배우려면 이 비디오를 시청하세요 👇

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 밝혔습니다. 이는 업무 주간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일👀)에 할애된다는 의미입니다. ClickUp AI 에이전트가 이러한 번거로움을 없애줍니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트 작성, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로우 생성까지! 업무를 위한 만능 앱 ClickUp으로 이 모든 것(그리고 그 이상)을 순식간에 자동화할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

6단계: AI 대시보드를 활용하여 캠페인 성과를 모니터링하세요

AI 기반 대시보드는 실시간 데이터 분석, AI 기반 제안, 사전 경고, 트렌드 예측 및 자동화된 보고 기능을 통해 캠페인 모니터링 방식을 혁신합니다.

ClickUp 대시보드를 예시로 들어 보겠습니다. 이 대시보드는 성과 메트릭을 하나의 통합된 보기로 중앙 집중화합니다.

특정 이해관계자(예: 최고 경영진용 고수준 인사이트, 프로젝트 관리자용 세부 작업 수준 데이터)에 맞춤화된 역할 기반 보기를 생성할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 마케팅 메트릭과 ROI를 추적하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp은 AI 카드를 통해 보고 기능을 한 단계 업그레이드합니다. AI 카드는 대시보드에서 바로 확인할 수 있는 지능형 요약 정보를 제공합니다. ClickUp 대시보드에 AI 카드를 연동하여 의미 있는 인사이트를 자동으로 추출하세요 광고 캠페인에 활용할 수 있는 일반적인 AI 카드 몇 가지: AI 브레인: "우리의 최고 캠페인을 가로막는 요인은 무엇인가요?"와 같은 프롬프트를 입력하세요. 작업, 문서, 댓글, 사용자 지정 필드를 스캔하여 맞춤형 답변을 제공하며, 데이터 변경 시 자동으로 업데이트됩니다.

AI 실행 요약: 최고 경영진과 클라이언트를 위한 종합적인 현황 점검을 제공합니다.

AI 프로젝트 업데이트: 프로젝트 상태와 장애 요소를 포함한 신속한(그러나 실시간) 진행 상황 스냅샷을 제공합니다.

또한 영감을 얻을 수 있는 마케팅 대시보드 예시도 함께 제공합니다.

AI 광고의 일반적인 과제

크리에이티브 팀이 AI 광고 캠페인을 기획할 때 흔히 마주하는 다섯 가지 과제와 간단한 해결책은 다음과 같습니다:

흔히 겪는 어려움 왜 이런 현상이 발생할까요? 어떻게 피할 수 있을까? AI와 자동화에 대한 과도한 의존 AI 도구는 속도와 효율성을 약속합니다. 광고 캠페인이 성과를 내기 시작하면 시스템에 대한 의문을 멈추게 됩니다. 광고 캠페인에서 AI의 결정과 성과를 적극적으로 검토하는 정기적인 점검 체계를 구축하세요. 일반적인 콘텐츠 생성 모호한 프롬프트, 훈련 데이터의 편향성, 불완전한 지침은 AI 출력 품질을 저하시킵니다. 명확한 프롬프트를 작성하고, 완전한 맥락이나 필요한 지침을 함께 제공하세요. 원하는 결과를 얻을 때까지 반복하세요. 인간 창의성과 AI의 균형 잡기 주로 광고 대행사에서 볼 수 있는 현상으로, 창작에 대한 압박이 디자이너들로 하여금 AI 기술을 최대한 활용하도록 만듭니다. 그들은 인간의 창의성과 단절되고 AI 출력물을 맹목적으로 신뢰하기 시작합니다. 창의적인 광고에서 AI 사용 범위를 정의하세요. 예시: 인사이트 도출과 자산 변형에는 AI를 활용하되, 주요 크리에이티브 방향성은 인간에게 맡기세요. AI 도구 확산 팀들은 콘텐츠 생성, 프로젝트 관리, 분석 등 각기 다른 작업에 별도의 AI 마케팅 도구를 도입합니다. 이로 인해 워크플로우가 분절화됩니다. 창의적인 AI 스택을 의도적으로 구축하세요. AI가 필요한 부분을 파악하고, 하나의 플랫폼에서 다양한 AI 기능을 제공하는 tool(예: ClickUp!)에 투자하세요.

마무리하기 전에 작은 깜짝 선물을 준비했습니다. 🎁

AI 캠페인에 체계성을 부여하고 더 나은 플랜을 세우는 데 도움이 될 도구와 템플릿을 엄선한 짧지만 매우 유용한 목록을 준비했습니다.

1. ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어

ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어로 광고 캠페인을 처음부터 끝까지 관리하세요.

ClickUp의 마케팅 팀용 PM 소프트웨어는 AI 광고 캠페인을 위한 올인원 hub입니다. 이는 캠페인 라이프사이클 전반에 걸쳐 단일 정보 원천 역할을 수행합니다:

전략적 아이디어 구상: 심층 시장 조사를 위해 ClickUp Brain을 활용하고, 협업형 실시간 마인드 맵을 위해 화이트보드를 사용하세요.

민첩한 실행: 작업(Tasks)으로 소유권을 명확히 하고 계층 구조(스페이스, 폴더, 목록)를 활용하여 복잡한 글로벌 캠페인을 체계적으로 관리하세요.

운영 효율성: 자동화 및 AI 에이전트를 도입하여 행정적 인수인계의 부담을 처리하세요.

전체 퍼널 가시성: 대시보드로 실시간 성과를 모니터링하고 내장된 교정 tools로 크리에이티브 피드백 루프를 관리하세요.

즉각적인 협업: 모든 캠페인 논의를 모든 캠페인 논의를 ClickUp 채팅으로 옮겨 내부 이메일 체인을 없애세요

이 플랫폼은 모든 전문가들이 AI 캠페인의 모든 단계를 관리하는 데 필요한 모든 도구를 통합합니다. 게다가 ClickUp을 사용하기 위해 AI 전문 지식이나 기술적 지식이 전혀 필요하지 않습니다. 매우 직관적입니다!

💡프로 팁: ClickUp 팀이 마케팅 캠페인을 처음부터 끝까지 플랜하는 방법을 소개합니다. 전략 솔루션 엔지니어인 마이크의 이야기를 들어보세요. 👇🏼

2. 재스퍼 AI

Jasper는 브랜드 정체성을 유지하면서 콘텐츠를 확장하려는 카피라이터들이 사용합니다. 특정 브랜드 목소리에 맞춰 광고 카피, 헤드라인, 랜딩 페이지를 생성하는 전환 중심 엔진입니다.

크리에이티브 브리프를 입력하기만 하면, 재스퍼가 단 몇 초 만에 수십 개의 A/B 테스트 변형을 생성해 줍니다—고속 테스트에 완벽합니다.

3. Google 마케팅 플랫폼(GMP)

유료 미디어에 막대한 예산을 투자하는 브랜드에게 Google Marketing Platform은 통합 광고 구매 및 측정 분야의 표준입니다. Search Ads 360과 Display & Video 360을 통합하여 고객 여정에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

이를 활용하여 정확히 어디에서 이탈이 발생하는지 파악하고, 어떤 /AI 생성 크리에이티브 조합이 가장 높은 ROI를 이끌어내는지 확인하세요.

🧠 재미있는 사실: 1941년 7월 1일, 브루클린 다저스와 필라델피아 필리스의 야구 경기 중 미국 최초의 합법적 TV 광고가 방영되었습니다. 불로바 시계 광고였죠. 10초 동안 미국 지도 위에 시계가 등장하며 "미국은 불로바 시간으로 움직입니다"라는 내레이션이 흘러나왔습니다. 방송 시간 총 비용은? 9달러였습니다.

캠페인 플랜을 위한 템플릿

아이디어 구상부터 캠페인 런칭까지 10배 빠르게 진행할 수 있는 사전 제작된 템플릿 리스트를 소개합니다:

1. ClickUp 광고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 광고 템플릿은 마케팅 자료의 기획부터 최종 확정까지 상태 추적을 돕습니다.

ClickUp의 광고 템플릿은 디지털 마케팅 광고를 원활하게 운영할 수 있는 즉시 사용 가능한 청사진입니다. ClickUp 작업 공간에 드롭하기만 하면 광고 워크플로우에 필요한 모든 설정이 미리 구성된 전용 리스트가 즉시 생성됩니다.

이 템플릿을 통해 다음을 할 수 있습니다:

신규 요청, 연구, 구현, 운영 중, 완료와 같은 맞춤형 상태를 통해 모든 자산을 수명 주기 전반에 걸쳐 추적하세요.

할당된 예산, 플랫폼, 목표 고객 등을 포함한 10개 이상의 사용자 지정 필드를 활용하여 핵심 캠페인 데이터를 정의하고 저장하세요.

가장 중요한 관점을 통해 일을 시각화하세요. 일곱 가지 맞춤형 보기를 활용하세요.

2. ClickUp 캠페인 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 캠페인 플랜 템플릿을 활용하여 캠페인 플랜을 준비하고, 체계화하며 실행하세요.

광고 캠페인 플랜을 어디서부터 시작해야 할지 모르시나요?

ClickUp의 캠페인 계획 템플릿을 활용해 AI 광고 시스템을 단 몇 분 만에 가동하세요. 다음 캠페인의 목표 설정, 목표와 업무 공유, 진행 상황 추적, 전체 성공 측정을 지원합니다.

이 템플릿을 통해 다음을 할 수 있습니다:

아이디어 구상부터 최적화에 이르기까지 캠페인 전체의 상태를 모니터링할 수 있는 맞춤형 상태를 생성하세요.

캠페인 제목, 캠페인 유형, 할당된 예산, 잔여 예산 등과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 캠페인에 대한 세부 정보를 추가하세요.

목록, 간트, 작업량 등 선택 가능한 맞춤형 보기로 전환하여 캠페인을 최대한 유연하게 시각화하세요.

ClickUp으로 다음 AI 광고 캠페인을 계획하세요

모든 성공적인 AI 광고 캠페인에서 공통적으로 도출되는 핵심 통찰이 하나 있다면, 바로 이것입니다:

캠페인을 만드는 것은 AI가 아닙니다. 사람이 만듭니다.

물론 일 속도를 높이고, 정신적 부담을 줄이며, 창의적 과정을 지원합니다.

그러나 궁극적으로 브랜드가 진정으로 공감을 불러일으키기 위해 필요한 높은 수준의 판단력, 감성 지능, 그리고 독특한 시각을 지닌 분은 바로 당신입니다.

ClickUp은 이러한 균형을 회복하도록 설계되었습니다. 반복적인 작업을 자동화하고 작업 공간의 생산성을 극대화하여, 궁극적으로 목표를 정확히 맞추는 맞춤형 캠페인 제작에 집중할 수 있도록 합니다.

실제 사례를 확인하고 비즈니스 성장을 이끌 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

프롬프트 엔지니어링을 숙달해야 합니다. 즉, 고품질 결과를 얻기 위해 AI에 명확하고 구체적인 지시를 내리는 능력을 말합니다. 강력한 편집 안목 역시 동등하게 중요합니다. 이제 여러분은 단순한 제작자가 아닌 AI 출력을 걸러내고 다듬는 역할을 수행하기 때문입니다.

광고 분야의 AI는 다양한 플랫폼이나 세그먼트(예: 고령층 대 젊은층, 국내 대 해외 대상)에 맞춰 광고 버전을 생성하는 등 대량 작업을 자동화합니다. 또한 콘텐츠 생성 도구로 활용되어 대규모 자산을 생산하고 느린 브레인스토밍 세션을 우회합니다. 배경에서는 AI가 예측 분석을 도입해 과거 성과, 소비자 데이터, 시장 동향을 이해합니다. 이를 바탕으로 최적의 캠페인 성과를 위한 차선책을 제시합니다.

광고에 AI를 활용할 때의 주요 과제는 AI와 자동화에 대한 지나친 의존, 일반적이거나 구식인 콘텐츠 생성, 인간의 창의성과 AI 기반 마케팅 노력의 균형 유지, 그리고 AI 도구 과다 사용입니다.